大日如來劍印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大日如來劍印

二手當心合掌，屈二頭指中節橫相跓，以二大母指並押二頭指上節如劍形。結此印即觀自心中有八葉蓮華，於華中想a阿(上)字放金色光與印相應，想彼a阿(上)字，了一切法本來不生。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手當心合掌，屈二頭指中節橫相跓，以二大母指並押二頭指上節如劍形。結此印即觀自心中有八葉蓮華，於華中想a阿(上)字放金色光與印相應，想彼a阿(上)字，了一切法本來不生。即誦真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā naṃ a vi ra hūṃ khaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā naṃ a vi ra hūṃ khaṃ

次誦真言八遍，以印如前加持自身五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散。一字頂輪王印 先合掌，以左右二無名指、二小指右押左，相刃入掌，二中指直竪，屈第一節，頭相跓如劍形，二大指入掌，平伸二頭指，屈押二大指甲頭相跓，名頂輪王根本印。頌曰：此印摩訶印，所謂如來頂，適纔結作之，即同於世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦真言八遍，以印如前加持自身五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散。一字頂輪王印 先合掌，以左右二無名指、二小指右押左，相刃入掌，二中指直竪，屈第一節，頭相跓如劍形，二大指入掌，平伸二頭指，屈押二大指甲頭相跓，名頂輪王根本印。頌曰：此印摩訶印，所謂如來頂，適纔結作之，即同於世尊。

頂輪王真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂輪王真言：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ bhrūṃ部嚕唵(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ bhrūṃ部嚕唵(三合)」

次結孔雀王印 以二手內相刃，直竪檀慧頭相跓，禪智亦直竪並相跓，其印即成。誦真言三遍或七遍，與頂輪王合誦，應加此真言句。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結孔雀王印 以二手內相刃，直竪檀慧頭相跓，禪智亦直竪並相跓，其印即成。誦真言三遍或七遍，與頂輪王合誦，應加此真言句。誦真言曰：

「oṃ ma yu rā kra nte svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ma yu rā kra nte svā hā

若以尋常持念一字頂輪王真言，須別誦孔雀王真言，亦須別誦此加句法，親於阿闍梨所以口傳授之，修瑜伽者知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以尋常持念一字頂輪王真言，須別誦孔雀王真言，亦須別誦此加句法，親於阿闍梨所以口傳授之，修瑜伽者知耳。

金剛解脫真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛解脫真言：

「oṃ va jra mu kṣa muḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra mu kṣa muḥ

葉衣觀世音菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葉衣觀世音菩薩真言曰：

「oṃ pa lṇā ca va ri hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pa lṇā ca va ri hūṃ pha ṭ

智矩如來真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智矩如來真言：

「na mo a ṣṭa śī ti naṃ sa mya saṃ bu ddhā ko ṭi nāṃ oṃ jñā na va bhā se dhi ri dhi ri hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo a ṣṭa śī ti naṃ sa mya saṃ bu ddhā ko ṭi nāṃ oṃ jñā na va bhā se dhi ri dhi ri hūṃ

大悲隨心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲隨心真言：

「oṃ pa dma ṣa kra śaṃ kha ga dā dhā rā ṇi ni la llā si dya si dya hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pa dma ṣa kra śaṃ kha ga dā dhā rā ṇi ni la llā si dya si dya hūṃ

多羅菩薩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅菩薩真言：

「oṃ ta re tu ta re tu re re svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ta re tu ta re tu re re svā hā

如來袈裟真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來袈裟真言：

「oṃ ra kṣa sa rva bu ddhā dhi ṣṭi tā tma cī va ra svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ra kṣa sa rva bu ddhā dhi ṣṭi tā tma cī va ra svā hā

一字頂輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字頂輪。

「bhrūṃ部嚕唵(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「bhrūṃ部嚕唵(三合)」

金剛延命真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛延命真言：

「oṃ va jra yu ṣe svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra yu ṣe svā hā

金剛命真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛命真言：

「oṃ ṭuṃ va jra yuḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ṭuṃ va jra yuḥ

金剛王真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛王真言：

「oṃ ṭa ki hūṃ jjaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ṭa ki hūṃ jjaḥ

白傘蓋佛頂真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白傘蓋佛頂真言：

「oṃ ma ma hūṃ dīḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ma ma hūṃ dīḥ

毘盧遮那佛真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛真言：

「oṃ bhuḥ a vi ra hūṃ khaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bhuḥ a vi ra hūṃ khaṃ

光聚佛頂真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光聚佛頂真言：

「oṃ kha kha kha hi kha hi hūṃ hūṃ jvā la pra jvā la pra jvā la ti ṣṭa ti ṣṭa kṣṭrī spha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ kha kha kha hi kha hi hūṃ hūṃ jvā la pra jvā la pra jvā la ti ṣṭa ti ṣṭa kṣṭrī spha ṭ svā hā

觀自在菩薩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩真言：

「oṃ hrīḥ haḥ hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ hrīḥ haḥ hūṃ pha ṭ

不空羂索心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索心真言：

「oṃ a mo gha pra ti ha ta hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a mo gha pra ti ha ta hūṃ pha ṭ

虛空藏滿願真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏滿願真言：

「oṃ sa rva ta thā ga tā mi pe ka va jra ra tna sa rva śā pa ri pū ra ka jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ trāṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa rva ta thā ga tā mi pe ka va jra ra tna sa rva śā pa ri pū ra ka jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ trāṃ

虛空藏三昧耶真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏三昧耶真言：

「oṃ va jra ra tna hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ra tna hūṃ

虛空藏真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏真言：

「oṃ ga ga na sa bha va va jra hoḥ oṃ a hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ga ga na sa bha va va jra hoḥ oṃ a hūṃ

虛空藏羯麼真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏羯麼真言：

「oṃ va jra ra tno hāṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ra tno hāṃ

文殊八字真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊八字真言：

「ā vi ra hūṃ kha ca raḥ dhaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「ā vi ra hūṃ kha ca raḥ dhaṃ

文殊菩薩六字真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊菩薩六字真言：

「oṃ va ko da na maḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va ko da na maḥ

孔雀王真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孔雀王真言：

「na mo te ṭ ra ra svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo te ṭ ra ra svā hā

普賢菩薩陀囉尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩陀囉尼曰：

「oṃ sa ma ta bha dra svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa ma ta bha dra svā hā

除毒真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除毒真言曰：

「oṃ a ṇḍa ri pa ṇḍa ri ṇḍa ga mā li ni hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a ṇḍa ri pa ṇḍa ri ṇḍa ga mā li ni hūṃ pha ṭ svā hā

菩提心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心真言：

「oṃ bo dhi ci ttā mu tpa da ya mi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bo dhi ci ttā mu tpa da ya mi

下𮇏陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下𮇏陀羅尼曰：

「oṃ va jra ci tra sa ma ye hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ci tra sa ma ye hūṃ

文殊師利菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩陀羅尼：

「na mo a ryā ma ju sri ya bo dhi sa tvā ya ta dya thā ja ye ja ya la ve ja ya ma hā ma he svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo a ryā ma ju sri ya bo dhi sa tvā ya ta dya thā ja ye ja ya la ve ja ya ma hā ma he svā hā

祈雨助頂輪加持日真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祈雨助頂輪加持日真言：

「oṃ 吽發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ 吽發吒」

金剛大輪陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛大輪陀羅尼曰：

「na maḥ stryi piṃ kā nāṃ ta thā ga tā naṃ aṃ vi ra ji vi ra ji ma hā ca kra va jra sa ta sa ta sa ra te sa ra te tra yi tra yi vi dha ma ni saṃ ḍhaṃ ja ni tra ma ti si ddhā gri yattraṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ stryi piṃ kā nāṃ ta thā ga tā naṃ aṃ vi ra ji vi ra ji ma hā ca kra va jra sa ta sa ta sa ra te sa ra te tra yi tra yi vi dha ma ni saṃ ḍhaṃ ja ni tra ma ti si ddhā gri yattraṃ svā hā

懺悔滅罪真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔滅罪真言：

「oṃ sa rva pā pa tta hā na va jra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa rva pā pa tta hā na va jra ya svā hā

浴像偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴像偈：

「我今灌沐諸如來， 淨智功德莊嚴聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今灌沐諸如來， 淨智功德莊嚴聚，

願彼五濁眾生類， 速證如來淨法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願彼五濁眾生類， 速證如來淨法身。」

決暯偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決暯偈：

「諸佛今為汝， 決除無智暯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛今為汝， 決除無智暯，

猶如世醫王， 我今亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如世醫王， 我今亦如是。」

次結佛眼印，以二手合掌，二大拇指雙屈入掌，二頭指輔二中指第一節背，如兩眼相對，是名佛眼印。成已，加持五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結佛眼印，以二手合掌，二大拇指雙屈入掌，二頭指輔二中指第一節背，如兩眼相對，是名佛眼印。成已，加持五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散。誦真言曰：

「na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo rha bhyaḥ sa myaḥ sa bu ddhe bhyaḥ oṃ ru ru spha ru jvā la ti ṣṭa si ddha lo ca ni sa rvā rtha sa ṭ ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo rha bhyaḥ sa myaḥ sa bu ddhe bhyaḥ oṃ ru ru spha ru jvā la ti ṣṭa si ddha lo ca ni sa rvā rtha sa ṭ ni svā hā

次結大日如來劍印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大日如來劍印。

以二手當心合掌，屈二頭指中節橫相跓，以二大拇指並押二頭指上節如劍形。結此印已，即觀自心中有八葉蓮華，於蓮華中想a阿字放金色光與印相應，想彼a(上)字了一切法本來不生。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手當心合掌，屈二頭指中節橫相跓，以二大拇指並押二頭指上節如劍形。結此印已，即觀自心中有八葉蓮華，於蓮華中想a阿字放金色光與印相應，想彼a(上)字了一切法本來不生。即誦真言曰：

「na maḥ sa ma ta bu dā nāṃ a vi ra hūṃ khaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma ta bu dā nāṃ a vi ra hūṃ khaṃ

次誦真言八遍，以印如前，加持自身五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，於頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦真言八遍，以印如前，加持自身五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，於頂上散印。

次以軍荼利心真言，遍護諸物去垢清淨。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以軍荼利心真言，遍護諸物去垢清淨。誦真言曰：

「oṃ a mṛ to hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a mṛ to hūṃ pha ṭ

以右手掬淨水，加持七遍，用灑澡豆等物，便成清淨。次誦軍荼唎根本真言及密印攬水，其印平展慧臂，屈方、願二度入掌，以智度捻二度甲上，慧度拳於方度節側，力度拳於願度節側，以此印攬水，誦根本真言七遍加持，然後解衣隨意澡浴。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以右手掬淨水，加持七遍，用灑澡豆等物，便成清淨。次誦軍荼唎根本真言及密印攬水，其印平展慧臂，屈方、願二度入掌，以智度捻二度甲上，慧度拳於方度節側，力度拳於願度節側，以此印攬水，誦根本真言七遍加持，然後解衣隨意澡浴。真言曰：

「na mo ra tna tra yā ya na maḥ śve ṇḍa ma hā va jra ṭro dha ya oṃ hu lu hu lu ti ṣṭa ti ṣṭa va nta va nta ha na ha na a mṛ ti hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya na maḥ śve ṇḍa ma hā va jra ṭro dha ya oṃ hu lu hu lu ti ṣṭa ti ṣṭa va nta va nta ha na ha na a mṛ ti hūṃ pha ṭ svā hā

凡澡浴法，三分別洗，須知次第前後，從足至臍為下分，從臍至頸名中分，從頸至頂為上分。應先洗下分淨已，即以皂莢澡豆淨手，次洗中分；又淨洗手，次注上分。本經云：「凡澡洗時，寂然一心持念不應散亂，亦不戲笑及無義談話，亦勿視隱密處，亦不應思念男女等欲事，但為去垢故而為澡浴，勿作嚴身之想，一心明記次第如法護持，亦不應嗔呵大小，設有不如意事應慈心善言教示。」如是依教如法浴竟。次應灌頂，以此真言加持淨瓶用灌其頂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡澡浴法，三分別洗，須知次第前後，從足至臍為下分，從臍至頸名中分，從頸至頂為上分。應先洗下分淨已，即以皂莢澡豆淨手，次洗中分；又淨洗手，次注上分。本經云：「凡澡洗時，寂然一心持念不應散亂，亦不戲笑及無義談話，亦勿視隱密處，亦不應思念男女等欲事，但為去垢故而為澡浴，勿作嚴身之想，一心明記次第如法護持，亦不應嗔呵大小，設有不如意事應慈心善言教示。」如是依教如法浴竟。次應灌頂，以此真言加持淨瓶用灌其頂。真言曰：

「oṃ haḥ kha li li hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ haḥ kha li li hūṃ pha ṭ

若自加持，但誦真言二十一遍即得；若便同伴或知法弟子加持，滿一百八遍。如無瓶或無人，但以此印掬水，每掬水加持，誦真言七遍。三度掬水如法加持，自灌其頂。其印以檀慧右押左相叉入掌，以戒方雙屈並押交上，以忍願直竪頭相跓，以進力屈跓忍願背上節，禪智並竪即成，此名灌頂印。次以前大三昧耶真言，言及印如前，加持自身五處如前。次以軍荼利心如前，掬水加持灑於所著衣上，令其清淨，然後取著。仍須自誦吉祥伽陀，不應間斷，直至本所座處，心想以此清淨身心禮事供養一切諸佛，便入道場供養，如大教中說。依《蘇悉地經》及《金剛頂經略鈔》解諸觸穢加持三業法，夫淨三業者，或時身有觸穢，或口有食噉及說諸雜語言，或時心中思惟不饒益事等，皆名三業不淨，故須以此陀羅尼及正觀加持，令罪垢消除、身語意業速得清淨。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自加持，但誦真言二十一遍即得；若便同伴或知法弟子加持，滿一百八遍。如無瓶或無人，但以此印掬水，每掬水加持，誦真言七遍。三度掬水如法加持，自灌其頂。其印以檀慧右押左相叉入掌，以戒方雙屈並押交上，以忍願直竪頭相跓，以進力屈跓忍願背上節，禪智並竪即成，此名灌頂印。次以前大三昧耶真言，言及印如前，加持自身五處如前。次以軍荼利心如前，掬水加持灑於所著衣上，令其清淨，然後取著。仍須自誦吉祥伽陀，不應間斷，直至本所座處，心想以此清淨身心禮事供養一切諸佛，便入道場供養，如大教中說。依《蘇悉地經》及《金剛頂經略鈔》解諸觸穢加持三業法，夫淨三業者，或時身有觸穢，或口有食噉及說諸雜語言，或時心中思惟不饒益事等，皆名三業不淨，故須以此陀羅尼及正觀加持，令罪垢消除、身語意業速得清淨。真言曰：

「oṃ sva bhā va śu ddhā sa rva dha rmā sva bhā va śu ddhā haṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sva bhā va śu ddhā sa rva dha rmā sva bhā va śu ddhā haṃ

次誦真言七遍，彌多益善。此真言能除身語意業一切罪垢皆得清淨。正誦之時，應入此瑜伽觀思惟，一切諸法本性清淨，但為虛妄客塵煩惱所覆，迷失正理，故有顛倒妄執善惡業果。我今入法界平等不思議觀，了知一切煩惱罪垢本來清淨，又以陀羅尼不思議力，一切諸佛共以神通加持相應力故，應時煩惱妄想皆得清淨。何以故？了彼煩惱彼虛妄生無自性故，如幻如夢本來清淨，作此瑜伽正觀及祕密加持，一切惡業無不清淨。本經中名為祕密內澡浴法。凡解穢法有二種穢：一者，欲入觸穢處，即以烏蒭澁麼忿怒真言，誦真言七遍，能辟除一切穢惡，不著身心，以此加持身，如忿怒金剛，毘那夜迦不能得便。烏蒭澁麼忿怒王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦真言七遍，彌多益善。此真言能除身語意業一切罪垢皆得清淨。正誦之時，應入此瑜伽觀思惟，一切諸法本性清淨，但為虛妄客塵煩惱所覆，迷失正理，故有顛倒妄執善惡業果。我今入法界平等不思議觀，了知一切煩惱罪垢本來清淨，又以陀羅尼不思議力，一切諸佛共以神通加持相應力故，應時煩惱妄想皆得清淨。何以故？了彼煩惱彼虛妄生無自性故，如幻如夢本來清淨，作此瑜伽正觀及祕密加持，一切惡業無不清淨。本經中名為祕密內澡浴法。凡解穢法有二種穢：一者，欲入觸穢處，即以烏蒭澁麼忿怒真言，誦真言七遍，能辟除一切穢惡，不著身心，以此加持身，如忿怒金剛，毘那夜迦不能得便。烏蒭澁麼忿怒王真言曰：

「oṃ kro dha na hūṃ jjaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ kro dha na hūṃ jjaḥ

二者，久持誦人身心清淨，忽然不覺悟被觸穢，或食著穢食、或著穢衣、或穢觸陵突，自覺身心不安之時，當須速以灰水摩洗一金銀器或白瓷器，取少許新汲水，以軍荼唎真言加持七遍，或二十一遍或一百八遍然飲之，應時即定如湯沷雪。此真言名解觸穢。此二真言具列軍吒唎軌。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者，久持誦人身心清淨，忽然不覺悟被觸穢，或食著穢食、或著穢衣、或穢觸陵突，自覺身心不安之時，當須速以灰水摩洗一金銀器或白瓷器，取少許新汲水，以軍荼唎真言加持七遍，或二十一遍或一百八遍然飲之，應時即定如湯沷雪。此真言名解觸穢。此二真言具列軍吒唎軌。真言曰：

「na mo ra tna tra yā ya na maḥ śca ṇḍa ma hā va jra kro dha ya oṃ hu lu hulu ti ṣṭa ti ṣṭa va ddhā va ddhā ha na ha na a mṛ ta hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya na maḥ śca ṇḍa ma hā va jra kro dha ya oṃ hu lu hulu ti ṣṭa ti ṣṭa va ddhā va ddhā ha na ha na a mṛ ta hūṃ pha ṭ svā hā

佛部心三昧耶印。以止觀十度內相叉作拳，以禪智並竪，結印成已，觀諸佛遍虛空，即誦真言三遍，頂上散印。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部心三昧耶印。以止觀十度內相叉作拳，以禪智並竪，結印成已，觀諸佛遍虛空，即誦真言三遍，頂上散印。誦真言曰：

「oṃ ji na ji k svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ji na ji k svā hā

次結蓮華部三昧耶印。準前佛部心印，智度屈入掌，直竪禪度。結印成已，想於一切如來右邊有觀自在菩薩并諸眷屬，即誦真言三遍，頂右散印。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮華部三昧耶印。準前佛部心印，智度屈入掌，直竪禪度。結印成已，想於一切如來右邊有觀自在菩薩并諸眷屬，即誦真言三遍，頂右散印。誦真言曰：

「oṃ a ro li k svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a ro li k svā hā

次結金剛部心三昧耶印。準前佛部心印，以禪度屈入掌，直竪智度，想於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬，即誦真言三遍，頂左散印。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部心三昧耶印。準前佛部心印，以禪度屈入掌，直竪智度，想於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬，即誦真言三遍，頂左散印。誦真言曰：

「oṃ va jra dhṛi k svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra dhṛi k svā hā

次結被甲護身印。以觀羽禪度橫於掌內，以進忍戒檀四度握拳，結印成已，加持五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，是名為五處。護身真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結被甲護身印。以觀羽禪度橫於掌內，以進忍戒檀四度握拳，結印成已，加持五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，是名為五處。護身真言曰：

「oṃ bhuḥ jvā la hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bhuḥ jvā la hūṃ

一字頂輪王辟除印。以左右頭指、無名指、小指右押左相叉入掌作拳，二大指雙屈入掌，二中指直竪頭相跓，結印成已，於頂上左轉三匝是辟除，右轉三匝是結護，想心所到便成界方。此印能破障一切佛頂法事，若一切惡天龍八部，藥叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、毘那夜迦倫，見是印悉皆怖走辟除。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字頂輪王辟除印。以左右頭指、無名指、小指右押左相叉入掌作拳，二大指雙屈入掌，二中指直竪頭相跓，結印成已，於頂上左轉三匝是辟除，右轉三匝是結護，想心所到便成界方。此印能破障一切佛頂法事，若一切惡天龍八部，藥叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、毘那夜迦倫，見是印悉皆怖走辟除。誦真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ bhrūṃ ba ndha svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ bhrūṃ ba ndha svā hā

次獻閼伽真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻閼伽真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ga ga na sa mā sa ma svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ga ga na sa mā sa ma svā hā

以二手捧器當額，䠒跪誦真言三遍，奉閼伽沐浴聖眾。次結普通供養印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手捧器當額，䠒跪誦真言三遍，奉閼伽沐浴聖眾。次結普通供養印：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva tha khaṃ u dga te spha ra he maṃ ga ga naṃ kaṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva tha khaṃ u dga te spha ra he maṃ ga ga naṃ kaṃ svā hā

由此真言威力，流出一切燈明雲海，供養一切如來及諸聖眾。復觀想幢幡蓋網、瓔珞衣服繒綵等物，遍諸供養雲海無邊法界，以誠實言誦妙伽陀而讚之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言威力，流出一切燈明雲海，供養一切如來及諸聖眾。復觀想幢幡蓋網、瓔珞衣服繒綵等物，遍諸供養雲海無邊法界，以誠實言誦妙伽陀而讚之曰：

「以我功德力， 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我功德力， 如來加持力，

及以法界力， 普供養而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 普供養而住。」

次結佛大慈護印。以十度相叉作為月，禪智檀慧竪相著，結印成已，印心、額、喉，頂上散印。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結佛大慈護印。以十度相叉作為月，禪智檀慧竪相著，結印成已，印心、額、喉，頂上散印。誦真言曰：

「oṃ bu ddhā me trī va jra ra kṣa hāṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bu ddhā me trī va jra ra kṣa hāṃ svā hā

次結佛眼印。以二手合掌，二大拇指雙屈入掌，二頭指輔二中指第一節背，如兩眼相對，是名佛眼印。成已，加持五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結佛眼印。以二手合掌，二大拇指雙屈入掌，二頭指輔二中指第一節背，如兩眼相對，是名佛眼印。成已，加持五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散印。真言曰：

「na maḥ sa rva ta tha ga te bhyo rha bhyāḥ sa mya sa bu ddhe bhyāḥ oṃ ru ru spha ru jvā la ti ṣṭa si ddha lo ca ne sa rva rtha sa dha ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa rva ta tha ga te bhyo rha bhyāḥ sa mya sa bu ddhe bhyāḥ oṃ ru ru spha ru jvā la ti ṣṭa si ddha lo ca ne sa rva rtha sa dha ni svā hā

次結一字頂輪王印。先合掌，以左右二無名指、二小指右押左相叉入掌，二中指直竪屈第一節，頭相跓如劍形，二大指入掌，平伸二頭指屈押二大指甲頭相跓，名頂輪王根本印。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結一字頂輪王印。先合掌，以左右二無名指、二小指右押左相叉入掌，二中指直竪屈第一節，頭相跓如劍形，二大指入掌，平伸二頭指屈押二大指甲頭相跓，名頂輪王根本印。頌曰：

「此印摩訶印， 所謂如來頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印摩訶印， 所謂如來頂，

適纔結作之， 即同於世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適纔結作之， 即同於世尊。」

真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言曰。

「na maḥ sa ma ta bu ddhā nāṃ oṃ bhrūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma ta bu ddhā nāṃ oṃ bhrūṃ

次孔雀王印。以二手內相叉，直竪檀慧頭相跓，禪智亦直竪並相跓，其印即成。誦真言三遍或七遍，與頂輪王合誦，應加此真言句。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次孔雀王印。以二手內相叉，直竪檀慧頭相跓，禪智亦直竪並相跓，其印即成。誦真言三遍或七遍，與頂輪王合誦，應加此真言句。誦真言曰：

「oṃ ma yu rā kraṃ te svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ma yu rā kraṃ te svā hā

若以尋常持念一字頂輪王真言，須別誦孔雀王真言，亦須別誦此加句法，親於阿闍梨所以口傳傳授之，修瑜伽者知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以尋常持念一字頂輪王真言，須別誦孔雀王真言，亦須別誦此加句法，親於阿闍梨所以口傳傳授之，修瑜伽者知耳。

復說祈雨壇法。若天亢旱時，欲祈請雨者，於露地作壇，除去瓦礫及諸穢物，張設青幕懸青幡，香埿塗拭作一方壇，於壇中畫七寶水池，池中畫海龍王宮，於龍宮中有釋迦牟尼如來住說法相，佛右畫觀自在菩薩，佛左畫金剛手菩薩等侍衛，於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王，佛前左畫難陀、跋難陀二龍王，於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王，於東方畫一龍王，一身三頭，量三肘，并眷屬圍繞；又於南方畫一龍王，一身五頭，量長五肘，并諸眷屬；又於西方畫一龍王，一身七頭，量七肘，并諸眷屬圍繞；又於北方畫一龍王，一身九頭，量長九肘，并諸眷屬圍繞，皆在靉靆青黑雲中。半身以下如蛇形，尾在池中，半身以上如菩薩形，皆合掌從池涌出。於壇四角置四清水瓶，隨其力分飲食菓子等，皆作深青色，以淨布列供養，燒香散青色華。道場中所用物，皆作青色。祈雨之人，若是出家苾芻應具律儀；若是俗士應受八戒。作法之時，喫三白食，每日香湯沐浴著新淨青衣，於壇西面以青物為座，即以香塗手，先應三密加持護自身及壇上，案上置此《大雲經》，於持一切有情起大慈悲心，志誠請一切佛菩薩加持，晝夜虔誠讀此《大雲經》。或二人三人乃至七人，更替讀誦經聲不應間斷。亢旱之時，如是依法誦此《大雲經》，或一日二日乃至七日，決定降注甘雨。若災重不雨，更作亦降雨。假令大海或過限越潮，依此經作法轉讀，無不應。知應，發願讀經所生功德迴向諸龍，願皆離諸苦難、發無上菩提心，為一切有情降注甘雨，密經所居之處，去村邑等處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說祈雨壇法。若天亢旱時，欲祈請雨者，於露地作壇，除去瓦礫及諸穢物，張設青幕懸青幡，香埿塗拭作一方壇，於壇中畫七寶水池，池中畫海龍王宮，於龍宮中有釋迦牟尼如來住說法相，佛右畫觀自在菩薩，佛左畫金剛手菩薩等侍衛，於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王，佛前左畫難陀、跋難陀二龍王，於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王，於東方畫一龍王，一身三頭，量三肘，并眷屬圍繞；又於南方畫一龍王，一身五頭，量長五肘，并諸眷屬；又於西方畫一龍王，一身七頭，量七肘，并諸眷屬圍繞；又於北方畫一龍王，一身九頭，量長九肘，并諸眷屬圍繞，皆在靉靆青黑雲中。半身以下如蛇形，尾在池中，半身以上如菩薩形，皆合掌從池涌出。於壇四角置四清水瓶，隨其力分飲食菓子等，皆作深青色，以淨布列供養，燒香散青色華。道場中所用物，皆作青色。祈雨之人，若是出家苾芻應具律儀；若是俗士應受八戒。作法之時，喫三白食，每日香湯沐浴著新淨青衣，於壇西面以青物為座，即以香塗手，先應三密加持護自身及壇上，案上置此《大雲經》，於持一切有情起大慈悲心，志誠請一切佛菩薩加持，晝夜虔誠讀此《大雲經》。或二人三人乃至七人，更替讀誦經聲不應間斷。亢旱之時，如是依法誦此《大雲經》，或一日二日乃至七日，決定降注甘雨。若災重不雨，更作亦降雨。假令大海或過限越潮，依此經作法轉讀，無不應。知應，發願讀經所生功德迴向諸龍，願皆離諸苦難、發無上菩提心，為一切有情降注甘雨，密經所居之處，去村邑等處也。

「唵誐誐阿帝誐誐娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵誐誐阿帝誐誐娑嚩(二合)賀(引)」

金剛解脫真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛解脫真言：

「oṃ va jra mu kṣa muḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra mu kṣa muḥ

葉衣觀世音菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葉衣觀世音菩薩真言曰：

「oṃ pa lṇa ca va ri hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pa lṇa ca va ri hūṃ pha ṭ

智炬如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智炬如來真言曰：

「na mo a ṣṭā śī ti nāṃ sa mya sa bu ddhā ku ṭi nāṃ oṃ jñā na va bhā sa dhi ri hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo a ṣṭā śī ti nāṃ sa mya sa bu ddhā ku ṭi nāṃ oṃ jñā na va bhā sa dhi ri hūṃ

大悲隨心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲隨心真言：

「oṃ pa dma ca kra śaṃ kha ga dā dhā rā ṇi ni la ghṇi si dya si dya hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pa dma ca kra śaṃ kha ga dā dhā rā ṇi ni la ghṇi si dya si dya hūṃ

無量壽如來心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來心真言：

「oṃ a mṛ ta te je ha ra hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a mṛ ta te je ha ra hūṃ

多羅菩薩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅菩薩真言：

「oṃ tā re tu tā re tu re svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ tā re tu tā re tu re svā hā

如來袈裟真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來袈裟真言：

「oṃ ra kṣa sa rva bu ddhā dhi ṣṭi ta tma ci va ra svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ra kṣa sa rva bu ddhā dhi ṣṭi ta tma ci va ra svā hā

《大日經》略攝念誦行法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大日經》略攝念誦行法：

「稽首無礙智， 密教意生子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首無礙智， 密教意生子，

依彼蘇多羅， 攝此隨行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼蘇多羅， 攝此隨行法，

真言行菩薩， 先住平等誓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言行菩薩， 先住平等誓，

語密身密俱， 後作相應行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語密身密俱， 後作相應行。」

三昧耶真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧耶真言：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a sa me tri sa me sa ma ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ a sa me tri sa me sa ma ye svā hā

契謂齊輪合， 並建於二空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契謂齊輪合， 並建於二空，

五處頂肩心， 最後加咽位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五處頂肩心， 最後加咽位。

次以不動(聖私云，此念誦行法全同世流布本，故略之也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以不動(聖私云，此念誦行法全同世流布本，故略之也)。

八轉聲者，體、業、作具、所為、從、屬、依、呼是也。且釋者，體聲者，如菩薩摩訶薩等是體聲呼也。二、業聲者，如前菩薩修行無所得觀業聲也。三、作具聲者，如何菩薩修行無所得觀，謂用般若波羅蜜多，是作具聲也。四、所為聲者，為何修行，謂為度一切眾生為聲也。五、從聲者，從何修行，謂從諸佛出現於世演說正法，是從聲也。六、屬聲者，誰之無所得，一切法之無所得，是屬聲也。七、依聲者，於何修行，依三賢十地等，是依聲也。八、呼聲者，謂上來呼召名言，是呼聲也。此下有六離合釋，全同世布流文相，是故略之。此次有《摩利支菩薩略念誦法則》，大興善寺三藏沙門大廣智不空所譯也。是又全同世流布本，是故略之也。《摩利支經》一卷，是又今略之。次有金剛頂經瑜伽三十七尊三昧耶真言，如次第列之，今又略之。《金剛頂瑜伽大教王經》十六大菩薩讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八轉聲者，體、業、作具、所為、從、屬、依、呼是也。且釋者，體聲者，如菩薩摩訶薩等是體聲呼也。二、業聲者，如前菩薩修行無所得觀業聲也。三、作具聲者，如何菩薩修行無所得觀，謂用般若波羅蜜多，是作具聲也。四、所為聲者，為何修行，謂為度一切眾生為聲也。五、從聲者，從何修行，謂從諸佛出現於世演說正法，是從聲也。六、屬聲者，誰之無所得，一切法之無所得，是屬聲也。七、依聲者，於何修行，依三賢十地等，是依聲也。八、呼聲者，謂上來呼召名言，是呼聲也。此下有六離合釋，全同世布流文相，是故略之。此次有《摩利支菩薩略念誦法則》，大興善寺三藏沙門大廣智不空所譯也。是又全同世流布本，是故略之也。《摩利支經》一卷，是又今略之。次有金剛頂經瑜伽三十七尊三昧耶真言，如次第列之，今又略之。《金剛頂瑜伽大教王經》十六大菩薩讚：

金剛手： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手：

「va jra sa tvā ma hā sa tvā va jra sa rva ta thā ga tā sa ma nta bha dra va jra dya va jra pā ṇi na mo stu te 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra sa tvā ma hā sa tvā va jra sa rva ta thā ga tā sa ma nta bha dra va jra dya va jra pā ṇi na mo stu te

金剛王： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛王：

「va jra ra ja mu bu ddhā gra va jra ku śa ta thā ga ta a mo gha ra ja va jra dya va jra ka rṣa na mā stu te 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ra ja mu bu ddhā gra va jra ku śa ta thā ga ta a mo gha ra ja va jra dya va jra ka rṣa na mā stu te

金剛愛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛愛：

「va jra ra ga ma hā sau khya va jra vā ṇa va śaṃ ka ra ma ra ka ma ma hā va jra ca pa na mo stu te 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ra ga ma hā sau khya va jra vā ṇa va śaṃ ka ra ma ra ka ma ma hā va jra ca pa na mo stu te

金剛喜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喜：

「va jra sa dhu mu va jra grya va jra tu ṣṭi ma hā ra te prā mo dya ra ja va jra hā rṣa na mo stu te 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra sa dhu mu va jra grya va jra tu ṣṭi ma hā ra te prā mo dya ra ja va jra hā rṣa na mo stu te

金剛寶： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛寶：

「va jra ra tna mu va jra rtha va jra kā śa ma hā ma ṇi a kā śa ga rbha va jra dya va jra ga rbha na mo stu te 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ra tna mu va jra rtha va jra kā śa ma hā ma ṇi a kā śa ga rbha va jra dya va jra ga rbha na mo stu te

金剛光： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛光：

「va jra ne ja ma hā jvā la va jra su rya ji na pra bha va jra ra śmi ma hā te ja va jra pra bha 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ne ja ma hā jvā la va jra su rya ji na pra bha va jra ra śmi ma hā te ja va jra pra bha

金剛幢： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢：

「va jra ke tu su sa tvā rtha va jra dhva ja su to ṣa ka ra tna ke tu ma hā va jra ya ṣṭā ye …」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ke tu su sa tvā rtha va jra dhva ja su to ṣa ka ra tna ke tu ma hā va jra ya ṣṭā ye …」

金剛笑： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛笑：

「va jra ha sa ma hā hā sa va jra śmi ta ma hā dbhu ta prī ti prā mo dya va jra prī te 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ha sa ma hā hā sa va jra śmi ta ma hā dbhu ta prī ti prā mo dya va jra prī te

金剛法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛法：

「va jra dha rmma su sa tva rtha va jra pa ma su dha ka lo ke śva ra su va jra kṣa va jra ne tra ………」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra dha rmma su sa tva rtha va jra pa ma su dha ka lo ke śva ra su va jra kṣa va jra ne tra ………」

金剛利： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛利：

「va jra ti kṣṇa ma hā ya tta va jra ku śa ma hā yu dha ma ju śrī va jra gā mbhī rya va jra bu ddho 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ti kṣṇa ma hā ya tta va jra ku śa ma hā yu dha ma ju śrī va jra gā mbhī rya va jra bu ddho

金剛因： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛因：

「va jra he tu ma hā ma ṇḍa va jra ca kra ma hā na ya sa pra va rtta na va jro ta thā va jra ma ṇḍa 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra he tu ma hā ma ṇḍa va jra ca kra ma hā na ya sa pra va rtta na va jro ta thā va jra ma ṇḍa

金剛語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛語：

「va jra bha ṣa su vi dya grya va jra ja pa su si ddhi da a vā ca va jra vi dya gra va jra bha ṣa ………」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra bha ṣa su vi dya grya va jra ja pa su si ddhi da a vā ca va jra vi dya gra va jra bha ṣa ………」

金剛業： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛業：

「va jra ka rmma su va jra jñā ka rmma va jra su sa rva va jra mo gha ma hā do rya va jra vi śva 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ka rmma su va jra jñā ka rmma va jra su sa rva va jra mo gha ma hā do rya va jra vi śva

金剛護： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛護：

「va jra ra kṣa ma hā vai rya va jra va rmma ma hā dṛ ḍha du ryo dha na sa vī rya gra va jra vī rya 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ra kṣa ma hā vai rya va jra va rmma ma hā dṛ ḍha du ryo dha na sa vī rya gra va jra vī rya

金剛牙： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛牙：

「va jra ya kṣa ma ho pā ya va jra daṃ ṣṭrā ma hā bha ya ma ra pra ma di va jro gra va jra ca ṇḍa ……」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra ya kṣa ma ho pā ya va jra daṃ ṣṭrā ma hā bha ya ma ra pra ma di va jro gra va jra ca ṇḍa ……」

金剛拳： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛拳：

「va jra sa nti su bha ne dhya va jra va nva pra mo ca ka va jra mu ṣṭya gra sa ma yaṃ va jra su ṣṭa ………」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va jra sa nti su bha ne dhya va jra va nva pra mo ca ka va jra mu ṣṭya gra sa ma yaṃ va jra su ṣṭa ………」

此次有諸尊真言，今非所用，大概同世流布呪陀羅尼故，又略之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此次有諸尊真言，今非所用，大概同世流布呪陀羅尼故，又略之。

右大日劍印廣本者，大師歸朝之日，慧果和尚授之。其略本者，小野僧正所述，相承之說如是。今歲見多本，傳寫差謬不少，因茲對校印版，令讀者易見。然《演奧鈔》四十二釋轉字輪品歸敬偈云，歸命菩提心等者，以下六句讚梵本，出小野僧正大日劍印中，最極祕也。茲覺、慧運、宗睿三師錄所載，毘盧遮那如來菩提心讚是也。此兩本中無其梵讚，蓋寫脫，且有別本乎，更可尋之。時惟享和元辛酉年秋九月九日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右大日劍印廣本者，大師歸朝之日，慧果和尚授之。其略本者，小野僧正所述，相承之說如是。今歲見多本，傳寫差謬不少，因茲對校印版，令讀者易見。然《演奧鈔》四十二釋轉字輪品歸敬偈云，歸命菩提心等者，以下六句讚梵本，出小野僧正大日劍印中，最極祕也。茲覺、慧運、宗睿三師錄所載，毘盧遮那如來菩提心讚是也。此兩本中無其梵讚，蓋寫脫，且有別本乎，更可尋之。時惟享和元辛酉年秋九月九日。