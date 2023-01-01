大毘盧遮那經阿闍梨真實智品中阿闍梨住阿字觀門(亦名四重字輪曼荼羅成身觀，亦名三重布字成身曼荼羅觀行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大毘盧遮那經阿闍梨真實智品中阿闍梨住阿字觀門(亦名四重字輪曼荼羅成身觀，亦名三重布字成身曼荼羅觀行)

淨影寺比綺院五部持念僧惟謹述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨影寺比綺院五部持念僧惟謹述

成入理軌儀一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成入理軌儀一卷

夫言阿闍梨者，解祕中最祕，真言智大心。阿字名種子，故一切如是，依法皆遍受。若於此教法，解斯廣大智，正覺大功德，說名阿闍梨，是即為如來，亦即名為佛。梵云「汗㗚馱」，汗㗚馱者，即是真實心，即是阿字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫言阿闍梨者，解祕中最祕，真言智大心。阿字名種子，故一切如是，依法皆遍受。若於此教法，解斯廣大智，正覺大功德，說名阿闍梨，是即為如來，亦即名為佛。梵云「汗㗚馱」，汗㗚馱者，即是真實心，即是阿字。

夫言阿字者，即是一切諸佛之母，是一切真言生處，最為上妙，佛心之字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫言阿字者，即是一切諸佛之母，是一切真言生處，最為上妙，佛心之字。

若言阿字內音，即是喉中之音，當知此阿字遍布一切支分，即是本不生義。梵有二音，一名阿剎囉，是根本字，亦名不動義，不動者是菩提心義。如最初二音，阿、阿是根本字；次從伊、伊乃至污、奧，凡十二字，皆是從生增加之字，皆是女聲。其根本字者是男聲，男聲是慧義，女聲是定義。又解說有五聲：阿字體聲；阿字行聲；伊、伊至污、奧，凡十二字，皆是三昧之聲；暗字證三菩提之聲；噁字是入大般涅槃之聲。若見仰、壤、拏、曩、莽即同上點，亦是證三菩提之聲；若見野、囉等八字，即同傍點，亦是大般涅槃之聲。其根本字遍一切處，增加字亦遍一切處，根本、增加不相異也，皆以根本字體本而傍角加畫，是故根本、增加不一不異。猶如器中盛水，因器持水、水不離器，如是更相依持，能遍內外。非但阿字遍一切處，次從迦、佉、誐、伽、仰乃至乞灑(二合)字，亦遍一切處。何以故？皆是根本之音，其根本音者，即是阿字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言阿字內音，即是喉中之音，當知此阿字遍布一切支分，即是本不生義。梵有二音，一名阿剎囉，是根本字，亦名不動義，不動者是菩提心義。如最初二音，阿、阿是根本字；次從伊、伊乃至污、奧，凡十二字，皆是從生增加之字，皆是女聲。其根本字者是男聲，男聲是慧義，女聲是定義。又解說有五聲：阿字體聲；阿字行聲；伊、伊至污、奧，凡十二字，皆是三昧之聲；暗字證三菩提之聲；噁字是入大般涅槃之聲。若見仰、壤、拏、曩、莽即同上點，亦是證三菩提之聲；若見野、囉等八字，即同傍點，亦是大般涅槃之聲。其根本字遍一切處，增加字亦遍一切處，根本、增加不相異也，皆以根本字體本而傍角加畫，是故根本、增加不一不異。猶如器中盛水，因器持水、水不離器，如是更相依持，能遍內外。非但阿字遍一切處，次從迦、佉、誐、伽、仰乃至乞灑(二合)字，亦遍一切處。何以故？皆是根本之音，其根本音者，即是阿字。

又如迦字，各各自有從生增加之字，如迦字中即有計蓋之字，皆是女聲，緣迦字體上加畫，則成增加之字。體是慧義，而加是定慧相持，合而為一，其體不失，止觀雙行亦遍一切處。所以增加遍於根本，根本遍於增加，從生遍於種子，種子遍於從生。所以梵云「鄔婆縛」，亦名發起，猶如種子生果，果還成種。今此阿字即同種子，能生多果，一一復生百千萬倍，乃至展轉無量不可說也。然見子識果，因既如此，當知果必如之。今此阿字亦如是也，從此根本無師自然之智，一切智業從此而生布諸支分，布支分者即是自心，由此自心即攝一切身分，離心無身、離身無心，亦同於阿字。若遍布此字者即同諸佛，謂從字有果即是佛，能證正知故名為正覺。猶識此字之理性者，故得如來名。此字之性理者，謂此阿字即是本不生義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如迦字，各各自有從生增加之字，如迦字中即有計蓋之字，皆是女聲，緣迦字體上加畫，則成增加之字。體是慧義，而加是定慧相持，合而為一，其體不失，止觀雙行亦遍一切處。所以增加遍於根本，根本遍於增加，從生遍於種子，種子遍於從生。所以梵云「鄔婆縛」，亦名發起，猶如種子生果，果還成種。今此阿字即同種子，能生多果，一一復生百千萬倍，乃至展轉無量不可說也。然見子識果，因既如此，當知果必如之。今此阿字亦如是也，從此根本無師自然之智，一切智業從此而生布諸支分，布支分者即是自心，由此自心即攝一切身分，離心無身、離身無心，亦同於阿字。若遍布此字者即同諸佛，謂從字有果即是佛，能證正知故名為正覺。猶識此字之理性者，故得如來名。此字之性理者，謂此阿字即是本不生義。

又如人有心能遍支分皆受苦樂，阿字亦遍一切支分，即是心本不生義。阿字遍一切字，若一切字無阿字，即字不成，要有阿字；若字無頭即不成字，故以阿字為頭，從一阿字音，凡一切諸聲中皆有阿字之音，不得此阿字音者，從字音表而得有聲生，以有聲生，以有聲故遍於支分，能表一切世間、出世間之法。若但見其字音則能詮表於理，又要音韻、語言、牙齒、𩫋𮂕得有所表，謂：青黃赤白、東西南北、方圓大小、上下尊卑，一切事類方可領解，故經云：「祕密主！此是遍一切處法門」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如人有心能遍支分皆受苦樂，阿字亦遍一切支分，即是心本不生義。阿字遍一切字，若一切字無阿字，即字不成，要有阿字；若字無頭即不成字，故以阿字為頭，從一阿字音，凡一切諸聲中皆有阿字之音，不得此阿字音者，從字音表而得有聲生，以有聲生，以有聲故遍於支分，能表一切世間、出世間之法。若但見其字音則能詮表於理，又要音韻、語言、牙齒、𩫋𮂕得有所表，謂：青黃赤白、東西南北、方圓大小、上下尊卑，一切事類方可領解，故經云：「祕密主！此是遍一切處法門」。

又《華嚴經》云：「如是字母能於一切世、出世間善巧之法，以智通達到於彼岸，殊方異藝成綜無遺；文字算數蘊其深解；醫方呪術善療眾病。有諸眾生鬼魅所持、怨憎呪詛、惡星變怪、死屍奔逐、癲癎羸瘦，種種諸疾咸能救之使得痊愈。又善別知金玉珠貝、珊瑚琉璃、摩尼車璖、雞薩羅等一切寶藏出生之處，品類不同價直多少；村營鄉邑、大小都城、宮殿苑園、巖泉籔澤，凡是一切人眾所居，菩薩或能隨方攝護。又善觀察天文地理、人相吉凶、鳥獸音聲、雲霞氣候、年穀豐儉、國土安危。如是世間所有技藝，莫不該練盡其源本。」又所以經云：「祕密主！故以阿字為頭，阿字即是真言之心，佛心之字。」上來所說，阿闍梨住於佛地義猶未了，即是此中住阿字觀門。此阿字者，亦名奢摩他、亦名毘鉢舍那之智、亦名真寶之智、亦名一切智智。所以經云：「一切智、根本智智、後得智，從後得智起大悲，從大悲起三種化身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又《華嚴經》云：「如是字母能於一切世、出世間善巧之法，以智通達到於彼岸，殊方異藝成綜無遺；文字算數蘊其深解；醫方呪術善療眾病。有諸眾生鬼魅所持、怨憎呪詛、惡星變怪、死屍奔逐、癲癎羸瘦，種種諸疾咸能救之使得痊愈。又善別知金玉珠貝、珊瑚琉璃、摩尼車璖、雞薩羅等一切寶藏出生之處，品類不同價直多少；村營鄉邑、大小都城、宮殿苑園、巖泉籔澤，凡是一切人眾所居，菩薩或能隨方攝護。又善觀察天文地理、人相吉凶、鳥獸音聲、雲霞氣候、年穀豐儉、國土安危。如是世間所有技藝，莫不該練盡其源本。」又所以經云：「祕密主！故以阿字為頭，阿字即是真言之心，佛心之字。」上來所說，阿闍梨住於佛地義猶未了，即是此中住阿字觀門。此阿字者，亦名奢摩他、亦名毘鉢舍那之智、亦名真寶之智、亦名一切智智。所以經云：「一切智、根本智智、後得智，從後得智起大悲，從大悲起三種化身。」

夫阿闍梨若觀此字而相應者，即是自身同於毘盧遮那佛身，亦名金剛不壞之身、亦名普現色身、亦名三種意生身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫阿闍梨若觀此字而相應者，即是自身同於毘盧遮那佛身，亦名金剛不壞之身、亦名普現色身、亦名三種意生身。

阿闍梨謂觀此阿字之輪，猶如孔雀尾輪光明圍遶，行者而住其中，即是住於佛位，是故清淨法界圓鏡中現出阿字，所以從阿字旋轉出生諸字，即遍一切真言名字之中，周旋往返百千萬倍，入諸旋陀羅尼門總持無礙，所以從阿字旋轉出生三身四智而轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨謂觀此阿字之輪，猶如孔雀尾輪光明圍遶，行者而住其中，即是住於佛位，是故清淨法界圓鏡中現出阿字，所以從阿字旋轉出生諸字，即遍一切真言名字之中，周旋往返百千萬倍，入諸旋陀羅尼門總持無礙，所以從阿字旋轉出生三身四智而轉法輪。

若行者為人作阿闍梨者，先須建立大悲胎藏曼荼羅王住於佛位，以此諸字合集成身即住佛位。然布字之時，分為四重，每重皆有三種歸命。頭為初分；咽為二分；心為三分；臍為四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者為人作阿闍梨者，先須建立大悲胎藏曼荼羅王住於佛位，以此諸字合集成身即住佛位。然布字之時，分為四重，每重皆有三種歸命。頭為初分；咽為二分；心為三分；臍為四分。

a ā aṃ aḥ ka kā kaṃ kaḥ kha khā khaṃ khaḥ ga gā gaṃ gaḥ gha ghā ghaṃ ghaḥ ca cā caṃ caḥ ccha cchā cchaṃ cchaḥ ja jā jaṃ jaḥ ña ñā ñaṃ ñaḥ ṭa ṭā ṭaṃ ṭaḥ ṭha ṭhā ṭhaṃ ṭhaḥ ḍa ḍā ḍaṃ ḍaḥ ḍha ḍhā ḍhaṃ ḍhaḥ ta tā taṃ taḥ tha thā thaṃ thaḥ da dā daṃ daḥ dha dhā dhaṃ dhaḥ pa pā paṃ paḥ pha phā phaṃ phaḥ va vā vaṃ vaḥ bha bhā bhaṃ bhaḥ ya yā yaṃ yaḥ la lā laṃ laḥ va vā vaṃ vaḥ śa śā śaṃ śaḥ ṣa ṣā ṣaṃ ṣaḥ sa sā saṃ saḥ ha hā haṃ haḥ kṣa kṣā kṣaṃ kṣaḥ i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ e ai o ū ṅa ña ṇa na ma ṅā ñā ṇā nā mā ṅaṃ ñaṃ ṇaṃ naṃ maṃ ṅaḥ ñaḥ ṇaḥ naḥ maḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 a ā aṃ aḥ ka kā kaṃ kaḥ kha khā khaṃ khaḥ ga gā gaṃ gaḥ gha ghā ghaṃ ghaḥ ca cā caṃ caḥ ccha cchā cchaṃ cchaḥ ja jā jaṃ jaḥ ña ñā ñaṃ ñaḥ ṭa ṭā ṭaṃ ṭaḥ ṭha ṭhā ṭhaṃ ṭhaḥ ḍa ḍā ḍaṃ ḍaḥ ḍha ḍhā ḍhaṃ ḍhaḥ ta tā taṃ taḥ tha thā thaṃ thaḥ da dā daṃ daḥ dha dhā dhaṃ dhaḥ pa pā paṃ paḥ pha phā phaṃ phaḥ va vā vaṃ vaḥ bha bhā bhaṃ bhaḥ ya yā yaṃ yaḥ la lā laṃ laḥ va vā vaṃ vaḥ śa śā śaṃ śaḥ ṣa ṣā ṣaṃ ṣaḥ sa sā saṃ saḥ ha hā haṃ haḥ kṣa kṣā kṣaṃ kṣaḥ i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ e ai o ū ṅa ña ṇa na ma ṅā ñā ṇā nā mā ṅaṃ ñaṃ ṇaṃ naṃ maṃ ṅaḥ ñaḥ ṇaḥ naḥ maḥ

凡布字之法，當從行者眉間白毫而觀迦字，右旋逐曰而轉，令環相接；四重亦復如是，一一合集成身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡布字之法，當從行者眉間白毫而觀迦字，右旋逐曰而轉，令環相接；四重亦復如是，一一合集成身。

所以經云：「迦、左、吒、哆、跛初中後相，加以等持品類相入，自然獲得菩提心行，成等正覺及般涅槃。」即是初阿、阿、暗、噁四重之義；又迦、左、吒、哆、跢等二十字，即是中義；其伊、伊至污、奧凡十二字，即是加以等持品類之義；又仰、壤、拏、曩、莽至[唬-儿+(雪-雨)]、弱、搦、諾、莫等二十字，即是後相義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以經云：「迦、左、吒、哆、跛初中後相，加以等持品類相入，自然獲得菩提心行，成等正覺及般涅槃。」即是初阿、阿、暗、噁四重之義；又迦、左、吒、哆、跢等二十字，即是中義；其伊、伊至污、奧凡十二字，即是加以等持品類之義；又仰、壤、拏、曩、莽至[唬-儿+(雪-雨)]、弱、搦、諾、莫等二十字，即是後相義。

故總而言之，相入自然又解分為三分：頭為初分(黃色)；咽、心為中分(白色)；臍為後分(黑色)。若用迦字為輪，即不用劍字；若用劍字為輪，即不用迦字，斯謂發菩提心，行果為中，大寂為後，是名三分。阿闍梨既如是三重成身已，其曼荼羅并及弟子亦如是布之，三事皆成，是名祕密曼荼羅。若不了達此中意趣，難依前事法而作，不名善作，虛費其功夫，亦無所成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故總而言之，相入自然又解分為三分：頭為初分(黃色)；咽、心為中分(白色)；臍為後分(黑色)。若用迦字為輪，即不用劍字；若用劍字為輪，即不用迦字，斯謂發菩提心，行果為中，大寂為後，是名三分。阿闍梨既如是三重成身已，其曼荼羅并及弟子亦如是布之，三事皆成，是名祕密曼荼羅。若不了達此中意趣，難依前事法而作，不名善作，虛費其功夫，亦無所成也。

又此布字之法，即是大悲胎藏三重祕密曼荼羅，自非人集真明之行，堪傳授者方以意想傳之，不可文載，故師已口相授(經云：但言「字輪品」)。其伊、伊至污、奧凡十二字，皆在字輪外散布由 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此布字之法，即是大悲胎藏三重祕密曼荼羅，自非人集真明之行，堪傳授者方以意想傳之，不可文載，故師已口相授(經云：但言「字輪品」)。其伊、伊至污、奧凡十二字，皆在字輪外散布由

光焰。又仰、壤、𠸎、曩、莽 噞、𮣾、喃、南、鑁 㖸、弱、搦、謨、莫，凡五字隨三輪而轉，相入自然，今此輪者即是三轉法輪之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光焰。又仰、壤、𠸎、曩、莽 噞、𮣾、喃、南、鑁 㖸、弱、搦、謨、莫，凡五字隨三輪而轉，相入自然，今此輪者即是三轉法輪之義。

行者相應如是，布字持念即是持明之身，猶如大日如來神力加持，等無有異，此輪亦名因緣輪；師及弟子并曼荼羅皆如是安布諸字，亦名祕密之輪；此諸字亦是一切佛心之字，亦名真言之輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者相應如是，布字持念即是持明之身，猶如大日如來神力加持，等無有異，此輪亦名因緣輪；師及弟子并曼荼羅皆如是安布諸字，亦名祕密之輪；此諸字亦是一切佛心之字，亦名真言之輪。

輪者梵音名「阿剎囉輪」。阿剎囉輪者，謂從一阿字輪生多字，故名為輪。阿字即是菩提體性，如摩訶毘盧遮那住於菩提心體性，種種示現普門利益，種種變現無量無邊，雖如是垂跡無窮，然實常住不動亦無起滅，猶如車輪雖復運轉無窮，而中未曾動搖。由不動故能制群機，動而無動即是阿字本不生義，以無生無滅，即無動無退而生一切字，輪輪無窮，是名不動之輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪者梵音名「阿剎囉輪」。阿剎囉輪者，謂從一阿字輪生多字，故名為輪。阿字即是菩提體性，如摩訶毘盧遮那住於菩提心體性，種種示現普門利益，種種變現無量無邊，雖如是垂跡無窮，然實常住不動亦無起滅，猶如車輪雖復運轉無窮，而中未曾動搖。由不動故能制群機，動而無動即是阿字本不生義，以無生無滅，即無動無退而生一切字，輪輪無窮，是名不動之輪。

阿闍梨若能如是了達不動之輪而布諸字，其體自然身有所表無非密印；口有所說皆是真言；意常止住無非觀門。凡有見聞觸知之者，皆必定於無上菩提，所成福利真實不虛。若能如是即同毘盧遮那如來，而作佛事常照世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨若能如是了達不動之輪而布諸字，其體自然身有所表無非密印；口有所說皆是真言；意常止住無非觀門。凡有見聞觸知之者，皆必定於無上菩提，所成福利真實不虛。若能如是即同毘盧遮那如來，而作佛事常照世間。

阿闍梨若持念時或觀句輪。句輪者，觀本尊心有圓明而布真言之字，輪轉相接明了現前；觀此字輪猶如白乳，次第流注入行者口中，或注其頂，相續不絕遍滿其身。其圓明中有種子字，字常明了，猶如流水無盡。如是持誦疲極已，即但住於寂心阿字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍梨若持念時或觀句輪。句輪者，觀本尊心有圓明而布真言之字，輪轉相接明了現前；觀此字輪猶如白乳，次第流注入行者口中，或注其頂，相續不絕遍滿其身。其圓明中有種子字，字常明了，猶如流水無盡。如是持誦疲極已，即但住於寂心阿字。

又言三洛叉，數者也，即是三十萬遍。若行者又得見本尊種子印等，即從本尊種子印中而見本尊。如是成就已，即能遍安布諸字而成自體，即如實知自心，成遍照之身，是名洛叉之義。若不如是相應者，於百年中念滿千萬洛叉猶不得成，何況三洛叉耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言三洛叉，數者也，即是三十萬遍。若行者又得見本尊種子印等，即從本尊種子印中而見本尊。如是成就已，即能遍安布諸字而成自體，即如實知自心，成遍照之身，是名洛叉之義。若不如是相應者，於百年中念滿千萬洛叉猶不得成，何況三洛叉耶？

若行者三相平等：一、身實相，是一洛叉，除一切身垢。二、語實相，是二落叉，除一切語垢。三、意實相，除一切心垢。三垢除已三功德生，分證如來功德，如是業相應，住菩提心戒，一切地波羅蜜悉皆圓滿，隨所住法教，皆依明禁故；隨所願成果，常當於自他，悲愍而救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者三相平等：一、身實相，是一洛叉，除一切身垢。二、語實相，是二落叉，除一切語垢。三、意實相，除一切心垢。三垢除已三功德生，分證如來功德，如是業相應，住菩提心戒，一切地波羅蜜悉皆圓滿，隨所住法教，皆依明禁故；隨所願成果，常當於自他，悲愍而救護。

經云：「祕密主白佛言：『云何如來、應供、正遍知得一切智智？廣演分布種種道，演說一切智智。各各同彼言音，住種種威儀，一切智智道一味。世尊！譬如地、水、火、風、空，自性遍一切處，皆不出阿字之門。』」所以金剛手問大日如來：「如是智慧，以何為因？云何為根？云何究竟耶？」佛告金剛手：「菩提心為因，悲為根，方便為究竟。祕密主！云何菩提？謂：如實知自心即是阿字一相，亦非一亦非異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「祕密主白佛言：『云何如來、應供、正遍知得一切智智？廣演分布種種道，演說一切智智。各各同彼言音，住種種威儀，一切智智道一味。世尊！譬如地、水、火、風、空，自性遍一切處，皆不出阿字之門。』」所以金剛手問大日如來：「如是智慧，以何為因？云何為根？云何究竟耶？」佛告金剛手：「菩提心為因，悲為根，方便為究竟。祕密主！云何菩提？謂：如實知自心即是阿字一相，亦非一亦非異。」

又經云：「諦聽、金剛手！今說修行曼荼羅行，滿足一切智智法門。」所以萬行圓極無可復增，應物之權究盡能事，即醍醐妙果三密之源，智彼最真實，得名阿闍梨。故應具方便，了知佛所說，故經云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又經云：「諦聽、金剛手！今說修行曼荼羅行，滿足一切智智法門。」所以萬行圓極無可復增，應物之權究盡能事，即醍醐妙果三密之源，智彼最真實，得名阿闍梨。故應具方便，了知佛所說，故經云：

「復次祕密主！ 諸佛所宣說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次祕密主！ 諸佛所宣說；

安布諸字門， 佛子一心聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安布諸字門， 佛子一心聽。

迦字在咽下， 佉字在腭上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦字在咽下， 佉字在腭上；

誐字以為頸， 伽字在喉中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誐字以為頸， 伽字在喉中。

遮字為舌根， 車字在舌中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮字為舌根， 車字在舌中；

若字為舌端， 社字舌生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若字為舌端， 社字舌生處。

吒字以為脛， 咤字應知髀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吒字以為脛， 咤字應知髀；

拏字說為腰， 荼字以安坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拏字說為腰， 荼字以安坐。

多字最後分， 他字應知腹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多字最後分， 他字應知腹；

娜字為二手， 馱安名為脇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜字為二手， 馱安名為脇。

波字以為背， 頗字應知胸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波字以為背， 頗字應知胸；

摩字為一肘， 婆字次臂下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩字為一肘， 婆字次臂下。

莽字住於心， 野字陰藏相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莽字住於心， 野字陰藏相；

囉字名為眼， 邏字為廣額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉字名為眼， 邏字為廣額。

縊伊在二眦， 塢烏為二脣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縊伊在二眦， 塢烏為二脣；

翳愛為二耳， 污奧為二頰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翳愛為二耳， 污奧為二頰。

暗字菩提句， 噁字般涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暗字菩提句， 噁字般涅槃；

知是一切法， 行者成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是一切法， 行者成正覺。

一切智資財， 常在於其心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智資財， 常在於其心；

世號一切智， 是為薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世號一切智， 是為薩婆若。」

依《胎藏毘盧遮那經》略集《字母觀行儀》一本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依《胎藏毘盧遮那經》略集《字母觀行儀》一本。

巨唐開元年三月中旬，五部持念惟謹集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巨唐開元年三月中旬，五部持念惟謹集

應德二年十一月二日，於南勝房以前唐院本書 仁豪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應德二年十一月二日，於南勝房以前唐院本書 仁豪

此一帖奉傳授二品親王畢 (公助) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一帖奉傳授二品親王畢 (公助)