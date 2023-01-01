毘盧遮那五字真言修習儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那五字真言修習儀軌

三藏不空金剛 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏不空金剛 詔譯

夫修習成就毘盧遮那佛法，先應於閑淨處以瞿摩夷塗地，香水散灑，燒種種名香，散種種時花，當於寂靜辦喧鬧，清淨澡浴著新淨衣結跏趺坐。或依類而坐：息災吉祥坐面向北；增益蓮花坐面向東；敬愛金剛坐面向西；降伏蹲踞坐以脚押脚面向南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫修習成就毘盧遮那佛法，先應於閑淨處以瞿摩夷塗地，香水散灑，燒種種名香，散種種時花，當於寂靜辦喧鬧，清淨澡浴著新淨衣結跏趺坐。或依類而坐：息災吉祥坐面向北；增益蓮花坐面向東；敬愛金剛坐面向西；降伏蹲踞坐以脚押脚面向南。

隨所愛樂依方而坐，即以香泥塗手，於頂上合掌禮敬一切諸佛。然於下方從風輪起想「嚩」字，以二點嚴飾，如金形放熾盛光，威猛赫奕；金剛火焰壞破大地，上衝流出，則想此金剛火焰焚燒自身，乃至灰謝隨四種法色；想灰成曼拏羅，即於曼荼羅中想一蓮花；於蓮花中想「嚩」字轉成金剛形；想己身為金剛所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所愛樂依方而坐，即以香泥塗手，於頂上合掌禮敬一切諸佛。然於下方從風輪起想「嚩」字，以二點嚴飾，如金形放熾盛光，威猛赫奕；金剛火焰壞破大地，上衝流出，則想此金剛火焰焚燒自身，乃至灰謝隨四種法色；想灰成曼拏羅，即於曼荼羅中想一蓮花；於蓮花中想「嚩」字轉成金剛形；想己身為金剛所成。

即結三昧耶印：二手作三普吒掌，竪二大指加持於五處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即結三昧耶印：二手作三普吒掌，竪二大指加持於五處。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 阿三迷 怛哩(二合)三迷 三摩曳 莎縛(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 阿三迷 怛哩(二合)三迷 三摩曳 莎縛(二合)訶(引)」

次結法界印：二手作拳，二大指在掌中竪二頭指；想囉字於頂上，思惟真實義，一切法塵不可得。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結法界印：二手作拳，二大指在掌中竪二頭指；想囉字於頂上，思惟真實義，一切法塵不可得。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 達摩馱都 娑嚩婆嚩俱𤙖」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 達摩馱都 娑嚩婆嚩俱𤙖」

次結次輪印：二手反相叉，二大指在右手掌中相著；觀自身為金剛薩埵，合以加持。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結次輪印：二手反相叉，二大指在右手掌中相著；觀自身為金剛薩埵，合以加持。真言曰：

「那謨 三曼多 嚩日囉(二合) 喃 嚩日囉(二合、引) 怛摩 俱唅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多 嚩日囉(二合) 喃 嚩日囉(二合、引) 怛摩 俱唅」

次結甲冑印：二手三普吒掌，二頭指屈拄中指背上節，二大指並竪合在掌印五處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結甲冑印：二手三普吒掌，二頭指屈拄中指背上節，二大指並竪合在掌印五處。真言曰：

「那謨 三曼多 嚩日囉(二合) 喃 嚩日羅迦 嚩遮 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多 嚩日囉(二合) 喃 嚩日羅迦 嚩遮 吽」

則於自身前想大蓮華王，於蓮華中想金色「佉」字，其「佉」字轉成婆伽梵大勤勇尊，住之三摩地，結劍印。即結如來鉤印奉請本尊：二內相叉作拳，竪右頭指如鉤向身招之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則於自身前想大蓮華王，於蓮華中想金色「佉」字，其「佉」字轉成婆伽梵大勤勇尊，住之三摩地，結劍印。即結如來鉤印奉請本尊：二內相叉作拳，竪右頭指如鉤向身招之。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 噁娑囉嚩怛囉 鉢羅底訶多 怛多蘖俱舍 冐地者哩耶 鉢哩布囉迦 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 噁娑囉嚩怛囉 鉢羅底訶多 怛多蘖俱舍 冐地者哩耶 鉢哩布囉迦 娑嚩(二合)訶(引)」

聖眾來已，即奉閼伽，二手捧當額想浴聖眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾來已，即奉閼伽，二手捧當額想浴聖眾。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 哦哦那 三摩三摩 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 哦哦那 三摩三摩 娑嚩(二合)訶(引)」

次獻敷座印：二手虛心合掌，散舒屈六指如蓮花形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻敷座印：二手虛心合掌，散舒屈六指如蓮花形。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 噁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 噁」

次結聖不動尊印：二手各作拳，各竪頭中指，各以二大指押無名指、小指，左手為鞘，右手為刀，以刀左旋轉辟除諸魔障，右旋轉及上下成方隅界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結聖不動尊印：二手各作拳，各竪頭中指，各以二大指押無名指、小指，左手為鞘，右手為刀，以刀左旋轉辟除諸魔障，右旋轉及上下成方隅界。真言曰：

「那謨 三曼多 嚩日羅(二合) 𧹞戰拏 摩訶嚧灑拏 薩叵吒耶 吽 怛囉吒 𤙖 𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多 嚩日羅(二合) 𧹞戰拏 摩訶嚧灑拏 薩叵吒耶 吽 怛囉吒 𤙖 𤚥」

復以刀印觸香花求無垢令淨，以成加護置於鞘中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以刀印觸香花求無垢令淨，以成加護置於鞘中。

次結毘盧遮那五字劍印：二手合掌屈二頭，指相著如劍形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結毘盧遮那五字劍印：二手合掌屈二頭，指相著如劍形。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 阿尾囉 吽 欠」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 阿尾囉 吽 欠」

次結塗香印：右手掌向外，以左手握右手腕如環。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結塗香印：右手掌向外，以左手握右手腕如環。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 尾秫駄巘塗納婆吠 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 尾秫駄巘塗納婆吠 娑嚩(二合)訶(引)」

次結花印：二手內相叉，仰掌頭指著，二大指安頭指下節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結花印：二手內相叉，仰掌頭指著，二大指安頭指下節。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 摩訶每怛哩耶(二合) 毘愈(二合)娜蘖底 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 摩訶每怛哩耶(二合) 毘愈(二合)娜蘖底 娑嚩(二合)訶(引)」

次結燒香印：二手中指、無名指、小指背合竪，頭指直竪傾相合，大指在頭指下節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燒香印：二手中指、無名指、小指背合竪，頭指直竪傾相合，大指在頭指下節。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 達摩駄覩嚩娜蘖帝 莎嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 達摩駄覩嚩娜蘖帝 莎嚩(二合)訶(引)」

次結飲食真言印：當合定惠掌，五輪互相叉，是則持眾物，普通供養印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結飲食真言印：當合定惠掌，五輪互相叉，是則持眾物，普通供養印。

「那謨 三曼多沒馱喃 阿囉囉迦囉囉末 隣捺那迷 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 阿囉囉迦囉囉末 隣捺那迷 娑嚩(二合)訶(引)」

次結燈印：右手作拳，中指直竪，頭指屈大捻，指博附中指。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燈印：右手作拳，中指直竪，頭指屈大捻，指博附中指。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 多他蘖多 哩紙 薩叵囉拏嚩婆娑那 哦哦那 烏馱哩耶 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 多他蘖多 哩紙 薩叵囉拏嚩婆娑那 哦哦那 烏馱哩耶 娑嚩(二合)訶(引)」

所獻塗香、花鬘、燒香、飲食、燈明，隨四種法色而以供養，由五種供養印，成於聖眾集會普遍香花等雲海供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獻塗香、花鬘、燒香、飲食、燈明，隨四種法色而以供養，由五種供養印，成於聖眾集會普遍香花等雲海供養。

次結圓滿印：二手虛心合掌安於頂上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結圓滿印：二手虛心合掌安於頂上。真言曰：

「那謨 三曼多沒馱喃 噁尾 娑摩曳 娑叵囉 呬𤚥 哦哦那 劍達 摩馱怛嚩迦舍 三摩多耶 娑嚩 怛他蘖 跛哩剎 曼荼羅 摩摩本惹末禮拏 怛他蘖多 地瑟姹 那末禮那遮迷 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨 三曼多沒馱喃 噁尾 娑摩曳 娑叵囉 呬𤚥 哦哦那 劍達 摩馱怛嚩迦舍 三摩多耶 娑嚩 怛他蘖 跛哩剎 曼荼羅 摩摩本惹末禮拏 怛他蘖多 地瑟姹 那末禮那遮迷 娑嚩(二合)訶(引)」

由此真言印、香花等雲海供養，如實無，即用五字從下體布至頂，地、水、火、風、空，即想自身如金色毘盧遮那佛，遍光明頭冠瓔珞身著紗縠衣。即結劍印：安於當心住三摩地，二手持珠，合於掌中誦真言七遍，加持安於頂上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言印、香花等雲海供養，如實無，即用五字從下體布至頂，地、水、火、風、空，即想自身如金色毘盧遮那佛，遍光明頭冠瓔珞身著紗縠衣。即結劍印：安於當心住三摩地，二手持珠，合於掌中誦真言七遍，加持安於頂上。真言曰：

「唵 吠盧者那 摩羅 娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 吠盧者那 摩羅 娑嚩(二合)訶(引)」

然後二手當心，持珠念誦本尊言遍數。畢已安珠於掌中，頂上合掌迴向發願：「以此功德，當願眾生速證毘盧遮那佛！」放念珠已，然後結定印，端身正坐於頂中想白色「闇」字；於二目瞳人上想「覽」字，即微屈頭注心於胸臆閒想圓滿月輪，於月輪上布列五字；想「阿」字在中央如黃金色，餘四字右旋而安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後二手當心，持珠念誦本尊言遍數。畢已安珠於掌中，頂上合掌迴向發願：「以此功德，當願眾生速證毘盧遮那佛！」放念珠已，然後結定印，端身正坐於頂中想白色「闇」字；於二目瞳人上想「覽」字，即微屈頭注心於胸臆閒想圓滿月輪，於月輪上布列五字；想「阿」字在中央如黃金色，餘四字右旋而安。

五字真實義者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五字真實義者：

「阿」字一切法本不生故；「尾」字思義一切法言說不可得故；「囉」字一切法離塵故；「訶」字一切法因不可得故；「佉」字一切如虛空不可得故。名為心念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿」字一切法本不生故；「尾」字思義一切法言說不可得故；「囉」字一切法離塵故；「訶」字一切法因不可得故；「佉」字一切如虛空不可得故。名為心念誦。

即結劍印，誦七遍頂上散；復結五供養印，獻閼伽讚歎；結不動劍印，左旋解界；結三昧印安於頂上誦三遍，想奉送聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即結劍印，誦七遍頂上散；復結五供養印，獻閼伽讚歎；結不動劍印，左旋解界；結三昧印安於頂上誦三遍，想奉送聖眾。

禮佛而起，隨意經行，讀誦大乘方廣經典，以福迴施一切眾生，願速圓滿心所求，世閒、出世閒悉地成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮佛而起，隨意經行，讀誦大乘方廣經典，以福迴施一切眾生，願速圓滿心所求，世閒、出世閒悉地成就也。

毘盧遮那念誦一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那念誦一卷

延享改元，夏，用亡弟僧尊隆遺財而刻是軌，以遂其宿志，伏祈法乳永潤法界云 藤原常香謹誌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延享改元，夏，用亡弟僧尊隆遺財而刻是軌，以遂其宿志，伏祈法乳永潤法界云 藤原常香謹誌。