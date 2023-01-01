供養儀式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養儀式

略有二十四法則： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略有二十四法則：

稽首毘盧遮那佛， 開敷淨眼如青蓮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首毘盧遮那佛， 開敷淨眼如青蓮，

我依大日經王說， 供養所資眾儀軌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依大日經王說， 供養所資眾儀軌；

為成次第真言法， 如彼當得速成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為成次第真言法， 如彼當得速成就，

又令本心離垢故， 我今隨要略宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又令本心離垢故， 我今隨要略宣說。

次擇所法第一： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次擇所法第一：

依於地分所宜處， 妙山輔峯半巖間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依於地分所宜處， 妙山輔峯半巖間，

種種龕窟兩山中， 於一切時得安穩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種龕窟兩山中， 於一切時得安穩。

芰荷青蓮遍嚴池， 大河流川洲岸側， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 芰荷青蓮遍嚴池， 大河流川洲岸側，

遠離人物眾憒鬧， 條葉扶疏悅意樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離人物眾憒鬧， 條葉扶疏悅意樹，

多饒乳木及祥草， 無有蚊虻苦寒熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多饒乳木及祥草， 無有蚊虻苦寒熱，

惡獸毒蟲眾妨難。 或諸如來聖弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡獸毒蟲眾妨難。 或諸如來聖弟子，

嘗於往昔所遊居， 寺塔練若古仙窟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘗於往昔所遊居， 寺塔練若古仙窟，

當依自心意樂處， 捨離在家絕諠務， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當依自心意樂處， 捨離在家絕諠務，

勤轉五欲諸蓋纏， 一向深樂於法味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤轉五欲諸蓋纏， 一向深樂於法味，

長養其心來悉地(撰地法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養其心來悉地(撰地法竟)。

若得依前所說地，先須澡浴，沐浴有印明，真言曰(應誦三遍)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得依前所說地，先須澡浴，沐浴有印明，真言曰(應誦三遍)：

「raṃ vaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「raṃ vaṃ

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其手作印了，右轉護自體，左轉辟除眾魔，後指八方及上下，即是沐浴(沐浴法竟)。若掘地，亦須密印真言，真言曰(應誦三遍)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手作印了，右轉護自體，左轉辟除眾魔，後指八方及上下，即是沐浴(沐浴法竟)。若掘地，亦須密印真言，真言曰(應誦三遍)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ha 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ha

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此真言印，或餘經說，如是通用不違背，若能解了旋轉者，諸有所作皆成就。次若揣土時，亦須密印真言，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真言印，或餘經說，如是通用不違背，若能解了旋轉者，諸有所作皆成就。次若揣土時，亦須密印真言，真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ khaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ khaṃ

若欲加持地，先入法界心，淨除於世間，最下安大空，從空起風輪，乃至於地輪，等香水海觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲加持地，先入法界心，淨除於世間，最下安大空，從空起風輪，乃至於地輪，等香水海觀。

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次若欲作量地，若從東北頭住，向南度，從東南地至西南度，從此地至西北量，從北方即還本地，度量地如上畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次若欲作量地，若從東北頭住，向南度，從東南地至西南度，從此地至西北量，從北方即還本地，度量地如上畢。

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凡有一切供養具，依前列隨日轉下，更忿怒之像，喜怒與俱。持誦時，從初夜至三，從四更至半夜，初後加hūṃ吽phaṭ發oṃ唵字，後加hūṃ吽phaṭ發。持誦時，蹲踞坐曰之賢坐，若真言之初，以加持本心位。降伏者，轉加持白毫際；攝召者，在raṃ字門，色如火光，haṃ此唅字門，色加青黑在風，a此阿字門，色加黃金，vaṃ加此鑁字門，色如白月光，持於下體(名為瑜伽座。持自臍上)；增益者，吉祥座；若真寂災者，蓮華坐。若真言之初後，na納maḥ麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有一切供養具，依前列隨日轉下，更忿怒之像，喜怒與俱。持誦時，從初夜至三，從四更至半夜，初後加hūṃ吽phaṭ發oṃ唵字，後加hūṃ吽phaṭ發。持誦時，蹲踞坐曰之賢坐，若真言之初，以加持本心位。降伏者，轉加持白毫際；攝召者，在raṃ字門，色如火光，haṃ此唅字門，色加青黑在風，a此阿字門，色加黃金，vaṃ加此鑁字門，色如白月光，持於下體(名為瑜伽座。持自臍上)；增益者，吉祥座；若真寂災者，蓮華坐。若真言之初後，na納maḥ麼。

持誦，言之初以oṃ唵字，後加svā莎hā訶。時從後夜至日初出時。持誦時，從日中至日沒，悅樂之容，時淡泊之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持誦，言之初以oṃ唵字，後加svā莎hā訶。時從後夜至日初出時。持誦時，從日中至日沒，悅樂之容，時淡泊之心。

次若事法畢，則向道場坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次若事法畢，則向道場坐。

入佛三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入佛三昧耶真言曰：

「na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ vi śva mu khkhe bhyaḥ oṃ a sa me tri sa me sa ma ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ vi śva mu khkhe bhyaḥ oṃ a sa me tri sa me sa ma ye svā hā

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當結三昧耶印，所謂淨除三業，遍觸諸支分，誦持真實語，纔結此密印，能淨如來地也。次結法界生，密慧之幖幟，淨身口意故，遍轉於其身。真言曰(應誦三遍)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當結三昧耶印，所謂淨除三業，遍觸諸支分，誦持真實語，纔結此密印，能淨如來地也。次結法界生，密慧之幖幟，淨身口意故，遍轉於其身。真言曰(應誦三遍)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ dha rmma dhā tu sva bha va ko haṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ dha rmma dhā tu sva bha va ko haṃ

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如法界自性，而觀於自身，或以真實語，三轉而宣說。當見住法體，無垢如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法界自性，而觀於自身，或以真實語，三轉而宣說。當見住法體，無垢如虛空。

次，以金剛甲冑，莊嚴於自身，當觀所被服，遍體生焰光。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，以金剛甲冑，莊嚴於自身，當觀所被服，遍體生焰光。真言曰：

「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ oṃ va jra ka va ca hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ oṃ va jra ka va ca hūṃ

【圖：T18p0178_10.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T18p0178_10.gif】

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避諸魔除自障者，要誦彼真言已，當觀無垢字，及餘惡心類，覩之咸四散。次懺諸罪根，須觀raṃ㘕字門，色如日初出，燒除無始罪。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 避諸魔除自障者，要誦彼真言已，當觀無垢字，及餘惡心類，覩之咸四散。次懺諸罪根，須觀raṃ㘕字門，色如日初出，燒除無始罪。真言曰：

「na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ vi śva mu khkhe bhyaḥ sa rva thā khaṃ dga te spho ra he māṃ ga ga na kaṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ vi śva mu khkhe bhyaḥ sa rva thā khaṃ dga te spho ra he māṃ ga ga na kaṃ svā hā

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如是真言印，頂戴加五支，并及香花燈，塗香末香等，世間及出世間，所有妙供具，便成三昧供，皆以印真言，是為三業清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真言印，頂戴加五支，并及香花燈，塗香末香等，世間及出世間，所有妙供具，便成三昧供，皆以印真言，是為三業清淨。

次結諸方界，以不動印真言，及去垢辟除，護持自身真言曰(應誦三遍)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結諸方界，以不動印真言，及去垢辟除，護持自身真言曰(應誦三遍)：

「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca ṇḍa ma hā ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ trā ka hāṃ māṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca ṇḍa ma hā ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ trā ka hāṃ māṃ

定手住其心，慧手普旋轉，應知所觸物，即名為去垢，以此而左旋，因是成辟除。若結方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定手住其心，慧手普旋轉，應知所觸物，即名為去垢，以此而左旋，因是成辟除。若結方

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隅界，皆令隨右轉，所餘眾事滅惡淨諸障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隅界，皆令隨右轉，所餘眾事滅惡淨諸障。

次以真言印，而請召眾聖，諸佛菩薩說，依本誓而來。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以真言印，而請召眾聖，諸佛菩薩說，依本誓而來。真言曰：

「oṃ va jra sa tva hūṃ hūṃ hye hye 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra sa tva hūṃ hūṃ hye hye

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諸佛救世者，以茲召一切，安住十地等，大力諸菩薩，及餘難調伏，不善心眾生。其慧風幢，一誦一召，是召請也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛救世者，以茲召一切，安住十地等，大力諸菩薩，及餘難調伏，不善心眾生。其慧風幢，一誦一召，是召請也。

次奉三昧耶，以真言印，印相如上觀，諸三昧耶教。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉三昧耶，以真言印，印相如上觀，諸三昧耶教。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā ntāṃ a sa me tri sa me sa ma ye svā hā (入佛三昧耶印)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā ntāṃ a sa me tri sa me sa ma ye svā hā (入佛三昧耶印)」

以如是方便，正示三昧耶，則能普增益，一切眾生類，當得成悉地，速滿無上願，令本真言主諸明歡喜，如是發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是方便，正示三昧耶，則能普增益，一切眾生類，當得成悉地，速滿無上願，令本真言主諸明歡喜，如是發願。

次辟除眾魔，鉤本尊，便入歡喜門，令生尊歡喜，誦辟除真言。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次辟除眾魔，鉤本尊，便入歡喜門，令生尊歡喜，誦辟除真言。真言曰：

「hūṃ ni su dbha ni hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「hūṃ ni su dbha ni hūṃ

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以慧手避從魔，真言并印左轉，定手作鉤留，即是留本尊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慧手避從魔，真言并印左轉，定手作鉤留，即是留本尊也。

次奉獻閼伽水。所獻閼伽水，先已具嚴備，以本尊真言，加持真言曰(應通誦十五遍)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉獻閼伽水。所獻閼伽水，先已具嚴備，以本尊真言，加持真言曰(應通誦十五遍)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ga ga na sa mā sa ma svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ga ga na sa mā sa ma svā hā

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奉諸善逝者，用浴無垢身，次當淨一切，佛口所生子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉諸善逝者，用浴無垢身，次當淨一切，佛口所生子。

次奉金剛座，即作蓮花印，令坐真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉金剛座，即作蓮花印，令坐真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ āḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ āḥ

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遍置一切處，覺者所安坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍置一切處，覺者所安坐。

次當辟除自身所生障，以大慧刀印，聖不動真言。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當辟除自身所生障，以大慧刀印，聖不動真言。真言曰：

「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ vaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ vaṃ

當觀最勝金剛焰，焚燒一切障，令盡無有餘，智者當轉作，金剛薩埵身，真言印相應，遍布諸支分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀最勝金剛焰，焚燒一切障，令盡無有餘，智者當轉作，金剛薩埵身，真言印相應，遍布諸支分。

次頻誦真言，各說本真言，及自所持明，應如是作已，稱名而奉獻，一切先遍置，清淨法界心。所謂(前不動劍印)raṃ囕字門，如前所獻開示稱名中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次頻誦真言，各說本真言，及自所持明，應如是作已，稱名而奉獻，一切先遍置，清淨法界心。所謂(前不動劍印)raṃ囕字門，如前所獻開示稱名中。

塗香時，以密印用。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香時，以密印用。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vi śu ddha ga ndho dbha va svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vi śu ddha ga ndho dbha va svā hā

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次焚香供養。真言曰(應誦三遍)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次焚香供養。真言曰(應誦三遍)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ dha rmma dhā tu dga te svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ dha rmma dhā tu dga te svā hā

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次燃燈供養。真言曰(當誦三遍)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次燃燈供養。真言曰(當誦三遍)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ta thā ga tā rci spha ra ṇa va bhā sa na ga ga nau da rya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ta thā ga tā rci spha ra ṇa va bhā sa na ga ga nau da rya svā hā

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次雜食飲供養。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次雜食飲供養。真言曰：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa ra ra ka ra ra va liṃ da da mi va liṃ da ne ma hā va liḥ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa ra ra ka ra ra va liṃ da da mi va liṃ da ne ma hā va liḥ svā hā

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次及餘供養具，所應奉獻者，依隨此法則，淨敬養眾聖尊。復作心儀式，清淨極嚴麗，所獻皆充滿，平等如法界，此方及餘剎，普入諸趣中。依諸佛菩薩，福德而生起，幢幡諸瓔蓋，廣大妙樓閣，及天寶樹王，遍有諸資具，眾香華雲等，無際猶虛空。各雨諸供物，供養成佛事，思惟奉一切，諸佛及菩薩。以虛空藏明，普通供養印，三轉作加持，所願皆成就。次普通印，頂戴廣供養，懺悔諸垢，一依本法座，便入三摩地，將以本種子，安置自體內，轉成本尊身。真言曰(前普通供養印)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次及餘供養具，所應奉獻者，依隨此法則，淨敬養眾聖尊。復作心儀式，清淨極嚴麗，所獻皆充滿，平等如法界，此方及餘剎，普入諸趣中。依諸佛菩薩，福德而生起，幢幡諸瓔蓋，廣大妙樓閣，及天寶樹王，遍有諸資具，眾香華雲等，無際猶虛空。各雨諸供物，供養成佛事，思惟奉一切，諸佛及菩薩。以虛空藏明，普通供養印，三轉作加持，所願皆成就。次普通印，頂戴廣供養，懺悔諸垢，一依本法座，便入三摩地，將以本種子，安置自體內，轉成本尊身。真言曰(前普通供養印)：

「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a

次持誦法之念誦三落叉，三昧即現前，轉成法界身。念誦既畢已，遍數寄本尊，復獻閼伽等，諸供養等物，準初廣作之，護尊及己身。所作既畢已，頂解三昧耶，護道場及己身，轉讀摩訶衍，印塔浴佛像，經涉人事，其若初後夜，遍數同一等，午時減半數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次持誦法之念誦三落叉，三昧即現前，轉成法界身。念誦既畢已，遍數寄本尊，復獻閼伽等，諸供養等物，準初廣作之，護尊及己身。所作既畢已，頂解三昧耶，護道場及己身，轉讀摩訶衍，印塔浴佛像，經涉人事，其若初後夜，遍數同一等，午時減半數。

凡持誦法，略有二種：一者依時，二者依相。依時者，謂所期數滿，及定時日月限等。依相者，謂佛塔圖像出光焰音聲等，當知是真言行者罪障淨除之相也。若其法事竟，當誦此偈，偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡持誦法，略有二種：一者依時，二者依相。依時者，謂所期數滿，及定時日月限等。依相者，謂佛塔圖像出光焰音聲等，當知是真言行者罪障淨除之相也。若其法事竟，當誦此偈，偈曰：

「諸法從緣生， 此法從緣滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法從緣生， 此法從緣滅，

彼法從因滅， 是大沙門說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼法從因滅， 是大沙門說。」

凡作曼荼羅者，依前法也，若其度量分短之能造，最大三十六肘、二十八肘、十六肘、八肘、六肘、四肘，極小二肘，皆取受方福人身手肘量，形狀如前。若為國王大臣長者，具有種種上妙具七寶器等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡作曼荼羅者，依前法也，若其度量分短之能造，最大三十六肘、二十八肘、十六肘、八肘、六肘、四肘，極小二肘，皆取受方福人身手肘量，形狀如前。若為國王大臣長者，具有種種上妙具七寶器等。

又阿闍梨，有眾多聰明快利弟子，應作廣壇；若其施主乏少，無七寶上妙供具，亦無眾多聰明快利弟子，應作略法，隨力所辦。凡所供養物，但除五辛酒肉等不淨者，其供養器皆用金銀銅鐵瓷等，餘者悉不堪用，其壇內供養諸味等，一日一易，如果子等，三日一易亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又阿闍梨，有眾多聰明快利弟子，應作廣壇；若其施主乏少，無七寶上妙供具，亦無眾多聰明快利弟子，應作略法，隨力所辦。凡所供養物，但除五辛酒肉等不淨者，其供養器皆用金銀銅鐵瓷等，餘者悉不堪用，其壇內供養諸味等，一日一易，如果子等，三日一易亦得。

凡欲易供養物及掃拭，先須發遣聖者、啟白尊容，然後掃拭塗香供養。行者口云：「尊容暫出離道場。」掃拭訖，塗香，復開座位，覆請已了，供養法如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲易供養物及掃拭，先須發遣聖者、啟白尊容，然後掃拭塗香供養。行者口云：「尊容暫出離道場。」掃拭訖，塗香，復開座位，覆請已了，供養法如前。

又復內院中央一院主，隨其施主所樂佛等為道場主，及般若乃至菩薩等，隨意安置中，隨主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復內院中央一院主，隨其施主所樂佛等為道場主，及般若乃至菩薩等，隨意安置中，隨主。

供養儀式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養儀式

靈雲校本末云貞享三年四月廿三日一校 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲校本末云貞享三年四月廿三日一校