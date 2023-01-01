大乘修行菩薩行門諸經要集

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

大唐至相寺沙門釋智嚴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐至相寺沙門釋智嚴譯

第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二

出《虛空藏菩薩所問經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《虛空藏菩薩所問經》(顯說一條行)

修行菩薩以四十五種魔障覺故超度四魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩以四十五種魔障覺故超度四魔。

爾時，佛告虛空藏菩薩言：「善男子！如何修行菩薩能伏一切邪魔而得超度四魔？若修行菩薩以智慧故見一切諸法喻如幻化，則能超度陰魔；若聞甚深佛法，依句披尋，則能超度蘊魔；若悟常、樂、我、淨，則能超度死魔；若不離菩提心故，則能超度天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告虛空藏菩薩言：「善男子！如何修行菩薩能伏一切邪魔而得超度四魔？若修行菩薩以智慧故見一切諸法喻如幻化，則能超度陰魔；若聞甚深佛法，依句披尋，則能超度蘊魔；若悟常、樂、我、淨，則能超度死魔；若不離菩提心故，則能超度天魔。

「然此修行菩薩能伏一切魔障。何者魔障菩薩而能摧伏，不令邪魔嬈亂？善男子當知：凡有魔障四十五種障其正行。所謂：一者、若修行菩薩心樂聲聞，是為魔障；二者、不念菩提，是為魔障；三者、所施而有分別，是為魔障；四者、求生高貴，是為魔障；五者、願生端正，是為魔障；六者、勤求世事，是為魔障；七者䭕甞禪定少分欣悅，是為魔障；八者、以智輕嫌少分功德，是為魔障；九者、不樂世間生死，是為魔障；十者、所修功德而不迴向無上菩提，是為魔障；十一者、厭見煩惱，是為魔障；十二者、覆藏所犯，不能懺悔，是為魔障；十三者、於修行菩薩起憎嫉心，是為魔障；十四者、誹謗佛法，是為魔障；十五者、誑惑眾生，是為魔障；十六者、不修六波羅蜜，是為魔障；十七者、於諸佛法不樂聽聞，是為魔障；十八者、慳悋佛法，是為魔障；十九者、為利養故宣說佛法，是為魔障；二十者、不以方便設化眾生，是為魔障；二十一者、不攝受眾生，是為魔障；二十二者、於犯戒人憎嫌輕賤，是為魔障；二十三者、於持戒精進無敬重心，是為魔障；二十四者、修聲聞行，是為魔障；二十五者、順獨覺行，是為魔障；二十六者、非時意修道業，是為魔障；二十七者、捨大慈悲而求涅槃，是為魔障；二十八者、樂修無為，是為魔障；二十九者、嫌賤有為，是為魔障；三十者、不助眾生善行，是為魔障；三十一者、我慢、貢高，是為魔障；三十二者、兩舌鬪亂，是為魔障；三十三者、誑惑眾生，妄說是非，是為魔障；三十四者、諂曲妄語，所愛非真，是為魔障；三十五者、於諸眾生無真直心，是為魔障；三十六者、心變剛獷，是為魔障；三十七者、心變麁猛，是為魔障；三十八者、見造罪人不勸懺悔，是為魔障；三十九者、謗法不信，是為魔障；四十者、隨自欲樂，是為魔障；四十一者、樂行非理，是為魔障；四十二者、愛樂非法，是為魔障；四十三者、所有業障、報障、煩惱障纏繞積聚，不令散滅，是為魔障；四十四者、心垢不除，是為魔障；四十五者、與諸俗緣，是為魔障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然此修行菩薩能伏一切魔障。何者魔障菩薩而能摧伏，不令邪魔嬈亂？善男子當知：凡有魔障四十五種障其正行。所謂：一者、若修行菩薩心樂聲聞，是為魔障；二者、不念菩提，是為魔障；三者、所施而有分別，是為魔障；四者、求生高貴，是為魔障；五者、願生端正，是為魔障；六者、勤求世事，是為魔障；七者䭕甞禪定少分欣悅，是為魔障；八者、以智輕嫌少分功德，是為魔障；九者、不樂世間生死，是為魔障；十者、所修功德而不迴向無上菩提，是為魔障；十一者、厭見煩惱，是為魔障；十二者、覆藏所犯，不能懺悔，是為魔障；十三者、於修行菩薩起憎嫉心，是為魔障；十四者、誹謗佛法，是為魔障；十五者、誑惑眾生，是為魔障；十六者、不修六波羅蜜，是為魔障；十七者、於諸佛法不樂聽聞，是為魔障；十八者、慳悋佛法，是為魔障；十九者、為利養故宣說佛法，是為魔障；二十者、不以方便設化眾生，是為魔障；二十一者、不攝受眾生，是為魔障；二十二者、於犯戒人憎嫌輕賤，是為魔障；二十三者、於持戒精進無敬重心，是為魔障；二十四者、修聲聞行，是為魔障；二十五者、順獨覺行，是為魔障；二十六者、非時意修道業，是為魔障；二十七者、捨大慈悲而求涅槃，是為魔障；二十八者、樂修無為，是為魔障；二十九者、嫌賤有為，是為魔障；三十者、不助眾生善行，是為魔障；三十一者、我慢、貢高，是為魔障；三十二者、兩舌鬪亂，是為魔障；三十三者、誑惑眾生，妄說是非，是為魔障；三十四者、諂曲妄語，所愛非真，是為魔障；三十五者、於諸眾生無真直心，是為魔障；三十六者、心變剛獷，是為魔障；三十七者、心變麁猛，是為魔障；三十八者、見造罪人不勸懺悔，是為魔障；三十九者、謗法不信，是為魔障；四十者、隨自欲樂，是為魔障；四十一者、樂行非理，是為魔障；四十二者、愛樂非法，是為魔障；四十三者、所有業障、報障、煩惱障纏繞積聚，不令散滅，是為魔障；四十四者、心垢不除，是為魔障；四十五者、與諸俗緣，是為魔障。」

第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三

出《如來境界經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《如來境界經》(顯說一條行)

諸比丘於迦葉佛所聞法故，值遇釋迦如來法化。當來若有眾生於佛法中聞說大乘者，當生彌勒三會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘於迦葉佛所聞法故，值遇釋迦如來法化。當來若有眾生於佛法中聞說大乘者，當生彌勒三會。

爾時，如來告須菩提言：「是等比丘所說誠不虛言。須菩提當知：迦葉如來出現世時，是諸比丘於佛聞法皆悉隨逐文殊師利。以隨逐故，所聞深法無有忘失，善根、智慧成就圓滿。當來若有於我法中聞是深法，聞已憶念，如是眾生皆於未來彌勒三會大數之中次第皆入。何況修習大乘菩薩？若能修習大乘行已，是等通達甚深法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來告須菩提言：「是等比丘所說誠不虛言。須菩提當知：迦葉如來出現世時，是諸比丘於佛聞法皆悉隨逐文殊師利。以隨逐故，所聞深法無有忘失，善根、智慧成就圓滿。當來若有於我法中聞是深法，聞已憶念，如是眾生皆於未來彌勒三會大數之中次第皆入。何況修習大乘菩薩？若能修習大乘行已，是等通達甚深法忍。」

第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四

出《阿闍世品經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《阿闍世品經》(顯說一條行)

解菩薩藏及聲聞緣覺藏定上座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解菩薩藏及聲聞緣覺藏定上座。

爾時，寶日菩薩言：「善男子！如來行業不可思議，若大乘法不可率爾調習悟入，若修行菩薩乃至睡眠不樂聲聞、緣覺行業，將是如來實相示現眾生，不應悋惜，能作是念：『願一切眾生習學大乘，此無等心而無損減。』以是不悋法故，應當覺悟如來大乘義趣。善男子！譬如栽樹，根、莖著地，枝、葉、花、果必當茂盛。修行菩薩亦復如是，已能堅持菩薩藏故，亦當解了一切諸乘，是名無量善根菩薩藏法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶日菩薩言：「善男子！如來行業不可思議，若大乘法不可率爾調習悟入，若修行菩薩乃至睡眠不樂聲聞、緣覺行業，將是如來實相示現眾生，不應悋惜，能作是念：『願一切眾生習學大乘，此無等心而無損減。』以是不悋法故，應當覺悟如來大乘義趣。善男子！譬如栽樹，根、莖著地，枝、葉、花、果必當茂盛。修行菩薩亦復如是，已能堅持菩薩藏故，亦當解了一切諸乘，是名無量善根菩薩藏法器。

「善男子！何者是菩薩藏？何因名菩薩藏？譬如大海中水滴無量、雜寶無數，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、金翅鳥王、緊那羅、摩睺羅伽、摩竭魚等無量雜類悉居其中。修行菩薩亦復如是，無量法寶印記：布施、持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見悉住其中，是以名為菩薩法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何者是菩薩藏？何因名菩薩藏？譬如大海中水滴無量、雜寶無數，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、金翅鳥王、緊那羅、摩睺羅伽、摩竭魚等無量雜類悉居其中。修行菩薩亦復如是，無量法寶印記：布施、持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見悉住其中，是以名為菩薩法藏。

「譬如大海所生雜類一切眾生，是等不堪飲餘河水。若修行菩薩修習菩薩藏已，亦不應飡餘乘法味，是以名為菩薩法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大海所生雜類一切眾生，是等不堪飲餘河水。若修行菩薩修習菩薩藏已，亦不應飡餘乘法味，是以名為菩薩法藏。

「善男子當知：凡有三藏：聲聞藏、緣覺藏、大乘菩薩藏。何者是聲聞藏？依他所說、依他所聞而得道行。何者辟支佛藏？依自悟入常、樂、我、淨滅定門故。何者是菩薩法藏？悟達無量諸佛法故、發起無上菩提心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子當知：凡有三藏：聲聞藏、緣覺藏、大乘菩薩藏。何者是聲聞藏？依他所說、依他所聞而得道行。何者辟支佛藏？依自悟入常、樂、我、淨滅定門故。何者是菩薩法藏？悟達無量諸佛法故、發起無上菩提心故。

「善男子！當知聲聞、緣覺乘人不應得有三藏名位，然但可得為三乘教。若聞師說三乘教者，各隨所聞而般涅槃。由於三乘各稟承故，以此三乘號為三藏，然非明於大乘義趣。若修行菩薩說法之時，以三乘教化眾生令入涅槃，是以菩薩名為三藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！當知聲聞、緣覺乘人不應得有三藏名位，然但可得為三乘教。若聞師說三乘教者，各隨所聞而般涅槃。由於三乘各稟承故，以此三乘號為三藏，然非明於大乘義趣。若修行菩薩說法之時，以三乘教化眾生令入涅槃，是以菩薩名為三藏。

「善男子！有三種學。何者為三？所謂：一、聲聞學；二、辟支佛學；三者、菩薩行學。何者是聲聞學？分令悟自心故。何者辟支佛戒學？隨中品行無悲心故。何者是修行菩薩學？隨順大悲自悟智故，精進善行。聲聞、緣覺不習菩薩行門，亦不知義；若菩薩，則知二乘義理行門，然不染著。菩薩習學，深心樂住，而能示現聲聞、辟支解脫趣路，不入其位。善男子！若修行菩薩如是學故，是以名為菩薩乘藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有三種學。何者為三？所謂：一、聲聞學；二、辟支佛學；三者、菩薩行學。何者是聲聞學？分令悟自心故。何者辟支佛戒學？隨中品行無悲心故。何者是修行菩薩學？隨順大悲自悟智故，精進善行。聲聞、緣覺不習菩薩行門，亦不知義；若菩薩，則知二乘義理行門，然不染著。菩薩習學，深心樂住，而能示現聲聞、辟支解脫趣路，不入其位。善男子！若修行菩薩如是學故，是以名為菩薩乘藏。」

爾時，文殊師利童子著衣持鉢，呼長老迦葉言：「仁當先行，我等隨從。何以故？長老須菩提！如來先度出家已久，年夏俱尊。汝自往昔當發是願：『我今所度出家依世間諸阿羅漢道。』迦葉！仁但先行，我等隨從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子著衣持鉢，呼長老迦葉言：「仁當先行，我等隨從。何以故？長老須菩提！如來先度出家已久，年夏俱尊。汝自往昔當發是願：『我今所度出家依世間諸阿羅漢道。』迦葉！仁但先行，我等隨從。」

時須菩提白文殊師利言：「於佛法中，不應以老為上、生年為上。何以故？文殊當知：於佛法中，智慧為上。智慧上故，所學亦上、威德亦上、此等甚深法教中為上。文殊師利！仁者智慧為上、法教為上、威德無礙，普觀一切眾生善惡根性明了知見。是故當知：文殊師利最尊、最上。仁但先行，我等隨從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提白文殊師利言：「於佛法中，不應以老為上、生年為上。何以故？文殊當知：於佛法中，智慧為上。智慧上故，所學亦上、威德亦上、此等甚深法教中為上。文殊師利！仁者智慧為上、法教為上、威德無礙，普觀一切眾生善惡根性明了知見。是故當知：文殊師利最尊、最上。仁但先行，我等隨從。」

第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五

出《離垢菩薩所問經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《離垢菩薩所問經》(顯說一條行)

諸菩薩從空中下，往昔為女人，以發菩提願故，現身轉為男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩從空中下，往昔為女人，以發菩提願故，現身轉為男子。

爾時，佛告淨光夫人言：「夫人當知：若有女人以一行故，速得捨離女人之身、受丈夫身。何者一行？以堅固願發起無上菩提之心。何以故？夫人當知：菩提心者是大丈夫、是大男子，非容易心，故能遠離阿羅漢行、摧伏一切諸魔外道，於三界中最為無上，斷除一切煩惱習氣。若有女人正念歸佛，起菩提心，無復更受女人之身。清淨心故，迴此女身轉成男子。如是善根迴施一切女人，以此迴施功德故，亦皆迴向無上菩提。夫人當知：以一行願故，速離女人轉成男子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告淨光夫人言：「夫人當知：若有女人以一行故，速得捨離女人之身、受丈夫身。何者一行？以堅固願發起無上菩提之心。何以故？夫人當知：菩提心者是大丈夫、是大男子，非容易心，故能遠離阿羅漢行、摧伏一切諸魔外道，於三界中最為無上，斷除一切煩惱習氣。若有女人正念歸佛，起菩提心，無復更受女人之身。清淨心故，迴此女身轉成男子。如是善根迴施一切女人，以此迴施功德故，亦皆迴向無上菩提。夫人當知：以一行願故，速離女人轉成男子。」

時於此會虛空之中有諸菩薩來至佛所，頂禮佛足，退坐一面。是諸菩薩往昔皆是女人，現身轉為男子。於時會中是諸菩薩，見諸往昔夫婿蒙放出家者各相慰言：「汝等是我善知識故，速發無上菩提之心。諸佛出世難可值遇、修功德因會緣甚難，若於眾生起大慈悲、發起無上菩提心者，則得成就圓滿供養過去、現在、未來一切諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時於此會虛空之中有諸菩薩來至佛所，頂禮佛足，退坐一面。是諸菩薩往昔皆是女人，現身轉為男子。於時會中是諸菩薩，見諸往昔夫婿蒙放出家者各相慰言：「汝等是我善知識故，速發無上菩提之心。諸佛出世難可值遇、修功德因會緣甚難，若於眾生起大慈悲、發起無上菩提心者，則得成就圓滿供養過去、現在、未來一切諸佛。」

時諸菩薩說是語已，是等比丘告諸菩薩言：「善大丈夫！汝與我等為善知識，救度一切眾生故，今勸我等發無上心。我等以汝勸故，善念歸依一切諸佛，願我等未來成等正覺，皆如世尊釋迦牟尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩說是語已，是等比丘告諸菩薩言：「善大丈夫！汝與我等為善知識，救度一切眾生故，今勸我等發無上心。我等以汝勸故，善念歸依一切諸佛，願我等未來成等正覺，皆如世尊釋迦牟尼。」

是時，此大菩薩及諸修行菩薩白佛言：「願佛慈悲，度我等出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，此大菩薩及諸修行菩薩白佛言：「願佛慈悲，度我等出家。」

爾時，佛告彌勒菩薩言：「彌勒！為度此等諸善男子出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩言：「彌勒！為度此等諸善男子出家。」

彌勒言：「如佛所教。」則以度訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒言：「如佛所教。」則以度訖。

第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六

出《文殊師利菩薩解義經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《文殊師利菩薩解義經》(顯說一條行)

修行菩薩修二種行，獲十種善根利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩修二種行，獲十種善根利益。

爾時，佛告舍利弗言：「修行菩薩以二種行相應不退善願，隨願往生諸佛剎土無所障礙。何者為二？若修行菩薩不樂聲聞行業，亦不習學交通，不說聲聞和雜教跡，亦不勸化眾生令入聲聞、緣覺法中，專為無上菩提勸化眾生修學成就如來聖德。若修行菩薩勸諸眾生令入佛乘獲十種利。何等為十？所謂：一者、遠離聲聞、緣覺，乃至成佛遊諸剎土；二者、值遇清淨菩薩法集；三者、成佛已來諸佛攝護；四者、名聞十方諸佛會中稱其名號；五者、發起無等最妙上心；六者、唯受帝釋、梵天之身；七者、若生人中，受轉輪王位；八者、常得值遇諸佛、如來；九者、天人所敬；十者、積集無量善根功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗言：「修行菩薩以二種行相應不退善願，隨願往生諸佛剎土無所障礙。何者為二？若修行菩薩不樂聲聞行業，亦不習學交通，不說聲聞和雜教跡，亦不勸化眾生令入聲聞、緣覺法中，專為無上菩提勸化眾生修學成就如來聖德。若修行菩薩勸諸眾生令入佛乘獲十種利。何等為十？所謂：一者、遠離聲聞、緣覺，乃至成佛遊諸剎土；二者、值遇清淨菩薩法集；三者、成佛已來諸佛攝護；四者、名聞十方諸佛會中稱其名號；五者、發起無等最妙上心；六者、唯受帝釋、梵天之身；七者、若生人中，受轉輪王位；八者、常得值遇諸佛、如來；九者、天人所敬；十者、積集無量善根功德。

「舍利弗！若三千大千世界眾生悉令勸入阿羅漢、辟支佛位，若復有人能勸一善男子、善女人令住佛位，是人功德甚多於彼。何以故？舍利弗當知：佛種不應聲聞、緣覺起故而能斷絕。若如來不出於世，則聲聞、緣覺不有；若佛種不斷，佛出世故，聲聞、緣覺方得出現。修行菩薩於佛地中安立他故，得此十種善利。以是二種功德相應故，不離行願，於諸剎土隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若三千大千世界眾生悉令勸入阿羅漢、辟支佛位，若復有人能勸一善男子、善女人令住佛位，是人功德甚多於彼。何以故？舍利弗當知：佛種不應聲聞、緣覺起故而能斷絕。若如來不出於世，則聲聞、緣覺不有；若佛種不斷，佛出世故，聲聞、緣覺方得出現。修行菩薩於佛地中安立他故，得此十種善利。以是二種功德相應故，不離行願，於諸剎土隨願往生。」

第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七

出《光明遍照品經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《光明遍照品經》(顯說一條行)

挍量菩薩、聲聞福力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 挍量菩薩、聲聞福力。

爾時，佛告毘盧遮那願光明菩薩言：「譬如恒河兩岸有無量百千餓鬼，飢渴所逼，裸形露體，火焰為衣，身肉焦然，形枯風日，雕、鵄、烏、鷲飛遶爭喰，惡獸、豺狼競來搏撮。餓鬼罪故，不見恒河，設有所見，其水枯涸、或見為灰。何以故？為罪障故，受諸苦惱說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告毘盧遮那願光明菩薩言：「譬如恒河兩岸有無量百千餓鬼，飢渴所逼，裸形露體，火焰為衣，身肉焦然，形枯風日，雕、鵄、烏、鷲飛遶爭喰，惡獸、豺狼競來搏撮。餓鬼罪故，不見恒河，設有所見，其水枯涸、或見為灰。何以故？為罪障故，受諸苦惱說不可盡。

「聲聞弟子雖復同住逝多林中，不見如來廣大神力、不聞佛說菩薩集會挍量法義。何以故？無明瞖膜覆其眼故、不曾種植薩婆若地諸善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞弟子雖復同住逝多林中，不見如來廣大神力、不聞佛說菩薩集會挍量法義。何以故？無明瞖膜覆其眼故、不曾種植薩婆若地諸善根故。

「善男子！譬如有人於大會中昏睡安寢，忽然夢見須彌山頂帝釋所居善見大城、宮殿、園林種種嚴好，天子、天女百千萬億普散天花遍滿其地，種種衣樹出妙衣服、種種花樹開敷妙花、諸音樂樹奏天音樂，天諸婇女美音歌詠，無量諸天於中戲樂。其人自見著天衣服，普於其處住止周旋。時大會中一切諸人雖同一處，不知、不見。何以故？此人夢見，非彼大眾所能見故。一切菩薩、世間諸王亦復如是，以久積集善根力故、發一切智廣大願故、習學一切佛功德故、修行菩薩莊嚴道故、圓滿一切智智法故、滿足普賢諸行願故、趣入一切菩薩智地故、遊戲菩薩諸三昧故、已能觀察一切菩薩智慧境界無障礙故，是故悉見如來不可思議自在聖德神變；一切聲聞諸大弟子不能知見，以無菩薩清淨眼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人於大會中昏睡安寢，忽然夢見須彌山頂帝釋所居善見大城、宮殿、園林種種嚴好，天子、天女百千萬億普散天花遍滿其地，種種衣樹出妙衣服、種種花樹開敷妙花、諸音樂樹奏天音樂，天諸婇女美音歌詠，無量諸天於中戲樂。其人自見著天衣服，普於其處住止周旋。時大會中一切諸人雖同一處，不知、不見。何以故？此人夢見，非彼大眾所能見故。一切菩薩、世間諸王亦復如是，以久積集善根力故、發一切智廣大願故、習學一切佛功德故、修行菩薩莊嚴道故、圓滿一切智智法故、滿足普賢諸行願故、趣入一切菩薩智地故、遊戲菩薩諸三昧故、已能觀察一切菩薩智慧境界無障礙故，是故悉見如來不可思議自在聖德神變；一切聲聞諸大弟子不能知見，以無菩薩清淨眼故。

「譬如比丘得心自在入滅盡定，六根作業皆悉不行，一切語言不知不覺，定力持故不般涅槃，以在定故不覺世間諸法；一切聲聞亦復如是。此等諸大比丘同在逝多林中，六根具足，不見如來聖德神變、不見菩薩集會挍量法義。何以故？為諸佛、如來及大菩薩甚深自在力故希逢難遇，過去善根功德清淨無雜；若聲聞、緣覺無有分故。是以比丘雖在逝多林中如來足下，不見如來聖德神變、亦不見菩薩集會挍量法義，以不相應住於無上菩提位故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如比丘得心自在入滅盡定，六根作業皆悉不行，一切語言不知不覺，定力持故不般涅槃，以在定故不覺世間諸法；一切聲聞亦復如是。此等諸大比丘同在逝多林中，六根具足，不見如來聖德神變、不見菩薩集會挍量法義。何以故？為諸佛、如來及大菩薩甚深自在力故希逢難遇，過去善根功德清淨無雜；若聲聞、緣覺無有分故。是以比丘雖在逝多林中如來足下，不見如來聖德神變、亦不見菩薩集會挍量法義，以不相應住於無上菩提位故。」

第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八

出《出生菩提經》(顯說二條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《出生菩提經》(顯說二條行)

說三種佛地。 解釋三乘高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說三種佛地。 解釋三乘高下。

爾時，迦葉敖怛婆羅門白佛言：「世尊！若有已發菩提心者，而有退失不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉敖怛婆羅門白佛言：「世尊！若有已發菩提心者，而有退失不？」

佛告婆羅門言：「若發菩提心已，則無退失。何以故？婆羅門當知：有三種菩提：一者、聲聞菩提；二者、緣覺菩提；三者、諸佛無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門言：「若發菩提心已，則無退失。何以故？婆羅門當知：有三種菩提：一者、聲聞菩提；二者、緣覺菩提；三者、諸佛無上菩提。

「其中，何者是聲聞菩提？若有善男子、善女人於聲聞行中雖發菩提心者，亦不勸化安立眾生令發菩提、亦不顯示大乘深義，不敬大乘行人、不共習學、亦不供養、若見來者不迎不喜。以是行故，當獨解脫，是名聲聞菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中，何者是聲聞菩提？若有善男子、善女人於聲聞行中雖發菩提心者，亦不勸化安立眾生令發菩提、亦不顯示大乘深義，不敬大乘行人、不共習學、亦不供養、若見來者不迎不喜。以是行故，當獨解脫，是名聲聞菩提。

「復次，婆羅門！何者是緣覺菩提？若有善男子、善女人在於緣覺行中，雖已自發菩提之心，不勸眾生令發菩提，不習甚深大乘法教、亦不教授他人、不敬大乘行人、不共習學、亦不供養、若見來者不迎不喜。以是行故，當獨解脫，是名緣覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，婆羅門！何者是緣覺菩提？若有善男子、善女人在於緣覺行中，雖已自發菩提之心，不勸眾生令發菩提，不習甚深大乘法教、亦不教授他人、不敬大乘行人、不共習學、亦不供養、若見來者不迎不喜。以是行故，當獨解脫，是名緣覺菩提。

「復次，婆羅門！何者是無上菩提？若有善男子、善女人，自發菩提心已，勸諸眾生發菩提心、調伏安立習學大乘法義，為他演說，若見大乘行人歡喜迎送。婆羅門當知：是人解脫他已，安立人天，利益世間，是為大乘無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，婆羅門！何者是無上菩提？若有善男子、善女人，自發菩提心已，勸諸眾生發菩提心、調伏安立習學大乘法義，為他演說，若見大乘行人歡喜迎送。婆羅門當知：是人解脫他已，安立人天，利益世間，是為大乘無上菩提。

「何故名為無上菩提？為於三界一切已辦，更無勝上所求，是以名為無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何故名為無上菩提？為於三界一切已辦，更無勝上所求，是以名為無上菩提。」

爾時，迦葉敖怛婆羅門白佛言：「世尊！解脫、解脫有二義不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉敖怛婆羅門白佛言：「世尊！解脫、解脫有二義不？」

佛言：「解脫、解脫無有異義。」復云：「道與道亦無二義，若三乘者而有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「解脫、解脫無有異義。」復云：「道與道亦無二義，若三乘者而有分別。

「婆羅門當知：譬如衢路，有三乘車：第一、象駕，第二、馬駕，第三、驢駕；此三次第駕馭同入城門。婆羅門！於意云何？是三乘車有高下不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門當知：譬如衢路，有三乘車：第一、象駕，第二、馬駕，第三、驢駕；此三次第駕馭同入城門。婆羅門！於意云何？是三乘車有高下不？」

婆羅門言：「有高下也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「有高下也。」

佛言：「若聲聞乘、緣覺乘、無上佛乘，亦復如是而有高下；若道與解脫而無高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若聲聞乘、緣覺乘、無上佛乘，亦復如是而有高下；若道與解脫而無高下。

「婆羅門！譬如三人同渡恒河至於彼岸，一人浮草得渡；一人浮囊得渡；一人造大船而渡，并與百千眾生同乘達彼岸，復屬長子監此渡船，語言：『來者皆應運渡，令至彼岸。』其第三人自達彼岸，復能濟渡一國眾生。婆羅門！於意云何？三人所渡同益不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門！譬如三人同渡恒河至於彼岸，一人浮草得渡；一人浮囊得渡；一人造大船而渡，并與百千眾生同乘達彼岸，復屬長子監此渡船，語言：『來者皆應運渡，令至彼岸。』其第三人自達彼岸，復能濟渡一國眾生。婆羅門！於意云何？三人所渡同益不耶？」

婆羅門言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「不也。世尊！」

佛言：「婆羅門！於意云何？三乘利益有高下耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「婆羅門！於意云何？三乘利益有高下耶？」

婆羅門言：「有高下也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「有高下也。」

佛言：「婆羅門當知：聲聞乘、緣覺乘、無上佛乘有高下，所益不同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「婆羅門當知：聲聞乘、緣覺乘、無上佛乘有高下，所益不同。」

第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十九

出《寶聚經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《寶聚經》(顯說一條行)

初發菩提心，挍量聲聞羅漢與修行菩薩數量輕重不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發菩提心，挍量聲聞羅漢與修行菩薩數量輕重不同。

爾時，佛告長老舍利弗言：「若此三千大千世界眾生皆得阿羅漢果，復有三千大千世界眾生皆得成佛，是諸佛前各置一羅漢，各各供養是諸如來，或經一劫、百劫、千劫，乃至經於恒河沙劫。舍利弗！於意云何？況復供養無量無邊諸佛、如來？其福甚多，說不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告長老舍利弗言：「若此三千大千世界眾生皆得阿羅漢果，復有三千大千世界眾生皆得成佛，是諸佛前各置一羅漢，各各供養是諸如來，或經一劫、百劫、千劫，乃至經於恒河沙劫。舍利弗！於意云何？況復供養無量無邊諸佛、如來？其福甚多，說不可盡。」

佛言：「若有如是無量阿羅漢供養如是無量諸佛，復有初發菩提心者，是人功德多於是數羅漢。況以菩提無斷故，供養諸佛，及諸弟子、師僧、和尚、善知識等，乃至畜生施其一團之食，此之功德比阿羅漢供養功德，百分千分不如供養初修菩提心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有如是無量阿羅漢供養如是無量諸佛，復有初發菩提心者，是人功德多於是數羅漢。況以菩提無斷故，供養諸佛，及諸弟子、師僧、和尚、善知識等，乃至畜生施其一團之食，此之功德比阿羅漢供養功德，百分千分不如供養初修菩提心者。」

第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十

出《那羅延品經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《那羅延品經》(顯說一條行)

修行菩薩住四種住地修四種行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩住四種住地修四種行。

爾時，佛告那羅延菩薩言：「那羅延當知：譬如吠琉璃寶，若置諸雜器中，其寶不失本光。那羅延當知：修行菩薩亦復如是，所在三昧縱為俗服，名為出家，不離法界道行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告那羅延菩薩言：「那羅延當知：譬如吠琉璃寶，若置諸雜器中，其寶不失本光。那羅延當知：修行菩薩亦復如是，所在三昧縱為俗服，名為出家，不離法界道行。」

說是語已，那羅延菩薩白文殊師利菩薩言：「菩薩住於何地而無損減，集諸三昧功德而得無盡智慧資糧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，那羅延菩薩白文殊師利菩薩言：「菩薩住於何地而無損減，集諸三昧功德而得無盡智慧資糧？」

文殊師利菩薩告那羅延菩薩言：「菩薩有四種住地。何者為四？所謂：一者、若於身命無所悋惜；二者、不樂名聞利養；三者、不樂己所快樂；四者、不願受生諸天快樂。是為四種住地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩告那羅延菩薩言：「菩薩有四種住地。何者為四？所謂：一者、若於身命無所悋惜；二者、不樂名聞利養；三者、不樂己所快樂；四者、不願受生諸天快樂。是為四種住地。」

第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十一

出《集一切功德經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《集一切功德經》(顯說一條行)

菩薩為諸眾生不離三界喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為諸眾生不離三界喻。

爾時，復有菩薩白佛言：「世尊！譬如多人各犯刑名，臨刀欲殺，而有一人解散得脫，是人却來就執刀者，謂是執刀：『殺我，殺我。』世尊！是三界地不異法人之處，凡夫愚鈍亦如犯死之人。菩薩解脫世間却來成熟諸眾生故，如人臨刑得免，却就死刑；菩薩亦復如是，不離三界。是以，諸佛、如來大慈、大悲相應菩提心故，修行菩薩超度一切聲聞、緣覺。何以故？為聲聞、緣覺無是大悲心故，亦無善巧方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有菩薩白佛言：「世尊！譬如多人各犯刑名，臨刀欲殺，而有一人解散得脫，是人却來就執刀者，謂是執刀：『殺我，殺我。』世尊！是三界地不異法人之處，凡夫愚鈍亦如犯死之人。菩薩解脫世間却來成熟諸眾生故，如人臨刑得免，却就死刑；菩薩亦復如是，不離三界。是以，諸佛、如來大慈、大悲相應菩提心故，修行菩薩超度一切聲聞、緣覺。何以故？為聲聞、緣覺無是大悲心故，亦無善巧方便。」

第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十二

出《密嚴經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《密嚴經》(顯說一條行)

顯示聲聞、菩薩挍量行門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示聲聞、菩薩挍量行門。

「若有菩薩於法深解善巧方便法義，當得阿耨多羅三藐三菩提；若成等正覺已，顯揚法教。若見五陰，離於自身觀無人、我，諸法體性亦無所動，此則聲聞解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩於法深解善巧方便法義，當得阿耨多羅三藐三菩提；若成等正覺已，顯揚法教。若見五陰，離於自身觀無人、我，諸法體性亦無所動，此則聲聞解脫。

「若修行菩薩一切法行觀於二邊，遠離邊際，此等速得阿耨多羅三藐三菩提。若有直見邊際快樂已，於諸眾生無慈悲心，捨離世緣，如是之人成佛甚難。快哉，如來智慧令諸眾生至於安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩一切法行觀於二邊，遠離邊際，此等速得阿耨多羅三藐三菩提。若有直見邊際快樂已，於諸眾生無慈悲心，捨離世緣，如是之人成佛甚難。快哉，如來智慧令諸眾生至於安樂。

「譬如蓮花，雖淤泥垢生甚清淨。雖生淤泥所，為諸佛、賢聖供養故生；菩薩亦復如是，生於三界淤泥，若成佛已則得諸天歎美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如蓮花，雖淤泥垢生甚清淨。雖生淤泥所，為諸佛、賢聖供養故生；菩薩亦復如是，生於三界淤泥，若成佛已則得諸天歎美。

「若修行菩薩轉生人間，當得王四天下轉輪王位；若生天上，自為天主乾闥婆王。為不斷相應大乘法故，所生之處恒受勝上高位。是故，修行菩薩應當攝護大乘，常受勝位究竟，成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩轉生人間，當得王四天下轉輪王位；若生天上，自為天主乾闥婆王。為不斷相應大乘法故，所生之處恒受勝上高位。是故，修行菩薩應當攝護大乘，常受勝位究竟，成就阿耨多羅三藐三菩提。」

第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十三

出《梵剎經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《梵剎經》(顯說一條行)

修行菩薩發大忍辱行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩發大忍辱行願。

爾時，佛言：「初修行菩薩宜當數發無上菩提相應行願，為諸眾生苦惱枯涸，令為發大誓願忍辱心故，成就眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛言：「初修行菩薩宜當數發無上菩提相應行願，為諸眾生苦惱枯涸，令為發大誓願忍辱心故，成就眾生。

「願三千大千世界地為金剛，於其地上我身分散。譬如蘆葦、甘蔗、或如稻苗，如是多身各受世法苦樂。依恒一切眾生，變為那羅延力，以其力故，願於我身生大瞋嫌，各執金剛鎚杵晝夜三時杵碎我身，如安善那眼藥碎已復生，依前無捨，我於此等眾生無嫌怨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願三千大千世界地為金剛，於其地上我身分散。譬如蘆葦、甘蔗、或如稻苗，如是多身各受世法苦樂。依恒一切眾生，變為那羅延力，以其力故，願於我身生大瞋嫌，各執金剛鎚杵晝夜三時杵碎我身，如安善那眼藥碎已復生，依前無捨，我於此等眾生無嫌怨心。

「願我代於一切眾生受此苦厄，無有間斷，普令遠離諸煩惱苦，不退無上菩提，不入聲聞、緣覺道果。願成等正覺，度脫一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願我代於一切眾生受此苦厄，無有間斷，普令遠離諸煩惱苦，不退無上菩提，不入聲聞、緣覺道果。願成等正覺，度脫一切眾生。」

第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十四

出《一切諸佛所念經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《一切諸佛所念經》(顯說一條行)

忍辱慎三業行門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱慎三業行門。

爾時，善等觀菩薩白佛言：「世尊！修行菩薩如何住於忍辱羞恥行門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善等觀菩薩白佛言：「世尊！修行菩薩如何住於忍辱羞恥行門？」

佛言：「若修行菩薩以身惡行自慎羞恥、以口惡行自慎羞恥、以意惡行自慎羞恥、以聲聞緣覺談論惡行自慎為恥，善男子！是修行菩薩羞恥之處。若能慎覺，則得至於無上菩提道位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若修行菩薩以身惡行自慎羞恥、以口惡行自慎羞恥、以意惡行自慎羞恥、以聲聞緣覺談論惡行自慎為恥，善男子！是修行菩薩羞恥之處。若能慎覺，則得至於無上菩提道位。」

第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十五

出《法集經》(顯說二條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《法集經》(顯說二條行)

修行菩薩修十種戒行，復別有十種戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩修十種戒行，復別有十種戒行。

爾時，佛告無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！於意云何？何者是修行菩薩實語？菩薩若發菩提心已，寧捨身命不捨菩提，於諸眾生不行非法，是為不妄語。若修行菩薩發無上菩提心已，後違前志，違言欺誑，則是修行菩薩退失菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！於意云何？何者是修行菩薩實語？菩薩若發菩提心已，寧捨身命不捨菩提，於諸眾生不行非法，是為不妄語。若修行菩薩發無上菩提心已，後違前志，違言欺誑，則是修行菩薩退失菩提。

「復次，修行菩薩云何持戒念行？所謂：一者、若樂聽聞佛法，是其為戒成就圓滿而得四無量心；二者、若志求佛法，是其為戒成就圓滿，得卑下心；三者、若供養善知識故，是其為戒成就圓滿，伎藝無缺；四者、若修波羅蜜行，是其為戒成就圓滿而得佛智；五者、若聞經典轉為他說，是其為戒成就圓滿而能廣說大乘經典；六者、若常念佛法，是其為戒成就圓滿，明閑總持威力；七者、若專修菩提，是其為戒成就圓滿，滅諸罪障；八者、不嫉眾生，是其為戒，是以不失菩提；九者、不退菩提，是不失戒三寶現前；十者、如如念戒觀，一切無缺。善男子！修行菩薩應當恒以心念如是善戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修行菩薩云何持戒念行？所謂：一者、若樂聽聞佛法，是其為戒成就圓滿而得四無量心；二者、若志求佛法，是其為戒成就圓滿，得卑下心；三者、若供養善知識故，是其為戒成就圓滿，伎藝無缺；四者、若修波羅蜜行，是其為戒成就圓滿而得佛智；五者、若聞經典轉為他說，是其為戒成就圓滿而能廣說大乘經典；六者、若常念佛法，是其為戒成就圓滿，明閑總持威力；七者、若專修菩提，是其為戒成就圓滿，滅諸罪障；八者、不嫉眾生，是其為戒，是以不失菩提；九者、不退菩提，是不失戒三寶現前；十者、如如念戒觀，一切無缺。善男子！修行菩薩應當恒以心念如是善戒。

「復次，修行菩薩復有十種菩提心戒，所謂：一者、為求一切眾生利故，非獨利己；二者、所修道業迴施眾生願速成佛，非專為己；三者、以堅牢行利他世業，亦非為己；四者、戒行清淨增長菩提，歷劫忍辱無有疲倦；五者、布施為戒，乃至能捨頭、目、髓、腦，利眾生故；六者、持戒為戒，菩薩不捨無戒眾生；七者、忍辱為戒，菩薩不懼一切魔軍；八者、精進為戒，為眾生故積集佛道無有疲倦；九者、禪定為戒，菩薩為聲閙亂定心不動；十者、智慧為戒，菩薩見諸世法想同菩提空相為戒，菩薩不染世間，慈悲為戒，不入涅槃，是為法集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修行菩薩復有十種菩提心戒，所謂：一者、為求一切眾生利故，非獨利己；二者、所修道業迴施眾生願速成佛，非專為己；三者、以堅牢行利他世業，亦非為己；四者、戒行清淨增長菩提，歷劫忍辱無有疲倦；五者、布施為戒，乃至能捨頭、目、髓、腦，利眾生故；六者、持戒為戒，菩薩不捨無戒眾生；七者、忍辱為戒，菩薩不懼一切魔軍；八者、精進為戒，為眾生故積集佛道無有疲倦；九者、禪定為戒，菩薩為聲閙亂定心不動；十者、智慧為戒，菩薩見諸世法想同菩提空相為戒，菩薩不染世間，慈悲為戒，不入涅槃，是為法集。」

第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十六

出《阿差耶末所問經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《阿差耶末所問經》(顯說一條行)

修行菩薩戒行無盡，諸行人戒力皆有盡時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩戒行無盡，諸行人戒力皆有盡時。

爾時，阿差耶末菩薩白舍利弗言：「修行菩薩持戒無盡。舍利弗當知：相續無斷見故。何故？凡夫持戒，上生善處，戒力銷盡；人間持戒，十善受畢，戒力銷盡；若六欲天戒，功德報畢，戒力銷盡；若色界天戒，四禪滅故，戒力銷盡；若無色界天戒，四三摩鉢帝滅故，戒力銷盡；若五通仙人戒，失於五通，戒力銷盡；若一切聲聞戒，入涅槃故，戒力銷盡；若辟支佛戒，無大悲故，戒力銷盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿差耶末菩薩白舍利弗言：「修行菩薩持戒無盡。舍利弗當知：相續無斷見故。何故？凡夫持戒，上生善處，戒力銷盡；人間持戒，十善受畢，戒力銷盡；若六欲天戒，功德報畢，戒力銷盡；若色界天戒，四禪滅故，戒力銷盡；若無色界天戒，四三摩鉢帝滅故，戒力銷盡；若五通仙人戒，失於五通，戒力銷盡；若一切聲聞戒，入涅槃故，戒力銷盡；若辟支佛戒，無大悲故，戒力銷盡。

「舍利弗當知：若菩薩摩訶薩戒行無盡。何以故？一切淨戒皆因菩薩戒攝現前故。譬如種子漸多，利益無盡。舍利弗當知：菩提心者猶如種子，諸佛、如來戒行無盡，是大丈夫，名為無盡戒行。舍利弗！是修行菩薩持戒故，戒行無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗當知：若菩薩摩訶薩戒行無盡。何以故？一切淨戒皆因菩薩戒攝現前故。譬如種子漸多，利益無盡。舍利弗當知：菩提心者猶如種子，諸佛、如來戒行無盡，是大丈夫，名為無盡戒行。舍利弗！是修行菩薩持戒故，戒行無盡。」

第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十七

出《集會品經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《集會品經》(顯說一條行)

修行菩薩於三乘中普明善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩於三乘中普明善巧方便。

「何者是修行菩薩於一切乘中善巧方便？凡有三乘法而得解脫。何者為三？一者、聲聞乘，二者、緣覺乘，三者、大乘。復有二乘。何者為二？天乘、人乘。其中，何者修行菩薩於聲聞乘中而有善巧方便？若佛不出於世，聲聞乘亦無成就。何以故？為依他聞法故而現聲聞。何者是聞法？持戒、忍辱積集圓滿故。若積集戒圓滿，則得積集禪定圓滿；若積集定圓滿，則得積集智慧圓滿；若積集慧圓滿，則得積集解脫圓滿；若得積集解脫圓滿，則得積集解脫知見圓滿。如是方便是為聲聞善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者是修行菩薩於一切乘中善巧方便？凡有三乘法而得解脫。何者為三？一者、聲聞乘，二者、緣覺乘，三者、大乘。復有二乘。何者為二？天乘、人乘。其中，何者修行菩薩於聲聞乘中而有善巧方便？若佛不出於世，聲聞乘亦無成就。何以故？為依他聞法故而現聲聞。何者是聞法？持戒、忍辱積集圓滿故。若積集戒圓滿，則得積集禪定圓滿；若積集定圓滿，則得積集智慧圓滿；若積集慧圓滿，則得積集解脫圓滿；若得積集解脫圓滿，則得積集解脫知見圓滿。如是方便是為聲聞善巧方便。

「聲聞復有善巧方便，福德不動，諸法嫌故，於是三界而生厭離。一切諸行無常，厭離煩惱；一切諸法無我故，專求寂滅涅槃，乃至剎那不求世間生死。恒懼無常，五陰諸行無相故、五根喻若蟒蛇相故、十二因緣如空聚落，一切生死無心樂故。顯是法已，修行菩薩則知聲聞乘中善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞復有善巧方便，福德不動，諸法嫌故，於是三界而生厭離。一切諸行無常，厭離煩惱；一切諸法無我故，專求寂滅涅槃，乃至剎那不求世間生死。恒懼無常，五陰諸行無相故、五根喻若蟒蛇相故、十二因緣如空聚落，一切生死無心樂故。顯是法已，修行菩薩則知聲聞乘中善巧方便。

「何者修行菩薩於緣覺乘中而有善巧方便？是何因緣緣覺而得出世？修行菩薩應知緣起。何者？加行樂修、精進禪定，不住積集功德資糧、不住積集持戒資糧，少分聽法修習故、亦不親近供養諸佛故。中分智故，常為出家。下心故而修少用功力，不樂籌量法集，樂住空寂，獨居別處，速求難入大灌頂位，樂行乞食，數思常、樂、我、淨法，出離三界，披尋涅槃。故自智悟入定，故樂修三昧非他自悟，以智明悟起一切諸行因緣邊際。顯是法已，修行菩薩則知緣覺乘中善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者修行菩薩於緣覺乘中而有善巧方便？是何因緣緣覺而得出世？修行菩薩應知緣起。何者？加行樂修、精進禪定，不住積集功德資糧、不住積集持戒資糧，少分聽法修習故、亦不親近供養諸佛故。中分智故，常為出家。下心故而修少用功力，不樂籌量法集，樂住空寂，獨居別處，速求難入大灌頂位，樂行乞食，數思常、樂、我、淨法，出離三界，披尋涅槃。故自智悟入定，故樂修三昧非他自悟，以智明悟起一切諸行因緣邊際。顯是法已，修行菩薩則知緣覺乘中善巧方便。

「何者修行菩薩於大乘中善巧方便？若大乘行故，方便無量無邊，我今略說。此乘功力為一切眾生令入此乘，功德資糧積集善根，為諸眾生清淨攝受諸波羅蜜，令入一切法故，以無間斷常行佛道。此乘以無礙故，光明所照。若此大乘，一切眾生皆是乞士，超越一切無畏邪路。此乘如來聖德恒在目前，一切邪魔、外道、雜行皆能摧伏；復為如來資助善行，如樹寶幢無有間斷。此乘能除三界住、滅二邊妄想，執持空相、無常結使所持疑惑皆能除斷，如來佛乘無障礙得故。此乘能於一切法集親近三寶，利益世人，皆當恃怙，行不誑路，一切眾生皆有分故、為過去大悲堅持力故，示現此處。以十力、四無所畏、十八不共法、三十二相、八十種好、身口意莊嚴具光明嚴飾，為一切處無嫌無過，是為修行菩薩大乘中善巧方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者修行菩薩於大乘中善巧方便？若大乘行故，方便無量無邊，我今略說。此乘功力為一切眾生令入此乘，功德資糧積集善根，為諸眾生清淨攝受諸波羅蜜，令入一切法故，以無間斷常行佛道。此乘以無礙故，光明所照。若此大乘，一切眾生皆是乞士，超越一切無畏邪路。此乘如來聖德恒在目前，一切邪魔、外道、雜行皆能摧伏；復為如來資助善行，如樹寶幢無有間斷。此乘能除三界住、滅二邊妄想，執持空相、無常結使所持疑惑皆能除斷，如來佛乘無障礙得故。此乘能於一切法集親近三寶，利益世人，皆當恃怙，行不誑路，一切眾生皆有分故、為過去大悲堅持力故，示現此處。以十力、四無所畏、十八不共法、三十二相、八十種好、身口意莊嚴具光明嚴飾，為一切處無嫌無過，是為修行菩薩大乘中善巧方便。」

第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十八

出《郁伽長者所問》經(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《郁伽長者所問》經(顯說一條行)

說在家菩薩應修四種行不出家因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說在家菩薩應修四種行不出家因緣。

爾時，佛告郁伽長者言：「在家修行菩薩以四種行相應而得歸依如來。何者為四？所謂：一者、菩提心無捨故；二者、不破三摩禪業；三者、大慈大悲無斷故；四者、不染雜乘。是為四種相應成就歸依如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告郁伽長者言：「在家修行菩薩以四種行相應而得歸依如來。何者為四？所謂：一者、菩提心無捨故；二者、不破三摩禪業；三者、大慈大悲無斷故；四者、不染雜乘。是為四種相應成就歸依如來。

「復有四種行業相應而得歸依法。何者為四？所謂：一者、供養法師故；二者、尊重聽法；三者、聽聞法已正直披尋；四者、若聞法要而為眾生顯說，流傳迴施眾生成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種行業相應而得歸依法。何者為四？所謂：一者、供養法師故；二者、尊重聽法；三者、聽聞法已正直披尋；四者、若聞法要而為眾生顯說，流傳迴施眾生成等正覺。

「復有四種行相應而得歸依僧。何者為四？所謂：一者、不樂聲聞，專求無上菩提；二者、若有眾生修餘行業，勸令修學正真佛法；三者、以菩提心無退；四者、供養僧徒，推尋聲聞行業而不取聲聞解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種行相應而得歸依僧。何者為四？所謂：一者、不樂聲聞，專求無上菩提；二者、若有眾生修餘行業，勸令修學正真佛法；三者、以菩提心無退；四者、供養僧徒，推尋聲聞行業而不取聲聞解脫。

「若修行菩薩捨一切財物已智而生施心，作是念言：『若有飢餓來乞飲食，皆當施與，縱施酒者。』復作是念：『一切所求而成檀波羅蜜。』如是，在家修行菩薩攝護戒行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩捨一切財物已智而生施心，作是念言：『若有飢餓來乞飲食，皆當施與，縱施酒者。』復作是念：『一切所求而成檀波羅蜜。』如是，在家修行菩薩攝護戒行。」

爾時，佛告阿難：「汝見郁伽長者供養如來，修習於法，所樂之物而能布施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難：「汝見郁伽長者供養如來，修習於法，所樂之物而能布施？」

阿難白佛言：「世尊！我見是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！我見是事。」

佛言：「阿難當知：郁伽長者此賢劫中所有一千佛出世皆以無量供具當遍供養，攝護佛法，雖在俗服而修僧行、廣修佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難當知：郁伽長者此賢劫中所有一千佛出世皆以無量供具當遍供養，攝護佛法，雖在俗服而修僧行、廣修佛道。」

爾時，阿難問郁伽長者言：「長者！以何義故——俗中猶如怨賊——所居俗服而能樂住？今值出家因緣，何無樂心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難問郁伽長者言：「長者！以何義故——俗中猶如怨賊——所居俗服而能樂住？今值出家因緣，何無樂心？」

長者答言：「我不樂俗。何以故？修行菩薩相應大悲故，不求快樂、忍辱苦惱，不捨眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「我不樂俗。何以故？修行菩薩相應大悲故，不求快樂、忍辱苦惱，不捨眾生故。」

佛言：「阿難！當知此郁伽長者雖在俗服，已曾成就無量眾生。諸餘百千菩薩無能如是成熟眾生。何以故？彼百千菩薩皆無如是善巧威力如郁伽長者一人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！當知此郁伽長者雖在俗服，已曾成就無量眾生。諸餘百千菩薩無能如是成熟眾生。何以故？彼百千菩薩皆無如是善巧威力如郁伽長者一人。」

第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十九

出《殊勝具戒經》(顯說二條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《殊勝具戒經》(顯說二條行)

初發起修行菩薩堪受無量衣、食、床、座供養，其福無量。 又表阿耨達多龍王神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發起修行菩薩堪受無量衣、食、床、座供養，其福無量。 又表阿耨達多龍王神力。

爾時，佛告諸善男子言：「汝善男子！應共魔鬪，尋求聖位。若修行菩薩成熟眾生之時，先共邪魔鬪戰，令其變化，相應善行，不求餘師，是為法行。諸善男子當知：若有人譏嫌聲聞行者，汝等勿有譏嫌；若有樂修聲聞行者，汝等勿樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸善男子言：「汝善男子！應共魔鬪，尋求聖位。若修行菩薩成熟眾生之時，先共邪魔鬪戰，令其變化，相應善行，不求餘師，是為法行。諸善男子當知：若有人譏嫌聲聞行者，汝等勿有譏嫌；若有樂修聲聞行者，汝等勿樂。」

爾時，諸菩薩白佛言：「世尊！何者行聲聞譏嫌而菩薩無譏嫌，然聲聞求者而菩薩不求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩白佛言：「世尊！何者行聲聞譏嫌而菩薩無譏嫌，然聲聞求者而菩薩不求？」

佛言：「若聲聞譏嫌生死，汝不應嫌；若聲聞所願樂涅槃，汝等不應願樂，是為法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若聲聞譏嫌生死，汝不應嫌；若聲聞所願樂涅槃，汝等不應願樂，是為法行。」

爾時，佛告舍利弗言：「舍利弗！若修行大菩薩滿於世間，於諸眾生每日授與袈裟衣服。於意云何？如是施者是善清淨施，不但為初修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後則成最上，修行菩薩而堪淨受如是衣施。若初修行菩薩每日於他受淨臠食積如須彌而堪淨受，不為修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後則成最上，修行菩薩而堪受如是淨食。若初修行菩薩受用高座，廣如四天下，高若須彌，七寶所成，金、銀、頗梨、真珠、碼瑙、金剛、雜寶而為廁鈿，諸天上衣彌覆其上。其座每日於諸眾生清淨受用而成淨受，不為初修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後為一切眾生當成施主而堪受如此高座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗言：「舍利弗！若修行大菩薩滿於世間，於諸眾生每日授與袈裟衣服。於意云何？如是施者是善清淨施，不但為初修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後則成最上，修行菩薩而堪淨受如是衣施。若初修行菩薩每日於他受淨臠食積如須彌而堪淨受，不為修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後則成最上，修行菩薩而堪受如是淨食。若初修行菩薩受用高座，廣如四天下，高若須彌，七寶所成，金、銀、頗梨、真珠、碼瑙、金剛、雜寶而為廁鈿，諸天上衣彌覆其上。其座每日於諸眾生清淨受用而成淨受，不為初修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後為一切眾生當成施主而堪受如此高座。

「舍利弗當知：譬如阿耨達多龍王宮四面出生四大河水。何者為四？所謂：一者、恒河，二者、斯塗，三者、薄叉，四者、新都。此四大河流入大海，令海盈滿。此四大河各有眷屬：若恒大河與五百小河而為眷屬，東方流入大海；若斯塗大河與五百小河而為眷屬，南方流入大海；若薄叉大河與五百小河而為眷屬，西方流入大海；若新都大河與五百小河而為眷屬，北方流入大海。舍利弗！於意云何？是等四河隨方流出滿四大海，曠野遍流而能利益世間眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗當知：譬如阿耨達多龍王宮四面出生四大河水。何者為四？所謂：一者、恒河，二者、斯塗，三者、薄叉，四者、新都。此四大河流入大海，令海盈滿。此四大河各有眷屬：若恒大河與五百小河而為眷屬，東方流入大海；若斯塗大河與五百小河而為眷屬，南方流入大海；若薄叉大河與五百小河而為眷屬，西方流入大海；若新都大河與五百小河而為眷屬，北方流入大海。舍利弗！於意云何？是等四河隨方流出滿四大海，曠野遍流而能利益世間眾生？」

舍利弗言：「世尊！此四大河利益無量眾生、人非人等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！此四大河利益無量眾生、人非人等。」

「如是，大小諸河流注天下，潤澤五穀、粳糧、菉豆、雜麥、油麻、床㲲雜田皆以諸河溉灌田野。舍利弗！於意云何？是四大海如何得滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，大小諸河流注天下，潤澤五穀、粳糧、菉豆、雜麥、油麻、床㲲雜田皆以諸河溉灌田野。舍利弗！於意云何？是四大海如何得滿？」

舍利弗言：「以是四大河故而得盈滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「以是四大河故而得盈滿。」

佛言：「舍利弗！於意云何？此四大河於大海中而能利益幾何眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！於意云何？此四大河於大海中而能利益幾何眾生？」

舍利弗言：「世尊！利益無量眾生，第一利益水陸眾生——魚、鼈、黿、鼉、鮫龍、摩竭、蠎蛇、雜類萬像、海人、蜯蛤、珂虫、諸龍母子、修羅、羅剎、人與非人皆能利益。種種雜寶遍滿海中，蜯蛤真珠放光動地，頗梨、瑪瑙、靺羯、車𤦲、琥魄、珻瑰、珊瑚、雜寶遍滿海中，利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！利益無量眾生，第一利益水陸眾生——魚、鼈、黿、鼉、鮫龍、摩竭、蠎蛇、雜類萬像、海人、蜯蛤、珂虫、諸龍母子、修羅、羅剎、人與非人皆能利益。種種雜寶遍滿海中，蜯蛤真珠放光動地，頗梨、瑪瑙、靺羯、車𤦲、琥魄、珻瑰、珊瑚、雜寶遍滿海中，利益眾生。」

「舍利弗！於意云何？是四大海從何而有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於意云何？是四大海從何而有？」

舍利弗言：「以阿耨達多龍王故而有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「以阿耨達多龍王故而有。」

佛言：「舍利弗！是阿耨達多龍王不遭三難。何者三難？一者、不懼金翅吞食其身；二者、熱沙不墮身上；三者、若行欲時不變為蛇。諸餘龍王皆有三難，唯阿耨達多龍王而無此難。阿耨達多龍王宮殿恒止神通禪定之人，所有眾生入其宮者，熱沙不墮其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！是阿耨達多龍王不遭三難。何者三難？一者、不懼金翅吞食其身；二者、熱沙不墮身上；三者、若行欲時不變為蛇。諸餘龍王皆有三難，唯阿耨達多龍王而無此難。阿耨達多龍王宮殿恒止神通禪定之人，所有眾生入其宮者，熱沙不墮其身。」

爾時，舍利弗白世尊言：「世尊！阿耨達多龍王宮殿如何得如是奇妙功德威力？何故諸餘龍王晝夜六時皆有厄難，唯此阿耨達多龍王及彼宮中無如是難，而有無量善根功德，流出四河利益無量眾生產業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白世尊言：「世尊！阿耨達多龍王宮殿如何得如是奇妙功德威力？何故諸餘龍王晝夜六時皆有厄難，唯此阿耨達多龍王及彼宮中無如是難，而有無量善根功德，流出四河利益無量眾生產業？」

佛告舍利弗：「誠如所言，阿耨達多龍王是大菩薩，是大修行菩薩。舍利弗！譬如阿耨達多龍王於三種難而得解脫；修行菩薩亦復如是，亦得解脫三種厄難。何者為三？地獄難、餓鬼難、畜生難。譬如阿耨達多龍王池中四河潛潤廣遍田野；修行菩薩亦復如是，以四攝事攝諸眾生。何者為四？一者、布施攝；二者、愛語攝；三者、利行攝；四者、同事攝。舍利弗！譬如四大海水以阿耨達多龍王四大河故成就；初修行菩薩亦復如是，以發生菩提心故而成阿耨多羅三藐三菩提。譬如四大海中無量無邊億百千眾生快樂相應。舍利弗當知：三界眾生於佛法中安立亦復如是，應見欲界、色界、無色界眾生、若三千大千世界眾生受樂，皆因菩薩應現功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「誠如所言，阿耨達多龍王是大菩薩，是大修行菩薩。舍利弗！譬如阿耨達多龍王於三種難而得解脫；修行菩薩亦復如是，亦得解脫三種厄難。何者為三？地獄難、餓鬼難、畜生難。譬如阿耨達多龍王池中四河潛潤廣遍田野；修行菩薩亦復如是，以四攝事攝諸眾生。何者為四？一者、布施攝；二者、愛語攝；三者、利行攝；四者、同事攝。舍利弗！譬如四大海水以阿耨達多龍王四大河故成就；初修行菩薩亦復如是，以發生菩提心故而成阿耨多羅三藐三菩提。譬如四大海中無量無邊億百千眾生快樂相應。舍利弗當知：三界眾生於佛法中安立亦復如是，應見欲界、色界、無色界眾生、若三千大千世界眾生受樂，皆因菩薩應現功德。」

第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十

出《解深密經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《解深密經》(顯說一條行)

修行菩薩修六波羅蜜住地行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩修六波羅蜜住地行。

爾時，觀世音菩薩白佛言：「世尊！是諸修行菩薩凡有幾種修學住地菩薩應學，能成無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩白佛言：「世尊！是諸修行菩薩凡有幾種修學住地菩薩應學，能成無上菩提？」

佛告觀世音菩薩言：「善男子！當知修行菩薩學住地略有六種。何者為六？所謂：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告觀世音菩薩言：「善男子！當知修行菩薩學住地略有六種。何者為六？所謂：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。」

觀世音菩薩白佛言：「世尊！如是六種修學住地，幾是戒學所攝？幾是定學所攝？幾是慧學所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩白佛言：「世尊！如是六種修學住地，幾是戒學所攝？幾是定學所攝？幾是慧學所攝？」

佛告觀世音菩薩言：「善男子！當知初三種學，第一布施、持戒、忍辱，此三者當知為戒學所攝；若禪定一種，但是增上心學所攝；若慧則是增上慧學所攝；若精進，我說遍行一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告觀世音菩薩言：「善男子！當知初三種學，第一布施、持戒、忍辱，此三者當知為戒學所攝；若禪定一種，但是增上心學所攝；若慧則是增上慧學所攝；若精進，我說遍行一切。」

觀世音菩薩復白佛言：「世尊！如是六學住地，幾是功德資糧？幾是智慧資糧所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩復白佛言：「世尊！如是六學住地，幾是功德資糧？幾是智慧資糧所攝？」

佛告觀世音菩薩言：「善男子！若因戒學所攝者，是名功德資糧所攝；若智慧修學所攝者，是名智慧資糧所攝；我說精進、禪定遍行一切，亦入功德資糧，亦入智慧資糧所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告觀世音菩薩言：「善男子！若因戒學所攝者，是名功德資糧所攝；若智慧修學所攝者，是名智慧資糧所攝；我說精進、禪定遍行一切，亦入功德資糧，亦入智慧資糧所攝。」

觀世音菩薩復白佛言：「世尊！於此六種所學：一者、最初於菩薩藏波羅蜜相應微妙正法，堅牢行願；二者、次於十種法行精進修行，以聞、思、修、妙智所成；三者、護持菩提心故；四者、親近供養真善知識，無間勤修善品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩復白佛言：「世尊！於此六種所學：一者、最初於菩薩藏波羅蜜相應微妙正法，堅牢行願；二者、次於十種法行精進修行，以聞、思、修、妙智所成；三者、護持菩提心故；四者、親近供養真善知識，無間勤修善品。」

觀世音菩薩言：「世尊！何故是六種學住地？六數各願知所因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩言：「世尊！何故是六種學住地？六數各願知所因。」

佛告觀世音菩薩言：「善男子！二因緣故：一者、饒益諸眾生故；二者、對治諸煩惱故。觀世音！當知是六學中，前三種饒益眾生：布施、持戒、忍辱；後三種對治一切煩惱因：精進、禪定、智慧。是中修行菩薩以前三種：布施故，種種資具攝養眾生；以持戒故，不行損害、逼迫、惱亂，令離怨家；以忍辱故，他來欲害、逼迫、苦惱，堪能忍受攝護眾生。觀世音！當知此三所說為眾生攝施因。後復三種對治煩惱者，修行菩薩由修學精進故，令煩惱傾動，修學而能對治，勇猛修諸善品；由禪定學故，而能剝削心家煩惱；由智慧故，永除煩惱。此後三種為對治煩惱因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告觀世音菩薩言：「善男子！二因緣故：一者、饒益諸眾生故；二者、對治諸煩惱故。觀世音！當知是六學中，前三種饒益眾生：布施、持戒、忍辱；後三種對治一切煩惱因：精進、禪定、智慧。是中修行菩薩以前三種：布施故，種種資具攝養眾生；以持戒故，不行損害、逼迫、惱亂，令離怨家；以忍辱故，他來欲害、逼迫、苦惱，堪能忍受攝護眾生。觀世音！當知此三所說為眾生攝施因。後復三種對治煩惱者，修行菩薩由修學精進故，令煩惱傾動，修學而能對治，勇猛修諸善品；由禪定學故，而能剝削心家煩惱；由智慧故，永除煩惱。此後三種為對治煩惱因。」

第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十一

出《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》(顯說一條行)

發十大受願讚歎如來，如來則現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發十大受願讚歎如來，如來則現。

爾時，波斯匿王及末利夫人信法未久，共相謂言：「勝鬘夫人是我之女，聰慧利根，通敏易悟。若見佛者，必速解法，心得無疑。宜時遣使，發其道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波斯匿王及末利夫人信法未久，共相謂言：「勝鬘夫人是我之女，聰慧利根，通敏易悟。若見佛者，必速解法，心得無疑。宜時遣使，發其道意。」

夫人白言：「今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人白言：「今正是時。」

王及夫人與勝鬘書，略讚如來無量功德，即遣內人——名旃提羅使人——奉書至阿踰闍國，入其宮內敬授勝鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王及夫人與勝鬘書，略讚如來無量功德，即遣內人——名旃提羅使人——奉書至阿踰闍國，入其宮內敬授勝鬘。

勝鬘得書歡喜頂受，讀誦受持，生希有心，向旃提羅而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘得書歡喜頂受，讀誦受持，生希有心，向旃提羅而說偈言：

「我聞佛音聲， 世所未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我聞佛音聲， 世所未曾有，

所言真實者， 應當修供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言真實者， 應當修供養。

仰惟佛、世尊， 普為世間出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰惟佛、世尊， 普為世間出，

亦應垂哀愍， 願必令我見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應垂哀愍， 願必令我見。」

即生此念時， 佛於空中現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生此念時， 佛於空中現，

普放淨光明， 顯視無比身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放淨光明， 顯視無比身。

勝鬘及眷屬， 頭面接足禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝鬘及眷屬， 頭面接足禮，

咸以清淨心， 歎佛實功德： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸以清淨心， 歎佛實功德：

「如來妙色身， 世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來妙色身， 世間無與等，

無比不思議， 是故今敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比不思議， 是故今敬禮。

如來色無盡、 智慧亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來色無盡、 智慧亦復然，

一切法常住， 是故我歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法常住， 是故我歸依。

降伏心過惡、 及與身四種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏心過惡、 及與身四種，

已到難伏地， 是故禮法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已到難伏地， 是故禮法王。

如一切爾炎， 智慧身自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切爾炎， 智慧身自在，

攝持一切法， 是故今敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝持一切法， 是故今敬禮。

敬禮過稱量， 敬禮無譬類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮過稱量， 敬禮無譬類，

敬禮無邊法， 敬禮難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮無邊法， 敬禮難思議。

哀愍覆護我， 令法種增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍覆護我， 令法種增長，

此世及後生， 願佛常攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世及後生， 願佛常攝受。」

「我久安立汝， 前世已開覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我久安立汝， 前世已開覺，

今復攝受汝， 未來生亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復攝受汝， 未來生亦然。」

「我已作功德， 現在及餘世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已作功德， 現在及餘世，

如是眾善本， 唯願見攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾善本， 唯願見攝受。」

爾時，勝鬘夫人聞授記已，恭敬而立，受十大受：「世尊！我從今日乃至菩提，於所受戒不起犯心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝鬘夫人聞授記已，恭敬而立，受十大受：「世尊！我從今日乃至菩提，於所受戒不起犯心。

「世尊！我從今日乃至菩提，於諸尊長不起慢心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，於諸尊長不起慢心。

「世尊！我從今日乃至菩提，於諸眾生不起恚心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，於諸眾生不起恚心。

「世尊！我從今日乃至菩提，於他身色及外眾具不起嫉心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，於他身色及外眾具不起嫉心。

「世尊！我從今日乃至菩提，於內外法不起慳心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，於內外法不起慳心。

「世尊！我從今日乃至菩提，不自為己受畜財物，凡有所受悉為成熟貧苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，不自為己受畜財物，凡有所受悉為成熟貧苦眾生。

「世尊！我從今日乃至菩提，不自為己行四攝法，為一切眾生故，以不愛染心、無厭足心、無礙心攝受眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，不自為己行四攝法，為一切眾生故，以不愛染心、無厭足心、無礙心攝受眾生。

「世尊！我從今日乃至菩提，若見孤獨幽繫、疾病、種種厄難困苦眾生終不暫捨，必欲安隱，以義饒益，令脫眾苦然後乃捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，若見孤獨幽繫、疾病、種種厄難困苦眾生終不暫捨，必欲安隱，以義饒益，令脫眾苦然後乃捨。

「世尊！我從今日乃至菩提，若見捕養眾惡律儀及諸犯戒終不棄捨，我得力時於彼彼處見此眾生應折伏者而折伏之、應攝受者而攝受之。何以故？以折伏、攝受故，令法久住。法久住者，天人充滿、惡道減少，於如來所轉法輪而得隨轉。見是利故，救攝不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，若見捕養眾惡律儀及諸犯戒終不棄捨，我得力時於彼彼處見此眾生應折伏者而折伏之、應攝受者而攝受之。何以故？以折伏、攝受故，令法久住。法久住者，天人充滿、惡道減少，於如來所轉法輪而得隨轉。見是利故，救攝不捨。

「世尊！我從今日乃至菩提，攝受正法終不忘失。何以故？忘失法者則忘大乘，忘大乘者則忘波羅蜜，忘波羅蜜者則不欲大乘菩薩，不決定大乘者則不能攝正法欲、隨所樂入，永不堪任越凡夫地。我見如是無量大過，又見未來攝受生正法菩薩摩訶薩無量福利故，受此大受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我從今日乃至菩提，攝受正法終不忘失。何以故？忘失法者則忘大乘，忘大乘者則忘波羅蜜，忘波羅蜜者則不欲大乘菩薩，不決定大乘者則不能攝正法欲、隨所樂入，永不堪任越凡夫地。我見如是無量大過，又見未來攝受生正法菩薩摩訶薩無量福利故，受此大受。

「法主世尊！現為我證，唯佛、世尊現前證知。而諸眾生善根微薄，或越疑網，以十大受極難度故，彼或長夜非義饒益不得安樂，為安彼故，今於佛前說誠實誓。我受此十大受如說行者，以此誓故，於大眾中當雨天花、出天妙音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法主世尊！現為我證，唯佛、世尊現前證知。而諸眾生善根微薄，或越疑網，以十大受極難度故，彼或長夜非義饒益不得安樂，為安彼故，今於佛前說誠實誓。我受此十大受如說行者，以此誓故，於大眾中當雨天花、出天妙音。」

說是語時，於虛空中雨眾天花、出妙聲言：「如是如是，如汝所說，真實無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，於虛空中雨眾天花、出妙聲言：「如是如是，如汝所說，真實無異。」

彼見花及聞音聲，一切眾會疑惑悉除，憙踊無量而發願言：「恒與勝鬘常共俱會，同其所行。」世尊悉記一切大眾如其所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見花及聞音聲，一切眾會疑惑悉除，憙踊無量而發願言：「恒與勝鬘常共俱會，同其所行。」世尊悉記一切大眾如其所願。

爾時，勝鬘夫人復於佛前發三大願而作是言：「以此實願安慰無量無邊眾生，以此善根於一切生得正法智，是名第一大願；我得正法智已，以無厭心為眾生說，是名第二大願；我於攝受正法，捨身命財護持正法，是名第三大願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝鬘夫人復於佛前發三大願而作是言：「以此實願安慰無量無邊眾生，以此善根於一切生得正法智，是名第一大願；我得正法智已，以無厭心為眾生說，是名第二大願；我於攝受正法，捨身命財護持正法，是名第三大願。」

爾時，世尊即記勝鬘三大誓願：「如一切色悉入空界，如是菩薩恒沙諸願皆悉入此三大願中，此願者真實廣大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即記勝鬘三大誓願：「如一切色悉入空界，如是菩薩恒沙諸願皆悉入此三大願中，此願者真實廣大。」

第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十二

出《出生無邊門陀羅尼經》(顯說三條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《出生無邊門陀羅尼經》(顯說三條行)

說持是經陀羅尼者臨命終時，八十億諸佛親迎接。 又表如來三身。 又說修行菩薩修四事四事無相行門，速成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說持是經陀羅尼者臨命終時，八十億諸佛親迎接。 又表如來三身。 又說修行菩薩修四事四事無相行門，速成佛道。

爾時，佛告舍利弗言：「若諸修行菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提者，應當發廣大心，無所染著、無取無捨，受持誦念此陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗言：「若諸修行菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提者，應當發廣大心，無所染著、無取無捨，受持誦念此陀羅尼。」

爾時，世尊說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說陀羅尼曰：

「寫陀(提耶反)體曇(一) 阿拏麼拏(二) 阿谿麼谿(三) 娑蔓多目谿(四) 娑低(低耶反)𡆗(去)咩(五) 掃咩(六) 欲訖低(二合)(七) 泥嚕訖低(二合)(八) 泥嚕訖多鉢鞞(九) 翳黎咩黎醯梨(十) 舸立箄(二合)(十一) 舸立謗(二合)泥(十二) 舸立跛(二合)栖(十三) 娑(去)[口*(黍-禾+利)]娑(去)囉啝低(十四) 醯羅醯犁(十五) 醯禮犁(十六) 醯邏醯禮犁(十七) 戰提(十八) 遮啝低(十九) 者𠼐遮囉拏(二十) 遮邏遮囉拏(二十一) 阿者黎(二十二) 按低(二十三) 按多低(二十四) 舸囉拏(二十五) 阿囉拏(二十六) 阿散低(二十七) 涅漫泥(二十八) 涅靺怛泥(二十九) 涅目訖低(二合)(三十) 涅殿低(三十一) 涅陀(提耶反)嚟(三十二) 涅訶嚟(三十三) 涅訶囉伏麼黎(三十四) 涅訶囉燒馱泥(三十五) 燒馱泥(三十六) 尸羅燒駄泥(三十七) 鉢吉低(二合)靺泥(三十八) 鉢吉低(二合)泥跛泥(三十九) 婆(去)啝伏婆(去)啝泥(四十) 阿僧倪(四十一) 娜咩(四十二) 縒咩(四十三) 微晡羅鉢鞞(四十四) 桑葛屣拏(四十五) 姪𠼝(四十六) 姪姪嚟(四十七) 摩訶姪姪嚟(四十八) 泥那泥(四十九) 婆(去)啝伏婆(去)𠼝泥(五十) 婆啝泥(五十一) 摩訶婆啝泥(五十二) 訖吒泥(五十三) 摩訶訖吒泥(五十四) 耶賒啝低(五十五) 者黎(五十六) 阿者黎(五十七) 摩者黎(五十八) 娑摩者黎(五十九) 姪荼散泥(六十) 速思體(二合)低(六十一) 阿僧伽鞞訶嚟(六十二) 阿僧伽泥訶嚟(六十三) 娑蔓多目谿(六十四) 涅訶嚟(六十五) 涅訶囉欲訖低(六十六) 泥訶囉伏麼嚟(六十七) 泥訶囉燒馱泥(六十八) 姪荼散泥(六十九) 速思體(二合)低(七十) 掃咩宋摩啝低(七十一) 思蕩(二合)咩(七十二) 思湯(二合)摩啝低(七十三) 思貪(二合)婆啝低(七十四) 姪荼思儻(二合)咩(七十五) 思湯(二合)摩鉢(去)卑低(二合)(七十六) 摩訶鉢鞞(七十七) 娑蔓多鉢鞞(七十八) 鞞摩羅鉢鞞(七十九) 鞞摩羅濕咩(二合)(八十) 娑蔓多目谿(八十一) 薩婆怛邏(二合)女褐低(八十二) 閜(烏可)那(去)撦陀(提耶反)鉢囉(二合)低婆(去)泥(八十三) 馱囉尼泥馱泥(八十四) 馱囉尼目抗奴散泥(八十五) 薩婆勃陀婆(去)瑟低(八十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寫陀(提耶反)體曇(一) 阿拏麼拏(二) 阿谿麼谿(三) 娑蔓多目谿(四) 娑低(低耶反)𡆗(去)咩(五) 掃咩(六) 欲訖低(二合)(七) 泥嚕訖低(二合)(八) 泥嚕訖多鉢鞞(九) 翳黎咩黎醯梨(十) 舸立箄(二合)(十一) 舸立謗(二合)泥(十二) 舸立跛(二合)栖(十三) 娑(去)[口*(黍-禾+利)]娑(去)囉啝低(十四) 醯羅醯犁(十五) 醯禮犁(十六) 醯邏醯禮犁(十七) 戰提(十八) 遮啝低(十九) 者𠼐遮囉拏(二十) 遮邏遮囉拏(二十一) 阿者黎(二十二) 按低(二十三) 按多低(二十四) 舸囉拏(二十五) 阿囉拏(二十六) 阿散低(二十七) 涅漫泥(二十八) 涅靺怛泥(二十九) 涅目訖低(二合)(三十) 涅殿低(三十一) 涅陀(提耶反)嚟(三十二) 涅訶嚟(三十三) 涅訶囉伏麼黎(三十四) 涅訶囉燒馱泥(三十五) 燒馱泥(三十六) 尸羅燒駄泥(三十七) 鉢吉低(二合)靺泥(三十八) 鉢吉低(二合)泥跛泥(三十九) 婆(去)啝伏婆(去)啝泥(四十) 阿僧倪(四十一) 娜咩(四十二) 縒咩(四十三) 微晡羅鉢鞞(四十四) 桑葛屣拏(四十五) 姪𠼝(四十六) 姪姪嚟(四十七) 摩訶姪姪嚟(四十八) 泥那泥(四十九) 婆(去)啝伏婆(去)𠼝泥(五十) 婆啝泥(五十一) 摩訶婆啝泥(五十二) 訖吒泥(五十三) 摩訶訖吒泥(五十四) 耶賒啝低(五十五) 者黎(五十六) 阿者黎(五十七) 摩者黎(五十八) 娑摩者黎(五十九) 姪荼散泥(六十) 速思體(二合)低(六十一) 阿僧伽鞞訶嚟(六十二) 阿僧伽泥訶嚟(六十三) 娑蔓多目谿(六十四) 涅訶嚟(六十五) 涅訶囉欲訖低(六十六) 泥訶囉伏麼嚟(六十七) 泥訶囉燒馱泥(六十八) 姪荼散泥(六十九) 速思體(二合)低(七十) 掃咩宋摩啝低(七十一) 思蕩(二合)咩(七十二) 思湯(二合)摩啝低(七十三) 思貪(二合)婆啝低(七十四) 姪荼思儻(二合)咩(七十五) 思湯(二合)摩鉢(去)卑低(二合)(七十六) 摩訶鉢鞞(七十七) 娑蔓多鉢鞞(七十八) 鞞摩羅鉢鞞(七十九) 鞞摩羅濕咩(二合)(八十) 娑蔓多目谿(八十一) 薩婆怛邏(二合)女褐低(八十二) 閜(烏可)那(去)撦陀(提耶反)鉢囉(二合)低婆(去)泥(八十三) 馱囉尼泥馱泥(八十四) 馱囉尼目抗奴散泥(八十五) 薩婆勃陀婆(去)瑟低(八十六)

薩婆勃馱姪瑟恥(二合)低(八十七) 泥馱那遨低黎(二合)(八十八) 莎訶(八十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩婆勃馱姪瑟恥(二合)低(八十七) 泥馱那遨低黎(二合)(八十八) 莎訶(八十九)」

佛告舍利弗：「若菩薩修此陀羅尼者，不應分別有為、無為，亦不取、不著，不增、不減，不成、不壞，不合、不散，不生、不滅，亦不念於過去、未來、現在諸法，亦不積集攝取諸法，但當思惟諸佛非色、非無色，非相、非無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩修此陀羅尼者，不應分別有為、無為，亦不取、不著，不增、不減，不成、不壞，不合、不散，不生、不滅，亦不念於過去、未來、現在諸法，亦不積集攝取諸法，但當思惟諸佛非色、非無色，非相、非無相。

「菩薩不應同於二乘取佛色身。何以故？聲聞、緣覺取佛色身莊嚴之相光明照曜，父母、生育、飲食長養，血、肉、筋、骨，四大合成，無常變壞，苦惱不淨，為佛色身。菩薩不爾，何以故？如來之身無生相故，普為眾生於一切法以非明照集智資糧，顯現法身虛空相、無生相。如來法身以無生相而為色蘊，復以無生相甚深之義是一切法體故。然諸菩薩不應非色取如來相。若以非色取如來相便同聲聞——謂佛入於寂滅涅槃，色身斷滅，無復更生。菩薩不爾，何以故？如來之身無盡相故，普為眾生於一切法以非明照顯現色身，以法作相集福資糧。以如來色身無盡相故，是為無盡色蘊是故，諸法亦無盡相。若眾生界度脫未盡，如來常現無盡色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不應同於二乘取佛色身。何以故？聲聞、緣覺取佛色身莊嚴之相光明照曜，父母、生育、飲食長養，血、肉、筋、骨，四大合成，無常變壞，苦惱不淨，為佛色身。菩薩不爾，何以故？如來之身無生相故，普為眾生於一切法以非明照集智資糧，顯現法身虛空相、無生相。如來法身以無生相而為色蘊，復以無生相甚深之義是一切法體故。然諸菩薩不應非色取如來相。若以非色取如來相便同聲聞——謂佛入於寂滅涅槃，色身斷滅，無復更生。菩薩不爾，何以故？如來之身無盡相故，普為眾生於一切法以非明照顯現色身，以法作相集福資糧。以如來色身無盡相故，是為無盡色蘊是故，諸法亦無盡相。若眾生界度脫未盡，如來常現無盡色身。

「舍利弗！於此經中陀羅尼故，出生無量面門。修行菩薩若聞是經，於無上菩提皆不退轉。何以故？是中顯示如來一切聖德神通。復因此經增益眾生戒行，分段守護無所得法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於此經中陀羅尼故，出生無量面門。修行菩薩若聞是經，於無上菩提皆不退轉。何以故？是中顯示如來一切聖德神通。復因此經增益眾生戒行，分段守護無所得法。」

爾時，世尊而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌言：

「汝等勿樂著， 一切諸法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等勿樂著， 一切諸法空，

於諸佛菩提， 亦莫起分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸佛菩提， 亦莫起分別；

於菩提涅槃， 亦不生疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於菩提涅槃， 亦不生疑惑，

若能修此行， 速得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修此行， 速得陀羅尼。

聽此修多羅， 習智空、無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽此修多羅， 習智空、無相，

無生亦無滅， 當速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無滅， 當速證菩提。

菩薩持是經， 深解無量法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持是經， 深解無量法，

得生諸佛剎， 親近最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生諸佛剎， 親近最勝尊。

若得陀羅尼， 決定深義趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得陀羅尼， 決定深義趣，

不生退懼心， 受持無盡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生退懼心， 受持無盡法。

十方一切佛， 說法皆盡聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切佛， 說法皆盡聞，

聞已悉受持， 頂戴而奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已悉受持， 頂戴而奉行。

若受持此經， 於文字名句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受持此經， 於文字名句，

及所說妙義， 終無有疑忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及所說妙義， 終無有疑忘。

如日月光明， 所照無不遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日月光明， 所照無不遍，

了知此法門， 通達無量義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知此法門， 通達無量義。

誦持此經故， 即自能開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此經故， 即自能開解，

一切最勝法， 陀羅尼妙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切最勝法， 陀羅尼妙門。

假使一劫中， 一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使一劫中， 一切諸眾生，

所有深疑惑， 皆問持經者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有深疑惑， 皆問持經者。

時持經菩薩， 咸皆為開演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時持經菩薩， 咸皆為開演，

疑網悉已除， 菩薩智無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑網悉已除， 菩薩智無盡。

愛樂此經故， 能速近菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂此經故， 能速近菩提，

如是真佛子， 護持祕密藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真佛子， 護持祕密藏。

持此陀羅尼， 眾生咸敬念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此陀羅尼， 眾生咸敬念，

諸佛共稱揚， 名聞十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛共稱揚， 名聞十方界。

由持此經故， 臨欲命終時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由持此經故， 臨欲命終時，

見八十億佛， 伸手俱携接， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見八十億佛， 伸手俱携接，

咸作如是言： 『汝當往我剎。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸作如是言： 『汝當往我剎。』

由誦持此經， 現受如斯福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦持此經， 現受如斯福。

若百千億劫， 造罪當應受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若百千億劫， 造罪當應受，

誦此陀羅尼， 一月皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼， 一月皆清淨。

菩薩億劫中， 勤習諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩億劫中， 勤習諸功德，

一月誦此經， 其福超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月誦此經， 其福超於彼。

善念慧精進， 三昧陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善念慧精進， 三昧陀羅尼，

經故常現前， 乃至如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經故常現前， 乃至如來地。

三界諸眾生， 一時盡為魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界諸眾生， 一時盡為魔，

誦持此經故， 悉無能障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此經故， 悉無能障礙。

此經中解釋， 一切諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經中解釋， 一切諸法門，

而說一切智， 因是成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說一切智， 因是成正覺。

我因聞是經， 然燈授我記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我因聞是經， 然燈授我記，

記言：『汝成佛， 解脫諸眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記言：『汝成佛， 解脫諸眾生。』

彼時見諸佛， 其數如恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時見諸佛， 其數如恒沙，

聞諸佛說法， 皆悉能解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞諸佛說法， 皆悉能解了。

若欲得受持， 諸佛所說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得受持， 諸佛所說法，

勤修學此經， 速成如是力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修學此經， 速成如是力。

殊勝莊嚴剎， 大會諸聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝莊嚴剎， 大會諸聖眾，

光相及妙族， 皆從此經得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相及妙族， 皆從此經得。

若人經七日， 諦思惟是經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人經七日， 諦思惟是經，

八十億諸佛， 為說如斯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億諸佛， 為說如斯法。

邪思慎莫思、 不應思勿思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪思慎莫思、 不應思勿思，

以智當正思， 速得此經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智當正思， 速得此經典。

勤修此法門， 勿懼菩提遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修此法門， 勿懼菩提遠，

如人至寶洲， 隨意採眾寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人至寶洲， 隨意採眾寶。

若持陀羅尼， 莫言無善報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持陀羅尼， 莫言無善報，

具足人天樂， 近佛道非難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足人天樂， 近佛道非難。

若願速成佛， 應持是經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若願速成佛， 應持是經典，

畢竟定當得， 無上大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟定當得， 無上大菩提。」

佛告舍利弗：「若菩薩成就四法，必定當得此陀羅尼。何等為四？一者、不樂愛欲；二者、不生嫉姤；三者、於諸眾生能捨一切無有恚惱；四者、晝夜歡悅深樂求法。舍利弗！菩薩成就如是四法得此陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩成就四法，必定當得此陀羅尼。何等為四？一者、不樂愛欲；二者、不生嫉姤；三者、於諸眾生能捨一切無有恚惱；四者、晝夜歡悅深樂求法。舍利弗！菩薩成就如是四法得此陀羅尼。

「復次，舍利弗！若菩薩成就四法得此陀羅尼。何等為四？一者、住寂阿蘭若行；二者、悟入甚深法忍；三者、不樂名聞利養；四者、能捨所愛之物乃至身命。菩薩成就如是四法得此陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩成就四法得此陀羅尼。何等為四？一者、住寂阿蘭若行；二者、悟入甚深法忍；三者、不樂名聞利養；四者、能捨所愛之物乃至身命。菩薩成就如是四法得此陀羅尼。

「復次，舍利弗！若菩薩成就四法得此陀羅尼。何等為四？所謂入於八字之義。云何八字？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩成就四法得此陀羅尼。何等為四？所謂入於八字之義。云何八字？

「一者、跛字，是第一義，一切諸法無我入義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、跛字，是第一義，一切諸法無我入義。

「二者、攞字，入於如來無生法身，以非明照集智資糧，無所入相，以無生相而為色身，以無盡相而為色蘊入義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、攞字，入於如來無生法身，以非明照集智資糧，無所入相，以無生相而為色身，以無盡相而為色蘊入義。

「三者、麼字，智慧、愚癡，法作同類入義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、麼字，智慧、愚癡，法作同類入義。

「四者、舸字，分別業報，亦無業報入義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、舸字，分別業報，亦無業報入義。

「五者、闍字，悟生、老、病、死不生、不滅入義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、闍字，悟生、老、病、死不生、不滅入義。

「六者、馱字，悟陀羅尼法體空、無相、無願，寂如涅槃，開解入義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者、馱字，悟陀羅尼法體空、無相、無願，寂如涅槃，開解入義。

「七者、賒(賒可反)字，奢摩他住寂定相、鞞鉢舍那正見諸法相。如何而得住於寂定？宜當精勤，晝夜無間觀佛禪像，不應取相，當念鞞鉢舍那，以慧正見。若行者見佛而現，將為真佛，應作是念：『此所見佛從何方來？東、西、南、北、四維、上、下方所來耶？』若將此佛是人所造，應作是念：『此佛為是泥木作耶？為復金、銀、銅、鐵所作？』如是觀已，知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像，晝夜憶念，是故佛形常現目前。由是當知：我常見聞一切諸法，將為實者皆從自心憶念而起，即是修行菩薩第一溫習不住定乃至歡喜地位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者、賒(賒可反)字，奢摩他住寂定相、鞞鉢舍那正見諸法相。如何而得住於寂定？宜當精勤，晝夜無間觀佛禪像，不應取相，當念鞞鉢舍那，以慧正見。若行者見佛而現，將為真佛，應作是念：『此所見佛從何方來？東、西、南、北、四維、上、下方所來耶？』若將此佛是人所造，應作是念：『此佛為是泥木作耶？為復金、銀、銅、鐵所作？』如是觀已，知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像，晝夜憶念，是故佛形常現目前。由是當知：我常見聞一切諸法，將為實者皆從自心憶念而起，即是修行菩薩第一溫習不住定乃至歡喜地位。

「云何觀佛形像亦住勝義諦門？當作是念：『我今所見佛之形像，非佛所有種類之相，此但是我現在觀察像因緣故見佛形像。』得入定中，類知一切諸法亦復如是。以是義故，見佛形像不應總無。當知賒字與一切法無有差別，皆同法門入義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀佛形像亦住勝義諦門？當作是念：『我今所見佛之形像，非佛所有種類之相，此但是我現在觀察像因緣故見佛形像。』得入定中，類知一切諸法亦復如是。以是義故，見佛形像不應總無。當知賒字與一切法無有差別，皆同法門入義。

「八者、叉字，諸法皆空，不生、不滅。何以故？悟解諸法本來空寂，自性涅槃入義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者、叉字，諸法皆空，不生、不滅。何以故？悟解諸法本來空寂，自性涅槃入義。

「是八字義如是受持，隨何方所有是經卷者，應當尊重、恭敬、供養；半月半月讀誦、演說，若見誦習此經典者，稱揚勸進。舍利弗！若有修行菩薩修此四法，得是陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是八字義如是受持，隨何方所有是經卷者，應當尊重、恭敬、供養；半月半月讀誦、演說，若見誦習此經典者，稱揚勸進。舍利弗！若有修行菩薩修此四法，得是陀羅尼。」