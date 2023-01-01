大乘修行菩薩行門諸經要集

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

大唐至相寺沙門釋智嚴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐至相寺沙門釋智嚴譯

第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二

出《海慧菩薩所說經》(顯說八條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《海慧菩薩所說經》(顯說八條行)

解菩薩犯戒而能成就六波羅蜜。 解般若波羅蜜深義，挍量聲聞輕重。 解初發菩提心寶忍辱，邪魔不退菩提。 解身、口、意三業成就六波羅蜜。 解成就觀行六波羅蜜念門。 解八種功德與煩惱和雜喻。 解四種善行門。 解菩薩行門有十二種魔障鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解菩薩犯戒而能成就六波羅蜜。 解般若波羅蜜深義，挍量聲聞輕重。 解初發菩提心寶忍辱，邪魔不退菩提。 解身、口、意三業成就六波羅蜜。 解成就觀行六波羅蜜念門。 解八種功德與煩惱和雜喻。 解四種善行門。 解菩薩行門有十二種魔障鉤。

爾時，有一天子白文殊師利童子言：「文殊師利！頗有初修行菩薩心懷慳悋而能成就檀波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有一天子白文殊師利童子言：「文殊師利！頗有初修行菩薩心懷慳悋而能成就檀波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩成熟眾生，不捨菩提故；以不捨故，則是慳悋；以施成熟眾生心故，則能成就檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若修行菩薩成熟眾生，不捨菩提故；以不捨故，則是慳悋；以施成熟眾生心故，則能成就檀波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩若當犯戒而得成就尸羅波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩若當犯戒而得成就尸羅波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「修行菩薩攝護成熟諸眾生故，若不具戒，而得成就尸羅波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「修行菩薩攝護成熟諸眾生故，若不具戒，而得成就尸羅波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩捨於忍辱而得成就羼提波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩捨於忍辱而得成就羼提波羅蜜不？」

文殊師利答言：「有是行人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩捨外道行，專習無上菩提法忍而得成就羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若修行菩薩捨外道行，專習無上菩提法忍而得成就羼提波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩貢高、我慢而得成就精進波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩貢高、我慢而得成就精進波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩不樂辟支、阿羅漢果故，然為顯揚薩婆若智故，樂於大乘而無怠心，積集善念無上菩提而得成就毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若修行菩薩不樂辟支、阿羅漢果故，然為顯揚薩婆若智故，樂於大乘而無怠心，積集善念無上菩提而得成就毘梨耶波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩以散亂心而得成就禪波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩以散亂心而得成就禪波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩乃至睡眠不樂辟支、阿羅漢果，專求無上菩提而得成就禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若修行菩薩乃至睡眠不樂辟支、阿羅漢果，專求無上菩提而得成就禪波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩愚癡無智而得成就般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩愚癡無智而得成就般若波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩智慧狹劣、見於世俗厭魅呪詛、起屍擾動、驚亂他心，而菩薩無有方便救護之智，然為菩提心故攝念佛地，而得成就般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若修行菩薩智慧狹劣、見於世俗厭魅呪詛、起屍擾動、驚亂他心，而菩薩無有方便救護之智，然為菩提心故攝念佛地，而得成就般若波羅蜜。」

爾時，如來歎文殊師利菩薩言：「善哉，善哉。文殊師利！誠如所說，汝能分別初修行菩薩應作、不作修習行業，真實不虛。所以者何？汝今聽我略說般若波羅蜜圓滿解脫。文殊師利！譬如有人一日之中忍受飢餓，不甞毒食。修行菩薩亦復如是，寧守慳悋、無持戒心、瞋恚、怠慢、不攝念心，不樂聲聞、緣覺道行。若心愛樂修六波羅蜜行則不應爾。何以故？是中菩薩應當有厄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來歎文殊師利菩薩言：「善哉，善哉。文殊師利！誠如所說，汝能分別初修行菩薩應作、不作修習行業，真實不虛。所以者何？汝今聽我略說般若波羅蜜圓滿解脫。文殊師利！譬如有人一日之中忍受飢餓，不甞毒食。修行菩薩亦復如是，寧守慳悋、無持戒心、瞋恚、怠慢、不攝念心，不樂聲聞、緣覺道行。若心愛樂修六波羅蜜行則不應爾。何以故？是中菩薩應當有厄。」

天子言：「世尊！修行菩薩不應怖畏煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「世尊！修行菩薩不應怖畏煩惱。」

佛言：「修行菩薩實怖煩惱，恐入聲聞地位。天子！於意云何？譬如有人志存身命，忽被加害，寧當截首？寧截身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「修行菩薩實怖煩惱，恐入聲聞地位。天子！於意云何？譬如有人志存身命，忽被加害，寧當截首？寧截身耶？」

天子言：「世尊！若欲存命，寧割身肉，不截其頭。何以故？若存其首，尚得修集功德善蹤，以善蹤故生於天上；若截其首，善蹤俱滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「世尊！若欲存命，寧割身肉，不截其頭。何以故？若存其首，尚得修集功德善蹤，以善蹤故生於天上；若截其首，善蹤俱滅。」

佛告天子言：「修行菩薩亦復如是，寧捨威儀、戒行，不退菩提；寧與煩惱相應，不入聲聞，斷煩惱門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子言：「修行菩薩亦復如是，寧捨威儀、戒行，不退菩提；寧與煩惱相應，不入聲聞，斷煩惱門。」

天子言：「世尊！修行菩薩如是修行行業，世間稀有，甚為難信；聲聞、緣覺精進行業，乃如修行菩薩犯戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「世尊！修行菩薩如是修行行業，世間稀有，甚為難信；聲聞、緣覺精進行業，乃如修行菩薩犯戒。」

佛言：「誠如所說。譬如貧人家常飯食，若轉輪王暫少甞之如服毒藥。若聲聞除滅煩惱、堅固精進，類於修行菩薩戒行，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「誠如所說。譬如貧人家常飯食，若轉輪王暫少甞之如服毒藥。若聲聞除滅煩惱、堅固精進，類於修行菩薩戒行，亦復如是。

「復次，譬如有人勤求生業莊飾一身，其人不堪富饒一國，況餘世間？聲聞亦爾，除己煩惱心故，雖行精進，不堪饒益閻浮眾生，況餘世間？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，譬如有人勤求生業莊飾一身，其人不堪富饒一國，況餘世間？聲聞亦爾，除己煩惱心故，雖行精進，不堪饒益閻浮眾生，況餘世間？

「復次，譬如大富商主多諸眷屬、親侍、部從，勤心好施而能饒益無量眾生。天子當知：修行菩薩亦復如是，修習慈悲，悲心精進，是以饒益一切眾生，勝義諦、世俗諦廣施眾生快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，譬如大富商主多諸眷屬、親侍、部從，勤心好施而能饒益無量眾生。天子當知：修行菩薩亦復如是，修習慈悲，悲心精進，是以饒益一切眾生，勝義諦、世俗諦廣施眾生快樂。」

爾時，長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！若聲聞修道證無為果，修行菩薩乃在有為，以何義故修行菩薩能過無為證果之人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！若聲聞修道證無為果，修行菩薩乃在有為，以何義故修行菩薩能過無為證果之人？」

佛言：「迦葉當知，為汝說喻，智者以喻而速聞解。譬如於四大海滿中成酥，而有人取一牛毛分為百分，以一分毛端取其一滴酥。迦葉！於意云何？彼一分毛端一滴酥量，多彼四大海中酥不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉當知，為汝說喻，智者以喻而速聞解。譬如於四大海滿中成酥，而有人取一牛毛分為百分，以一分毛端取其一滴酥。迦葉！於意云何？彼一分毛端一滴酥量，多彼四大海中酥不？」

迦葉言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「不也。世尊！」

佛言：「迦葉！於意云何？此二處酥，何者最上、最尊、最多、最貴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！於意云何？此二處酥，何者最上、最尊、最多、最貴？」

迦葉言：「若以一毛端酥類大海酥，過億百千，是酥實為最上、最尊、最多、最貴，其一滴酥不可為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「若以一毛端酥類大海酥，過億百千，是酥實為最上、最尊、最多、最貴，其一滴酥不可為比。」

佛言：「迦葉！譬如百分毛端所取得酥，若聲聞於無為智慧類於佛智，亦復如是。修行菩薩修習有為功德、無為行願，普入佛智。迦葉當知：譬如蚊蟻之屬，唯能取得一粒食味。若復有人三月廣種田苗，迦葉！於意云何？何者數多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！譬如百分毛端所取得酥，若聲聞於無為智慧類於佛智，亦復如是。修行菩薩修習有為功德、無為行願，普入佛智。迦葉當知：譬如蚊蟻之屬，唯能取得一粒食味。若復有人三月廣種田苗，迦葉！於意云何？何者數多？」

迦葉言：「三月所種，若至秋收，其數無量，饒益眾生。其一粒食未能利己，況利眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「三月所種，若至秋收，其數無量，饒益眾生。其一粒食未能利己，況利眾生？」

佛言：「迦葉當知：譬如蚊蟻執一粒食，聲聞亦爾。若三月廣種，收獲甚多。修行菩薩於六波羅蜜并四攝事功德亦復如是，若成熟已，安立利益無量眾生，勝義諦、世俗諦普施快樂，乃得成就無上涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉當知：譬如蚊蟻執一粒食，聲聞亦爾。若三月廣種，收獲甚多。修行菩薩於六波羅蜜并四攝事功德亦復如是，若成熟已，安立利益無量眾生，勝義諦、世俗諦普施快樂，乃得成就無上涅槃。」

佛告迦葉：「譬如有琉璃珠百千馱乘般入城邑，復有一顆無價寶珠置於大海舟船之內，若無障礙到閻浮提，是珠普富閻浮眾生，饒益貧苦。迦葉！於意云何？彼百千馱琉璃珠所有價直，頗能過此一寶珠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如有琉璃珠百千馱乘般入城邑，復有一顆無價寶珠置於大海舟船之內，若無障礙到閻浮提，是珠普富閻浮眾生，饒益貧苦。迦葉！於意云何？彼百千馱琉璃珠所有價直，頗能過此一寶珠不？」

迦葉言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「不也。世尊！」

佛言：「彼諸琉璃珠無所直故，聲聞修入無為解脫亦復如是。迦葉當知：譬如無價寶珠猶在海船，若無障礙得到閻浮，則能普富一切眾生。若修行菩薩三寶種性相續無斷而能發起無上菩提，喻得寶珠利益無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼諸琉璃珠無所直故，聲聞修入無為解脫亦復如是。迦葉當知：譬如無價寶珠猶在海船，若無障礙得到閻浮，則能普富一切眾生。若修行菩薩三寶種性相續無斷而能發起無上菩提，喻得寶珠利益無量。」

爾時，佛告海慧菩薩言：「云何初發菩提心寶而能忍辱不退菩提？云何菩提心寶而有障礙？海慧當知：若修行菩薩已發菩提心故，逢惡知識——或魔波旬、或魔眷屬、或事邪魔、或住魔行——被其嬈惱劫奪善心，修行菩薩心有疑惑。是等邪魔來惱菩薩，菩薩爾時心無退散，復不離隔無上菩提、亦不斷絕眾生解脫，以大悲故精進修集，亦不斷絕三寶種性，亦不斷絕一切佛行，亦不斷絕如來三十二相、八十種好，次第修行，顯集功德資糧、顯現清淨諸佛剎土，護持善法修習學故，乃捨身命成熟眾生，不樂染著世間快樂。若修行菩薩為眾生故，大悲忍辱其心堅固，被他輕賤、罵辱不可言說，苦楚打棒皆能忍受，眾生重擔而能荷負，不潛、不縮，精勤不退，其心勇猛至於彼岸亦不疲倦，修持精進，起方便心，專心堅固。他若惱者，自不惱他；有人打罵，自不瞋他。大乘義故，世間殊別，是心正念籌量善路：『為眾生故順三界行，我今勤求逆行；三界眾生違順我故，我應與其相應和合；是等眾生瞋心勇猛，我求忍辱心懷隨順；世間眾生遞相誑惑，我今唯念智慧圓滿。』若有十方眾生來集，各持兵器——刀、劍、槍、矟——隨我而行，各懷是心：『此修行菩薩若行、若立、若坐、若臥，若發菩提心時、若發施心、若發持戒心、若發忍辱心、若發精進心、若發禪定心、若發智慧心、若發習學經典心、若發修持功德心，修行菩薩念此心時，我等則當斬斷其首，細截身分大如棗葉。』是等眾生專懷忿怒，志在殺人。爾時，修行菩薩專心自念：『我今於他無嫌怨心，我以忍辱而無讎惡。以何義故？我今是身從無始三界已來無邊數量轉易生死，無不經歷經於地獄、餓鬼、畜生，受苦無量；或生人中，五欲貪故而無暫捨、或聞非法隨順他心。以是因緣抂失身命，被解支節百段分張，如是苦時彼此總無所益。今既截我身分、斷我命根，若能盡未來劫不休，我常不捨無上菩提。以何義故？我今所受割截支體苦楚難忍，比於地獄苦過此百倍，願我入於地獄不捨菩提，以大慈悲度眾生故。何以故？如來所說：少分心量能成大事。今世間眾生惡友甚多、善友甚少，當知不應惡友為侶。所以者何？我與眾生而無怨惡，不生恨心。他有與人，我有與他；他唯與人瞋、嫉，我唯慈、忍與他。我今應現不殺忍力、不生瞋力，若能捨身命則速得菩提無礙。於身五欲貪愛所染，命斷悉已，自除瞋心；若起，當捨覺除。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告海慧菩薩言：「云何初發菩提心寶而能忍辱不退菩提？云何菩提心寶而有障礙？海慧當知：若修行菩薩已發菩提心故，逢惡知識——或魔波旬、或魔眷屬、或事邪魔、或住魔行——被其嬈惱劫奪善心，修行菩薩心有疑惑。是等邪魔來惱菩薩，菩薩爾時心無退散，復不離隔無上菩提、亦不斷絕眾生解脫，以大悲故精進修集，亦不斷絕三寶種性，亦不斷絕一切佛行，亦不斷絕如來三十二相、八十種好，次第修行，顯集功德資糧、顯現清淨諸佛剎土，護持善法修習學故，乃捨身命成熟眾生，不樂染著世間快樂。若修行菩薩為眾生故，大悲忍辱其心堅固，被他輕賤、罵辱不可言說，苦楚打棒皆能忍受，眾生重擔而能荷負，不潛、不縮，精勤不退，其心勇猛至於彼岸亦不疲倦，修持精進，起方便心，專心堅固。他若惱者，自不惱他；有人打罵，自不瞋他。大乘義故，世間殊別，是心正念籌量善路：『為眾生故順三界行，我今勤求逆行；三界眾生違順我故，我應與其相應和合；是等眾生瞋心勇猛，我求忍辱心懷隨順；世間眾生遞相誑惑，我今唯念智慧圓滿。』若有十方眾生來集，各持兵器——刀、劍、槍、矟——隨我而行，各懷是心：『此修行菩薩若行、若立、若坐、若臥，若發菩提心時、若發施心、若發持戒心、若發忍辱心、若發精進心、若發禪定心、若發智慧心、若發習學經典心、若發修持功德心，修行菩薩念此心時，我等則當斬斷其首，細截身分大如棗葉。』是等眾生專懷忿怒，志在殺人。爾時，修行菩薩專心自念：『我今於他無嫌怨心，我以忍辱而無讎惡。以何義故？我今是身從無始三界已來無邊數量轉易生死，無不經歷經於地獄、餓鬼、畜生，受苦無量；或生人中，五欲貪故而無暫捨、或聞非法隨順他心。以是因緣抂失身命，被解支節百段分張，如是苦時彼此總無所益。今既截我身分、斷我命根，若能盡未來劫不休，我常不捨無上菩提。以何義故？我今所受割截支體苦楚難忍，比於地獄苦過此百倍，願我入於地獄不捨菩提，以大慈悲度眾生故。何以故？如來所說：少分心量能成大事。今世間眾生惡友甚多、善友甚少，當知不應惡友為侶。所以者何？我與眾生而無怨惡，不生恨心。他有與人，我有與他；他唯與人瞋、嫉，我唯慈、忍與他。我今應現不殺忍力、不生瞋力，若能捨身命則速得菩提無礙。於身五欲貪愛所染，命斷悉已，自除瞋心；若起，當捨覺除。』

「若能入是法門，當知如是修行菩薩則能忍受一切眾生惱亂，不共眾生斷絕，常能忍辱三種苦惱。何者為三？所謂：一者、身惱忍，二者、口惱忍，三者、意惱忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能入是法門，當知如是修行菩薩則能忍受一切眾生惱亂，不共眾生斷絕，常能忍辱三種苦惱。何者為三？所謂：一者、身惱忍，二者、口惱忍，三者、意惱忍。

「復次，何者惱亂身忍？若被割身而能忍受，唯心世法觀念眾生被割身者。若修行菩薩智慧方便，正割體時觀念六波羅蜜，如是觀心捨身命財。施身命故、不悋身故，則能成就檀波羅蜜行。若當被害，悲心普遍，雖有楚痛，心無散亂，則能成就持戒波羅蜜行。若被割身分之時，願度此人忍受無報，則能成就忍辱波羅蜜行。若以堅固精進不捨菩提心故，不厭世間，修諸功德，則能成就精進波羅蜜行。若割身分之時，應當攝念：『是身猶如草木、瓦石、影壁、如幻，無常、無我，須臾壞滅。』如是觀已，則能成就智慧波羅蜜行。海慧當知：若修行菩薩如是善巧方便，則能圓滿六波羅蜜行不退菩提，則是菩薩成就身忍辱行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，何者惱亂身忍？若被割身而能忍受，唯心世法觀念眾生被割身者。若修行菩薩智慧方便，正割體時觀念六波羅蜜，如是觀心捨身命財。施身命故、不悋身故，則能成就檀波羅蜜行。若當被害，悲心普遍，雖有楚痛，心無散亂，則能成就持戒波羅蜜行。若被割身分之時，願度此人忍受無報，則能成就忍辱波羅蜜行。若以堅固精進不捨菩提心故，不厭世間，修諸功德，則能成就精進波羅蜜行。若割身分之時，應當攝念：『是身猶如草木、瓦石、影壁、如幻，無常、無我，須臾壞滅。』如是觀已，則能成就智慧波羅蜜行。海慧當知：若修行菩薩如是善巧方便，則能圓滿六波羅蜜行不退菩提，則是菩薩成就身忍辱行。

「復次，何者是修行菩薩口惱忍辱？若修行菩薩被罵不可言說，一切鬪諍、瞋忿、嫌賤、打棒、邪直不可所言，聞他惡口不起瞋怨，皆能忍受，則是菩薩成就口忍辱行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，何者是修行菩薩口惱忍辱？若修行菩薩被罵不可言說，一切鬪諍、瞋忿、嫌賤、打棒、邪直不可所言，聞他惡口不起瞋怨，皆能忍受，則是菩薩成就口忍辱行。

「復次，云何修行菩薩惱亂意忍？若修行菩薩善巧方便智慧相應，被人毀呰、罵辱、瞋責不可言說。菩薩聞已，意能忍辱，則是修行菩薩成就意忍辱行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，云何修行菩薩惱亂意忍？若修行菩薩善巧方便智慧相應，被人毀呰、罵辱、瞋責不可言說。菩薩聞已，意能忍辱，則是修行菩薩成就意忍辱行。

「復次，海慧！如何修行菩薩善巧方便智慧圓滿而能成就六波羅蜜觀行念門？若修行菩薩聞他被罵，難聞、難忍，惡口瞋責不可言說，菩薩應當觀念是人：『今罵我之人，應是過去慳悋、嫉妬、不遇良緣、不授習學、不曾供養三寶，今者罵我，我今應當除其煩惱、瞋恚、怒心。我今可捨怨惡嫉心，無所貪惜，求善知識，修學善路，親侍善人，禁慎口過。』則能成就檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，海慧！如何修行菩薩善巧方便智慧圓滿而能成就六波羅蜜觀行念門？若修行菩薩聞他被罵，難聞、難忍，惡口瞋責不可言說，菩薩應當觀念是人：『今罵我之人，應是過去慳悋、嫉妬、不遇良緣、不授習學、不曾供養三寶，今者罵我，我今應當除其煩惱、瞋恚、怒心。我今可捨怨惡嫉心，無所貪惜，求善知識，修學善路，親侍善人，禁慎口過。』則能成就檀波羅蜜。

「復次，修行菩薩應作是念：『是人犯戒，不識罪咎；我已受戒，不應瞋動。』一心念佛，觀受罪報，則能成就持戒波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修行菩薩應作是念：『是人犯戒，不識罪咎；我已受戒，不應瞋動。』一心念佛，觀受罪報，則能成就持戒波羅蜜。

「復次，修行菩薩應作是念：『是人習性多瞋惡故，是以罵我。我今無怨，慈心相向。』則能成就忍辱波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修行菩薩應作是念：『是人習性多瞋惡故，是以罵我。我今無怨，慈心相向。』則能成就忍辱波羅蜜。

「復次，修行菩薩應作是念：『是人不具善行，是以罵我。我今自當策勵身心，一心正念，不忘菩提。此等惡人利益我故，結大因緣，未調伏者當令調伏、未念善者令其念善、未息惡者令其息惡。』如是心念則能成就禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修行菩薩應作是念：『是人不具善行，是以罵我。我今自當策勵身心，一心正念，不忘菩提。此等惡人利益我故，結大因緣，未調伏者當令調伏、未念善者令其念善、未息惡者令其息惡。』如是心念則能成就禪波羅蜜。

「復次，修行菩薩應作是念：『是人自在無智，執見有相、我相、眾生相、貪受財相，是以罵我。我今如法自念，是中有誰？罵者是誰？與、受俱無。』既無自、他，則能除滅一切法相邪行，無怨能忍，則得成就般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修行菩薩應作是念：『是人自在無智，執見有相、我相、眾生相、貪受財相，是以罵我。我今如法自念，是中有誰？罵者是誰？與、受俱無。』既無自、他，則能除滅一切法相邪行，無怨能忍，則得成就般若波羅蜜。」

佛告海慧菩薩：「若修行菩薩具智慧故，聞他惡口、罵詈、毀辱、不堪聞說，菩薩乃能安忍受故，行願圓滿，成就波羅蜜定，不離大乘，則能成就口惱忍辱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海慧菩薩：「若修行菩薩具智慧故，聞他惡口、罵詈、毀辱、不堪聞說，菩薩乃能安忍受故，行願圓滿，成就波羅蜜定，不離大乘，則能成就口惱忍辱。」

爾時，海慧菩薩言：「何者是修行菩薩被惱意忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩言：「何者是修行菩薩被惱意忍？」

「一切魔障令其菩薩遠離菩提、勸生退心；一切外道貪利養故修習邪行，令其菩薩遠離菩提。菩薩已悟正行，心無散亂，不離菩提，縱為化現佛身，其心無所退動。復有大力邪魔訶責菩薩令生邪念，語菩薩言：『汝非有力能集大乘，終不成佛，速棄重擔，捨此精進，菩提難得、如來聖德亦復難求。世間無量難忍苦惱，已入涅槃者現受快樂，汝大丈夫宜亦速入涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切魔障令其菩薩遠離菩提、勸生退心；一切外道貪利養故修習邪行，令其菩薩遠離菩提。菩薩已悟正行，心無散亂，不離菩提，縱為化現佛身，其心無所退動。復有大力邪魔訶責菩薩令生邪念，語菩薩言：『汝非有力能集大乘，終不成佛，速棄重擔，捨此精進，菩提難得、如來聖德亦復難求。世間無量難忍苦惱，已入涅槃者現受快樂，汝大丈夫宜亦速入涅槃。』

「海慧當知：修行菩薩正被勸退菩提之時，菩薩不遂他心、不捨正念。菩薩作是念言：『我定當坐菩提樹下，定當摧伏邪魔軍眾，定當成等正覺轉大法輪，於三千大千世界敷演佛法。我已勸請一切眾生令成正覺，普願於我受淨法施。若一切諸佛、他心賢聖知我誠心菩提行願，我今以此菩提心故，於身忍辱，不敢誑惑諸佛、賢聖及一切眾生，乃至自身。』如是修行菩薩攝心忍受，不退大乘、不斷菩提心寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海慧當知：修行菩薩正被勸退菩提之時，菩薩不遂他心、不捨正念。菩薩作是念言：『我定當坐菩提樹下，定當摧伏邪魔軍眾，定當成等正覺轉大法輪，於三千大千世界敷演佛法。我已勸請一切眾生令成正覺，普願於我受淨法施。若一切諸佛、他心賢聖知我誠心菩提行願，我今以此菩提心故，於身忍辱，不敢誑惑諸佛、賢聖及一切眾生，乃至自身。』如是修行菩薩攝心忍受，不退大乘、不斷菩提心寶。

「海慧當知：如是發起菩提心寶，既能發起忍辱波羅蜜，復能不退精進波羅蜜，圓滿二行則是菩薩忍辱意惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海慧當知：如是發起菩提心寶，既能發起忍辱波羅蜜，復能不退精進波羅蜜，圓滿二行則是菩薩忍辱意惱。」

爾時，海慧菩薩白佛言：「世尊！何者是世間相續功德與煩惱和雜而能成熟？我等眾生以何義故名為相續世間功德與煩惱和雜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩白佛言：「世尊！何者是世間相續功德與煩惱和雜而能成熟？我等眾生以何義故名為相續世間功德與煩惱和雜？」

佛言：「有八種世間相續功德與煩惱和雜。何者為八？所謂：一者、修行菩薩功德資糧無厭；二者、樂受世間生死；三者、願值諸佛、如來；四者、願成就眾生無惓；五者、守護佛法，修行、習學；六者、勤心攝授眾生善行；七者、深樂佛法，不捨菩提；八者、繫著波羅蜜行而無捨心。海慧當知：世間相續功德和雜煩惱修行如是，而此修行菩薩惡見、煩惱無所染著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有八種世間相續功德與煩惱和雜。何者為八？所謂：一者、修行菩薩功德資糧無厭；二者、樂受世間生死；三者、願值諸佛、如來；四者、願成就眾生無惓；五者、守護佛法，修行、習學；六者、勤心攝授眾生善行；七者、深樂佛法，不捨菩提；八者、繫著波羅蜜行而無捨心。海慧當知：世間相續功德和雜煩惱修行如是，而此修行菩薩惡見、煩惱無所染著。」

爾時，海慧菩薩白佛言：「是諸功德云何煩惱和雜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩白佛言：「是諸功德云何煩惱和雜？」

佛言：「當知所立三界皆因煩惱成就，其修行菩薩以善巧方便功德力故願住世間救度眾生，恒在三界攝受煩惱。菩薩不為自身，動亂深故，以是義故，功德和雜煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當知所立三界皆因煩惱成就，其修行菩薩以善巧方便功德力故願住世間救度眾生，恒在三界攝受煩惱。菩薩不為自身，動亂深故，以是義故，功德和雜煩惱。」

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！如是無量菩薩行願，依佛、如來不可思議智慧方便，甚希難有。世尊！又見初修行菩薩——如來智故——隨諸眾生修行無量種種行業，甚難甚難，不可聞說。若修行菩薩如是難行難忍、不驚不懼，其事更難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！如是無量菩薩行願，依佛、如來不可思議智慧方便，甚希難有。世尊！又見初修行菩薩——如來智故——隨諸眾生修行無量種種行業，甚難甚難，不可聞說。若修行菩薩如是難行難忍、不驚不懼，其事更難。」

時舍利弗說是語已，佛告舍利弗言：「舍利弗！於意云何？如師子兒，聞父哮吼有驚怖耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗說是語已，佛告舍利弗言：「舍利弗！於意云何？如師子兒，聞父哮吼有驚怖耶？」

舍利弗言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。世尊！」

佛言：「舍利弗當知：修行菩薩若聞菩提師子吼聲不驚不懼，若聞眾生種種異類無量行業亦不驚不動。舍利弗！如微小火不懼一切草木叢林，亦不作是念：『我無力燒世間草木。』修行菩薩亦復如是，以少慧火救諸眾生，不懼一切煩惱，亦不作念：『我不堪任除滅眾生世間煩惱。』何以故？若明識一切眾生煩惱，而此煩惱則助慧炬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗當知：修行菩薩若聞菩提師子吼聲不驚不懼，若聞眾生種種異類無量行業亦不驚不動。舍利弗！如微小火不懼一切草木叢林，亦不作是念：『我無力燒世間草木。』修行菩薩亦復如是，以少慧火救諸眾生，不懼一切煩惱，亦不作念：『我不堪任除滅眾生世間煩惱。』何以故？若明識一切眾生煩惱，而此煩惱則助慧炬。」

佛告舍利弗：「譬如世間一切草木、枝葉、根、莖各相謂言：『却後七日，一切草木宜共火戰，各取為勝。』爾時，此諸草木積聚柴草高如須彌，有告火言：『柴草積集高若須彌，汝火何不集力？必被柴草所勝。』火云：『我不集眾。何以故？草木是我朋友。若草木多，我則有力；若草木少，我當則滅。』舍利弗！修行菩薩亦復如是，以眾生無量煩惱故而能熾然智慧火炬，修行菩薩漸漸力強。若明識煩惱義已，然持煩惱為智慧炬；若修行菩薩不樂煩惱而有捨棄，便墮聲聞、緣覺之地。舍利弗當知：若修行菩薩正念觀察一切煩惱，修行菩薩漸則力強。聞是語已不驚不動，當知菩薩善巧方便智慧成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「譬如世間一切草木、枝葉、根、莖各相謂言：『却後七日，一切草木宜共火戰，各取為勝。』爾時，此諸草木積聚柴草高如須彌，有告火言：『柴草積集高若須彌，汝火何不集力？必被柴草所勝。』火云：『我不集眾。何以故？草木是我朋友。若草木多，我則有力；若草木少，我當則滅。』舍利弗！修行菩薩亦復如是，以眾生無量煩惱故而能熾然智慧火炬，修行菩薩漸漸力強。若明識煩惱義已，然持煩惱為智慧炬；若修行菩薩不樂煩惱而有捨棄，便墮聲聞、緣覺之地。舍利弗當知：若修行菩薩正念觀察一切煩惱，修行菩薩漸則力強。聞是語已不驚不動，當知菩薩善巧方便智慧成就。

「復次，修行菩薩有四種相應善行。何者為四？所謂：一者、精進修習六波羅蜜；二者、以大悲心成熟眾生；三者、堅持功德成就圓滿；四者、無量劫時守護三界亦無疲倦，積集一切功德資糧。若修行菩薩能成如是四種功德，則為決定菩薩行業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修行菩薩有四種相應善行。何者為四？所謂：一者、精進修習六波羅蜜；二者、以大悲心成熟眾生；三者、堅持功德成就圓滿；四者、無量劫時守護三界亦無疲倦，積集一切功德資糧。若修行菩薩能成如是四種功德，則為決定菩薩行業。」

爾時，佛告海慧菩薩言：「善男子！汝識邪魔波旬央俱賒鉤不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告海慧菩薩言：「善男子！汝識邪魔波旬央俱賒鉤不？」

海慧菩薩言：「世尊！我識知是邪魔障鉤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海慧菩薩言：「世尊！我識知是邪魔障鉤。」

佛言：「汝今願聞邪魔障鉤解脫義不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝今願聞邪魔障鉤解脫義不？」

海慧菩薩言：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海慧菩薩言：「願樂欲聞。」

佛言：「若有菩薩聞是義已，則得解脫邪魔障鉤，而能摧伏一切魔軍，速成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有菩薩聞是義已，則得解脫邪魔障鉤，而能摧伏一切魔軍，速成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，海慧菩薩白佛言：「我等今者以佛威神欲說十二種邪魔央俱賒鉤初修行菩薩道故。何者十二？所謂：一者、若修行菩薩修檀波羅蜜，所愛之物而生悋心、不愛之物方能捨施。若有親識，意樂施與；若非親識，心無捨施。施者、受者俱生分別，世尊！此是修行菩薩第一障——布施魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海慧菩薩白佛言：「我等今者以佛威神欲說十二種邪魔央俱賒鉤初修行菩薩道故。何者十二？所謂：一者、若修行菩薩修檀波羅蜜，所愛之物而生悋心、不愛之物方能捨施。若有親識，意樂施與；若非親識，心無捨施。施者、受者俱生分別，世尊！此是修行菩薩第一障——布施魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩善行精進，堅持戒行，威儀具足，少分所犯則見聞其罪，身心清淨，平等習戒。若見精進比丘及婆羅門而生供養，共其習學；若見犯戒則生瞋心，嫌恨惡賤。所修行業自讚毀他，世尊！此是修行菩薩第二障——持戒魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩善行精進，堅持戒行，威儀具足，少分所犯則見聞其罪，身心清淨，平等習戒。若見精進比丘及婆羅門而生供養，共其習學；若見犯戒則生瞋心，嫌恨惡賤。所修行業自讚毀他，世尊！此是修行菩薩第二障——持戒魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩身忍、口忍，意心不忍，返生瞋恚。若見倚世豪族，則為顯揚其德為其忍受；若見卑下庶類，則生瞋恨而無忍心。雖暫忍定，心懷高慢，瞋恚無捨。世尊！此是修行菩薩第三障——忍辱魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩身忍、口忍，意心不忍，返生瞋恚。若見倚世豪族，則為顯揚其德為其忍受；若見卑下庶類，則生瞋恨而無忍心。雖暫忍定，心懷高慢，瞋恚無捨。世尊！此是修行菩薩第三障——忍辱魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩勤心習學而化眾生令入聲聞、緣覺乘中，不教大乘；而讚聲聞、辟支佛地；專習俗諦，捨棄勝義諦法門；掩覆大乘，專修世俗名利；幢幡、音樂、花香供養尊容以求聲譽，不覽大乘、不求佛法。世尊！此是修行菩薩第四障——精進魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩勤心習學而化眾生令入聲聞、緣覺乘中，不教大乘；而讚聲聞、辟支佛地；專習俗諦，捨棄勝義諦法門；掩覆大乘，專修世俗名利；幢幡、音樂、花香供養尊容以求聲譽，不覽大乘、不求佛法。世尊！此是修行菩薩第四障——精進魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩起四禪定、三摩鉢低，宴坐寂然，成就禪定，而被毀呰成熟眾生處、毀呰說佛法處、毀呰眾生同居處、毀呰善行有為功德處，不動無為法，少分修習，不求禪定。返見欲界及無色界，樂無色天，以鈍心故願壽長遠。若生無想天上，百千般佛成等正覺，是人無由值遇諸佛、不聞佛法、不值僧徒，不能成就眾生、亦不值受如來妙法、不值積集功德資糧，而無智慧，愚癡、怠慢。若無想天壽生畢已，下生之處少智尫弱。世尊！此是修行菩薩第五障——禪定魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩起四禪定、三摩鉢低，宴坐寂然，成就禪定，而被毀呰成熟眾生處、毀呰說佛法處、毀呰眾生同居處、毀呰善行有為功德處，不動無為法，少分修習，不求禪定。返見欲界及無色界，樂無色天，以鈍心故願壽長遠。若生無想天上，百千般佛成等正覺，是人無由值遇諸佛、不聞佛法、不值僧徒，不能成就眾生、亦不值受如來妙法、不值積集功德資糧，而無智慧，愚癡、怠慢。若無想天壽生畢已，下生之處少智尫弱。世尊！此是修行菩薩第五障——禪定魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩智慧彌廣，別識習性，知因緣起，所有不立、不行、不住，而乃毀呰有為功德，遂失善巧方便智慧。若布施、持戒、忍辱、精進、禪定俱不修習，唯讚般若波羅蜜，自言：『般若最勝。』於五波羅蜜心生分別，以四攝事、不攝眾生，心常無相無為將為最妙，是人未熟智故却墮邪路。世尊！此是修行菩薩第六障——般若魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩智慧彌廣，別識習性，知因緣起，所有不立、不行、不住，而乃毀呰有為功德，遂失善巧方便智慧。若布施、持戒、忍辱、精進、禪定俱不修習，唯讚般若波羅蜜，自言：『般若最勝。』於五波羅蜜心生分別，以四攝事、不攝眾生，心常無相無為將為最妙，是人未熟智故却墮邪路。世尊！此是修行菩薩第六障——般若魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩修阿蘭若行，樂住寂靜，獨處山林，無所樂著。逈無儲積，不居道俗，少用功智，不動安然，亦不習學深義、亦不成熟眾生、亦不聽聞佛法、亦不挍量趣路，若有講深義處亦不往就聽聞、亦不求問深教、亦不尋善知識。以其樂住阿蘭若，志存煩惱不動，若不開剝煩惱種子，乃至八聖道路。是修行菩薩雖在獨住，不利他己。世尊！此是修行菩薩第七障——阿蘭若魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩修阿蘭若行，樂住寂靜，獨處山林，無所樂著。逈無儲積，不居道俗，少用功智，不動安然，亦不習學深義、亦不成熟眾生、亦不聽聞佛法、亦不挍量趣路，若有講深義處亦不往就聽聞、亦不求問深教、亦不尋善知識。以其樂住阿蘭若，志存煩惱不動，若不開剝煩惱種子，乃至八聖道路。是修行菩薩雖在獨住，不利他己。世尊！此是修行菩薩第七障——阿蘭若魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩說法深邃、美言悅豫、威德攝眾，若有眾生堪與授法不為授說、若見鈍根愚癡不堪教授則為顯示佛法。世尊！此是修行菩薩第八障——歸依法海魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩說法深邃、美言悅豫、威德攝眾，若有眾生堪與授法不為授說、若見鈍根愚癡不堪教授則為顯示佛法。世尊！此是修行菩薩第八障——歸依法海魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩習學世間外道疏論，捨棄大乘深義，讚揚外道所說。若見有人明閑外論，樂說聽聞，稱美為德。是時會中有諸天眾，心樂聽聞大乘法故來赴道場，既聞所說外道疏論，心生懊惱而還本宮，發如是言：『此善男子今已滅法。如來善教，如是修行菩薩於法棟樑，何故翻教世間外論？樂戲論故，棄捨大乘。何以故？諸佛、如來為甚深法故成等正覺，不因世俗外道戲論成就菩提。』世尊！是等修行菩薩學說外道種種言論，而乃覆藏如來佛法，如是之人於佛法化成等正覺專行斷滅。世尊！此是修行菩薩第九障——覆蓋甚深佛法讚揚外道戲論魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩習學世間外道疏論，捨棄大乘深義，讚揚外道所說。若見有人明閑外論，樂說聽聞，稱美為德。是時會中有諸天眾，心樂聽聞大乘法故來赴道場，既聞所說外道疏論，心生懊惱而還本宮，發如是言：『此善男子今已滅法。如來善教，如是修行菩薩於法棟樑，何故翻教世間外論？樂戲論故，棄捨大乘。何以故？諸佛、如來為甚深法故成等正覺，不因世俗外道戲論成就菩提。』世尊！是等修行菩薩學說外道種種言論，而乃覆藏如來佛法，如是之人於佛法化成等正覺專行斷滅。世尊！此是修行菩薩第九障——覆蓋甚深佛法讚揚外道戲論魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩逐惡伴侶為善知識，共結朋友，而是惡友專令菩薩棄捨眾生不令成熟、亦復不令扶護佛法，教住空寂少功力處，數為教授聲聞法行，若有大乘相應深義不為宣傳。若修行菩薩習大乘故住寂靜處欲進菩提，惡友為障，令其菩薩攀緣世間，而謂之言：『修行菩薩合攀緣世間俗法。』若應教習世法，他則令住寂靜，為現令悟入於他位，不為顯示菩薩決定無上行門。世尊！何者是菩薩決定無上行門？有其十種。何者為十？所謂：一者、依住信根，受善知識教故；二者、精求妙法如救頭然；三者、於善法教樂住正念，常勤修學；四者、正勤精進，已作法者其心不捨；五者、不樂自樂，唯願成熟眾生；六者、為求法故不惜身命；七者、三十二相、八十種好、淨佛剎土，修諸功德資糧無厭；八者、總持威德圓滿成就；九者、一切凡俗世位心無染故，修習摩訶般若波羅蜜行；十者、過一切聲聞、緣覺位地，善巧方便智慧超進。世尊！是為十種決定無上菩薩行業，修行菩薩應當習學。是諸惡友不為顯示善事，翻令障道，謂菩薩言：『汝若勤苦修行然可成佛，不可怠慢心故得成佛道。汝若八劫乃至十劫不成菩提，更無可求阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！修行菩薩苦行精進，被他障道令退入聲聞果位，此是修行菩薩第十障——非善知識魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩逐惡伴侶為善知識，共結朋友，而是惡友專令菩薩棄捨眾生不令成熟、亦復不令扶護佛法，教住空寂少功力處，數為教授聲聞法行，若有大乘相應深義不為宣傳。若修行菩薩習大乘故住寂靜處欲進菩提，惡友為障，令其菩薩攀緣世間，而謂之言：『修行菩薩合攀緣世間俗法。』若應教習世法，他則令住寂靜，為現令悟入於他位，不為顯示菩薩決定無上行門。世尊！何者是菩薩決定無上行門？有其十種。何者為十？所謂：一者、依住信根，受善知識教故；二者、精求妙法如救頭然；三者、於善法教樂住正念，常勤修學；四者、正勤精進，已作法者其心不捨；五者、不樂自樂，唯願成熟眾生；六者、為求法故不惜身命；七者、三十二相、八十種好、淨佛剎土，修諸功德資糧無厭；八者、總持威德圓滿成就；九者、一切凡俗世位心無染故，修習摩訶般若波羅蜜行；十者、過一切聲聞、緣覺位地，善巧方便智慧超進。世尊！是為十種決定無上菩薩行業，修行菩薩應當習學。是諸惡友不為顯示善事，翻令障道，謂菩薩言：『汝若勤苦修行然可成佛，不可怠慢心故得成佛道。汝若八劫乃至十劫不成菩提，更無可求阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！修行菩薩苦行精進，被他障道令退入聲聞果位，此是修行菩薩第十障——非善知識魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩貢高、我慢，以貢高故、心不下故，於諸師僧、和尚、威儀羯磨、門徒、檀越乃至父母，心無摧伏。若見修行菩薩已超菩薩行門、悟達善行、已得總持威儀圓滿，不願親近、不共習學，善教亦不尋求請問。若見曾修大乘行人，已被魔鉤鉤著其心。以是義故，是人翻修邪行、愛樂邪伴、專行邪路，退失菩提，如癡母羊無步前進。譬如有人於炕旱時，高原陸地種贍部樹，復不溉灌，縱有流渠堰塞令斷。是人雖種、不溉，不生。世尊！修行菩薩亦復如是，先發菩提，後生貢高、我慢心故，退失善知識教，不聞佛法；已聞受者，更不修治。譬如海水，波浪不動，地勢窪下，水能深厚，所有江、河、泉源湊流就下。世尊！修行菩薩亦復如是，於師僧、父母心為卑下，用少功力獲大深法，隨所記念法入心耳。若貢高、我慢，不伏師僧、父母，當知是人已被魔鉤之所鉤著。世尊！此是修行菩薩第十一障——貢高魔鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩貢高、我慢，以貢高故、心不下故，於諸師僧、和尚、威儀羯磨、門徒、檀越乃至父母，心無摧伏。若見修行菩薩已超菩薩行門、悟達善行、已得總持威儀圓滿，不願親近、不共習學，善教亦不尋求請問。若見曾修大乘行人，已被魔鉤鉤著其心。以是義故，是人翻修邪行、愛樂邪伴、專行邪路，退失菩提，如癡母羊無步前進。譬如有人於炕旱時，高原陸地種贍部樹，復不溉灌，縱有流渠堰塞令斷。是人雖種、不溉，不生。世尊！修行菩薩亦復如是，先發菩提，後生貢高、我慢心故，退失善知識教，不聞佛法；已聞受者，更不修治。譬如海水，波浪不動，地勢窪下，水能深厚，所有江、河、泉源湊流就下。世尊！修行菩薩亦復如是，於師僧、父母心為卑下，用少功力獲大深法，隨所記念法入心耳。若貢高、我慢，不伏師僧、父母，當知是人已被魔鉤之所鉤著。世尊！此是修行菩薩第十一障——貢高魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩形貌端嚴，眾所欽仰，富饒高族、部從、眷屬、倉庫珍寶，其數無量。以其端嚴，眾所觀美；富饒高族部從、眾多功德資糧，貴敬遵崇。是菩薩不求集智資糧，以自威嚴富豪力故，醉心怠慢，不見正路。若見出家初修菩薩戒人已出塵勞，精勤修習，集智資糧智慧力故，為法精誠宴坐風日，血肉乾焦，露骨羸瘦，晨昏修習如救頭然。是貢高修行菩薩若見如是行人而生嫌賤，不共為伴、不隨受教，其心愚昧，闇鈍無智。世尊！此是修行菩薩第十二障——我心所醉魔鉤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若修行菩薩形貌端嚴，眾所欽仰，富饒高族、部從、眷屬、倉庫珍寶，其數無量。以其端嚴，眾所觀美；富饒高族部從、眾多功德資糧，貴敬遵崇。是菩薩不求集智資糧，以自威嚴富豪力故，醉心怠慢，不見正路。若見出家初修菩薩戒人已出塵勞，精勤修習，集智資糧智慧力故，為法精誠宴坐風日，血肉乾焦，露骨羸瘦，晨昏修習如救頭然。是貢高修行菩薩若見如是行人而生嫌賤，不共為伴、不隨受教，其心愚昧，闇鈍無智。世尊！此是修行菩薩第十二障——我心所醉魔鉤。」

爾時，菩薩言：「世尊！是為修行菩薩十二種魔障央俱賒鉤，令其修行菩薩障道。若修行菩薩不覺、不知、不離、不遠如是無明，尚不堪習隨逐菩薩幼童行業，況能得成阿耨多羅三藐三菩提？是以初修行菩薩應當精勤攝心，自覺超過邪魔十二障鉤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩薩言：「世尊！是為修行菩薩十二種魔障央俱賒鉤，令其修行菩薩障道。若修行菩薩不覺、不知、不離、不遠如是無明，尚不堪習隨逐菩薩幼童行業，況能得成阿耨多羅三藐三菩提？是以初修行菩薩應當精勤攝心，自覺超過邪魔十二障鉤。」

第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三

出《戲樂嚴經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《戲樂嚴經》(顯說一條行)

解善巧方便施五欲樂故勸化一切眾生，令發無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解善巧方便施五欲樂故勸化一切眾生，令發無上菩提。

爾時，長老須菩提告夫人言：「善女人！汝之夫婿今在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老須菩提告夫人言：「善女人！汝之夫婿今在何處？」

夫人答言：「須菩提當知：我今非唯一夫。何以故？世間眾生五欲所纏戲樂習故，皆是我夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人答言：「須菩提當知：我今非唯一夫。何以故？世間眾生五欲所纏戲樂習故，皆是我夫。」

須菩提言：「何者是善巧方便隨意戲樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何者是善巧方便隨意戲樂？」

夫人答言：「須菩提當知：若有眾生貪求五欲，我當則以資助奉施，然則勸化令發菩提。若有眾生欲心熾盛，我當迴施恣情戲樂，是以名為善巧方便隨意戲樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人答言：「須菩提當知：若有眾生貪求五欲，我當則以資助奉施，然則勸化令發菩提。若有眾生欲心熾盛，我當迴施恣情戲樂，是以名為善巧方便隨意戲樂。」

須菩提言：「如來不許眾生耽欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如來不許眾生耽欲。」

夫人答言：「如聞如來經中所說：『若有比丘受持袈裟、錫杖、臥具、病緣雜藥、什物之屬，不應多畜。是其童子及諸檀越就於聚落所得上妙供具，供養師僧、和尚，同居僧徒隨所樂受，若因此一物惡行滅除而得長道。』以是義故，如來許其比丘受畜是物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人答言：「如聞如來經中所說：『若有比丘受持袈裟、錫杖、臥具、病緣雜藥、什物之屬，不應多畜。是其童子及諸檀越就於聚落所得上妙供具，供養師僧、和尚，同居僧徒隨所樂受，若因此一物惡行滅除而得長道。』以是義故，如來許其比丘受畜是物。」

須菩提言：「誠如所說，真實不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「誠如所說，真實不虛。」

夫人言：「一切五欲耽著戲樂，如來以是方便，若有利故亦許不遮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人言：「一切五欲耽著戲樂，如來以是方便，若有利故亦許不遮。」

須菩提言：「善女人！幾何眾生因是善巧方便受諸戲樂成熟無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善女人！幾何眾生因是善巧方便受諸戲樂成熟無上菩提？」

夫人答言：「若三千大千世界虛空所有星辰數量至於邊際，尚知其數。若與我善巧方便受世戲樂調伏勸化故皆發無上菩提，是等眾生其數多於虛空星數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人答言：「若三千大千世界虛空所有星辰數量至於邊際，尚知其數。若與我善巧方便受世戲樂調伏勸化故皆發無上菩提，是等眾生其數多於虛空星數。」

須菩提言：「善女人！汝何能得令諸眾生而獲安樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善女人！汝何能得令諸眾生而獲安樂？」

夫人答言：「須菩提當知：有諸眾生樂事梵天，我以四禪喜樂隨意奉施，然後勸令發菩提心。復有眾生樂事帝釋，我當奉以帝釋快樂，然後勸令發菩提心。復有眾生樂於諸天、龍王、夜叉、修羅、乾闥、及金翅鳥、諸雜大蛇皆以戲樂，我當各隨所樂施奉無闕，然後勸令發菩提心。復有眾生意樂轉輪聖王遊戲，乃至大臣、國邑、聚落族姓之子，及婆羅門中部、下庶，如是眾生各隨意樂悉皆施與，不令闕乏，然後勸令發菩提心。復有眾生樂於色、聲、香、味、觸、法，復有眾生意所貪著花鬘、瓔珞、塗香、末香、衣服、繒綵以為嚴飾，復有眾生貪著錢財、金、銀、珠玉、頗梨、馬瑙、鼓樂絃歌，如是眾生意所樂者，五欲戲樂皆當施與，然後勸令發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人答言：「須菩提當知：有諸眾生樂事梵天，我以四禪喜樂隨意奉施，然後勸令發菩提心。復有眾生樂事帝釋，我當奉以帝釋快樂，然後勸令發菩提心。復有眾生樂於諸天、龍王、夜叉、修羅、乾闥、及金翅鳥、諸雜大蛇皆以戲樂，我當各隨所樂施奉無闕，然後勸令發菩提心。復有眾生意樂轉輪聖王遊戲，乃至大臣、國邑、聚落族姓之子，及婆羅門中部、下庶，如是眾生各隨意樂悉皆施與，不令闕乏，然後勸令發菩提心。復有眾生樂於色、聲、香、味、觸、法，復有眾生意所貪著花鬘、瓔珞、塗香、末香、衣服、繒綵以為嚴飾，復有眾生貪著錢財、金、銀、珠玉、頗梨、馬瑙、鼓樂絃歌，如是眾生意所樂者，五欲戲樂皆當施與，然後勸令發菩提心。」

須菩提言：「善女人當知：是諸五欲障八聖道，涅槃趣路善無所得。是等五欲正受之時，亦有眾生以是緣故於善調伏勸入菩提，此義次第甚為難思。善女人！以大菩薩修行甚難之事令是修行菩薩成就善事，當知甚難。何以故？如是等事皆是眾生障道一種之事，亦有諸類眾生還復因調伏而得入善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善女人當知：是諸五欲障八聖道，涅槃趣路善無所得。是等五欲正受之時，亦有眾生以是緣故於善調伏勸入菩提，此義次第甚為難思。善女人！以大菩薩修行甚難之事令是修行菩薩成就善事，當知甚難。何以故？如是等事皆是眾生障道一種之事，亦有諸類眾生還復因調伏而得入善。」

爾時，精舍演法會中有二長者子，曾與夫人交遊，善巧方便隨意戲樂故，勸入無上菩提。是時此二長者子白須菩提言：「須菩提！勿以自智簡擇他智。須菩提！於意云何？若有少分油燈，堪以口吹、手扇而能滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，精舍演法會中有二長者子，曾與夫人交遊，善巧方便隨意戲樂故，勸入無上菩提。是時此二長者子白須菩提言：「須菩提！勿以自智簡擇他智。須菩提！於意云何？若有少分油燈，堪以口吹、手扇而能滅不？」

須菩提言：「甚堪吹滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚堪吹滅。」

長者子言：「若聲聞行善男子、善女人以少智慧明故，以一遊戲智故而能則滅，亦復如是。須菩提當知：譬如劫末之時有七日現，以眾日光世間起大火焰，是火堪以恒河中水滅得以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者子言：「若聲聞行善男子、善女人以少智慧明故，以一遊戲智故而能則滅，亦復如是。須菩提當知：譬如劫末之時有七日現，以眾日光世間起大火焰，是火堪以恒河中水滅得以不？」

須菩提言：「百千海水尚不能滅，況恒河水能使滅耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「百千海水尚不能滅，況恒河水能使滅耶？」

長者子言：「須菩提當知：菩薩如是無量無邊智慧光明、無量無邊功德光明，若修行菩薩於恒河沙數劫中以五欲遊戲娛樂受世快樂，是修行菩薩智慧光明、功德光明無能堪任而能得滅。譬如有一貧病之人求醫療病，以其貧故醫處單方。於時貧人病願除愈，藥價賤者服之病除。何以故？是貧病人以無力故。聲聞亦爾，十二頭陀修攝心故，獨住阿蘭若，樂弊惡衣，然後解脫世間煩惱。須菩提當知：如貧病人，良醫為其隨機處藥願求病差，聲聞解脫亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者子言：「須菩提當知：菩薩如是無量無邊智慧光明、無量無邊功德光明，若修行菩薩於恒河沙數劫中以五欲遊戲娛樂受世快樂，是修行菩薩智慧光明、功德光明無能堪任而能得滅。譬如有一貧病之人求醫療病，以其貧故醫處單方。於時貧人病願除愈，藥價賤者服之病除。何以故？是貧病人以無力故。聲聞亦爾，十二頭陀修攝心故，獨住阿蘭若，樂弊惡衣，然後解脫世間煩惱。須菩提當知：如貧病人，良醫為其隨機處藥願求病差，聲聞解脫亦復如是。

「復次，譬如剎利國王已授灌頂，王若有病，良醫為王和合貴藥，光澤香美，脣口甘甜，四支安泰，堪為王服。王服藥已，奉獻音樂、花香、娛樂將為歡樂，以是方便國王病差。須菩提當知：亦復如是，亦有修行菩薩以善巧方便隨意戲樂受諸五欲，以歡樂乘故而成阿耨多羅三藐三菩提。須菩提當知：如王病服上妙藥者，修行菩薩亦復如是，以善巧方便智慧力故而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，譬如剎利國王已授灌頂，王若有病，良醫為王和合貴藥，光澤香美，脣口甘甜，四支安泰，堪為王服。王服藥已，奉獻音樂、花香、娛樂將為歡樂，以是方便國王病差。須菩提當知：亦復如是，亦有修行菩薩以善巧方便隨意戲樂受諸五欲，以歡樂乘故而成阿耨多羅三藐三菩提。須菩提當知：如王病服上妙藥者，修行菩薩亦復如是，以善巧方便智慧力故而得解脫。」

第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四

出《善巧方便經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《善巧方便經》(顯說一條行)

為修行菩薩聲聞行故犯重障因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為修行菩薩聲聞行故犯重障因。

爾時，佛告無上慧菩薩言：「善男子！若有比丘修菩薩行而犯眾重，以善巧方便而能滅除。以是義故，我今為說不犯因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告無上慧菩薩言：「善男子！若有比丘修菩薩行而犯眾重，以善巧方便而能滅除。以是義故，我今為說不犯因緣。」

爾時，無上慧菩薩白佛言：「世尊！修行菩薩如何所犯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無上慧菩薩白佛言：「世尊！修行菩薩如何所犯？」

佛言：「善男子！若修行菩薩修習聲聞法行，縱使百千劫中服諸藥草根、莖、花、果，及能忍諸眾生善惡言氣，以於聲聞、緣覺行中修習定故，此是修行菩薩重大所犯。善男子！譬如聲聞犯四重已，是五陰現身無復堪任入得涅槃。善男子！亦復如是，若修行菩薩不捨聲聞、不懺其罪，於時修行菩薩無復堪任成等正覺、無能入於佛地無餘涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若修行菩薩修習聲聞法行，縱使百千劫中服諸藥草根、莖、花、果，及能忍諸眾生善惡言氣，以於聲聞、緣覺行中修習定故，此是修行菩薩重大所犯。善男子！譬如聲聞犯四重已，是五陰現身無復堪任入得涅槃。善男子！亦復如是，若修行菩薩不捨聲聞、不懺其罪，於時修行菩薩無復堪任成等正覺、無能入於佛地無餘涅槃。」

第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五

出《勝積經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《勝積經》(顯說一條行)

說修行菩薩退入聲聞行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說修行菩薩退入聲聞行中。

「復次，善男子！譬如有人患眼，經過一月，以藥醫療，眼漸開見。然有讎人以畢茇末而撲眼中，是人眼光盲闇如舊。若修行菩薩修大乘時退入聲聞，其根闇鈍。譬如無智之人以白栴檀末和青淤泥塗於身體，是其白檀和惡氣故，其檀本香無復更聞。修行菩薩亦復如是，以習聲聞行故污染功德資糧，難遭佛行，無復更堪集諸菩薩會中清淨位地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！譬如有人患眼，經過一月，以藥醫療，眼漸開見。然有讎人以畢茇末而撲眼中，是人眼光盲闇如舊。若修行菩薩修大乘時退入聲聞，其根闇鈍。譬如無智之人以白栴檀末和青淤泥塗於身體，是其白檀和惡氣故，其檀本香無復更聞。修行菩薩亦復如是，以習聲聞行故污染功德資糧，難遭佛行，無復更堪集諸菩薩會中清淨位地。」

第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六

出《如來藏經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《如來藏經》(顯說一條行)

觀念如來因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀念如來因果。

爾時，佛告摩訶迦葉言：「譬如有人倒地，若還拓地而得起立。迦葉當知：亦復如是，若於佛法中傾倒，直墮無間地獄；若拓如來聖德，從地獄中還復得起。何者倚拓如來？若能一心念佛聖德，依教修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告摩訶迦葉言：「譬如有人倒地，若還拓地而得起立。迦葉當知：亦復如是，若於佛法中傾倒，直墮無間地獄；若拓如來聖德，從地獄中還復得起。何者倚拓如來？若能一心念佛聖德，依教修行。」

爾時，摩訶迦葉白佛言：「縱無淨心觀察如來，尚能獲大利益，況以淨心觀察如來？其福無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩訶迦葉白佛言：「縱無淨心觀察如來，尚能獲大利益，況以淨心觀察如來？其福無量。」

佛言：「誠如所說，但種種意行觀察如來，皆當為說趣涅槃路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「誠如所說，但種種意行觀察如來，皆當為說趣涅槃路。」

爾時，摩訶迦葉言：「我今解如來所教，寧於佛法犯罪，不事外道惡行修學。以何義故？若於如來法中行非法罪，所起惡行皆因涅槃能滅；若事外道所起惡行，皆入地獄、餓鬼、畜生，受諸惡報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩訶迦葉言：「我今解如來所教，寧於佛法犯罪，不事外道惡行修學。以何義故？若於如來法中行非法罪，所起惡行皆因涅槃能滅；若事外道所起惡行，皆入地獄、餓鬼、畜生，受諸惡報。」

佛言：「誠如所說。迦葉當知：譬如有人罵詈紫檀香木，搥打而擲於地，毀呰不堪受用。迦葉！於意云何？此紫檀香氣更能熏是罵人以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「誠如所說。迦葉當知：譬如有人罵詈紫檀香木，搥打而擲於地，毀呰不堪受用。迦葉！於意云何？此紫檀香氣更能熏是罵人以不？」

迦葉言：「其紫檀香氣熏彼罵人如本無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「其紫檀香氣熏彼罵人如本無異。」

佛言：「迦葉當知：若有眾生專念如來，若見如來、若聞佛名，是等眾生皆得資熏解脫法門，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉當知：若有眾生專念如來，若見如來、若聞佛名，是等眾生皆得資熏解脫法門，亦復如是。」

第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七

出《金光上勝毘尼經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《金光上勝毘尼經》(顯說一條行)

為金光勝童女十種行願請出家因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為金光勝童女十種行願請出家因緣。

爾時，文殊師利童子語金光勝童女言：「汝如何應聽佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子語金光勝童女言：「汝如何應聽佛法？」

童女言：「樂聞法故，聽法如來所說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童女言：「樂聞法故，聽法如來所說修行。」

爾時，此童女以文殊師利菩薩威神兼自善根智慧功德力故，於其會中相續說法，因其一萬二千眾生而發阿耨多羅三藐三菩提心；復有五百天人先於菩薩藏中修集善根，於時是等菩薩發悟無生法門；又有三萬二千天人遠離煩惱，棄除塵垢，於法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此童女以文殊師利菩薩威神兼自善根智慧功德力故，於其會中相續說法，因其一萬二千眾生而發阿耨多羅三藐三菩提心；復有五百天人先於菩薩藏中修集善根，於時是等菩薩發悟無生法門；又有三萬二千天人遠離煩惱，棄除塵垢，於法眼淨。

是時童女說法之際，以其喜悅心故，入隨順深悟解脫法門。既悟法已，則於文殊師利菩薩前五體投地，願請出家：「伏願文殊師利以大慈悲聽聞法故，我願是生得預緇服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時童女說法之際，以其喜悅心故，入隨順深悟解脫法門。既悟法已，則於文殊師利菩薩前五體投地，願請出家：「伏願文殊師利以大慈悲聽聞法故，我願是生得預緇服。」

文殊師利菩薩言：「童女當知：若修行菩薩自樂出家，割截身髮，不應如是出家。何以故？先為一切眾生割截煩惱，令其精進，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「童女當知：若修行菩薩自樂出家，割截身髮，不應如是出家。何以故？先為一切眾生割截煩惱，令其精進，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，以湯染色修造衣服、袈裟、臥具，不應如是出家。何以故？先除一切眾生貪、瞋、癡色湯，令其精進，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，以湯染色修造衣服、袈裟、臥具，不應如是出家。何以故？先除一切眾生貪、瞋、癡色湯，令其精進，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，受具足戒，不應如是出家。何以故？若見犯戒眾生，令其攝行，斷惡修善，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，受具足戒，不應如是出家。何以故？若見犯戒眾生，令其攝行，斷惡修善，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，獨住寂靜，不應如是出家。何以故？菩薩先除五趣眾生愚癡，令住智慧，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，獨住寂靜，不應如是出家。何以故？菩薩先除五趣眾生愚癡，令住智慧，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，住威儀相，不應如是出家。何以故？先為眾生發大慈、大悲、喜、捨之心，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，住威儀相，不應如是出家。何以故？先為眾生發大慈、大悲、喜、捨之心，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，剛修精進善根功德，不應如是出家。何以故？勸化眾生發起善根，令修功德，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，剛修精進善根功德，不應如是出家。何以故？勸化眾生發起善根，令修功德，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，意求涅槃，不應如是出家。何以故？先為一切眾生堅心為求涅槃趣路，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，意求涅槃，不應如是出家。何以故？先為一切眾生堅心為求涅槃趣路，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，除己煩惱，不應如是出家。何以故？先為一切眾生勤求精進，除他煩惱，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，除己煩惱，不應如是出家。何以故？先為一切眾生勤求精進，除他煩惱，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，願悟身心，不應如是出家。何以故？先用成熟諸眾生故，令悟身心，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，願悟身心，不應如是出家。何以故？先用成熟諸眾生故，令悟身心，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，解脫己厄，不應如是出家。何以故？先救眾生厄難，令得解脫，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，解脫己厄，不應如是出家。何以故？先救眾生厄難，令得解脫，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，厭離煩惱，不應如是出家。何以故？先為成熟一切眾生樂住世間，此則名為菩薩出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，厭離煩惱，不應如是出家。何以故？先為成熟一切眾生樂住世間，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，願入涅槃，不應如是出家。何以故？先為圓滿如來一切善根功德，此則名為菩薩出家；復願一切眾生速得出家，是名出家；復能不見眾生過失，是名出家；復捨一切過患除滅眾罪，是名出家。夫出家者，繫心屬他；若修行菩薩則非所屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修行菩薩自樂出家，願入涅槃，不應如是出家。何以故？先為圓滿如來一切善根功德，此則名為菩薩出家；復願一切眾生速得出家，是名出家；復能不見眾生過失，是名出家；復捨一切過患除滅眾罪，是名出家。夫出家者，繫心屬他；若修行菩薩則非所屬。」

童女言：「何故出家名為屬他？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童女言：「何故出家名為屬他？」

文殊師利菩薩言：「凡出家者當屬禁戒，守護無犯，是名屬他；凡出家者屬禪定故，不應散亂，是名屬他；凡出家者屬智慧，不應愚癡，是名屬他；復屬解脫，是名屬他；不應繫縛，是名屬他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「凡出家者當屬禁戒，守護無犯，是名屬他；凡出家者屬禪定故，不應散亂，是名屬他；凡出家者屬智慧，不應愚癡，是名屬他；復屬解脫，是名屬他；不應繫縛，是名屬他。」

童女言：「文殊師利！如何修行菩薩則非屬他？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童女言：「文殊師利！如何修行菩薩則非屬他？」

文殊師利菩薩言：「若修行菩薩不受他行，則非屬他；亦不隨他顏色、亦不他智他語，菩薩自有薩婆若智，是以不應屬他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「若修行菩薩不受他行，則非屬他；亦不隨他顏色、亦不他智他語，菩薩自有薩婆若智，是以不應屬他。」

時文殊師利菩薩說是出家法已，有五百菩薩各脫自身上妙袈裟持奉文殊師利菩薩，挂其身上而作是言：「文殊師利所說出家因緣，誠實不虛，我等從今應當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利菩薩說是出家法已，有五百菩薩各脫自身上妙袈裟持奉文殊師利菩薩，挂其身上而作是言：「文殊師利所說出家因緣，誠實不虛，我等從今應當修學。」

爾時，金光勝童女得法本源渡達彼岸、得智慧光滅愚癡闇，見生死過、煩惱緣起，則頂禮文殊師利童子，右遶三匝，昇車而還本宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金光勝童女得法本源渡達彼岸、得智慧光滅愚癡闇，見生死過、煩惱緣起，則頂禮文殊師利童子，右遶三匝，昇車而還本宮。

第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八

出《降伏魔經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《降伏魔經》(顯說一條行)

魔為修行菩薩說二十種魔障，菩薩應覺不取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔為修行菩薩說二十種魔障，菩薩應覺不取。

爾時，善堅天子在於會中，見魔波旬化現佛形坐在道場，天子問波旬言：「向來文殊師利菩薩所說魔波旬能障修行菩薩行業，當願為說，何者是修行菩薩魔障？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善堅天子在於會中，見魔波旬化現佛形坐在道場，天子問波旬言：「向來文殊師利菩薩所說魔波旬能障修行菩薩行業，當願為說，何者是修行菩薩魔障？」

說是語已，是魔波旬蘇失迷却，化本形而白天子言：「修行菩薩凡有二十種魔障。所謂：一者、求於解脫，怖畏世間，習瑜伽諸論，供養修學，當知則是魔障；二者、搜求空相，遠離眾生，當知則是魔障；三者、修無為法，不樂有為善根功德，當知則是魔障；四者、所修禪定不樂世間定門，當知則是魔障；五者、所顯法教不令發大慈心，當知則是魔障；六者、尋求精進有德之徒，於破戒人而生瞋嫌，當知則是魔障；七者、顯揚聲聞道行，覆蓋大乘，當知則是魔障；八者、顯揚世諦所說，若聞大乘空義、無著、無相而能覆蓋，當知則是魔障；九者、已識趣菩薩道更不求六波羅蜜，當知則是魔障；十者、自讚精進，不勸怠慢眾生，當知則是魔障；十一者、修集功德，不念無上菩提，當知則是魔障；十二者、修治鞞鉢舍那正見，不見眾生正見，當知則是魔障；十三者、志求斷煩惱，不願處於三界，當知則是魔障；十四者、雖以智慧觀察慈悲而無習行，當知則是魔障；十五者、所修善行若非善巧方便，當知則是魔障；十六者、不修大乘菩薩藏經，習學外道世論，當知則是魔障；十七者、博達慧學，護惜經法，恐他習解，當知則是魔障；十八者、若緣俗事皆當盡心，若習妙法元無學意，當知則是魔障；十九者、若修行菩薩見說大乘而不敬習、亦不供養，若見聲聞、緣覺乘人，隨其習行相應和合，當知則是魔障；二十者、若修行菩薩得大名聞無所乏少，若當親見釋梵四王、帝主、大臣、長者，若不顯說如來無量聖德、亦不供養、亦不敬承，當知則是魔障。天子當知：修行菩薩有如是二十種最大魔障，應當攝心覺悟。如教修行菩薩則入大乘次位已，發菩提心，修禪波羅蜜定——若在睡眠，尚不樂入聲聞位地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，是魔波旬蘇失迷却，化本形而白天子言：「修行菩薩凡有二十種魔障。所謂：一者、求於解脫，怖畏世間，習瑜伽諸論，供養修學，當知則是魔障；二者、搜求空相，遠離眾生，當知則是魔障；三者、修無為法，不樂有為善根功德，當知則是魔障；四者、所修禪定不樂世間定門，當知則是魔障；五者、所顯法教不令發大慈心，當知則是魔障；六者、尋求精進有德之徒，於破戒人而生瞋嫌，當知則是魔障；七者、顯揚聲聞道行，覆蓋大乘，當知則是魔障；八者、顯揚世諦所說，若聞大乘空義、無著、無相而能覆蓋，當知則是魔障；九者、已識趣菩薩道更不求六波羅蜜，當知則是魔障；十者、自讚精進，不勸怠慢眾生，當知則是魔障；十一者、修集功德，不念無上菩提，當知則是魔障；十二者、修治鞞鉢舍那正見，不見眾生正見，當知則是魔障；十三者、志求斷煩惱，不願處於三界，當知則是魔障；十四者、雖以智慧觀察慈悲而無習行，當知則是魔障；十五者、所修善行若非善巧方便，當知則是魔障；十六者、不修大乘菩薩藏經，習學外道世論，當知則是魔障；十七者、博達慧學，護惜經法，恐他習解，當知則是魔障；十八者、若緣俗事皆當盡心，若習妙法元無學意，當知則是魔障；十九者、若修行菩薩見說大乘而不敬習、亦不供養，若見聲聞、緣覺乘人，隨其習行相應和合，當知則是魔障；二十者、若修行菩薩得大名聞無所乏少，若當親見釋梵四王、帝主、大臣、長者，若不顯說如來無量聖德、亦不供養、亦不敬承，當知則是魔障。天子當知：修行菩薩有如是二十種最大魔障，應當攝心覺悟。如教修行菩薩則入大乘次位已，發菩提心，修禪波羅蜜定——若在睡眠，尚不樂入聲聞位地。」

第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九

出《富婁那所問經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《富婁那所問經》(顯說一條行)

修行菩薩為惡知識故四種因緣退菩提，入聲聞解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩為惡知識故四種因緣退菩提，入聲聞解脫。

爾時，佛告聖者富婁那言：「富婁那當知：修行菩薩有四種相應法退失菩提，迴入聲聞位地。何者為四？所謂：一者、若修行菩薩伴惡知識、共習惡行，是等惡友令其遠離佛行，捨棄眾生，而謂菩薩言：『汝可厭足如是行業，三界長遠，苦惱無窮，世間受生、煩惱結集暫無停息。成佛甚難，在家棄俗更復甚難，勞心長遠更勿修習。汝亦未曾授記得成阿耨多羅三藐三菩提，汝今力微尫弱，不堪度五趣路，中途不應斷絕。』修行菩薩聞是語已，心生退縮，潛隱萎垂，則於菩薩行中心無所樂。富婁那當知：是第一法故，修行菩薩而退菩提，翻入聲聞解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告聖者富婁那言：「富婁那當知：修行菩薩有四種相應法退失菩提，迴入聲聞位地。何者為四？所謂：一者、若修行菩薩伴惡知識、共習惡行，是等惡友令其遠離佛行，捨棄眾生，而謂菩薩言：『汝可厭足如是行業，三界長遠，苦惱無窮，世間受生、煩惱結集暫無停息。成佛甚難，在家棄俗更復甚難，勞心長遠更勿修習。汝亦未曾授記得成阿耨多羅三藐三菩提，汝今力微尫弱，不堪度五趣路，中途不應斷絕。』修行菩薩聞是語已，心生退縮，潛隱萎垂，則於菩薩行中心無所樂。富婁那當知：是第一法故，修行菩薩而退菩提，翻入聲聞解脫。

「二者、若修行菩薩不聞菩薩道行、不聞菩薩藏經、菩薩積集功德、菩薩所說禁戒、趣六波羅蜜路相應法證皆不曾聞，既不曾聞，不能如法習學。不知以何行門修行？以何行門遠離？如何法習業次？如何法不應習？何者聲聞法行？何者菩薩法門？既未明閑，不知如何法則修學，應修而不修行、不應修而更修。如是，修行菩薩菩提漸漸損減，道心漸慢，心意迴惶，捨昔行願，退失菩提。富婁那當知：修行菩薩如是退捨菩提而入聲聞解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、若修行菩薩不聞菩薩道行、不聞菩薩藏經、菩薩積集功德、菩薩所說禁戒、趣六波羅蜜路相應法證皆不曾聞，既不曾聞，不能如法習學。不知以何行門修行？以何行門遠離？如何法習業次？如何法不應習？何者聲聞法行？何者菩薩法門？既未明閑，不知如何法則修學，應修而不修行、不應修而更修。如是，修行菩薩菩提漸漸損減，道心漸慢，心意迴惶，捨昔行願，退失菩提。富婁那當知：修行菩薩如是退捨菩提而入聲聞解脫。

「三者、若修行菩薩起異見行，厭見己身，執邪、正二邊，不離此行。若聞無上甚深法要，應得開悟，反生誹謗，輕嫌不信。以謗法故，死墮無間地獄，無復見聞佛法、不復更修大乘、不遇善知識。以不值故，退失善行、入於惡行，隔斷善友、和合惡人，忘失本念，棄菩薩乘位，不救三界眾生、不習大乘行業。富婁那當知：此第三法相應故，退失菩提而入聲聞解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、若修行菩薩起異見行，厭見己身，執邪、正二邊，不離此行。若聞無上甚深法要，應得開悟，反生誹謗，輕嫌不信。以謗法故，死墮無間地獄，無復見聞佛法、不復更修大乘、不遇善知識。以不值故，退失善行、入於惡行，隔斷善友、和合惡人，忘失本念，棄菩薩乘位，不救三界眾生、不習大乘行業。富婁那當知：此第三法相應故，退失菩提而入聲聞解脫。

「四者、若修行菩薩聽聞甚深法要不為眾生解說，怠慢潛縮，心無樂說，少用力處而生修學，慳惜佛法，不攝眾生。以是罪故，所念漸滅；念行滅已，不應籌量法義、亦不堪任更受法分，捨是身命退失菩提。富婁那當知：此第四法相應故，退失菩提而入聲聞解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、若修行菩薩聽聞甚深法要不為眾生解說，怠慢潛縮，心無樂說，少用力處而生修學，慳惜佛法，不攝眾生。以是罪故，所念漸滅；念行滅已，不應籌量法義、亦不堪任更受法分，捨是身命退失菩提。富婁那當知：此第四法相應故，退失菩提而入聲聞解脫。」

第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十

出《寶童夫人所問經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《寶童夫人所問經》(顯說一條行)

修行菩薩四種實語不妄，超越聲聞諸行無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩四種實語不妄，超越聲聞諸行無厭。

爾時，佛告寶童夫人言：「修行菩薩有三種實語不妄。何者為三？所謂：一者、不誑諸佛、如來，不誑一切眾生，亦不誑自身。夫人當知：如何修行菩薩不誑如來、一切眾生、及以自身？若修行菩薩發菩提心已，然後發願樂證聲聞、阿羅漢果，夫人當知：是菩薩則誑如來，及誑眾生，并誑自身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告寶童夫人言：「修行菩薩有三種實語不妄。何者為三？所謂：一者、不誑諸佛、如來，不誑一切眾生，亦不誑自身。夫人當知：如何修行菩薩不誑如來、一切眾生、及以自身？若修行菩薩發菩提心已，然後發願樂證聲聞、阿羅漢果，夫人當知：是菩薩則誑如來，及誑眾生，并誑自身。

「何者名為不誑？若修行菩薩發菩提心已，縱值種種苦惱逼切，乃至邪魔、外道尼乾調弄罵辱，以口言氣狀若刀、劍、槍、矟刺心，損其所受，毀呰苦楚；若修行菩薩不驚、不動、不潛、不縮、不憂、不悔，皆能忍受，堅固不棄前言菩提心寶，不移、不動，於其三界救度眾生，歸依無等無上菩提，乃至剎那不念餘乘，常念諸佛願轉法輪，攝受眾生生大威力、現大勢力，善行堅固，修治精進，不隨他語，無能摧伏，夫人當知：如是修行菩薩不誑眾生，不誑自身。若有如是，菩薩則是最大無上實語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者名為不誑？若修行菩薩發菩提心已，縱值種種苦惱逼切，乃至邪魔、外道尼乾調弄罵辱，以口言氣狀若刀、劍、槍、矟刺心，損其所受，毀呰苦楚；若修行菩薩不驚、不動、不潛、不縮、不憂、不悔，皆能忍受，堅固不棄前言菩提心寶，不移、不動，於其三界救度眾生，歸依無等無上菩提，乃至剎那不念餘乘，常念諸佛願轉法輪，攝受眾生生大威力、現大勢力，善行堅固，修治精進，不隨他語，無能摧伏，夫人當知：如是修行菩薩不誑眾生，不誑自身。若有如是，菩薩則是最大無上實語。

「復有四種因緣，修行菩薩不誑如來。何者為四？所謂：一者、堅固心；二者、威力心；三者、勢力無怠；四者、持戒精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種因緣，修行菩薩不誑如來。何者為四？所謂：一者、堅固心；二者、威力心；三者、勢力無怠；四者、持戒精進。

「復有四種因不誑一切眾生。何者為四？所謂：一者、堅牢修學；二者、慈心與樂；三者、悲心愍苦；四者、攝受眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種因不誑一切眾生。何者為四？所謂：一者、堅牢修學；二者、慈心與樂；三者、悲心愍苦；四者、攝受眾生。

「復有四種因不誑自身。何者為四？所謂：一者、堅固心；二者、重復堅固心；三者、無諂惑心；四者、無誑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四種因不誑自身。何者為四？所謂：一者、堅固心；二者、重復堅固心；三者、無諂惑心；四者、無誑心。

「夫人當知：修行菩薩則入第一實語位，不捨菩提，過去行願不移、不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫人當知：修行菩薩則入第一實語位，不捨菩提，過去行願不移、不動。」

爾時，寶童夫人白舍利弗言：「汝能以女身為諸眾生演說法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶童夫人白舍利弗言：「汝能以女身為諸眾生演說法不？」

舍利弗言：「我今尚厭男子之身，況受女人身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我今尚厭男子之身，況受女人身耶？」

夫人答言：「舍利弗！汝豈厭離是身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人答言：「舍利弗！汝豈厭離是身耶？」

舍利弗言：「實厭是身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「實厭是身。」

夫人言：「以是義故，修行菩薩超越一切眾生。何以故？若聲聞厭者，菩薩殊無厭心；若聲聞所嫌，菩薩無厭；聲聞厭離五陰、六入，菩薩則無厭離；聲聞厭攝身分，菩薩無厭；聲聞厭攝三界，菩薩無厭；聲聞厭世間生死，菩薩無厭；聲聞厭離有為功德，菩薩集功德資糧無厭；聲聞厭與眾生結緣，菩薩成熟眾生心故無厭結緣；聲聞厭離聚落，菩薩無厭入於國邑、聚落、王宮；聲聞厭自煩惱，菩薩能攝眾生不厭煩惱。舍利弗當知：聲聞所嫌厭離諸行，菩薩皆能攝受無厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人言：「以是義故，修行菩薩超越一切眾生。何以故？若聲聞厭者，菩薩殊無厭心；若聲聞所嫌，菩薩無厭；聲聞厭離五陰、六入，菩薩則無厭離；聲聞厭攝身分，菩薩無厭；聲聞厭攝三界，菩薩無厭；聲聞厭世間生死，菩薩無厭；聲聞厭離有為功德，菩薩集功德資糧無厭；聲聞厭與眾生結緣，菩薩成熟眾生心故無厭結緣；聲聞厭離聚落，菩薩無厭入於國邑、聚落、王宮；聲聞厭自煩惱，菩薩能攝眾生不厭煩惱。舍利弗當知：聲聞所嫌厭離諸行，菩薩皆能攝受無厭。」

舍利弗言：「如是修行菩薩以何威力、以何氣勢而無厭心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是修行菩薩以何威力、以何氣勢而無厭心？」

夫人答言：「修行菩薩八種威力相應而無厭心。何者為八？所謂：一者、於諸眾生慈力無惱；二者、悲力成熟眾生；三者、善修行願無作者；四者、智慧力故為除煩惱；五者、善巧方便力故無倦；六者、功德力故無退；七者、智慧力故愚癡已除；八者、精進力故具足已入，不棄往願。舍利弗當知：修行菩薩有此八種行力相應，皆無厭心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人答言：「修行菩薩八種威力相應而無厭心。何者為八？所謂：一者、於諸眾生慈力無惱；二者、悲力成熟眾生；三者、善修行願無作者；四者、智慧力故為除煩惱；五者、善巧方便力故無倦；六者、功德力故無退；七者、智慧力故愚癡已除；八者、精進力故具足已入，不棄往願。舍利弗當知：修行菩薩有此八種行力相應，皆無厭心。」

第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一

出《寶積經》(顯說一條行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出《寶積經》(顯說一條行)

修行菩薩校量聲聞道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩校量聲聞道行。

爾時，佛告摩訶迦葉言：「如月與星，不可棄月先念諸星。智者亦爾、修行菩薩亦復如是，以習學故，不應棄捨，先念聲聞。復次，譬如諸天世人共力磨治琉璃珠，擬令光潔，無由變為頗梨寶珠，縱數揩磨，還復如故。迦葉當知：聲聞亦復如是，縱使持戒清淨、十二頭陀、一切禪定相應，仍不堪任坐於菩提樹下成等正覺。迦葉！譬如磨治頗梨寶珠，價直無量百千，利益無數。迦葉當知：亦復如是，若修行菩薩道行清淨已，爾時令無量百千聲聞、緣覺而入解脫法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告摩訶迦葉言：「如月與星，不可棄月先念諸星。智者亦爾、修行菩薩亦復如是，以習學故，不應棄捨，先念聲聞。復次，譬如諸天世人共力磨治琉璃珠，擬令光潔，無由變為頗梨寶珠，縱數揩磨，還復如故。迦葉當知：聲聞亦復如是，縱使持戒清淨、十二頭陀、一切禪定相應，仍不堪任坐於菩提樹下成等正覺。迦葉！譬如磨治頗梨寶珠，價直無量百千，利益無數。迦葉當知：亦復如是，若修行菩薩道行清淨已，爾時令無量百千聲聞、緣覺而入解脫法門。」