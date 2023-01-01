佛說尊那經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說尊那經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在憍睒彌國瞿師羅林中，爾時有大尊者名曰尊那，來詣佛所。到已致敬頭面禮足，住立一面而白佛言：「世尊！無盡功德還可得不？唯願世尊為我敷演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在憍睒彌國瞿師羅林中，爾時有大尊者名曰尊那，來詣佛所。到已致敬頭面禮足，住立一面而白佛言：「世尊！無盡功德還可得不？唯願世尊為我敷演。」

爾時世尊告大尊者尊那言：「善哉善哉！汝能問於如來無盡功德。汝今諦聽，當為汝說。尊那！此無盡功德甚深微妙名稱普聞，若人歸心獲大果報，而此功德乃有七種，名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。何等為七？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大尊者尊那言：「善哉善哉！汝能問於如來無盡功德。汝今諦聽，當為汝說。尊那！此無盡功德甚深微妙名稱普聞，若人歸心獲大果報，而此功德乃有七種，名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。何等為七？

「尊那！若有善男子善女人，發大信心，布施園林池沼，充四方眾僧經行遊止。尊那！此是第一無盡功德，有大果報得大稱讚，名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊那！若有善男子善女人，發大信心，布施園林池沼，充四方眾僧經行遊止。尊那！此是第一無盡功德，有大果報得大稱讚，名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，於彼林中建立精舍，令眾僧安止。尊那！此是第二無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，於彼林中建立精舍，令眾僧安止。尊那！此是第二無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，於彼眾僧精舍之內，布施坐臥之具，所謂：床椅、氈褥、衣被種種受用之物。尊那！此是第三無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，於彼眾僧精舍之內，布施坐臥之具，所謂：床椅、氈褥、衣被種種受用之物。尊那！此是第三無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，於彼精舍之內能布施財穀供養眾僧。尊那！此是第四無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，於彼精舍之內能布施財穀供養眾僧。尊那！此是第四無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，能於往來眾僧常行布施所須之物。尊那！此是第五無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發志誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，能於往來眾僧常行布施所須之物。尊那！此是第五無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發志誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，於病苦者能行布施，及看病者亦行布施。尊那！此是第六無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，於病苦者能行布施，及看病者亦行布施。尊那！此是第六無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，或見霜雪嚴凝風雨寒冷，而見是已，便能修撰種種飲食、湯藥、臥具、衣物、鞋履等，於眾僧中供給供養。如是眾僧風雨不侵不受寒冷，承是供養得大安樂。尊那！此是第七無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發志誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有善男子善女人，發大信心，或見霜雪嚴凝風雨寒冷，而見是已，便能修撰種種飲食、湯藥、臥具、衣物、鞋履等，於眾僧中供給供養。如是眾僧風雨不侵不受寒冷，承是供養得大安樂。尊那！此是第七無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發志誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「尊那！如是七種無盡功德法，若有善男子善女人，發至誠心具足此法，所獲無盡功德不可思議不可稱量，功德甚多，名大功德蘊。尊那！譬如五大河恒流其水，所謂：殑伽河、閻母那河、薩囉喻河、愛囉嚩帝河、末呬河。而此河水不可限量，如是河水乃至盛水之器，百數千數百千億數，其水甚多，名為水蘊；無盡功德亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊那！如是七種無盡功德法，若有善男子善女人，發至誠心具足此法，所獲無盡功德不可思議不可稱量，功德甚多，名大功德蘊。尊那！譬如五大河恒流其水，所謂：殑伽河、閻母那河、薩囉喻河、愛囉嚩帝河、末呬河。而此河水不可限量，如是河水乃至盛水之器，百數千數百千億數，其水甚多，名為水蘊；無盡功德亦復如是！

「尊那！此七種無盡功德法悉皆具足，是善男子善女人，所獲功德不可思議不可稱量，具大名聞及大果報，功德甚多，名為大功德蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊那！此七種無盡功德法悉皆具足，是善男子善女人，所獲功德不可思議不可稱量，具大名聞及大果報，功德甚多，名為大功德蘊。」

爾時大尊者尊那復白佛言：「世尊！此無盡功德，若人具足此法真實不虛，獲大果報具大稱讚，名聞普遍甚深廣大？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大尊者尊那復白佛言：「世尊！此無盡功德，若人具足此法真實不虛，獲大果報具大稱讚，名聞普遍甚深廣大？」

佛告大尊者尊那言：「如汝所說，實獲此無盡功德，果報如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大尊者尊那言：「如汝所說，實獲此無盡功德，果報如是！」

佛言：「尊那！復有七種無盡功德法，有大果報具大稱讚，名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。何等為七？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「尊那！復有七種無盡功德法，有大果報具大稱讚，名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。何等為七？

「尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來或聞聲聞眾，在彼聚落或在城隍，經行遊止，聞如是已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第一無盡功德法，有大果報具大稱讚，名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來或聞聲聞眾，在彼聚落或在城隍，經行遊止，聞如是已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第一無盡功德法，有大果報具大稱讚，名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來及聲聞眾，或往聚落或詣城隍，聞如是已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第二無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若淨信善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來及聲聞眾，或往聚落或詣城隍，聞如是已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第二無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若淨信善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來或聲聞眾，在於路次，聞如是已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第三無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來或聲聞眾，在於路次，聞如是已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第三無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來或聞聲聞眾，到於聚落或到城隍，聞如是已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第四無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來或聞聲聞眾，到於聚落或到城隍，聞如是已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第四無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來及聞聲聞眾，或於聚落或在城隍，自往親近禮拜瞻仰，獲瞻仰已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第五無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有淨信善男子善女人，聽聞如來及聞聲聞眾，或於聚落或在城隍，自往親近禮拜瞻仰，獲瞻仰已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第五無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有淨信善男子善女人，到於佛所或至聲聞所，禮拜瞻仰，聽聞妙法，聞是法已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第六無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有淨信善男子善女人，到於佛所或至聲聞所，禮拜瞻仰，聽聞妙法，聞是法已生大歡喜，起大善意發菩提心。尊那！此是第六無盡功德，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。若善男子善女人能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「復次尊那！若有淨信善男子善女人，於如來所或聲聞所，聞是法已，起大善意歸佛法僧，歸三寶已，乃至受於如來清淨戒法。尊那！此是第七無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。尊那！若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！若有淨信善男子善女人，於如來所或聲聞所，聞是法已，起大善意歸佛法僧，歸三寶已，乃至受於如來清淨戒法。尊那！此是第七無盡功德法，有大果報，乃至名聞普遍甚深廣大。尊那！若善男子善女人，發至誠心能具足此法，是人於四威儀中，恒得增長無盡功德，所增功德不可思議不可稱量。

「尊那！如是七種無盡功德法，若有善男子善女人能具足此法，所獲功德不可限量。尊那！此七種無盡功德法，若有善男子善女人，發至誠心能具足此法，所獲無盡功德不可限量。如是功德名聞稱讚及大果報功德甚多，名為大功德蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊那！如是七種無盡功德法，若有善男子善女人能具足此法，所獲功德不可限量。尊那！此七種無盡功德法，若有善男子善女人，發至誠心能具足此法，所獲無盡功德不可限量。如是功德名聞稱讚及大果報功德甚多，名為大功德蘊。

「復次尊那！譬如有五大河恒流其水，所謂：殑伽河、閻母那河、薩囉喻河、愛囉嚩帝河、末呬河。而此河水不可限量，如是河水乃至盛水之器，百數千數百千億數，其水甚多，名為水蘊；無盡功德亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次尊那！譬如有五大河恒流其水，所謂：殑伽河、閻母那河、薩囉喻河、愛囉嚩帝河、末呬河。而此河水不可限量，如是河水乃至盛水之器，百數千數百千億數，其水甚多，名為水蘊；無盡功德亦復如是！

「尊那！此七種無盡功德法悉皆具足，是善男子善女人，所獲功德不可思議不可稱量，具大名聞及大果報，功德甚多，名為大功德蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊那！此七種無盡功德法悉皆具足，是善男子善女人，所獲功德不可思議不可稱量，具大名聞及大果報，功德甚多，名為大功德蘊。」

爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌曰：

「清淨修禪行， 唯修聖跡中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨修禪行， 唯修聖跡中；

採寶無過海， 如河濟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 採寶無過海， 如河濟有情。

河水無邊際， 眾流還復源； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 河水無邊際， 眾流還復源；

布施獲多福， 如河常流海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施獲多福， 如河常流海。」

爾時大尊者尊那聞佛說已，歡喜作禮，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大尊者尊那聞佛說已，歡喜作禮，信受奉行。