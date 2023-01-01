佛說大方廣未曾有經善巧方便品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大方廣未曾有經善巧方便品

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時，有菩薩摩訶薩，其名大意，於眾會中即從座起，嚴整衣服，合掌恭敬頂禮佛足，前白佛言：「世尊！諸修菩薩行者，於五欲境作何方便取而不著，雖復常行無所障礙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩摩訶薩，其名大意，於眾會中即從座起，嚴整衣服，合掌恭敬頂禮佛足，前白佛言：「世尊！諸修菩薩行者，於五欲境作何方便取而不著，雖復常行無所障礙？」

爾時，佛告大意菩薩言：「善哉，善哉！大意！汝名最上見最上義，能於眾中問如是事。諸修菩薩行者，未來世中於諸佛所深種善根，如是名為善巧方便，即得諸佛共所建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大意菩薩言：「善哉，善哉！大意！汝名最上見最上義，能於眾中問如是事。諸修菩薩行者，未來世中於諸佛所深種善根，如是名為善巧方便，即得諸佛共所建立。」

是時，大意菩薩復白佛言：「世尊！諸修菩薩行者，未來世中云何於諸佛所深種善根？唯願世尊利樂一切眾生，廣為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大意菩薩復白佛言：「世尊！諸修菩薩行者，未來世中云何於諸佛所深種善根？唯願世尊利樂一切眾生，廣為宣說。」

佛言：「善男子！汝今諦聽，當為汝說。若有人行少分施，能起增上，廣為一切眾生，最勝善心所獲功德，迴向一切眾生，如是善利無有窮盡；譬如天雨降霔大海，一一水滴數不可知，相續流注無有窮盡。行布施者，善巧迴向一切眾生，所有功德亦復如是，資諸善法展轉增勝，亦復無盡，乃至成佛眾善圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝今諦聽，當為汝說。若有人行少分施，能起增上，廣為一切眾生，最勝善心所獲功德，迴向一切眾生，如是善利無有窮盡；譬如天雨降霔大海，一一水滴數不可知，相續流注無有窮盡。行布施者，善巧迴向一切眾生，所有功德亦復如是，資諸善法展轉增勝，亦復無盡，乃至成佛眾善圓滿。

「復次，大意！若復有人見有曼拏羅處施以一香，作是施時當起是意：『普願一切眾生得最上戒香，具足一切樂具，皆得如意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大意！若復有人見有曼拏羅處施以一香，作是施時當起是意：『普願一切眾生得最上戒香，具足一切樂具，皆得如意。』

「若施一華，普願一切眾生當於天上人間，平等受大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施一華，普願一切眾生當於天上人間，平等受大供養。

「若施一燈，普願一切眾生開諸盲目，消除暝暗，得大明照如日月光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施一燈，普願一切眾生開諸盲目，消除暝暗，得大明照如日月光。

「若施塗香而用塗飾，普願一切眾生當得真金色相、天香塗飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施塗香而用塗飾，普願一切眾生當得真金色相、天香塗飾。

「若施衣服，普願一切眾生慚愧具足，離諸過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施衣服，普願一切眾生慚愧具足，離諸過失。

「若施摶食，普願一切眾生得天甘露定，復得最上法甘露味，快樂具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施摶食，普願一切眾生得天甘露定，復得最上法甘露味，快樂具足。

「若施鈴鐸，普願一切眾生皆得最上清妙梵音，聞者適悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施鈴鐸，普願一切眾生皆得最上清妙梵音，聞者適悅。

「若施傘蓋，普願一切眾生離風雨難，得大清涼普覆一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施傘蓋，普願一切眾生離風雨難，得大清涼普覆一切。

「若施幢幡，普願一切眾生身如朗月，清淨潔白光明普照，盡諸世間人所愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施幢幡，普願一切眾生身如朗月，清淨潔白光明普照，盡諸世間人所愛樂。

「若施寶拂，普願一切眾生離諸塵垢，身得清淨有大名稱，最上吉祥所應具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施寶拂，普願一切眾生離諸塵垢，身得清淨有大名稱，最上吉祥所應具足。

「若施諸莊嚴具，普願一切眾生當得一切佛功德寶，聖莊嚴具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施諸莊嚴具，普願一切眾生當得一切佛功德寶，聖莊嚴具。

「若施歌樂，普願一切眾生得勝耳根，常聞諸佛妙好音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施歌樂，普願一切眾生得勝耳根，常聞諸佛妙好音聲。

「若施船舫、騎乘，普願一切眾生得最上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施船舫、騎乘，普願一切眾生得最上乘。

「又復，隨諸眾生有所愛樂而悉施與，得童子相柔軟妙好，受天快樂，諸所施作適悅自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，隨諸眾生有所愛樂而悉施與，得童子相柔軟妙好，受天快樂，諸所施作適悅自在。

「若施旃檀香，普願一切眾生得三十二大丈夫相，具足莊嚴乃至無見頂相，常出妙香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施旃檀香，普願一切眾生得三十二大丈夫相，具足莊嚴乃至無見頂相，常出妙香。

「若施座具，普願一切眾生受天富樂，一一當處最上、最勝大金剛座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施座具，普願一切眾生受天富樂，一一當處最上、最勝大金剛座。

「若施臥具，普願一切眾生當得最上歡喜適悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施臥具，普願一切眾生當得最上歡喜適悅。

「若施僧坊舍宇，普願一切眾生住天悅意妙寶樓閣，四種神足悉得圓具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施僧坊舍宇，普願一切眾生住天悅意妙寶樓閣，四種神足悉得圓具。

「若施空地，普願一切眾生當得安住勝妙十地，速至最上圓滿佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施空地，普願一切眾生當得安住勝妙十地，速至最上圓滿佛地。

「若施眷屬，普願一切眾生當得世間天、人、阿修羅等常所侍衛，堅固不壞最上最勝，諸所施作而無等比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施眷屬，普願一切眾生當得世間天、人、阿修羅等常所侍衛，堅固不壞最上最勝，諸所施作而無等比。

「若施醫藥，普願一切眾生離諸病苦，如大藥樹，當得金剛不破壞身，一切莊嚴，常得最上適悅快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施醫藥，普願一切眾生離諸病苦，如大藥樹，當得金剛不破壞身，一切莊嚴，常得最上適悅快樂。

「若施明鏡，普願一切眾生如月光明普照一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施明鏡，普願一切眾生如月光明普照一切。

「若施瓶器，普願一切眾生得大賢瓶，灌注法水普潤一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施瓶器，普願一切眾生得大賢瓶，灌注法水普潤一切。

「若施園林樹木，普願一切眾生身如劫樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施園林樹木，普願一切眾生身如劫樹。

「若施酥酪，普願一切眾生得最上樂味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施酥酪，普願一切眾生得最上樂味。

「若施甘美等物，普願一切眾生得最上、可愛輕安樂味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若施甘美等物，普願一切眾生得最上、可愛輕安樂味。

「又復，諸修菩薩行者，若見一切男、女、奴婢當起是意：『普願一切眾生悉當遠離恩愛纏縛、憂惱等苦，一一皆獲自在快樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，諸修菩薩行者，若見一切男、女、奴婢當起是意：『普願一切眾生悉當遠離恩愛纏縛、憂惱等苦，一一皆獲自在快樂。』

「若見苦境，當起是意：『普願一切眾生得離諸苦，解脫自在與諸佛等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見苦境，當起是意：『普願一切眾生得離諸苦，解脫自在與諸佛等。』

「若於一切眾生作父母、師長、阿闍梨想，恭敬、尊重，於當生中天上人間——若沙門、婆羅門等諸所生處——諸根調伏，離一切苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於一切眾生作父母、師長、阿闍梨想，恭敬、尊重，於當生中天上人間——若沙門、婆羅門等諸所生處——諸根調伏，離一切苦。

「若處五欲樂時，當起是意：『普願一切眾生如所樂欲悉得如意，一切皆具菩薩勝行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若處五欲樂時，當起是意：『普願一切眾生如所樂欲悉得如意，一切皆具菩薩勝行。』

「若澡沐時，當起是意：『普願一切眾生離諸塵垢，清淨無染與諸佛等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若澡沐時，當起是意：『普願一切眾生離諸塵垢，清淨無染與諸佛等。』

「若入園林寺舍及諸方處，當起是意：『普願一切眾生得入最上解脫法門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若入園林寺舍及諸方處，當起是意：『普願一切眾生得入最上解脫法門。』

「若出一切方處，當起是意：『普願一切眾生出輪迴際，住安樂法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若出一切方處，當起是意：『普願一切眾生出輪迴際，住安樂法。』

「若飲食時，當起是意：『普願一切眾生離諸惡趣，斷飲食想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若飲食時，當起是意：『普願一切眾生離諸惡趣，斷飲食想。』

「若處眷屬中，當起是意：『普願一切眾生遠離鬪諍，互相愛敬為善知識，慈和平等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若處眷屬中，當起是意：『普願一切眾生遠離鬪諍，互相愛敬為善知識，慈和平等。』

「若開戶時，當起是意：『普願一切眾生開解脫門，咸得趣入。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若開戶時，當起是意：『普願一切眾生開解脫門，咸得趣入。』

「若閉戶時，普願一切眾生閉惡趣門，不復趣進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若閉戶時，普願一切眾生閉惡趣門，不復趣進。

「若履道路時，當起是意：『普願一切眾生如理修行，順趣正道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若履道路時，當起是意：『普願一切眾生如理修行，順趣正道。』

「若乘船舫、騎乘，當起是意：『普願一切眾生乘最上乘，登正覺道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若乘船舫、騎乘，當起是意：『普願一切眾生乘最上乘，登正覺道。』

「若有所過度時，當起是意：『普願一切眾生出過地獄等苦，不復趣入。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有所過度時，當起是意：『普願一切眾生出過地獄等苦，不復趣入。』

「若有一切常語論時，當起是意：『普願一切眾生正念現前，諸法圓滿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有一切常語論時，當起是意：『普願一切眾生正念現前，諸法圓滿。』

「若見有人起忿怒時，即生歡喜作如是意：『普願一切眾生當息一切毒害忿怒，遠離魔嬈。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有人起忿怒時，即生歡喜作如是意：『普願一切眾生當息一切毒害忿怒，遠離魔嬈。』

「若有宣說善法語言，當起是意：『普願一切眾生得諸佛智，辯才無礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有宣說善法語言，當起是意：『普願一切眾生得諸佛智，辯才無礙。』

「若處戲笑、歌樂、讚詠，當起是意：『普願一切眾生常大歡喜，受諸富樂，自在適悅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若處戲笑、歌樂、讚詠，當起是意：『普願一切眾生常大歡喜，受諸富樂，自在適悅。』

「若睡眠時，當起是意：『普願一切眾生起最上心，出離無智塵暗淤泥，諸有所作得佛建立，住圓滿智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若睡眠時，當起是意：『普願一切眾生起最上心，出離無智塵暗淤泥，諸有所作得佛建立，住圓滿智。』

「若經行時，當起是意：『普願一切眾生常得履諸聖道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若經行時，當起是意：『普願一切眾生常得履諸聖道。』」

爾時，大意菩薩聞說是法，生大歡喜，復白佛言：「善哉，世尊！善說此法，能令一切修菩薩行者所有身、語、意業如善所作，常得諸佛共所攝受，所有惡趣一切眾生得佛救度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大意菩薩聞說是法，生大歡喜，復白佛言：「善哉，世尊！善說此法，能令一切修菩薩行者所有身、語、意業如善所作，常得諸佛共所攝受，所有惡趣一切眾生得佛救度。

「世尊！於後末世修菩薩行者，如佛所說善巧方便應如是行，是即名為修菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！於後末世修菩薩行者，如佛所說善巧方便應如是行，是即名為修菩薩行。」

佛言：「大意！如是，如是。諸修菩薩行者若如是學，即得信心堅固不復退轉，種子具足出生現行。大意當知：此即名為菩薩勝相，復為最上善巧方便。汝等於此正法當勤修習，為人演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大意！如是，如是。諸修菩薩行者若如是學，即得信心堅固不復退轉，種子具足出生現行。大意當知：此即名為菩薩勝相，復為最上善巧方便。汝等於此正法當勤修習，為人演說。」

爾時，大意菩薩摩訶薩聞佛說是法已，歡喜稱讚禮世尊足，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大意菩薩摩訶薩聞佛說是法已，歡喜稱讚禮世尊足，退住一面。