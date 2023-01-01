佛說大乘不思議神通境界經

佛說大乘不思議神通境界經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘不思議神通境界經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

佛告天子：「此妙吉祥菩薩從是已後，復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心。最初有佛，名尸隣捺囉王如來、應供、正等正覺，出現世間，於彼佛所發菩提心；其後有佛，名寶光行吉祥，出現世間；其後有佛，名蓮華上變化吉祥，出現世間；其後有佛，名清淨寶吉祥，出現世間；其後有佛，名無邊寶吉祥，出現世間；其後有佛，名大寶吉祥，出現世間；其後有佛，名虛空燈，出現世間；其後有佛，名大法王，出現世間；其後有佛，名眾寶聚持妙色相，出現世間；其後有佛，名能仁主，出現世間；其後有佛，名功德光明莊嚴吉祥，出現世間；其後有佛，名大光吉祥，出現世間；其後有佛，名無量光廣大莊嚴，出現世間；其後有佛，名作變化雲千音聲王，出現世間；其後有佛，名最上日光吉祥，出現世間；其後有佛，名最上意，出現世間；其後有佛，名多種光明吉祥王，出現世間。如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已，復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心；又復於火頂如來、眾尊如來、作莊嚴如來、飲光如來，是諸如來所，皆發菩提心種諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「此妙吉祥菩薩從是已後，復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心。最初有佛，名尸隣捺囉王如來、應供、正等正覺，出現世間，於彼佛所發菩提心；其後有佛，名寶光行吉祥，出現世間；其後有佛，名蓮華上變化吉祥，出現世間；其後有佛，名清淨寶吉祥，出現世間；其後有佛，名無邊寶吉祥，出現世間；其後有佛，名大寶吉祥，出現世間；其後有佛，名虛空燈，出現世間；其後有佛，名大法王，出現世間；其後有佛，名眾寶聚持妙色相，出現世間；其後有佛，名能仁主，出現世間；其後有佛，名功德光明莊嚴吉祥，出現世間；其後有佛，名大光吉祥，出現世間；其後有佛，名無量光廣大莊嚴，出現世間；其後有佛，名作變化雲千音聲王，出現世間；其後有佛，名最上日光吉祥，出現世間；其後有佛，名最上意，出現世間；其後有佛，名多種光明吉祥王，出現世間。如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已，復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心；又復於火頂如來、眾尊如來、作莊嚴如來、飲光如來，是諸如來所，皆發菩提心種諸善根。

「天子！此妙吉祥菩薩，能於如是無量無數佛世尊所發菩提心，廣大方便種諸善根已，乃至最後於我現在如來、應供、正等正覺所，以神通變化作諸佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！此妙吉祥菩薩，能於如是無量無數佛世尊所發菩提心，廣大方便種諸善根已，乃至最後於我現在如來、應供、正等正覺所，以神通變化作諸佛事。」

爾時普華幢天子前白佛言：「世尊！一切眾生欲種善根，若能於此廣大正法發信解心，聽受讀誦、記念思惟、為人演說，當知是人，善得人身、善見諸佛、善聞正法。於其世間有所利益不空受食。世尊！而諸眾生云何當能於此正法發生信解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普華幢天子前白佛言：「世尊！一切眾生欲種善根，若能於此廣大正法發信解心，聽受讀誦、記念思惟、為人演說，當知是人，善得人身、善見諸佛、善聞正法。於其世間有所利益不空受食。世尊！而諸眾生云何當能於此正法發生信解？」

佛告普華幢天子言：「汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩，彼當為汝如理宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普華幢天子言：「汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩，彼當為汝如理宣說。」

是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言：「云何當得一切眾生於此正法能生信解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言：「云何當得一切眾生於此正法能生信解？」

妙吉祥菩薩言：「天子！無有法可生信解，彼一切法自性空故、無所生故；若法自性空無所生，當復於何而生信解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「天子！無有法可生信解，彼一切法自性空故、無所生故；若法自性空無所生，當復於何而生信解？」

普華幢天子復白妙吉祥菩薩言：「願為我等略說菩薩行法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華幢天子復白妙吉祥菩薩言：「願為我等略說菩薩行法？」

妙吉祥言：「天子當知，無行是菩薩行。又復一切法是菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「天子當知，無行是菩薩行。又復一切法是菩薩行。」

普華幢天子言：「云何一切法是菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華幢天子言：「云何一切法是菩薩行？」

妙吉祥菩薩言：「天子當知，所言一切法者，謂：四念處、八正道、五根、五力、七覺支。略說此等為菩薩行，若廣說者其數無量。諸菩薩摩訶薩若得此法，是即名為真菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「天子當知，所言一切法者，謂：四念處、八正道、五根、五力、七覺支。略說此等為菩薩行，若廣說者其數無量。諸菩薩摩訶薩若得此法，是即名為真菩薩行。」

普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為四念處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為四念處？」

妙吉祥言：「天子！若菩薩觀身如虛空，不得身相，住平等法，如是名為身中身念處；若菩薩觀諸受法，內外中間俱不可得，皆悉空故，如是名為觀受念處；若菩薩如實觀心，於其名中無色可見，即不可得所觀心相，如是名為心中心念處；若菩薩如實了知彼一切法，若善不善自性皆空，如是名為法中法念處。天子！此等名為四念處法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「天子！若菩薩觀身如虛空，不得身相，住平等法，如是名為身中身念處；若菩薩觀諸受法，內外中間俱不可得，皆悉空故，如是名為觀受念處；若菩薩如實觀心，於其名中無色可見，即不可得所觀心相，如是名為心中心念處；若菩薩如實了知彼一切法，若善不善自性皆空，如是名為法中法念處。天子！此等名為四念處法。」

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為八正道法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為八正道法？」

妙吉祥菩薩言：「若菩薩觀一切法，非境界相，無二無分別，無少法可取，是名正見；若菩薩觀一切法，離諸分別及諸疑惑，與無所觀正行相應，是名正思惟；若菩薩觀一切法自性真實，非有邊非無邊、皆悉平等，如實宣說，是名正語；若菩薩觀一切法，離所作性而不可得，若如所作若非所作，皆悉平等，住如實義，是名正業；若菩薩知一切法本不相續，即於諸法無瞋無喜亦無所著，安住真實平等法中，是名正命；若菩薩了一切法，無諸起作離種種相，於精進行如實相應，是名正精進；若菩薩於一切法不起諸念，了知諸業自性清淨，住無所念，是名正念；若菩薩入一切法自性平等，於所緣相皆悉遠離，畢竟觀察了不可得，是名正定。天子！此等名為八正道法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「若菩薩觀一切法，非境界相，無二無分別，無少法可取，是名正見；若菩薩觀一切法，離諸分別及諸疑惑，與無所觀正行相應，是名正思惟；若菩薩觀一切法自性真實，非有邊非無邊、皆悉平等，如實宣說，是名正語；若菩薩觀一切法，離所作性而不可得，若如所作若非所作，皆悉平等，住如實義，是名正業；若菩薩知一切法本不相續，即於諸法無瞋無喜亦無所著，安住真實平等法中，是名正命；若菩薩了一切法，無諸起作離種種相，於精進行如實相應，是名正精進；若菩薩於一切法不起諸念，了知諸業自性清淨，住無所念，是名正念；若菩薩入一切法自性平等，於所緣相皆悉遠離，畢竟觀察了不可得，是名正定。天子！此等名為八正道法。」

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為五根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為五根？」

妙吉祥言：「若菩薩了一切法本無所生，自性真實無進無退，平等法中如實信解，是名信根；若菩薩於一切法心無愛樂，離遠近想住真實性，是名精進根；若菩薩於一切法非所作意，以所緣相離種種性，由性離故諸念不生，是名念根；若菩薩於一切法，無所念無所得，正定相應，是名定根；若菩薩於一切法，離所生相及不生相，諦觀諸法自性皆空，是名慧根。天子！此等名為五根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「若菩薩了一切法本無所生，自性真實無進無退，平等法中如實信解，是名信根；若菩薩於一切法心無愛樂，離遠近想住真實性，是名精進根；若菩薩於一切法非所作意，以所緣相離種種性，由性離故諸念不生，是名念根；若菩薩於一切法，無所念無所得，正定相應，是名定根；若菩薩於一切法，離所生相及不生相，諦觀諸法自性皆空，是名慧根。天子！此等名為五根。」

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為五力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為五力？」

妙吉祥言：「若菩薩於一切法不起種種虛妄分別，是名信力；若菩薩於一切法而能請問如實勝義，名精進力；若菩薩於一切法離諸失念，正念相應，是名念力；若菩薩於出世法心無懈倦，是名定力；若菩薩於諸業報淨信不壞，是名慧力。天子！此等名為五力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「若菩薩於一切法不起種種虛妄分別，是名信力；若菩薩於一切法而能請問如實勝義，名精進力；若菩薩於一切法離諸失念，正念相應，是名念力；若菩薩於出世法心無懈倦，是名定力；若菩薩於諸業報淨信不壞，是名慧力。天子！此等名為五力。」

復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為七覺支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「云何名為七覺支？」

妙吉祥言：「若菩薩了一切行本無所生，於喜樂法觀真實性，是名喜覺支；若菩薩於一切法無愛著心，於所緣相觀不可得，是名輕安覺支；若菩薩見一切法自性無念無所作意，是名念覺支；若菩薩若一切法求種種相了不可得，記諸善法如實出生，是名擇法覺支；若菩薩觀三界性不取三界相，是名精進覺支；若菩薩觀心無所得，即於一切法亦無所覺了，是名定覺支；若菩薩知一切法本無所依即無所住，復無所生亦無所覺，是故一切法無所觀不可得，住平等捨，是名捨覺支。天子！此等名為七覺支法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「若菩薩了一切行本無所生，於喜樂法觀真實性，是名喜覺支；若菩薩於一切法無愛著心，於所緣相觀不可得，是名輕安覺支；若菩薩見一切法自性無念無所作意，是名念覺支；若菩薩若一切法求種種相了不可得，記諸善法如實出生，是名擇法覺支；若菩薩觀三界性不取三界相，是名精進覺支；若菩薩觀心無所得，即於一切法亦無所覺了，是名定覺支；若菩薩知一切法本無所依即無所住，復無所生亦無所覺，是故一切法無所觀不可得，住平等捨，是名捨覺支。天子！此等名為七覺支法。

「如是略說，四念處、八正道、五根、五力、七覺支法。此諸法門，若菩薩所修為菩薩行；聲聞所修為聲聞行，假使若有淨行諸婆羅門能修習者，即得解諸怨結除滅棘刺息諸煩惱，遠離病苦不生怖畏，順向佛道住佛種姓；若諸沙門多聞佛子修此法者，即得超越輪迴到於彼岸，離諸塵垢得無相身，去除重擔到無畏處獲大快樂；若諸菩薩於此法門，如實觀想如理修行得具足已，是諸菩薩於天上人間，應受廣大信施供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是略說，四念處、八正道、五根、五力、七覺支法。此諸法門，若菩薩所修為菩薩行；聲聞所修為聲聞行，假使若有淨行諸婆羅門能修習者，即得解諸怨結除滅棘刺息諸煩惱，遠離病苦不生怖畏，順向佛道住佛種姓；若諸沙門多聞佛子修此法者，即得超越輪迴到於彼岸，離諸塵垢得無相身，去除重擔到無畏處獲大快樂；若諸菩薩於此法門，如實觀想如理修行得具足已，是諸菩薩於天上人間，應受廣大信施供養。

「天子！是故諸菩薩於其世間、隨諸方處不空受食有大利益。又復若欲出度輪迴，破諸魔眾摧伏外道，吹大法螺擊大法鼓，轉大法輪立大法幢，解脫眾苦得大涅槃，當於如是勝妙法門如理修行。天子！如前所問菩薩行者，此一切法是菩薩行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！是故諸菩薩於其世間、隨諸方處不空受食有大利益。又復若欲出度輪迴，破諸魔眾摧伏外道，吹大法螺擊大法鼓，轉大法輪立大法幢，解脫眾苦得大涅槃，當於如是勝妙法門如理修行。天子！如前所問菩薩行者，此一切法是菩薩行」。

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩為普華幢天子說是法時，會中有三萬二千天子，聞已信解住法平等，即時雨天曼陀羅華、摩訶曼陀羅花及眾妙花，住虛空中，供養世尊及妙吉祥菩薩。花供養已，作如是言：「我等今者於佛法中，暫得聞此菩薩行法，尚獲如是最勝利益，況復有人於此正法能一心聽，生淨信解如理修行，當知是人順向佛道，如妙吉祥神通具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩為普華幢天子說是法時，會中有三萬二千天子，聞已信解住法平等，即時雨天曼陀羅華、摩訶曼陀羅花及眾妙花，住虛空中，供養世尊及妙吉祥菩薩。花供養已，作如是言：「我等今者於佛法中，暫得聞此菩薩行法，尚獲如是最勝利益，況復有人於此正法能一心聽，生淨信解如理修行，當知是人順向佛道，如妙吉祥神通具足。」

爾時普華幢天子復白佛言：「世尊！今此正法於後末世欲使廣大宣通流布，唯願世尊！以威神力加持護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普華幢天子復白佛言：「世尊！今此正法於後末世欲使廣大宣通流布，唯願世尊！以威神力加持護念。」

佛告普華幢天子言：「如是如是。諸佛如來而自知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普華幢天子言：「如是如是。諸佛如來而自知時。」

爾時世尊普遍觀察諸眾會已，作如是言：「諸善男子！汝等眾中，誰當能於無數百千俱胝那庾多劫，持佛菩提護助正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普遍觀察諸眾會已，作如是言：「諸善男子！汝等眾中，誰當能於無數百千俱胝那庾多劫，持佛菩提護助正法？」

爾時會中有三十二俱胝大菩薩眾，異口同音俱白佛言：「世尊！我等於佛住世及涅槃後，以佛神力而能持佛菩提護助正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有三十二俱胝大菩薩眾，異口同音俱白佛言：「世尊！我等於佛住世及涅槃後，以佛神力而能持佛菩提護助正法。」

復次會中有梵天子名勝思惟，從座而起，前白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩於何福蘊修習具足，當能於此甚深正法，受持讀誦為人演說廣大流布？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次會中有梵天子名勝思惟，從座而起，前白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩於何福蘊修習具足，當能於此甚深正法，受持讀誦為人演說廣大流布？」

佛告勝思惟梵天子言：「若菩薩摩訶薩，於佛如來所有十力，修習具足勇猛堅固，證得無生法忍者，當知是人即能持佛菩提護助正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝思惟梵天子言：「若菩薩摩訶薩，於佛如來所有十力，修習具足勇猛堅固，證得無生法忍者，當知是人即能持佛菩提護助正法。」

爾時勝思惟梵天子復白佛言：「世尊！如我解佛所說義，今此不思議境界正法，若有人聞不能發生清淨信解者，我知是人非為大士，於正法門而不相應，是故世尊不為授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝思惟梵天子復白佛言：「世尊！如我解佛所說義，今此不思議境界正法，若有人聞不能發生清淨信解者，我知是人非為大士，於正法門而不相應，是故世尊不為授記。」

佛言：「梵天子！如汝所說，如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天子！如汝所說，如是如是。」

爾時慈氏菩薩摩訶薩從他方界還來佛會，與妙吉祥菩薩摩訶薩俱白佛言：「世尊！今此正法，於後五百歲中，唯願世尊以威神力加持護念，使令正法廣大流布，於其世間利益安樂一切眾生，而諸魔眾欲生破壞不得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩摩訶薩從他方界還來佛會，與妙吉祥菩薩摩訶薩俱白佛言：「世尊！今此正法，於後五百歲中，唯願世尊以威神力加持護念，使令正法廣大流布，於其世間利益安樂一切眾生，而諸魔眾欲生破壞不得其便。」

爾時世尊當欲加持護念此正法故，於其左右重復觀察一切眾會，即時十方如殑伽沙數所有佛剎六種震動，而彼十方如殑伽沙數現住說法諸佛世尊知是事已，亦各以其神力加持護念此正法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊當欲加持護念此正法故，於其左右重復觀察一切眾會，即時十方如殑伽沙數所有佛剎六種震動，而彼十方如殑伽沙數現住說法諸佛世尊知是事已，亦各以其神力加持護念此正法門。

爾時帝釋天主前白佛言：「希有世尊！今此甚深不可思議境界正法，諸佛如來神通威力所加持故。世尊！於後末世城邑聚落所在方處，若有善男子廣為他人說此正法者，我當與諸眷屬往詣彼法師所，密加護之，使其精進，處師子座勇猛無畏，不令諸魔伺得其便。我今復以祕密大明當為作護。」即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主前白佛言：「希有世尊！今此甚深不可思議境界正法，諸佛如來神通威力所加持故。世尊！於後末世城邑聚落所在方處，若有善男子廣為他人說此正法者，我當與諸眷屬往詣彼法師所，密加護之，使其精進，處師子座勇猛無畏，不令諸魔伺得其便。我今復以祕密大明當為作護。」即說大明曰：

「怛𭔞(切身)他(引)(一句) 嗢契(二) 目契(三) 蘇目契(四) 鉢囉(二合)摩哩那(二合)你(五) 畔惹(仁左切，下同)你(六) 三畔惹你(七) 嚩哩沙(二合)砌(引)那你(八) 昧怛囉(二合)嚩帝末沒提(二合、引)(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)他(引)(一句) 嗢契(二) 目契(三) 蘇目契(四) 鉢囉(二合)摩哩那(二合)你(五) 畔惹(仁左切，下同)你(六) 三畔惹你(七) 嚩哩沙(二合)砌(引)那你(八) 昧怛囉(二合)嚩帝末沒提(二合、引)(九)

「世尊！若諸方處有說法師，我當於其左右，密誦此明、結金剛持印而為加護，使得正法廣大流通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸方處有說法師，我當於其左右，密誦此明、結金剛持印而為加護，使得正法廣大流通。」

爾時三十三天中有一天子名虞鉢迦，生天未久，來此佛會處虛空中，得聞正法見希有事，即時雨天曼陀羅華、摩訶曼陀羅花等種種妙花，及諸廣大殊妙珍寶，供養世尊并妙吉祥菩薩及所說法。作如是等諸供養已，從空而下繞佛三匝，頭面著地禮世尊足，持真珠鬘五百肘量，其鬘復以一切妙寶而為莊嚴，奉上世尊，作如是言：「希有世尊！今此廣大甚深正法，於後末世能與眾生多所饒益，若有善男子等於城邑聚落及諸方處受持此法者，當知是人從佛所生，持佛菩提轉大法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三十三天中有一天子名虞鉢迦，生天未久，來此佛會處虛空中，得聞正法見希有事，即時雨天曼陀羅華、摩訶曼陀羅花等種種妙花，及諸廣大殊妙珍寶，供養世尊并妙吉祥菩薩及所說法。作如是等諸供養已，從空而下繞佛三匝，頭面著地禮世尊足，持真珠鬘五百肘量，其鬘復以一切妙寶而為莊嚴，奉上世尊，作如是言：「希有世尊！今此廣大甚深正法，於後末世能與眾生多所饒益，若有善男子等於城邑聚落及諸方處受持此法者，當知是人從佛所生，持佛菩提轉大法輪。」

爾時佛告虞鉢迦天子言：「如汝所說，如是如是。若後末世有善男子，能於城邑聚落及諸方處持此法者，我說是人從佛所生，持佛菩提轉大法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告虞鉢迦天子言：「如汝所說，如是如是。若後末世有善男子，能於城邑聚落及諸方處持此法者，我說是人從佛所生，持佛菩提轉大法輪。」

爾時世尊告妙吉祥菩薩摩訶薩言：「汝當受持此不思議境界正法。」又復告言：「汝當受持此不思議境界正法，於後末世廣大流布不令斷絕，使諸眾生得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告妙吉祥菩薩摩訶薩言：「汝當受持此不思議境界正法。」又復告言：「汝當受持此不思議境界正法，於後末世廣大流布不令斷絕，使諸眾生得大利樂。」

妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！如佛教旨我當奉持，如佛教旨我當奉持。若佛住世及涅槃後，正法所住五百歲中，乃至最後法欲滅時，以佛如來所加持力，我當護助宣通流布。若有善男子等為人演說此正法時，我當往彼人所，隱我身相而不出現，聽受彼人所說正法，如是隨喜展轉稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩白佛言：「世尊！如佛教旨我當奉持，如佛教旨我當奉持。若佛住世及涅槃後，正法所住五百歲中，乃至最後法欲滅時，以佛如來所加持力，我當護助宣通流布。若有善男子等為人演說此正法時，我當往彼人所，隱我身相而不出現，聽受彼人所說正法，如是隨喜展轉稱讚。」

爾時世尊告尊者阿難言：「汝當受持此正法門，廣大為人宣布演說。阿難！若諸眾生受持讀誦此正法門一四句偈者，當知是人決定成就阿耨多羅三藐三菩提果，常為諸佛共所觀察。阿難！正使有人以十方一切諸佛剎土滿中珍寶，供養諸佛所獲福蘊，不如有人於此正法發生淨信聽受讀誦，而此福蘊無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者阿難言：「汝當受持此正法門，廣大為人宣布演說。阿難！若諸眾生受持讀誦此正法門一四句偈者，當知是人決定成就阿耨多羅三藐三菩提果，常為諸佛共所觀察。阿難！正使有人以十方一切諸佛剎土滿中珍寶，供養諸佛所獲福蘊，不如有人於此正法發生淨信聽受讀誦，而此福蘊無量無邊。」

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！此經何名？我當云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！此經何名？我當云何奉持？」

佛告阿難：「是經名為『不思議境界正法』，亦名『普華幢天子所問』；亦名『妙吉祥菩薩遊戲神通』；亦名『如來祕密法印』；亦名『不退轉法門』，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是經名為『不思議境界正法』，亦名『普華幢天子所問』；亦名『妙吉祥菩薩遊戲神通』；亦名『如來祕密法印』；亦名『不退轉法門』，如是受持。」

佛說此經已，妙吉祥等諸大菩薩及普華幢天子，乃至世間天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，妙吉祥等諸大菩薩及普華幢天子，乃至世間天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。