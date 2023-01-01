佛說大乘不思議神通境界經

佛說大乘不思議神通境界經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘不思議神通境界經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時普華幢天子復白佛言：「世尊！今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普華幢天子復白佛言：「世尊！今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶？」

佛言：「天子！此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心。天子！我今為汝及諸大眾，略說其一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心。天子！我今為汝及諸大眾，略說其一。」

是時普華幢天子白佛言：「世尊！願為我等一切眾會，如理宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時普華幢天子白佛言：「世尊！願為我等一切眾會，如理宣說。」

佛言：「天子！過去度如微塵數劫，爾時此娑婆世界有佛，名普觀清淨音王如來、應供、正等正覺，出現於世。彼佛法中有一苾芻名清淨音，於彼法中出家修道得五神通。時彼苾芻於四萬二千歲中，以種種香、華、燈、塗及眾妙具，供養彼佛，種是善根，發於阿耨多羅三藐三菩提心。天子！於汝意云何，彼時清淨音苾芻豈異人乎？即今妙吉祥菩薩摩訶薩是。汝等當知，此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心，已度殑伽沙數眾生，令住須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果；已度殑伽沙數眾生，令住緣覺果；已度殑伽沙數眾生，令住初地，乃至已度殑伽沙數眾生，令住十地。妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！過去度如微塵數劫，爾時此娑婆世界有佛，名普觀清淨音王如來、應供、正等正覺，出現於世。彼佛法中有一苾芻名清淨音，於彼法中出家修道得五神通。時彼苾芻於四萬二千歲中，以種種香、華、燈、塗及眾妙具，供養彼佛，種是善根，發於阿耨多羅三藐三菩提心。天子！於汝意云何，彼時清淨音苾芻豈異人乎？即今妙吉祥菩薩摩訶薩是。汝等當知，此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心，已度殑伽沙數眾生，令住須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果；已度殑伽沙數眾生，令住緣覺果；已度殑伽沙數眾生，令住初地，乃至已度殑伽沙數眾生，令住十地。妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法。

「復次天子！假使有人滿三千大千世界七寶布施如來，是人所獲功德其數甚多；若復有人聞此妙吉祥菩薩名字，恭敬受持乃至隨喜稱念者，當知是人福多於彼。又復天子！若三千大千世界所有眾生，一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果，是人得福甚多；若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者，福多於彼；又若三千大千世界所有眾生，一一皆悉得緣覺果，是人得福甚多；若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者，福多於彼。何以故？若有人稱讚受持諸佛名字，若復有人稱讚受持妙吉祥菩薩名字，如是二人所獲功德等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次天子！假使有人滿三千大千世界七寶布施如來，是人所獲功德其數甚多；若復有人聞此妙吉祥菩薩名字，恭敬受持乃至隨喜稱念者，當知是人福多於彼。又復天子！若三千大千世界所有眾生，一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果，是人得福甚多；若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者，福多於彼；又若三千大千世界所有眾生，一一皆悉得緣覺果，是人得福甚多；若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者，福多於彼。何以故？若有人稱讚受持諸佛名字，若復有人稱讚受持妙吉祥菩薩名字，如是二人所獲功德等無有異。」

爾時普華幢天子聞佛世尊作是說已，即與四萬天子，合掌恭敬作如是言：「善哉妙吉祥菩薩！甚善甚善！我等志誠歸命頂禮。」彼諸天子發是言時，其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普華幢天子聞佛世尊作是說已，即與四萬天子，合掌恭敬作如是言：「善哉妙吉祥菩薩！甚善甚善！我等志誠歸命頂禮。」彼諸天子發是言時，其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞。

爾時尊者大目乾連聞是聲已，來詣佛所前白佛言：「世尊！今此三千大千世界，皆得普聞讚歎音聲。是何神力現此希有不思議事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目乾連聞是聲已，來詣佛所前白佛言：「世尊！今此三千大千世界，皆得普聞讚歎音聲。是何神力現此希有不思議事？」

佛告大目乾連言：「汝今當知，是妙吉祥菩薩摩訶薩——已住不退轉，被大鎧甲最勝大士——在此會中，諸天子等稱讚彼名，是故音聲普聞三千大千世界。大目乾連！若有人隨其方處，稱讚受持此妙吉祥菩薩名字者，即時三千大千世界普皆震動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大目乾連言：「汝今當知，是妙吉祥菩薩摩訶薩——已住不退轉，被大鎧甲最勝大士——在此會中，諸天子等稱讚彼名，是故音聲普聞三千大千世界。大目乾連！若有人隨其方處，稱讚受持此妙吉祥菩薩名字者，即時三千大千世界普皆震動。」

是時尊者大目乾連復白佛言：「希有世尊！此菩薩摩訶薩成就如是不思議事，被大鎧甲勇猛精進，成熟有情具諸佛法。世尊！若人以少善根，不能如是圓滿具足大菩薩法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者大目乾連復白佛言：「希有世尊！此菩薩摩訶薩成就如是不思議事，被大鎧甲勇猛精進，成熟有情具諸佛法。世尊！若人以少善根，不能如是圓滿具足大菩薩法。」

爾時世尊為大目乾連說是法時，忽然出現大寶蓮華，遍滿娑婆世界，一一蓮華大如車輪，其華各有種種色香，諸妙寶網以為莊嚴，於其華中有一蓮華而最出現，高顯妙好，一切眾會皆悉覩見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為大目乾連說是法時，忽然出現大寶蓮華，遍滿娑婆世界，一一蓮華大如車輪，其華各有種種色香，諸妙寶網以為莊嚴，於其華中有一蓮華而最出現，高顯妙好，一切眾會皆悉覩見。

爾時尊者阿難見其蓮華殊妙莊嚴忽然出現，即白佛言：「世尊！云何此會先有是相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難見其蓮華殊妙莊嚴忽然出現，即白佛言：「世尊！云何此會先有是相？」

佛言：「阿難！汝今當觀，不久即有六萬菩薩摩訶薩眾，從普遍光明世界吉祥德王佛剎中而來此會，各各處其寶蓮華上結加趺坐。彼一蓮華最高顯者，當有菩薩名遍照藏，處其華上加趺而坐。是諸菩薩欲現空中故，先示此寶蓮華相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝今當觀，不久即有六萬菩薩摩訶薩眾，從普遍光明世界吉祥德王佛剎中而來此會，各各處其寶蓮華上結加趺坐。彼一蓮華最高顯者，當有菩薩名遍照藏，處其華上加趺而坐。是諸菩薩欲現空中故，先示此寶蓮華相。」

爾時會中諸菩薩等一切大眾，咸共稱讚得未曾有，各各合掌向空頂禮。是時於虛空中有梵王、帝釋，執寶蓮華，圍遶遍照藏菩薩摩訶薩。而此菩薩與諸大士，即時各各踊身虛空高七多羅樹，一切眾會皆悉覩見。時諸菩薩於其空中雨眾寶華，種種色香殊妙第一，以供養佛。華供養已，於虛空中出如是聲：「世尊！吉祥德王如來、應供、正等正覺，問訊世尊釋迦牟尼如來！少病少惱、輕利調適得大快樂、氣力安不？吉祥德王如來如是置問：『今遍照藏菩薩摩訶薩等六萬菩薩同來至此，禮近世尊！隨喜聽受不思議境界正法。』」爾時空中出是聲已，遍照藏菩薩摩訶薩及諸菩薩，即時各各從空而下，頭面著地禮佛足已，住立佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中諸菩薩等一切大眾，咸共稱讚得未曾有，各各合掌向空頂禮。是時於虛空中有梵王、帝釋，執寶蓮華，圍遶遍照藏菩薩摩訶薩。而此菩薩與諸大士，即時各各踊身虛空高七多羅樹，一切眾會皆悉覩見。時諸菩薩於其空中雨眾寶華，種種色香殊妙第一，以供養佛。華供養已，於虛空中出如是聲：「世尊！吉祥德王如來、應供、正等正覺，問訊世尊釋迦牟尼如來！少病少惱、輕利調適得大快樂、氣力安不？吉祥德王如來如是置問：『今遍照藏菩薩摩訶薩等六萬菩薩同來至此，禮近世尊！隨喜聽受不思議境界正法。』」爾時空中出是聲已，遍照藏菩薩摩訶薩及諸菩薩，即時各各從空而下，頭面著地禮佛足已，住立佛前。

爾時世尊知是事已，故復問言：「遍照藏菩薩摩訶薩等諸善男子！汝等今者何故至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知是事已，故復問言：「遍照藏菩薩摩訶薩等諸善男子！汝等今者何故至此？」

遍照藏菩薩白佛言：「世尊！我等於普遍光明世界吉祥德王佛剎中，聞此娑婆世界世尊釋迦牟尼如來與諸菩薩大士而共集會，宣說不思議境界正法。我等欲見世尊及聞正法，以是因緣故來至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏菩薩白佛言：「世尊！我等於普遍光明世界吉祥德王佛剎中，聞此娑婆世界世尊釋迦牟尼如來與諸菩薩大士而共集會，宣說不思議境界正法。我等欲見世尊及聞正法，以是因緣故來至此。」

爾時尊者大迦葉在大會中前白佛言：「世尊！普遍光明世界吉祥德王佛剎，去此佛剎而不遠耶？何故此諸大士於少時間速能至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大迦葉在大會中前白佛言：「世尊！普遍光明世界吉祥德王佛剎，去此佛剎而不遠耶？何故此諸大士於少時間速能至此？」

遍照藏菩薩謂大迦葉言：「尊者！汝若以自神通定力往彼世界，至壽量盡亦未能到。是故當知，彼佛世界如是遠近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏菩薩謂大迦葉言：「尊者！汝若以自神通定力往彼世界，至壽量盡亦未能到。是故當知，彼佛世界如是遠近。」

爾時佛告大迦葉言：「去此世界，度如六十殑伽沙數佛剎，即到普遍光明世界，此諸菩薩以其最勝大神通力，速能至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大迦葉言：「去此世界，度如六十殑伽沙數佛剎，即到普遍光明世界，此諸菩薩以其最勝大神通力，速能至此。」

是時尊者大迦葉白佛言：「世尊！我今樂欲往彼世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者大迦葉白佛言：「世尊！我今樂欲往彼世界。」

遍照藏菩薩即問尊者大迦葉言：「尊者云何於來去想有所動轉？迦葉！汝於何法見有來去？汝謂色法有來去耶？受、想、行、識有來去耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏菩薩即問尊者大迦葉言：「尊者云何於來去想有所動轉？迦葉！汝於何法見有來去？汝謂色法有來去耶？受、想、行、識有來去耶？」

大迦葉答言：「善男子！色無來去，受、想、行、識亦無來去。於定心中示來去相，若住定心即諸色不見，色無見故即不能得彼來去相。善男子！若住定心即得勝義法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉答言：「善男子！色無來去，受、想、行、識亦無來去。於定心中示來去相，若住定心即諸色不見，色無見故即不能得彼來去相。善男子！若住定心即得勝義法門。

「復次善男子！汝諸菩薩來此久耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！汝諸菩薩來此久耶？」

遍照藏答言：「我來久近，如汝尊者所得漏盡證心解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏答言：「我來久近，如汝尊者所得漏盡證心解脫。」

大迦葉言：「希有大士！得大神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「希有大士！得大神通。」

遍照藏言：「即汝尊者得心解脫亦云何久？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「即汝尊者得心解脫亦云何久？」

大迦葉言：「解脫已久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「解脫已久。」

遍照藏言：「如汝尊者得心解脫，當以何義說名為心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「如汝尊者得心解脫，當以何義說名為心？」

大迦葉言：「汝善男子！亦云何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「汝善男子！亦云何說？」

遍照藏言：「心有所縛，何名解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「心有所縛，何名解脫？」

大迦葉言：「若如是者，汝善男子！有縛於心不名解脫，亦復不名解脫知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「若如是者，汝善男子！有縛於心不名解脫，亦復不名解脫知見。」

遍照藏言：「尊者大迦葉！心本無縛，其何解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「尊者大迦葉！心本無縛，其何解脫？」

大迦葉言：「若於無縛如實了知，是即解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「若於無縛如實了知，是即解脫。」

遍照藏言：「尊者大迦葉！為用何心而了知耶？過去耶、未來耶、現在耶？若過去心，彼已滅盡；若未來心，當亦未至；若現在心，今即無住。離此三世，復以何心而了知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「尊者大迦葉！為用何心而了知耶？過去耶、未來耶、現在耶？若過去心，彼已滅盡；若未來心，當亦未至；若現在心，今即無住。離此三世，復以何心而了知耶？」

大迦葉言：「善男子！心法滅處非彼心分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！心法滅處非彼心分。」

遍照藏言：「尊者大迦葉！即此心滅處而可了知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「尊者大迦葉！即此心滅處而可了知耶？」

大迦葉言：「若心滅處即不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「若心滅處即不能知。」

遍照藏言：「彼一切法皆如心滅，是故不能有所了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「彼一切法皆如心滅，是故不能有所了知。」

大迦葉言：「汝善男子！得大辯才隨問能答。我今不能有是辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「汝善男子！得大辯才隨問能答。我今不能有是辯才。」

遍照藏言：「尊者大迦葉！於汝意云何？所有辯才，若見若聞，為有得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「尊者大迦葉！於汝意云何？所有辯才，若見若聞，為有得耶？」

大迦葉言：「無得無聞。何以故？緣生性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「無得無聞。何以故？緣生性故。」

遍照藏言：「豈非一切法皆同如是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「豈非一切法皆同如是耶？」

大迦葉言：「善男子！諸法亦如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！諸法亦如是！」

遍照藏言：「尊者大迦葉！於汝意云何？若見若聞，於其辯才能無斷耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「尊者大迦葉！於汝意云何？若見若聞，於其辯才能無斷耶？」

大迦葉言：「不壞亦不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「不壞亦不斷。」

遍照藏言：「尊者大迦葉！如是如是！菩薩辯才隨有所問而不斷壞。迦葉當知，諸菩薩摩訶薩縱經劫數隨問能答，所有辯才亦不斷壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照藏言：「尊者大迦葉！如是如是！菩薩辯才隨有所問而不斷壞。迦葉當知，諸菩薩摩訶薩縱經劫數隨問能答，所有辯才亦不斷壞。」

爾時遍照藏菩薩及尊者大迦葉說是法時，五十萬眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，二百菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時遍照藏菩薩及尊者大迦葉說是法時，五十萬眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，二百菩薩得無生法忍。

爾時尊者大迦葉白佛言：「世尊！勸請世尊為妙吉祥菩薩及大會眾如應說法，使其長夜得大利樂，而能決定證諸法性！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大迦葉白佛言：「世尊！勸請世尊為妙吉祥菩薩及大會眾如應說法，使其長夜得大利樂，而能決定證諸法性！」

爾時有菩薩名曰辯積，在大會中，從座而起白妙吉祥菩薩言：「妙吉祥！云何尊者大迦葉於法精進能善宣說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有菩薩名曰辯積，在大會中，從座而起白妙吉祥菩薩言：「妙吉祥！云何尊者大迦葉於法精進能善宣說？」

妙吉祥言：「此大迦葉！於聲聞法中已得無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「此大迦葉！於聲聞法中已得無畏。」

辯積菩薩言：「此大迦葉！云何不住大乘法中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「此大迦葉！云何不住大乘法中？」

妙吉祥言：「善男子！此大迦葉！亦非不能住大乘法，為於聲聞法中得解脫故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「善男子！此大迦葉！亦非不能住大乘法，為於聲聞法中得解脫故。」

辯積菩薩言：「妙吉祥！云何名為聲聞法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「妙吉祥！云何名為聲聞法？」

妙吉祥言：「世尊釋迦牟尼如來！於此娑婆世界為諸眾生說三乘法。何等為三？所謂聲聞乘、緣覺乘、大乘，是名三乘。何以故？有諸眾生，起劣精進而求解脫故，佛方便開示三乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「世尊釋迦牟尼如來！於此娑婆世界為諸眾生說三乘法。何等為三？所謂聲聞乘、緣覺乘、大乘，是名三乘。何以故？有諸眾生，起劣精進而求解脫故，佛方便開示三乘。」

辯積菩薩言：「妙吉祥！云何如來廣說無量空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩言：「妙吉祥！云何如來廣說無量空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

妙吉祥言：「善男子！如來以善方便，宣說無量空、無相、無願解脫法門，令諸眾生如理修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「善男子！如來以善方便，宣說無量空、無相、無願解脫法門，令諸眾生如理修行。」

爾時妙吉祥菩薩為辯積菩薩說是法時，會中所有天、龍、夜叉、乾闥婆等，即時各各合掌恭敬，異口同音說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩為辯積菩薩說是法時，會中所有天、龍、夜叉、乾闥婆等，即時各各合掌恭敬，異口同音說伽陀曰：

「所有一切供養具， 寶衣寶器眾莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有一切供養具， 寶衣寶器眾莊嚴；

妙吉祥尊所嚴身， 我今稱讚功德聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥尊所嚴身， 我今稱讚功德聚。」

爾時普華幢天子復白佛言：「世尊！此妙吉祥菩薩摩訶薩，最初於何佛世尊所發菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普華幢天子復白佛言：「世尊！此妙吉祥菩薩摩訶薩，最初於何佛世尊所發菩提心？」

佛告普華幢天子言：「汝今當知，過去度如殑伽沙數劫前，彼時有世界名金焰光明，有佛出世，號無垢日焰光明如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足。天子！彼佛壽量九百九十萬俱胝那庾多數，為諸眾生說三乘法，所謂：聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。時彼如來初會說法，有八百四十萬俱胝那庾多眾生，住聲聞乘得阿羅漢，諸漏已盡捨諸重擔得大善利，諸有結縛皆悉已盡，正智無礙心善解脫；第二會說法時，有七十萬俱胝那庾多苾芻得阿羅漢；第三會說法時，有六百五十萬俱胝那庾多苾芻得阿羅漢。彼佛法中，二分苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷眾；二分菩薩摩訶薩眾。彼諸菩薩一切皆是不退轉者，皆悉證得無生法忍，普入無邊三摩地門，圓滿善法，復得無邊陀羅尼門，如來為說不退轉法輪，況復彼諸初發大乘心者，其數無量，是中亦有無量眾生住緣覺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普華幢天子言：「汝今當知，過去度如殑伽沙數劫前，彼時有世界名金焰光明，有佛出世，號無垢日焰光明如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足。天子！彼佛壽量九百九十萬俱胝那庾多數，為諸眾生說三乘法，所謂：聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。時彼如來初會說法，有八百四十萬俱胝那庾多眾生，住聲聞乘得阿羅漢，諸漏已盡捨諸重擔得大善利，諸有結縛皆悉已盡，正智無礙心善解脫；第二會說法時，有七十萬俱胝那庾多苾芻得阿羅漢；第三會說法時，有六百五十萬俱胝那庾多苾芻得阿羅漢。彼佛法中，二分苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷眾；二分菩薩摩訶薩眾。彼諸菩薩一切皆是不退轉者，皆悉證得無生法忍，普入無邊三摩地門，圓滿善法，復得無邊陀羅尼門，如來為說不退轉法輪，況復彼諸初發大乘心者，其數無量，是中亦有無量眾生住緣覺者。

「天子！彼無垢日焰光明如來，以其無量無數相應行法，普攝眾生。時彼金焰光明世界，多以黃金而用莊嚴，諸有樓閣殿堂眾寶為柱，一切樹林皆寶嚴飾，於其樹間出妙音聲，稱讚甚深不思議法。所謂：空聲、無相聲、無願聲；無性聲、無著聲；無生聲、無起聲，出如是等讚諸法聲。其所出聲，一切眾生聞者愛樂。彼佛滅後，正法住世滿一千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！彼無垢日焰光明如來，以其無量無數相應行法，普攝眾生。時彼金焰光明世界，多以黃金而用莊嚴，諸有樓閣殿堂眾寶為柱，一切樹林皆寶嚴飾，於其樹間出妙音聲，稱讚甚深不思議法。所謂：空聲、無相聲、無願聲；無性聲、無著聲；無生聲、無起聲，出如是等讚諸法聲。其所出聲，一切眾生聞者愛樂。彼佛滅後，正法住世滿一千歲。

「天子！時彼金焰光明世界中，有轉輪王名最勝辯才，為四洲主。是時彼王於無垢日焰光明佛剎中，以其飲食、衣服、臥具、幢幡、寶蓋諸妙供具，供養彼佛及其佛剎所有一切聲聞、緣覺、大菩薩眾。如是供養滿一俱胝歲，於彼佛所深種善根。彼轉輪王種是善根時，即有八萬四千眾生，及王宮中有三百二十萬后妃眷屬，同發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！時彼金焰光明世界中，有轉輪王名最勝辯才，為四洲主。是時彼王於無垢日焰光明佛剎中，以其飲食、衣服、臥具、幢幡、寶蓋諸妙供具，供養彼佛及其佛剎所有一切聲聞、緣覺、大菩薩眾。如是供養滿一俱胝歲，於彼佛所深種善根。彼轉輪王種是善根時，即有八萬四千眾生，及王宮中有三百二十萬后妃眷屬，同發阿耨多羅三藐三菩提心。

「天子！彼最勝辯才轉輪聖王有其千子，先於聲聞法中發生信解，後復發於阿耨多羅三藐三菩提心，證得無生法忍。爾時彼王有女名曰大慧，具大辯才甚深信解。是時大慧與七千二百宮女眷屬恭敬圍繞，詣彼無垢日焰光明佛所。到佛所已，與諸眷屬頭面著地，禮彼佛足。時大慧女以善根故，即發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已前白佛言：『世尊！我欲趣求阿耨多羅三藐三菩提果，然我今者不能以此女人色相而取證彼阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊為我開示，有何法門如理修行，令我當得轉女人身成男子相，速能取證阿耨多羅三藐三菩提果？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！彼最勝辯才轉輪聖王有其千子，先於聲聞法中發生信解，後復發於阿耨多羅三藐三菩提心，證得無生法忍。爾時彼王有女名曰大慧，具大辯才甚深信解。是時大慧與七千二百宮女眷屬恭敬圍繞，詣彼無垢日焰光明佛所。到佛所已，與諸眷屬頭面著地，禮彼佛足。時大慧女以善根故，即發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已前白佛言：『世尊！我欲趣求阿耨多羅三藐三菩提果，然我今者不能以此女人色相而取證彼阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊為我開示，有何法門如理修行，令我當得轉女人身成男子相，速能取證阿耨多羅三藐三菩提果？』

「爾時無垢日焰光明如來即告大慧女言：『汝善女人！當有一法，能具足者，即得轉女人身成男子相。何等為一？所謂發起大菩提心、無等等心、一切三界最勝上心，乃至一切聲聞緣覺起隨順心。復有一法，若具足者，即得轉女人身成男子相。何等為一？所謂於諸如來，常所作意而不遠離，聽受正法無所厭倦。大慧！復有十法，若具足者，即得轉女人身成男子相。何等為十？所謂十善業道應當圓滿，即得慈行成就；又復長時受學無懈、聽法無懈、親近法師亦復無懈，若能圓滿如是等法，即得轉女人身成男子相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時無垢日焰光明如來即告大慧女言：『汝善女人！當有一法，能具足者，即得轉女人身成男子相。何等為一？所謂發起大菩提心、無等等心、一切三界最勝上心，乃至一切聲聞緣覺起隨順心。復有一法，若具足者，即得轉女人身成男子相。何等為一？所謂於諸如來，常所作意而不遠離，聽受正法無所厭倦。大慧！復有十法，若具足者，即得轉女人身成男子相。何等為十？所謂十善業道應當圓滿，即得慈行成就；又復長時受學無懈、聽法無懈、親近法師亦復無懈，若能圓滿如是等法，即得轉女人身成男子相。』

「爾時彼佛說是法時，其大慧女即於同來諸眷屬前轉彼女身得成男子。即時大慧童子合掌恭敬前白佛言：『世尊！我今已轉女身，於佛法中樂欲出家，持苾芻戒，願佛攝受。』爾時彼佛即告大慧童子言：『善來苾芻！』是時大慧於剎那間鬚髮自落、袈裟被身，成苾芻相，威儀庠序如百臘者，即於會中證得無生法忍。是時彼王所有諸子知是事已，生希有心，來入佛會皆求出家。佛即攝受，各各如應為說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼佛說是法時，其大慧女即於同來諸眷屬前轉彼女身得成男子。即時大慧童子合掌恭敬前白佛言：『世尊！我今已轉女身，於佛法中樂欲出家，持苾芻戒，願佛攝受。』爾時彼佛即告大慧童子言：『善來苾芻！』是時大慧於剎那間鬚髮自落、袈裟被身，成苾芻相，威儀庠序如百臘者，即於會中證得無生法忍。是時彼王所有諸子知是事已，生希有心，來入佛會皆求出家。佛即攝受，各各如應為說法要。

「爾時大慧苾芻告諸王子言：『我於今者得最上利，永不復起聲聞之見，決定趣求阿耨多羅三藐三菩提果，修大悲行利益眾生。汝等有發聲聞心者，亦應如我發趣最上大菩提心，當於正中正道起修行想。』時大慧苾芻為諸王子如應說法，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大慧苾芻告諸王子言：『我於今者得最上利，永不復起聲聞之見，決定趣求阿耨多羅三藐三菩提果，修大悲行利益眾生。汝等有發聲聞心者，亦應如我發趣最上大菩提心，當於正中正道起修行想。』時大慧苾芻為諸王子如應說法，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊釋迦牟尼佛告普華幢天子言：「彼無垢日焰光明佛剎中，最勝辯才轉輪聖王大慧童女者，豈異人乎？即今妙吉祥菩薩摩訶薩是！彼王所有千童子眾，今已成就阿耨多羅三藐三菩提果，現住說法教化眾生，即千佛是。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊釋迦牟尼佛告普華幢天子言：「彼無垢日焰光明佛剎中，最勝辯才轉輪聖王大慧童女者，豈異人乎？即今妙吉祥菩薩摩訶薩是！彼王所有千童子眾，今已成就阿耨多羅三藐三菩提果，現住說法教化眾生，即千佛是。所謂：

「東方：超過行如來、無邊光明如來、普光如來、吉祥主如來、實相如來、寶上如來、寶明如來、寶幢如來、寶照明如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方：超過行如來、無邊光明如來、普光如來、吉祥主如來、實相如來、寶上如來、寶明如來、寶幢如來、寶照明如來。

「南方：最極高如來、大光明如來、無量壽如來、無量聲如來、大名稱如來、無邊名稱如來、寶光如來、清淨無邊壽如來、月相如來、月光如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方：最極高如來、大光明如來、無量壽如來、無量聲如來、大名稱如來、無邊名稱如來、寶光如來、清淨無邊壽如來、月相如來、月光如來。

「西方：無垢明如來、清淨光如來、日明如來、無邊寶最上如來、梵高如來、金色光明如來、梵自在王如來、龍自在王如來、一切寶華自在王如來、娑羅樹王如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方：無垢明如來、清淨光如來、日明如來、無邊寶最上如來、梵高如來、金色光明如來、梵自在王如來、龍自在王如來、一切寶華自在王如來、娑羅樹王如來。

「北方：堅固勇猛如來、離塵如來、吉祥藏光如來、無量香光如來、師子音王如來、大勢力精進出生如來、妙高步如來、大寶聚如來、不退轉輪如來、寶句義吉祥如來、普遍大日如來、勝得如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方：堅固勇猛如來、離塵如來、吉祥藏光如來、無量香光如來、師子音王如來、大勢力精進出生如來、妙高步如來、大寶聚如來、不退轉輪如來、寶句義吉祥如來、普遍大日如來、勝得如來。

「如是等諸佛如來，種種名字，現在十方世界說法教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等諸佛如來，種種名字，現在十方世界說法教化眾生。」

佛告普華幢天子言：「如汝所問，此妙吉祥菩薩摩訶薩於彼金焰光明世界無垢日焰光明佛所，最初發於阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普華幢天子言：「如汝所問，此妙吉祥菩薩摩訶薩於彼金焰光明世界無垢日焰光明佛所，最初發於阿耨多羅三藐三菩提心。」