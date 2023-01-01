佛說大乘不思議神通境界經

佛說大乘不思議神通境界經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘不思議神通境界經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊住法界光明菩薩宮，與大苾芻眾五十萬人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無餘煩惱，安住寂靜，心善解脫、慧善解脫，如大龍王所作已辦，捨諸重擔得大善利，諸有結縛皆悉已盡，正智無礙，諸心善寂神通具足。復有菩薩摩訶薩眾，皆得不退轉地、一生補處，當得成就阿耨多羅三藐三菩提者，而悉安住無邊如來神通變化，菩提加持無著妙行。一切眾生廣大愛樂，住正念慧入普遍智，具平等行，成就無量眾功德聚，現證如來平等法門，轉妙法輪，能善教授無邊學眾，已獲一切白法功德。善知一切眾生心意，了別眾生諸根利鈍，已到彼岸最上自在，成就圓滿一切善法，諸佛事業皆悉成辦，從他方界來集此會。其名曰：普賢菩薩摩訶薩、普幢菩薩摩訶薩、普步菩薩摩訶薩、普信菩薩摩訶薩、普眼菩薩摩訶薩、普寤菩薩摩訶薩、普光菩薩摩訶薩、普香菩薩摩訶薩、普意音菩薩摩訶薩、普照菩薩摩訶薩、普念菩薩摩訶薩、普智幢菩薩摩訶薩、普緣觀菩薩摩訶薩、法界普光菩薩摩訶薩，如是等萬二千人俱。復有諸天子眾，所謂：智幢天子、普華幢天子、普光天子、珠髻天子、寶積摩尼峯天子，如是等一萬天子眾俱。是諸天子，皆悉已於過去佛所種諸善根者，來集此會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊住法界光明菩薩宮，與大苾芻眾五十萬人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無餘煩惱，安住寂靜，心善解脫、慧善解脫，如大龍王所作已辦，捨諸重擔得大善利，諸有結縛皆悉已盡，正智無礙，諸心善寂神通具足。復有菩薩摩訶薩眾，皆得不退轉地、一生補處，當得成就阿耨多羅三藐三菩提者，而悉安住無邊如來神通變化，菩提加持無著妙行。一切眾生廣大愛樂，住正念慧入普遍智，具平等行，成就無量眾功德聚，現證如來平等法門，轉妙法輪，能善教授無邊學眾，已獲一切白法功德。善知一切眾生心意，了別眾生諸根利鈍，已到彼岸最上自在，成就圓滿一切善法，諸佛事業皆悉成辦，從他方界來集此會。其名曰：普賢菩薩摩訶薩、普幢菩薩摩訶薩、普步菩薩摩訶薩、普信菩薩摩訶薩、普眼菩薩摩訶薩、普寤菩薩摩訶薩、普光菩薩摩訶薩、普香菩薩摩訶薩、普意音菩薩摩訶薩、普照菩薩摩訶薩、普念菩薩摩訶薩、普智幢菩薩摩訶薩、普緣觀菩薩摩訶薩、法界普光菩薩摩訶薩，如是等萬二千人俱。復有諸天子眾，所謂：智幢天子、普華幢天子、普光天子、珠髻天子、寶積摩尼峯天子，如是等一萬天子眾俱。是諸天子，皆悉已於過去佛所種諸善根者，來集此會。

爾時世尊即入普遍光明三摩地，從是三摩地出已，即放廣大光明，普照三千大千世界，乃至十方一切佛剎普皆照曜。是時此諸世界所有一切眾生，蒙光照者皆發阿耨多羅三藐三菩提心，已發心者皆悉安住不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即入普遍光明三摩地，從是三摩地出已，即放廣大光明，普照三千大千世界，乃至十方一切佛剎普皆照曜。是時此諸世界所有一切眾生，蒙光照者皆發阿耨多羅三藐三菩提心，已發心者皆悉安住不退轉地。

爾時十方世界一切佛剎，彼彼剎中諸佛世尊，所有近侍諸菩薩眾見此光已，各各白其佛言：「世尊！今此光明普照世界，有何因緣，是何神力？」即時彼彼佛言：「諸善男子！汝等當知，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，與諸大菩薩眾而共集會，欲說不思議境界正法，以是因緣光明普照。」爾時彼諸近侍佛者各各白其佛言：「世尊！我等今者樂欲往彼娑婆世界，瞻禮恭敬釋迦牟尼如來，隨喜聽受不思議境界正法，及欲見彼諸菩薩眾。」時彼如來即各告諸近侍者言：「汝等可往，今正是時，隨其所欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方世界一切佛剎，彼彼剎中諸佛世尊，所有近侍諸菩薩眾見此光已，各各白其佛言：「世尊！今此光明普照世界，有何因緣，是何神力？」即時彼彼佛言：「諸善男子！汝等當知，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，與諸大菩薩眾而共集會，欲說不思議境界正法，以是因緣光明普照。」爾時彼諸近侍佛者各各白其佛言：「世尊！我等今者樂欲往彼娑婆世界，瞻禮恭敬釋迦牟尼如來，隨喜聽受不思議境界正法，及欲見彼諸菩薩眾。」時彼如來即各告諸近侍者言：「汝等可往，今正是時，隨其所欲。」

爾時十方諸佛剎中所有一切近侍佛者，即各以其菩薩神通，現諸變化，各與無數天、龍、夜叉、乾闥婆等恭敬圍繞，來詣釋迦牟尼佛所。是諸菩薩到佛會已，頭面慇懃禮世尊足，咸作是言：「世尊釋迦牟尼如來！我等聞其不思議境界正法名字，樂欲隨喜聽受宣說，及欲見佛世尊瞻禮恭敬，并見此諸菩薩大眾，以是因緣，我等到此娑婆世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方諸佛剎中所有一切近侍佛者，即各以其菩薩神通，現諸變化，各與無數天、龍、夜叉、乾闥婆等恭敬圍繞，來詣釋迦牟尼佛所。是諸菩薩到佛會已，頭面慇懃禮世尊足，咸作是言：「世尊釋迦牟尼如來！我等聞其不思議境界正法名字，樂欲隨喜聽受宣說，及欲見佛世尊瞻禮恭敬，并見此諸菩薩大眾，以是因緣，我等到此娑婆世界。」

爾時東方大寶世界，寶幢佛剎中，所住妙吉祥菩薩摩訶薩即起是念：「今彼西方娑婆世界，釋迦牟尼佛剎中，有十方世界如殑伽沙數諸大菩薩摩訶薩眾，皆悉集會，聽彼佛說不思議境界正法。我今亦宜往彼會中，禮近世尊釋迦牟尼如來！隨喜聽受彼正法門，及見彼諸菩薩大士。何以故？十方一切諸佛剎中，隨其所有集會利益，我皆往彼無不往者；又復我常所見諸佛菩薩集會說法無如今日，彼佛剎中有如是等無量無邊菩薩大士廣大集會，我觀是相甚為難有，若見若聞轉復甚難，是故我今亦宜往彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方大寶世界，寶幢佛剎中，所住妙吉祥菩薩摩訶薩即起是念：「今彼西方娑婆世界，釋迦牟尼佛剎中，有十方世界如殑伽沙數諸大菩薩摩訶薩眾，皆悉集會，聽彼佛說不思議境界正法。我今亦宜往彼會中，禮近世尊釋迦牟尼如來！隨喜聽受彼正法門，及見彼諸菩薩大士。何以故？十方一切諸佛剎中，隨其所有集會利益，我皆往彼無不往者；又復我常所見諸佛菩薩集會說法無如今日，彼佛剎中有如是等無量無邊菩薩大士廣大集會，我觀是相甚為難有，若見若聞轉復甚難，是故我今亦宜往彼。」

爾時妙吉祥菩薩作是念已，即謂慈氏菩薩摩訶薩言：「慈氏當知，今世尊釋迦牟尼佛剎中，有無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾廣大集會，聽受宣說不思議境界正法，我等今者宜共往彼瞻禮世尊，并見彼諸菩薩大士！何以故？十方世界諸大菩薩普集一處甚為難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩作是念已，即謂慈氏菩薩摩訶薩言：「慈氏當知，今世尊釋迦牟尼佛剎中，有無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾廣大集會，聽受宣說不思議境界正法，我等今者宜共往彼瞻禮世尊，并見彼諸菩薩大士！何以故？十方世界諸大菩薩普集一處甚為難事。」

爾時慈氏菩薩摩訶薩告妙吉祥菩薩言：「汝今自詣彼佛會中，非我所往。何以故？此甚難故。彼佛會中諸大菩薩，皆悉已得陀羅尼門，住無著智具諸善法，雖彼集會若見若聞，諸有相者我皆不能。妙吉祥！汝今當知，若以如來色身有所見者，實無可見，是故我今所不能見；若以如來法身有所見者，法身即是法性，於法性中無見無聞、無所供養、無所瞻禮、無所了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩摩訶薩告妙吉祥菩薩言：「汝今自詣彼佛會中，非我所往。何以故？此甚難故。彼佛會中諸大菩薩，皆悉已得陀羅尼門，住無著智具諸善法，雖彼集會若見若聞，諸有相者我皆不能。妙吉祥！汝今當知，若以如來色身有所見者，實無可見，是故我今所不能見；若以如來法身有所見者，法身即是法性，於法性中無見無聞、無所供養、無所瞻禮、無所了知。」

妙吉祥菩薩言：「汝今隨順往彼供養如來。」慈氏菩薩言：「不也。妙吉祥！非我所供養如來。何以故？無有如來能供養者。如來即是真如法，真如法中無有二相，真如法者即是如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「汝今隨順往彼供養如來。」慈氏菩薩言：「不也。妙吉祥！非我所供養如來。何以故？無有如來能供養者。如來即是真如法，真如法中無有二相，真如法者即是如來。」

妙吉祥菩薩問言：「即此無二相，汝當云何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩問言：「即此無二相，汝當云何說？」

慈氏答言：「妙吉祥！煩惱一性及種種性，此說為二；若了一性即種種，是無二法；若起分別此是煩惱、此出世間，作是見者即為二相。又若分別此是持戒、此非持戒；此聲聞法、此緣覺法；此是布施、此非布施；此是正道、此是邪道；此是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，此是緣覺、此是菩薩、此是如來、應供、正等正覺；此法斷滅、此法有想；此法決定、此不決定；此法是智所知、此法為識所識；此證覺道、此涅盤道。作如是等有分別者，皆為二相，於二相中隨識所轉；若能不起如是等相，是無二法。妙吉祥！若我以劫或以劫盡說是無二法，假使辯才智慧說不能盡，亦復不能知其邊際。何以故？彼一切法離種種性，若中若邊皆不可見亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏答言：「妙吉祥！煩惱一性及種種性，此說為二；若了一性即種種，是無二法；若起分別此是煩惱、此出世間，作是見者即為二相。又若分別此是持戒、此非持戒；此聲聞法、此緣覺法；此是布施、此非布施；此是正道、此是邪道；此是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，此是緣覺、此是菩薩、此是如來、應供、正等正覺；此法斷滅、此法有想；此法決定、此不決定；此法是智所知、此法為識所識；此證覺道、此涅盤道。作如是等有分別者，皆為二相，於二相中隨識所轉；若能不起如是等相，是無二法。妙吉祥！若我以劫或以劫盡說是無二法，假使辯才智慧說不能盡，亦復不能知其邊際。何以故？彼一切法離種種性，若中若邊皆不可見亦不可得。」

妙吉祥菩薩言：「大哉慈氏！汝已證得無生法忍，故作是說。如是如是！假使若我以劫或以劫盡，說是無二法，亦非辯才智慧說所能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「大哉慈氏！汝已證得無生法忍，故作是說。如是如是！假使若我以劫或以劫盡，說是無二法，亦非辯才智慧說所能盡。」

慈氏菩薩言：「妙吉祥！莫於文字而生有想，彼一切法離諸文字，是無生相亦無所動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩言：「妙吉祥！莫於文字而生有想，彼一切法離諸文字，是無生相亦無所動。」

爾時妙吉祥菩薩普告彼佛剎中諸菩薩言：「善男子！汝等今者宜共往彼世尊釋迦牟尼佛剎中瞻禮彼佛，及見百千俱胝那庾多諸菩薩眾，隨喜聽受不思議境界正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩普告彼佛剎中諸菩薩言：「善男子！汝等今者宜共往彼世尊釋迦牟尼佛剎中瞻禮彼佛，及見百千俱胝那庾多諸菩薩眾，隨喜聽受不思議境界正法。」

爾時有菩薩名辯積幢王，白妙吉祥菩薩言：「如來無有可能見者，何故今言令我等往見佛如來？何等如來是可見者？復以何義說名如來？何以故？如來非過去、未來、現在可得。彼一切法亦非三世，皆悉空故，於空法中無能見者。如妙吉祥菩薩所言：『如來有所見』者，今云何見彼佛如來？為以何眼可觀察耶？若以肉眼而能觀者，肉眼即空，於空性中而無所見；若以天眼觀如來者，天眼亦復是有得想；若非眼所觀，何名為見？是故我等今不能往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有菩薩名辯積幢王，白妙吉祥菩薩言：「如來無有可能見者，何故今言令我等往見佛如來？何等如來是可見者？復以何義說名如來？何以故？如來非過去、未來、現在可得。彼一切法亦非三世，皆悉空故，於空法中無能見者。如妙吉祥菩薩所言：『如來有所見』者，今云何見彼佛如來？為以何眼可觀察耶？若以肉眼而能觀者，肉眼即空，於空性中而無所見；若以天眼觀如來者，天眼亦復是有得想；若非眼所觀，何名為見？是故我等今不能往。」

妙吉祥菩薩言：「善男子！汝今若住不平等法作是說者，於佛如來即不能見亦非供養；汝今若住無所著相如實說者，於佛如來即有所見，亦有所往亦可供養，不著一切文字相故，亦復不離諸文字相。彼自性空，是故我於平等法中作如是說：『諸佛如來本清淨故！如來亦復無所動轉！』汝等今者若住忍意，應當往彼；若住非忍意，亦當往彼。」是時妙吉祥菩薩如是重復為諸菩薩方便宣說，彼菩薩眾以佛威神力故，即於諸法得無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥菩薩言：「善男子！汝今若住不平等法作是說者，於佛如來即不能見亦非供養；汝今若住無所著相如實說者，於佛如來即有所見，亦有所往亦可供養，不著一切文字相故，亦復不離諸文字相。彼自性空，是故我於平等法中作如是說：『諸佛如來本清淨故！如來亦復無所動轉！』汝等今者若住忍意，應當往彼；若住非忍意，亦當往彼。」是時妙吉祥菩薩如是重復為諸菩薩方便宣說，彼菩薩眾以佛威神力故，即於諸法得無所住。

爾時妙吉祥菩薩復作是念：「我今不應而獨往彼娑婆世界。何以故？彼世界中，所有眾生造不善業，少見少聞不生淨信；我今當現種種色相及希有事而可往彼，令諸眾生見已生信得未曾有，使其獲得廣大善利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩復作是念：「我今不應而獨往彼娑婆世界。何以故？彼世界中，所有眾生造不善業，少見少聞不生淨信；我今當現種種色相及希有事而可往彼，令諸眾生見已生信得未曾有，使其獲得廣大善利。」

即時妙吉祥菩薩作是念已，入於無垢普光三摩地，於是三摩地中見無數百千菩薩摩訶薩而共圍繞，所有大梵天王、帝釋天主，各執寶拂侍立左右。是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中出天蓮華大如車輪，一一華中有佛世尊結加趺坐，一一世尊執寶蓮華。是時三千大千世界所有眾生得大快樂。妙吉祥菩薩即時普見一切眾生，彼諸眾生亦同得見妙吉祥菩薩，皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時妙吉祥菩薩作是念已，入於無垢普光三摩地，於是三摩地中見無數百千菩薩摩訶薩而共圍繞，所有大梵天王、帝釋天主，各執寶拂侍立左右。是時妙吉祥菩薩於一一毛孔中出天蓮華大如車輪，一一華中有佛世尊結加趺坐，一一世尊執寶蓮華。是時三千大千世界所有眾生得大快樂。妙吉祥菩薩即時普見一切眾生，彼諸眾生亦同得見妙吉祥菩薩，皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時妙吉祥菩薩見是相已，出三摩地，從彼東方大寶佛剎來此娑婆世界，隨所經歷諸佛剎土，悉現如是神通變化，普令一切獲大利益。於其種種佛剎，皆見如來執寶蓮華，各各為彼眾生說法或見佛剎；地獄眾生現受苦者，佛為救度皆得離苦；及彼畜生、餓鬼等趣互相食噉、極苦惱者亦皆離苦；乃至閻魔界中現受一切苦惱眾生，見佛各為如應說法。是諸眾生，一一皆得遠離苦惱，各各發趣阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩見是相已，出三摩地，從彼東方大寶佛剎來此娑婆世界，隨所經歷諸佛剎土，悉現如是神通變化，普令一切獲大利益。於其種種佛剎，皆見如來執寶蓮華，各各為彼眾生說法或見佛剎；地獄眾生現受苦者，佛為救度皆得離苦；及彼畜生、餓鬼等趣互相食噉、極苦惱者亦皆離苦；乃至閻魔界中現受一切苦惱眾生，見佛各為如應說法。是諸眾生，一一皆得遠離苦惱，各各發趣阿耨多羅三藐三菩提心。

有佛剎中，或見如來廣為一切阿修羅眾如應說法，各各得轉阿修羅身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛剎中，或見如來廣為一切阿修羅眾如應說法，各各得轉阿修羅身。

有佛剎中，或見如來住妙吉祥神通境界，為諸剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族，如應說法各獲利益，或為四大王天諸天子眾如應說法，謂諸天子言：「汝等當知，彼一切行皆悉無常，勿起意念謂究竟法。」聞是法者皆獲利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛剎中，或見如來住妙吉祥神通境界，為諸剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族，如應說法各獲利益，或為四大王天諸天子眾如應說法，謂諸天子言：「汝等當知，彼一切行皆悉無常，勿起意念謂究竟法。」聞是法者皆獲利益。

有佛剎中，或見如來住妙吉祥神通境界，為三十三天帝釋天主等諸天子眾如應說法。亦復謂言：「諸行無常非究竟法，諸有智者當如實知，不應於中作究竟想。」聞是法者皆獲利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛剎中，或見如來住妙吉祥神通境界，為三十三天帝釋天主等諸天子眾如應說法。亦復謂言：「諸行無常非究竟法，諸有智者當如實知，不應於中作究竟想。」聞是法者皆獲利益。

有佛剎中，或見如來住妙吉祥神通境界，為夜摩天諸天子眾、知足天中諸天子眾、化樂天中諸天子眾、他化自在天中諸天子眾、梵眾天中諸天子眾、梵輔天中諸天子眾、大梵王天諸天子眾，如是乃至色究竟天諸天子眾，各各如應為其說法，聞所說法皆獲利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛剎中，或見如來住妙吉祥神通境界，為夜摩天諸天子眾、知足天中諸天子眾、化樂天中諸天子眾、他化自在天中諸天子眾、梵眾天中諸天子眾、梵輔天中諸天子眾、大梵王天諸天子眾，如是乃至色究竟天諸天子眾，各各如應為其說法，聞所說法皆獲利益。

或見如來住妙吉祥神通境界，為諸初地菩薩摩訶薩眾如應說法。或為二地、或為三地、或為四地、或為五地、或為六地、或為七地、或為八地、或為九地、或為十地諸大菩薩摩訶薩眾、或為一生補處當得成就阿耨多羅三藐三菩提者，各各如應說法要，使令增進住不退轉，乃至普令圓滿安住大涅盤界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見如來住妙吉祥神通境界，為諸初地菩薩摩訶薩眾如應說法。或為二地、或為三地、或為四地、或為五地、或為六地、或為七地、或為八地、或為九地、或為十地諸大菩薩摩訶薩眾、或為一生補處當得成就阿耨多羅三藐三菩提者，各各如應說法要，使令增進住不退轉，乃至普令圓滿安住大涅盤界。

爾時妙吉祥菩薩現如是等種種神變，隨所經歷諸佛剎土，一切眾生見是相者，皆悉發於阿耨多羅三藐三菩提心，五百苾芻得諸漏盡心善解脫，八千菩薩得無生法忍，十千天子遠離塵垢得法眼淨。即時所得利益諸菩薩等，異口同音說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙吉祥菩薩現如是等種種神變，隨所經歷諸佛剎土，一切眾生見是相者，皆悉發於阿耨多羅三藐三菩提心，五百苾芻得諸漏盡心善解脫，八千菩薩得無生法忍，十千天子遠離塵垢得法眼淨。即時所得利益諸菩薩等，異口同音說伽陀曰：

「見是神通變化事， 一切具足未曾有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見是神通變化事， 一切具足未曾有；

妙吉祥尊境界中， 一切眾生得利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥尊境界中， 一切眾生得利益。」

爾時十方諸佛剎中已來集會諸菩薩眾，各各以神通力見如是等大希有事，俱白世尊釋迦牟尼佛言：「今此三千大千世界光明普照及希有事，是何神力所變化故？願佛世尊為我等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方諸佛剎中已來集會諸菩薩眾，各各以神通力見如是等大希有事，俱白世尊釋迦牟尼佛言：「今此三千大千世界光明普照及希有事，是何神力所變化故？願佛世尊為我等說。」

佛告諸菩薩摩訶薩言：「善男子！汝等當知，有菩薩大士名妙吉祥，住不退轉、已得灌頂，從東方來欲入此會，是彼神通現斯瑞應。又善男子！若人得聞彼妙吉祥名字者，皆悉住於不退轉心，況復得見甚為難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸菩薩摩訶薩言：「善男子！汝等當知，有菩薩大士名妙吉祥，住不退轉、已得灌頂，從東方來欲入此會，是彼神通現斯瑞應。又善男子！若人得聞彼妙吉祥名字者，皆悉住於不退轉心，況復得見甚為難事。」

是時世尊釋迦牟尼佛為諸菩薩摩訶薩作是說時，彼妙吉祥菩薩即以神通來入佛會，到佛會已頭面著地禮世尊足，前前白佛：「世尊釋迦牟尼佛！少病少惱、輕利調適得快樂不？我從東方大寶世界寶幢佛剎來此會中，禮近世尊聽說正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊釋迦牟尼佛為諸菩薩摩訶薩作是說時，彼妙吉祥菩薩即以神通來入佛會，到佛會已頭面著地禮世尊足，前前白佛：「世尊釋迦牟尼佛！少病少惱、輕利調適得快樂不？我從東方大寶世界寶幢佛剎來此會中，禮近世尊聽說正法。」

爾時普華幢天子在大會中，從座而起前白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩當修何法，即得成就如妙吉祥神通事業最勝甚深辯才智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普華幢天子在大會中，從座而起前白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩當修何法，即得成就如妙吉祥神通事業最勝甚深辯才智慧？」

佛告普華幢天子言：「若菩薩摩訶薩樂欲成就如是神通勝事業者，應當具足四種法門。何等為四？一者、於甚深法隨喜聽受。二者、廣為他人說甚深法。三者、隨所聞法請問其義。四者、聞已信解如理修行。是為四種。復有四法，應當具足。何等為四？一者、於佛如來所說經法總持決定。二者、於諸經法愛樂修習。三者、於諸經法記念不忘。四者、於諸經法廣說流通。是為四種。復有四法，應當具足。何等為四？一者、於正法門諦實聽受。二者、於說法師生尊重想。三者、於持法人恭敬承事不生懈退。四者、於說法師常所稱讚長時無倦。是為四種。復有四法，應當具足。何等為四？所謂：四心常當發起。一者、平等心。二者、柔軟心。三者、無懈心。四者、無毒心。是為四種。若菩薩摩訶薩於如是等四種法門，隨所修習，即得如是神通變化最勝事業，復能成就智慧辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普華幢天子言：「若菩薩摩訶薩樂欲成就如是神通勝事業者，應當具足四種法門。何等為四？一者、於甚深法隨喜聽受。二者、廣為他人說甚深法。三者、隨所聞法請問其義。四者、聞已信解如理修行。是為四種。復有四法，應當具足。何等為四？一者、於佛如來所說經法總持決定。二者、於諸經法愛樂修習。三者、於諸經法記念不忘。四者、於諸經法廣說流通。是為四種。復有四法，應當具足。何等為四？一者、於正法門諦實聽受。二者、於說法師生尊重想。三者、於持法人恭敬承事不生懈退。四者、於說法師常所稱讚長時無倦。是為四種。復有四法，應當具足。何等為四？所謂：四心常當發起。一者、平等心。二者、柔軟心。三者、無懈心。四者、無毒心。是為四種。若菩薩摩訶薩於如是等四種法門，隨所修習，即得如是神通變化最勝事業，復能成就智慧辯才。」

爾時世尊說是四種法門時，五千菩薩得無生法忍，四千天子遠離塵垢得法眼淨。是諸菩薩及天子眾得所利已，咸作是言：「普願眾生皆得安住諸佛境界，於正法門深生信解，所聞正法記念受持，於未來世得大神通如妙吉祥，於諸佛剎變化自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是四種法門時，五千菩薩得無生法忍，四千天子遠離塵垢得法眼淨。是諸菩薩及天子眾得所利已，咸作是言：「普願眾生皆得安住諸佛境界，於正法門深生信解，所聞正法記念受持，於未來世得大神通如妙吉祥，於諸佛剎變化自在。」

爾時普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「菩薩從何所來至此佛會？所住佛剎其名何等？化主如來復何名字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普華幢天子白妙吉祥菩薩言：「菩薩從何所來至此佛會？所住佛剎其名何等？化主如來復何名字？」

時妙吉祥菩薩告普華幢天子言：「莫作是說：『有所從來』。何以故？天子當知，法界無來亦無所去，復無所行而無所住，一切無著。彼法界性，無所疑惑離諸戲論。天子！若言有來、有去、有所住者，是戲論法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥菩薩告普華幢天子言：「莫作是說：『有所從來』。何以故？天子當知，法界無來亦無所去，復無所行而無所住，一切無著。彼法界性，無所疑惑離諸戲論。天子！若言有來、有去、有所住者，是戲論法。」

爾時普華幢天子及諸大眾，聞妙吉祥菩薩說是法已，即時各各歎未曾有，異口同音說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普華幢天子及諸大眾，聞妙吉祥菩薩說是法已，即時各各歎未曾有，異口同音說伽陀曰：

「最上希有妙吉祥！ 從佛世尊所出生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上希有妙吉祥！ 從佛世尊所出生；

具足神通諸法門， 聞者見者得利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足神通諸法門， 聞者見者得利益。

大士今現此諸相， 宣說甚深微妙法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士今現此諸相， 宣說甚深微妙法；

我皆隨喜得見聞， 咸於今日獲大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆隨喜得見聞， 咸於今日獲大利。

我等昔聞大名士， 今見神通妙色相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等昔聞大名士， 今見神通妙色相；

菩薩是大法光明， 出現一切諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩是大法光明， 出現一切諸佛法。

已能圓滿一切行， 慚愧上服所莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能圓滿一切行， 慚愧上服所莊嚴；

自利利他妙吉祥， 最勝功德難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自利利他妙吉祥， 最勝功德難思議。

菩薩猶如世間父， 普攝一切為所歸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩猶如世間父， 普攝一切為所歸；

開示涅盤方便門， 咸令眾生到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示涅盤方便門， 咸令眾生到彼岸。

菩薩猶如大師子， 一音能破諸外論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩猶如大師子， 一音能破諸外論；

正法功德悉已圓， 一切染法皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法功德悉已圓， 一切染法皆清淨。

菩薩猶如世間地， 普能出生諸善法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩猶如世間地， 普能出生諸善法；

復為最上大醫王， 能救眾生諸病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復為最上大醫王， 能救眾生諸病苦。

菩薩如月大清涼， 令諸熱惱皆清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如月大清涼， 令諸熱惱皆清淨；

復如日光大熾盛， 廣照一切三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復如日光大熾盛， 廣照一切三摩地。

菩薩大利大導師， 引示眾生菩提道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大利大導師， 引示眾生菩提道；

常生廣大慈愍心， 救度惡趣眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生廣大慈愍心， 救度惡趣眾生苦。

菩薩常為所依怙， 了別一切眾生心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常為所依怙， 了別一切眾生心；

一切智智妙法門， 普施眾生令解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智智妙法門， 普施眾生令解脫。」

爾時世尊告普華幢天子及諸大眾言：「如是如是。如汝所言，妙吉祥菩薩有是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告普華幢天子及諸大眾言：「如是如是。如汝所言，妙吉祥菩薩有是功德。」