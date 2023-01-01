大方廣圓覺修多羅了義經 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣圓覺修多羅了義經

大唐、罽賓三藏佛陀多羅譯 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐、罽賓三藏佛陀多羅譯

如是我聞： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆入於神通大光明藏，三昧正受，一切如來光嚴住持，是諸眾生清淨覺地；身心寂滅平等本際，圓滿十方不二隨順，於不二境現諸淨土。與大菩薩摩訶薩十萬人俱，其名曰文殊師利菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩、清淨慧菩薩、威德自在菩薩、辯音菩薩、淨諸業障菩薩、普覺菩薩、圓覺菩薩、賢善首菩薩等，而為上首；與諸眷屬皆入三昧，同住如來平等法會。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆入於神通大光明藏，三昧正受，一切如來光嚴住持，是諸眾生清淨覺地；身心寂滅平等本際，圓滿十方不二隨順，於不二境現諸淨土。與大菩薩摩訶薩十萬人俱，其名曰文殊師利菩薩、普賢菩薩、普眼菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩、清淨慧菩薩、威德自在菩薩、辯音菩薩、淨諸業障菩薩、普覺菩薩、圓覺菩薩、賢善首菩薩等，而為上首；與諸眷屬皆入三昧，同住如來平等法會。

於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！願為此會諸來法眾，說於如來本起清淨因地法行，及說菩薩於大乘中發清淨心，遠離諸病，能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！願為此會諸來法眾，說於如來本起清淨因地法行，及說菩薩於大乘中發清淨心，遠離諸病，能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩諮詢如來因地法行，及為末世一切眾生求大乘者，得正住持不墮邪見。汝今諦聽！當為汝說。」時，文殊師利菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩諮詢如來因地法行，及為末世一切眾生求大乘者，得正住持不墮邪見。汝今諦聽！當為汝說。」時，文殊師利菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！無上法王有大陀羅尼門，名為圓覺，流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩。一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明方成佛道。云何無明？善男子！一切眾生從無始來種種顛倒，猶如迷人四方易處，妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相；譬彼病目見空中花及第二月。善男子！空實無花，病者妄執。由妄執故，非唯惑此虛空自性，亦復迷彼實花生處，由此妄有輪轉生死，故名無明。善男子！此無明者非實有體，如夢中人夢時非無，及至於醒了無所得；如眾空花滅於虛空，不可說言有定滅處，何以故？無生處故。一切眾生於無生中，妄見生滅，是故說名輪轉生死。善男子！如來因地修圓覺者，知是空花，即無輪轉，亦無身心受彼生死，非作故無，本性無故。彼知覺者猶如虛空，知虛空者即空花相，亦不可說無知覺性。有、無俱遣，是則名為淨覺隨順。何以故？虛空性故，常不動故，如來藏中無起滅故，無知見故，如法界性究竟圓滿遍十方故；是則名為因地法行。菩薩因此於大乘中發清淨心，末世眾生依此修行不墮邪見。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！無上法王有大陀羅尼門，名為圓覺，流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩。一切如來本起因地，皆依圓照清淨覺相，永斷無明方成佛道。云何無明？善男子！一切眾生從無始來種種顛倒，猶如迷人四方易處，妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相；譬彼病目見空中花及第二月。善男子！空實無花，病者妄執。由妄執故，非唯惑此虛空自性，亦復迷彼實花生處，由此妄有輪轉生死，故名無明。善男子！此無明者非實有體，如夢中人夢時非無，及至於醒了無所得；如眾空花滅於虛空，不可說言有定滅處，何以故？無生處故。一切眾生於無生中，妄見生滅，是故說名輪轉生死。善男子！如來因地修圓覺者，知是空花，即無輪轉，亦無身心受彼生死，非作故無，本性無故。彼知覺者猶如虛空，知虛空者即空花相，亦不可說無知覺性。有、無俱遣，是則名為淨覺隨順。何以故？虛空性故，常不動故，如來藏中無起滅故，無知見故，如法界性究竟圓滿遍十方故；是則名為因地法行。菩薩因此於大乘中發清淨心，末世眾生依此修行不墮邪見。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「文殊汝當知， 一切諸如來， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊汝當知， 一切諸如來，

從於本因地， 皆以智慧覺， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於本因地， 皆以智慧覺，

了達於無明。 知彼如空花， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達於無明。 知彼如空花，

即能免流轉， 又如夢中人， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能免流轉， 又如夢中人，

醒時不可得。 覺者如虛空， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醒時不可得。 覺者如虛空，

平等不動轉， 覺遍十方界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等不動轉， 覺遍十方界，

即得成佛道。 眾幻滅無處， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得成佛道。 眾幻滅無處，

成道亦無得， 本性圓滿故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成道亦無得， 本性圓滿故。

菩薩於此中， 能發菩提心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於此中， 能發菩提心，

末世諸眾生， 修此免邪見。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世諸眾生， 修此免邪見。」

於是普賢菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！願為此會諸菩薩眾，及為末世一切眾生修大乘者，聞此圓覺清淨境界，云何修行？世尊！若彼眾生，知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？若諸幻性，一切盡滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如幻？若諸眾生本不修行，於生死中常居幻化，曾不了知如幻境界，令妄想心云何解脫？願為末世一切眾生，作何方便漸次修習，令諸眾生永離諸幻。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是普賢菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！願為此會諸菩薩眾，及為末世一切眾生修大乘者，聞此圓覺清淨境界，云何修行？世尊！若彼眾生，知如幻者，身心亦幻，云何以幻還修於幻？若諸幻性，一切盡滅，則無有心，誰為修行？云何復說修行如幻？若諸眾生本不修行，於生死中常居幻化，曾不了知如幻境界，令妄想心云何解脫？願為末世一切眾生，作何方便漸次修習，令諸眾生永離諸幻。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告普賢菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，修習菩薩如幻三昧，方便漸次，令諸眾生得離諸幻。汝今諦聽！當為汝說。」時，普賢菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告普賢菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，修習菩薩如幻三昧，方便漸次，令諸眾生得離諸幻。汝今諦聽！當為汝說。」時，普賢菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！一切眾生種種幻化，皆生如來圓覺妙心，猶如空花從空而有，幻花雖滅空性不壞；眾生幻心還依幻滅，諸幻盡滅覺心不動。依幻說覺亦名為幻，若說有覺猶未離幻，說無覺者亦復如是。是故，幻滅名為不動。善男子！一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄境界，由堅執持遠離心故，心如幻者亦復遠離，遠離為幻亦復遠離，離遠離幻亦復遠離，得無所離即除諸幻。譬如鑽火兩木相因，火出木盡灰飛煙滅；以幻修幻亦復如是，諸幻雖盡不入斷滅。善男子！知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。一切菩薩及末世眾生依此修行，如是乃能永離諸幻。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生種種幻化，皆生如來圓覺妙心，猶如空花從空而有，幻花雖滅空性不壞；眾生幻心還依幻滅，諸幻盡滅覺心不動。依幻說覺亦名為幻，若說有覺猶未離幻，說無覺者亦復如是。是故，幻滅名為不動。善男子！一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄境界，由堅執持遠離心故，心如幻者亦復遠離，遠離為幻亦復遠離，離遠離幻亦復遠離，得無所離即除諸幻。譬如鑽火兩木相因，火出木盡灰飛煙滅；以幻修幻亦復如是，諸幻雖盡不入斷滅。善男子！知幻即離，不作方便；離幻即覺，亦無漸次。一切菩薩及末世眾生依此修行，如是乃能永離諸幻。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「普賢汝當知， 一切諸眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢汝當知， 一切諸眾生，

無始幻無明， 皆從諸如來， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始幻無明， 皆從諸如來，

圓覺心建立。 猶如虛空花， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓覺心建立。 猶如虛空花，

依空而有相， 空花若復滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依空而有相， 空花若復滅，

虛空本不動。 幻從諸覺生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空本不動。 幻從諸覺生，

幻滅覺圓滿， 覺心不動故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻滅覺圓滿， 覺心不動故。

若彼諸菩薩， 及末世眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼諸菩薩， 及末世眾生，

常應遠離幻， 諸幻悉皆離。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應遠離幻， 諸幻悉皆離。

如木中生火， 木盡火還滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如木中生火， 木盡火還滅，

覺則無漸次， 方便亦如是。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺則無漸次， 方便亦如是。」

於是普眼菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！願為此會諸菩薩眾及為末世一切眾生，演說菩薩修行漸次，云何思惟？云何住持？眾生未悟作何方便普令開悟？世尊！若彼眾生無正方便及正思惟，聞佛如來說此三昧心生迷悶，則於圓覺不能悟入。願興慈悲，為我等輩及末世眾生假說方便。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是普眼菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！願為此會諸菩薩眾及為末世一切眾生，演說菩薩修行漸次，云何思惟？云何住持？眾生未悟作何方便普令開悟？世尊！若彼眾生無正方便及正思惟，聞佛如來說此三昧心生迷悶，則於圓覺不能悟入。願興慈悲，為我等輩及末世眾生假說方便。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告普眼菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來修行漸次、思惟、住持乃至假說種種方便，汝今諦聽！當為汝說。」時，普眼菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告普眼菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來修行漸次、思惟、住持乃至假說種種方便，汝今諦聽！當為汝說。」時，普眼菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！彼新學菩薩及末世眾生，欲求如來淨圓覺心，應當正念遠離諸幻，先依如來奢摩他行，堅持禁戒，安處徒眾，宴坐靜室，恒作是念：『我今此身四大和合，所謂髮毛、爪齒、皮肉、筋骨、髓腦、垢色皆歸於地，唾涕、膿血、津液、涎沫、痰淚、精氣、大小便利皆歸於水，暖氣歸火，動轉歸風。四大各離，今者妄身當在何處？』即知此身畢竟無體，和合為相，實同幻化。四緣假合，妄有六根；六根、四大中外合成，妄有緣氣，於中積聚，似有緣相假名為心。善男子！此虛妄心若無六塵則不能有，四大分解無塵可得，於中緣塵各歸散滅，畢竟無有緣心可見。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼新學菩薩及末世眾生，欲求如來淨圓覺心，應當正念遠離諸幻，先依如來奢摩他行，堅持禁戒，安處徒眾，宴坐靜室，恒作是念：『我今此身四大和合，所謂髮毛、爪齒、皮肉、筋骨、髓腦、垢色皆歸於地，唾涕、膿血、津液、涎沫、痰淚、精氣、大小便利皆歸於水，暖氣歸火，動轉歸風。四大各離，今者妄身當在何處？』即知此身畢竟無體，和合為相，實同幻化。四緣假合，妄有六根；六根、四大中外合成，妄有緣氣，於中積聚，似有緣相假名為心。善男子！此虛妄心若無六塵則不能有，四大分解無塵可得，於中緣塵各歸散滅，畢竟無有緣心可見。

「善男子！彼之眾生幻身滅故幻心亦滅，幻心滅故幻塵亦滅，幻塵滅故幻滅亦滅，幻滅滅故非幻不滅；譬如磨鏡垢盡明現。善男子！當知身心皆為幻垢，垢相永滅十方清淨。善男子！譬如清淨摩尼寶珠，映於五色隨方各現，諸愚癡者見彼摩尼實有五色。善男子！圓覺淨性現於身心隨類各應，彼愚癡者說淨圓覺實有如是，身心自相亦復如是；由此不能遠於幻化。是故我說身心幻垢，對離幻垢說名菩薩；垢盡對除，即無對垢及說名者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼之眾生幻身滅故幻心亦滅，幻心滅故幻塵亦滅，幻塵滅故幻滅亦滅，幻滅滅故非幻不滅；譬如磨鏡垢盡明現。善男子！當知身心皆為幻垢，垢相永滅十方清淨。善男子！譬如清淨摩尼寶珠，映於五色隨方各現，諸愚癡者見彼摩尼實有五色。善男子！圓覺淨性現於身心隨類各應，彼愚癡者說淨圓覺實有如是，身心自相亦復如是；由此不能遠於幻化。是故我說身心幻垢，對離幻垢說名菩薩；垢盡對除，即無對垢及說名者。

「善男子！此菩薩及末世眾生，證得諸幻滅影像故，爾時便得無方清淨，無邊虛空覺所顯發。覺圓明故顯心清淨，心清淨故見塵清淨，見清淨故眼根清淨，根清淨故眼識清淨，識清淨故聞塵清淨，聞清淨故耳根清淨，根清淨故耳識清淨，識清淨故覺塵清淨；如是乃至鼻、舌、身、意亦復如是。善男子！根清淨故色塵清淨，色清淨故聲塵清淨，香、味、觸、法亦復如是。善男子！六塵清淨故地大清淨，地清淨故水大清淨，火大、風大亦復如是。善男子！四大清淨故，十二處、十八界、二十五有清淨。彼清淨故，十力、四無所畏、四無礙智、佛十八不共法、三十七助道品清淨，如是乃至八萬四千陀羅尼門一切清淨。善男子！一切實相性清淨故一身清淨，一身清淨故多身清淨，多身清淨故如是乃至十方眾生圓覺清淨。善男子！一世界清淨故多世界清淨，多世界清淨故如是乃至盡於虛空圓裹三世一切平等清淨不動。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此菩薩及末世眾生，證得諸幻滅影像故，爾時便得無方清淨，無邊虛空覺所顯發。覺圓明故顯心清淨，心清淨故見塵清淨，見清淨故眼根清淨，根清淨故眼識清淨，識清淨故聞塵清淨，聞清淨故耳根清淨，根清淨故耳識清淨，識清淨故覺塵清淨；如是乃至鼻、舌、身、意亦復如是。善男子！根清淨故色塵清淨，色清淨故聲塵清淨，香、味、觸、法亦復如是。善男子！六塵清淨故地大清淨，地清淨故水大清淨，火大、風大亦復如是。善男子！四大清淨故，十二處、十八界、二十五有清淨。彼清淨故，十力、四無所畏、四無礙智、佛十八不共法、三十七助道品清淨，如是乃至八萬四千陀羅尼門一切清淨。善男子！一切實相性清淨故一身清淨，一身清淨故多身清淨，多身清淨故如是乃至十方眾生圓覺清淨。善男子！一世界清淨故多世界清淨，多世界清淨故如是乃至盡於虛空圓裹三世一切平等清淨不動。

「善男子！虛空如是平等不動，當知覺性平等不動；四大不動故，當知覺性平等不動；如是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動，當知覺性平等不動。善男子！覺性遍滿清淨不動。圓無際故，當知六根遍滿法界；根遍滿故，當知六塵遍滿法界；塵遍滿故，當知四大遍滿法界；如是乃至陀羅尼門遍滿法界。善男子！由彼妙覺性遍滿故，根性、塵性無壞無雜；根、塵無壞故，如是乃至陀羅尼門無壞無雜；如百千燈光照一室，其光遍滿無壞無雜。善男子！覺成就故，當知菩薩不與法縛，不求法脫，不厭生死，不愛涅槃，不敬持戒，不憎毀禁，不重久習，不輕初學。何以故？一切覺故，譬如眼光曉了前境，其光圓滿得無憎愛，何以故？光體無二無憎愛故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！虛空如是平等不動，當知覺性平等不動；四大不動故，當知覺性平等不動；如是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動，當知覺性平等不動。善男子！覺性遍滿清淨不動。圓無際故，當知六根遍滿法界；根遍滿故，當知六塵遍滿法界；塵遍滿故，當知四大遍滿法界；如是乃至陀羅尼門遍滿法界。善男子！由彼妙覺性遍滿故，根性、塵性無壞無雜；根、塵無壞故，如是乃至陀羅尼門無壞無雜；如百千燈光照一室，其光遍滿無壞無雜。善男子！覺成就故，當知菩薩不與法縛，不求法脫，不厭生死，不愛涅槃，不敬持戒，不憎毀禁，不重久習，不輕初學。何以故？一切覺故，譬如眼光曉了前境，其光圓滿得無憎愛，何以故？光體無二無憎愛故。

「善男子！此菩薩及末世眾生，修習此心得成就者，於此無修亦無成就。圓覺普照寂滅無二，於中百千萬億不可說阿僧祇恒河沙諸佛世界，猶如空花亂起、亂滅，不即、不離，無縛、無脫；始知眾生本來成佛，生死、涅槃猶如昨夢。善男子！如昨夢故，當知生死及與涅槃無起、無滅、無來、無去，其所證者無得、無失、無取、無捨，其能證者無作、無止、無任、無滅，於此證中無能、無所，畢竟無證亦無證者，一切法性平等不壞。善男子！彼諸菩薩如是修行，如是漸次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是開悟，求如是法，亦不迷悶。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此菩薩及末世眾生，修習此心得成就者，於此無修亦無成就。圓覺普照寂滅無二，於中百千萬億不可說阿僧祇恒河沙諸佛世界，猶如空花亂起、亂滅，不即、不離，無縛、無脫；始知眾生本來成佛，生死、涅槃猶如昨夢。善男子！如昨夢故，當知生死及與涅槃無起、無滅、無來、無去，其所證者無得、無失、無取、無捨，其能證者無作、無止、無任、無滅，於此證中無能、無所，畢竟無證亦無證者，一切法性平等不壞。善男子！彼諸菩薩如是修行，如是漸次，如是思惟，如是住持，如是方便，如是開悟，求如是法，亦不迷悶。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「普眼汝當知， 一切諸眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普眼汝當知， 一切諸眾生，

身心皆如幻， 身相屬四大， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心皆如幻， 身相屬四大，

心性歸六塵。 四大體各離， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心性歸六塵。 四大體各離，

誰為和合者？ 如是漸修行， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰為和合者？ 如是漸修行，

一切悉清淨。 不動遍法界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉清淨。 不動遍法界，

無作止任滅， 亦無能證者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作止任滅， 亦無能證者。

一切佛世界， 猶如虛空花， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛世界， 猶如虛空花，

三世悉平等， 畢竟無來去。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世悉平等， 畢竟無來去。

初發心菩薩， 及末世眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心菩薩， 及末世眾生，

欲求入佛道， 應如是修習。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求入佛道， 應如是修習。」

於是金剛藏菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！善為一切諸菩薩眾宣揚如來圓覺清淨大陀羅尼因地法行漸次方便，與諸眾生開發蒙昧；在會法眾承佛慈誨，幻翳朗然，慧目清淨。世尊！若諸眾生本來成佛，何故復有一切無明？若諸無明眾生本有，何因緣故，如來復說本來成佛？十方異生本成佛道，後起無明；一切如來，何時復生一切煩惱？唯願不捨無遮大慈，為諸菩薩開祕密藏，及為末世一切眾生，得聞如是修多羅教了義法門永斷疑悔。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是金剛藏菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！善為一切諸菩薩眾宣揚如來圓覺清淨大陀羅尼因地法行漸次方便，與諸眾生開發蒙昧；在會法眾承佛慈誨，幻翳朗然，慧目清淨。世尊！若諸眾生本來成佛，何故復有一切無明？若諸無明眾生本有，何因緣故，如來復說本來成佛？十方異生本成佛道，後起無明；一切如來，何時復生一切煩惱？唯願不捨無遮大慈，為諸菩薩開祕密藏，及為末世一切眾生，得聞如是修多羅教了義法門永斷疑悔。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告金剛藏菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來甚深祕密究竟方便，是諸菩薩最上教誨了義大乘，能使十方修學菩薩及諸末世一切眾生，得決定信，永斷疑悔。汝今諦聽！當為汝說。」時，金剛藏菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛藏菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來甚深祕密究竟方便，是諸菩薩最上教誨了義大乘，能使十方修學菩薩及諸末世一切眾生，得決定信，永斷疑悔。汝今諦聽！當為汝說。」時，金剛藏菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！一切世界始終生滅，前後有無，聚散起止，念念相續，循環往復，種種取捨，皆是輪迴。未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉；若免輪迴，無有是處。譬如動目能搖湛水；又如定眼猶迴轉火；雲駛月運，舟行岸移亦復如是。善男子！諸旋未息，彼物先住尚不可得；何況輪轉生死垢心曾未清淨，觀佛圓覺而不旋復？是故汝等便生三惑。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切世界始終生滅，前後有無，聚散起止，念念相續，循環往復，種種取捨，皆是輪迴。未出輪迴而辨圓覺，彼圓覺性即同流轉；若免輪迴，無有是處。譬如動目能搖湛水；又如定眼猶迴轉火；雲駛月運，舟行岸移亦復如是。善男子！諸旋未息，彼物先住尚不可得；何況輪轉生死垢心曾未清淨，觀佛圓覺而不旋復？是故汝等便生三惑。

「善男子！譬如幻瞖妄見空花，幻翳若除，不可說言：『此瞖已滅，何時更起一切諸翳？』何以故？瞖花二法非相待故。亦如空花滅於空時，不可說言虛空何時更起空花？何以故？空本無花非起滅故。生死涅槃同於起滅，妙覺圓照離於花瞖。善男子！當知虛空非是暫有亦非暫無，況復如來圓覺隨順，而為虛空平等本性。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如幻瞖妄見空花，幻翳若除，不可說言：『此瞖已滅，何時更起一切諸翳？』何以故？瞖花二法非相待故。亦如空花滅於空時，不可說言虛空何時更起空花？何以故？空本無花非起滅故。生死涅槃同於起滅，妙覺圓照離於花瞖。善男子！當知虛空非是暫有亦非暫無，況復如來圓覺隨順，而為虛空平等本性。

「善男子！如銷金鑛，金非銷有；既已成金不重為鑛，經無窮時金性不壞。不應說言本非成就，如來圓覺亦復如是。善男子！一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃，亦無成佛及不成佛，無妄輪迴及非輪迴。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如銷金鑛，金非銷有；既已成金不重為鑛，經無窮時金性不壞。不應說言本非成就，如來圓覺亦復如是。善男子！一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃，亦無成佛及不成佛，無妄輪迴及非輪迴。

「善男子！但諸聲聞所圓境界身心語言皆悉斷滅，終不能至彼之親證所現涅槃，何況能以有思惟心測度如來圓覺境界。如取螢火燒須彌山，終不能著；以輪迴心生輪迴見，入於如來大寂滅海，終不能至。是故我說一切菩薩及末世眾生，先斷無始輪迴根本。善男子！有作思惟從有心起，皆是六塵，妄想緣氣，非實心體，已如空花。用此思惟辨於佛境，猶如空花復結空果，展轉妄想無有是處。善男子！虛妄浮心多諸巧見，不能成就圓覺方便。如是分別，非為正問。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！但諸聲聞所圓境界身心語言皆悉斷滅，終不能至彼之親證所現涅槃，何況能以有思惟心測度如來圓覺境界。如取螢火燒須彌山，終不能著；以輪迴心生輪迴見，入於如來大寂滅海，終不能至。是故我說一切菩薩及末世眾生，先斷無始輪迴根本。善男子！有作思惟從有心起，皆是六塵，妄想緣氣，非實心體，已如空花。用此思惟辨於佛境，猶如空花復結空果，展轉妄想無有是處。善男子！虛妄浮心多諸巧見，不能成就圓覺方便。如是分別，非為正問。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「金剛藏當知， 如來寂滅性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛藏當知， 如來寂滅性，

未曾有終始。 若以輪迴心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾有終始。 若以輪迴心，

思惟即旋復， 但至輪迴際， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟即旋復， 但至輪迴際，

不能入佛海。 譬如銷金鑛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能入佛海。 譬如銷金鑛，

金非銷故有， 雖復本來金， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金非銷故有， 雖復本來金，

終以銷成就， 一成真金體， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終以銷成就， 一成真金體，

不復重為鑛。 生死與涅槃， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復重為鑛。 生死與涅槃，

凡夫及諸佛， 同為空花相。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫及諸佛， 同為空花相。

思惟猶幻化， 何況詰虛妄？ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟猶幻化， 何況詰虛妄？

若能了此心， 然後求圓覺。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能了此心， 然後求圓覺。」

於是彌勒菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！廣為菩薩開祕密藏，令諸大眾深悟輪迴、分別邪正，能施末世一切眾生無畏道眼，於大涅槃生決定信，無復重隨輪轉境界起循環見。世尊！若諸菩薩及末世眾生，欲遊如來大寂滅海，云何當斷輪迴根本？於諸輪迴有幾種性？修佛菩提幾等差別？迴入塵勞，當設幾種教化方便度諸眾生？唯願不捨救世大悲，令諸修行一切菩薩及末世眾生，慧目肅清照曜心鏡，圓悟如來無上知見。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是彌勒菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！廣為菩薩開祕密藏，令諸大眾深悟輪迴、分別邪正，能施末世一切眾生無畏道眼，於大涅槃生決定信，無復重隨輪轉境界起循環見。世尊！若諸菩薩及末世眾生，欲遊如來大寂滅海，云何當斷輪迴根本？於諸輪迴有幾種性？修佛菩提幾等差別？迴入塵勞，當設幾種教化方便度諸眾生？唯願不捨救世大悲，令諸修行一切菩薩及末世眾生，慧目肅清照曜心鏡，圓悟如來無上知見。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告彌勒菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，請問如來深奧祕密微妙之義，令諸菩薩潔清慧目，及令一切末世眾生永斷輪迴，心悟實相具無生忍。汝今諦聽！當為汝說。」時，彌勒菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彌勒菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，請問如來深奧祕密微妙之義，令諸菩薩潔清慧目，及令一切末世眾生永斷輪迴，心悟實相具無生忍。汝今諦聽！當為汝說。」時，彌勒菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！一切眾生從無始際，由有種種恩愛、貪欲故有輪迴。若諸世界一切種性，卵生、胎生、濕生、化生，皆因婬欲而正性命，當知輪迴愛為根本。由有諸欲，助發愛性，是故能令生死相續。欲因愛生，命因欲有，眾生愛命還依欲本；愛欲為因，愛命為果。由於欲境起諸違順，境背愛心而生憎、嫉，造種種業，是故復生地獄、餓鬼；知欲可厭，愛厭業道，捨惡樂善，復現天、人；又知諸愛可厭惡故，棄愛樂捨，還滋愛本，便現有為增上善果，皆輪迴故，不成聖道。是故眾生欲脫生死免諸輪迴，先斷貪欲及除愛渴。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生從無始際，由有種種恩愛、貪欲故有輪迴。若諸世界一切種性，卵生、胎生、濕生、化生，皆因婬欲而正性命，當知輪迴愛為根本。由有諸欲，助發愛性，是故能令生死相續。欲因愛生，命因欲有，眾生愛命還依欲本；愛欲為因，愛命為果。由於欲境起諸違順，境背愛心而生憎、嫉，造種種業，是故復生地獄、餓鬼；知欲可厭，愛厭業道，捨惡樂善，復現天、人；又知諸愛可厭惡故，棄愛樂捨，還滋愛本，便現有為增上善果，皆輪迴故，不成聖道。是故眾生欲脫生死免諸輪迴，先斷貪欲及除愛渴。

「善男子！菩薩變化示現世間非愛為本，但以慈悲令彼捨愛，假諸貪欲而入生死。若諸末世一切眾生能捨諸欲，及除憎愛永斷輪迴，勤求如來圓覺境界，於清淨心便得開悟。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩變化示現世間非愛為本，但以慈悲令彼捨愛，假諸貪欲而入生死。若諸末世一切眾生能捨諸欲，及除憎愛永斷輪迴，勤求如來圓覺境界，於清淨心便得開悟。

「善男子！一切眾生由本貪欲，發揮無明顯出五性，差別不等；依二種障，而現深淺。云何二障？一者理障礙正知見，二者事障續諸生死。云何五性？善男子！若此二障未得斷滅名未成佛；若諸眾生永捨貪欲，先除事障未斷理障，但能悟入聲聞、緣覺，未能顯住菩薩境界。善男子！若諸末世一切眾生，欲泛如來大圓覺海，先當發願勤斷二障，二障已伏即能悟入菩薩境界；若事、理障已永斷滅即入如來微妙圓覺，滿足菩提及大涅槃。善男子！一切眾生皆證圓覺，逢善知識依彼所作因地法行，爾時修習便有頓漸；若遇如來無上菩提正修行路，根無大小皆成佛果；若諸眾生雖求善友遇邪見者，未得正悟，是則名為外道種性，邪師過謬，非眾生咎。是名眾生五性差別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生由本貪欲，發揮無明顯出五性，差別不等；依二種障，而現深淺。云何二障？一者理障礙正知見，二者事障續諸生死。云何五性？善男子！若此二障未得斷滅名未成佛；若諸眾生永捨貪欲，先除事障未斷理障，但能悟入聲聞、緣覺，未能顯住菩薩境界。善男子！若諸末世一切眾生，欲泛如來大圓覺海，先當發願勤斷二障，二障已伏即能悟入菩薩境界；若事、理障已永斷滅即入如來微妙圓覺，滿足菩提及大涅槃。善男子！一切眾生皆證圓覺，逢善知識依彼所作因地法行，爾時修習便有頓漸；若遇如來無上菩提正修行路，根無大小皆成佛果；若諸眾生雖求善友遇邪見者，未得正悟，是則名為外道種性，邪師過謬，非眾生咎。是名眾生五性差別。

「善男子！菩薩唯以大悲方便入諸世間開發未悟，乃至示現種種形相逆順境界，與其同事化令成佛，皆依無始清淨願力。若諸末世一切眾生於大圓覺起增上心，當發菩薩清淨大願，應作是言：『願我今者住佛圓覺，求善知識莫值外道及與二乘。』依願修行，漸斷諸障，障盡願滿，便登解脫清淨法殿，證大圓覺妙莊嚴域。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩唯以大悲方便入諸世間開發未悟，乃至示現種種形相逆順境界，與其同事化令成佛，皆依無始清淨願力。若諸末世一切眾生於大圓覺起增上心，當發菩薩清淨大願，應作是言：『願我今者住佛圓覺，求善知識莫值外道及與二乘。』依願修行，漸斷諸障，障盡願滿，便登解脫清淨法殿，證大圓覺妙莊嚴域。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「彌勒汝當知， 一切諸眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒汝當知， 一切諸眾生，

不得大解脫， 皆由貪欲故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得大解脫， 皆由貪欲故，

墮落於生死。 若能斷憎愛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮落於生死。 若能斷憎愛，

及與貪瞋癡， 不因差別性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與貪瞋癡， 不因差別性，

皆得成佛道。 二障永銷滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得成佛道。 二障永銷滅，

求師得正悟， 隨順菩提願， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求師得正悟， 隨順菩提願，

依止大涅槃。 十方諸菩薩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止大涅槃。 十方諸菩薩，

皆以大悲願， 示現入生死。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以大悲願， 示現入生死。

現在修行者， 及末世眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在修行者， 及末世眾生，

勤斷諸愛見， 便歸大圓覺。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤斷諸愛見， 便歸大圓覺。」

於是清淨慧菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右繞三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！為我等輩廣說如是不思議事，本所不見本所不聞，我等今者蒙佛善誘，身心泰然得大饒益，願為一切諸來法眾重宣法王圓滿覺性，一切眾生及諸菩薩、如來世尊所證所得云何差別？令末世眾生聞此聖教，隨順開悟漸次能入。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是清淨慧菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右繞三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！為我等輩廣說如是不思議事，本所不見本所不聞，我等今者蒙佛善誘，身心泰然得大饒益，願為一切諸來法眾重宣法王圓滿覺性，一切眾生及諸菩薩、如來世尊所證所得云何差別？令末世眾生聞此聖教，隨順開悟漸次能入。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告清淨慧菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，請問如來漸次差別。汝今諦聽！當為汝說。」時，清淨慧菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告清淨慧菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，請問如來漸次差別。汝今諦聽！當為汝說。」時，清淨慧菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！圓覺自性，非性性有，循諸性起，無取無證，於實相中實無菩薩及諸眾生。何以故？菩薩眾生皆是幻化，幻化滅故無取證者。譬如眼根不自見眼，性自平等。無平等者，眾生迷倒，未能除滅一切幻化，於滅未滅，妄功用中便顯差別；若得如來寂滅隨順，實無寂滅及寂滅者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！圓覺自性，非性性有，循諸性起，無取無證，於實相中實無菩薩及諸眾生。何以故？菩薩眾生皆是幻化，幻化滅故無取證者。譬如眼根不自見眼，性自平等。無平等者，眾生迷倒，未能除滅一切幻化，於滅未滅，妄功用中便顯差別；若得如來寂滅隨順，實無寂滅及寂滅者。

「善男子！一切眾生從無始來由妄想我及愛我者，曾不自知念念生滅，故起憎愛，耽著五欲；若遇善友教令開悟淨圓覺性發明起滅，即知此生性自勞慮。若復有人勞慮永斷得法界淨，即彼淨解為自障礙，故於圓覺而不自在。此名凡夫隨順覺性。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生從無始來由妄想我及愛我者，曾不自知念念生滅，故起憎愛，耽著五欲；若遇善友教令開悟淨圓覺性發明起滅，即知此生性自勞慮。若復有人勞慮永斷得法界淨，即彼淨解為自障礙，故於圓覺而不自在。此名凡夫隨順覺性。

「善男子！一切菩薩，見解為礙，雖斷解礙，猶住見覺，覺礙為礙而不自在；此名菩薩未入地者隨順覺性。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切菩薩，見解為礙，雖斷解礙，猶住見覺，覺礙為礙而不自在；此名菩薩未入地者隨順覺性。

「善男子！有照有覺俱名障礙，是故菩薩常覺不住，照與照者同時寂滅，譬如有人自斷其首，首已斷故無能斷者；則以礙心自滅諸礙，礙已斷滅無滅礙者。修多羅教如標月指，若復見月，了知所標畢竟非月；一切如來種種言說開示菩薩亦復如是。此名菩薩已入地者隨順覺性。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有照有覺俱名障礙，是故菩薩常覺不住，照與照者同時寂滅，譬如有人自斷其首，首已斷故無能斷者；則以礙心自滅諸礙，礙已斷滅無滅礙者。修多羅教如標月指，若復見月，了知所標畢竟非月；一切如來種種言說開示菩薩亦復如是。此名菩薩已入地者隨順覺性。

「善男子！一切障礙即究竟覺，得念、失念無非解脫，成法、破法皆名涅槃，智慧、愚癡通為般若，菩薩、外道所成就法同是菩提，無明、真如無異境界，諸戒、定、慧及婬、怒、癡俱是梵行，眾生、國土同一法性，地獄、天宮皆為淨土，有性、無性齊成佛道；一切煩惱畢竟解脫，法界海慧照了諸相猶如虛空。此名如來隨順覺性。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切障礙即究竟覺，得念、失念無非解脫，成法、破法皆名涅槃，智慧、愚癡通為般若，菩薩、外道所成就法同是菩提，無明、真如無異境界，諸戒、定、慧及婬、怒、癡俱是梵行，眾生、國土同一法性，地獄、天宮皆為淨土，有性、無性齊成佛道；一切煩惱畢竟解脫，法界海慧照了諸相猶如虛空。此名如來隨順覺性。

「善男子！但諸菩薩及末世眾生，居一切時不起妄念，於諸妄心亦不息滅，住妄想境不加了知，於無了知不辨真實。彼諸眾生聞是法門，信解受持不生驚畏。是則名為隨順覺性。善男子！汝等當知！如是眾生已曾供養百千萬億恒河沙諸佛及大菩薩，植眾德本；佛說是人名為成就一切種智。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！但諸菩薩及末世眾生，居一切時不起妄念，於諸妄心亦不息滅，住妄想境不加了知，於無了知不辨真實。彼諸眾生聞是法門，信解受持不生驚畏。是則名為隨順覺性。善男子！汝等當知！如是眾生已曾供養百千萬億恒河沙諸佛及大菩薩，植眾德本；佛說是人名為成就一切種智。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「清淨慧當知， 圓滿菩提性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨慧當知， 圓滿菩提性，

無取亦無證， 無菩薩眾生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無取亦無證， 無菩薩眾生。

覺與未覺時， 漸次有差別， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺與未覺時， 漸次有差別，

眾生為解礙， 菩薩未離覺。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生為解礙， 菩薩未離覺。

入地永寂滅， 不住一切相， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入地永寂滅， 不住一切相，

大覺悉圓滿， 名為遍隨順。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大覺悉圓滿， 名為遍隨順。

末世諸眾生， 心不生虛妄， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世諸眾生， 心不生虛妄，

佛說如是人， 現世即菩薩。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是人， 現世即菩薩。

供養恒沙佛， 功德已圓滿， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養恒沙佛， 功德已圓滿，

雖有多方便， 皆名隨順智。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有多方便， 皆名隨順智。」

於是威德自在菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！廣為我等分別如是隨順覺性，令諸菩薩覺心光明承佛圓音，不因修習而得善利。世尊！譬如大城外有四門，隨方來者非止一路，一切菩薩莊嚴佛國及成菩提非一方便。唯願世尊！廣為我等宣說一切方便漸次，并修行人總有幾種？令此會菩薩及末世眾生求大乘者，速得開悟，遊戲如來大寂滅海。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是威德自在菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！廣為我等分別如是隨順覺性，令諸菩薩覺心光明承佛圓音，不因修習而得善利。世尊！譬如大城外有四門，隨方來者非止一路，一切菩薩莊嚴佛國及成菩提非一方便。唯願世尊！廣為我等宣說一切方便漸次，并修行人總有幾種？令此會菩薩及末世眾生求大乘者，速得開悟，遊戲如來大寂滅海。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告威德自在菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來如是方便。汝今諦聽！當為汝說。」時，威德自在菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告威德自在菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來如是方便。汝今諦聽！當為汝說。」時，威德自在菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！無上妙覺遍諸十方出生如來，與一切法同體平等，於諸修行實無有二。方便隨順其數無量，圓攝所歸，循性差別當有三種。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！無上妙覺遍諸十方出生如來，與一切法同體平等，於諸修行實無有二。方便隨順其數無量，圓攝所歸，循性差別當有三種。

「善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺心，取靜為行；由澄諸念，覺識煩動，靜慧發生，身心客塵從此永滅，便能內發寂靜輕安；由寂靜故，十方世界諸如來心於中顯現，如鏡中像。此方便者名奢摩他。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺心，取靜為行；由澄諸念，覺識煩動，靜慧發生，身心客塵從此永滅，便能內發寂靜輕安；由寂靜故，十方世界諸如來心於中顯現，如鏡中像。此方便者名奢摩他。

「善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺心，知覺心性及與根塵皆因幻化，即起諸幻以除幻者，變化諸幻而開幻眾；由起幻故便能內發大悲輕安，一切菩薩從此起行，漸次增進。彼觀幻者非同幻故，非同幻觀皆是幻故，幻相永離；是諸菩薩所圓妙行，如土長苗。此方便者名三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺心，知覺心性及與根塵皆因幻化，即起諸幻以除幻者，變化諸幻而開幻眾；由起幻故便能內發大悲輕安，一切菩薩從此起行，漸次增進。彼觀幻者非同幻故，非同幻觀皆是幻故，幻相永離；是諸菩薩所圓妙行，如土長苗。此方便者名三摩鉢提。

「善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺心不取幻化及諸靜相，了知身心皆為罣礙；無知覺明不依諸礙，永得超過礙無礙境、受用世界及與身心，相在塵域；如器中鍠聲出於外，煩惱涅槃不相留礙，便能內發寂滅輕安、妙覺隨順、寂滅境界，自他身心所不能及，眾生壽命皆為浮想。此方便者名為禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸菩薩悟淨圓覺，以淨覺心不取幻化及諸靜相，了知身心皆為罣礙；無知覺明不依諸礙，永得超過礙無礙境、受用世界及與身心，相在塵域；如器中鍠聲出於外，煩惱涅槃不相留礙，便能內發寂滅輕安、妙覺隨順、寂滅境界，自他身心所不能及，眾生壽命皆為浮想。此方便者名為禪那。

「善男子！此三法門皆是圓覺。親近隨順十方如來，因此成佛十方菩薩種種方便，一切同異皆依如是三種事業，若得圓證即成圓覺。善男子！假使有人修於聖道，教化成就百千萬億阿羅漢、辟支佛果，不如有人聞此圓覺無礙法門，一剎那頃隨順修習。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此三法門皆是圓覺。親近隨順十方如來，因此成佛十方菩薩種種方便，一切同異皆依如是三種事業，若得圓證即成圓覺。善男子！假使有人修於聖道，教化成就百千萬億阿羅漢、辟支佛果，不如有人聞此圓覺無礙法門，一剎那頃隨順修習。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「威德汝當知， 無上大覺心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「威德汝當知， 無上大覺心，

本際無二相， 隨順諸方便， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本際無二相， 隨順諸方便，

其數即無量。 如來總開示， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數即無量。 如來總開示，

便有三種類， 寂靜奢摩他， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便有三種類， 寂靜奢摩他，

如鏡照諸像； 如幻三摩提， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鏡照諸像； 如幻三摩提，

如苗漸增長； 禪那唯寂滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如苗漸增長； 禪那唯寂滅，

如彼器中鍠。 三種妙法門， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼器中鍠。 三種妙法門，

皆是覺隨順， 十方諸如來， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是覺隨順， 十方諸如來，

及諸大菩薩， 因此得成道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸大菩薩， 因此得成道。

三事圓證故， 名究竟涅槃。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三事圓證故， 名究竟涅槃。」

於是辯音菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！如是法門甚為希有！世尊！此諸方便一切菩薩於圓覺門有幾修習？願為大眾及末世眾生，方便開示令悟實相。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是辯音菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！如是法門甚為希有！世尊！此諸方便一切菩薩於圓覺門有幾修習？願為大眾及末世眾生，方便開示令悟實相。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告辯音菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸大眾及末世眾生，問於如來，如是修習。汝今諦聽！當為汝說。」時，辯音菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告辯音菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸大眾及末世眾生，問於如來，如是修習。汝今諦聽！當為汝說。」時，辯音菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！一切如來圓覺清淨本無修習及修習者，一切菩薩及末世眾生依於未覺幻力修習，爾時便有二十五種清淨定輪： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切如來圓覺清淨本無修習及修習者，一切菩薩及末世眾生依於未覺幻力修習，爾時便有二十五種清淨定輪：

「若諸菩薩唯取極靜，由靜力故永斷煩惱究竟成就，不起于座便入涅槃；此菩薩者，名單修奢摩他。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩唯取極靜，由靜力故永斷煩惱究竟成就，不起于座便入涅槃；此菩薩者，名單修奢摩他。

「若諸菩薩唯觀如幻，以佛力故變化世界種種作用，備行菩薩清淨妙行，於陀羅尼不失寂念及諸靜慧，此菩薩者，名單修三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩唯觀如幻，以佛力故變化世界種種作用，備行菩薩清淨妙行，於陀羅尼不失寂念及諸靜慧，此菩薩者，名單修三摩鉢提。

「若諸菩薩唯滅諸幻，不取作用獨斷煩惱，煩惱斷盡便證實相；此菩薩者，名單修禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩唯滅諸幻，不取作用獨斷煩惱，煩惱斷盡便證實相；此菩薩者，名單修禪那。

「若諸菩薩先取至靜，以靜慧心照諸幻者，便於是中起菩薩行；此菩薩者，名先修奢摩他，後修三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩先取至靜，以靜慧心照諸幻者，便於是中起菩薩行；此菩薩者，名先修奢摩他，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以靜慧故證至靜性，便斷煩惱永出生死；此菩薩者，名先修奢摩他，後修禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以靜慧故證至靜性，便斷煩惱永出生死；此菩薩者，名先修奢摩他，後修禪那。

「若諸菩薩以寂靜慧，復現幻力種種變化度諸眾生，後斷煩惱而入寂滅；此菩薩者，名先修奢摩他，中修三摩鉢提，後修禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以寂靜慧，復現幻力種種變化度諸眾生，後斷煩惱而入寂滅；此菩薩者，名先修奢摩他，中修三摩鉢提，後修禪那。

「若諸菩薩以至靜力斷煩惱已，後起菩薩清淨妙行度諸眾生；此菩薩者，名先修奢摩他，中修禪那，後修三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以至靜力斷煩惱已，後起菩薩清淨妙行度諸眾生；此菩薩者，名先修奢摩他，中修禪那，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以至靜力心斷煩惱，復度眾生建立世界；此菩薩者，名先修奢摩他，齊修三摩鉢提禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以至靜力心斷煩惱，復度眾生建立世界；此菩薩者，名先修奢摩他，齊修三摩鉢提禪那。

「若諸菩薩以至靜力資發變化，後斷煩惱；此菩薩者，名齊修奢摩他、三摩鉢提，後修禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以至靜力資發變化，後斷煩惱；此菩薩者，名齊修奢摩他、三摩鉢提，後修禪那。

「若諸菩薩以至靜力用資寂滅，後起作用變化境界；此菩薩者，名齊修奢摩他、禪那，後修三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以至靜力用資寂滅，後起作用變化境界；此菩薩者，名齊修奢摩他、禪那，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以變化力種種隨順，而取至靜；此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修奢摩他。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以變化力種種隨順，而取至靜；此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修奢摩他。

「若諸菩薩以變化力種種境界，而取寂滅；此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以變化力種種境界，而取寂滅；此菩薩者，名先修三摩鉢提，後修禪那。

「若諸菩薩以變化力而作佛事，安住寂靜，而斷煩惱；此菩薩者，名先修三摩鉢提，中修奢摩他，後修禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以變化力而作佛事，安住寂靜，而斷煩惱；此菩薩者，名先修三摩鉢提，中修奢摩他，後修禪那。

「若諸菩薩以變化力無礙作用，斷煩惱故，安住至靜；此菩薩者，名先修三摩鉢提，中修禪那，後修奢摩他。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以變化力無礙作用，斷煩惱故，安住至靜；此菩薩者，名先修三摩鉢提，中修禪那，後修奢摩他。

「若諸菩薩以變化力方便作用，至靜、寂滅二俱隨順；此菩薩者，名先修三摩鉢提，齊修奢摩他、禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以變化力方便作用，至靜、寂滅二俱隨順；此菩薩者，名先修三摩鉢提，齊修奢摩他、禪那。

「若諸菩薩以變化力種種起用，資於至靜，後斷煩惱；此菩薩者，名齊修三摩鉢提、奢摩他，後修禪那。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以變化力種種起用，資於至靜，後斷煩惱；此菩薩者，名齊修三摩鉢提、奢摩他，後修禪那。

「若諸菩薩以變化力資於寂滅，後住清淨，無作靜慮；此菩薩者，名齊修三摩鉢提、禪那，後修奢摩他。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以變化力資於寂滅，後住清淨，無作靜慮；此菩薩者，名齊修三摩鉢提、禪那，後修奢摩他。

「若諸菩薩以寂滅力而起至靜，住於清淨；此菩薩者，名先修禪那，後修奢摩他。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以寂滅力而起至靜，住於清淨；此菩薩者，名先修禪那，後修奢摩他。

「若諸菩薩以寂滅力而起作用，於一切境寂用隨順；此菩薩者，名先修禪那，後修三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以寂滅力而起作用，於一切境寂用隨順；此菩薩者，名先修禪那，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以寂滅力種種自性，安於靜慮，而起變化；此菩薩者，名先修禪那，中修奢摩他，後修三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以寂滅力種種自性，安於靜慮，而起變化；此菩薩者，名先修禪那，中修奢摩他，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以寂滅力無作自性起於作用，清淨境界歸於靜慮；此菩薩者，名先修禪那，中修三摩鉢提，後修奢摩他。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以寂滅力無作自性起於作用，清淨境界歸於靜慮；此菩薩者，名先修禪那，中修三摩鉢提，後修奢摩他。

「若諸菩薩以寂滅力種種清淨，而住靜慮起於變化；此菩薩者，名先修禪那，齊修奢摩他、三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以寂滅力種種清淨，而住靜慮起於變化；此菩薩者，名先修禪那，齊修奢摩他、三摩鉢提。

「若諸菩薩以寂滅力資於至靜，而起變化；此菩薩者，名齊修禪那、奢摩他，後修三摩鉢提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以寂滅力資於至靜，而起變化；此菩薩者，名齊修禪那、奢摩他，後修三摩鉢提。

「若諸菩薩以寂滅力資於變化，而起至靜清明境慧；此菩薩者，名齊修禪那、三摩鉢提，後修奢摩他。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以寂滅力資於變化，而起至靜清明境慧；此菩薩者，名齊修禪那、三摩鉢提，後修奢摩他。

「若諸菩薩以圓覺慧圓合一切，於諸性相無離覺性；此菩薩者，名為圓修三種自性清淨隨順。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩以圓覺慧圓合一切，於諸性相無離覺性；此菩薩者，名為圓修三種自性清淨隨順。

「善男子！是名菩薩二十五輪，一切菩薩修行如是。若諸菩薩及末世眾生依此輪者，當持梵行，寂靜思惟，求哀懺悔，經三七日。於二十五輪各安標記，至心求哀，隨手結取；依結開示便知頓漸，一念疑悔即不成就。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩二十五輪，一切菩薩修行如是。若諸菩薩及末世眾生依此輪者，當持梵行，寂靜思惟，求哀懺悔，經三七日。於二十五輪各安標記，至心求哀，隨手結取；依結開示便知頓漸，一念疑悔即不成就。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「辯音汝當知， 一切諸菩薩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辯音汝當知， 一切諸菩薩，

無礙清淨慧， 皆依禪定生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙清淨慧， 皆依禪定生。

所謂奢摩他， 三摩提禪那， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂奢摩他， 三摩提禪那，

三法頓漸修， 有二十五種。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法頓漸修， 有二十五種。

十方諸如來， 三世修行者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸如來， 三世修行者，

無不因此法， 而得成菩提； 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無不因此法， 而得成菩提；

唯除頓覺人， 并法不隨順。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除頓覺人， 并法不隨順。

一切諸菩薩， 及末世眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 及末世眾生，

常當持此輪， 隨順勤修習， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當持此輪， 隨順勤修習，

依佛大悲力， 不久證涅槃。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依佛大悲力， 不久證涅槃。」

於是淨諸業障菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右繞三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！為我等輩廣說如是不思議事一切如來因地行相，令諸大眾得未曾有，覩見調御歷恒沙劫勤苦境界，一切功用猶如一念，我等菩薩深自慶慰。世尊！若此覺心本性清淨，因何染污，使諸眾生迷悶不入？唯願如來廣為我等開悟法性，令此大眾及末世眾生作將來眼。」說是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是淨諸業障菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右繞三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！為我等輩廣說如是不思議事一切如來因地行相，令諸大眾得未曾有，覩見調御歷恒沙劫勤苦境界，一切功用猶如一念，我等菩薩深自慶慰。世尊！若此覺心本性清淨，因何染污，使諸眾生迷悶不入？唯願如來廣為我等開悟法性，令此大眾及末世眾生作將來眼。」說是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告淨諸業障菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸大眾及末世眾生，諮問如來如是方便。汝今諦聽！當為汝說。」時，淨諸業障菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨諸業障菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸大眾及末世眾生，諮問如來如是方便。汝今諦聽！當為汝說。」時，淨諸業障菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！一切眾生從無始來，妄想執有我、人、眾生及與壽命，認四顛倒為實我體，由此便生憎愛二境。於虛妄體重執虛妄，二妄相依生妄業道，有妄業故妄見流轉，厭流轉者妄見涅槃。由此不能入清淨覺，非覺違拒諸能入者，有諸能入，非覺入故。是故動念及與息念皆歸迷悶，何以故？由有無始本起無明為己主宰，一切眾生生無慧目，身心等性皆是無明，譬如有人不自斷命。是故當知！有愛我者我與隨順，非隨順者便生憎怨，為憎愛心養無明故，相續求道皆不成就。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生從無始來，妄想執有我、人、眾生及與壽命，認四顛倒為實我體，由此便生憎愛二境。於虛妄體重執虛妄，二妄相依生妄業道，有妄業故妄見流轉，厭流轉者妄見涅槃。由此不能入清淨覺，非覺違拒諸能入者，有諸能入，非覺入故。是故動念及與息念皆歸迷悶，何以故？由有無始本起無明為己主宰，一切眾生生無慧目，身心等性皆是無明，譬如有人不自斷命。是故當知！有愛我者我與隨順，非隨順者便生憎怨，為憎愛心養無明故，相續求道皆不成就。

「善男子！云何我相？謂諸眾生心所證者。善男子！譬如有人百骸調適忽忘我身；四支絃緩，攝養乖方，微加鍼艾，則知有我。是故證取方現我體。善男子！其心乃至證於如來，畢竟了知清淨涅槃皆是我相。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何我相？謂諸眾生心所證者。善男子！譬如有人百骸調適忽忘我身；四支絃緩，攝養乖方，微加鍼艾，則知有我。是故證取方現我體。善男子！其心乃至證於如來，畢竟了知清淨涅槃皆是我相。

「善男子！云何人相？謂諸眾生心悟證者。善男子！悟有我者，不復認我，所悟非我，悟亦如是。悟已超過一切證者，悉為人相。善男子！其心乃至圓悟涅槃俱是我者，心存少悟備殫證理，皆名人相。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何人相？謂諸眾生心悟證者。善男子！悟有我者，不復認我，所悟非我，悟亦如是。悟已超過一切證者，悉為人相。善男子！其心乃至圓悟涅槃俱是我者，心存少悟備殫證理，皆名人相。

「善男子！云何眾生相？謂諸眾生心自證悟所不及者。善男子！譬如有人作如是言：『我是眾生。』則知彼人說眾生者非我非彼。云何非我？我是眾生，則非是我。云何非彼？我是眾生，非彼我故。善男子！但諸眾生了證了悟皆為我、人，而我、人相所不及者，存有所了，名眾生相。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何眾生相？謂諸眾生心自證悟所不及者。善男子！譬如有人作如是言：『我是眾生。』則知彼人說眾生者非我非彼。云何非我？我是眾生，則非是我。云何非彼？我是眾生，非彼我故。善男子！但諸眾生了證了悟皆為我、人，而我、人相所不及者，存有所了，名眾生相。

「善男子！云何壽命相？謂諸眾生心照清淨覺所了者，一切業智所不自見猶如命根。善男子！若心照見一切覺者皆為塵垢，覺、所覺者不離塵故；如湯銷氷無別有氷，知氷銷者，存我、覺我亦復如是。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何壽命相？謂諸眾生心照清淨覺所了者，一切業智所不自見猶如命根。善男子！若心照見一切覺者皆為塵垢，覺、所覺者不離塵故；如湯銷氷無別有氷，知氷銷者，存我、覺我亦復如是。

「善男子！末世眾生不了四相，雖經多劫勤苦修道，但名有為，終不能成一切聖果，是故名為正法末世。何以故？認一切我為涅槃故，有證有悟名成就故。譬如有人以賊為子，其家財寶終不成就。何以故？有我愛者亦愛涅槃，伏我愛根為涅槃相；有憎我者亦憎生死，不知愛者真生死故，別憎生死，名不解脫。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！末世眾生不了四相，雖經多劫勤苦修道，但名有為，終不能成一切聖果，是故名為正法末世。何以故？認一切我為涅槃故，有證有悟名成就故。譬如有人以賊為子，其家財寶終不成就。何以故？有我愛者亦愛涅槃，伏我愛根為涅槃相；有憎我者亦憎生死，不知愛者真生死故，別憎生死，名不解脫。

「云何當知法不解脫？善男子！彼末世眾生習菩提者，以己微證為自清淨，猶未能盡我相根本。若復有人讚歎彼法，即生歡喜便欲濟度；若復誹謗彼所得者便生瞋恨。則知我相堅固執持，潛伏藏識，遊戲諸根曾不間斷。善男子！彼修道者不除我相，是故不能入清淨覺。善男子！若知我空，無毀我者，有我說法，我未斷故，眾生、壽命亦復如是。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何當知法不解脫？善男子！彼末世眾生習菩提者，以己微證為自清淨，猶未能盡我相根本。若復有人讚歎彼法，即生歡喜便欲濟度；若復誹謗彼所得者便生瞋恨。則知我相堅固執持，潛伏藏識，遊戲諸根曾不間斷。善男子！彼修道者不除我相，是故不能入清淨覺。善男子！若知我空，無毀我者，有我說法，我未斷故，眾生、壽命亦復如是。

「善男子！末世眾生說病為法，是故名為可憐愍者；雖勤精進增益諸病，是故不能入清淨覺。善男子！末世眾生不了四相，以如來解及所行處為自修行終不成就。或有眾生未得謂得、未證謂證，見勝進者心生嫉妬；由彼眾生未斷我愛，是故不能入清淨覺。善男子！末世眾生希望成道無令求悟，唯益多聞增長我見；但當精勤降伏煩惱起大勇猛，未得令得、未斷令斷，貪、瞋、愛、慢、諂曲、嫉妬對境不生，彼我恩愛一切寂滅，佛說是人漸次成就。求善知識不墮邪見，若於所求別生憎愛，則不能入清淨覺海。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！末世眾生說病為法，是故名為可憐愍者；雖勤精進增益諸病，是故不能入清淨覺。善男子！末世眾生不了四相，以如來解及所行處為自修行終不成就。或有眾生未得謂得、未證謂證，見勝進者心生嫉妬；由彼眾生未斷我愛，是故不能入清淨覺。善男子！末世眾生希望成道無令求悟，唯益多聞增長我見；但當精勤降伏煩惱起大勇猛，未得令得、未斷令斷，貪、瞋、愛、慢、諂曲、嫉妬對境不生，彼我恩愛一切寂滅，佛說是人漸次成就。求善知識不墮邪見，若於所求別生憎愛，則不能入清淨覺海。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「淨業汝當知， 一切諸眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨業汝當知， 一切諸眾生，

皆由執我愛， 無始妄流轉， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由執我愛， 無始妄流轉，

未除四種相， 不得成菩提。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未除四種相， 不得成菩提。

愛憎生於心， 諂曲存諸念， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛憎生於心， 諂曲存諸念，

是故多迷悶， 不能入覺城。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故多迷悶， 不能入覺城。

若能歸悟剎， 先去貪瞋癡， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能歸悟剎， 先去貪瞋癡，

法愛不存心， 漸次可成就。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法愛不存心， 漸次可成就。

我身本不有， 憎愛何由生？ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身本不有， 憎愛何由生？

此人求善友， 終不墮邪見。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人求善友， 終不墮邪見。

所求別生心， 究竟非成就。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求別生心， 究竟非成就。」

於是普覺菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！快說禪病！令諸大眾得未曾有，心意蕩然獲大安隱。世尊！末世眾生去佛漸遠，賢聖隱伏邪法增熾，使諸眾生求何等人？依何等法？行何等行？除去何病？云何發心令彼群盲不墮邪見？」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是普覺菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！快說禪病！令諸大眾得未曾有，心意蕩然獲大安隱。世尊！末世眾生去佛漸遠，賢聖隱伏邪法增熾，使諸眾生求何等人？依何等法？行何等行？除去何病？云何發心令彼群盲不墮邪見？」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告普覺菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能諮問如來如是修行，能施末世一切眾生無畏道眼，令彼眾生得成聖道。汝今諦聽！當為汝說。」時，普覺菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告普覺菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能諮問如來如是修行，能施末世一切眾生無畏道眼，令彼眾生得成聖道。汝今諦聽！當為汝說。」時，普覺菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！末世眾生將發大心求善知識欲修行者，當求一切正知見人。心不住相，不著聲聞、緣覺境界，雖現塵勞心恒清淨，示有諸過讚歎梵行，不令眾生入不律儀。求如是人即得成就阿耨多羅三藐三菩提；末世眾生見如是人應當供養不惜身命。彼善知識四威儀中常現清淨，乃至示現種種過患，心無憍慢，況復摶財、妻子、眷屬。若善男子於彼善友不起惡念，即能究竟成就正覺，心花發明照十方剎。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！末世眾生將發大心求善知識欲修行者，當求一切正知見人。心不住相，不著聲聞、緣覺境界，雖現塵勞心恒清淨，示有諸過讚歎梵行，不令眾生入不律儀。求如是人即得成就阿耨多羅三藐三菩提；末世眾生見如是人應當供養不惜身命。彼善知識四威儀中常現清淨，乃至示現種種過患，心無憍慢，況復摶財、妻子、眷屬。若善男子於彼善友不起惡念，即能究竟成就正覺，心花發明照十方剎。

「善男子！彼善知識所證妙法應離四病。云何四病？一者作病，若復有人作如是言：『我於本心作種種行欲求圓覺。』彼圓覺性非作得故，說名為病。二者任病，若復有人作如是言：『我等今者不斷生死、不求涅槃，涅槃、生死無起滅念，任彼一切隨諸法性欲求圓覺。』彼圓覺性非任有故，說名為病。三者止病，若復有人作如是言：『我今自心永息諸念得一切性，寂然平等欲求圓覺。』彼圓覺性非止合故，說名為病。四者滅病，若復有人作如是言：『我今永斷一切煩惱，身心畢竟空無所有，何況根塵虛妄境界，一切永寂欲求圓覺。』彼圓覺性非寂相故，說名為病。離四病者則知清淨，作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼善知識所證妙法應離四病。云何四病？一者作病，若復有人作如是言：『我於本心作種種行欲求圓覺。』彼圓覺性非作得故，說名為病。二者任病，若復有人作如是言：『我等今者不斷生死、不求涅槃，涅槃、生死無起滅念，任彼一切隨諸法性欲求圓覺。』彼圓覺性非任有故，說名為病。三者止病，若復有人作如是言：『我今自心永息諸念得一切性，寂然平等欲求圓覺。』彼圓覺性非止合故，說名為病。四者滅病，若復有人作如是言：『我今永斷一切煩惱，身心畢竟空無所有，何況根塵虛妄境界，一切永寂欲求圓覺。』彼圓覺性非寂相故，說名為病。離四病者則知清淨，作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。

「善男子！末世眾生欲修行者，應當盡命供養善友、事善知識，彼善知識欲來親近應斷憍慢，若復遠離應斷瞋恨；現逆順境猶如虛空，了知身心畢竟平等，與諸眾生同體無異，如是修行方入圓覺。善男子！末世眾生不得成道，由有無始自他憎愛一切種子故未解脫。若復有人，觀彼怨家如己父母心無有二，即除諸病；於諸法中自他憎愛亦復如是。善男子！末世眾生欲求圓覺應當發心作如是言：『盡於虛空一切眾生，我皆令入究竟圓覺，於圓覺中無取覺者，除彼、我、人一切諸相。』如是發心不墮邪見。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！末世眾生欲修行者，應當盡命供養善友、事善知識，彼善知識欲來親近應斷憍慢，若復遠離應斷瞋恨；現逆順境猶如虛空，了知身心畢竟平等，與諸眾生同體無異，如是修行方入圓覺。善男子！末世眾生不得成道，由有無始自他憎愛一切種子故未解脫。若復有人，觀彼怨家如己父母心無有二，即除諸病；於諸法中自他憎愛亦復如是。善男子！末世眾生欲求圓覺應當發心作如是言：『盡於虛空一切眾生，我皆令入究竟圓覺，於圓覺中無取覺者，除彼、我、人一切諸相。』如是發心不墮邪見。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「普覺汝當知， 末世諸眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普覺汝當知， 末世諸眾生，

欲求善知識， 應當求正見， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求善知識， 應當求正見，

心遠二乘者。 法中除四病， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心遠二乘者。 法中除四病，

謂作止任滅； 親近無憍慢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂作止任滅； 親近無憍慢，

遠離無瞋恨。 見種種境界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離無瞋恨。 見種種境界，

心當生希有， 還如佛出世。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心當生希有， 還如佛出世。

不犯非律儀， 戒根永清淨， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯非律儀， 戒根永清淨，

度一切眾生， 究竟入圓覺。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度一切眾生， 究竟入圓覺。

無彼我人相， 常依止智慧， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無彼我人相， 常依止智慧，

便得超邪見， 證覺般涅槃。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便得超邪見， 證覺般涅槃。」

於是圓覺菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！為我等輩廣說淨覺種種方便，令末世眾生有大增益。世尊！我等今者已得開悟，若佛滅後末世眾生未得悟者，云何安居修此圓覺清淨境界？此圓覺中三種淨觀以何為首？唯願大悲為諸大眾及末世眾生施大饒益。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是圓覺菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！為我等輩廣說淨覺種種方便，令末世眾生有大增益。世尊！我等今者已得開悟，若佛滅後末世眾生未得悟者，云何安居修此圓覺清淨境界？此圓覺中三種淨觀以何為首？唯願大悲為諸大眾及末世眾生施大饒益。」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告圓覺菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能問於如來如是方便，以大饒益施諸眾生。汝今諦聽！當為汝說。」時，圓覺菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告圓覺菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能問於如來如是方便，以大饒益施諸眾生。汝今諦聽！當為汝說。」時，圓覺菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！一切眾生，若佛住世，若佛滅後、若法末時，有諸眾生具大乘性，信佛祕密大圓覺心，欲修行者，若在伽藍安處徒眾，有緣事故隨分思察，如我已說；若復無有他事因緣，即建道場當立期限，若立長期百二十日，中期百日，下期八十日，安置淨居。若佛現在，當正思惟；若佛滅後，施設形像，心存目想生正憶念，還同如來常住之日。懸諸幡花經三七日，稽首十方諸佛名字，求哀懺悔；遇善境界得心輕安。過三七日，一向攝念。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生，若佛住世，若佛滅後、若法末時，有諸眾生具大乘性，信佛祕密大圓覺心，欲修行者，若在伽藍安處徒眾，有緣事故隨分思察，如我已說；若復無有他事因緣，即建道場當立期限，若立長期百二十日，中期百日，下期八十日，安置淨居。若佛現在，當正思惟；若佛滅後，施設形像，心存目想生正憶念，還同如來常住之日。懸諸幡花經三七日，稽首十方諸佛名字，求哀懺悔；遇善境界得心輕安。過三七日，一向攝念。

「若經夏首，三月安居，當為清淨菩薩止住，心離聲聞不假徒眾。至安居日即於佛前作如是言：『我比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷某甲，踞菩薩乘修寂滅行，同入清淨實相住持，以大圓覺為我伽藍，身心安居，平等性智，涅槃自性，無繫屬故。今我敬請不依聲聞，當與十方如來及大菩薩三月安居，為修菩薩無上妙覺大因緣故不繫徒眾。』善男子！此名菩薩示現安居，過三期日隨往無礙。善男子！若彼末世修行眾生求菩薩道入三期者，非彼所聞一切境界終不可取。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若經夏首，三月安居，當為清淨菩薩止住，心離聲聞不假徒眾。至安居日即於佛前作如是言：『我比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷某甲，踞菩薩乘修寂滅行，同入清淨實相住持，以大圓覺為我伽藍，身心安居，平等性智，涅槃自性，無繫屬故。今我敬請不依聲聞，當與十方如來及大菩薩三月安居，為修菩薩無上妙覺大因緣故不繫徒眾。』善男子！此名菩薩示現安居，過三期日隨往無礙。善男子！若彼末世修行眾生求菩薩道入三期者，非彼所聞一切境界終不可取。

「善男子！若諸眾生修奢摩他，先取至靜不起思念，靜極便覺。如是初靜，從於一身至一世界，覺亦如是。善男子！若覺遍滿一世界者，一世界中有一眾生起一念者皆悉能知，百千世界亦復如是；非彼所聞一切境界終不可取。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生修奢摩他，先取至靜不起思念，靜極便覺。如是初靜，從於一身至一世界，覺亦如是。善男子！若覺遍滿一世界者，一世界中有一眾生起一念者皆悉能知，百千世界亦復如是；非彼所聞一切境界終不可取。

「善男子！若諸眾生修三摩鉢提，先當憶想十方如來、十方世界一切菩薩，依種種門漸次修行勤苦三昧，廣發大願自熏成種；非彼所聞一切境界終不可取。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生修三摩鉢提，先當憶想十方如來、十方世界一切菩薩，依種種門漸次修行勤苦三昧，廣發大願自熏成種；非彼所聞一切境界終不可取。

「善男子！若諸眾生修於禪那，先取數門，心中了知生住滅念，分齊頭數，如是周遍四威儀中，分別念數無不了知，漸次增進乃至得知百千世界一滴之雨，猶如目覩所受用物；非彼所聞一切境界終不可取。是名三觀初首方便。若諸眾生，遍修三種勤行精進，即名如來出現于世；若後末世鈍根眾生心欲求道，不得成就由昔業障，當勤懺悔常起希望，先斷憎、愛、嫉妬、諂曲，求勝上心，三種淨觀隨學一事，此觀不得復習彼觀，心不放捨漸次求證。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生修於禪那，先取數門，心中了知生住滅念，分齊頭數，如是周遍四威儀中，分別念數無不了知，漸次增進乃至得知百千世界一滴之雨，猶如目覩所受用物；非彼所聞一切境界終不可取。是名三觀初首方便。若諸眾生，遍修三種勤行精進，即名如來出現于世；若後末世鈍根眾生心欲求道，不得成就由昔業障，當勤懺悔常起希望，先斷憎、愛、嫉妬、諂曲，求勝上心，三種淨觀隨學一事，此觀不得復習彼觀，心不放捨漸次求證。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「圓覺汝當知， 一切諸眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「圓覺汝當知， 一切諸眾生，

欲求無上道， 先當結三期， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求無上道， 先當結三期，

懺悔無始業。 經於三七日， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔無始業。 經於三七日，

然後正思惟， 非彼所聞境， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後正思惟， 非彼所聞境，

畢竟不可取。 奢摩他至靜， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟不可取。 奢摩他至靜，

三摩正憶持， 禪那明數門， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩正憶持， 禪那明數門，

是名三淨觀。 若能勤修習， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名三淨觀。 若能勤修習，

是名佛出世。 鈍根未成者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名佛出世。 鈍根未成者，

常當勤心懺， 無始一切罪， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當勤心懺， 無始一切罪，

諸障若銷滅， 佛境便現前。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸障若銷滅， 佛境便現前。」

於是賢善首菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！廣為我等及末世眾生，開悟如是不思議事。世尊！此大乘教名字何等？云何奉持？眾生修習得何功德？云何使我護持經人？流布此教至於何地？」作是語已五體投地，如是三請終而復始。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢善首菩薩在大眾中即從座起，頂禮佛足右遶三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！廣為我等及末世眾生，開悟如是不思議事。世尊！此大乘教名字何等？云何奉持？眾生修習得何功德？云何使我護持經人？流布此教至於何地？」作是語已五體投地，如是三請終而復始。

爾時，世尊告賢善首菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來如是經教功德名字。汝今諦聽！當為汝說。」時，賢善首菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告賢善首菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，問於如來如是經教功德名字。汝今諦聽！當為汝說。」時，賢善首菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

「善男子！是經百千萬億恒河沙諸佛所說，三世如來之所守護，十方菩薩之所歸依，十二部經清淨眼目，是經名大方廣圓覺陀羅尼，亦名修多羅了義，亦名祕密王三昧，亦名如來決定境界，亦名如來藏自性差別，汝當奉持。善男子！是經唯顯如來境界，唯佛如來能盡宣說；若諸菩薩及末世眾生依此修行，漸次增進至於佛地。善男子！是經名為頓教大乘，頓機眾生從此開悟，亦攝漸修一切群品。譬如大海不讓小流，乃至蚊虻及阿修羅飲其水者，皆得充滿。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是經百千萬億恒河沙諸佛所說，三世如來之所守護，十方菩薩之所歸依，十二部經清淨眼目，是經名大方廣圓覺陀羅尼，亦名修多羅了義，亦名祕密王三昧，亦名如來決定境界，亦名如來藏自性差別，汝當奉持。善男子！是經唯顯如來境界，唯佛如來能盡宣說；若諸菩薩及末世眾生依此修行，漸次增進至於佛地。善男子！是經名為頓教大乘，頓機眾生從此開悟，亦攝漸修一切群品。譬如大海不讓小流，乃至蚊虻及阿修羅飲其水者，皆得充滿。

「善男子！假使有人純以七寶積滿三千大千世界以用布施，不如有人聞此經名及一句義。善男子！假使有人教百恒河沙眾生得阿羅漢果，不如有人宣說此經分別半偈。善男子！若復有人聞此經名信心不惑，當知是人非於一佛二佛種諸福慧，如是乃至盡恒河沙一切佛所種諸善根聞此經教。汝善男子！當護末世是修行者，無令惡魔及諸外道惱其身心令生退屈。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使有人純以七寶積滿三千大千世界以用布施，不如有人聞此經名及一句義。善男子！假使有人教百恒河沙眾生得阿羅漢果，不如有人宣說此經分別半偈。善男子！若復有人聞此經名信心不惑，當知是人非於一佛二佛種諸福慧，如是乃至盡恒河沙一切佛所種諸善根聞此經教。汝善男子！當護末世是修行者，無令惡魔及諸外道惱其身心令生退屈。」

爾時，會中有火首金剛、摧碎金剛、尼藍婆金剛等八萬金剛并其眷屬即從座起，頂禮佛足，右繞三匝而白佛言：「世尊！若後末世，一切眾生有能持此決定大乘，我當守護如護眼目；乃至道場所修行處，我等金剛自領徒眾晨夕守護，令不退轉。其家乃至永無災障，疫病銷滅，財寶豐足常不乏少。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有火首金剛、摧碎金剛、尼藍婆金剛等八萬金剛并其眷屬即從座起，頂禮佛足，右繞三匝而白佛言：「世尊！若後末世，一切眾生有能持此決定大乘，我當守護如護眼目；乃至道場所修行處，我等金剛自領徒眾晨夕守護，令不退轉。其家乃至永無災障，疫病銷滅，財寶豐足常不乏少。」

爾時，大梵天王、二十八天王并須彌山王、護國天王等即從座起，頂禮佛足，右繞三匝而白佛言：「世尊！我亦守護是持經者，常令安隱心不退轉。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大梵天王、二十八天王并須彌山王、護國天王等即從座起，頂禮佛足，右繞三匝而白佛言：「世尊！我亦守護是持經者，常令安隱心不退轉。」

爾時，有大力鬼王名吉槃茶與十萬鬼王即從座起，頂禮佛足，右繞三匝而白佛言：「世尊！我亦守護是持經人，朝夕侍衛令不退屈，其人所居一由旬內，若有鬼神侵其境界，我當使其碎如微塵。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有大力鬼王名吉槃茶與十萬鬼王即從座起，頂禮佛足，右繞三匝而白佛言：「世尊！我亦守護是持經人，朝夕侍衛令不退屈，其人所居一由旬內，若有鬼神侵其境界，我當使其碎如微塵。」

佛說此經已，一切菩薩、天龍、鬼神八部眷屬及諸天王、梵王等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，一切菩薩、天龍、鬼神八部眷屬及諸天王、梵王等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。