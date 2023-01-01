說妙法決定業障經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說妙法決定業障經

大唐至相寺沙門釋智嚴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐至相寺沙門釋智嚴譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場，與大比丘眾、菩薩摩訶薩俱。時此道場有一夫人，名曰功德莊嚴開敷花，合掌向佛退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場，與大比丘眾、菩薩摩訶薩俱。時此道場有一夫人，名曰功德莊嚴開敷花，合掌向佛退坐一面。

爾時夫人白佛言：「若有初修行菩薩，何等之人非善知識不應共住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夫人白佛言：「若有初修行菩薩，何等之人非善知識不應共住？」

佛告夫人：「若三界中梵、釋、四王、沙門、婆羅門，皆與修行菩薩為善知識，惟除聲聞非善知識（恐聲聞退修行菩薩大乘道行）。何以故？聲聞、緣覺為己利故，勸引初修行菩薩迴入小乘，是以聲聞乘人非善知識。夫人當知，初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍，不同坐床、不同行路。若初修行菩薩智慧彌廣，無二分別悟大乘法，而為方便勸引聲聞令入大乘，方許同住；若聲聞比丘福智狹劣，則修行菩薩不應為說甚深大乘，恐其誹謗。復次修行菩薩不應數覽小乘經論。何以故？為障佛道故。夫人當知，修行菩薩寧捨身命，不棄菩提而入聲聞求羅漢道。菩薩勸請一切眾生已，爾時若捨菩提之心，別起異道入於聲聞羅漢道果，因惱亂故菩薩而退菩提，二人俱墮無間地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告夫人：「若三界中梵、釋、四王、沙門、婆羅門，皆與修行菩薩為善知識，惟除聲聞非善知識（恐聲聞退修行菩薩大乘道行）。何以故？聲聞、緣覺為己利故，勸引初修行菩薩迴入小乘，是以聲聞乘人非善知識。夫人當知，初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍，不同坐床、不同行路。若初修行菩薩智慧彌廣，無二分別悟大乘法，而為方便勸引聲聞令入大乘，方許同住；若聲聞比丘福智狹劣，則修行菩薩不應為說甚深大乘，恐其誹謗。復次修行菩薩不應數覽小乘經論。何以故？為障佛道故。夫人當知，修行菩薩寧捨身命，不棄菩提而入聲聞求羅漢道。菩薩勸請一切眾生已，爾時若捨菩提之心，別起異道入於聲聞羅漢道果，因惱亂故菩薩而退菩提，二人俱墮無間地獄。」

佛告夫人：「修行菩薩寧犯殺等五種大罪，不學須陀洹果，不退菩提修行；菩薩寧於一劫百劫乃至千劫受地獄苦，不學斯陀含果，不退菩提修行；菩薩寧墮畜生，不學阿那含果，不退菩提修行；菩薩寧殺害眾生墮於地獄，不修阿羅漢果，不退菩提。羅漢獨證私入涅槃，譬如小賊密入他舍。修行菩薩菩提心故攝諸眾生，寧同火坑不住聲聞寂滅涅槃，不退菩提，以是義故，為攝眾生令入佛道故。如是修行菩薩，一切世間天、人、阿修羅之所尊重，堪任供養超越聲聞，則邪魔眷屬無能嬈惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告夫人：「修行菩薩寧犯殺等五種大罪，不學須陀洹果，不退菩提修行；菩薩寧於一劫百劫乃至千劫受地獄苦，不學斯陀含果，不退菩提修行；菩薩寧墮畜生，不學阿那含果，不退菩提修行；菩薩寧殺害眾生墮於地獄，不修阿羅漢果，不退菩提。羅漢獨證私入涅槃，譬如小賊密入他舍。修行菩薩菩提心故攝諸眾生，寧同火坑不住聲聞寂滅涅槃，不退菩提，以是義故，為攝眾生令入佛道故。如是修行菩薩，一切世間天、人、阿修羅之所尊重，堪任供養超越聲聞，則邪魔眷屬無能嬈惱。」

爾時夫人白佛言：「何者邪魔眷屬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夫人白佛言：「何者邪魔眷屬？」

佛告夫人：「敷演大乘經典之處，若有眾生聞說大乘，心不樂聞、調弄誹謗，當知則是邪魔眷屬。誹謗大乘經典心故，死墮阿鼻受苦無量，復生餓鬼食火屎尿，無量劫中受苦畢已，後生人中，盲聾、瘖瘂、病癩、不具。此等眾生命終之後，經無量生方得值遇如來親承供養，於諸佛所還復得聞大乘經典，純一無雜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告夫人：「敷演大乘經典之處，若有眾生聞說大乘，心不樂聞、調弄誹謗，當知則是邪魔眷屬。誹謗大乘經典心故，死墮阿鼻受苦無量，復生餓鬼食火屎尿，無量劫中受苦畢已，後生人中，盲聾、瘖瘂、病癩、不具。此等眾生命終之後，經無量生方得值遇如來親承供養，於諸佛所還復得聞大乘經典，純一無雜。」

爾時如來於諸毛孔普出言音，一一毛孔出無量億百千法光，復生無量法音偈讚。時此會中若有聲聞則聞聲聞乘法；若有緣覺乘人則聞緣覺乘法；若有大乘行人則聞大乘妙法；鳥狩之類各隨其音而聞佛法。於此會中所有眾生，過去未曾耳聞佛法，皆見如來默然不語；其餘眾生過去曾謗大乘經故，雖於多劫墮在地獄、餓鬼受苦，由謗法時大乘入耳，是故佛所親聞大乘心生歡喜，而發無上菩提之心，究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來於諸毛孔普出言音，一一毛孔出無量億百千法光，復生無量法音偈讚。時此會中若有聲聞則聞聲聞乘法；若有緣覺乘人則聞緣覺乘法；若有大乘行人則聞大乘妙法；鳥狩之類各隨其音而聞佛法。於此會中所有眾生，過去未曾耳聞佛法，皆見如來默然不語；其餘眾生過去曾謗大乘經故，雖於多劫墮在地獄、餓鬼受苦，由謗法時大乘入耳，是故佛所親聞大乘心生歡喜，而發無上菩提之心，究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。

爾時夫人白佛言：「所說大乘，何故名為大乘？何故說為大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夫人白佛言：「所說大乘，何故名為大乘？何故說為大乘？」

佛言：「夫人！善哉善哉！夫人深樂大乘，以是義故，善思念之，當為汝說大乘名號。所謂：一者、令人深樂，是名大乘。二者、不動，是名大乘。三者、無過，是名大乘。四者、無量，是名大乘。五者、如四大海，是名大乘。六者、金翅及緊那羅、摩睺羅伽雜類所敬，是名大乘。七者、乾闥婆所讚，是名大乘。八者、諸天恭敬，是名大乘。九者、梵天歸依，是名大乘。十者、天帝所敬，是名大乘。十一者、四王所攝，是名大乘。十二者、龍王供養，是名大乘。十三者、菩薩奉持，是名大乘。十四者、成就佛性，是名大乘。十五者、賢聖歸依，是名大乘。十六者、一切普堪所受，是名大乘。十七者、如藥樹王，是名大乘。十八者、斷諸煩惱，是名大乘。十九者、能轉法輪，是名大乘。二十者、無言無說，是名大乘。二十一者、如虛空相，是名大乘。二十二者、三寶種性無斷，是名大乘。二十三者、鈍根眾生不信，是名大乘。二十四者、超過一切，是名大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「夫人！善哉善哉！夫人深樂大乘，以是義故，善思念之，當為汝說大乘名號。所謂：一者、令人深樂，是名大乘。二者、不動，是名大乘。三者、無過，是名大乘。四者、無量，是名大乘。五者、如四大海，是名大乘。六者、金翅及緊那羅、摩睺羅伽雜類所敬，是名大乘。七者、乾闥婆所讚，是名大乘。八者、諸天恭敬，是名大乘。九者、梵天歸依，是名大乘。十者、天帝所敬，是名大乘。十一者、四王所攝，是名大乘。十二者、龍王供養，是名大乘。十三者、菩薩奉持，是名大乘。十四者、成就佛性，是名大乘。十五者、賢聖歸依，是名大乘。十六者、一切普堪所受，是名大乘。十七者、如藥樹王，是名大乘。十八者、斷諸煩惱，是名大乘。十九者、能轉法輪，是名大乘。二十者、無言無說，是名大乘。二十一者、如虛空相，是名大乘。二十二者、三寶種性無斷，是名大乘。二十三者、鈍根眾生不信，是名大乘。二十四者、超過一切，是名大乘。」

爾時佛說大乘威力名號之時，此三千大千世界六種震動，百千樂器不鼓自鳴，則於空中諸天雨花，無量百千天子皆發無上菩提之心；無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有初戒菩薩未悟法者，皆已悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛說大乘威力名號之時，此三千大千世界六種震動，百千樂器不鼓自鳴，則於空中諸天雨花，無量百千天子皆發無上菩提之心；無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有初戒菩薩未悟法者，皆已悟解。

爾時阿難白佛言：「世尊！此法何名？如何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！此法何名？如何奉持？」

佛言：「是經名為『大乘巨拏勝斯』，受持；又名『說妙法決定業障』，受持」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是經名為『大乘巨拏勝斯』，受持；又名『說妙法決定業障』，受持」。

如來說此經已，阿難及功德莊嚴開敷花夫人，及諸天龍八部，皆大歡喜，持受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說此經已，阿難及功德莊嚴開敷花夫人，及諸天龍八部，皆大歡喜，持受奉行。