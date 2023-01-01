稱讚大乘功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚大乘功德經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵，住法界藏諸佛所行眾寶莊嚴大功德殿，與無央數大聲聞眾、大菩薩俱，及諸天、人、阿素洛等無量大眾，前後圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵，住法界藏諸佛所行眾寶莊嚴大功德殿，與無央數大聲聞眾、大菩薩俱，及諸天、人、阿素洛等無量大眾，前後圍繞。

爾時會中有一菩薩，示為女相，名德嚴華，承佛威神從座而起，稽首作禮而白佛言：「何等名為菩薩惡友，新學菩薩知已遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩，示為女相，名德嚴華，承佛威神從座而起，稽首作禮而白佛言：「何等名為菩薩惡友，新學菩薩知已遠離？」

爾時佛告德嚴華言：「我觀世間無有天魔、梵釋、沙門、婆羅門等，與新學菩薩於無上菩提為惡知識，如樂聲聞獨覺乘者。所以者何？夫為菩薩，必為利樂諸有情故，勤求無上正等菩提；樂二乘人志意下劣，惟求自證般涅槃樂，以是因緣，新學菩薩不應與彼同住一寺、同止一房、同處經行、同路遊適。若諸菩薩，已於大乘具足多聞，得不壞信，我別開許與彼同居，為引發心趣菩提故；若彼種類善根未熟，不應為說大乘法教，令生誹謗獲罪無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告德嚴華言：「我觀世間無有天魔、梵釋、沙門、婆羅門等，與新學菩薩於無上菩提為惡知識，如樂聲聞獨覺乘者。所以者何？夫為菩薩，必為利樂諸有情故，勤求無上正等菩提；樂二乘人志意下劣，惟求自證般涅槃樂，以是因緣，新學菩薩不應與彼同住一寺、同止一房、同處經行、同路遊適。若諸菩薩，已於大乘具足多聞，得不壞信，我別開許與彼同居，為引發心趣菩提故；若彼種類善根未熟，不應為說大乘法教，令生誹謗獲罪無量。

「新學菩薩但應親近久學大乘多聞菩薩，為於無上正等菩提所種善根速成熟故。不應親近樂二乘者，所以者何？彼障菩薩菩提心故，彼令棄捨菩提心故，彼令虧損菩提心故，彼令毀犯菩薩行故，菩薩寧當棄捨身命，不應棄捨大菩提心，發起趣求二乘作意。若諸菩薩勸諸有情，捨菩提心趣二乘地；若諸菩薩勸諸有情，捨菩提心造諸惡業，俱墮地獄受諸劇苦。菩薩寧守大菩提心，造五無間受地獄苦，終不棄捨大菩提心，而欲趣求預流果證；菩薩寧守大菩提心，百千大劫受地獄苦，終不棄捨大菩提心，而欲趣求一來果證；菩薩寧守大菩提心，受傍生身或作餓鬼，終不棄捨大菩提心，而欲趣求不還果證；菩薩寧守大菩提心，造十惡業墮諸惡趣，終不棄捨大菩提心，而欲趣求無生果證；菩薩寧守大菩提心，入大火坑救諸含識，終不棄捨大菩提心，而同怯賊投涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「新學菩薩但應親近久學大乘多聞菩薩，為於無上正等菩提所種善根速成熟故。不應親近樂二乘者，所以者何？彼障菩薩菩提心故，彼令棄捨菩提心故，彼令虧損菩提心故，彼令毀犯菩薩行故，菩薩寧當棄捨身命，不應棄捨大菩提心，發起趣求二乘作意。若諸菩薩勸諸有情，捨菩提心趣二乘地；若諸菩薩勸諸有情，捨菩提心造諸惡業，俱墮地獄受諸劇苦。菩薩寧守大菩提心，造五無間受地獄苦，終不棄捨大菩提心，而欲趣求預流果證；菩薩寧守大菩提心，百千大劫受地獄苦，終不棄捨大菩提心，而欲趣求一來果證；菩薩寧守大菩提心，受傍生身或作餓鬼，終不棄捨大菩提心，而欲趣求不還果證；菩薩寧守大菩提心，造十惡業墮諸惡趣，終不棄捨大菩提心，而欲趣求無生果證；菩薩寧守大菩提心，入大火坑救諸含識，終不棄捨大菩提心，而同怯賊投涅槃界。

「菩薩哀愍一切有情，於生死中輪轉無救，初發無上菩提心時，一切天、人、阿素洛等皆應供養，已能映奪一切聲聞、獨覺極果，已能摧伏一切魔軍，諸惡魔王皆大驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩哀愍一切有情，於生死中輪轉無救，初發無上菩提心時，一切天、人、阿素洛等皆應供養，已能映奪一切聲聞、獨覺極果，已能摧伏一切魔軍，諸惡魔王皆大驚怖。」

時德嚴華聞佛語已，重請佛言：「何謂魔軍？惟願世尊哀愍為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時德嚴華聞佛語已，重請佛言：「何謂魔軍？惟願世尊哀愍為說。」

佛告德嚴華：「若有聞說大乘法教，不生隨喜、不樂聽聞、不求悟入、不能信受，反加輕笑、毀訾凌蔑、離間謗讟、捶打驅擯，應知此等皆是魔軍。是則名為樂非法者、性鄙劣者、求外道者、行邪行者、壞正見者。應知此等謗毀大乘，當墮地獄受諸劇苦；從彼出已生餓鬼中，經百千劫常食糞穢；後生人中，盲聾瘖瘂支體不具，其鼻匾㔸，愚鈍無知形貌矬陋，如是漸次罪障消除，流轉十方；或遇諸佛親近供養，復聞大乘，聞已或能隨喜信受，因此便發大菩提心，勇猛精勤修菩薩行，漸次進學乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告德嚴華：「若有聞說大乘法教，不生隨喜、不樂聽聞、不求悟入、不能信受，反加輕笑、毀訾凌蔑、離間謗讟、捶打驅擯，應知此等皆是魔軍。是則名為樂非法者、性鄙劣者、求外道者、行邪行者、壞正見者。應知此等謗毀大乘，當墮地獄受諸劇苦；從彼出已生餓鬼中，經百千劫常食糞穢；後生人中，盲聾瘖瘂支體不具，其鼻匾㔸，愚鈍無知形貌矬陋，如是漸次罪障消除，流轉十方；或遇諸佛親近供養，復聞大乘，聞已或能隨喜信受，因此便發大菩提心，勇猛精勤修菩薩行，漸次進學乃至菩提。

「諸佛世尊無別作意，為有情類說五乘法，由本願力依法界身，於一切時，從諸毛孔，任運流出無量法光，以一妙音等澍法雨；於一眾會無量有情，昔來信樂聲聞乘者，聞佛為說聲聞乘法；昔來信樂獨覺乘者，聞佛為說獨覺乘法；昔來信樂無上乘者，聞佛為說無上乘法；昔來信樂種種乘者，聞佛為說種種乘法；昔來信樂人天乘者，聞佛為說人天乘法；傍生鬼等，亦聞如來以隨類音而為說法。若有昔來未聞法者，彼惟見佛處眾默然。曾聞大乘而誹謗者，經無量劫墮大地獄、傍生、餓鬼及天人中，備受苦已，聞大乘法即能隨喜、深生淨信，便發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛世尊無別作意，為有情類說五乘法，由本願力依法界身，於一切時，從諸毛孔，任運流出無量法光，以一妙音等澍法雨；於一眾會無量有情，昔來信樂聲聞乘者，聞佛為說聲聞乘法；昔來信樂獨覺乘者，聞佛為說獨覺乘法；昔來信樂無上乘者，聞佛為說無上乘法；昔來信樂種種乘者，聞佛為說種種乘法；昔來信樂人天乘者，聞佛為說人天乘法；傍生鬼等，亦聞如來以隨類音而為說法。若有昔來未聞法者，彼惟見佛處眾默然。曾聞大乘而誹謗者，經無量劫墮大地獄、傍生、餓鬼及天人中，備受苦已，聞大乘法即能隨喜、深生淨信，便發阿耨多羅三藐三菩提心。」

時德嚴華聞佛說已，重請佛言：「何謂大乘？此大乘名為目何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時德嚴華聞佛說已，重請佛言：「何謂大乘？此大乘名為目何義？」

世尊告曰：「善哉，善哉！汝能樂聞大乘功德，諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說此大乘名所目諸義。此乘綜攝，籠駕弘遠無所遺漏，故曰大乘；此乘功德甚深，微妙過諸數量，故曰大乘；此乘堅固，虛妄分別不能傾動，故曰大乘；此乘真實，窮未來際無有斷盡，故曰大乘；此乘寥廓，該羅法界邈無邊際，故曰大乘；此乘如海，吞納蘊積功德寶聚，故曰大乘；此乘如山，作鎮區域邪徒不擾，故曰大乘；此乘如空，包含一切情非情類，故曰大乘；此乘如地，普能生長世出世善，故曰大乘；此乘如水，等潤一切令無枯槁，故曰大乘；此乘如火，焚滅諸障令無餘習，故曰大乘；此乘如風，掃除一切生死雲霧，故曰大乘；此乘如日，開照群品成熟一切，故曰大乘；此乘如月，能除熱惱破諸邪暗，故曰大乘；此乘尊貴，天龍八部咸所敬奉，故曰大乘；此乘恒為諸健達縛歌詠讚美，故曰大乘；此乘恒為四王梵釋禮敬尊重，故曰大乘；此乘恒為諸龍神等敬事防守，故曰大乘；此乘恒為一切菩薩精勤修學，故曰大乘；此乘任持諸佛聖種展轉增盛，故曰大乘；此乘圓滿具大威德映奪一切，故曰大乘；此乘周給一切有情令無匱乏，故曰大乘；此乘威力猶如藥樹救療眾病，故曰大乘；此乘能害一切有情諸煩惱賊，故曰大乘；此乘能轉無上法輪饒益一切，故曰大乘；此乘微妙甚深祕密不可宣說，故曰大乘；此乘神用紹三寶種能使不絕，故曰大乘；此乘能顯世俗勝義理趣究竟，故曰大乘；此乘能顯諸菩薩行無不具足，故曰大乘；此乘能顯佛地功德無不備悉，故曰大乘；此乘利樂一切有情盡未來際，故曰大乘；此乘至功能建大義妙用無盡，故曰大乘；此乘幽玄下劣意樂不能信受，故曰大乘；此乘平等增上意樂方能信受，故曰大乘；此乘廣大下愚不測而為輕笑，故曰大乘；此乘尊高上智能達常所寶翫，故曰大乘；此乘超過獨覺乘等最上無比，故曰大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「善哉，善哉！汝能樂聞大乘功德，諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說此大乘名所目諸義。此乘綜攝，籠駕弘遠無所遺漏，故曰大乘；此乘功德甚深，微妙過諸數量，故曰大乘；此乘堅固，虛妄分別不能傾動，故曰大乘；此乘真實，窮未來際無有斷盡，故曰大乘；此乘寥廓，該羅法界邈無邊際，故曰大乘；此乘如海，吞納蘊積功德寶聚，故曰大乘；此乘如山，作鎮區域邪徒不擾，故曰大乘；此乘如空，包含一切情非情類，故曰大乘；此乘如地，普能生長世出世善，故曰大乘；此乘如水，等潤一切令無枯槁，故曰大乘；此乘如火，焚滅諸障令無餘習，故曰大乘；此乘如風，掃除一切生死雲霧，故曰大乘；此乘如日，開照群品成熟一切，故曰大乘；此乘如月，能除熱惱破諸邪暗，故曰大乘；此乘尊貴，天龍八部咸所敬奉，故曰大乘；此乘恒為諸健達縛歌詠讚美，故曰大乘；此乘恒為四王梵釋禮敬尊重，故曰大乘；此乘恒為諸龍神等敬事防守，故曰大乘；此乘恒為一切菩薩精勤修學，故曰大乘；此乘任持諸佛聖種展轉增盛，故曰大乘；此乘圓滿具大威德映奪一切，故曰大乘；此乘周給一切有情令無匱乏，故曰大乘；此乘威力猶如藥樹救療眾病，故曰大乘；此乘能害一切有情諸煩惱賊，故曰大乘；此乘能轉無上法輪饒益一切，故曰大乘；此乘微妙甚深祕密不可宣說，故曰大乘；此乘神用紹三寶種能使不絕，故曰大乘；此乘能顯世俗勝義理趣究竟，故曰大乘；此乘能顯諸菩薩行無不具足，故曰大乘；此乘能顯佛地功德無不備悉，故曰大乘；此乘利樂一切有情盡未來際，故曰大乘；此乘至功能建大義妙用無盡，故曰大乘；此乘幽玄下劣意樂不能信受，故曰大乘；此乘平等增上意樂方能信受，故曰大乘；此乘廣大下愚不測而為輕笑，故曰大乘；此乘尊高上智能達常所寶翫，故曰大乘；此乘超過獨覺乘等最上無比，故曰大乘。」

佛說如是大乘名義體、用殊勝諸功德時，於此三千大千世界六種震動，空中天樂百千萬類不鼓自嗚，諸妙天花繽紛亂墮，無量天子無數聲聞，聞此法音覩斯瑞應，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，百千俱胝新學菩薩，同時證得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是大乘名義體、用殊勝諸功德時，於此三千大千世界六種震動，空中天樂百千萬類不鼓自嗚，諸妙天花繽紛亂墮，無量天子無數聲聞，聞此法音覩斯瑞應，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，百千俱胝新學菩薩，同時證得無生法忍。

爾時阿難即從座起，合掌恭敬而白佛言：「今此法門甚為希有，能普利樂一切有情，當以何名奉持流布？」佛告阿難：「此經名為『稱讚大乘功德』，亦名『顯說謗法業障』，以是名字汝當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即從座起，合掌恭敬而白佛言：「今此法門甚為希有，能普利樂一切有情，當以何名奉持流布？」佛告阿難：「此經名為『稱讚大乘功德』，亦名『顯說謗法業障』，以是名字汝當奉持。」

時薄伽梵說此經已，阿難陀等無量聲聞，德嚴華等無數菩薩，及諸天、人、阿素洛等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說此經已，阿難陀等無量聲聞，德嚴華等無數菩薩，及諸天、人、阿素洛等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。