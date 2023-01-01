佛說發菩提心破諸魔經

佛說發菩提心破諸魔經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說發菩提心破諸魔經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時大婆羅門白佛言：「世尊！諸修大乘法者當行何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大婆羅門白佛言：「世尊！諸修大乘法者當行何行？」

佛告婆羅門言：「如我今說，當如是行。婆羅門！汝今當知，若有修大乘法者，自發阿耨多羅三藐三菩提心已，復勸他人發如是心，於此經法廣為他人宣說教示，如是等人應當親近尊重恭敬，是人以四攝法普攝眾生。何等為四？所謂：布施、愛語、利行、同事。此中何名布施？所謂：於財施中若少若多，隨其自力起廣大心，以此所施攝彼慳貪，如是名為修大乘者布施所攝。何名愛語？所謂：於一切處見諸眾生，應當面目熙怡語言柔順，以諸方便安慰善來，以此愛語攝彼麁惡，如是名為修大乘者愛語所攝。何名利行？所謂：見諸善法晝夜勤作，於諸眾生起慈愍心，以生淨信攝諸無信，以持淨戒攝諸毀禁，於一切處常樂利益，如是名為修大乘者利行所攝。何名同事？所謂：於一切處先同其事，復以方便教令精進堅固菩提，諸有智者於如是法當如是行，如是行者是為菩薩所修正行，若如是勇猛乃名最勝，得到彼岸悉能通達最上法門，如是名為修大乘者同事所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門言：「如我今說，當如是行。婆羅門！汝今當知，若有修大乘法者，自發阿耨多羅三藐三菩提心已，復勸他人發如是心，於此經法廣為他人宣說教示，如是等人應當親近尊重恭敬，是人以四攝法普攝眾生。何等為四？所謂：布施、愛語、利行、同事。此中何名布施？所謂：於財施中若少若多，隨其自力起廣大心，以此所施攝彼慳貪，如是名為修大乘者布施所攝。何名愛語？所謂：於一切處見諸眾生，應當面目熙怡語言柔順，以諸方便安慰善來，以此愛語攝彼麁惡，如是名為修大乘者愛語所攝。何名利行？所謂：見諸善法晝夜勤作，於諸眾生起慈愍心，以生淨信攝諸無信，以持淨戒攝諸毀禁，於一切處常樂利益，如是名為修大乘者利行所攝。何名同事？所謂：於一切處先同其事，復以方便教令精進堅固菩提，諸有智者於如是法當如是行，如是行者是為菩薩所修正行，若如是勇猛乃名最勝，得到彼岸悉能通達最上法門，如是名為修大乘者同事所攝。」

爾時婆羅門白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩依何而住，乃能得成二足尊果？住有幾種？願佛世尊廣為宣說所有住法。如是說者，即同宣說菩提法門最上希有」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩依何而住，乃能得成二足尊果？住有幾種？願佛世尊廣為宣說所有住法。如是說者，即同宣說菩提法門最上希有」。

佛告婆羅門言：「汝今當知住有三種。所謂：天住、梵住、聖住。此中何名天住？所謂：但修慈行。若人先於東方，身業行慈、語業行慈、意業行慈，廣大熾盛，南西北方、四維上下亦復如是，身業行慈、語業行慈、意業行慈，廣大熾盛，此說名為天住。何名梵住？所謂：修四無量行。何等為四？謂：慈、悲、喜、捨，此說名為梵住。何名聖住？所謂：修三解脫門。何等為三？所謂：空、無相、無願，此說名為聖住，菩薩摩訶薩當依如是聖住中住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門言：「汝今當知住有三種。所謂：天住、梵住、聖住。此中何名天住？所謂：但修慈行。若人先於東方，身業行慈、語業行慈、意業行慈，廣大熾盛，南西北方、四維上下亦復如是，身業行慈、語業行慈、意業行慈，廣大熾盛，此說名為天住。何名梵住？所謂：修四無量行。何等為四？謂：慈、悲、喜、捨，此說名為梵住。何名聖住？所謂：修三解脫門。何等為三？所謂：空、無相、無願，此說名為聖住，菩薩摩訶薩當依如是聖住中住。」

爾時世尊欲重宣此義，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，說伽陀曰：

「我所說三住， 是勇猛勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所說三住， 是勇猛勝法，

為諸菩薩眾， 隨所應宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸菩薩眾， 隨所應宣說。

若於一切時， 如說而能行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於一切時， 如說而能行，

我當稱讚彼， 是求菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當稱讚彼， 是求菩提者。

天住及梵住、 聖住亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天住及梵住、 聖住亦復然，

於此三住中， 隨應而安住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此三住中， 隨應而安住；

若如是住者， 當得無滅句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如是住者， 當得無滅句。」

爾時婆羅門白佛言：「世尊！菩提法門其義云何？未來世中若有眾生問我此義，我無智慧，所有佛法不能通達，我於爾時當云何答？願佛世尊廣為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門白佛言：「世尊！菩提法門其義云何？未來世中若有眾生問我此義，我無智慧，所有佛法不能通達，我於爾時當云何答？願佛世尊廣為我說。」

爾時世尊為婆羅門說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為婆羅門說伽陀曰：

「婆羅門當知， 我所為汝說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門當知， 我所為汝說；

此廣大正法， 勸發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此廣大正法， 勸發菩提心。

諸無智慧者， 由此而獲得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無智慧者， 由此而獲得；

若了此法門， 是即菩提義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若了此法門， 是即菩提義。

此所說正法， 勸發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此所說正法， 勸發菩提心；

隨眾生所問， 一一能開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生所問， 一一能開示。

此所說正法， 勸發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此所說正法， 勸發菩提心；

邪見諸疑惑， 一切皆能斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見諸疑惑， 一切皆能斷。

於後末世中， 若有人得此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後末世中， 若有人得此，

正法墮手者， 是人若布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法墮手者， 是人若布施，

謂廣大財等， 即圓滿施行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂廣大財等， 即圓滿施行；

由施成就故， 得到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由施成就故， 得到於彼岸。

又復末世中， 若有人得此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復末世中， 若有人得此，

正法墮手者， 是人若持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法墮手者， 是人若持戒，

清淨而無缺， 即圓滿戒行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨而無缺， 即圓滿戒行；

由戒成就故， 得到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由戒成就故， 得到於彼岸。

又復末世中， 若有人得此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復末世中， 若有人得此，

正法墮手者， 是人若忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法墮手者， 是人若忍辱，

安受諸嬈惱， 即圓滿忍行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安受諸嬈惱， 即圓滿忍行；

由忍成就故， 得到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由忍成就故， 得到於彼岸。

又復末世中， 若有人得此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復末世中， 若有人得此，

正法墮手者， 是人若精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法墮手者， 是人若精進，

勇猛而發起， 即精進行圓； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛而發起， 即精進行圓；

由精進成就， 得到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由精進成就， 得到於彼岸。

又復末世中， 若有人得此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復末世中， 若有人得此，

正法墮手者， 是人若修定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法墮手者， 是人若修定，

住三摩呬多， 即圓滿定行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住三摩呬多， 即圓滿定行；

由定成就故， 得到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由定成就故， 得到於彼岸。

又復末世中， 若有人得此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復末世中， 若有人得此，

正法墮手者， 是人若修慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法墮手者， 是人若修慧，

解了最勝法， 即圓滿勝慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了最勝法， 即圓滿勝慧；

由慧成就故， 得到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由慧成就故， 得到於彼岸。

又復末世中， 若有人得此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復末世中， 若有人得此，

正法墮手者， 能尊重供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法墮手者， 能尊重供養；

當知如是人， 名求菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如是人， 名求菩提者，

得近佛菩提， 決定當成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得近佛菩提， 決定當成就。

八十俱胝佛， 加持此正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十俱胝佛， 加持此正法；

若得墮手者， 獲最上法聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得墮手者， 獲最上法聚。

若現在佛前， 聞此正法者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若現在佛前， 聞此正法者；

當知如是人， 了知菩薩義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如是人， 了知菩薩義。

愛樂佛菩提， 我知如是人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂佛菩提， 我知如是人，

我見如是人， 我念彼名字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見如是人， 我念彼名字，

我及一切佛， 亦共所稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及一切佛， 亦共所稱讚。

若人聞此法， 不轉為他說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞此法， 不轉為他說，

彼生我慢心， 造廣大過失； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼生我慢心， 造廣大過失；

當知彼等人， 不尊重正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知彼等人， 不尊重正法。」

爾時婆羅門白佛言：「善哉世尊！善說此法門，即是菩提義。若人於現世中，愛樂了知如是義者，是人不久於此世間得大勇猛，未來世中善說勝法安住菩提，廣為多人作大利益。」佛言：「婆羅門！汝今已能得正智慧，能說如是利益語言。婆羅門！若有人今於我前聞是法已，我涅盤後於末世中，若能於此正法，書持、讀誦者，當知是人愛樂聖道發菩提心。婆羅門！我於往昔求菩提時，於一阿蘭若處遇一苾芻宣說此法，我當暫得聞是法時，涕淚悲泣即自思惟：『我宿世中以何業障，於此正法先不得聞？』作是念已，即取摶食施彼苾芻，後復白言：『如所聞法我不能知，我今樂聞，願為廣說。』時彼苾芻如其所應為我宣說。婆羅門！我於爾時聞是法已即發願言：『願我當來以此正法，於末世中加持護念，廣為眾生宣布演說。』婆羅門！我時又念：『今此正法我於何時能為眾生如應宣說？後末世中諸眾生類，少能於此愛樂修習。』後彼彼時，此法在世佛不現前，我於是事深生悲愍。婆羅門！我當作是念時，有佛名無量光，發如是言：『以願力故果報成就。』婆羅門！以是義故，我所悲愍一切眾生，積集癡暗受輪廻怖。後末世中有諸苾芻，於此正法起厭離心，毀壞禁戒作不律儀，以是緣故，不能宣通如是正法。是故婆羅門！我為利益諸眾生故廣說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門白佛言：「善哉世尊！善說此法門，即是菩提義。若人於現世中，愛樂了知如是義者，是人不久於此世間得大勇猛，未來世中善說勝法安住菩提，廣為多人作大利益。」佛言：「婆羅門！汝今已能得正智慧，能說如是利益語言。婆羅門！若有人今於我前聞是法已，我涅盤後於末世中，若能於此正法，書持、讀誦者，當知是人愛樂聖道發菩提心。婆羅門！我於往昔求菩提時，於一阿蘭若處遇一苾芻宣說此法，我當暫得聞是法時，涕淚悲泣即自思惟：『我宿世中以何業障，於此正法先不得聞？』作是念已，即取摶食施彼苾芻，後復白言：『如所聞法我不能知，我今樂聞，願為廣說。』時彼苾芻如其所應為我宣說。婆羅門！我於爾時聞是法已即發願言：『願我當來以此正法，於末世中加持護念，廣為眾生宣布演說。』婆羅門！我時又念：『今此正法我於何時能為眾生如應宣說？後末世中諸眾生類，少能於此愛樂修習。』後彼彼時，此法在世佛不現前，我於是事深生悲愍。婆羅門！我當作是念時，有佛名無量光，發如是言：『以願力故果報成就。』婆羅門！以是義故，我所悲愍一切眾生，積集癡暗受輪廻怖。後末世中有諸苾芻，於此正法起厭離心，毀壞禁戒作不律儀，以是緣故，不能宣通如是正法。是故婆羅門！我為利益諸眾生故廣說此經。

「汝應當知，今此正法是廣大法門，總攝四種阿含。何等為四？所謂：雜阿含、長阿含、中阿含、增一阿含。如是等總攝一切聲聞藏法，諸聲聞人若於是中修學者即為聲聞藏，而能出生聲聞乘果，亦攝聲聞菩提分法。又此經中攝彼一切最上所說菩薩藏法，是故得名諸法之母，所有毘奈耶藏、阿毘達磨藏亦於此經攝，乃至八萬四千法蘊，一一皆從此經中出。又此經法是即一切智智最上根本，而復出生聲聞、緣覺之智，廣大甚深不可思議，是大光明普照三有，此即從一切智根本出生諸佛菩提，所有布施功德、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧及彼最勝解脫。如是等眾功德藏、悉於此經如理宣說。又復苦、集、滅、道四聖諦法，而亦於此經中演說。以要言之，此經總說：諸行無常、諸法無我、涅盤寂靜。以是義故，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘法，隨其所應是中廣說。又此經者於諸法中，廣大稱讚彼菩提心，是故此經最上最勝。婆羅門！若有人現見諸佛親聞是法者，當知是人已從先佛聞《寶嚴經》，於彼經中已聞此法，是故當知今此經法，於三世中曾無斷絕，彼彼眾生隨應得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝應當知，今此正法是廣大法門，總攝四種阿含。何等為四？所謂：雜阿含、長阿含、中阿含、增一阿含。如是等總攝一切聲聞藏法，諸聲聞人若於是中修學者即為聲聞藏，而能出生聲聞乘果，亦攝聲聞菩提分法。又此經中攝彼一切最上所說菩薩藏法，是故得名諸法之母，所有毘奈耶藏、阿毘達磨藏亦於此經攝，乃至八萬四千法蘊，一一皆從此經中出。又此經法是即一切智智最上根本，而復出生聲聞、緣覺之智，廣大甚深不可思議，是大光明普照三有，此即從一切智根本出生諸佛菩提，所有布施功德、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧及彼最勝解脫。如是等眾功德藏、悉於此經如理宣說。又復苦、集、滅、道四聖諦法，而亦於此經中演說。以要言之，此經總說：諸行無常、諸法無我、涅盤寂靜。以是義故，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘法，隨其所應是中廣說。又此經者於諸法中，廣大稱讚彼菩提心，是故此經最上最勝。婆羅門！若有人現見諸佛親聞是法者，當知是人已從先佛聞《寶嚴經》，於彼經中已聞此法，是故當知今此經法，於三世中曾無斷絕，彼彼眾生隨應得聞。」

爾時婆羅門白佛言：「希有世尊！佛所說法最上甚深，若諸無智眾生，得聞如是無量功德藏最上正法，不能深生愛樂心者，是人於阿耨多羅三藐三菩提當以何緣而能成就？又復世尊！何因緣故多有眾生於此大乘最上法中心生疑惑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門白佛言：「希有世尊！佛所說法最上甚深，若諸無智眾生，得聞如是無量功德藏最上正法，不能深生愛樂心者，是人於阿耨多羅三藐三菩提當以何緣而能成就？又復世尊！何因緣故多有眾生於此大乘最上法中心生疑惑？」

佛言：「婆羅門！汝今當知，此三千大千世界中，有百俱胝天魔宮殿、百俱胝魔王，一一各有百俱胝天魔眷屬，常時於此最上法門，伺求其便起諸難事，不令眾生書持讀誦。何以故？此三千大千世界中，多有眾生取證阿羅漢果。今得聞此大乘法門，有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，彼前功德稱量較計，而不及此發菩提心。是故天魔伺求難事，魔為難故，多有眾生以此因緣心生疑惑。婆羅門！又復此經為諸法中王，以是緣故多諸難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「婆羅門！汝今當知，此三千大千世界中，有百俱胝天魔宮殿、百俱胝魔王，一一各有百俱胝天魔眷屬，常時於此最上法門，伺求其便起諸難事，不令眾生書持讀誦。何以故？此三千大千世界中，多有眾生取證阿羅漢果。今得聞此大乘法門，有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，彼前功德稱量較計，而不及此發菩提心。是故天魔伺求難事，魔為難故，多有眾生以此因緣心生疑惑。婆羅門！又復此經為諸法中王，以是緣故多諸難事。」

爾時婆羅門白佛言：「世尊！以何方便能令諸魔而自調伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門白佛言：「世尊！以何方便能令諸魔而自調伏？」

佛言：「婆羅門！我有祕密總持法門名曰破魔。我若說此法門時，所有一切魔及魔眾皆悉破壞。婆羅門！譬如日輪光明出照世間，一切暗冥皆悉隱沒。破魔法門亦復如是，我若說時，一切魔眾皆悉破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「婆羅門！我有祕密總持法門名曰破魔。我若說此法門時，所有一切魔及魔眾皆悉破壞。婆羅門！譬如日輪光明出照世間，一切暗冥皆悉隱沒。破魔法門亦復如是，我若說時，一切魔眾皆悉破壞。」

時婆羅門白佛言：「世尊！何等是祕密總持破魔法門？願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門白佛言：「世尊！何等是祕密總持破魔法門？願佛為說。」

佛告婆羅門言：「汝當諦聽破魔法門，其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告婆羅門言：「汝當諦聽破魔法門，其名如是：

「那謨(引)阿帝(引)多阿那(引)誐多鉢囉(二合)怛喻(二合)怛半(二合)泥(引)毘藥(二合)(一句) 薩哩嚩(二合)沒提(引)毘喻(二合、引)(二) 婆誐嚩訥毘藥(三合)(三) 怛𭔞(切身)他(引)(四) 嗢哩沒(二合)那(五) 娑摩哩沒(二合)那(六) 嗢沒那沒那(七) 壹賀沒那(八) 且怛囉(二合)沒那(九) 儞誐摩(十) 多邏呬(引)臘沒馱(二合)(十一) 怛怛囉(二合)沒(十二) 怛嚕賀誐多(十三) 誐摩那致(十四) 摩呬(引)耨娑摩(十五) 訥訥(十六) 摩嚩囉蘇珂(十七) 阿羅彌(引)多(引)伊迦囉叉(引)(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)阿帝(引)多阿那(引)誐多鉢囉(二合)怛喻(二合)怛半(二合)泥(引)毘藥(二合)(一句) 薩哩嚩(二合)沒提(引)毘喻(二合、引)(二) 婆誐嚩訥毘藥(三合)(三) 怛𭔞(切身)他(引)(四) 嗢哩沒(二合)那(五) 娑摩哩沒(二合)那(六) 嗢沒那沒那(七) 壹賀沒那(八) 且怛囉(二合)沒那(九) 儞誐摩(十) 多邏呬(引)臘沒馱(二合)(十一) 怛怛囉(二合)沒(十二) 怛嚕賀誐多(十三) 誐摩那致(十四) 摩呬(引)耨娑摩(十五) 訥訥(十六) 摩嚩囉蘇珂(十七) 阿羅彌(引)多(引)伊迦囉叉(引)(十八)」

世尊說是祕密總持破魔法門時，一切魔宮皆大震動，一切魔王及諸魔眾，皆悉驚怖戰掉，心生苦惱不能安坐，咸作是念：「世尊為一切眾生，悲愍利益令得安隱，以慈、悲、喜、捨饒益眾生。何故今時，我等諸魔不為饒益，受斯苦惱不能安坐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說是祕密總持破魔法門時，一切魔宮皆大震動，一切魔王及諸魔眾，皆悉驚怖戰掉，心生苦惱不能安坐，咸作是念：「世尊為一切眾生，悲愍利益令得安隱，以慈、悲、喜、捨饒益眾生。何故今時，我等諸魔不為饒益，受斯苦惱不能安坐？」

「復次婆羅門！我今以是祕密總持章句而加持此發菩提心大乘經典，後末世中於一切處說此經時，不為一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等伺得其便，宣通流布無諸難事。若有人書持、讀誦此正法者，是人遠離王難、賊難、水火、蟲獸一切難事。何以故？今此正法最上祕密，我為悲愍利樂一切眾生故，如是宣說。婆羅門！佛常不離慈、悲、喜、捨饒益眾生，若善男子善女人如所宣說如理修習者，是人當得三業善行滅除諸罪，於一切時離諸苦惱。婆羅門！以是因緣，汝應當知，今此正法能除一切苦，能滅一切罪，能破一切魔，成就一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次婆羅門！我今以是祕密總持章句而加持此發菩提心大乘經典，後末世中於一切處說此經時，不為一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等伺得其便，宣通流布無諸難事。若有人書持、讀誦此正法者，是人遠離王難、賊難、水火、蟲獸一切難事。何以故？今此正法最上祕密，我為悲愍利樂一切眾生故，如是宣說。婆羅門！佛常不離慈、悲、喜、捨饒益眾生，若善男子善女人如所宣說如理修習者，是人當得三業善行滅除諸罪，於一切時離諸苦惱。婆羅門！以是因緣，汝應當知，今此正法能除一切苦，能滅一切罪，能破一切魔，成就一切法。」

爾時世尊欲重宣此義，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，說伽陀曰：

「魔於修善者， 常伺求其便； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔於修善者， 常伺求其便；

欲起諸難事， 破壞彼善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲起諸難事， 破壞彼善法。

若聞說此經， 一句或一偈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞說此經， 一句或一偈；

彼諸惡魔眾， 而悉自調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸惡魔眾， 而悉自調伏。

大驚怖戰掉， 苦惱不安坐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大驚怖戰掉， 苦惱不安坐；

由彼罪業因， 獲果報如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼罪業因， 獲果報如是！

於一切眾生， 常起惱害心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切眾生， 常起惱害心；

障諸善法故， 彼因果無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障諸善法故， 彼因果無失。

若人於此法， 書持讀誦者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此法， 書持讀誦者；

是人當遠離， 王難及賊難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人當遠離， 王難及賊難。

水火蟲獸等， 諸難不能侵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水火蟲獸等， 諸難不能侵；

乃至人非人， 伺不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至人非人， 伺不得其便。

身語心善行， 斷除一切罪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身語心善行， 斷除一切罪；

於一切時中， 不生諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時中， 不生諸苦惱。

遠離諸魔事， 不見諸魔相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸魔事， 不見諸魔相；

及離諸煩惱， 由持此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及離諸煩惱， 由持此經故。

若聞此經已， 如聞而善學； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此經已， 如聞而善學；

善解一切法， 進趣於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解一切法， 進趣於彼岸。

若修此法者， 通達菩提行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修此法者， 通達菩提行；

從菩提道來， 成就正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從菩提道來， 成就正等覺。」

佛說此經已，迦葉氏大婆羅門，及諸菩薩、聲聞，世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，迦葉氏大婆羅門，及諸菩薩、聲聞，世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。