佛說發菩提心破諸魔經

佛說發菩提心破諸魔經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說發菩提心破諸魔經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍，與大苾芻眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩眾而共集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍，與大苾芻眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩眾而共集會。

是時王舍大城有迦葉氏大婆羅門住在彼城，而忽一時於夜夢中見此閻浮提世界有其千葉廣大蓮華，七寶莊嚴清淨可愛，而彼華中有大月輪，潔白圓滿周匝光明熾盛照耀。彼婆羅門於其夢中得見是相，心大歡喜適悅慶快。從夢覺已作是思惟：「我聞沙門瞿曇是大智者，諸有智人無能過上，善巧方便大慧具足，我宜往彼請問其相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時王舍大城有迦葉氏大婆羅門住在彼城，而忽一時於夜夢中見此閻浮提世界有其千葉廣大蓮華，七寶莊嚴清淨可愛，而彼華中有大月輪，潔白圓滿周匝光明熾盛照耀。彼婆羅門於其夢中得見是相，心大歡喜適悅慶快。從夢覺已作是思惟：「我聞沙門瞿曇是大智者，諸有智人無能過上，善巧方便大慧具足，我宜往彼請問其相。」

時婆羅門作是念已，過於夜分至明旦時，詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所，到已頭面禮世尊足，合掌恭敬，如夢所見具以白佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆羅門作是念已，過於夜分至明旦時，詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所，到已頭面禮世尊足，合掌恭敬，如夢所見具以白佛。

爾時世尊告婆羅門言：「如汝所夢是吉祥相。婆羅門！汝今當知，若人夢中見四種相者，皆是最上吉祥勝相。何等為四？一者、白蓮華。二者、白傘蓋。三者、月輪。四者、佛像。若見如是四種相者，當知必得最上大利。」爾時世尊欲重宣此義，而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告婆羅門言：「如汝所夢是吉祥相。婆羅門！汝今當知，若人夢中見四種相者，皆是最上吉祥勝相。何等為四？一者、白蓮華。二者、白傘蓋。三者、月輪。四者、佛像。若見如是四種相者，當知必得最上大利。」爾時世尊欲重宣此義，而說偈曰：

「夢中若見蓮華相， 及白傘蓋皆吉祥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夢中若見蓮華相， 及白傘蓋皆吉祥；

或見清淨大月輪， 夢者當獲最上利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見清淨大月輪， 夢者當獲最上利。

又復若見佛形像， 是相最上中最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復若見佛形像， 是相最上中最勝；

斯人一切所愛敬， 當能成就諸功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人一切所愛敬， 當能成就諸功德。」

爾時婆羅門復白佛言：「世尊！何等名為最上大利？佛以何緣作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門復白佛言：「世尊！何等名為最上大利？佛以何緣作如是說？」

爾時世尊即以伽陀答婆羅門曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以伽陀答婆羅門曰：

「我今為說彼大利， 汝婆羅門當諦聽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今為說彼大利， 汝婆羅門當諦聽；

若人能發菩提心， 成二足尊名大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 成二足尊名大利。

轉輪聖王位尊勝， 統四大洲而自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪聖王位尊勝， 統四大洲而自在；

若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。

帝釋天主勝福報， 三十三天中自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主勝福報， 三十三天中自在；

若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。

欲、色、無色三界中， 彼彼福報皆增勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲、色、無色三界中， 彼彼福報皆增勝；

若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。

所有眾生界無邊， 如其所應善化度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有眾生界無邊， 如其所應善化度；

若有廣為利樂者， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有廣為利樂者， 應當發起菩提心。

世間所有大醫王， 普能療治一切病； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有大醫王， 普能療治一切病；

若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。

作大光明現世間， 一切暗冥皆照耀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作大光明現世間， 一切暗冥皆照耀；

若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。

雖復生於三界中， 斷除一切顛倒行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復生於三界中， 斷除一切顛倒行；

若有眾生樂出離， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂出離， 應當發起菩提心。

所有煩惱等諸障， 及餘一切不善法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有煩惱等諸障， 及餘一切不善法；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

所有三界諸結使， 隨所造作為魔攝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有三界諸結使， 隨所造作為魔攝；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

若能調伏於無明， 一切愛網悉能斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能調伏於無明， 一切愛網悉能斷；

若有眾生樂出離， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂出離， 應當發起菩提心。

彼貪愛法若斷除， 一切垢染皆清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼貪愛法若斷除， 一切垢染皆清淨；

若有眾生樂出離， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂出離， 應當發起菩提心。

所生族氏及色力， 愚人持彼生憍倨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生族氏及色力， 愚人持彼生憍倨；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

愚執我見、壽者見， 於自善利生憍倨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚執我見、壽者見， 於自善利生憍倨；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

於諸色法生憍倨， 從染愛生過失大； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸色法生憍倨， 從染愛生過失大；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

多聞持戒及修行， 愚人恃以生憍倨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞持戒及修行， 愚人恃以生憍倨；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

住阿蘭若行乞食， 於如是事生憍倨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住阿蘭若行乞食， 於如是事生憍倨；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

應供自在具神通， 恃己尊勝生憍倨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應供自在具神通， 恃己尊勝生憍倨；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

愚癡執著我人相， 恃彼我相生憍倨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡執著我人相， 恃彼我相生憍倨；

若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂除斷， 應當發起菩提心。

現在未來佛世尊！ 尊重恭敬而獲福； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在未來佛世尊！ 尊重恭敬而獲福；

若有眾生樂斯利， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂斯利， 應當發起菩提心。

諸佛出興於世間， 轉大法輪普化度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出興於世間， 轉大法輪普化度；

若有眾生樂聽受， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂聽受， 應當發起菩提心。

一切惡法斷所斷， 一切善法修所修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切惡法斷所斷， 一切善法修所修；

若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。

諸修道者修梵行， 由是得證無漏道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸修道者修梵行， 由是得證無漏道；

若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。

我所宣說無常法， 各各於身自觀察； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所宣說無常法， 各各於身自觀察；

若有眾生樂了知， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂了知， 應當發起菩提心。

我說有漏行皆苦， 智者見苦而生厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說有漏行皆苦， 智者見苦而生厭；

若有眾生樂出離， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂出離， 應當發起菩提心。

我為有情廣宣說， 當知一切法無我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為有情廣宣說， 當知一切法無我；

若有眾生樂通達， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂通達， 應當發起菩提心。

宣說涅盤寂滅法， 證悟無上大菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說涅盤寂滅法， 證悟無上大菩提；

若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生樂成就， 應當發起菩提心。

我所稱讚菩提心， 汝婆羅門恭敬聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所稱讚菩提心， 汝婆羅門恭敬聞；

如聞深信能發心， 乃名修行菩提者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聞深信能發心， 乃名修行菩提者。」

爾時婆羅門聞佛宣說是伽陀已，即白佛言：「世尊！若有人發菩提心者，是人當得幾數福蘊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門聞佛宣說是伽陀已，即白佛言：「世尊！若有人發菩提心者，是人當得幾數福蘊？」

爾時世尊復以伽陀答婆羅門曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復以伽陀答婆羅門曰：

「正使一切眾生類， 普集此佛世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正使一切眾生類， 普集此佛世界中，

一一修持淨戒行， 悉能安住戒學地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一修持淨戒行， 悉能安住戒學地，

而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

正使一切眾生類， 普集此佛世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切眾生類， 普集此佛世界中，

一一發生淨信心， 悉能安住信行地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一發生淨信心， 悉能安住信行地，

而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

正使一切眾生類， 普集此佛世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切眾生類， 普集此佛世界中，

一一修習妙法門， 悉能安住法行地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一修習妙法門， 悉能安住法行地，

而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

正使一切眾生類， 普集此佛世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切眾生類， 普集此佛世界中，

廣修須陀洹行法， 悉住須陀洹果位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修須陀洹行法， 悉住須陀洹果位，

而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

正使一切眾生類， 普集此佛世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切眾生類， 普集此佛世界中，

廣修斯陀含行法， 悉住斯陀含果位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修斯陀含行法， 悉住斯陀含果位，

而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

正使一切眾生類， 普集此佛世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切眾生類， 普集此佛世界中，

廣修阿那含行法， 悉住阿那含果位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修阿那含行法， 悉住阿那含果位，

而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

正使一切眾生類， 普集此佛世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切眾生類， 普集此佛世界中，

廣修阿羅漢行法， 悉住阿羅漢果位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修阿羅漢行法， 悉住阿羅漢果位，

而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼福蘊量無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

若人於此佛世界， 廣集上妙旃檀香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此佛世界， 廣集上妙旃檀香，

造佛塔寺勝莊嚴， 高廣等彼須彌量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造佛塔寺勝莊嚴， 高廣等彼須彌量，

如是福蘊亦無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是福蘊亦無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

又若造立諸佛塔， 如是分量所應作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若造立諸佛塔， 如是分量所應作，

隨所作已廣莊嚴， 是諸眾生勝果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所作已廣莊嚴， 是諸眾生勝果報，

而彼福利廣無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼福利廣無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

又若一切眾生類， 假使住壽滿一劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若一切眾生類， 假使住壽滿一劫，

以諸樂具施眾生， 隨眾生意使圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸樂具施眾生， 隨眾生意使圓滿，

如是福蘊量無邊， 於諸福中為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是福蘊量無邊， 於諸福中為最上，

若人能發菩提心， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 十六分中不及一。

我所宣說如是等， 一一皆為最上法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所宣說如是等， 一一皆為最上法；

若有眾生忻樂者， 當求菩提寂靜果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生忻樂者， 當求菩提寂靜果。

住是果者得大利， 無比無等最尊勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是果者得大利， 無比無等最尊勝；

是故若人聞此法， 應當尊重正慧行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故若人聞此法， 應當尊重正慧行。

廣修如是福蘊者， 速證無上大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修如是福蘊者， 速證無上大菩提。」

爾時婆羅門聞佛世尊如是稱讚菩提心已，即白佛言：「世尊！我於菩提心中無少法可轉。」佛告婆羅門言：「如是如是！婆羅門！若人發菩提心者，實無法可轉。何以故？婆羅門！當知菩提有其三種。何等為三？所謂：聲聞菩提、緣覺菩提、無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門聞佛世尊如是稱讚菩提心已，即白佛言：「世尊！我於菩提心中無少法可轉。」佛告婆羅門言：「如是如是！婆羅門！若人發菩提心者，實無法可轉。何以故？婆羅門！當知菩提有其三種。何等為三？所謂：聲聞菩提、緣覺菩提、無上菩提。

「此中何名聲聞菩提？婆羅門！謂若有人雖發菩提心，但樂自利不樂利他，於利他心不能發起、不能修持、不能趣入、不能安住，於此經法不樂聽受，亦復不能為他宣說，於後生中而不受身斷去來想，亦不能得平等正智，於現生中樂求解脫。婆羅門！以是義故名為聲聞菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中何名聲聞菩提？婆羅門！謂若有人雖發菩提心，但樂自利不樂利他，於利他心不能發起、不能修持、不能趣入、不能安住，於此經法不樂聽受，亦復不能為他宣說，於後生中而不受身斷去來想，亦不能得平等正智，於現生中樂求解脫。婆羅門！以是義故名為聲聞菩提。

「又復何名緣覺菩提？謂若有人雖發菩提心，於大乘法不樂修習而不記念，亦復自利趣求果證不樂利他，於利他心不能修持、不能趣入、不能安住，於此經法不樂聽受，亦不為他宣說教示，不能安住平等正智，但起心念觀諸緣法，隨所觀察而得解脫。婆羅門！以是義故名為緣覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何名緣覺菩提？謂若有人雖發菩提心，於大乘法不樂修習而不記念，亦復自利趣求果證不樂利他，於利他心不能修持、不能趣入、不能安住，於此經法不樂聽受，亦不為他宣說教示，不能安住平等正智，但起心念觀諸緣法，隨所觀察而得解脫。婆羅門！以是義故名為緣覺菩提。

「又復何名無上菩提？謂若有人，自能發生阿耨多羅三藐三菩提心已，復勸他人發如是心，於此經法自所聽受修習記念，復為他人廣說其義，於輪迴身不生厭倦，樂欲利樂一切眾生，住平等智自解脫已，欲令一切眾生皆得解脫，自利利他得安隱樂，以己善利普施一切天人大眾。婆羅門！以是義故，名為無上菩提；修是行者名為菩薩乘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何名無上菩提？謂若有人，自能發生阿耨多羅三藐三菩提心已，復勸他人發如是心，於此經法自所聽受修習記念，復為他人廣說其義，於輪迴身不生厭倦，樂欲利樂一切眾生，住平等智自解脫已，欲令一切眾生皆得解脫，自利利他得安隱樂，以己善利普施一切天人大眾。婆羅門！以是義故，名為無上菩提；修是行者名為菩薩乘人。

「婆羅門！汝今當知，佛語諦誠無有虛妄，如我所說阿耨多羅三藐三菩提心是最上義，若離此大菩提心而發聲聞、緣覺心者，不能利他，終不得至大涅盤界。何以故？而彼聲聞、緣覺自所利己不復生起利他勝行，以是緣故，不能具足諸佛法分，雖發菩提心而自謂解脫，彼菩提心亦不能得利他果報。婆羅門！若人能發阿耨多羅三藐三菩提心者，於自於他皆悉平等，以自所利歡喜布施，即以此心普攝世間一切眾生，乃為世間最上大利，亦名世間善調御者。如是即能住平等智，最上最勝不可思議。婆羅門！此即名為大菩提心，汝當如是如實了知」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門！汝今當知，佛語諦誠無有虛妄，如我所說阿耨多羅三藐三菩提心是最上義，若離此大菩提心而發聲聞、緣覺心者，不能利他，終不得至大涅盤界。何以故？而彼聲聞、緣覺自所利己不復生起利他勝行，以是緣故，不能具足諸佛法分，雖發菩提心而自謂解脫，彼菩提心亦不能得利他果報。婆羅門！若人能發阿耨多羅三藐三菩提心者，於自於他皆悉平等，以自所利歡喜布施，即以此心普攝世間一切眾生，乃為世間最上大利，亦名世間善調御者。如是即能住平等智，最上最勝不可思議。婆羅門！此即名為大菩提心，汝當如是如實了知」。

爾時婆羅門白佛言：「世尊！佛說解脫，云何有其種種相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門白佛言：「世尊！佛說解脫，云何有其種種相耶？」

佛言：「婆羅門！聲聞、緣覺、如來解脫無種種相。婆羅門！譬如有人乘三種獸欲詣寶所，雖所履道隨有差別，彼所向處而無有異。其三獸者謂：驢、馬、象。彼驢乘者力勢羸劣，由此因緣，是人雖至寶所，不能以其珍寶廣施眾生，但樂自利取證涅盤；彼馬乘者輕利快捷，由彼力故，是人雖至寶所，亦復不能以其珍寶廣施眾生，但與眾生作淨福田；彼象乘者行步平正勇健多力，由彼力故，是人得至一切寶聚廣大城中，至彼城已即作是念：『三乘珍寶皆於此出，我當以此無量珍寶，普施無邊一切眾生，廣為眾生作大利樂。』婆羅門！三乘行人修三乘法，亦復如是。彼驢乘者即聲聞乘；彼馬乘者即緣覺乘；彼象乘者即是大乘。汝今當知，彼三乘道雖種種相，所證涅盤、所得解脫，無種種相亦無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「婆羅門！聲聞、緣覺、如來解脫無種種相。婆羅門！譬如有人乘三種獸欲詣寶所，雖所履道隨有差別，彼所向處而無有異。其三獸者謂：驢、馬、象。彼驢乘者力勢羸劣，由此因緣，是人雖至寶所，不能以其珍寶廣施眾生，但樂自利取證涅盤；彼馬乘者輕利快捷，由彼力故，是人雖至寶所，亦復不能以其珍寶廣施眾生，但與眾生作淨福田；彼象乘者行步平正勇健多力，由彼力故，是人得至一切寶聚廣大城中，至彼城已即作是念：『三乘珍寶皆於此出，我當以此無量珍寶，普施無邊一切眾生，廣為眾生作大利樂。』婆羅門！三乘行人修三乘法，亦復如是。彼驢乘者即聲聞乘；彼馬乘者即緣覺乘；彼象乘者即是大乘。汝今當知，彼三乘道雖種種相，所證涅盤、所得解脫，無種種相亦無差別。

「婆羅門！又如世間有三士夫，俱欲過渡一深大河。彼第一人依一小葉浮水而渡；彼第二人而勝於前，依其板木浮水而渡；彼第三人又復勝前，乘以大船與多人眾，安隱而渡得至彼岸，此復猶如世間長子，使其父母無所防護，於一切處離諸憂惱。婆羅門！彼第一人依葉而渡者，當知即是聲聞乘人；彼第二人依其板木而得渡者，當知即是緣覺乘人；彼第三人乘船得渡者，當知即是菩薩乘人，自所得度復度他人。婆羅門！是故當知，彼三乘人所修行法雖種種相，而聲聞、緣覺及彼如來所證涅盤無種種相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門！又如世間有三士夫，俱欲過渡一深大河。彼第一人依一小葉浮水而渡；彼第二人而勝於前，依其板木浮水而渡；彼第三人又復勝前，乘以大船與多人眾，安隱而渡得至彼岸，此復猶如世間長子，使其父母無所防護，於一切處離諸憂惱。婆羅門！彼第一人依葉而渡者，當知即是聲聞乘人；彼第二人依其板木而得渡者，當知即是緣覺乘人；彼第三人乘船得渡者，當知即是菩薩乘人，自所得度復度他人。婆羅門！是故當知，彼三乘人所修行法雖種種相，而聲聞、緣覺及彼如來所證涅盤無種種相。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈曰：

「三乘證涅盤， 同一涅盤法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三乘證涅盤， 同一涅盤法；

證道雖差別， 涅盤無二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證道雖差別， 涅盤無二相。

三世一切佛， 得最上解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 得最上解脫；

如是等法眼， 正覺尊所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等法眼， 正覺尊所說。

是最上法智， 出生諸方便； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是最上法智， 出生諸方便；

諸有修行者， 應當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有修行者， 應當如是學。」