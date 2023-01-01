大方廣師子吼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣師子吼經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在日月宮中勝藏殿上，與大比丘眾九十百千俱胝，及無量菩薩摩訶薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在日月宮中勝藏殿上，與大比丘眾九十百千俱胝，及無量菩薩摩訶薩俱。

爾時佛告勝積菩薩：「北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等剎，有世界名曰歡樂，佛號法起如來、應、正等覺，現在說法，以立持安普利一切。今欲說大方廣，名師子吼，難遇難聞，汝可詣彼聽受法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告勝積菩薩：「北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等剎，有世界名曰歡樂，佛號法起如來、應、正等覺，現在說法，以立持安普利一切。今欲說大方廣，名師子吼，難遇難聞，汝可詣彼聽受法要。」

爾時勝積菩薩受佛教已，即往歡樂世界。見法起佛，頂禮雙足，右繞七匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝積菩薩受佛教已，即往歡樂世界。見法起佛，頂禮雙足，右繞七匝却住一面。

時法起佛見勝積菩薩，知而故問，作如是言：「善男子！汝從何來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時法起佛見勝積菩薩，知而故問，作如是言：「善男子！汝從何來？」

時勝積菩薩居心而住，默無言說。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等普大會眾咸作是念：「勝積菩薩！三界尊問，如何默然不答居心而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝積菩薩居心而住，默無言說。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等普大會眾咸作是念：「勝積菩薩！三界尊問，如何默然不答居心而住？」

爾時，佛以脩廣明朗青蓮華目，師子頻申，普視十方，知大眾疑，便現微笑放大金光。其光間錯無量百千種種異色，普照十方，一切國土地大震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛以脩廣明朗青蓮華目，師子頻申，普視十方，知大眾疑，便現微笑放大金光。其光間錯無量百千種種異色，普照十方，一切國土地大震動。

是時，十方諸菩薩眾見此神變，種種形色、種種儀服，來詣佛所，頂禮佛足，各以己福莊嚴華藏坐蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，十方諸菩薩眾見此神變，種種形色、種種儀服，來詣佛所，頂禮佛足，各以己福莊嚴華藏坐蓮華座。

爾時，電鬘菩薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，歡喜奇特得未曾有，白佛言：「世尊！我昔曾見無量神變，未有光明地震如今所覩。善哉世尊！願說因緣，何故微笑？惟垂悲愍決此眾疑。」爾時電鬘菩薩以偈請曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，電鬘菩薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，歡喜奇特得未曾有，白佛言：「世尊！我昔曾見無量神變，未有光明地震如今所覩。善哉世尊！願說因緣，何故微笑？惟垂悲愍決此眾疑。」爾時電鬘菩薩以偈請曰：

「大悲大導師， 微笑非無因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大悲大導師， 微笑非無因，

願佛利眾生， 垂哀決定說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛利眾生， 垂哀決定說。」

爾時，法起如來端嚴赫奕，閻浮檀金暉煥照朗，散注無量百千俱胝那由他微妙光明，如大金柱。電鬘菩薩白佛言：「世尊！我見無量神通光明，未若今日，昔所不覩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法起如來端嚴赫奕，閻浮檀金暉煥照朗，散注無量百千俱胝那由他微妙光明，如大金柱。電鬘菩薩白佛言：「世尊！我見無量神通光明，未若今日，昔所不覩。」

佛告電鬘：「如是如是。此大光明神通如來希現，非大因緣不示此相。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說微笑因緣。汝勿驚怖勿餘悕望，堅固汝心勿生疑惑。所以者何？諸佛境界不可思議、願力神通不可思議。汝深思此慎無疑惑。電鬘！汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告電鬘：「如是如是。此大光明神通如來希現，非大因緣不示此相。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說微笑因緣。汝勿驚怖勿餘悕望，堅固汝心勿生疑惑。所以者何？諸佛境界不可思議、願力神通不可思議。汝深思此慎無疑惑。電鬘！汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不？」

電鬘言：「見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電鬘言：「見。」

「善男子！此勝積菩薩，我問：『汝從何來？』居心默然而不答我。我見此事故現微笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此勝積菩薩，我問：『汝從何來？』居心默然而不答我。我見此事故現微笑。」

「如來問而不答，今此會眾咸生疑怪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來問而不答，今此會眾咸生疑怪。」

「善男子！勝積菩薩作如是解：『一切諸法無來無去，云何世尊而問我言汝從何來？彼知諸法無有言說、處不可得，云何而得言所從來？』善男子！此已略說諸法實相。善男子！勝積菩薩！於一切法中，無字無說，字性離故；諸法無出，出性離故；諸法無趣，趣正斷故；諸法無現，無所依故。超心意識，離諸因緣，無名無言、無作無示，過眼等路，無所積聚，無生離想，無有處所，離諸處所，法惟一字，所謂無字，本無言說何所言說？善男子！當知無說是為真說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！勝積菩薩作如是解：『一切諸法無來無去，云何世尊而問我言汝從何來？彼知諸法無有言說、處不可得，云何而得言所從來？』善男子！此已略說諸法實相。善男子！勝積菩薩！於一切法中，無字無說，字性離故；諸法無出，出性離故；諸法無趣，趣正斷故；諸法無現，無所依故。超心意識，離諸因緣，無名無言、無作無示，過眼等路，無所積聚，無生離想，無有處所，離諸處所，法惟一字，所謂無字，本無言說何所言說？善男子！當知無說是為真說。」

爾時，淨身菩薩承佛神力白佛言：「世尊！若無所說是真說者，瘂默不言皆應說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨身菩薩承佛神力白佛言：「世尊！若無所說是真說者，瘂默不言皆應說法？」

佛言：「如是，善男子！如汝所言，非惟瘂默說法，不瘂默者亦皆說法而不知法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，善男子！如汝所言，非惟瘂默說法，不瘂默者亦皆說法而不知法。」

淨身菩薩白佛言：「世尊！惟願顯說，云何一切眾生說法而不知法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨身菩薩白佛言：「世尊！惟願顯說，云何一切眾生說法而不知法？」

佛告淨身菩薩：「善男子！如生盲人處日光中而不見日，傍人為說，以他聲故乃知有日。如是諸法悉入法界，法界無字離諸字性，非諸眾生所能宣辯，以因緣故而有言說。如幽谷響，谷空無聲，以因緣故有響聲起。如是，善男子！因緣和合字聲顯現，而眾生界空無有字。善男子！眾生所有音聲語言，當知皆入四無礙智：以言說者，斯入法無礙智；非言說者，斯入義無礙智；以言分剖，斯入辭無礙智；與事相應決了無滯，斯入善說無礙智。眾生所有言說，當知皆悉入此四法句中。真實義句本來不動，如彼生盲隨他言執非真實見。是故善男子！欲求法者於自身求；欲求菩提以五蘊求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告淨身菩薩：「善男子！如生盲人處日光中而不見日，傍人為說，以他聲故乃知有日。如是諸法悉入法界，法界無字離諸字性，非諸眾生所能宣辯，以因緣故而有言說。如幽谷響，谷空無聲，以因緣故有響聲起。如是，善男子！因緣和合字聲顯現，而眾生界空無有字。善男子！眾生所有音聲語言，當知皆入四無礙智：以言說者，斯入法無礙智；非言說者，斯入義無礙智；以言分剖，斯入辭無礙智；與事相應決了無滯，斯入善說無礙智。眾生所有言說，當知皆悉入此四法句中。真實義句本來不動，如彼生盲隨他言執非真實見。是故善男子！欲求法者於自身求；欲求菩提以五蘊求。」

說此實義句時，三千大千世界普六震動、大光遍照。佛出廣長舌相，遍覆三千大千世界，從其舌相放無量俱胝那由他百千光明，從大地獄上至有頂，一切世界光明遍照。還攝舌相普告大會：「汝等當知，如來廣長舌相由實語得，如來所說應當敬受起真實信，勿懷猶豫而生疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此實義句時，三千大千世界普六震動、大光遍照。佛出廣長舌相，遍覆三千大千世界，從其舌相放無量俱胝那由他百千光明，從大地獄上至有頂，一切世界光明遍照。還攝舌相普告大會：「汝等當知，如來廣長舌相由實語得，如來所說應當敬受起真實信，勿懷猶豫而生疑惑。」

爾時，十地菩薩等眾并天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大會，俱從座起，合掌同聲而白佛言：「惟願世尊說如實義；惟願善逝說如實義。我等今者，惟悕如來所證之法不悕餘法，我等大眾咸無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十地菩薩等眾并天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大會，俱從座起，合掌同聲而白佛言：「惟願世尊說如實義；惟願善逝說如實義。我等今者，惟悕如來所證之法不悕餘法，我等大眾咸無疑惑。」

爾時世尊再三觀覽一切大會，作如是言：「我為悲愍一切世間，利益安樂多眾生故，以法財利安諸天人，是以今說大師子吼。善男子！汝等當知，娑婆世界釋迦牟尼如來、應、正等覺，現在說法，以立持安度眾生者，彼即是我法起如來。我於娑婆世界作種種形饒益眾生，隨其所宜如應度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊再三觀覽一切大會，作如是言：「我為悲愍一切世間，利益安樂多眾生故，以法財利安諸天人，是以今說大師子吼。善男子！汝等當知，娑婆世界釋迦牟尼如來、應、正等覺，現在說法，以立持安度眾生者，彼即是我法起如來。我於娑婆世界作種種形饒益眾生，隨其所宜如應度脫。」

是時大會聞說此語，咸生奇特，歡喜踊躍得未曾有，同聲唱言：「善哉善哉！世尊欲令一切眾生吼師子吼，故為大會說師子吼真實之法。若得聞者，當知是人善根不少，況復受持、讀誦、廣宣、流布，種種花鬘、種種衣物，幢幡、幰蓋，燒、塗、末香恭敬供養？斯人則為一切諸佛之所眷護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大會聞說此語，咸生奇特，歡喜踊躍得未曾有，同聲唱言：「善哉善哉！世尊欲令一切眾生吼師子吼，故為大會說師子吼真實之法。若得聞者，當知是人善根不少，況復受持、讀誦、廣宣、流布，種種花鬘、種種衣物，幢幡、幰蓋，燒、塗、末香恭敬供養？斯人則為一切諸佛之所眷護。」

爾時佛讚諸菩薩言：「善哉善哉！善男子！如汝所言，是善男子、善女人等功德不少。此佛真實師子吼法，若聞淨心乃至一稱善哉者，我皆攝護，亦為彌勒之所顧召。斯人兩肩擔我菩提，於五濁中信受此經，生生之處我當成熟，亦為彌勒之所攝護。此人當能乾竭生死海，降伏眾魔銷諸煩惱，擊大法鼓，永離女身，摧諸怨障息眾結聚。若有善男子、善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫，以一切樂具供養供給一切如來；若聞此經真實神通懷疑不信，斯人則於佛所有過，不名真實供養諸佛。若有善男子，聞說如來此真實德淨信稱歎，比前功德過百千倍，斯人則為真實供養。善男子！汝等若於我所心淨信者，當好書寫受持此經，此經所在之處諸佛遊止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚諸菩薩言：「善哉善哉！善男子！如汝所言，是善男子、善女人等功德不少。此佛真實師子吼法，若聞淨心乃至一稱善哉者，我皆攝護，亦為彌勒之所顧召。斯人兩肩擔我菩提，於五濁中信受此經，生生之處我當成熟，亦為彌勒之所攝護。此人當能乾竭生死海，降伏眾魔銷諸煩惱，擊大法鼓，永離女身，摧諸怨障息眾結聚。若有善男子、善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫，以一切樂具供養供給一切如來；若聞此經真實神通懷疑不信，斯人則於佛所有過，不名真實供養諸佛。若有善男子，聞說如來此真實德淨信稱歎，比前功德過百千倍，斯人則為真實供養。善男子！汝等若於我所心淨信者，當好書寫受持此經，此經所在之處諸佛遊止。」

爾時，勝積菩薩、電鬘菩薩、常光菩薩、淨眼菩薩、彌勒菩薩、作無畏菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、文殊師利菩薩、辯積菩薩、辯勇菩薩、除一切障菩薩、作光菩薩、普賢菩薩，如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩，俱白佛言：「世尊！我等於後末時，當廣流布如是經典，令諸眾生悟大涅槃。世尊！若不久植善根，如是之經不入其耳；若有受持此經廣流布者，歎其功德，於百千俱胝那由他劫不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝積菩薩、電鬘菩薩、常光菩薩、淨眼菩薩、彌勒菩薩、作無畏菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、文殊師利菩薩、辯積菩薩、辯勇菩薩、除一切障菩薩、作光菩薩、普賢菩薩，如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩，俱白佛言：「世尊！我等於後末時，當廣流布如是經典，令諸眾生悟大涅槃。世尊！若不久植善根，如是之經不入其耳；若有受持此經廣流布者，歎其功德，於百千俱胝那由他劫不可窮盡。」

爾時世尊告諸菩薩言：「善哉善哉！汝等應當如是尊重佛教，受持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸菩薩言：「善哉善哉！汝等應當如是尊重佛教，受持正法。」

佛說此經已，勝積菩薩并諸天、人、阿修羅、乾闥婆等，普大會眾，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，勝積菩薩并諸天、人、阿修羅、乾闥婆等，普大會眾，歡喜奉行。