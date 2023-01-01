大方廣師子吼經
唐 地婆訶羅譯1卷CBETA T0836少于一万字 20 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大方廣師子吼經
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大唐天竺三藏地婆訶羅譯
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如是我聞：
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一時，薄伽梵在日月宮中勝藏殿上，與大比丘眾九十百千俱胝，及無量菩薩摩訶薩俱。
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爾時佛告勝積菩薩：「北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等剎，有世界名曰歡樂，佛號法起如來、應、正等覺，現在說法，以立持安普利一切。今欲說大方廣，名師子吼，難遇難聞，汝可詣彼聽受法要。」
爾時佛告勝積菩薩：「北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等剎，有世界名曰歡樂，佛號法起如來、應、正等覺，現在說法，以立持安普利一切。今欲說大方廣，名師子吼，難遇難聞，汝可詣彼聽受法要。」
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爾時勝積菩薩受佛教已，即往歡樂世界。見法起佛，頂禮雙足，右繞七匝却住一面。
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時法起佛見勝積菩薩，知而故問，作如是言：「善男子！汝從何來？」
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時勝積菩薩居心而住，默無言說。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等普大會眾咸作是念：「勝積菩薩！三界尊問，如何默然不答居心而住？」
時勝積菩薩居心而住，默無言說。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等普大會眾咸作是念：「勝積菩薩！三界尊問，如何默然不答居心而住？」
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爾時，佛以脩廣明朗青蓮華目，師子頻申，普視十方，知大眾疑，便現微笑放大金光。其光間錯無量百千種種異色，普照十方，一切國土地大震動。
爾時，佛以脩廣明朗青蓮華目，師子頻申，普視十方，知大眾疑，便現微笑放大金光。其光間錯無量百千種種異色，普照十方，一切國土地大震動。
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是時，十方諸菩薩眾見此神變，種種形色、種種儀服，來詣佛所，頂禮佛足，各以己福莊嚴華藏坐蓮華座。
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爾時，電鬘菩薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，歡喜奇特得未曾有，白佛言：「世尊！我昔曾見無量神變，未有光明地震如今所覩。善哉世尊！願說因緣，何故微笑？惟垂悲愍決此眾疑。」爾時電鬘菩薩以偈請曰：
爾時，電鬘菩薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，歡喜奇特得未曾有，白佛言：「世尊！我昔曾見無量神變，未有光明地震如今所覩。善哉世尊！願說因緣，何故微笑？惟垂悲愍決此眾疑。」爾時電鬘菩薩以偈請曰：
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「大悲大導師， 微笑非無因，
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願佛利眾生， 垂哀決定說。」
願佛利眾生， 垂哀決定說。」
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爾時，法起如來端嚴赫奕，閻浮檀金暉煥照朗，散注無量百千俱胝那由他微妙光明，如大金柱。電鬘菩薩白佛言：「世尊！我見無量神通光明，未若今日，昔所不覩。」
爾時，法起如來端嚴赫奕，閻浮檀金暉煥照朗，散注無量百千俱胝那由他微妙光明，如大金柱。電鬘菩薩白佛言：「世尊！我見無量神通光明，未若今日，昔所不覩。」
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佛告電鬘：「如是如是。此大光明神通如來希現，非大因緣不示此相。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說微笑因緣。汝勿驚怖勿餘悕望，堅固汝心勿生疑惑。所以者何？諸佛境界不可思議、願力神通不可思議。汝深思此慎無疑惑。電鬘！汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不？」
佛告電鬘：「如是如是。此大光明神通如來希現，非大因緣不示此相。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說微笑因緣。汝勿驚怖勿餘悕望，堅固汝心勿生疑惑。所以者何？諸佛境界不可思議、願力神通不可思議。汝深思此慎無疑惑。電鬘！汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不？」
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電鬘言：「見。」
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「善男子！此勝積菩薩，我問：『汝從何來？』居心默然而不答我。我見此事故現微笑。」
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「如來問而不答，今此會眾咸生疑怪。」
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「善男子！勝積菩薩作如是解：『一切諸法無來無去，云何世尊而問我言汝從何來？彼知諸法無有言說、處不可得，云何而得言所從來？』善男子！此已略說諸法實相。善男子！勝積菩薩！於一切法中，無字無說，字性離故；諸法無出，出性離故；諸法無趣，趣正斷故；諸法無現，無所依故。超心意識，離諸因緣，無名無言、無作無示，過眼等路，無所積聚，無生離想，無有處所，離諸處所，法惟一字，所謂無字，本無言說何所言說？善男子！當知無說是為真說。」
「善男子！勝積菩薩作如是解：『一切諸法無來無去，云何世尊而問我言汝從何來？彼知諸法無有言說、處不可得，云何而得言所從來？』善男子！此已略說諸法實相。善男子！勝積菩薩！於一切法中，無字無說，字性離故；諸法無出，出性離故；諸法無趣，趣正斷故；諸法無現，無所依故。超心意識，離諸因緣，無名無言、無作無示，過眼等路，無所積聚，無生離想，無有處所，離諸處所，法惟一字，所謂無字，本無言說何所言說？善男子！當知無說是為真說。」
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爾時，淨身菩薩承佛神力白佛言：「世尊！若無所說是真說者，瘂默不言皆應說法？」
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佛言：「如是，善男子！如汝所言，非惟瘂默說法，不瘂默者亦皆說法而不知法。」
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淨身菩薩白佛言：「世尊！惟願顯說，云何一切眾生說法而不知法？」
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佛告淨身菩薩：「善男子！如生盲人處日光中而不見日，傍人為說，以他聲故乃知有日。如是諸法悉入法界，法界無字離諸字性，非諸眾生所能宣辯，以因緣故而有言說。如幽谷響，谷空無聲，以因緣故有響聲起。如是，善男子！因緣和合字聲顯現，而眾生界空無有字。善男子！眾生所有音聲語言，當知皆入四無礙智：以言說者，斯入法無礙智；非言說者，斯入義無礙智；以言分剖，斯入辭無礙智；與事相應決了無滯，斯入善說無礙智。眾生所有言說，當知皆悉入此四法句中。真實義句本來不動，如彼生盲隨他言執非真實見。是故善男子！欲求法者於自身求；欲求菩提以五蘊求。」
佛告淨身菩薩：「善男子！如生盲人處日光中而不見日，傍人為說，以他聲故乃知有日。如是諸法悉入法界，法界無字離諸字性，非諸眾生所能宣辯，以因緣故而有言說。如幽谷響，谷空無聲，以因緣故有響聲起。如是，善男子！因緣和合字聲顯現，而眾生界空無有字。善男子！眾生所有音聲語言，當知皆入四無礙智：以言說者，斯入法無礙智；非言說者，斯入義無礙智；以言分剖，斯入辭無礙智；與事相應決了無滯，斯入善說無礙智。眾生所有言說，當知皆悉入此四法句中。真實義句本來不動，如彼生盲隨他言執非真實見。是故善男子！欲求法者於自身求；欲求菩提以五蘊求。」
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說此實義句時，三千大千世界普六震動、大光遍照。佛出廣長舌相，遍覆三千大千世界，從其舌相放無量俱胝那由他百千光明，從大地獄上至有頂，一切世界光明遍照。還攝舌相普告大會：「汝等當知，如來廣長舌相由實語得，如來所說應當敬受起真實信，勿懷猶豫而生疑惑。」
說此實義句時，三千大千世界普六震動、大光遍照。佛出廣長舌相，遍覆三千大千世界，從其舌相放無量俱胝那由他百千光明，從大地獄上至有頂，一切世界光明遍照。還攝舌相普告大會：「汝等當知，如來廣長舌相由實語得，如來所說應當敬受起真實信，勿懷猶豫而生疑惑。」
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爾時，十地菩薩等眾并天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大會，俱從座起，合掌同聲而白佛言：「惟願世尊說如實義；惟願善逝說如實義。我等今者，惟悕如來所證之法不悕餘法，我等大眾咸無疑惑。」
爾時，十地菩薩等眾并天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切大會，俱從座起，合掌同聲而白佛言：「惟願世尊說如實義；惟願善逝說如實義。我等今者，惟悕如來所證之法不悕餘法，我等大眾咸無疑惑。」
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爾時世尊再三觀覽一切大會，作如是言：「我為悲愍一切世間，利益安樂多眾生故，以法財利安諸天人，是以今說大師子吼。善男子！汝等當知，娑婆世界釋迦牟尼如來、應、正等覺，現在說法，以立持安度眾生者，彼即是我法起如來。我於娑婆世界作種種形饒益眾生，隨其所宜如應度脫。」
爾時世尊再三觀覽一切大會，作如是言：「我為悲愍一切世間，利益安樂多眾生故，以法財利安諸天人，是以今說大師子吼。善男子！汝等當知，娑婆世界釋迦牟尼如來、應、正等覺，現在說法，以立持安度眾生者，彼即是我法起如來。我於娑婆世界作種種形饒益眾生，隨其所宜如應度脫。」
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是時大會聞說此語，咸生奇特，歡喜踊躍得未曾有，同聲唱言：「善哉善哉！世尊欲令一切眾生吼師子吼，故為大會說師子吼真實之法。若得聞者，當知是人善根不少，況復受持、讀誦、廣宣、流布，種種花鬘、種種衣物，幢幡、幰蓋，燒、塗、末香恭敬供養？斯人則為一切諸佛之所眷護。」
是時大會聞說此語，咸生奇特，歡喜踊躍得未曾有，同聲唱言：「善哉善哉！世尊欲令一切眾生吼師子吼，故為大會說師子吼真實之法。若得聞者，當知是人善根不少，況復受持、讀誦、廣宣、流布，種種花鬘、種種衣物，幢幡、幰蓋，燒、塗、末香恭敬供養？斯人則為一切諸佛之所眷護。」
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爾時佛讚諸菩薩言：「善哉善哉！善男子！如汝所言，是善男子、善女人等功德不少。此佛真實師子吼法，若聞淨心乃至一稱善哉者，我皆攝護，亦為彌勒之所顧召。斯人兩肩擔我菩提，於五濁中信受此經，生生之處我當成熟，亦為彌勒之所攝護。此人當能乾竭生死海，降伏眾魔銷諸煩惱，擊大法鼓，永離女身，摧諸怨障息眾結聚。若有善男子、善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫，以一切樂具供養供給一切如來；若聞此經真實神通懷疑不信，斯人則於佛所有過，不名真實供養諸佛。若有善男子，聞說如來此真實德淨信稱歎，比前功德過百千倍，斯人則為真實供養。善男子！汝等若於我所心淨信者，當好書寫受持此經，此經所在之處諸佛遊止。」
爾時佛讚諸菩薩言：「善哉善哉！善男子！如汝所言，是善男子、善女人等功德不少。此佛真實師子吼法，若聞淨心乃至一稱善哉者，我皆攝護，亦為彌勒之所顧召。斯人兩肩擔我菩提，於五濁中信受此經，生生之處我當成熟，亦為彌勒之所攝護。此人當能乾竭生死海，降伏眾魔銷諸煩惱，擊大法鼓，永離女身，摧諸怨障息眾結聚。若有善男子、善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫，以一切樂具供養供給一切如來；若聞此經真實神通懷疑不信，斯人則於佛所有過，不名真實供養諸佛。若有善男子，聞說如來此真實德淨信稱歎，比前功德過百千倍，斯人則為真實供養。善男子！汝等若於我所心淨信者，當好書寫受持此經，此經所在之處諸佛遊止。」
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爾時，勝積菩薩、電鬘菩薩、常光菩薩、淨眼菩薩、彌勒菩薩、作無畏菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、文殊師利菩薩、辯積菩薩、辯勇菩薩、除一切障菩薩、作光菩薩、普賢菩薩，如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩，俱白佛言：「世尊！我等於後末時，當廣流布如是經典，令諸眾生悟大涅槃。世尊！若不久植善根，如是之經不入其耳；若有受持此經廣流布者，歎其功德，於百千俱胝那由他劫不可窮盡。」
爾時，勝積菩薩、電鬘菩薩、常光菩薩、淨眼菩薩、彌勒菩薩、作無畏菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩、文殊師利菩薩、辯積菩薩、辯勇菩薩、除一切障菩薩、作光菩薩、普賢菩薩，如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩，俱白佛言：「世尊！我等於後末時，當廣流布如是經典，令諸眾生悟大涅槃。世尊！若不久植善根，如是之經不入其耳；若有受持此經廣流布者，歎其功德，於百千俱胝那由他劫不可窮盡。」
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爾時世尊告諸菩薩言：「善哉善哉！汝等應當如是尊重佛教，受持正法。」
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佛說此經已，勝積菩薩并諸天、人、阿修羅、乾闥婆等，普大會眾，歡喜奉行。
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