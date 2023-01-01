如來師子吼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來師子吼經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿上，與大比丘眾九萬九千億人眾俱，菩薩摩訶薩八萬四千億那由他百千萬人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿上，與大比丘眾九萬九千億人眾俱，菩薩摩訶薩八萬四千億那由他百千萬人。

爾時，世尊告勝積菩薩言：「汝往北方去此世界六千億恒河沙等諸佛世界，復過百千萬億算數世界之外，有佛世界名曰歡喜。彼中有佛，號曰法上如來、應、正遍知，於今現命現住，為眾生說法。彼佛世尊於今欲說大師子吼方廣法門，汝可往聽。善男子！彼勝法門甚難得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告勝積菩薩言：「汝往北方去此世界六千億恒河沙等諸佛世界，復過百千萬億算數世界之外，有佛世界名曰歡喜。彼中有佛，號曰法上如來、應、正遍知，於今現命現住，為眾生說法。彼佛世尊於今欲說大師子吼方廣法門，汝可往聽。善男子！彼勝法門甚難得聞。」

勝積菩薩即受佛教，如說修行，往彼世界。頂禮法上如來足已，右遶七匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝積菩薩即受佛教，如說修行，往彼世界。頂禮法上如來足已，右遶七匝，却坐一面。

勝積菩薩坐一面已，法上如來知而問曰：「汝善男子從何所來？」勝積菩薩默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝積菩薩坐一面已，法上如來知而問曰：「汝善男子從何所來？」勝積菩薩默然不答。

時彼眾中天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆作是念：「有何義故，此勝積菩薩三界大將問已不報，默然而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆作是念：「有何義故，此勝積菩薩三界大將問已不報，默然而住？」

爾時，世尊目如廣長青蓮華形，師子遊戲遍觀十方，知諸大眾有疑念故，即放光明。放光明故，法上如來出金色光遍照十方，無量百千萬種雜色，於是世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊目如廣長青蓮華形，師子遊戲遍觀十方，知諸大眾有疑念故，即放光明。放光明故，法上如來出金色光遍照十方，無量百千萬種雜色，於是世界六種震動。

十方世界有諸菩薩——集彼世界，現諸色像、種種妙狀——見彼如來所放光明種種事已，集彼國土，皆共頂禮彼如來足。禮佛足已，各隨己分善根功德坐蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界有諸菩薩——集彼世界，現諸色像、種種妙狀——見彼如來所放光明種種事已，集彼國土，皆共頂禮彼如來足。禮佛足已，各隨己分善根功德坐蓮華座。

爾時，會中電焰菩薩即從座起，整服左肩，前至佛所，右膝著地，合掌向佛，歡喜踊躍白言：「世尊！如我今見世尊所放無量光明，我從昔來初未曾見此大光明。善哉，世尊！願說此事。何故大悲放此光明？願說其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中電焰菩薩即從座起，整服左肩，前至佛所，右膝著地，合掌向佛，歡喜踊躍白言：「世尊！如我今見世尊所放無量光明，我從昔來初未曾見此大光明。善哉，世尊！願說此事。何故大悲放此光明？願說其意。」

爾時，電焰菩薩以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，電焰菩薩以偈問曰：

「諸無上大士， 非無因無緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸無上大士， 非無因無緣，

而放此光明， 願為我等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而放此光明， 願為我等說。

實說是憐愍， 為利益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實說是憐愍， 為利益眾生，

而放大光明， 是何因緣說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而放大光明， 是何因緣說？」

爾時，電焰菩薩見如來身閻浮檀色，所放無量百千億光猶如金幢自在顯現。見已，即問法上如來而作是言：「世尊！我亦曾見無量光明，初未曾見如是光明諸勝妙事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，電焰菩薩見如來身閻浮檀色，所放無量百千億光猶如金幢自在顯現。見已，即問法上如來而作是言：「世尊！我亦曾見無量光明，初未曾見如是光明諸勝妙事。」

彼佛答言：「如是，電焰！如汝所說。少有地分，彼地分中諸佛如來放如是光，非無因緣現如是相。汝今，電焰！諦聽諦聽，善思念之，我為汝說諸佛如來有所為故放光明事。善男子！汝若聞已，勿生驚疑、勿生怖畏。何以故？諸佛境界不可思議、無量勝願不可思議、莊嚴之事不可思議。善男子！汝見此事勿生驚疑。電焰當知：勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界，汝為見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「如是，電焰！如汝所說。少有地分，彼地分中諸佛如來放如是光，非無因緣現如是相。汝今，電焰！諦聽諦聽，善思念之，我為汝說諸佛如來有所為故放光明事。善男子！汝若聞已，勿生驚疑、勿生怖畏。何以故？諸佛境界不可思議、無量勝願不可思議、莊嚴之事不可思議。善男子！汝見此事勿生驚疑。電焰當知：勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界，汝為見不？」

電焰菩薩答彼佛言：「已見。世尊！已見。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電焰菩薩答彼佛言：「已見。世尊！已見。善逝！」

佛言：「善男子！此勝積菩薩，我向已問言：『善男子！汝從何來？』彼即不答，默然而住。善男子！我見此事，故放光明。善男子！以何義故我問不答？大眾聞已即生驚疑，默然而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此勝積菩薩，我向已問言：『善男子！汝從何來？』彼即不答，默然而住。善男子！我見此事，故放光明。善男子！以何義故我問不答？大眾聞已即生驚疑，默然而住。」

佛言：「善男子！此族姓子云何如來問而不答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此族姓子云何如來問而不答？」

勝積菩薩白佛言：「世尊！云何世尊於未來世諸法性中而問我言：『善男子！汝從何來？』佛所證法是不可說、一切法性皆不可說，我無辯才可能說言從某處來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝積菩薩白佛言：「世尊！云何世尊於未來世諸法性中而問我言：『善男子！汝從何來？』佛所證法是不可說、一切法性皆不可說，我無辯才可能說言從某處來。」

爾時，如來告大眾言：「諸善男子！此善男子略說一切法，示真實道處。是勝積菩薩於無等法中——不可說、不可演，離文字，離上、離下，離來、離去，一切道斷不可見阿那梨耶處，離心、意、意識，離因緣處，無名、無言，不可演、不可說、不可見，離諸眼道，非積聚處、非言說處、非曾有處，離相處、離於一字——所謂字不可演說，云何答我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來告大眾言：「諸善男子！此善男子略說一切法，示真實道處。是勝積菩薩於無等法中——不可說、不可演，離文字，離上、離下，離來、離去，一切道斷不可見阿那梨耶處，離心、意、意識，離因緣處，無名、無言，不可演、不可說、不可見，離諸眼道，非積聚處、非言說處、非曾有處，離相處、離於一字——所謂字不可演說，云何答我？」

爾時，光音菩薩以佛神力而白佛言：「世尊！若無可說一切諸法而有說者，一切癡人所有言說亦是說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光音菩薩以佛神力而白佛言：「世尊！若無可說一切諸法而有說者，一切癡人所有言說亦是說法。」

佛言：「善男子！如是所說，非但一切愚癡說法、非愚癡者亦有說法，雖如是說而不覺知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是所說，非但一切愚癡說法、非愚癡者亦有說法，雖如是說而不覺知。」

爾時，光音菩薩白佛言：「世尊！願世尊說，云何一切眾生說法而不覺知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光音菩薩白佛言：「世尊！願世尊說，云何一切眾生說法而不覺知？」

爾時，世尊告光音菩薩言：「善男子！譬如世間生盲之人，日光所照依日光住，而不能知日輪何相、日光何色。若有餘人語盲人言，日之光明有如是相。而日光明離諸名字，非是眾生所可言說。因緣事故，聞是音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告光音菩薩言：「善男子！譬如世間生盲之人，日光所照依日光住，而不能知日輪何相、日光何色。若有餘人語盲人言，日之光明有如是相。而日光明離諸名字，非是眾生所可言說。因緣事故，聞是音聲。

「善男子！譬如世間深山谷中有諸音響，因緣故生。善男子！山谷是空、音響是空，因緣故生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如世間深山谷中有諸音響，因緣故生。善男子！山谷是空、音響是空，因緣故生。

「善男子！眾生言說悉入辯中，若未說時、未起心時，名為法辯；若已起心、未言說時，名為義辯；若至斥法演說之時，名為辭辯；若以無障無礙說時，名樂說辯。是故，善男子！一切眾生所有言說皆悉不離四法門義而不離實際。如彼生盲以教示時，則知日輪及日光明，捨彼慢心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！眾生言說悉入辯中，若未說時、未起心時，名為法辯；若已起心、未言說時，名為義辯；若至斥法演說之時，名為辭辯；若以無障無礙說時，名樂說辯。是故，善男子！一切眾生所有言說皆悉不離四法門義而不離實際。如彼生盲以教示時，則知日輪及日光明，捨彼慢心。

「善男子！欲求義者，彼人當於自身中求。善男子！若欲求菩提者，應於自身五陰中求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！欲求義者，彼人當於自身中求。善男子！若欲求菩提者，應於自身五陰中求。」

說是真實語義法時，於彼三千大千世界六種震動，有大光明遍照世界，法上如來出廣長舌遍覆三千大千世界。彼光明中復出無量百千萬光，以彼光明照於地獄、餓鬼、畜生，上至有頂，皆悉遍照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是真實語義法時，於彼三千大千世界六種震動，有大光明遍照世界，法上如來出廣長舌遍覆三千大千世界。彼光明中復出無量百千萬光，以彼光明照於地獄、餓鬼、畜生，上至有頂，皆悉遍照。

爾時，彼佛還攝光明告大眾言：「諸善男子！終無如是舌相光明而有虛說，汝等應當善信、善念，我說真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼佛還攝光明告大眾言：「諸善男子！終無如是舌相光明而有虛說，汝等應當善信、善念，我說真實。」

爾時，住十地菩薩以為眾首，彼眾一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等從座而起，合掌同聲作如是言：「願世尊說、願善逝說如實法義，我等大眾以佛神力是故終無疑惑之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，住十地菩薩以為眾首，彼眾一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等從座而起，合掌同聲作如是言：「願世尊說、願善逝說如實法義，我等大眾以佛神力是故終無疑惑之心。」

爾時，世尊告大眾言：「諸善男子！此乃是大師子吼，我今欲說，安樂利益諸眾生故、乃至天人。善男子！娑婆世界彼有世尊，號曰釋迦牟尼如來、應、正遍知，於今現在現命現住，為眾說法。善男子！今我身是。法上如來為利眾生，是故於彼娑婆世界示種種相而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大眾言：「諸善男子！此乃是大師子吼，我今欲說，安樂利益諸眾生故、乃至天人。善男子！娑婆世界彼有世尊，號曰釋迦牟尼如來、應、正遍知，於今現在現命現住，為眾說法。善男子！今我身是。法上如來為利眾生，是故於彼娑婆世界示種種相而為說法。」

爾時，大眾聞是說已，甚大歡喜，踊躍無量，歎如來言：「善哉，善哉。世尊！願一切眾生皆作如是大師子吼，如今世尊在此眾中大師子吼。世尊！若有聞此師子吼者，彼諸眾生不得名為種少善根。若復有人得聞如來大師子吼，聞已信受，何況復有讀誦、受持、為他廣說、供養此經——香花、塗香、末香、燒香、種種衣服、寶幢、寶蓋？世尊當知：是諸眾生是佛所加。若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者，彼諸眾生非種微小善根功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞是說已，甚大歡喜，踊躍無量，歎如來言：「善哉，善哉。世尊！願一切眾生皆作如是大師子吼，如今世尊在此眾中大師子吼。世尊！若有聞此師子吼者，彼諸眾生不得名為種少善根。若復有人得聞如來大師子吼，聞已信受，何況復有讀誦、受持、為他廣說、供養此經——香花、塗香、末香、燒香、種種衣服、寶幢、寶蓋？世尊當知：是諸眾生是佛所加。若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者，彼諸眾生非種微小善根功德。」

爾時，世尊讚彼菩薩作如是言：「善哉，善哉。善男子！如汝所說：彼諸眾生非種微少善根功德而得聞此。若能聞此如來所說大師子吼修多羅句，生歡喜心，乃至微言唱一善哉，善男子！是我所護及是彌勒菩薩所護，彼悉以肩持我菩提。若於五濁惡世之中而能信受此修多羅，是我過去已曾化者、亦阿逸多菩薩所護，彼人已竭生死大海、已降魔眾除滅煩惱、已震法雷、已擊法鼓、已離女身、已降諸怨、已能滅除諸煩惱眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚彼菩薩作如是言：「善哉，善哉。善男子！如汝所說：彼諸眾生非種微少善根功德而得聞此。若能聞此如來所說大師子吼修多羅句，生歡喜心，乃至微言唱一善哉，善男子！是我所護及是彌勒菩薩所護，彼悉以肩持我菩提。若於五濁惡世之中而能信受此修多羅，是我過去已曾化者、亦阿逸多菩薩所護，彼人已竭生死大海、已降魔眾除滅煩惱、已震法雷、已擊法鼓、已離女身、已降諸怨、已能滅除諸煩惱眾。

「善男子！若有善男子、善女人，滿十阿僧祇三千大千世界諸佛如來，一切所有供養之具而供養之；若復有聞此真實義修多羅句能信受者、以信心故唱言善哉，得福過前供養三千大千世界諸佛如來。以是義故，諸善男子！汝等若有信我語者，應當書寫、受持此經。善男子！隨何方處書寫供養此經典者，當知其家則有如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有善男子、善女人，滿十阿僧祇三千大千世界諸佛如來，一切所有供養之具而供養之；若復有聞此真實義修多羅句能信受者、以信心故唱言善哉，得福過前供養三千大千世界諸佛如來。以是義故，諸善男子！汝等若有信我語者，應當書寫、受持此經。善男子！隨何方處書寫供養此經典者，當知其家則有如來。」

爾時，勝積菩薩、電焰菩薩、光常菩薩、淨眼菩薩、無畏菩薩、觀世自在菩薩、得大勢菩薩、文殊師利菩薩、辯積菩薩、蓋一切障菩薩、作光明菩薩、及普賢菩薩，如是等八萬四千億百千菩薩白佛言：「世尊！我等於未來世當廣宣說此法門句。世尊！有諸眾生聞此經者，是人亦名得涅槃者。世尊！若有能信此修多羅，彼諸眾生非是始種微少善根。世尊！若聞此經一經於耳，何況具足、讀誦、受持，彼諸眾生所得功德，百千億劫說不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝積菩薩、電焰菩薩、光常菩薩、淨眼菩薩、無畏菩薩、觀世自在菩薩、得大勢菩薩、文殊師利菩薩、辯積菩薩、蓋一切障菩薩、作光明菩薩、及普賢菩薩，如是等八萬四千億百千菩薩白佛言：「世尊！我等於未來世當廣宣說此法門句。世尊！有諸眾生聞此經者，是人亦名得涅槃者。世尊！若有能信此修多羅，彼諸眾生非是始種微少善根。世尊！若聞此經一經於耳，何況具足、讀誦、受持，彼諸眾生所得功德，百千億劫說不可盡。」

爾時，世尊告諸菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉。諸善男子！汝等應當如是護持如來正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉。諸善男子！汝等應當如是護持如來正法。」

佛說此法門時，勝積菩薩及彼大眾皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此法門時，勝積菩薩及彼大眾皆大歡喜。