第一義法勝經翻譯之記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義法勝經翻譯之記

夫愛法者必深善根。《涅槃經》云：「供佛二恒。」魏尚書令儀同高公，重法心成，生上財想，博採梵文，廣崇翻譯。且《第一義法勝經》者，諸法門中此其髓也。公意殷誠，感之題額。沙門曇林、瞿曇流支，興和四年歲次壬戌，九月一日甲子換文，始末四功，質義乃定，五千五百七十六字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫愛法者必深善根。《涅槃經》云：「供佛二恒。」魏尚書令儀同高公，重法心成，生上財想，博採梵文，廣崇翻譯。且《第一義法勝經》者，諸法門中此其髓也。公意殷誠，感之題額。沙門曇林、瞿曇流支，興和四年歲次壬戌，九月一日甲子換文，始末四功，質義乃定，五千五百七十六字。

第一義法勝經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義法勝經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住伽耶城，成道未久，與勝中勝諸比丘俱，九十九億諸菩薩眾，復有二十八億諸天，八萬六千比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，六萬力士。有十二億尼乾陀眾、八萬四千五通仙人——五熱炙身，羸瘦肉盡，唯有皮骨，腹皮著脊，頭髮成氈，傴身曲體，著鹿皮衣、若樹皮衣，手執澡罐——俱至佛所，為欲諍鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住伽耶城，成道未久，與勝中勝諸比丘俱，九十九億諸菩薩眾，復有二十八億諸天，八萬六千比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，六萬力士。有十二億尼乾陀眾、八萬四千五通仙人——五熱炙身，羸瘦肉盡，唯有皮骨，腹皮著脊，頭髮成氈，傴身曲體，著鹿皮衣、若樹皮衣，手執澡罐——俱至佛所，為欲諍鬪。

爾時，世尊光明勝出，端嚴殊特超過諸仙，如黑山中須彌山王、如羊群中六牙象王、如螢火虫顯於日月、如芳華中曼陀羅華、如鳥群中迦樓羅王，兩重端嚴；佛於諸仙亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊光明勝出，端嚴殊特超過諸仙，如黑山中須彌山王、如羊群中六牙象王、如螢火虫顯於日月、如芳華中曼陀羅華、如鳥群中迦樓羅王，兩重端嚴；佛於諸仙亦復如是。

爾時，世尊入捨寶三昧，示現無量無數神通，左右皆放無量光明，出無量億如來之身、出無量億菩薩之身，出無量億帝釋天王、大梵天王世界尊主，復出無量百千羅漢，復出無量多千比丘、諸比丘尼、諸優婆塞、諸優婆夷，復出無量轉輪聖王、力轉輪王、小轉輪王、漢不隣那、及陀毘羅、南國土人、得呪仙人、邊地處人、剎利大姓，及婆羅門、長者、居士、人非人等，種種異異諸色莊嚴，如是一切有名字者乃至天眾，一切皆從如來身出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入捨寶三昧，示現無量無數神通，左右皆放無量光明，出無量億如來之身、出無量億菩薩之身，出無量億帝釋天王、大梵天王世界尊主，復出無量百千羅漢，復出無量多千比丘、諸比丘尼、諸優婆塞、諸優婆夷，復出無量轉輪聖王、力轉輪王、小轉輪王、漢不隣那、及陀毘羅、南國土人、得呪仙人、邊地處人、剎利大姓，及婆羅門、長者、居士、人非人等，種種異異諸色莊嚴，如是一切有名字者乃至天眾，一切皆從如來身出。

爾時，大眾皆生疑心云何？迭相瞻視。彼大眾中一切菩薩皆生歡喜，雨種種寶，乃至普雨一切莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾皆生疑心云何？迭相瞻視。彼大眾中一切菩薩皆生歡喜，雨種種寶，乃至普雨一切莊嚴。

爾時，世尊起捨寶三昧，師子奮迅觀察十方，即觀察時周遍十方，乃至佛眼所見境界。一切十方諸佛世界諸佛世尊，彼一切佛觀察娑婆如觀手掌。彼一切佛皆現神通，如此世尊釋迦牟尼所現無異，彼諸如來身所化出乃至一切皆悉如是，來到世尊釋迦牟尼眾會之所。既到此已，皆入世尊大眾會中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊起捨寶三昧，師子奮迅觀察十方，即觀察時周遍十方，乃至佛眼所見境界。一切十方諸佛世界諸佛世尊，彼一切佛觀察娑婆如觀手掌。彼一切佛皆現神通，如此世尊釋迦牟尼所現無異，彼諸如來身所化出乃至一切皆悉如是，來到世尊釋迦牟尼眾會之所。既到此已，皆入世尊大眾會中。

爾時，此會無量菩薩與恒河沙多諸比丘、諸比丘尼、諸優婆塞、優婆夷，俱以不可說諸供養具供養世尊。既供養已，近如來住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此會無量菩薩與恒河沙多諸比丘、諸比丘尼、諸優婆塞、優婆夷，俱以不可說諸供養具供養世尊。既供養已，近如來住。

如是，天、龍及諸夜叉、諸乾闥婆、諸阿修羅、諸迦樓羅、諸緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，既見世尊神通事已，皆至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，天、龍及諸夜叉、諸乾闥婆、諸阿修羅、諸迦樓羅、諸緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，既見世尊神通事已，皆至佛所。

爾時，十方諸來菩薩無上供養供養世尊。既供養已，六波羅蜜究竟所作座上而坐。如是，乃至人非人等，隨自相似座上而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸來菩薩無上供養供養世尊。既供養已，六波羅蜜究竟所作座上而坐。如是，乃至人非人等，隨自相似座上而坐。

世尊所化，上去乃至阿迦尼吒諸天宮殿、下去乃至阿鼻地獄。又，到阿鼻地獄處已，彼十方佛身所化出一切皆入釋迦牟尼一切毛根，此處世尊釋迦牟尼身所化出一切皆入十方佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊所化，上去乃至阿迦尼吒諸天宮殿、下去乃至阿鼻地獄。又，到阿鼻地獄處已，彼十方佛身所化出一切皆入釋迦牟尼一切毛根，此處世尊釋迦牟尼身所化出一切皆入十方佛身。

爾時，會中有一菩薩摩訶薩名曰勝陰，從座而起，整服一廂，右膝著地，合掌向佛以偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩摩訶薩名曰勝陰，從座而起，整服一廂，右膝著地，合掌向佛以偈讚言：

「人主！甚希有， 速示諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人主！甚希有， 速示諸世間，

本未曾有此。 魔軍隱不現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本未曾有此。 魔軍隱不現，

迭相瞻說言： 『此事甚希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迭相瞻說言： 『此事甚希有。

我何因來此？ 為令破壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我何因來此？ 為令破壞故。

我仙今非仙， 身瘦唯有皮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我仙今非仙， 身瘦唯有皮，

老乾無有樂， 不得此神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老乾無有樂， 不得此神通。

現神通不說， 除佛法棘刺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現神通不說， 除佛法棘刺。』

佛弟子朝喜， 尊作佛法主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子朝喜， 尊作佛法主，

眾生希有想， 心清淨歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生希有想， 心清淨歡喜。

諸天眾皆言： 『願得佛。人主！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天眾皆言： 『願得佛。人主！』

此眾會中住， 文殊師利嚮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾會中住， 文殊師利嚮，

無量佛弟子， 相隨在此會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛弟子， 相隨在此會。

此文殊師利， 已多佛供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文殊師利， 已多佛供養，

佛於此大眾， 現種種神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於此大眾， 現種種神通。

此是何法相？ 牟尼欲何為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是何法相？ 牟尼欲何為？

此眾有疑心， 願愍眾生說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾有疑心， 願愍眾生說。」

爾時，如來以威神力令眾會中一大仙人——名光明炬——語彼勝陰大菩薩言：「童子默然，童子默然。我今難問，若能解釋自清淨者，如一切智相應得名。若那羅延、摩醯首羅所作幻化陀毘羅呪，如是作者此非奇特，如是幻化凡人能成，不必是佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來以威神力令眾會中一大仙人——名光明炬——語彼勝陰大菩薩言：「童子默然，童子默然。我今難問，若能解釋自清淨者，如一切智相應得名。若那羅延、摩醯首羅所作幻化陀毘羅呪，如是作者此非奇特，如是幻化凡人能成，不必是佛。」

爾時，世尊怡然微笑。觀仙眾已，即告大仙光明炬言：「慧命大仙！汝當難問，隨汝力分，我能清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊怡然微笑。觀仙眾已，即告大仙光明炬言：「慧命大仙！汝當難問，隨汝力分，我能清淨。」

爾時，大仙光明炬言：「我問瞿曇，瞿曇為我一一解說：一切眾生從何處生？何者眾生？何因緣故，劫盡燒燃？眾生過去何處和合而生人中？何相得知眾生身中微細內我，為一肘量、為二肘量，為二指量、為一指量，為如大麥、為如小麥、為當如豆、為如胡麻、為如芥子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大仙光明炬言：「我問瞿曇，瞿曇為我一一解說：一切眾生從何處生？何者眾生？何因緣故，劫盡燒燃？眾生過去何處和合而生人中？何相得知眾生身中微細內我，為一肘量、為二肘量，為二指量、為一指量，為如大麥、為如小麥、為當如豆、為如胡麻、為如芥子？」

爾時，世尊讚光明炬大仙人言：「善哉，大仙！善哉，善哉。汝大仙人六十劫壽恒常修行，今者如是相以問難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚光明炬大仙人言：「善哉，大仙！善哉，善哉。汝大仙人六十劫壽恒常修行，今者如是相以問難。」

諸仙眾中復有大仙如是思惟：「我常林行，不覺不知此光明炬大仙命量。未有人說，沙門瞿曇云何得知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸仙眾中復有大仙如是思惟：「我常林行，不覺不知此光明炬大仙命量。未有人說，沙門瞿曇云何得知？」

爾時，世尊告光明炬大仙人言：「大仙諦聽，善思念之，今為汝說。如汝所問一切眾生何處生者，如是之義無字、無說，無明因緣次第乃至生、老、死等而生眾生。又復，大仙！從於因緣而生眾生，所謂父母因緣而生。又復，大仙！父母和合是眾生因；謂逕劫起，業風所吹墮女根中，此是因緣。又復，大仙！謂苦聖諦、苦集、苦滅及苦滅道聖諦所攝，名為眾生。又，五取陰、十八界等名為眾生。大仙當知：彼諦、陰、界即是眾生，不異於業；如是，業者不異眾生。大仙當知：眾生不減、眾生不增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告光明炬大仙人言：「大仙諦聽，善思念之，今為汝說。如汝所問一切眾生何處生者，如是之義無字、無說，無明因緣次第乃至生、老、死等而生眾生。又復，大仙！從於因緣而生眾生，所謂父母因緣而生。又復，大仙！父母和合是眾生因；謂逕劫起，業風所吹墮女根中，此是因緣。又復，大仙！謂苦聖諦、苦集、苦滅及苦滅道聖諦所攝，名為眾生。又，五取陰、十八界等名為眾生。大仙當知：彼諦、陰、界即是眾生，不異於業；如是，業者不異眾生。大仙當知：眾生不減、眾生不增。」

時大仙人問言：「瞿曇！若諸眾生不減、不增，眾生何故人天自在，後時作狗，復作人天得自在耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大仙人問言：「瞿曇！若諸眾生不減、不增，眾生何故人天自在，後時作狗，復作人天得自在耶？」

佛言：「大仙！如汝所言，是義不然。若有自在，則不屬他。如是，大仙！若身自在，云何後時得不自在？大仙當知：如螢火虫起如是意：『我此光明能悉普遍照閻浮提。』彼螢火虫所有光明，無有因緣能悉普遍照閻浮提。如是，一切不調御心無實自在。又復，大仙！若自在者煩惱減少、狗煩惱多，狗則自在；則不自在亦為自在，是則自在亦不自在。若狗自在、煩惱平等，是則眾生不減、不增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！如汝所言，是義不然。若有自在，則不屬他。如是，大仙！若身自在，云何後時得不自在？大仙當知：如螢火虫起如是意：『我此光明能悉普遍照閻浮提。』彼螢火虫所有光明，無有因緣能悉普遍照閻浮提。如是，一切不調御心無實自在。又復，大仙！若自在者煩惱減少、狗煩惱多，狗則自在；則不自在亦為自在，是則自在亦不自在。若狗自在、煩惱平等，是則眾生不減、不增。」

大仙人言：「瞿曇豈不斷煩惱耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙人言：「瞿曇豈不斷煩惱耶？」

佛言：「大仙！煩惱不了，我了煩惱，非斷煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！煩惱不了，我了煩惱，非斷煩惱。」

大仙人言：「若如是者，汝則自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙人言：「若如是者，汝則自在。」

佛言：「大仙！如是，如是。以不實故，我則自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！如是，如是。以不實故，我則自在。」

大仙人言：「瞿曇！此言且止且住。若瞿曇子向者說言父母和合生眾生者，多有眾生多相和合，多受欲樂，少生眾生。是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙人言：「瞿曇！此言且止且住。若瞿曇子向者說言父母和合生眾生者，多有眾生多相和合，多受欲樂，少生眾生。是義云何？」

佛言：「大仙！我今當以譬喻問汝。如一種子則生一樹，一子一樹生無量果，彼無量果有任種子、有不任者。此復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！我今當以譬喻問汝。如一種子則生一樹，一子一樹生無量果，彼無量果有任種子、有不任者。此復云何？」

答言：「瞿曇！風勢因緣散失樹子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「瞿曇！風勢因緣散失樹子。」

佛言：「大仙！諸眾生果亦復如是，業風所散。大仙當知：有在藏中為虫齧食、有為業風之所散壞。大仙當知：樹等少障，眾生多礙。又復，大仙！諸眾生界從分別起。大仙當知：諸眾生界心心數法，處處轉行皆有攀緣，此義已說。如是，大仙！諸眾生界從分別起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！諸眾生果亦復如是，業風所散。大仙當知：有在藏中為虫齧食、有為業風之所散壞。大仙當知：樹等少障，眾生多礙。又復，大仙！諸眾生界從分別起。大仙當知：諸眾生界心心數法，處處轉行皆有攀緣，此義已說。如是，大仙！諸眾生界從分別起。」

大仙聞已，作如是言：「如是如是，瞿曇已淨此一難問。又復，瞿曇！應當更說何義劫燒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙聞已，作如是言：「如是如是，瞿曇已淨此一難問。又復，瞿曇！應當更說何義劫燒？」

佛言：「大仙！以無常故，我如是說法界劫燒。大仙當知：若地劫燒，法界則二，如是有常亦有無常。若如是者，一切如來不實語說。又復，大仙！若一切法皆悉無常、變異不住，如來得名一切智人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！以無常故，我如是說法界劫燒。大仙當知：若地劫燒，法界則二，如是有常亦有無常。若如是者，一切如來不實語說。又復，大仙！若一切法皆悉無常、變異不住，如來得名一切智人。」

大仙聞已，為摩那婆如是說言：「此名乃是如實相應一切智名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙聞已，為摩那婆如是說言：「此名乃是如實相應一切智名。」

佛言：「大仙！若使如來不放劫燒，一切眾生不知時節、不識劫名、不識鬪時、不識善時。大仙當知：若使如來不放劫燒，若善、不善業果報異，皆無知者。又復，大仙！應知此是如來方便放劫盡燒。大仙當知：諸眾生等信劫盡燒，畏當燒故，皆攝福德信於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！若使如來不放劫燒，一切眾生不知時節、不識劫名、不識鬪時、不識善時。大仙當知：若使如來不放劫燒，若善、不善業果報異，皆無知者。又復，大仙！應知此是如來方便放劫盡燒。大仙當知：諸眾生等信劫盡燒，畏當燒故，皆攝福德信於如來。

「又復，大仙！譬如有蟒名曰涎呼，彼涎呼蟒眼亦能呼、耳亦能呼、鼻亦能呼、口亦能呼。如是，大仙！如來亦爾，以布施攝，愛語、利益、同事等攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！譬如有蟒名曰涎呼，彼涎呼蟒眼亦能呼、耳亦能呼、鼻亦能呼、口亦能呼。如是，大仙！如來亦爾，以布施攝，愛語、利益、同事等攝。

「又復，大仙！譬如有人置金火中，非瞋金故置之在火，為令善熟寶相應故，若寶相應則為貴價。大仙當知：以是因緣打熟明淨。如是，大仙！諸佛如來非無因緣放劫盡燒、非有眾生劫火所燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！譬如有人置金火中，非瞋金故置之在火，為令善熟寶相應故，若寶相應則為貴價。大仙當知：以是因緣打熟明淨。如是，大仙！諸佛如來非無因緣放劫盡燒、非有眾生劫火所燒。」

爾時，大仙光明炬言：「希有，世尊！放劫燒火，無一眾生劫火所燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大仙光明炬言：「希有，世尊！放劫燒火，無一眾生劫火所燒。」

佛言：「大仙！無一眾生為如來燒。又復，大仙！譬如十方雨微細雨，如來之數復多於是；十地菩薩亦復如是，在上而住。如是住已，皆以自手救諸眾生，令使解脫。大仙當知：如是眾生見諸如來及諸菩薩身色端嚴，如是見已，復見劫盡大火燒已，見自脫已，心生歡喜，清淨心生，如是願言：『我亦如是度諸眾生、我亦如是身色端嚴、我亦如是身作金色。』眾生既起如是心已，有心解脫即時證得阿羅漢者；有見劫火心生厭離，或有證得須陀洹者、或有證得斯陀含者、或有證得阿那含者、或有證得阿羅漢者、或有證得緣覺道者、或有證得無生法忍、或有得上不退地者、或有得生四天王處、或有得生三十三天、或有得生夜摩天者、或有得生兜率陀天者、或有得生化樂天者、有生他化自在天者，有生梵天、梵輔、梵眾，如是次第乃至有生阿迦尼吒；如是，有得轉輪聖王、力轉輪王、天竺小王；如是，大仙！乃至剎利、若婆羅門、若長者等。大仙當知：以此方便令見如來色身相已，自見己身生大怖畏。得解脫已，知如來恩、報如來恩，親近如來，聽聞正法。既聞法已，如法修學不放逸行，以此方便令諸眾生不入惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！無一眾生為如來燒。又復，大仙！譬如十方雨微細雨，如來之數復多於是；十地菩薩亦復如是，在上而住。如是住已，皆以自手救諸眾生，令使解脫。大仙當知：如是眾生見諸如來及諸菩薩身色端嚴，如是見已，復見劫盡大火燒已，見自脫已，心生歡喜，清淨心生，如是願言：『我亦如是度諸眾生、我亦如是身色端嚴、我亦如是身作金色。』眾生既起如是心已，有心解脫即時證得阿羅漢者；有見劫火心生厭離，或有證得須陀洹者、或有證得斯陀含者、或有證得阿那含者、或有證得阿羅漢者、或有證得緣覺道者、或有證得無生法忍、或有得上不退地者、或有得生四天王處、或有得生三十三天、或有得生夜摩天者、或有得生兜率陀天者、或有得生化樂天者、有生他化自在天者，有生梵天、梵輔、梵眾，如是次第乃至有生阿迦尼吒；如是，有得轉輪聖王、力轉輪王、天竺小王；如是，大仙！乃至剎利、若婆羅門、若長者等。大仙當知：以此方便令見如來色身相已，自見己身生大怖畏。得解脫已，知如來恩、報如來恩，親近如來，聽聞正法。既聞法已，如法修學不放逸行，以此方便令諸眾生不入惡道。

「又復，大仙！乃至幾許十地菩薩彼眼境界、所有地界、復過於此諸眾生界，彼諸眾生見生死過，一切無餘涅槃界入。大仙當知：以此因緣放劫盡燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！乃至幾許十地菩薩彼眼境界、所有地界、復過於此諸眾生界，彼諸眾生見生死過，一切無餘涅槃界入。大仙當知：以此因緣放劫盡燒。」

爾時，大仙名光明炬心即思惟：「此釋迦子——六波羅蜜具足大人、第一勝人——不喚我字，稱言大仙。我自試看是一切智、非一切智；我今實知是一切智，我今應當稱其實名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大仙名光明炬心即思惟：「此釋迦子——六波羅蜜具足大人、第一勝人——不喚我字，稱言大仙。我自試看是一切智、非一切智；我今實知是一切智，我今應當稱其實名。」

爾時，大仙名光明炬既思惟已，即白佛言：「大功德聚無量智者！一切智者！更為我說彼諸眾生何處和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大仙名光明炬既思惟已，即白佛言：「大功德聚無量智者！一切智者！更為我說彼諸眾生何處和合。」

佛言：「大仙！當知眾生無處和合、當知眾生平等和合，是名和合；當知眾生一乘和合，是名和合；一切皆是菩薩和合，謂在無餘涅槃界處。大仙當知：眾生如是無處和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！當知眾生無處和合、當知眾生平等和合，是名和合；當知眾生一乘和合，是名和合；一切皆是菩薩和合，謂在無餘涅槃界處。大仙當知：眾生如是無處和合。

「大仙當知：譬如種種小河、大河，入大海已皆同一味。如是，大仙！諸眾生界諸漏盡已皆解脫味，一切平等，菩薩和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知：譬如種種小河、大河，入大海已皆同一味。如是，大仙！諸眾生界諸漏盡已皆解脫味，一切平等，菩薩和合。

「又復，大仙！若諸眾生生死海中而和合者，我說彼合非是和合。又復，大仙！譬如飛蛾，風吹和合，離風則散。如是，大仙！諸眾生界迭互業縛，行地獄行生地獄中地獄和合。大仙當知：眾生如是迭互業縛，行餓鬼行生餓鬼中餓鬼和合、行畜生行生畜生中畜生和合、行人天行生人天中人天和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！若諸眾生生死海中而和合者，我說彼合非是和合。又復，大仙！譬如飛蛾，風吹和合，離風則散。如是，大仙！諸眾生界迭互業縛，行地獄行生地獄中地獄和合。大仙當知：眾生如是迭互業縛，行餓鬼行生餓鬼中餓鬼和合、行畜生行生畜生中畜生和合、行人天行生人天中人天和合。」

大仙復言：「一切自在一切智者！世間應供！更為我說，云何得知此人中生某甲眾生？何處和合而來生此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙復言：「一切自在一切智者！世間應供！更為我說，云何得知此人中生某甲眾生？何處和合而來生此？」

佛言：「大仙！若有眾生於地獄中和合而來生人中者，迭互相見則生惡心，彼此相憎；迭互相見，或有頭痛、或放大便、或失小便。大仙當知：此是地獄和合眾生人中生相。人中若有如是相者，於地獄中和合而來，應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！若有眾生於地獄中和合而來生人中者，迭互相見則生惡心，彼此相憎；迭互相見，或有頭痛、或放大便、或失小便。大仙當知：此是地獄和合眾生人中生相。人中若有如是相者，於地獄中和合而來，應如是知。」

大仙復言：「世界光明一切智者！更為我說，云何得知於畜生中彼此和合來生人中，復有何相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙復言：「世界光明一切智者！更為我說，云何得知於畜生中彼此和合來生人中，復有何相？」

佛言：「大仙！若人前身於畜生中和合而來生人中者，迭互相見則生瞋心，更求過短，常相伺便，欲為惱亂。大仙當知：此是畜生和合眾生人中生相。人中若有如是相者，於畜生中和合而來，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！若人前身於畜生中和合而來生人中者，迭互相見則生瞋心，更求過短，常相伺便，欲為惱亂。大仙當知：此是畜生和合眾生人中生相。人中若有如是相者，於畜生中和合而來，應如是知。

「又復，大仙！若人前身於餓鬼中和合而來生人中者，愛樂臭氣，性貪飲食，慳惜不施；於餓鬼中同處來者，見其富樂則生嫉心，悕望他物。大仙當知：此是餓鬼和合眾生人中生相。人中若有如是相者，於餓鬼中和合而來，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！若人前身於餓鬼中和合而來生人中者，愛樂臭氣，性貪飲食，慳惜不施；於餓鬼中同處來者，見其富樂則生嫉心，悕望他物。大仙當知：此是餓鬼和合眾生人中生相。人中若有如是相者，於餓鬼中和合而來，應如是知。

「又復，大仙！若人前身於人道中異處和合復為人者，彼人相見則生染心。人中若有如是相者，本於人中和合而來，應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！若人前身於人道中異處和合復為人者，彼人相見則生染心。人中若有如是相者，本於人中和合而來，應如是知。」

彼大仙人問言：「世尊！若天和合退生人中，彼有何相？復云何知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大仙人問言：「世尊！若天和合退生人中，彼有何相？復云何知？」

佛言：「大仙！若人前身天中和合來生人者，迭互相見樂看不捨。人中若有如是相者，本於天中和合而來，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！若人前身天中和合來生人者，迭互相見樂看不捨。人中若有如是相者，本於天中和合而來，應如是知。

「大仙當知：眾生如是和合因相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知：眾生如是和合因相。」

爾時，大仙名光明炬聞佛說已，心生歡喜，而白佛言：「世尊！若有不求一切智者，如是眾生一切所作空無所獲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大仙名光明炬聞佛說已，心生歡喜，而白佛言：「世尊！若有不求一切智者，如是眾生一切所作空無所獲。」

爾時，世尊告光明炬大仙人言：「如汝所問眾生身內微細我者，大仙當聽：若有分別得眾生者，彼則分別眾生細我。大仙當知：譬如有人生盲無眼，有人問言：『何者白色？』於意云何？彼生盲人不曾見色，能說如是一種色不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告光明炬大仙人言：「如汝所問眾生身內微細我者，大仙當聽：若有分別得眾生者，彼則分別眾生細我。大仙當知：譬如有人生盲無眼，有人問言：『何者白色？』於意云何？彼生盲人不曾見色，能說如是一種色不？」

大仙答言：「不能說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙答言：「不能說也。」

佛言：「如是，如是。大仙！彼生盲人眼不曾見，故不能說。我亦如是，不見眾生微細內我，是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。大仙！彼生盲人眼不曾見，故不能說。我亦如是，不見眾生微細內我，是故不說。

「又復，大仙！眼非眾生；如是，非耳、非鼻、非舌、非身、非意得眾生名。又復，大仙！非五取陰得眾生名，非十八界、非十二分、十二因緣得眾生名。又復，大仙！亦非內空得眾生名、亦非外空、非內外空得眾生名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！眼非眾生；如是，非耳、非鼻、非舌、非身、非意得眾生名。又復，大仙！非五取陰得眾生名，非十八界、非十二分、十二因緣得眾生名。又復，大仙！亦非內空得眾生名、亦非外空、非內外空得眾生名。

「大仙當知：眼念不住，變異不停；如是，耳、鼻、舌、身、意等皆念不住，變異不停。如是，大仙！五陰亦爾，一念不住，變異不停。如是，大仙！三十六種不淨之物皆念不住，變異不停。如是等中無眾生名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知：眼念不住，變異不停；如是，耳、鼻、舌、身、意等皆念不住，變異不停。如是，大仙！五陰亦爾，一念不住，變異不停。如是，大仙！三十六種不淨之物皆念不住，變異不停。如是等中無眾生名。

「又復，大仙！色物和合數名眾生。若人思量分分觀察，彼不得命、不得養育富特伽耶、亦不得人摩那婆等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！色物和合數名眾生。若人思量分分觀察，彼不得命、不得養育富特伽耶、亦不得人摩那婆等。

「大仙當知：若有眾生，如來不說四聖諦法；若無眾生，則是如來。若不知法，如和集取、如心取得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知：若有眾生，如來不說四聖諦法；若無眾生，則是如來。若不知法，如和集取、如心取得。」

爾時，大仙光明炬言：「世尊！我光明炬自從今日求一切智。世尊！若一大劫為一日夜，數如是日三十為月，數如是月十二為歲，數如是歲以成一劫。世尊！我寧如是無邊劫中常住火坑。須彌樓山高大乃至阿迦尼吒，我寧如是無邊劫中在彼山上念念自墮，投身在地。如劫火燒五處熾然，我寧如是無邊劫中常以如是五火自炙。世尊！我寧忍受如是等苦，而終不能捨一切智，求一切智因緣精進，我不休息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大仙光明炬言：「世尊！我光明炬自從今日求一切智。世尊！若一大劫為一日夜，數如是日三十為月，數如是月十二為歲，數如是歲以成一劫。世尊！我寧如是無邊劫中常住火坑。須彌樓山高大乃至阿迦尼吒，我寧如是無邊劫中在彼山上念念自墮，投身在地。如劫火燒五處熾然，我寧如是無邊劫中常以如是五火自炙。世尊！我寧忍受如是等苦，而終不能捨一切智，求一切智因緣精進，我不休息。」

爾時，五通諸仙人等皆近世尊，復從座起白世尊言：「我從今日求阿耨多羅三藐三菩提，如力所堪發勤精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五通諸仙人等皆近世尊，復從座起白世尊言：「我從今日求阿耨多羅三藐三菩提，如力所堪發勤精進。」

爾時，世尊即於仙人如是語已，眉間放光——其光名曰毘尼婆帝。此光出已，普照十方，彼十方處一切諸佛眉間亦放如是光明。毘尼婆帝光明勢力，令此大地六種震動，謂震、等震，動、平等動，起、平等起，西高東下、南高北下。十方一切諸佛如來在上雨華散此佛會，天鼓妙聲甚可愛樂。乾闥婆王作五分樂供養如來、讚歎世尊，風吹天香以熏如來。菩薩歡喜，以諸瓔珞擲置空中在如來上，華香、燒香、妙鬘、塗香、散種種香、種種妙衣、幢蓋、繒幡供養如來。諸天歡喜，於虛空中雨曼陀羅、大曼陀羅。一切大眾心生歡喜，以己所著妙好衣服用奉如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即於仙人如是語已，眉間放光——其光名曰毘尼婆帝。此光出已，普照十方，彼十方處一切諸佛眉間亦放如是光明。毘尼婆帝光明勢力，令此大地六種震動，謂震、等震，動、平等動，起、平等起，西高東下、南高北下。十方一切諸佛如來在上雨華散此佛會，天鼓妙聲甚可愛樂。乾闥婆王作五分樂供養如來、讚歎世尊，風吹天香以熏如來。菩薩歡喜，以諸瓔珞擲置空中在如來上，華香、燒香、妙鬘、塗香、散種種香、種種妙衣、幢蓋、繒幡供養如來。諸天歡喜，於虛空中雨曼陀羅、大曼陀羅。一切大眾心生歡喜，以己所著妙好衣服用奉如來。

爾時，此處釋迦如來毘尼婆帝光明——上去乃至遍到阿迦尼吒諸天宮殿、下去乃至阿鼻地獄——如是照已，圍繞十方諸佛世尊，然後還來入世尊頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此處釋迦如來毘尼婆帝光明——上去乃至遍到阿迦尼吒諸天宮殿、下去乃至阿鼻地獄——如是照已，圍繞十方諸佛世尊，然後還來入世尊頂。

爾時，慧命須菩提以妙伽陀請如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提以妙伽陀請如來曰：

「朝日釋迦子， 放光照十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「朝日釋迦子， 放光照十方，

此非無因緣， 唯願為我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此非無因緣， 唯願為我說。

見人主奮迅， 此眾皆生疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見人主奮迅， 此眾皆生疑；

亦有歡喜意， 清淨心悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有歡喜意， 清淨心悕望。

或有人合掌， 或有言善哉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人合掌， 或有言善哉，

唯願如來說， 除斷眾生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願如來說， 除斷眾生疑。

空中帝釋王、 梵王世界主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中帝釋王、 梵王世界主，

心皆生歡喜， 讚歎實功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心皆生歡喜， 讚歎實功德。

諸天虛空中， 雨種種妙華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天虛空中， 雨種種妙華，

多有諸音樂， 不擊自然鳴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多有諸音樂， 不擊自然鳴。」

爾時，世尊即告慧命須菩提言：「汝須菩提！見光明炬大仙人不？須菩提！是人未來月光世界當得成佛，號毘婆尸如來、應、正遍知，此賢劫中一千如來最後如來同時出世。須菩提！若有眾生聞毘婆尸如來名者，皆蒙威力——如如意珠，須者皆得。須菩提！八萬四千諸大仙人聞此法門得不退地。須菩提！是等一切，彌勒世尊佛法之中當得十地，復三百劫生自燈明如來、應、正遍知佛之世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即告慧命須菩提言：「汝須菩提！見光明炬大仙人不？須菩提！是人未來月光世界當得成佛，號毘婆尸如來、應、正遍知，此賢劫中一千如來最後如來同時出世。須菩提！若有眾生聞毘婆尸如來名者，皆蒙威力——如如意珠，須者皆得。須菩提！八萬四千諸大仙人聞此法門得不退地。須菩提！是等一切，彌勒世尊佛法之中當得十地，復三百劫生自燈明如來、應、正遍知佛之世界。

「須菩提！無量菩薩聞此法門，即時皆得首楞嚴三昧、音聲智三昧、受勝位三昧、如幻三昧、界勝三昧、慧王三昧、海藏三昧、地藏三昧、虛空藏三昧、得光明三昧。須菩提！有恒河沙億數諸天，一切皆得無生法忍；無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷證阿羅漢。須菩提！恒河沙數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無量菩薩聞此法門，即時皆得首楞嚴三昧、音聲智三昧、受勝位三昧、如幻三昧、界勝三昧、慧王三昧、海藏三昧、地藏三昧、虛空藏三昧、得光明三昧。須菩提！有恒河沙億數諸天，一切皆得無生法忍；無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷證阿羅漢。須菩提！恒河沙數天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「須菩提！見是因緣，如來放此毘尼婆帝光明普照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！見是因緣，如來放此毘尼婆帝光明普照。」

爾時，世尊怡然微笑，出自舌根遍覆己面。彼舌根中出無量色、出種種色——所謂青、黃、赤、白等色、紫頗梨色——遍至無量無邊世界，然後還來入世尊足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊怡然微笑，出自舌根遍覆己面。彼舌根中出無量色、出種種色——所謂青、黃、赤、白等色、紫頗梨色——遍至無量無邊世界，然後還來入世尊足。

爾時，無盡意菩薩從座而起，整服一廂，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！若無因緣，如來不笑。今者世尊何因緣笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無盡意菩薩從座而起，整服一廂，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！若無因緣，如來不笑。今者世尊何因緣笑？」

爾時，世尊告無盡意菩薩言：「善男子！我為饒益不信眾生出舌而笑，非妄語人有如是舌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告無盡意菩薩言：「善男子！我為饒益不信眾生出舌而笑，非妄語人有如是舌。」

爾時，無盡意菩薩白佛言：「世尊！若善男子、若善女人，此法門中能為他人演說一偈，得幾許福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無盡意菩薩白佛言：「世尊！若善男子、若善女人，此法門中能為他人演說一偈，得幾許福？」

佛言：「善男子！十方世界盡佛所見佛眼境界，所有諸佛一切供養、一切樂具皆以供養，乃至諸佛入涅槃已，為作寶塔，所有功德；若復有能為他說此說實義句法門一偈，得福甚多，勝前福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！十方世界盡佛所見佛眼境界，所有諸佛一切供養、一切樂具皆以供養，乃至諸佛入涅槃已，為作寶塔，所有功德；若復有能為他說此說實義句法門一偈，得福甚多，勝前福德。

「善男子！若於說此勝法門者生清淨心，讚言善哉，如是之人則為讚歎一切諸佛；若復有能供養之者，與供養我等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若於說此勝法門者生清淨心，讚言善哉，如是之人則為讚歎一切諸佛；若復有能供養之者，與供養我等無有異。」

爾時，世尊普遍觀察一切眾會。既觀察已，說如是言：「我今實語。善男子！當有地處隨於何處有此法門，住彼地處為一切佛之所觀察。善男子！此法門者，於當來世閻浮提中眾生如藥。若有能於如是法門三種修行——若讀、若誦、若為他說——彼人則與佛在世時請轉法輪無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊普遍觀察一切眾會。既觀察已，說如是言：「我今實語。善男子！當有地處隨於何處有此法門，住彼地處為一切佛之所觀察。善男子！此法門者，於當來世閻浮提中眾生如藥。若有能於如是法門三種修行——若讀、若誦、若為他說——彼人則與佛在世時請轉法輪無有差別。

「善男子！若能書寫如是法門，彼人易得阿耨多羅三藐三菩提則為不難，一切佛藏皆能住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若能書寫如是法門，彼人易得阿耨多羅三藐三菩提則為不難，一切佛藏皆能住持。

「善男子！行惡道者，如是法門不逕其耳。善男子！若有眾生如是法門一逕耳者，捨人身已則生清淨佛之世界。善男子！若有供養一千諸佛種諸善根，如是法門乃逕其耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！行惡道者，如是法門不逕其耳。善男子！若有眾生如是法門一逕耳者，捨人身已則生清淨佛之世界。善男子！若有供養一千諸佛種諸善根，如是法門乃逕其耳。

「善男子！若善男子、若善女人聞此法門，聞已生信，受持、讀誦、能為他說，我說彼人菩提在手，我說彼人必得五眼、自是已後諸根不劣、臨命盡時不失正念。彼人當得一切諸佛和集三昧、毘盧遮那奮迅三昧、陀羅尼藏三昧、珠印髻三昧、授記三昧、觀世印三昧、無字篋三昧；得一切法勝陀羅尼、斷疑陀羅尼、得第一義決定陀羅尼，得如是等無量百千陀羅尼門；當得五通，隨心憶念退生自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若善男子、若善女人聞此法門，聞已生信，受持、讀誦、能為他說，我說彼人菩提在手，我說彼人必得五眼、自是已後諸根不劣、臨命盡時不失正念。彼人當得一切諸佛和集三昧、毘盧遮那奮迅三昧、陀羅尼藏三昧、珠印髻三昧、授記三昧、觀世印三昧、無字篋三昧；得一切法勝陀羅尼、斷疑陀羅尼、得第一義決定陀羅尼，得如是等無量百千陀羅尼門；當得五通，隨心憶念退生自在。」

爾時，世尊告文殊師利法王子言：「文殊師利！汝已供養多佛世尊，則能護念如是法門，復能處處廣為他說。文殊師利！汝所供養、恭敬、給侍幾許諸佛，尊重、讚歎所有善根，文殊師利！於意云何？如是善根為有邊際？為無邊際？可數量不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告文殊師利法王子言：「文殊師利！汝已供養多佛世尊，則能護念如是法門，復能處處廣為他說。文殊師利！汝所供養、恭敬、給侍幾許諸佛，尊重、讚歎所有善根，文殊師利！於意云何？如是善根為有邊際？為無邊際？可數量不？」

文殊師利答言：「世尊！不可數量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「世尊！不可數量。」

佛言：「文殊師利！若能於此娑婆世界五濁亂時為他廣說如是法門，其福過彼。文殊師利！若汝唯以衣服、飲食、床敷臥具、病藥所須供養爾許諸佛如來，不為他說如是法門，汝於彼佛則為得罪。文殊師利！若汝不曾供養一佛，為他廣說如是法門，汝則供養一切如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！若能於此娑婆世界五濁亂時為他廣說如是法門，其福過彼。文殊師利！若汝唯以衣服、飲食、床敷臥具、病藥所須供養爾許諸佛如來，不為他說如是法門，汝於彼佛則為得罪。文殊師利！若汝不曾供養一佛，為他廣說如是法門，汝則供養一切如來。」

世尊說已，文殊師利法王之子、光明炬等諸大仙人，一切眾會，并諸天、人、及阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說已，文殊師利法王之子、光明炬等諸大仙人，一切眾會，并諸天、人、及阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜讚歎。