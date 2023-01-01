佛語經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語經

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住毘耶離大林樓閣上，與大比丘眾八千人俱，八萬四千諸大菩薩，復有學、無學無量人眾圍繞說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住毘耶離大林樓閣上，與大比丘眾八千人俱，八萬四千諸大菩薩，復有學、無學無量人眾圍繞說法。

爾時會中有一菩薩名龍威德上王，從坐而起，整服右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！如來先說佛語修多羅諸經，復有說非佛語。世尊！此有何義？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩名龍威德上王，從坐而起，整服右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！如來先說佛語修多羅諸經，復有說非佛語。世尊！此有何義？云何受持？」

爾時佛告龍威德上王菩薩言：「善男子！如汝所問，於諸經中而說佛語、非佛語者——善男子！——如是非語即是佛語。善男子！善思念之！我於今者善為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告龍威德上王菩薩言：「善男子！如汝所問，於諸經中而說佛語、非佛語者——善男子！——如是非語即是佛語。善男子！善思念之！我於今者善為汝說。」

時龍威德上王菩薩而白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時龍威德上王菩薩而白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「善男子！言非語者即是佛語；善男子！言佛語者，是則名為最重身業。我之所說，皆悉無有不利身業、口業、意業，彼亦無語、無能說者，亦無言者。善男子！諸有色語皆非佛語。若，龍威德上王！色非語非佛語者，受、想、行、識非語亦非佛語；善男子！若無色語，無受、想、行、識語者，是名佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！言非語者即是佛語；善男子！言佛語者，是則名為最重身業。我之所說，皆悉無有不利身業、口業、意業，彼亦無語、無能說者，亦無言者。善男子！諸有色語皆非佛語。若，龍威德上王！色非語非佛語者，受、想、行、識非語亦非佛語；善男子！若無色語，無受、想、行、識語者，是名佛語。

「善男子！若有身、口、意業語者，不名佛語；善男子！若無身、口、意業語者，是名佛語。善男子！若有地、水、火、風、空界如是等語，不名佛語；善男子！若有不說地、水、火、風、空界等者，是名佛語。善男子！若有貪、瞋、癡語，不名佛語；善男子！若無貪、瞋、癡語，是名佛語。善男子！若有漏語及無漏語，不名佛語；善男子！若非漏語、非無漏語，是名佛語。善男子！若有所悕，如是語者不名佛語，以彼佛語不悕求故。善男子！若無高下，如是語者是名佛語。善男子！若有事語、非事語者，不名佛語；善男子！若有非事、非非事語，是名佛語。善男子！若於自性清淨法上言得證者，彼非佛語；善男子！若非自性、非他性語，是名佛語。善男子！若有實語、非實語者，不名佛語；善男子！若無實語、無不實語，是名佛語。善男子！若有『此語是凡夫人之所說語、此是聖人之所說語』，不名佛語；善男子！若無凡語、無聖人語，是名佛語。善男子！若有內語及有外語、內外語者，不名佛語；善男子！若無內語及無外語、內外語者，是名佛語。善男子！若於諸法，有色所依，受、想、行、識所依語者，不名佛語；善男子！若於諸法無色可依，亦無受、想、行、識可依，如是語者是名佛語。善男子！若有處語，是魔王語、是魔民語，不名佛語；善男子！若無一切諸處語者，是名佛語。善男子！若有色覺分別而語，受、想、行、識覺分別語，不名佛語；善男子！若無色覺分別而語，受、想、行、識覺分別語，是名佛語。以此義故，魔及魔民不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有身、口、意業語者，不名佛語；善男子！若無身、口、意業語者，是名佛語。善男子！若有地、水、火、風、空界如是等語，不名佛語；善男子！若有不說地、水、火、風、空界等者，是名佛語。善男子！若有貪、瞋、癡語，不名佛語；善男子！若無貪、瞋、癡語，是名佛語。善男子！若有漏語及無漏語，不名佛語；善男子！若非漏語、非無漏語，是名佛語。善男子！若有所悕，如是語者不名佛語，以彼佛語不悕求故。善男子！若無高下，如是語者是名佛語。善男子！若有事語、非事語者，不名佛語；善男子！若有非事、非非事語，是名佛語。善男子！若於自性清淨法上言得證者，彼非佛語；善男子！若非自性、非他性語，是名佛語。善男子！若有實語、非實語者，不名佛語；善男子！若無實語、無不實語，是名佛語。善男子！若有『此語是凡夫人之所說語、此是聖人之所說語』，不名佛語；善男子！若無凡語、無聖人語，是名佛語。善男子！若有內語及有外語、內外語者，不名佛語；善男子！若無內語及無外語、內外語者，是名佛語。善男子！若於諸法，有色所依，受、想、行、識所依語者，不名佛語；善男子！若於諸法無色可依，亦無受、想、行、識可依，如是語者是名佛語。善男子！若有處語，是魔王語、是魔民語，不名佛語；善男子！若無一切諸處語者，是名佛語。善男子！若有色覺分別而語，受、想、行、識覺分別語，不名佛語；善男子！若無色覺分別而語，受、想、行、識覺分別語，是名佛語。以此義故，魔及魔民不得其便。

「復次善男子！言菩薩者，若色無我，亦不分別非是我所，如是受、想、行、識無我，亦不分別非我所者，名為菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！言菩薩者，若色無我，亦不分別非是我所，如是受、想、行、識無我，亦不分別非我所者，名為菩薩」。

時龍威德上王菩薩而白佛言：「世尊！以何義故而有言說？何者言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時龍威德上王菩薩而白佛言：「世尊！以何義故而有言說？何者言說？」

佛言：「善男子！魔波卑掾……復次，善男子！若菩薩色不作念我當如是，受、想、行、識亦不作念我當如是，如是菩薩於一切處皆無有語。龍威德上王！諸善男子有上勝者，斷一切語、斷一切障、滅諸我慢、斷一切網、離諸二見、離一切想，以無語故，云何有言？亦無可語。是故非語名為佛語。善男子！以此義故，當如是知此是佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！魔波卑掾……復次，善男子！若菩薩色不作念我當如是，受、想、行、識亦不作念我當如是，如是菩薩於一切處皆無有語。龍威德上王！諸善男子有上勝者，斷一切語、斷一切障、滅諸我慢、斷一切網、離諸二見、離一切想，以無語故，云何有言？亦無可語。是故非語名為佛語。善男子！以此義故，當如是知此是佛語。

「善男子！若無身無身行、無口無口行、無意無意行、非行非非行、非謗非不謗、不生不起、無想無處、無住無沒、非寂非行、諦語不動，復非不動而亦不住，自然不緣亦非不緣，善男子！此是佛語。以彼無有可能語故，是名佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若無身無身行、無口無口行、無意無意行、非行非非行、非謗非不謗、不生不起、無想無處、無住無沒、非寂非行、諦語不動，復非不動而亦不住，自然不緣亦非不緣，善男子！此是佛語。以彼無有可能語故，是名佛語。

「善男子！菩薩能作如是學已，是則名為學上上智光明佛語、清涼佛語，遍悅一切諸眾生身、開發一切諸眾生意，趣向佛智受持法義；遍悅一切諸菩薩眾，覺諸睡者善入法界，是善決定向於法輪；轉於法輪、擊大法鼓，降諸魔眾、降伏異怨、降伏一切諸外道眾，是能救護向惡道者、是能莊嚴諸佛世界、是一切佛之所稱歎，必坐道場。如是菩薩已坐道場，如是菩薩已得菩薩諸陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩能作如是學已，是則名為學上上智光明佛語、清涼佛語，遍悅一切諸眾生身、開發一切諸眾生意，趣向佛智受持法義；遍悅一切諸菩薩眾，覺諸睡者善入法界，是善決定向於法輪；轉於法輪、擊大法鼓，降諸魔眾、降伏異怨、降伏一切諸外道眾，是能救護向惡道者、是能莊嚴諸佛世界、是一切佛之所稱歎，必坐道場。如是菩薩已坐道場，如是菩薩已得菩薩諸陀羅尼。」

說此佛語法門之時，聖龍威德上王菩薩菩提分法皆悉滿足，即時獲得無生法忍；二萬六千諸菩薩等，得陀羅尼及諸三昧；八千比丘得無漏法。復有八萬四千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，即以神力雨種種花，供養世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此佛語法門之時，聖龍威德上王菩薩菩提分法皆悉滿足，即時獲得無生法忍；二萬六千諸菩薩等，得陀羅尼及諸三昧；八千比丘得無漏法。復有八萬四千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，即以神力雨種種花，供養世尊。

如來說是法門之時，聖龍威德上王菩薩，及諸大眾天、人、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說是法門之時，聖龍威德上王菩薩，及諸大眾天、人、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。