佛語經
元魏 菩提流支譯1卷CBETA T0832少于一万字 14 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛語經
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元魏天竺三藏菩提流支譯
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如是我聞：
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一時婆伽婆住毘耶離大林樓閣上，與大比丘眾八千人俱，八萬四千諸大菩薩，復有學、無學無量人眾圍繞說法。
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爾時會中有一菩薩名龍威德上王，從坐而起，整服右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！如來先說佛語修多羅諸經，復有說非佛語。世尊！此有何義？云何受持？」
爾時會中有一菩薩名龍威德上王，從坐而起，整服右肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！如來先說佛語修多羅諸經，復有說非佛語。世尊！此有何義？云何受持？」
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爾時佛告龍威德上王菩薩言：「善男子！如汝所問，於諸經中而說佛語、非佛語者——善男子！——如是非語即是佛語。善男子！善思念之！我於今者善為汝說。」
爾時佛告龍威德上王菩薩言：「善男子！如汝所問，於諸經中而說佛語、非佛語者——善男子！——如是非語即是佛語。善男子！善思念之！我於今者善為汝說。」
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時龍威德上王菩薩而白佛言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」
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佛言：「善男子！言非語者即是佛語；善男子！言佛語者，是則名為最重身業。我之所說，皆悉無有不利身業、口業、意業，彼亦無語、無能說者，亦無言者。善男子！諸有色語皆非佛語。若，龍威德上王！色非語非佛語者，受、想、行、識非語亦非佛語；善男子！若無色語，無受、想、行、識語者，是名佛語。
佛言：「善男子！言非語者即是佛語；善男子！言佛語者，是則名為最重身業。我之所說，皆悉無有不利身業、口業、意業，彼亦無語、無能說者，亦無言者。善男子！諸有色語皆非佛語。若，龍威德上王！色非語非佛語者，受、想、行、識非語亦非佛語；善男子！若無色語，無受、想、行、識語者，是名佛語。
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「善男子！若有身、口、意業語者，不名佛語；善男子！若無身、口、意業語者，是名佛語。善男子！若有地、水、火、風、空界如是等語，不名佛語；善男子！若有不說地、水、火、風、空界等者，是名佛語。善男子！若有貪、瞋、癡語，不名佛語；善男子！若無貪、瞋、癡語，是名佛語。善男子！若有漏語及無漏語，不名佛語；善男子！若非漏語、非無漏語，是名佛語。善男子！若有所悕，如是語者不名佛語，以彼佛語不悕求故。善男子！若無高下，如是語者是名佛語。善男子！若有事語、非事語者，不名佛語；善男子！若有非事、非非事語，是名佛語。善男子！若於自性清淨法上言得證者，彼非佛語；善男子！若非自性、非他性語，是名佛語。善男子！若有實語、非實語者，不名佛語；善男子！若無實語、無不實語，是名佛語。善男子！若有『此語是凡夫人之所說語、此是聖人之所說語』，不名佛語；善男子！若無凡語、無聖人語，是名佛語。善男子！若有內語及有外語、內外語者，不名佛語；善男子！若無內語及無外語、內外語者，是名佛語。善男子！若於諸法，有色所依，受、想、行、識所依語者，不名佛語；善男子！若於諸法無色可依，亦無受、想、行、識可依，如是語者是名佛語。善男子！若有處語，是魔王語、是魔民語，不名佛語；善男子！若無一切諸處語者，是名佛語。善男子！若有色覺分別而語，受、想、行、識覺分別語，不名佛語；善男子！若無色覺分別而語，受、想、行、識覺分別語，是名佛語。以此義故，魔及魔民不得其便。
「善男子！若有身、口、意業語者，不名佛語；善男子！若無身、口、意業語者，是名佛語。善男子！若有地、水、火、風、空界如是等語，不名佛語；善男子！若有不說地、水、火、風、空界等者，是名佛語。善男子！若有貪、瞋、癡語，不名佛語；善男子！若無貪、瞋、癡語，是名佛語。善男子！若有漏語及無漏語，不名佛語；善男子！若非漏語、非無漏語，是名佛語。善男子！若有所悕，如是語者不名佛語，以彼佛語不悕求故。善男子！若無高下，如是語者是名佛語。善男子！若有事語、非事語者，不名佛語；善男子！若有非事、非非事語，是名佛語。善男子！若於自性清淨法上言得證者，彼非佛語；善男子！若非自性、非他性語，是名佛語。善男子！若有實語、非實語者，不名佛語；善男子！若無實語、無不實語，是名佛語。善男子！若有『此語是凡夫人之所說語、此是聖人之所說語』，不名佛語；善男子！若無凡語、無聖人語，是名佛語。善男子！若有內語及有外語、內外語者，不名佛語；善男子！若無內語及無外語、內外語者，是名佛語。善男子！若於諸法，有色所依，受、想、行、識所依語者，不名佛語；善男子！若於諸法無色可依，亦無受、想、行、識可依，如是語者是名佛語。善男子！若有處語，是魔王語、是魔民語，不名佛語；善男子！若無一切諸處語者，是名佛語。善男子！若有色覺分別而語，受、想、行、識覺分別語，不名佛語；善男子！若無色覺分別而語，受、想、行、識覺分別語，是名佛語。以此義故，魔及魔民不得其便。
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「復次善男子！言菩薩者，若色無我，亦不分別非是我所，如是受、想、行、識無我，亦不分別非我所者，名為菩薩」。
「復次善男子！言菩薩者，若色無我，亦不分別非是我所，如是受、想、行、識無我，亦不分別非我所者，名為菩薩」。
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時龍威德上王菩薩而白佛言：「世尊！以何義故而有言說？何者言說？」
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佛言：「善男子！魔波卑掾……復次，善男子！若菩薩色不作念我當如是，受、想、行、識亦不作念我當如是，如是菩薩於一切處皆無有語。龍威德上王！諸善男子有上勝者，斷一切語、斷一切障、滅諸我慢、斷一切網、離諸二見、離一切想，以無語故，云何有言？亦無可語。是故非語名為佛語。善男子！以此義故，當如是知此是佛語。
佛言：「善男子！魔波卑掾……復次，善男子！若菩薩色不作念我當如是，受、想、行、識亦不作念我當如是，如是菩薩於一切處皆無有語。龍威德上王！諸善男子有上勝者，斷一切語、斷一切障、滅諸我慢、斷一切網、離諸二見、離一切想，以無語故，云何有言？亦無可語。是故非語名為佛語。善男子！以此義故，當如是知此是佛語。
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「善男子！若無身無身行、無口無口行、無意無意行、非行非非行、非謗非不謗、不生不起、無想無處、無住無沒、非寂非行、諦語不動，復非不動而亦不住，自然不緣亦非不緣，善男子！此是佛語。以彼無有可能語故，是名佛語。
「善男子！若無身無身行、無口無口行、無意無意行、非行非非行、非謗非不謗、不生不起、無想無處、無住無沒、非寂非行、諦語不動，復非不動而亦不住，自然不緣亦非不緣，善男子！此是佛語。以彼無有可能語故，是名佛語。
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「善男子！菩薩能作如是學已，是則名為學上上智光明佛語、清涼佛語，遍悅一切諸眾生身、開發一切諸眾生意，趣向佛智受持法義；遍悅一切諸菩薩眾，覺諸睡者善入法界，是善決定向於法輪；轉於法輪、擊大法鼓，降諸魔眾、降伏異怨、降伏一切諸外道眾，是能救護向惡道者、是能莊嚴諸佛世界、是一切佛之所稱歎，必坐道場。如是菩薩已坐道場，如是菩薩已得菩薩諸陀羅尼。」
「善男子！菩薩能作如是學已，是則名為學上上智光明佛語、清涼佛語，遍悅一切諸眾生身、開發一切諸眾生意，趣向佛智受持法義；遍悅一切諸菩薩眾，覺諸睡者善入法界，是善決定向於法輪；轉於法輪、擊大法鼓，降諸魔眾、降伏異怨、降伏一切諸外道眾，是能救護向惡道者、是能莊嚴諸佛世界、是一切佛之所稱歎，必坐道場。如是菩薩已坐道場，如是菩薩已得菩薩諸陀羅尼。」
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說此佛語法門之時，聖龍威德上王菩薩菩提分法皆悉滿足，即時獲得無生法忍；二萬六千諸菩薩等，得陀羅尼及諸三昧；八千比丘得無漏法。復有八萬四千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，即以神力雨種種花，供養世尊。
說此佛語法門之時，聖龍威德上王菩薩菩提分法皆悉滿足，即時獲得無生法忍；二萬六千諸菩薩等，得陀羅尼及諸三昧；八千比丘得無漏法。復有八萬四千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，即以神力雨種種花，供養世尊。
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如來說是法門之時，聖龍威德上王菩薩，及諸大眾天、人、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
如來說是法門之時，聖龍威德上王菩薩，及諸大眾天、人、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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