大乘遍照光明藏無字法門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘遍照光明藏無字法門經

大唐天竺三藏地婆訶羅再譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏地婆訶羅再譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山，與大菩薩及比丘僧無量百千億那由他眾俱。其諸菩薩，一切皆得大智善權，悉能通達無字法藏，具樂說辯不違真俗，勇猛精進永離蓋纏，調伏諸根無所執著，憐愍眾生如視一子，愛重實智如大寶洲，慚愧為身定慧為首，以大慈悲而為體性，知善不善、實不實法，照了二空住勝妙地，得大名稱永安隱眠，決定修行最上之法，永離胎藏下劣之身，示現受生守護國土，諸所施為普遍賢善，離於三界能救三界，其行清淨善達自他，皆得具足如是功德。其名曰：勝思惟菩薩，勝趣行菩薩，妙音菩薩，美音菩薩，辯具菩薩，辯聚菩薩，珠髻菩薩，千輻菩薩，法輞菩薩，法響菩薩，蓮花面菩薩，蓮華眼菩薩，持地菩薩，持世菩薩，聲遍大地菩薩。如是等菩薩摩訶薩，一切皆是童子像類，於此眾中而為上首，各各與己眷屬等俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山，與大菩薩及比丘僧無量百千億那由他眾俱。其諸菩薩，一切皆得大智善權，悉能通達無字法藏，具樂說辯不違真俗，勇猛精進永離蓋纏，調伏諸根無所執著，憐愍眾生如視一子，愛重實智如大寶洲，慚愧為身定慧為首，以大慈悲而為體性，知善不善、實不實法，照了二空住勝妙地，得大名稱永安隱眠，決定修行最上之法，永離胎藏下劣之身，示現受生守護國土，諸所施為普遍賢善，離於三界能救三界，其行清淨善達自他，皆得具足如是功德。其名曰：勝思惟菩薩，勝趣行菩薩，妙音菩薩，美音菩薩，辯具菩薩，辯聚菩薩，珠髻菩薩，千輻菩薩，法輞菩薩，法響菩薩，蓮花面菩薩，蓮華眼菩薩，持地菩薩，持世菩薩，聲遍大地菩薩。如是等菩薩摩訶薩，一切皆是童子像類，於此眾中而為上首，各各與己眷屬等俱。

爾時，觀世音菩薩，與無量無數灌頂受職諸菩薩眾之所圍繞；得大勢菩薩，與無量億大梵天眾之所圍繞；勝思惟菩薩，與無量菩薩及天主帝釋之所圍繞；虛空藏菩薩，與無量四天王眾之所圍繞；眾所知識菩薩，與無量婇女之所圍繞；普賢菩薩、離疑菩薩、不空見菩薩、止諸蓋菩薩、無量善巧藥王菩薩、藥上菩薩等，各與無量菩薩大眾之所圍繞；長老舍利弗、摩訶目乾連、摩訶迦葉等，各與一切大阿羅漢之所圍繞；乃至十方恒河沙等一切世界所有日月諸天子等，各以威光來至佛所，以佛神力，彼彼威光不能照曜，猶如聚墨比閻浮金；又有無量那羅延天，及以水天德叉迦龍王、阿那婆達多龍王等，亦與眷屬之所圍繞；美音乾闥婆王，亦與無量乾闥婆眾之所圍繞；無濁迦婁羅王，與七億迦婁羅王眷屬圍繞；乃至十方恒沙世界一切菩薩，各請己佛，與眷屬俱，來至此間娑婆世界，持諸上妙出世供具，供養於佛及菩薩已，各禮佛足却住一面，坐蓮華座瞻仰世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音菩薩，與無量無數灌頂受職諸菩薩眾之所圍繞；得大勢菩薩，與無量億大梵天眾之所圍繞；勝思惟菩薩，與無量菩薩及天主帝釋之所圍繞；虛空藏菩薩，與無量四天王眾之所圍繞；眾所知識菩薩，與無量婇女之所圍繞；普賢菩薩、離疑菩薩、不空見菩薩、止諸蓋菩薩、無量善巧藥王菩薩、藥上菩薩等，各與無量菩薩大眾之所圍繞；長老舍利弗、摩訶目乾連、摩訶迦葉等，各與一切大阿羅漢之所圍繞；乃至十方恒河沙等一切世界所有日月諸天子等，各以威光來至佛所，以佛神力，彼彼威光不能照曜，猶如聚墨比閻浮金；又有無量那羅延天，及以水天德叉迦龍王、阿那婆達多龍王等，亦與眷屬之所圍繞；美音乾闥婆王，亦與無量乾闥婆眾之所圍繞；無濁迦婁羅王，與七億迦婁羅王眷屬圍繞；乃至十方恒沙世界一切菩薩，各請己佛，與眷屬俱，來至此間娑婆世界，持諸上妙出世供具，供養於佛及菩薩已，各禮佛足却住一面，坐蓮華座瞻仰世尊。

爾時勝思惟菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「世尊！我為四眾，欲問如來二字之義，惟願如來為我解說，令我等輩咸得利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝思惟菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「世尊！我為四眾，欲問如來二字之義，惟願如來為我解說，令我等輩咸得利益。」

爾時世尊告勝思惟菩薩言：「善男子！如來豈為一眾生故出現於世？乃為利益無量眾生出現於世。善男子！汝今乃能為四眾故，請問於我二字之義。隨汝所問，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告勝思惟菩薩言：「善男子！如來豈為一眾生故出現於世？乃為利益無量眾生出現於世。善男子！汝今乃能為四眾故，請問於我二字之義。隨汝所問，當為汝說。」

於是勝思惟菩薩蒙佛聽許，白佛言：「世尊！有何等法，菩薩摩訶薩應當除滅及以守護？復有何法，如來克證及以覺知？如是二義惟願為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是勝思惟菩薩蒙佛聽許，白佛言：「世尊！有何等法，菩薩摩訶薩應當除滅及以守護？復有何法，如來克證及以覺知？如是二義惟願為說。」

爾時，佛讚勝思惟言：「善哉，善哉！善男子！汝已成就無量福慧，復為如來加威神力，乃能問我如是之義。諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚勝思惟言：「善哉，善哉！善男子！汝已成就無量福慧，復為如來加威神力，乃能問我如是之義。諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。

「善男子！有一種法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂欲貪。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂瞋恚。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂愚癡。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂我執。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂懈怠。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂睡眠。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂染愛。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂疑惑。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂無明。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！如上所說如是等法，菩薩摩訶薩應當除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有一種法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂欲貪。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂瞋恚。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂愚癡。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂我執。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂懈怠。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂睡眠。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂染愛。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂疑惑。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！復有一法，菩薩摩訶薩應當除滅。何等一法？所謂無明。如是一法，菩薩摩訶薩應當除滅。善男子！如上所說如是等法，菩薩摩訶薩應當除滅。

「善男子！汝問於我，復有何法，菩薩摩訶薩應守護者，今為汝說。善男子！有一種法，菩薩摩訶薩常當守護。何等一法？所謂己所不欲，勿勸他人。如是一法，菩薩摩訶薩常應守護。何以故？若菩薩摩訶薩守護此法，即是守護諸佛如來一切戒藏。如諸菩薩，自愛命者則不應殺，自愛財者則不應盜，自愛妻者不應侵他，自愛實語不應誑彼，自愛和合不應間他，自愛正直不應邪綺，自愛柔軟不應惡罵，自愛止足終不於他而生貪欲，自愛仁恕終不於他而生瞋恚，自愛正見終不教他令生邪見。善男子！如是菩薩發意說言，『我今敬順如來正教，應當勤心守護此法』，是名菩薩摩訶薩守護一法。善男子！我見如是諸菩薩等，欲求無上大菩提者，悉為樂故而求菩提，無有為苦求之者也。善男子！是故我說己所不欲，勿勸他人。如是等法，菩薩摩訶薩應當守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝問於我，復有何法，菩薩摩訶薩應守護者，今為汝說。善男子！有一種法，菩薩摩訶薩常當守護。何等一法？所謂己所不欲，勿勸他人。如是一法，菩薩摩訶薩常應守護。何以故？若菩薩摩訶薩守護此法，即是守護諸佛如來一切戒藏。如諸菩薩，自愛命者則不應殺，自愛財者則不應盜，自愛妻者不應侵他，自愛實語不應誑彼，自愛和合不應間他，自愛正直不應邪綺，自愛柔軟不應惡罵，自愛止足終不於他而生貪欲，自愛仁恕終不於他而生瞋恚，自愛正見終不教他令生邪見。善男子！如是菩薩發意說言，『我今敬順如來正教，應當勤心守護此法』，是名菩薩摩訶薩守護一法。善男子！我見如是諸菩薩等，欲求無上大菩提者，悉為樂故而求菩提，無有為苦求之者也。善男子！是故我說己所不欲，勿勸他人。如是等法，菩薩摩訶薩應當守護。」

爾時勝思惟菩薩復白佛言：「世尊！何等之法，如來克證及以覺知？惟願為我開演其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝思惟菩薩復白佛言：「世尊！何等之法，如來克證及以覺知？惟願為我開演其義。」

佛言：「善男子！無有一法而是如來所覺所證。何以故？於諸法中無覺無證，此是如來所證所覺。善男子！一切諸法本無有法，如來覺證；一切諸法本無有滅，如來覺證；一切諸法性離二邊，如來覺證；一切諸法本無有實，如來覺證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！無有一法而是如來所覺所證。何以故？於諸法中無覺無證，此是如來所證所覺。善男子！一切諸法本無有法，如來覺證；一切諸法本無有滅，如來覺證；一切諸法性離二邊，如來覺證；一切諸法本無有實，如來覺證。

「復次善男子！一切諸法，皆從自業因緣力故而得生起；而是因緣，念念不住猶如電光，如是業緣，如來覺證。是故我說以因緣故而諸法生，以因緣故而諸法滅，若離因緣，則無業報。如是等事，如來覺知。善男子！如是所覺一切法性，是名遍照光明之藏。善男子！何故法性名之為藏？以諸眾生世出世智，皆依此藏而得生故。如以實智觀彼法性，智依彼生，故名為藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！一切諸法，皆從自業因緣力故而得生起；而是因緣，念念不住猶如電光，如是業緣，如來覺證。是故我說以因緣故而諸法生，以因緣故而諸法滅，若離因緣，則無業報。如是等事，如來覺知。善男子！如是所覺一切法性，是名遍照光明之藏。善男子！何故法性名之為藏？以諸眾生世出世智，皆依此藏而得生故。如以實智觀彼法性，智依彼生，故名為藏。

「復次善男子！我亦復說一切諸法如幻如焰，如水中月，如是等事，如來覺證；又善男子！諸法性相，一味解脫，如是等事，如來覺證。善男子！如是解脫一味法性，是名遍照光明之藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！我亦復說一切諸法如幻如焰，如水中月，如是等事，如來覺證；又善男子！諸法性相，一味解脫，如是等事，如來覺證。善男子！如是解脫一味法性，是名遍照光明之藏。

「復次善男子！又有一法如來覺證。何等一法？所謂諸法不生不滅、不增不減、不來不去、不取不捨、非因非緣。如是等法，如來覺證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！又有一法如來覺證。何等一法？所謂諸法不生不滅、不增不減、不來不去、不取不捨、非因非緣。如是等法，如來覺證。

「復次善男子！如來了知一切諸法無有自性，不可為喻，無有文字之所辯說。如是之法，如來覺證。善男子！如上所說如是之法，悉是如來所覺所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！如來了知一切諸法無有自性，不可為喻，無有文字之所辯說。如是之法，如來覺證。善男子！如上所說如是之法，悉是如來所覺所證。」

當佛說此遍照光明藏無字法時，有微塵數諸菩薩等得住十地；又有無量諸菩薩等住於諸地；又有無量諸菩薩等證得百千諸大三昧；又有無量塵數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；又有無量無邊眾生得阿羅漢果；又有無量無邊眾生得脫地獄、餓鬼、畜生種種諸苦，生人天中受勝妙樂；諸在會眾悉不唐捐，無有一人而空過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說此遍照光明藏無字法時，有微塵數諸菩薩等得住十地；又有無量諸菩薩等住於諸地；又有無量諸菩薩等證得百千諸大三昧；又有無量塵數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心；又有無量無邊眾生得阿羅漢果；又有無量無邊眾生得脫地獄、餓鬼、畜生種種諸苦，生人天中受勝妙樂；諸在會眾悉不唐捐，無有一人而空過者。

爾時佛告羅睺羅言：「善男子！我此法要，汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告羅睺羅言：「善男子！我此法要，汝當受持。」

時彼會中有九十億菩薩摩訶薩聞是語已，承佛神力，白佛言：「世尊！我等誓於娑婆世界後時後分，見有堪能為法器者，我當為彼宣說是經，惟願世尊不以為慮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼會中有九十億菩薩摩訶薩聞是語已，承佛神力，白佛言：「世尊！我等誓於娑婆世界後時後分，見有堪能為法器者，我當為彼宣說是經，惟願世尊不以為慮。」

爾時四天王復白佛言：「世尊！若當來世有善男子及善女人，能有受持此經典者，我當擁護，諸有願求皆令滿足。何以故？此善男子及善女人，能持此經，是法器故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王復白佛言：「世尊！若當來世有善男子及善女人，能有受持此經典者，我當擁護，諸有願求皆令滿足。何以故？此善男子及善女人，能持此經，是法器故。」

爾時世尊，見九十億諸菩薩等，及四天王如是請已，便作是言：「善男子！我此所說遍照光明藏無字法門，我得佛來未曾演說，今為汝等而演說之。善男子！彼未來世諸眾生等，若得聞此希有法門，當知是人久已成就無量福慧；當知是人則為承事供養於我；當知是人則為荷擔佛大菩提；當知是人決定當得成就辯才；當知是人決定當得清淨佛土；當知是人臨命終時定當得見阿彌陀佛，菩薩大眾之所圍繞；當知是人常見我身在靈鷲山，及見此等諸菩薩眾；當知是人則為已得無盡法藏；當知是人得宿命智；當知是人不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，見九十億諸菩薩等，及四天王如是請已，便作是言：「善男子！我此所說遍照光明藏無字法門，我得佛來未曾演說，今為汝等而演說之。善男子！彼未來世諸眾生等，若得聞此希有法門，當知是人久已成就無量福慧；當知是人則為承事供養於我；當知是人則為荷擔佛大菩提；當知是人決定當得成就辯才；當知是人決定當得清淨佛土；當知是人臨命終時定當得見阿彌陀佛，菩薩大眾之所圍繞；當知是人常見我身在靈鷲山，及見此等諸菩薩眾；當知是人則為已得無盡法藏；當知是人得宿命智；當知是人不墮惡道。

「復次善男子！今我說是未曾有法，若當來世有善男子及善女人，設有已作五逆等罪，聞此法門，若能書、持、讀誦、解說，或勸他人書、持、讀誦及以解說，我見是人不墮惡道，其人所有諸煩惱障、業障、報障，皆得清淨，其人來世具得五眼，其人則為一切諸佛所共灌頂，其人則為諸佛世尊及諸菩薩之所護念，其人來世在在所生，具足諸根無有缺減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！今我說是未曾有法，若當來世有善男子及善女人，設有已作五逆等罪，聞此法門，若能書、持、讀誦、解說，或勸他人書、持、讀誦及以解說，我見是人不墮惡道，其人所有諸煩惱障、業障、報障，皆得清淨，其人來世具得五眼，其人則為一切諸佛所共灌頂，其人則為諸佛世尊及諸菩薩之所護念，其人來世在在所生，具足諸根無有缺減。」

佛說是經已，勝思惟菩薩摩訶薩等，及諸比丘，天龍八部，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，勝思惟菩薩摩訶薩等，及諸比丘，天龍八部，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。