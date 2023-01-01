大乘離文字普光明藏經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘離文字普光明藏經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大菩薩無量百千億那由他數——皆是大智精進善巧，證無言法獲妙辯才，是處非處不相違反，善調身心具諸解脫，常遊三昧不捨大悲，慚愧為身智慧為首，多所饒益如大寶洲，了知諸法善不善相，不著文字而有言說，於真俗門洞達無礙，深明實際不住其中，善能分別而無所受，雖厭生死常護世間，周遍十方有大名稱，於真妙藏寂然宴息，雖現受身永出三界，而行諸有勉濟眾生，平等教誨志常賢善，平等憐愍心無染著，能令自他莫不清淨，成就如是無量功德——其名曰：勝思惟菩薩、法震音菩薩、妙身菩薩、法輞菩薩、辯積菩薩、持地菩薩、持世菩薩、大名稱菩薩、具諸辯菩薩、千容相菩薩、功德山菩薩、蓮華眼菩薩、蓮華面菩薩、珠髻菩薩、妙音菩薩。如是等菩薩摩訶薩，皆如童子色相端嚴，於此眾中而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大菩薩無量百千億那由他數——皆是大智精進善巧，證無言法獲妙辯才，是處非處不相違反，善調身心具諸解脫，常遊三昧不捨大悲，慚愧為身智慧為首，多所饒益如大寶洲，了知諸法善不善相，不著文字而有言說，於真俗門洞達無礙，深明實際不住其中，善能分別而無所受，雖厭生死常護世間，周遍十方有大名稱，於真妙藏寂然宴息，雖現受身永出三界，而行諸有勉濟眾生，平等教誨志常賢善，平等憐愍心無染著，能令自他莫不清淨，成就如是無量功德——其名曰：勝思惟菩薩、法震音菩薩、妙身菩薩、法輞菩薩、辯積菩薩、持地菩薩、持世菩薩、大名稱菩薩、具諸辯菩薩、千容相菩薩、功德山菩薩、蓮華眼菩薩、蓮華面菩薩、珠髻菩薩、妙音菩薩。如是等菩薩摩訶薩，皆如童子色相端嚴，於此眾中而為上首。

爾時觀自在菩薩與恒河沙等紹尊位者諸菩薩俱；殊勝見菩薩與無央數天帝釋俱；虛空藏菩薩與無量菩薩及無量四天王眾俱；大勢至菩薩與無量億梵天眾俱；遍吉祥菩薩與無量婇女俱；普賢菩薩、不空見菩薩、星宿王菩薩、離疑菩薩、息諸蓋菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩，各與無量菩薩眾俱；其中亦有無量諸佛自變其身作菩薩像；尊者舍利弗、摩訶目乾連、摩訶迦葉，如是等大阿羅漢，各與無量聲聞眾俱；那羅延等無量天眾，乃至恒沙國土日月諸天，威光照耀悉來佛所。至佛所已，彼天威光不能復現，猶如聚墨對閻浮金。婆樓那龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、美音乾闥婆王、無擾濁迦樓羅王，各與無量諸眷屬俱，來入此會。十方世界如恒河沙所有菩薩，咸於本土啟請如來，與諸四眾同時到此，各持種種出過世間殊好供養，奉上於佛、諸菩薩已，即於會中坐蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩與恒河沙等紹尊位者諸菩薩俱；殊勝見菩薩與無央數天帝釋俱；虛空藏菩薩與無量菩薩及無量四天王眾俱；大勢至菩薩與無量億梵天眾俱；遍吉祥菩薩與無量婇女俱；普賢菩薩、不空見菩薩、星宿王菩薩、離疑菩薩、息諸蓋菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩，各與無量菩薩眾俱；其中亦有無量諸佛自變其身作菩薩像；尊者舍利弗、摩訶目乾連、摩訶迦葉，如是等大阿羅漢，各與無量聲聞眾俱；那羅延等無量天眾，乃至恒沙國土日月諸天，威光照耀悉來佛所。至佛所已，彼天威光不能復現，猶如聚墨對閻浮金。婆樓那龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、美音乾闥婆王、無擾濁迦樓羅王，各與無量諸眷屬俱，來入此會。十方世界如恒河沙所有菩薩，咸於本土啟請如來，與諸四眾同時到此，各持種種出過世間殊好供養，奉上於佛、諸菩薩已，即於會中坐蓮華座。

爾時勝思惟菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我今欲請二字之義，惟願如來垂哀見許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝思惟菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我今欲請二字之義，惟願如來垂哀見許。」

佛告勝思惟菩薩言：「善男子！欲有問者隨汝意問，如來不為一眾生故出現世間，為欲利益無量眾生而出現耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝思惟菩薩言：「善男子！欲有問者隨汝意問，如來不為一眾生故出現世間，為欲利益無量眾生而出現耳！」

於是勝思惟菩薩即白佛言：「世尊！何者一法，是諸菩薩所應永離？何者一法，是諸菩薩應常護持？何者一法，是諸如來現所覺了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是勝思惟菩薩即白佛言：「世尊！何者一法，是諸菩薩所應永離？何者一法，是諸菩薩應常護持？何者一法，是諸如來現所覺了？」

佛言：「善哉善哉！善男子！汝以如來威神之力，乃能問我如是深義。諦聽諦聽，善思念之！當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！汝以如來威神之力，乃能問我如是深義。諦聽諦聽，善思念之！當為汝說。

「善男子！有一種法菩薩應離，所謂欲貪。善男子！如是一法是諸菩薩所應永離。善男子！復有一法菩薩應離，所謂瞋怒，如是一法是諸菩薩所應永離。善男子！復有一法菩薩應離，所謂愚癡，如是一法是諸菩薩所應永離。善男子！復有一法菩薩應離，所謂我取。善男子！復有一法菩薩應離，所謂疑惑。善男子！復有一法菩薩應離，所謂憍慢。善男子！復有一法菩薩應離，所謂懈怠。善男子！復有一法菩薩應離，所謂惛眠。善男子！復有一法菩薩應離，所謂愛著。善男子！如是一法，是諸菩薩所應永離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有一種法菩薩應離，所謂欲貪。善男子！如是一法是諸菩薩所應永離。善男子！復有一法菩薩應離，所謂瞋怒，如是一法是諸菩薩所應永離。善男子！復有一法菩薩應離，所謂愚癡，如是一法是諸菩薩所應永離。善男子！復有一法菩薩應離，所謂我取。善男子！復有一法菩薩應離，所謂疑惑。善男子！復有一法菩薩應離，所謂憍慢。善男子！復有一法菩薩應離，所謂懈怠。善男子！復有一法菩薩應離，所謂惛眠。善男子！復有一法菩薩應離，所謂愛著。善男子！如是一法，是諸菩薩所應永離。

「善男子！汝復問我：『何者一法，是諸菩薩應常護持？』善男子！謂諸菩薩非己所安不加於物。若諸菩薩守護此法，即是能持諸佛如來一切禁戒。何以故？自愛身命不應殺生；自重資財不應偷盜；自護妻室不應侵他。如是等行皆名一法。善男子！若有敬順如來語者，於此一法常當憶念。何以故？無有眾生愛樂於苦，凡有所作悉求安樂，乃至菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦為自他皆得樂故。善男子！以如是義我說此言，非己所安不加於物，如是一法是諸菩薩應常護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝復問我：『何者一法，是諸菩薩應常護持？』善男子！謂諸菩薩非己所安不加於物。若諸菩薩守護此法，即是能持諸佛如來一切禁戒。何以故？自愛身命不應殺生；自重資財不應偷盜；自護妻室不應侵他。如是等行皆名一法。善男子！若有敬順如來語者，於此一法常當憶念。何以故？無有眾生愛樂於苦，凡有所作悉求安樂，乃至菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦為自他皆得樂故。善男子！以如是義我說此言，非己所安不加於物，如是一法是諸菩薩應常護持。

「善男子！如汝所問：『何者一法，是諸如來現所覺了？』善男子！無有少法是如來覺。何以故？如來覺者無所覺故。善男子！一切法無生是如來覺；一切法無滅是如來覺；一切法離二邊是如來覺；一切法不實是如來覺。善男子！諸業自性是如來覺；一切法從因緣生是如來覺；因緣之法猶如電光是如來覺；以因緣故而有諸業是如來覺。善男子！一切法性普光明藏是如來覺。善男子！何故法性名普光明藏？善男子！世出世智依之以生，如母懷子，故名為藏。若智生時反照其本，如是法性為般若波羅蜜之所攝藏，是故名為普光明藏。善男子！一切法如幻如焰是如來覺。善男子！諸法實性一味解脫是如來覺，一味解脫是即名為普光明藏。善男子！一相法是如來覺。云何一相？所謂諸法不來不去、非因非緣、不生不滅、無取無捨、不增不減。善男子！諸法自性本無所有不可為喻，非是文詞之所辯說。如是一法，是諸如來現所覺了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如汝所問：『何者一法，是諸如來現所覺了？』善男子！無有少法是如來覺。何以故？如來覺者無所覺故。善男子！一切法無生是如來覺；一切法無滅是如來覺；一切法離二邊是如來覺；一切法不實是如來覺。善男子！諸業自性是如來覺；一切法從因緣生是如來覺；因緣之法猶如電光是如來覺；以因緣故而有諸業是如來覺。善男子！一切法性普光明藏是如來覺。善男子！何故法性名普光明藏？善男子！世出世智依之以生，如母懷子，故名為藏。若智生時反照其本，如是法性為般若波羅蜜之所攝藏，是故名為普光明藏。善男子！一切法如幻如焰是如來覺。善男子！諸法實性一味解脫是如來覺，一味解脫是即名為普光明藏。善男子！一相法是如來覺。云何一相？所謂諸法不來不去、非因非緣、不生不滅、無取無捨、不增不減。善男子！諸法自性本無所有不可為喻，非是文詞之所辯說。如是一法，是諸如來現所覺了。」

當佛說此莊嚴王離文字普光明藏法門之時，有十地菩薩所見微塵數眾生，悉發阿耨多羅三藐三菩提心；復有如是微塵數眾生，皆發聲聞、辟支佛心；復有如是微塵數眾生，在地獄者皆得離苦生人天中；無量菩薩得入初地，無量菩薩得百千三昧；無量眾生悉蒙利益，無空過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說此莊嚴王離文字普光明藏法門之時，有十地菩薩所見微塵數眾生，悉發阿耨多羅三藐三菩提心；復有如是微塵數眾生，皆發聲聞、辟支佛心；復有如是微塵數眾生，在地獄者皆得離苦生人天中；無量菩薩得入初地，無量菩薩得百千三昧；無量眾生悉蒙利益，無空過者。

爾時佛告羅睺羅言：「善男子！我此法要汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告羅睺羅言：「善男子！我此法要汝當受持。」

說是語時，會中有九十億菩薩摩訶薩，承佛威神即皆避座，白佛言：「世尊！我等誓當受持如來所說法要，於此娑婆國土最後時中，見有其人流通為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，會中有九十億菩薩摩訶薩，承佛威神即皆避座，白佛言：「世尊！我等誓當受持如來所說法要，於此娑婆國土最後時中，見有其人流通為說。」

爾時四天王白佛言：「世尊！若有能持此經典者，我當擁護，令其志願皆得滿足。所以者何？能持此經是法器故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王白佛言：「世尊！若有能持此經典者，我當擁護，令其志願皆得滿足。所以者何？能持此經是法器故。」

爾時世尊普觀眾會而作是言：「諸仁者！我此所說甚深方廣希有法門，非諸眾生有少善根而能聽受，能聽受者即為承事供養於我，亦為荷擔無上菩提。是人當得辯才無礙，決定生於清淨佛土；是人臨終定得親見阿彌陀佛、菩薩大眾而現在前。我今在此耆闍崛山，諸菩薩眾所共圍繞，彼臨終時亦如是見！當知是人即為已得無盡法藏；當知是人得宿命智；當知是人不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普觀眾會而作是言：「諸仁者！我此所說甚深方廣希有法門，非諸眾生有少善根而能聽受，能聽受者即為承事供養於我，亦為荷擔無上菩提。是人當得辯才無礙，決定生於清淨佛土；是人臨終定得親見阿彌陀佛、菩薩大眾而現在前。我今在此耆闍崛山，諸菩薩眾所共圍繞，彼臨終時亦如是見！當知是人即為已得無盡法藏；當知是人得宿命智；當知是人不墮惡道。

「善男子！我今說此一切世間難信之法，設有眾生作五逆罪，聞是經已書持、讀誦、為人解說，所有業障咸得消除，終不受於惡趣之苦，斯人即為諸佛菩薩之所護念，在在所生諸根具足，蒙佛灌頂五眼清淨。善男子！取要言之，我見是人已成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今說此一切世間難信之法，設有眾生作五逆罪，聞是經已書持、讀誦、為人解說，所有業障咸得消除，終不受於惡趣之苦，斯人即為諸佛菩薩之所護念，在在所生諸根具足，蒙佛灌頂五眼清淨。善男子！取要言之，我見是人已成佛道。」

佛說此經已，勝思惟等一切菩薩，及諸聲聞、天龍八部，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，勝思惟等一切菩薩，及諸聲聞、天龍八部，皆大歡喜，信受奉行。