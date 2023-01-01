無字寶篋經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無字寶篋經

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中。時，有無量百千萬億大菩薩眾圍遶如來，皆是大智，善權方便，勇猛精進；善能通達無字法門；善能清淨是處、非處；慚愧解脫羅網所覆，調伏諸根；以慈悲牙、以慚愧牙，愍念眾生；得大三昧，以智為首、善敬智母；猶如寶洲大寶之藏；皆悉善知善、不善法；覺三世事，一切成就；無字辯才，善達二空，得勝妙地；善學諸諦，通達實際；無邊勇健，無所執著；悉能通達自性上法；能善思惟實以不實二種法門；胎藏示生，永離生死；善覺祕密，善知諸相；應護諸國，得大名稱；皆悉復得勝名勝藏；得無言藏，永安隱眠；諸所施為，皆悉善樂；姓名普聞，離於三界；能救三界所住眾生；善覺真如，普示普賢；遍示其身，諸根清淨；善能覺達自身、他身；皆得成就明利智慧。所謂：勝響菩薩、法響菩薩、勝諸分菩薩、法眼菩薩、千相菩薩、辯聚菩薩、勝思惟菩薩、治地菩薩、治地際菩薩、深入地際響菩薩、地響菩薩、具辯菩薩、上積菩薩、華目菩薩、優鉢羅目菩薩、頂髻菩薩、文殊響菩薩。如是等菩薩摩訶薩不可算數，皆是童子，皆從他方不可觀察恒河沙等世界來集，一切皆住受法王職太子位處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中。時，有無量百千萬億大菩薩眾圍遶如來，皆是大智，善權方便，勇猛精進；善能通達無字法門；善能清淨是處、非處；慚愧解脫羅網所覆，調伏諸根；以慈悲牙、以慚愧牙，愍念眾生；得大三昧，以智為首、善敬智母；猶如寶洲大寶之藏；皆悉善知善、不善法；覺三世事，一切成就；無字辯才，善達二空，得勝妙地；善學諸諦，通達實際；無邊勇健，無所執著；悉能通達自性上法；能善思惟實以不實二種法門；胎藏示生，永離生死；善覺祕密，善知諸相；應護諸國，得大名稱；皆悉復得勝名勝藏；得無言藏，永安隱眠；諸所施為，皆悉善樂；姓名普聞，離於三界；能救三界所住眾生；善覺真如，普示普賢；遍示其身，諸根清淨；善能覺達自身、他身；皆得成就明利智慧。所謂：勝響菩薩、法響菩薩、勝諸分菩薩、法眼菩薩、千相菩薩、辯聚菩薩、勝思惟菩薩、治地菩薩、治地際菩薩、深入地際響菩薩、地響菩薩、具辯菩薩、上積菩薩、華目菩薩、優鉢羅目菩薩、頂髻菩薩、文殊響菩薩。如是等菩薩摩訶薩不可算數，皆是童子，皆從他方不可觀察恒河沙等世界來集，一切皆住受法王職太子位處。

勝思惟菩薩，無量釋梵之所圍遶。普賢菩薩、虛空藏等，四大神王及有無量轉輪聖王之所圍遶。得大勢至、觀世自在菩薩，無量梵眾之所圍遶。不空見菩薩，多有無量毘沙門王之所圍遶。星宿王菩薩，無量星宿及餘護世之所圍遶。復有破疑菩薩、滅一切障菩薩，自身示現如來之身，無量諸佛之所圍遶，及舍利弗、大目犍連、大迦葉等，一切悉是大阿羅漢。真練菩薩、勝思惟菩薩，無量天女之所圍遶。藥王菩薩、藥上菩薩，無量眷屬之所圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝思惟菩薩，無量釋梵之所圍遶。普賢菩薩、虛空藏等，四大神王及有無量轉輪聖王之所圍遶。得大勢至、觀世自在菩薩，無量梵眾之所圍遶。不空見菩薩，多有無量毘沙門王之所圍遶。星宿王菩薩，無量星宿及餘護世之所圍遶。復有破疑菩薩、滅一切障菩薩，自身示現如來之身，無量諸佛之所圍遶，及舍利弗、大目犍連、大迦葉等，一切悉是大阿羅漢。真練菩薩、勝思惟菩薩，無量天女之所圍遶。藥王菩薩、藥上菩薩，無量眷屬之所圍遶。

所有十方恒河沙等世界之中諸有日月，自恃威德生我慢者，一切皆悉來向佛所。到佛所已，於如來前，却住一面，即見自身無有光明，猶如聚墨在於閻浮那提金邊。此諸日月，住如來前，不自顯現亦復如是。無心欲住，亦不欲說，無有威德，不能顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有十方恒河沙等世界之中諸有日月，自恃威德生我慢者，一切皆悉來向佛所。到佛所已，於如來前，却住一面，即見自身無有光明，猶如聚墨在於閻浮那提金邊。此諸日月，住如來前，不自顯現亦復如是。無心欲住，亦不欲說，無有威德，不能顯現。

那羅延等，無量諸天之所圍遶。大神龍神得叉迦阿那婆達多等諸大龍王，無量諸龍之所圍遶。善音乾闥婆王，有無量億乾闥婆眾之所圍遶。無厭足迦樓羅王，亦有七億迦樓羅眾之所圍遶，來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延等，無量諸天之所圍遶。大神龍神得叉迦阿那婆達多等諸大龍王，無量諸龍之所圍遶。善音乾闥婆王，有無量億乾闥婆眾之所圍遶。無厭足迦樓羅王，亦有七億迦樓羅眾之所圍遶，來至佛所。

時，此三千大千世界恒河沙等諸世界中，所有諸菩薩，各於彼處啟請其佛。既請佛已，四眾圍遶，來至娑婆，持出世間諸供養具，來至佛所。彼諸菩薩，供養佛已，各各自坐蓮華座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此三千大千世界恒河沙等諸世界中，所有諸菩薩，各於彼處啟請其佛。既請佛已，四眾圍遶，來至娑婆，持出世間諸供養具，來至佛所。彼諸菩薩，供養佛已，各各自坐蓮華座上。

爾時，有菩薩摩訶薩名勝思惟，來至佛所，即白佛言：「世尊！世尊若為聽許我者，我乃敢問如來二字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩摩訶薩名勝思惟，來至佛所，即白佛言：「世尊！世尊若為聽許我者，我乃敢問如來二字。」

爾時，佛告勝思惟菩薩言：「聽汝所問，隨汝意問。如來不為一眾生故，此處成道，乃為汝等諸大龍象，我出於此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告勝思惟菩薩言：「聽汝所問，隨汝意問。如來不為一眾生故，此處成道，乃為汝等諸大龍象，我出於此。」

爾時，勝思惟菩薩白佛言：「世尊！何者一法，而是菩薩所除滅者？何者一法，而是如來所證覺者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟菩薩白佛言：「世尊！何者一法，而是菩薩所除滅者？何者一法，而是如來所證覺者？」

爾時，世尊讚勝思惟菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！梵天！汝已淳熟無量善根，諸佛加持問此句義。善男子！汝今諦聽，善思念之，我為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚勝思惟菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！梵天！汝已淳熟無量善根，諸佛加持問此句義。善男子！汝今諦聽，善思念之，我為汝說。」

爾時，勝思惟菩薩禮如來足，頂戴而受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟菩薩禮如來足，頂戴而受。

佛言：「善男子！有一種法，菩薩應滅，所謂貪法。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂瞋法。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂癡法。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂我見。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂懈怠。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂睡眠。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂貪愛。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！菩薩復應除滅一法，所謂無明。善男子！此是一法，應當永滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！有一種法，菩薩應滅，所謂貪法。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂瞋法。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂癡法。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂我見。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂懈怠。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂睡眠。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！復有一法，菩薩應滅，所謂貪愛。善男子！此是一法，應當永滅。善男子！菩薩復應除滅一法，所謂無明。善男子！此是一法，應當永滅。」

爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！何者是一法，而諸菩薩日夜防護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝思惟梵天白佛言：「世尊！何者是一法，而諸菩薩日夜防護？」

爾時，世尊語勝思惟菩薩言：「善男子！所謂菩薩，己所不欲，勿勸他人。善男子！若有善男子、善女人，護持此法，彼善男子、善女人，護持如來一切戒藏。何以故？善男子！愛自命者則不殺生、愛自財者不盜他物、愛自妻者不侵他妻。善男子！是等眾生，發如是意，言『我敬順如來正教。』彼善男子，常當勤心防護此法。以何義故？善男子！若有善男子、善女人，欲求無上正真等覺大菩提者，彼人悉是為樂故求，而無有求自身苦者，世間惟有樂受樂者。以是義故，我說此言。汝等當知，己所不欲，勿勸他人。善男子！此是一法，菩薩常當日夜護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊語勝思惟菩薩言：「善男子！所謂菩薩，己所不欲，勿勸他人。善男子！若有善男子、善女人，護持此法，彼善男子、善女人，護持如來一切戒藏。何以故？善男子！愛自命者則不殺生、愛自財者不盜他物、愛自妻者不侵他妻。善男子！是等眾生，發如是意，言『我敬順如來正教。』彼善男子，常當勤心防護此法。以何義故？善男子！若有善男子、善女人，欲求無上正真等覺大菩提者，彼人悉是為樂故求，而無有求自身苦者，世間惟有樂受樂者。以是義故，我說此言。汝等當知，己所不欲，勿勸他人。善男子！此是一法，菩薩常當日夜護之。

「善男子！如汝所問，何者一法，而是如來所證覺者。善男子！無有一法，如來所覺。善男子！於法無覺，是如來覺。善男子！一切法不生，而如來證覺，一切法不滅，而如來證覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如汝所問，何者一法，而是如來所證覺者。善男子！無有一法，如來所覺。善男子！於法無覺，是如來覺。善男子！一切法不生，而如來證覺，一切法不滅，而如來證覺。

「復次，善男子！法性離二邊，而如來證覺。一切法不實，而如來證覺。善男子！如來善說業因緣，如來善證業因緣，一切法因緣所縛，而如來善覺。善男子！彼因緣者，猶如電光，而如來所覺，離因離緣。如來說言，無有業報，既成正覺而受之也。一切法廣博嚴藏，是如來所證。善男子！以何義故，說廣博嚴藏？善男子！所有世間、出世間智等，彼從何生？若彼智以真實觀正觀察時，般若波羅蜜轉為甚深，彼法爾時得名為藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！法性離二邊，而如來證覺。一切法不實，而如來證覺。善男子！如來善說業因緣，如來善證業因緣，一切法因緣所縛，而如來善覺。善男子！彼因緣者，猶如電光，而如來所覺，離因離緣。如來說言，無有業報，既成正覺而受之也。一切法廣博嚴藏，是如來所證。善男子！以何義故，說廣博嚴藏？善男子！所有世間、出世間智等，彼從何生？若彼智以真實觀正觀察時，般若波羅蜜轉為甚深，彼法爾時得名為藏。

「善男子！我亦復說一切諸法如幻如焰，是佛所覺。性相一味解脫之法，是佛所覺。所有性相一味解脫，是一切法廣博嚴藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我亦復說一切諸法如幻如焰，是佛所覺。性相一味解脫之法，是佛所覺。所有性相一味解脫，是一切法廣博嚴藏。

「善男子！若善男子、善女人，復有一法，是佛所覺。善男子！所謂：諸法不去不來、無因無緣、無生無滅、無思不思、無增無減。善男子！若法畢竟自性法性非是自性，若法譬喻所不可說，若以名字亦不可說，此是一法如來所覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若善男子、善女人，復有一法，是佛所覺。善男子！所謂：諸法不去不來、無因無緣、無生無滅、無思不思、無增無減。善男子！若法畢竟自性法性非是自性，若法譬喻所不可說，若以名字亦不可說，此是一法如來所覺。」

說此廣嚴上王無字寶篋光嚴法門時，乃至得住十地菩薩，有微塵數眼不覩者，如是等眾，皆得阿耨多羅三藐三菩提心。如是等眾生，證阿羅漢果。復過此數眾生，捨地獄苦，生於天中。無量諸菩薩現百千萬諸三昧門。何況多說而無利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此廣嚴上王無字寶篋光嚴法門時，乃至得住十地菩薩，有微塵數眼不覩者，如是等眾，皆得阿耨多羅三藐三菩提心。如是等眾生，證阿羅漢果。復過此數眾生，捨地獄苦，生於天中。無量諸菩薩現百千萬諸三昧門。何況多說而無利益。

爾時，佛告羅睺羅言：「汝能受持我此所說正法義不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告羅睺羅言：「汝能受持我此所說正法義不？」

說此語時，以佛神力，恒河沙等諸世界中九億菩薩，從坐而起，即白佛言：「世尊！我等皆能持此法門，令於此間娑婆世界未來世中，為諸眾生流通不絕，知是菩薩是智器者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此語時，以佛神力，恒河沙等諸世界中九億菩薩，從坐而起，即白佛言：「世尊！我等皆能持此法門，令於此間娑婆世界未來世中，為諸眾生流通不絕，知是菩薩是智器者。」

爾時，四大神王白佛言：「世尊！我等亦能受持如來所說法義，令彼菩薩所求滿足，若於是中是智器者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大神王白佛言：「世尊！我等亦能受持如來所說法義，令彼菩薩所求滿足，若於是中是智器者。」

爾時，世尊周遍觀察一切眾已，作如是言：「善男子！我非惟修微少善根而成正覺。彼諸眾生，若有能聞此正法者，彼亦非修微少善根。若能受持此廣博嚴上王無字寶篋法門，若能聞者，彼人則為已恭敬我，尊重讚嘆。善男子！是善男子、善女人，則為兩肩荷擔菩提。彼人則得不斷辯才，得善清淨諸佛世界。命終之時，則得現見阿彌陀佛，聲聞、菩薩大眾圍遶，住其人前；亦見我身於此耆闍崛山王頂，及見此等諸菩薩眾。善男子！彼善男子、善女人，則為己得大法庫藏，而不可盡；得宿命智，不生惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊周遍觀察一切眾已，作如是言：「善男子！我非惟修微少善根而成正覺。彼諸眾生，若有能聞此正法者，彼亦非修微少善根。若能受持此廣博嚴上王無字寶篋法門，若能聞者，彼人則為已恭敬我，尊重讚嘆。善男子！是善男子、善女人，則為兩肩荷擔菩提。彼人則得不斷辯才，得善清淨諸佛世界。命終之時，則得現見阿彌陀佛，聲聞、菩薩大眾圍遶，住其人前；亦見我身於此耆闍崛山王頂，及見此等諸菩薩眾。善男子！彼善男子、善女人，則為己得大法庫藏，而不可盡；得宿命智，不生惡道。

「善男子！我今說此一切世間所未曾有難信法門。善男子！若彼善男子、善女人，設有逆罪，以其善能讀誦、受持此勝法門，若自書寫、若勸人書，若自讀誦、勸人讀誦，若能自持、若勸人持。善男子！我說彼人，不見惡道，則為一切諸佛所記。彼諸菩薩皆得五眼，諸根具足，一切諸佛之所護念，一切菩薩之所攝受，令滅無量煩惱，業障即得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今說此一切世間所未曾有難信法門。善男子！若彼善男子、善女人，設有逆罪，以其善能讀誦、受持此勝法門，若自書寫、若勸人書，若自讀誦、勸人讀誦，若能自持、若勸人持。善男子！我說彼人，不見惡道，則為一切諸佛所記。彼諸菩薩皆得五眼，諸根具足，一切諸佛之所護念，一切菩薩之所攝受，令滅無量煩惱，業障即得清淨。

「善男子！我此所說最後言說，自我得道成正覺來，未說此言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我此所說最後言說，自我得道成正覺來，未說此言。」

佛說此經已，勝思惟等諸大菩薩，帝釋王等諸天及四大王，人、天、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、乾闥婆等，一切世間，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，勝思惟等諸大菩薩，帝釋王等諸天及四大王，人、天、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、乾闥婆等，一切世間，聞佛所說，皆大歡喜。