佛說懈怠耕者經
劉宋 惠簡譯1卷CBETA T0827少于一千字 5 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說懈怠耕者經
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宋沙門惠簡譯
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聞如是：
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一時佛在羅閱祇竹園中，與大比丘眾千二百五十人及眾菩薩俱。
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時佛從羅閱祇欲詣舍衛，諸菩薩導前，釋梵被服——又見身體如四天王——諸比丘僧悉從佛後，諸天、龍、神在上供養。
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去城不遠，時有一人在田耕種，遙見如來弟子侍從，端正殊妙，威神巍巍，容貌殊好如星中月，奇相眾好，金光從容，三十二相皆出眾好。遙見世尊心便歡喜，欲往詣佛稽首作禮，諮受法義。「佛世難值，時時一現。」退自念言，「耕地未竟、下種未畢，須後閑時乃當見佛。」
去城不遠，時有一人在田耕種，遙見如來弟子侍從，端正殊妙，威神巍巍，容貌殊好如星中月，奇相眾好，金光從容，三十二相皆出眾好。遙見世尊心便歡喜，欲往詣佛稽首作禮，諮受法義。「佛世難值，時時一現。」退自念言，「耕地未竟、下種未畢，須後閑時乃當見佛。」
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時佛知心發此懈怠，世尊便笑，放五色光，光從口出照十方境界，安隱五道，皆乘光來集會佛所——地獄休息，餓鬼飽滿，畜生思善，人民求度，諸天龍神神聽道法。
時佛知心發此懈怠，世尊便笑，放五色光，光從口出照十方境界，安隱五道，皆乘光來集會佛所——地獄休息，餓鬼飽滿，畜生思善，人民求度，諸天龍神神聽道法。
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賢者阿難解了七應——義、法、時、節、身與他人——即詣佛所，長跪叉手，白佛言：「何因笑？既笑，會當有意。」
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佛告阿難：「汝見犁者不？」
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對曰：「已見。」
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佛言：「是人從維衛佛已來九十一劫於是耕種，每一見佛常自懈怠選軟，復後怱怱耕種生死罪法，不識法犁種無極田。已過六佛不得蒙度，於今見我，適發好心即便變悔，欲故懈怠，樂種罪根。」
佛言：「是人從維衛佛已來九十一劫於是耕種，每一見佛常自懈怠選軟，復後怱怱耕種生死罪法，不識法犁種無極田。已過六佛不得蒙度，於今見我，適發好心即便變悔，欲故懈怠，樂種罪根。」
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時人遙聞，棄耕及田，來詣佛所稽首佛足，悔過自責：「愚癡無知，罪過甚重，願見愍傷，原其罪過。蒙冥觝突，懈怠來久，唯見原恕，濟脫生死。」
時人遙聞，棄耕及田，來詣佛所稽首佛足，悔過自責：「愚癡無知，罪過甚重，願見愍傷，原其罪過。蒙冥觝突，懈怠來久，唯見原恕，濟脫生死。」
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佛言：「善哉！卿能覺者，於法有益，終不為損。」佛為說經，示懈怠之垢、精進之利，踴躍歡喜，立不退轉。諸天、龍、神無央數千，皆發無上正真道意。
佛言：「善哉！卿能覺者，於法有益，終不為損。」佛為說經，示懈怠之垢、精進之利，踴躍歡喜，立不退轉。諸天、龍、神無央數千，皆發無上正真道意。
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「以故，學道常當精進，莫為懈怠，宛轉生死，動有劫數。」
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佛說如是，賢者阿難，諸天、龍、神、阿須倫王，聞經歡喜，作禮而退。
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