佛說懈怠耕者經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說懈怠耕者經

宋沙門惠簡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沙門惠簡譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在羅閱祇竹園中，與大比丘眾千二百五十人及眾菩薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇竹園中，與大比丘眾千二百五十人及眾菩薩俱。

時佛從羅閱祇欲詣舍衛，諸菩薩導前，釋梵被服——又見身體如四天王——諸比丘僧悉從佛後，諸天、龍、神在上供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛從羅閱祇欲詣舍衛，諸菩薩導前，釋梵被服——又見身體如四天王——諸比丘僧悉從佛後，諸天、龍、神在上供養。

去城不遠，時有一人在田耕種，遙見如來弟子侍從，端正殊妙，威神巍巍，容貌殊好如星中月，奇相眾好，金光從容，三十二相皆出眾好。遙見世尊心便歡喜，欲往詣佛稽首作禮，諮受法義。「佛世難值，時時一現。」退自念言，「耕地未竟、下種未畢，須後閑時乃當見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去城不遠，時有一人在田耕種，遙見如來弟子侍從，端正殊妙，威神巍巍，容貌殊好如星中月，奇相眾好，金光從容，三十二相皆出眾好。遙見世尊心便歡喜，欲往詣佛稽首作禮，諮受法義。「佛世難值，時時一現。」退自念言，「耕地未竟、下種未畢，須後閑時乃當見佛。」

時佛知心發此懈怠，世尊便笑，放五色光，光從口出照十方境界，安隱五道，皆乘光來集會佛所——地獄休息，餓鬼飽滿，畜生思善，人民求度，諸天龍神神聽道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛知心發此懈怠，世尊便笑，放五色光，光從口出照十方境界，安隱五道，皆乘光來集會佛所——地獄休息，餓鬼飽滿，畜生思善，人民求度，諸天龍神神聽道法。

賢者阿難解了七應——義、法、時、節、身與他人——即詣佛所，長跪叉手，白佛言：「何因笑？既笑，會當有意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難解了七應——義、法、時、節、身與他人——即詣佛所，長跪叉手，白佛言：「何因笑？既笑，會當有意。」

佛告阿難：「汝見犁者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝見犁者不？」

對曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「已見。」

佛言：「是人從維衛佛已來九十一劫於是耕種，每一見佛常自懈怠選軟，復後怱怱耕種生死罪法，不識法犁種無極田。已過六佛不得蒙度，於今見我，適發好心即便變悔，欲故懈怠，樂種罪根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是人從維衛佛已來九十一劫於是耕種，每一見佛常自懈怠選軟，復後怱怱耕種生死罪法，不識法犁種無極田。已過六佛不得蒙度，於今見我，適發好心即便變悔，欲故懈怠，樂種罪根。」

時人遙聞，棄耕及田，來詣佛所稽首佛足，悔過自責：「愚癡無知，罪過甚重，願見愍傷，原其罪過。蒙冥觝突，懈怠來久，唯見原恕，濟脫生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時人遙聞，棄耕及田，來詣佛所稽首佛足，悔過自責：「愚癡無知，罪過甚重，願見愍傷，原其罪過。蒙冥觝突，懈怠來久，唯見原恕，濟脫生死。」

佛言：「善哉！卿能覺者，於法有益，終不為損。」佛為說經，示懈怠之垢、精進之利，踴躍歡喜，立不退轉。諸天、龍、神無央數千，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！卿能覺者，於法有益，終不為損。」佛為說經，示懈怠之垢、精進之利，踴躍歡喜，立不退轉。諸天、龍、神無央數千，皆發無上正真道意。

「以故，學道常當精進，莫為懈怠，宛轉生死，動有劫數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以故，學道常當精進，莫為懈怠，宛轉生死，動有劫數。」

佛說如是，賢者阿難，諸天、龍、神、阿須倫王，聞經歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，賢者阿難，諸天、龍、神、阿須倫王，聞經歡喜，作禮而退。