弟子死復生經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子死復生經

宋居士沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋居士沮渠京聲譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱，菩薩萬二千人、神足弟子五百人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱，菩薩萬二千人、神足弟子五百人俱。

爾時有賢者優婆塞，本奉外九十六種道，厭苦禱祠委捨入法，奉戒不犯精進一心，勤於誦經好喜布施，笮意忍辱常有慈心，暴得疾病遂便命過。臨當死時，囑其親屬及其父母言：「我病若不諱之日，莫殯斂七日。若念我者，不違我言。」遂奄忽如死。父母親屬諸家如其所言，停屍七日，到八日親屬諸家言：「死人已八日眠，眠無所復知，當急殯斂。」父母言：「雖已日久，亦不膖脹亦不臭處，小復留之，以到十日。」語言未竟，死人便即開眼。諸家父母大小踊躍歡喜，未能動搖，諸家共守之。至十日，便能起坐，善能語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有賢者優婆塞，本奉外九十六種道，厭苦禱祠委捨入法，奉戒不犯精進一心，勤於誦經好喜布施，笮意忍辱常有慈心，暴得疾病遂便命過。臨當死時，囑其親屬及其父母言：「我病若不諱之日，莫殯斂七日。若念我者，不違我言。」遂奄忽如死。父母親屬諸家如其所言，停屍七日，到八日親屬諸家言：「死人已八日眠，眠無所復知，當急殯斂。」父母言：「雖已日久，亦不膖脹亦不臭處，小復留之，以到十日。」語言未竟，死人便即開眼。諸家父母大小踊躍歡喜，未能動搖，諸家共守之。至十日，便能起坐，善能語言。

眾人問所從來？盡見何等？言：「有吏兵來將我去，往到一大城。中有大獄，獄正黑，四面悉以鐵作城，城門悉燒鐵正赤。獄中繫人身，皆在大火中坐，上下火燒炙之，青烟出。或有人以刀割其肉，噉食之。獄中有王問我言：『若何等人？犯坐何等乃來到是中？是中治五逆、不孝父母、不忠信事其君，治諸惡人處，若罪何重乃爾？』答言：『我少小為人以來，為惡人所惑，奉事外道，少為世間愚癡，殺生祠祀天地，飲酒；又於市裏採取財利，升斗尺寸欲以自饒。會後與善師相得，相教作善，牽我入佛道中，得見沙門道人，授我五戒奉行十善。自爾以來至于今日不復犯惡，恩由明王哀我不及。』我便叩頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人問所從來？盡見何等？言：「有吏兵來將我去，往到一大城。中有大獄，獄正黑，四面悉以鐵作城，城門悉燒鐵正赤。獄中繫人身，皆在大火中坐，上下火燒炙之，青烟出。或有人以刀割其肉，噉食之。獄中有王問我言：『若何等人？犯坐何等乃來到是中？是中治五逆、不孝父母、不忠信事其君，治諸惡人處，若罪何重乃爾？』答言：『我少小為人以來，為惡人所惑，奉事外道，少為世間愚癡，殺生祠祀天地，飲酒；又於市裏採取財利，升斗尺寸欲以自饒。會後與善師相得，相教作善，牽我入佛道中，得見沙門道人，授我五戒奉行十善。自爾以來至于今日不復犯惡，恩由明王哀我不及。』我便叩頭。

「王即起，叉手謂我言：『止止，清信之人不應當爾！』便與我座，便坐。王便呼吏問之：『此乃無上正真弟子，汝曹等輩皆當從是人得度，以其人壽命自盡時乃當死耳！魂神自追隨行往受，若生天上，天神自當來迎之；若生人中，人中自當來迎之。何得將此尊人來入是五逆之處？』吏答王言：『世間多有是人，不畏王法、不畏四時、五行不拘，鬼神天地無所取錄，不可一二不問耶！是人橫行天下，無所拘制。有法師名之為沙門，髠剔頭髮被服踈陋，以法自大、多將弟子，東西南北無所取錄，移徙、葬埋、嫁女、取婦，不畏四時，毀敗改易不拘王相，是曹輩人應當治之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王即起，叉手謂我言：『止止，清信之人不應當爾！』便與我座，便坐。王便呼吏問之：『此乃無上正真弟子，汝曹等輩皆當從是人得度，以其人壽命自盡時乃當死耳！魂神自追隨行往受，若生天上，天神自當來迎之；若生人中，人中自當來迎之。何得將此尊人來入是五逆之處？』吏答王言：『世間多有是人，不畏王法、不畏四時、五行不拘，鬼神天地無所取錄，不可一二不問耶！是人橫行天下，無所拘制。有法師名之為沙門，髠剔頭髮被服踈陋，以法自大、多將弟子，東西南北無所取錄，移徙、葬埋、嫁女、取婦，不畏四時，毀敗改易不拘王相，是曹輩人應當治之。』

「王言：『止止，卿為了不解是法耶？法服之人無所貴敬、他所畏難，諸釋、梵、日月中王，下及帝王、臣民皆所尊奉。尊奉是人得福無量，使人得道，不得輕慢是人，輕慢是人者自求罪苦。急案名錄，壽命應盡未？』吏白王言：『以命錄理之，未應死耶！尚有餘算二十。以其先小時所犯罪惡，後乃欲作善，是以取之，使其黨輩小復自下。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王言：『止止，卿為了不解是法耶？法服之人無所貴敬、他所畏難，諸釋、梵、日月中王，下及帝王、臣民皆所尊奉。尊奉是人得福無量，使人得道，不得輕慢是人，輕慢是人者自求罪苦。急案名錄，壽命應盡未？』吏白王言：『以命錄理之，未應死耶！尚有餘算二十。以其先小時所犯罪惡，後乃欲作善，是以取之，使其黨輩小復自下。』

「王言：『人居世間少作惡至于百歲，是輩人罪當復云何？』吏言：『是人但可以生不可以死，死便更連延當受罪苦痛，千劫萬劫無得解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王言：『人居世間少作惡至于百歲，是輩人罪當復云何？』吏言：『是人但可以生不可以死，死便更連延當受罪苦痛，千劫萬劫無得解脫。』

「時王曰：『其佛弟子有戒，精進不懈怠，為天神所貴敬。所以爾者，佛以大慈大悲護心、投心，以是四等心憂念十方天下，一切人民萬物、蜎飛蠕動之類佛皆哀傷之，功德流演十方天下。是故佛子，天神、地祇、鬼龍皆敬貴之，豈當拘王相、四時、五行耶？佛恩如四海不可得限量，百億恒水邊流沙尚可升量盡知其升數，佛恩不可得量耶！』吏白王言：『大王為奉佛淨戒耶？』王曰：『坐我不奉佛故，追罪來作此獄王。卿見此獄中，今現有數壽終不受，亦不敢當前，皆當叉手起往奉迎之，使案其所行善福，福神自來迎取之；未應死者自有護，速得除愈。若有人已入正法，後悔乃復還為外道，殺生祠祀，邪道惡鬼法見之得便，此則自無護。雖有千歲壽命，當逢九橫無病自死。所以爾者，救護神不祐之，如是者終不得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時王曰：『其佛弟子有戒，精進不懈怠，為天神所貴敬。所以爾者，佛以大慈大悲護心、投心，以是四等心憂念十方天下，一切人民萬物、蜎飛蠕動之類佛皆哀傷之，功德流演十方天下。是故佛子，天神、地祇、鬼龍皆敬貴之，豈當拘王相、四時、五行耶？佛恩如四海不可得限量，百億恒水邊流沙尚可升量盡知其升數，佛恩不可得量耶！』吏白王言：『大王為奉佛淨戒耶？』王曰：『坐我不奉佛故，追罪來作此獄王。卿見此獄中，今現有數壽終不受，亦不敢當前，皆當叉手起往奉迎之，使案其所行善福，福神自來迎取之；未應死者自有護，速得除愈。若有人已入正法，後悔乃復還為外道，殺生祠祀，邪道惡鬼法見之得便，此則自無護。雖有千歲壽命，當逢九橫無病自死。所以爾者，救護神不祐之，如是者終不得解脫。

「『若持戒比丘及諸弟子，當勤行六事。何等為六？一者、檀波羅蜜，當好布施無得慳惜；二者、尸羅波羅蜜，當護誡慎莫犯；三者、羼提波羅蜜，當忍辱笮意，心口莫瞋恚；四者、毘梨耶波羅蜜，當勤力精進莫懈怠；五者、禪波羅蜜，當一心定意莫放逸；六者、般若波羅蜜，當勤作經上口諷誦，當曉漚惒拘舍羅。是為六事，菩薩求道之本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若持戒比丘及諸弟子，當勤行六事。何等為六？一者、檀波羅蜜，當好布施無得慳惜；二者、尸羅波羅蜜，當護誡慎莫犯；三者、羼提波羅蜜，當忍辱笮意，心口莫瞋恚；四者、毘梨耶波羅蜜，當勤力精進莫懈怠；五者、禪波羅蜜，當一心定意莫放逸；六者、般若波羅蜜，當勤作經上口諷誦，當曉漚惒拘舍羅。是為六事，菩薩求道之本。

「『復有六事——一者、眼，二者、耳，三者、鼻，四者、口，五者、身，六者、意——人欲求道蒙福，當護是六事。護眼莫著色，護耳莫著聲，護鼻莫著香，護口莫著味，護身莫著細滑，護意莫著愛欲。是為護六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有六事——一者、眼，二者、耳，三者、鼻，四者、口，五者、身，六者、意——人欲求道蒙福，當護是六事。護眼莫著色，護耳莫著聲，護鼻莫著香，護口莫著味，護身莫著細滑，護意莫著愛欲。是為護六事。

「『當復滅三事。何等為三？一者、淫泆，二者、瞋恚，三者、愚癡。是為三毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當復滅三事。何等為三？一者、淫泆，二者、瞋恚，三者、愚癡。是為三毒。

「『當復滅五事。何等為五？一者、痛痒，二者、思想，三者、生死，四者、識，五者、愛欲。是為五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當復滅五事。何等為五？一者、痛痒，二者、思想，三者、生死，四者、識，五者、愛欲。是為五陰。

「『復有六衰。何等為六衰？一者、眼為色衰，二者、耳為聲衰，三者、鼻為香衰，四者、口為味衰，五者、身為細滑衰，六者、意為法衰。是為六衰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有六衰。何等為六衰？一者、眼為色衰，二者、耳為聲衰，三者、鼻為香衰，四者、口為味衰，五者、身為細滑衰，六者、意為法衰。是為六衰。

「『五陰、六情、三毒合為身中二十事，常在人身中，道人行道常當斷絕是二十事。不能禁絕是二十事，當墮人著罪中：六情不絕，當墮十八泥梨中；五陰不絕，當展轉五道中；三毒不絕，當入三惡道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『五陰、六情、三毒合為身中二十事，常在人身中，道人行道常當斷絕是二十事。不能禁絕是二十事，當墮人著罪中：六情不絕，當墮十八泥梨中；五陰不絕，當展轉五道中；三毒不絕，當入三惡道中。

「『若善男子、善女人，禁制持戒身中二十事，如鏡之去垢清淨無穢、內外照明者，天下千百億萬人，有一人是佛弟子不？』吏言：『實自無有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若善男子、善女人，禁制持戒身中二十事，如鏡之去垢清淨無穢、內外照明者，天下千百億萬人，有一人是佛弟子不？』吏言：『實自無有。』

「王曰：『以是觀之，知佛功德大巍巍，淵泓堂堂乎，如巨海不可當耶！』吏白王言：『誠如大王所言，小吏罪之所致不別真偽，請得遣之還。』王曰：『善。』吏便辭謝人，使自還去，人便如從高墮下，㸌然而穌，便得生活。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『以是觀之，知佛功德大巍巍，淵泓堂堂乎，如巨海不可當耶！』吏白王言：『誠如大王所言，小吏罪之所致不別真偽，請得遣之還。』王曰：『善。』吏便辭謝人，使自還去，人便如從高墮下，㸌然而穌，便得生活。」

父母便以車載，詣祇洹以白佛。佛便呼人問之，其以所見、所言答，佛便笑，五色光從頂上出，遶身三匝還從臍入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母便以車載，詣祇洹以白佛。佛便呼人問之，其以所見、所言答，佛便笑，五色光從頂上出，遶身三匝還從臍入。

阿難便整衣服以膝著地，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑當有意，願佛廣說其義！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難便整衣服以膝著地，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑當有意，願佛廣說其義！」

佛言：「阿難！諦聽受眾會。」阿難受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！諦聽受眾會。」阿難受教而聽。

佛言：「是間閻浮利天下為五逆惡世，子不孝父，臣不忠君，夫妻相欺，欺上罔下；人民佷戾，少有義理，輕慢無節，以強陵弱；富富相從，貧困守窮，貪利慳惜，無有慈心，但欲勝人。四王相守，鬼惡神司取其便。犯者則死，魂神展轉，隨行往受，當作餓鬼、畜生，地獄楚毒、痛掠笞斫、湯鑊燒煮。若有餘微之福得上生天，當在第六魔天，薄福短壽，不受法教。雖得作人，當作下賤奴婢；或作牛馬畜生、騾驢駱駝、象虎師子、鳥獸蟲蛾，困苦叵言，百劫、千劫、萬劫無得解脫。時適生便病，或時即死。若得為人，六情不具，癃殘、聾盲、瘖痾，如是困苦無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是間閻浮利天下為五逆惡世，子不孝父，臣不忠君，夫妻相欺，欺上罔下；人民佷戾，少有義理，輕慢無節，以強陵弱；富富相從，貧困守窮，貪利慳惜，無有慈心，但欲勝人。四王相守，鬼惡神司取其便。犯者則死，魂神展轉，隨行往受，當作餓鬼、畜生，地獄楚毒、痛掠笞斫、湯鑊燒煮。若有餘微之福得上生天，當在第六魔天，薄福短壽，不受法教。雖得作人，當作下賤奴婢；或作牛馬畜生、騾驢駱駝、象虎師子、鳥獸蟲蛾，困苦叵言，百劫、千劫、萬劫無得解脫。時適生便病，或時即死。若得為人，六情不具，癃殘、聾盲、瘖痾，如是困苦無極。

「今是世上有一人，知世間有佛，聞經法，得見比丘僧，有善心好意恭敬慈心，捐九十六種道來入正法，自惟自剋奉受五戒，修行十善以滅十惡。爾時有一人，皆是維衛佛時得道人，功德同是人，其有百劫、千劫、萬劫之罪，皆悉滅盡。其人壽終已後，不復更見三惡道中。假有所犯，當追罪輕重詣地獄，王見之，衣毛當竪敬仰其人，帝王人民一切莫不尊奉，雖未得道，功德隆赫，天人龍鬼莫不稱歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今是世上有一人，知世間有佛，聞經法，得見比丘僧，有善心好意恭敬慈心，捐九十六種道來入正法，自惟自剋奉受五戒，修行十善以滅十惡。爾時有一人，皆是維衛佛時得道人，功德同是人，其有百劫、千劫、萬劫之罪，皆悉滅盡。其人壽終已後，不復更見三惡道中。假有所犯，當追罪輕重詣地獄，王見之，衣毛當竪敬仰其人，帝王人民一切莫不尊奉，雖未得道，功德隆赫，天人龍鬼莫不稱歎。」

佛語阿難：「我般泥洹後，世人多不敬法，喜自貢高自大輕蔑於人，薄賤正法，毀諸比丘，不與分衛，罵詈、瓦石擊之，無所拘畏。是曹輩人，皆從魔界中來，生為人故，復惡如是。其信樂佛法，則是上古先世時佛上足弟子，能知真偽隨奉正法，受持經戒復滅二十事，皆悉諸菩薩摩訶薩，非凡人耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「我般泥洹後，世人多不敬法，喜自貢高自大輕蔑於人，薄賤正法，毀諸比丘，不與分衛，罵詈、瓦石擊之，無所拘畏。是曹輩人，皆從魔界中來，生為人故，復惡如是。其信樂佛法，則是上古先世時佛上足弟子，能知真偽隨奉正法，受持經戒復滅二十事，皆悉諸菩薩摩訶薩，非凡人耶！

「人生當有死，無有不死者。持戒善人不惜身命，但念大慈大悲拯濟一切，為眾人作唱導。菩薩不懼生死之變，入生死度生死；入地獄說經戒，止惡為善；入餓鬼為說布施；入畜生為說婬泆亡人身；上天生為教諸天；人中為作法惡為善。人作地獄行則有地獄想；人作畜生行則有畜生想；人作天行則有天想；人作餓鬼行則有餓鬼想；人作人行則有人想。一切萬物皆無所有，但依所作名便有思想。今是賢者，眼所見其證分明，於世生已得為人，有福德奉正法，何不努力可自致得佛尊貴？何為作勤苦之業？身當自往受之，悔有何益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人生當有死，無有不死者。持戒善人不惜身命，但念大慈大悲拯濟一切，為眾人作唱導。菩薩不懼生死之變，入生死度生死；入地獄說經戒，止惡為善；入餓鬼為說布施；入畜生為說婬泆亡人身；上天生為教諸天；人中為作法惡為善。人作地獄行則有地獄想；人作畜生行則有畜生想；人作天行則有天想；人作餓鬼行則有餓鬼想；人作人行則有人想。一切萬物皆無所有，但依所作名便有思想。今是賢者，眼所見其證分明，於世生已得為人，有福德奉正法，何不努力可自致得佛尊貴？何為作勤苦之業？身當自往受之，悔有何益？」

佛語阿難：「法之欲興，世生善人；法之欲衰，惡人眾多。善相告語，各勤加精進經戒，為憂一切無常。無常力大，佛不常住。於世努力勤之，既以自度，復能救度一切人、非人。諸比丘！汝曹當及我在世，當努力，莫言佛常在，今不努力後悔何益？今以死人者名見諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「法之欲興，世生善人；法之欲衰，惡人眾多。善相告語，各勤加精進經戒，為憂一切無常。無常力大，佛不常住。於世努力勤之，既以自度，復能救度一切人、非人。諸比丘！汝曹當及我在世，當努力，莫言佛常在，今不努力後悔何益？今以死人者名見諦。」

見諦聞佛說經，父母諸家皆得阿羅漢道諦，即得阿惟越致，堅住不復動轉。諸比丘及諸菩薩、大弟子、天龍鬼神，聞經莫不歡喜，皆前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦聞佛說經，父母諸家皆得阿羅漢道諦，即得阿惟越致，堅住不復動轉。諸比丘及諸菩薩、大弟子、天龍鬼神，聞經莫不歡喜，皆前為佛作禮而去。