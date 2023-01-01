弟子死復生經
劉宋 沮渠京聲譯1卷CBETA T0826少于一万字 26 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
弟子死復生經
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宋居士沮渠京聲譯
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聞如是：
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一時佛在祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱，菩薩萬二千人、神足弟子五百人俱。
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爾時有賢者優婆塞，本奉外九十六種道，厭苦禱祠委捨入法，奉戒不犯精進一心，勤於誦經好喜布施，笮意忍辱常有慈心，暴得疾病遂便命過。臨當死時，囑其親屬及其父母言：「我病若不諱之日，莫殯斂七日。若念我者，不違我言。」遂奄忽如死。父母親屬諸家如其所言，停屍七日，到八日親屬諸家言：「死人已八日眠，眠無所復知，當急殯斂。」父母言：「雖已日久，亦不膖脹亦不臭處，小復留之，以到十日。」語言未竟，死人便即開眼。諸家父母大小踊躍歡喜，未能動搖，諸家共守之。至十日，便能起坐，善能語言。
爾時有賢者優婆塞，本奉外九十六種道，厭苦禱祠委捨入法，奉戒不犯精進一心，勤於誦經好喜布施，笮意忍辱常有慈心，暴得疾病遂便命過。臨當死時，囑其親屬及其父母言：「我病若不諱之日，莫殯斂七日。若念我者，不違我言。」遂奄忽如死。父母親屬諸家如其所言，停屍七日，到八日親屬諸家言：「死人已八日眠，眠無所復知，當急殯斂。」父母言：「雖已日久，亦不膖脹亦不臭處，小復留之，以到十日。」語言未竟，死人便即開眼。諸家父母大小踊躍歡喜，未能動搖，諸家共守之。至十日，便能起坐，善能語言。
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眾人問所從來？盡見何等？言：「有吏兵來將我去，往到一大城。中有大獄，獄正黑，四面悉以鐵作城，城門悉燒鐵正赤。獄中繫人身，皆在大火中坐，上下火燒炙之，青烟出。或有人以刀割其肉，噉食之。獄中有王問我言：『若何等人？犯坐何等乃來到是中？是中治五逆、不孝父母、不忠信事其君，治諸惡人處，若罪何重乃爾？』答言：『我少小為人以來，為惡人所惑，奉事外道，少為世間愚癡，殺生祠祀天地，飲酒；又於市裏採取財利，升斗尺寸欲以自饒。會後與善師相得，相教作善，牽我入佛道中，得見沙門道人，授我五戒奉行十善。自爾以來至于今日不復犯惡，恩由明王哀我不及。』我便叩頭。
眾人問所從來？盡見何等？言：「有吏兵來將我去，往到一大城。中有大獄，獄正黑，四面悉以鐵作城，城門悉燒鐵正赤。獄中繫人身，皆在大火中坐，上下火燒炙之，青烟出。或有人以刀割其肉，噉食之。獄中有王問我言：『若何等人？犯坐何等乃來到是中？是中治五逆、不孝父母、不忠信事其君，治諸惡人處，若罪何重乃爾？』答言：『我少小為人以來，為惡人所惑，奉事外道，少為世間愚癡，殺生祠祀天地，飲酒；又於市裏採取財利，升斗尺寸欲以自饒。會後與善師相得，相教作善，牽我入佛道中，得見沙門道人，授我五戒奉行十善。自爾以來至于今日不復犯惡，恩由明王哀我不及。』我便叩頭。
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「王即起，叉手謂我言：『止止，清信之人不應當爾！』便與我座，便坐。王便呼吏問之：『此乃無上正真弟子，汝曹等輩皆當從是人得度，以其人壽命自盡時乃當死耳！魂神自追隨行往受，若生天上，天神自當來迎之；若生人中，人中自當來迎之。何得將此尊人來入是五逆之處？』吏答王言：『世間多有是人，不畏王法、不畏四時、五行不拘，鬼神天地無所取錄，不可一二不問耶！是人橫行天下，無所拘制。有法師名之為沙門，髠剔頭髮被服踈陋，以法自大、多將弟子，東西南北無所取錄，移徙、葬埋、嫁女、取婦，不畏四時，毀敗改易不拘王相，是曹輩人應當治之。』
「王即起，叉手謂我言：『止止，清信之人不應當爾！』便與我座，便坐。王便呼吏問之：『此乃無上正真弟子，汝曹等輩皆當從是人得度，以其人壽命自盡時乃當死耳！魂神自追隨行往受，若生天上，天神自當來迎之；若生人中，人中自當來迎之。何得將此尊人來入是五逆之處？』吏答王言：『世間多有是人，不畏王法、不畏四時、五行不拘，鬼神天地無所取錄，不可一二不問耶！是人橫行天下，無所拘制。有法師名之為沙門，髠剔頭髮被服踈陋，以法自大、多將弟子，東西南北無所取錄，移徙、葬埋、嫁女、取婦，不畏四時，毀敗改易不拘王相，是曹輩人應當治之。』
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「王言：『止止，卿為了不解是法耶？法服之人無所貴敬、他所畏難，諸釋、梵、日月中王，下及帝王、臣民皆所尊奉。尊奉是人得福無量，使人得道，不得輕慢是人，輕慢是人者自求罪苦。急案名錄，壽命應盡未？』吏白王言：『以命錄理之，未應死耶！尚有餘算二十。以其先小時所犯罪惡，後乃欲作善，是以取之，使其黨輩小復自下。』
「王言：『止止，卿為了不解是法耶？法服之人無所貴敬、他所畏難，諸釋、梵、日月中王，下及帝王、臣民皆所尊奉。尊奉是人得福無量，使人得道，不得輕慢是人，輕慢是人者自求罪苦。急案名錄，壽命應盡未？』吏白王言：『以命錄理之，未應死耶！尚有餘算二十。以其先小時所犯罪惡，後乃欲作善，是以取之，使其黨輩小復自下。』
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「王言：『人居世間少作惡至于百歲，是輩人罪當復云何？』吏言：『是人但可以生不可以死，死便更連延當受罪苦痛，千劫萬劫無得解脫。』
「王言：『人居世間少作惡至于百歲，是輩人罪當復云何？』吏言：『是人但可以生不可以死，死便更連延當受罪苦痛，千劫萬劫無得解脫。』
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「時王曰：『其佛弟子有戒，精進不懈怠，為天神所貴敬。所以爾者，佛以大慈大悲護心、投心，以是四等心憂念十方天下，一切人民萬物、蜎飛蠕動之類佛皆哀傷之，功德流演十方天下。是故佛子，天神、地祇、鬼龍皆敬貴之，豈當拘王相、四時、五行耶？佛恩如四海不可得限量，百億恒水邊流沙尚可升量盡知其升數，佛恩不可得量耶！』吏白王言：『大王為奉佛淨戒耶？』王曰：『坐我不奉佛故，追罪來作此獄王。卿見此獄中，今現有數壽終不受，亦不敢當前，皆當叉手起往奉迎之，使案其所行善福，福神自來迎取之；未應死者自有護，速得除愈。若有人已入正法，後悔乃復還為外道，殺生祠祀，邪道惡鬼法見之得便，此則自無護。雖有千歲壽命，當逢九橫無病自死。所以爾者，救護神不祐之，如是者終不得解脫。
「時王曰：『其佛弟子有戒，精進不懈怠，為天神所貴敬。所以爾者，佛以大慈大悲護心、投心，以是四等心憂念十方天下，一切人民萬物、蜎飛蠕動之類佛皆哀傷之，功德流演十方天下。是故佛子，天神、地祇、鬼龍皆敬貴之，豈當拘王相、四時、五行耶？佛恩如四海不可得限量，百億恒水邊流沙尚可升量盡知其升數，佛恩不可得量耶！』吏白王言：『大王為奉佛淨戒耶？』王曰：『坐我不奉佛故，追罪來作此獄王。卿見此獄中，今現有數壽終不受，亦不敢當前，皆當叉手起往奉迎之，使案其所行善福，福神自來迎取之；未應死者自有護，速得除愈。若有人已入正法，後悔乃復還為外道，殺生祠祀，邪道惡鬼法見之得便，此則自無護。雖有千歲壽命，當逢九橫無病自死。所以爾者，救護神不祐之，如是者終不得解脫。
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「『若持戒比丘及諸弟子，當勤行六事。何等為六？一者、檀波羅蜜，當好布施無得慳惜；二者、尸羅波羅蜜，當護誡慎莫犯；三者、羼提波羅蜜，當忍辱笮意，心口莫瞋恚；四者、毘梨耶波羅蜜，當勤力精進莫懈怠；五者、禪波羅蜜，當一心定意莫放逸；六者、般若波羅蜜，當勤作經上口諷誦，當曉漚惒拘舍羅。是為六事，菩薩求道之本。
「『若持戒比丘及諸弟子，當勤行六事。何等為六？一者、檀波羅蜜，當好布施無得慳惜；二者、尸羅波羅蜜，當護誡慎莫犯；三者、羼提波羅蜜，當忍辱笮意，心口莫瞋恚；四者、毘梨耶波羅蜜，當勤力精進莫懈怠；五者、禪波羅蜜，當一心定意莫放逸；六者、般若波羅蜜，當勤作經上口諷誦，當曉漚惒拘舍羅。是為六事，菩薩求道之本。
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「『復有六事——一者、眼，二者、耳，三者、鼻，四者、口，五者、身，六者、意——人欲求道蒙福，當護是六事。護眼莫著色，護耳莫著聲，護鼻莫著香，護口莫著味，護身莫著細滑，護意莫著愛欲。是為護六事。
「『復有六事——一者、眼，二者、耳，三者、鼻，四者、口，五者、身，六者、意——人欲求道蒙福，當護是六事。護眼莫著色，護耳莫著聲，護鼻莫著香，護口莫著味，護身莫著細滑，護意莫著愛欲。是為護六事。
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「『當復滅三事。何等為三？一者、淫泆，二者、瞋恚，三者、愚癡。是為三毒。
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「『當復滅五事。何等為五？一者、痛痒，二者、思想，三者、生死，四者、識，五者、愛欲。是為五陰。
「『當復滅五事。何等為五？一者、痛痒，二者、思想，三者、生死，四者、識，五者、愛欲。是為五陰。
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「『復有六衰。何等為六衰？一者、眼為色衰，二者、耳為聲衰，三者、鼻為香衰，四者、口為味衰，五者、身為細滑衰，六者、意為法衰。是為六衰。
「『復有六衰。何等為六衰？一者、眼為色衰，二者、耳為聲衰，三者、鼻為香衰，四者、口為味衰，五者、身為細滑衰，六者、意為法衰。是為六衰。
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「『五陰、六情、三毒合為身中二十事，常在人身中，道人行道常當斷絕是二十事。不能禁絕是二十事，當墮人著罪中：六情不絕，當墮十八泥梨中；五陰不絕，當展轉五道中；三毒不絕，當入三惡道中。
「『五陰、六情、三毒合為身中二十事，常在人身中，道人行道常當斷絕是二十事。不能禁絕是二十事，當墮人著罪中：六情不絕，當墮十八泥梨中；五陰不絕，當展轉五道中；三毒不絕，當入三惡道中。
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「『若善男子、善女人，禁制持戒身中二十事，如鏡之去垢清淨無穢、內外照明者，天下千百億萬人，有一人是佛弟子不？』吏言：『實自無有。』
「『若善男子、善女人，禁制持戒身中二十事，如鏡之去垢清淨無穢、內外照明者，天下千百億萬人，有一人是佛弟子不？』吏言：『實自無有。』
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「王曰：『以是觀之，知佛功德大巍巍，淵泓堂堂乎，如巨海不可當耶！』吏白王言：『誠如大王所言，小吏罪之所致不別真偽，請得遣之還。』王曰：『善。』吏便辭謝人，使自還去，人便如從高墮下，㸌然而穌，便得生活。」
「王曰：『以是觀之，知佛功德大巍巍，淵泓堂堂乎，如巨海不可當耶！』吏白王言：『誠如大王所言，小吏罪之所致不別真偽，請得遣之還。』王曰：『善。』吏便辭謝人，使自還去，人便如從高墮下，㸌然而穌，便得生活。」
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父母便以車載，詣祇洹以白佛。佛便呼人問之，其以所見、所言答，佛便笑，五色光從頂上出，遶身三匝還從臍入。
父母便以車載，詣祇洹以白佛。佛便呼人問之，其以所見、所言答，佛便笑，五色光從頂上出，遶身三匝還從臍入。
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阿難便整衣服以膝著地，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑當有意，願佛廣說其義！」
阿難便整衣服以膝著地，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑當有意，願佛廣說其義！」
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佛言：「阿難！諦聽受眾會。」阿難受教而聽。
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佛言：「是間閻浮利天下為五逆惡世，子不孝父，臣不忠君，夫妻相欺，欺上罔下；人民佷戾，少有義理，輕慢無節，以強陵弱；富富相從，貧困守窮，貪利慳惜，無有慈心，但欲勝人。四王相守，鬼惡神司取其便。犯者則死，魂神展轉，隨行往受，當作餓鬼、畜生，地獄楚毒、痛掠笞斫、湯鑊燒煮。若有餘微之福得上生天，當在第六魔天，薄福短壽，不受法教。雖得作人，當作下賤奴婢；或作牛馬畜生、騾驢駱駝、象虎師子、鳥獸蟲蛾，困苦叵言，百劫、千劫、萬劫無得解脫。時適生便病，或時即死。若得為人，六情不具，癃殘、聾盲、瘖痾，如是困苦無極。
佛言：「是間閻浮利天下為五逆惡世，子不孝父，臣不忠君，夫妻相欺，欺上罔下；人民佷戾，少有義理，輕慢無節，以強陵弱；富富相從，貧困守窮，貪利慳惜，無有慈心，但欲勝人。四王相守，鬼惡神司取其便。犯者則死，魂神展轉，隨行往受，當作餓鬼、畜生，地獄楚毒、痛掠笞斫、湯鑊燒煮。若有餘微之福得上生天，當在第六魔天，薄福短壽，不受法教。雖得作人，當作下賤奴婢；或作牛馬畜生、騾驢駱駝、象虎師子、鳥獸蟲蛾，困苦叵言，百劫、千劫、萬劫無得解脫。時適生便病，或時即死。若得為人，六情不具，癃殘、聾盲、瘖痾，如是困苦無極。
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「今是世上有一人，知世間有佛，聞經法，得見比丘僧，有善心好意恭敬慈心，捐九十六種道來入正法，自惟自剋奉受五戒，修行十善以滅十惡。爾時有一人，皆是維衛佛時得道人，功德同是人，其有百劫、千劫、萬劫之罪，皆悉滅盡。其人壽終已後，不復更見三惡道中。假有所犯，當追罪輕重詣地獄，王見之，衣毛當竪敬仰其人，帝王人民一切莫不尊奉，雖未得道，功德隆赫，天人龍鬼莫不稱歎。」
「今是世上有一人，知世間有佛，聞經法，得見比丘僧，有善心好意恭敬慈心，捐九十六種道來入正法，自惟自剋奉受五戒，修行十善以滅十惡。爾時有一人，皆是維衛佛時得道人，功德同是人，其有百劫、千劫、萬劫之罪，皆悉滅盡。其人壽終已後，不復更見三惡道中。假有所犯，當追罪輕重詣地獄，王見之，衣毛當竪敬仰其人，帝王人民一切莫不尊奉，雖未得道，功德隆赫，天人龍鬼莫不稱歎。」
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佛語阿難：「我般泥洹後，世人多不敬法，喜自貢高自大輕蔑於人，薄賤正法，毀諸比丘，不與分衛，罵詈、瓦石擊之，無所拘畏。是曹輩人，皆從魔界中來，生為人故，復惡如是。其信樂佛法，則是上古先世時佛上足弟子，能知真偽隨奉正法，受持經戒復滅二十事，皆悉諸菩薩摩訶薩，非凡人耶！
佛語阿難：「我般泥洹後，世人多不敬法，喜自貢高自大輕蔑於人，薄賤正法，毀諸比丘，不與分衛，罵詈、瓦石擊之，無所拘畏。是曹輩人，皆從魔界中來，生為人故，復惡如是。其信樂佛法，則是上古先世時佛上足弟子，能知真偽隨奉正法，受持經戒復滅二十事，皆悉諸菩薩摩訶薩，非凡人耶！
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「人生當有死，無有不死者。持戒善人不惜身命，但念大慈大悲拯濟一切，為眾人作唱導。菩薩不懼生死之變，入生死度生死；入地獄說經戒，止惡為善；入餓鬼為說布施；入畜生為說婬泆亡人身；上天生為教諸天；人中為作法惡為善。人作地獄行則有地獄想；人作畜生行則有畜生想；人作天行則有天想；人作餓鬼行則有餓鬼想；人作人行則有人想。一切萬物皆無所有，但依所作名便有思想。今是賢者，眼所見其證分明，於世生已得為人，有福德奉正法，何不努力可自致得佛尊貴？何為作勤苦之業？身當自往受之，悔有何益？」
「人生當有死，無有不死者。持戒善人不惜身命，但念大慈大悲拯濟一切，為眾人作唱導。菩薩不懼生死之變，入生死度生死；入地獄說經戒，止惡為善；入餓鬼為說布施；入畜生為說婬泆亡人身；上天生為教諸天；人中為作法惡為善。人作地獄行則有地獄想；人作畜生行則有畜生想；人作天行則有天想；人作餓鬼行則有餓鬼想；人作人行則有人想。一切萬物皆無所有，但依所作名便有思想。今是賢者，眼所見其證分明，於世生已得為人，有福德奉正法，何不努力可自致得佛尊貴？何為作勤苦之業？身當自往受之，悔有何益？」
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佛語阿難：「法之欲興，世生善人；法之欲衰，惡人眾多。善相告語，各勤加精進經戒，為憂一切無常。無常力大，佛不常住。於世努力勤之，既以自度，復能救度一切人、非人。諸比丘！汝曹當及我在世，當努力，莫言佛常在，今不努力後悔何益？今以死人者名見諦。」
佛語阿難：「法之欲興，世生善人；法之欲衰，惡人眾多。善相告語，各勤加精進經戒，為憂一切無常。無常力大，佛不常住。於世努力勤之，既以自度，復能救度一切人、非人。諸比丘！汝曹當及我在世，當努力，莫言佛常在，今不努力後悔何益？今以死人者名見諦。」
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見諦聞佛說經，父母諸家皆得阿羅漢道諦，即得阿惟越致，堅住不復動轉。諸比丘及諸菩薩、大弟子、天龍鬼神，聞經莫不歡喜，皆前為佛作禮而去。
見諦聞佛說經，父母諸家皆得阿羅漢道諦，即得阿惟越致，堅住不復動轉。諸比丘及諸菩薩、大弟子、天龍鬼神，聞經莫不歡喜，皆前為佛作禮而去。
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