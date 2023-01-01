佛說甚深大迴向經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說甚深大迴向經

僧祐錄中失譯人名今附宋錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄中失譯人名今附宋錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱。爾時，世尊與諸大眾前後圍遶而為說法。於是會中有一菩薩，號曰明天，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，恭敬合掌前白佛言：「世尊！欲有所問，唯願世尊分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱。爾時，世尊與諸大眾前後圍遶而為說法。於是會中有一菩薩，號曰明天，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，恭敬合掌前白佛言：「世尊！欲有所問，唯願世尊分別解說。」

爾時，佛告明天菩薩摩訶薩：「善男子！欲有所問莫得疑難，如來當為隨問解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告明天菩薩摩訶薩：「善男子！欲有所問莫得疑難，如來當為隨問解說。」

明天菩薩即白佛言：「云何菩薩少修善本而獲大果，或多作功德福報無量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明天菩薩即白佛言：「云何菩薩少修善本而獲大果，或多作功德福報無量？」

佛告明天菩薩摩訶薩：「善哉，善哉！明天！能於佛前問如是義。汝已曾於過去無量諸佛所殖眾德本供養諸佛、親近善知識，能為樂福眾生發甚深問。諦聽，諦聽！善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告明天菩薩摩訶薩：「善哉，善哉！明天！能於佛前問如是義。汝已曾於過去無量諸佛所殖眾德本供養諸佛、親近善知識，能為樂福眾生發甚深問。諦聽，諦聽！善思念之。」

明天菩薩白佛言：「世尊！唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明天菩薩白佛言：「世尊！唯然受教。」

佛告明天：「諸菩薩摩訶薩當於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈心行，專心念佛所行功德。復次，明天！菩薩摩訶薩當應往詣如來尊廟禮拜供養，右膝著地合掌右遶，散華燒香、懸繒幡蓋、作眾伎樂尊重恭敬，以微妙音歌、甚深句義，讚佛功德隨喜歎善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告明天：「諸菩薩摩訶薩當於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈心行，專心念佛所行功德。復次，明天！菩薩摩訶薩當應往詣如來尊廟禮拜供養，右膝著地合掌右遶，散華燒香、懸繒幡蓋、作眾伎樂尊重恭敬，以微妙音歌、甚深句義，讚佛功德隨喜歎善。」

佛告明天：「云何菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈心行、念佛功德？善男子！菩薩摩訶薩當念如來堅固士、無上士、最勝士，為師子王勇猛無畏，自度度彼、自安安彼、自滅滅彼，說真諦法安立眾生，心無諂飾淨戒具足，力無畏辯永除障習，於法自在無與等者。如是專心念佛功德已，右膝著地，散華燒香，幡繒、幢蓋、伎樂供養，是為菩薩修慈身行；以微妙音歌、甚深句義讚歎如來無量功德，是為菩薩修慈口行；因彼身口善根念佛功德，至誠恭敬，是為菩薩修慈心行。明天！是則菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身、口、意習行正念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告明天：「云何菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈心行、念佛功德？善男子！菩薩摩訶薩當念如來堅固士、無上士、最勝士，為師子王勇猛無畏，自度度彼、自安安彼、自滅滅彼，說真諦法安立眾生，心無諂飾淨戒具足，力無畏辯永除障習，於法自在無與等者。如是專心念佛功德已，右膝著地，散華燒香，幡繒、幢蓋、伎樂供養，是為菩薩修慈身行；以微妙音歌、甚深句義讚歎如來無量功德，是為菩薩修慈口行；因彼身口善根念佛功德，至誠恭敬，是為菩薩修慈心行。明天！是則菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身、口、意習行正念。」

佛復告明天：「又菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸眾生所，亦應修慈身行、修慈口行、修慈意行，等念眾生。明天！云何菩薩摩訶薩於三世眾生所，應修慈身、口、意行，等念眾生？如是，明天！菩薩摩訶薩不殺眾生、不盜他財、不邪婬、不妄語、不綺語、不兩舌、不惡口、不貪欲、不瞋恚、不邪見。云何菩薩不殺眾生？於一切眾生慈悲愛念，慚愧愍傷，永捨刀杖。不偷盜者，若於聚落空處，所有遺物不與不取。不邪婬者，若女有主，父母、兄弟、宗親所護，乃至見彼授華一莖，不起欲想。不妄語者，若於鄉邑、若在王者堪為證佐，真誠實語守死不虛。不兩舌者，常於彼此起和合想，從彼所聞不向此說，從此所聞不向彼說。不惡口者，軟語開喻先意問訊，終不以苦切惡言加於眾生。不綺語者，時說、實說、知義而說，為利益彼說，心口無差。不貪者，於他財利不起欲想，見來取者心無悋惜。不瞋恚者，於一切眾生除諸恚恨，起慈愍心、饒益心安彼心，隨順善攝一切眾生。不邪見者，有施、有濟、有說，有父母，有今世、後世，有苦、樂行果報，世間有阿羅漢，自知身作證『我生已盡，梵行已成，所作已辦，自知不受後有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告明天：「又菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸眾生所，亦應修慈身行、修慈口行、修慈意行，等念眾生。明天！云何菩薩摩訶薩於三世眾生所，應修慈身、口、意行，等念眾生？如是，明天！菩薩摩訶薩不殺眾生、不盜他財、不邪婬、不妄語、不綺語、不兩舌、不惡口、不貪欲、不瞋恚、不邪見。云何菩薩不殺眾生？於一切眾生慈悲愛念，慚愧愍傷，永捨刀杖。不偷盜者，若於聚落空處，所有遺物不與不取。不邪婬者，若女有主，父母、兄弟、宗親所護，乃至見彼授華一莖，不起欲想。不妄語者，若於鄉邑、若在王者堪為證佐，真誠實語守死不虛。不兩舌者，常於彼此起和合想，從彼所聞不向此說，從此所聞不向彼說。不惡口者，軟語開喻先意問訊，終不以苦切惡言加於眾生。不綺語者，時說、實說、知義而說，為利益彼說，心口無差。不貪者，於他財利不起欲想，見來取者心無悋惜。不瞋恚者，於一切眾生除諸恚恨，起慈愍心、饒益心安彼心，隨順善攝一切眾生。不邪見者，有施、有濟、有說，有父母，有今世、後世，有苦、樂行果報，世間有阿羅漢，自知身作證『我生已盡，梵行已成，所作已辦，自知不受後有。』

「明天！當知彼不殺、不盜、不邪婬，則是菩薩修慈身行；不妄語、兩舌、惡口、不綺語，則是菩薩修慈口行；不貪、不恚、不邪見，則是菩薩修慈意行；修慈身、口、意，則是菩薩等念眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明天！當知彼不殺、不盜、不邪婬，則是菩薩修慈身行；不妄語、兩舌、惡口、不綺語，則是菩薩修慈口行；不貪、不恚、不邪見，則是菩薩修慈意行；修慈身、口、意，則是菩薩等念眾生。」

佛告明天：「菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈意行，及於過去、當來、今現在一切眾生所，修慈身行、修慈口行、修慈意行，所有功德果報悉與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。明天！菩薩作如是迴向者，是為菩薩少修善本獲大果報，多作功德福報無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告明天：「菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈意行，及於過去、當來、今現在一切眾生所，修慈身行、修慈口行、修慈意行，所有功德果報悉與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。明天！菩薩作如是迴向者，是為菩薩少修善本獲大果報，多作功德福報無量。」

佛告明天：「是菩薩成就無量功德時，持是功德迴向無量智慧，又共一切眾生，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。是功德三種，有三種迴向。何等為三？謂過去空、當來空、現在空，無有迴向者，亦無迴向法，亦無迴向處，菩薩摩訶薩當作是迴向。作是迴向時，三處皆清淨，以此清淨功德與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是迴向者，無有凡夫及凡夫法，亦無信行亦無法行，亦無八人，亦無須陀洹、向須陀洹，亦無斯陀含、向斯陀含，亦無阿那含、向阿那含，亦無阿羅漢、向阿羅漢，亦無辟支佛、向辟支佛，亦無有佛及向佛者。何以故？法性無緣、不生不滅、無所住故。是故，菩薩摩訶薩應以是三種迴向、三種清淨功德與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩作是迴向已，又復願言：『若我生處常遇諸佛，逮甚深三昧，見無量佛，成就多聞、清淨智慧，弘誓不捨一切眾生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告明天：「是菩薩成就無量功德時，持是功德迴向無量智慧，又共一切眾生，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。是功德三種，有三種迴向。何等為三？謂過去空、當來空、現在空，無有迴向者，亦無迴向法，亦無迴向處，菩薩摩訶薩當作是迴向。作是迴向時，三處皆清淨，以此清淨功德與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是迴向者，無有凡夫及凡夫法，亦無信行亦無法行，亦無八人，亦無須陀洹、向須陀洹，亦無斯陀含、向斯陀含，亦無阿那含、向阿那含，亦無阿羅漢、向阿羅漢，亦無辟支佛、向辟支佛，亦無有佛及向佛者。何以故？法性無緣、不生不滅、無所住故。是故，菩薩摩訶薩應以是三種迴向、三種清淨功德與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩作是迴向已，又復願言：『若我生處常遇諸佛，逮甚深三昧，見無量佛，成就多聞、清淨智慧，弘誓不捨一切眾生。』」

說是法時，百千天人皆願欲往生阿閦佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，百千天人皆願欲往生阿閦佛國。

爾時，佛告尊者阿難：「我向說此甚深法時，百千天人皆願往生阿閦佛國。阿難當知，彼於此終，皆當往生阿閦佛所妙樂國土，從一佛國至一佛國，供養諸佛聽受正法，得陀羅尼如說修行，皆當成就不思議慧，於五濁國當得作佛，皆同一號，號甘露音王如來、應供、等正覺。當知彼天受記別時，百千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者阿難：「我向說此甚深法時，百千天人皆願往生阿閦佛國。阿難當知，彼於此終，皆當往生阿閦佛所妙樂國土，從一佛國至一佛國，供養諸佛聽受正法，得陀羅尼如說修行，皆當成就不思議慧，於五濁國當得作佛，皆同一號，號甘露音王如來、應供、等正覺。當知彼天受記別時，百千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！如我解佛所說義，當知此為大功德趣、為無量功德、為無邊功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！如我解佛所說義，當知此為大功德趣、為無量功德、為無邊功德。」

佛言：「憍尸迦！是法畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是法畢竟淨故。」

「世尊！當何以名此經？云何奉持之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！當何以名此經？云何奉持之？」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！是經名『大迴向』，亦名『甚深法性迴向』，當奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！是經名『大迴向』，亦名『甚深法性迴向』，當奉持之。」

佛告憍尸迦：「若有善男子、善女人學是迴向者，當知是人必逮得無所從生法忍，能度未度者，安樂百千無量眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若有善男子、善女人學是迴向者，當知是人必逮得無所從生法忍，能度未度者，安樂百千無量眾生。」

說是法時，諸比丘眾，釋、梵、天、人、阿修羅等，聞佛所說歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，諸比丘眾，釋、梵、天、人、阿修羅等，聞佛所說歡喜奉行。