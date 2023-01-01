佛說甚深大迴向經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說甚深大迴向經
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僧祐錄中失譯人名今附宋錄
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如是我聞：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱。爾時，世尊與諸大眾前後圍遶而為說法。於是會中有一菩薩，號曰明天，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，恭敬合掌前白佛言：「世尊！欲有所問，唯願世尊分別解說。」
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八千人俱。爾時，世尊與諸大眾前後圍遶而為說法。於是會中有一菩薩，號曰明天，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，恭敬合掌前白佛言：「世尊！欲有所問，唯願世尊分別解說。」
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爾時，佛告明天菩薩摩訶薩：「善男子！欲有所問莫得疑難，如來當為隨問解說。」
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明天菩薩即白佛言：「云何菩薩少修善本而獲大果，或多作功德福報無量？」
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佛告明天菩薩摩訶薩：「善哉，善哉！明天！能於佛前問如是義。汝已曾於過去無量諸佛所殖眾德本供養諸佛、親近善知識，能為樂福眾生發甚深問。諦聽，諦聽！善思念之。」
佛告明天菩薩摩訶薩：「善哉，善哉！明天！能於佛前問如是義。汝已曾於過去無量諸佛所殖眾德本供養諸佛、親近善知識，能為樂福眾生發甚深問。諦聽，諦聽！善思念之。」
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明天菩薩白佛言：「世尊！唯然受教。」
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佛告明天：「諸菩薩摩訶薩當於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈心行，專心念佛所行功德。復次，明天！菩薩摩訶薩當應往詣如來尊廟禮拜供養，右膝著地合掌右遶，散華燒香、懸繒幡蓋、作眾伎樂尊重恭敬，以微妙音歌、甚深句義，讚佛功德隨喜歎善。」
佛告明天：「諸菩薩摩訶薩當於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈心行，專心念佛所行功德。復次，明天！菩薩摩訶薩當應往詣如來尊廟禮拜供養，右膝著地合掌右遶，散華燒香、懸繒幡蓋、作眾伎樂尊重恭敬，以微妙音歌、甚深句義，讚佛功德隨喜歎善。」
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佛告明天：「云何菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈心行、念佛功德？善男子！菩薩摩訶薩當念如來堅固士、無上士、最勝士，為師子王勇猛無畏，自度度彼、自安安彼、自滅滅彼，說真諦法安立眾生，心無諂飾淨戒具足，力無畏辯永除障習，於法自在無與等者。如是專心念佛功德已，右膝著地，散華燒香，幡繒、幢蓋、伎樂供養，是為菩薩修慈身行；以微妙音歌、甚深句義讚歎如來無量功德，是為菩薩修慈口行；因彼身口善根念佛功德，至誠恭敬，是為菩薩修慈心行。明天！是則菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身、口、意習行正念。」
佛告明天：「云何菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈心行、念佛功德？善男子！菩薩摩訶薩當念如來堅固士、無上士、最勝士，為師子王勇猛無畏，自度度彼、自安安彼、自滅滅彼，說真諦法安立眾生，心無諂飾淨戒具足，力無畏辯永除障習，於法自在無與等者。如是專心念佛功德已，右膝著地，散華燒香，幡繒、幢蓋、伎樂供養，是為菩薩修慈身行；以微妙音歌、甚深句義讚歎如來無量功德，是為菩薩修慈口行；因彼身口善根念佛功德，至誠恭敬，是為菩薩修慈心行。明天！是則菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身、口、意習行正念。」
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佛復告明天：「又菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸眾生所，亦應修慈身行、修慈口行、修慈意行，等念眾生。明天！云何菩薩摩訶薩於三世眾生所，應修慈身、口、意行，等念眾生？如是，明天！菩薩摩訶薩不殺眾生、不盜他財、不邪婬、不妄語、不綺語、不兩舌、不惡口、不貪欲、不瞋恚、不邪見。云何菩薩不殺眾生？於一切眾生慈悲愛念，慚愧愍傷，永捨刀杖。不偷盜者，若於聚落空處，所有遺物不與不取。不邪婬者，若女有主，父母、兄弟、宗親所護，乃至見彼授華一莖，不起欲想。不妄語者，若於鄉邑、若在王者堪為證佐，真誠實語守死不虛。不兩舌者，常於彼此起和合想，從彼所聞不向此說，從此所聞不向彼說。不惡口者，軟語開喻先意問訊，終不以苦切惡言加於眾生。不綺語者，時說、實說、知義而說，為利益彼說，心口無差。不貪者，於他財利不起欲想，見來取者心無悋惜。不瞋恚者，於一切眾生除諸恚恨，起慈愍心、饒益心安彼心，隨順善攝一切眾生。不邪見者，有施、有濟、有說，有父母，有今世、後世，有苦、樂行果報，世間有阿羅漢，自知身作證『我生已盡，梵行已成，所作已辦，自知不受後有。』
佛復告明天：「又菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸眾生所，亦應修慈身行、修慈口行、修慈意行，等念眾生。明天！云何菩薩摩訶薩於三世眾生所，應修慈身、口、意行，等念眾生？如是，明天！菩薩摩訶薩不殺眾生、不盜他財、不邪婬、不妄語、不綺語、不兩舌、不惡口、不貪欲、不瞋恚、不邪見。云何菩薩不殺眾生？於一切眾生慈悲愛念，慚愧愍傷，永捨刀杖。不偷盜者，若於聚落空處，所有遺物不與不取。不邪婬者，若女有主，父母、兄弟、宗親所護，乃至見彼授華一莖，不起欲想。不妄語者，若於鄉邑、若在王者堪為證佐，真誠實語守死不虛。不兩舌者，常於彼此起和合想，從彼所聞不向此說，從此所聞不向彼說。不惡口者，軟語開喻先意問訊，終不以苦切惡言加於眾生。不綺語者，時說、實說、知義而說，為利益彼說，心口無差。不貪者，於他財利不起欲想，見來取者心無悋惜。不瞋恚者，於一切眾生除諸恚恨，起慈愍心、饒益心安彼心，隨順善攝一切眾生。不邪見者，有施、有濟、有說，有父母，有今世、後世，有苦、樂行果報，世間有阿羅漢，自知身作證『我生已盡，梵行已成，所作已辦，自知不受後有。』
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「明天！當知彼不殺、不盜、不邪婬，則是菩薩修慈身行；不妄語、兩舌、惡口、不綺語，則是菩薩修慈口行；不貪、不恚、不邪見，則是菩薩修慈意行；修慈身、口、意，則是菩薩等念眾生。」
「明天！當知彼不殺、不盜、不邪婬，則是菩薩修慈身行；不妄語、兩舌、惡口、不綺語，則是菩薩修慈口行；不貪、不恚、不邪見，則是菩薩修慈意行；修慈身、口、意，則是菩薩等念眾生。」
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佛告明天：「菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈意行，及於過去、當來、今現在一切眾生所，修慈身行、修慈口行、修慈意行，所有功德果報悉與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。明天！菩薩作如是迴向者，是為菩薩少修善本獲大果報，多作功德福報無量。」
佛告明天：「菩薩摩訶薩於過去、當來、今現在諸佛所，修慈身行、修慈口行、修慈意行，及於過去、當來、今現在一切眾生所，修慈身行、修慈口行、修慈意行，所有功德果報悉與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。明天！菩薩作如是迴向者，是為菩薩少修善本獲大果報，多作功德福報無量。」
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佛告明天：「是菩薩成就無量功德時，持是功德迴向無量智慧，又共一切眾生，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。是功德三種，有三種迴向。何等為三？謂過去空、當來空、現在空，無有迴向者，亦無迴向法，亦無迴向處，菩薩摩訶薩當作是迴向。作是迴向時，三處皆清淨，以此清淨功德與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是迴向者，無有凡夫及凡夫法，亦無信行亦無法行，亦無八人，亦無須陀洹、向須陀洹，亦無斯陀含、向斯陀含，亦無阿那含、向阿那含，亦無阿羅漢、向阿羅漢，亦無辟支佛、向辟支佛，亦無有佛及向佛者。何以故？法性無緣、不生不滅、無所住故。是故，菩薩摩訶薩應以是三種迴向、三種清淨功德與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩作是迴向已，又復願言：『若我生處常遇諸佛，逮甚深三昧，見無量佛，成就多聞、清淨智慧，弘誓不捨一切眾生。』」
佛告明天：「是菩薩成就無量功德時，持是功德迴向無量智慧，又共一切眾生，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。是功德三種，有三種迴向。何等為三？謂過去空、當來空、現在空，無有迴向者，亦無迴向法，亦無迴向處，菩薩摩訶薩當作是迴向。作是迴向時，三處皆清淨，以此清淨功德與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是迴向者，無有凡夫及凡夫法，亦無信行亦無法行，亦無八人，亦無須陀洹、向須陀洹，亦無斯陀含、向斯陀含，亦無阿那含、向阿那含，亦無阿羅漢、向阿羅漢，亦無辟支佛、向辟支佛，亦無有佛及向佛者。何以故？法性無緣、不生不滅、無所住故。是故，菩薩摩訶薩應以是三種迴向、三種清淨功德與一切眾生共，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩作是迴向已，又復願言：『若我生處常遇諸佛，逮甚深三昧，見無量佛，成就多聞、清淨智慧，弘誓不捨一切眾生。』」
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說是法時，百千天人皆願欲往生阿閦佛國。
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爾時，佛告尊者阿難：「我向說此甚深法時，百千天人皆願往生阿閦佛國。阿難當知，彼於此終，皆當往生阿閦佛所妙樂國土，從一佛國至一佛國，供養諸佛聽受正法，得陀羅尼如說修行，皆當成就不思議慧，於五濁國當得作佛，皆同一號，號甘露音王如來、應供、等正覺。當知彼天受記別時，百千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」
爾時，佛告尊者阿難：「我向說此甚深法時，百千天人皆願往生阿閦佛國。阿難當知，彼於此終，皆當往生阿閦佛所妙樂國土，從一佛國至一佛國，供養諸佛聽受正法，得陀羅尼如說修行，皆當成就不思議慧，於五濁國當得作佛，皆同一號，號甘露音王如來、應供、等正覺。當知彼天受記別時，百千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」
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爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！如我解佛所說義，當知此為大功德趣、為無量功德、為無邊功德。」
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佛言：「憍尸迦！是法畢竟淨故。」
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「世尊！當何以名此經？云何奉持之？」
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佛告釋提桓因：「憍尸迦！是經名『大迴向』，亦名『甚深法性迴向』，當奉持之。」
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佛告憍尸迦：「若有善男子、善女人學是迴向者，當知是人必逮得無所從生法忍，能度未度者，安樂百千無量眾生。」
佛告憍尸迦：「若有善男子、善女人學是迴向者，當知是人必逮得無所從生法忍，能度未度者，安樂百千無量眾生。」
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說是法時，諸比丘眾，釋、梵、天、人、阿修羅等，聞佛所說歡喜奉行。
說是法時，諸比丘眾，釋、梵、天、人、阿修羅等，聞佛所說歡喜奉行。
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