諸法最上王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法最上王經

隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋北印度三藏闍那崛多譯

復次說此法時，婆伽婆遊於王舍竹林迦蘭陀精舍，與大比丘眾一千二百五十人俱，舊結髮優樓頻螺迦葉為首，悉阿羅漢，諸漏已盡，應作者作所作已辦，棄捨重擔得到自利，盡諸有結，正智心好解脫，皆心自在到第一岸，唯除一人，謂命者阿難陀！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說此法時，婆伽婆遊於王舍竹林迦蘭陀精舍，與大比丘眾一千二百五十人俱，舊結髮優樓頻螺迦葉為首，悉阿羅漢，諸漏已盡，應作者作所作已辦，棄捨重擔得到自利，盡諸有結，正智心好解脫，皆心自在到第一岸，唯除一人，謂命者阿難陀！

時婆伽婆於十五日當作布薩露地而坐，諸比丘僧圍繞恭敬面皆向佛。爾時有一比丘，出家未久，彼日受具足戒，來詣佛所到已頂禮佛足，右繞三匝合掌白言：「世尊！我近出家今日受戒，願為我說，云何受聚落食而名善食？云何食已為淨福田，當得第一利益？」時彼比丘向佛說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時婆伽婆於十五日當作布薩露地而坐，諸比丘僧圍繞恭敬面皆向佛。爾時有一比丘，出家未久，彼日受具足戒，來詣佛所到已頂禮佛足，右繞三匝合掌白言：「世尊！我近出家今日受戒，願為我說，云何受聚落食而名善食？云何食已為淨福田，當得第一利益？」時彼比丘向佛說此伽他：

「我出家未久， 今日受具戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我出家未久， 今日受具戒；

世尊為我說， 云何得淨施？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊為我說， 云何得淨施？

我為此故行， 捨家不畜家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為此故行， 捨家不畜家；

如是淨於施， 彼義復為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是淨於施， 彼義復為說。」

如是語已，佛言：「比丘！善聽、善作正念，當為汝說。如比丘不虛受聚落食，食已淨施，是故善家子、善家女捨家不畜於家，行無上行，當得究竟勝處，如是比丘入僧中、見僧業、合僧利，具此三法不虛受聚落食，食已淨施，當得第一利益。」爾時世尊說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛言：「比丘！善聽、善作正念，當為汝說。如比丘不虛受聚落食，食已淨施，是故善家子、善家女捨家不畜於家，行無上行，當得究竟勝處，如是比丘入僧中、見僧業、合僧利，具此三法不虛受聚落食，食已淨施，當得第一利益。」爾時世尊說此伽他：

「眾生若入僧， 亦念於僧業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生若入僧， 亦念於僧業；

復合於僧利， 彼能淨施福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復合於僧利， 彼能淨施福。」

時彼比丘白言：「世尊！我今聞佛如是略教，不解其義。世尊！云何比丘入僧中、見僧業、合僧利？」時彼比丘說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼比丘白言：「世尊！我今聞佛如是略教，不解其義。世尊！云何比丘入僧中、見僧業、合僧利？」時彼比丘說此伽他：

「云何入於僧， 而見於僧業？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何入於僧， 而見於僧業？

為我說僧利， 聞已我等知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為我說僧利， 聞已我等知。」

如是語已。佛言：「比丘！善作心聽，我今為汝說僧及以僧業、僧利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已。佛言：「比丘！善作心聽，我今為汝說僧及以僧業、僧利。」

比丘白言：「甚善。世尊！如是樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白言：「甚善。世尊！如是樂聞。」

佛言：「比丘！云何名僧？僧者：四雙八輩富伽羅，是名為僧。當善與食向其合掌，是能淨施；名為福田，諸天及人皆須供養。」爾時世尊說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！云何名僧？僧者：四雙八輩富伽羅，是名為僧。當善與食向其合掌，是能淨施；名為福田，諸天及人皆須供養。」爾時世尊說此伽他：

「我今說四雙， 八輩富伽羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說四雙， 八輩富伽羅；

是等名為僧， 無上勝福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等名為僧， 無上勝福田。

「比丘！云何名為僧業？其僧業者：四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺分、八聖道。是名僧業。」爾時世尊說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！云何名為僧業？其僧業者：四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺分、八聖道。是名僧業。」爾時世尊說此伽他：

「常勤最勝道， 所謂八聖分； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常勤最勝道， 所謂八聖分；

如彼所說僧， 彼業正如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼所說僧， 彼業正如是。

「比丘！云何名為僧利？其僧利者：四沙門果。何者為四？一者、須嚧多阿般那果。二者、塞訖利陀伽彌果。三者、阿那伽彌果。四者、阿羅漢果。是名僧大利。」爾時世尊說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！云何名為僧利？其僧利者：四沙門果。何者為四？一者、須嚧多阿般那果。二者、塞訖利陀伽彌果。三者、阿那伽彌果。四者、阿羅漢果。是名僧大利。」爾時世尊說此伽他：

「大身有大利， 彼僧富伽羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大身有大利， 彼僧富伽羅；

如沙門四果， 能淨於施福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如沙門四果， 能淨於施福。」

如是語已，比丘白言：「世尊！如世尊所說，入僧中、見僧業、合僧利，彼人善受聚落施食，食已得淨施福到第一利。世尊！若復有人發於大乘，為知遍智捨家出家，彼富伽羅僧中見不？見僧業不？合僧利不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，比丘白言：「世尊！如世尊所說，入僧中、見僧業、合僧利，彼人善受聚落施食，食已得淨施福到第一利。世尊！若復有人發於大乘，為知遍智捨家出家，彼富伽羅僧中見不？見僧業不？合僧利不？」

如是語已。佛言：「甚善。比丘！汝於如來、應、正遍知，乃能念問是義。比丘！汝大吉祥、辯才勝妙，善問是義。比丘！汝善思念故，能問如來是義。比丘！此皆佛威神力，令汝今生如是辯才，欲得問此句義；亦是汝宿願力，能如是問。是故比丘！善聽善念，我為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已。佛言：「甚善。比丘！汝於如來、應、正遍知，乃能念問是義。比丘！汝大吉祥、辯才勝妙，善問是義。比丘！汝善思念故，能問如來是義。比丘！此皆佛威神力，令汝今生如是辯才，欲得問此句義；亦是汝宿願力，能如是問。是故比丘！善聽善念，我為汝說。」

比丘白言：「甚善。世尊！我今樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白言：「甚善。世尊！我今樂聞。」

佛言：「比丘！汝意所云：『彼富伽羅發於大乘，為知遍智捨家出家，彼富伽羅僧中見不？見僧業不？見僧利不？』比丘！彼富伽羅僧中不見，僧業、僧利皆亦不見。」爾時世尊說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！汝意所云：『彼富伽羅發於大乘，為知遍智捨家出家，彼富伽羅僧中見不？見僧業不？見僧利不？』比丘！彼富伽羅僧中不見，僧業、僧利皆亦不見。」爾時世尊說此伽他：

「彼僧中不見， 僧業亦不見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼僧中不見， 僧業亦不見；

僧利亦不見， 彼發菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧利亦不見， 彼發菩提故。」

如是語已，比丘白言：「世尊！何因何緣聽彼富伽羅等出家、聽彼受聚落食，而彼富伽羅僧中不見？僧業、僧利皆亦不見？世尊！云何彼類富伽羅能淨施福，而彼富伽羅僧中不見？僧業、僧利皆亦不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，比丘白言：「世尊！何因何緣聽彼富伽羅等出家、聽彼受聚落食，而彼富伽羅僧中不見？僧業、僧利皆亦不見？世尊！云何彼類富伽羅能淨施福，而彼富伽羅僧中不見？僧業、僧利皆亦不見？」

如是語已，佛言：「比丘！汝何須以此問而問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛言：「比丘！汝何須以此問而問？」

彼比丘復言：「世尊！彼富伽羅云何能淨施福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘復言：「世尊！彼富伽羅云何能淨施福？」

佛復告言：「汝何須以此問而問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「汝何須以此問而問？」

彼比丘復言：「世尊！彼富伽羅僧中不見，僧業、僧利皆亦不見，云何能淨施福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘復言：「世尊！彼富伽羅僧中不見，僧業、僧利皆亦不見，云何能淨施福？」

爾時世尊見彼比丘三度請已，即現微笑，便作神通，依如是類神通作已，眉間毫相出大光明，其光復有無量百千種種異色，此光威力遍照三千大千世界，乃至諸大海內所有眾生，彼皆未曾見聞是光，今見光故心驚毛竪。其非想非非想天，彼等亦悉於一念時，以佛力故，知此光明佛眉間出，見此光已心驚毛竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見彼比丘三度請已，即現微笑，便作神通，依如是類神通作已，眉間毫相出大光明，其光復有無量百千種種異色，此光威力遍照三千大千世界，乃至諸大海內所有眾生，彼皆未曾見聞是光，今見光故心驚毛竪。其非想非非想天，彼等亦悉於一念時，以佛力故，知此光明佛眉間出，見此光已心驚毛竪。

時三千大千世界，四天王天乃至色界、無色界天，悉詣王舍大城竹林迦蘭陀精舍，到已頂禮佛足，右繞無量百千匝已，在於佛前正念合掌恭敬曲躬，不動不倚目未曾瞬，生尊重心、愛心、喜心、躍心、堪心、軟心、淨心、無障礙心，樂欲聽法却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時三千大千世界，四天王天乃至色界、無色界天，悉詣王舍大城竹林迦蘭陀精舍，到已頂禮佛足，右繞無量百千匝已，在於佛前正念合掌恭敬曲躬，不動不倚目未曾瞬，生尊重心、愛心、喜心、躍心、堪心、軟心、淨心、無障礙心，樂欲聽法却住一面。

時此三千大千世界，大神力諸天等，諸龍、夜叉、羅剎、犍闥婆、阿修羅、迦留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等；諸天主、龍主、夜叉主、犍闥婆主、阿修羅主、迦留茶主、緊那羅主、摩睺羅伽主、人非人主等，從於地下乃至有頂，無有一竪杖處而不充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此三千大千世界，大神力諸天等，諸龍、夜叉、羅剎、犍闥婆、阿修羅、迦留茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等；諸天主、龍主、夜叉主、犍闥婆主、阿修羅主、迦留茶主、緊那羅主、摩睺羅伽主、人非人主等，從於地下乃至有頂，無有一竪杖處而不充滿。

彼時三千大千世界，所有比丘、比丘尼、優婆塞迦、優波斯迦，及諸世間依地行住雜類眾生，以佛神力悉見佛光，心驚毛竪，譬如大力丈夫屈申臂頃，如是彼皆以佛威力，於一念時向王舍城竹林迦蘭陀精舍，到已頂禮佛足右繞三匝，在於佛前正念合掌，恭敬曲躬，生尊重心、愛心、喜心、躍心、堪心、軟心、淨心、無障礙心，目未曾瞬瞻仰世尊，其身不動於一面住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時三千大千世界，所有比丘、比丘尼、優婆塞迦、優波斯迦，及諸世間依地行住雜類眾生，以佛神力悉見佛光，心驚毛竪，譬如大力丈夫屈申臂頃，如是彼皆以佛威力，於一念時向王舍城竹林迦蘭陀精舍，到已頂禮佛足右繞三匝，在於佛前正念合掌，恭敬曲躬，生尊重心、愛心、喜心、躍心、堪心、軟心、淨心、無障礙心，目未曾瞬瞻仰世尊，其身不動於一面住。

時此三千大千世界，若城內外及障隔間，有大小河諸水生處，彼皆依法順流少聲；又復所有諸障隔內，及虛空裏眾鳥等聲，以佛神力各相應和，如是象、馬、牛、羊乃至山牛、水牛等，以佛神力皆安本處，及諸大海眾生亦以佛力各住自分不相觸惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此三千大千世界，若城內外及障隔間，有大小河諸水生處，彼皆依法順流少聲；又復所有諸障隔內，及虛空裏眾鳥等聲，以佛神力各相應和，如是象、馬、牛、羊乃至山牛、水牛等，以佛神力皆安本處，及諸大海眾生亦以佛力各住自分不相觸惱。

時此世界所有諸天，以佛神力皆默然住，及天音樂亦悉無聲。時此世界諸惡眾生，嚴熾毒心樂造眾惡，乃至作諸逆等，皆以佛力於一念時各各相愛猶如親友，生利益心、樂心、軟心、能作業心、喜心、淨心、無障礙心，笑顏先語眉不嚬蹙，語則柔滑不急不麁，其所發言令人愛樂，老少中年各得其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此世界所有諸天，以佛神力皆默然住，及天音樂亦悉無聲。時此世界諸惡眾生，嚴熾毒心樂造眾惡，乃至作諸逆等，皆以佛力於一念時各各相愛猶如親友，生利益心、樂心、軟心、能作業心、喜心、淨心、無障礙心，笑顏先語眉不嚬蹙，語則柔滑不急不麁，其所發言令人愛樂，老少中年各得其所。

當於爾時，此大千界乃至無有謦欬等聲，以佛神力眾生默住，所有風氣溫柔且香，眾生樂觀莫不歡喜，亦不吹動諸樹枝葉及藥草等，皆以佛力有如是事。如第八人入滅盡定無出入息，此諸大眾默然而住亦復如是！以彼比丘宿願功德勝住持力故，及佛功德勝住持力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於爾時，此大千界乃至無有謦欬等聲，以佛神力眾生默住，所有風氣溫柔且香，眾生樂觀莫不歡喜，亦不吹動諸樹枝葉及藥草等，皆以佛力有如是事。如第八人入滅盡定無出入息，此諸大眾默然而住亦復如是！以彼比丘宿願功德勝住持力故，及佛功德勝住持力故。

爾時命者奢利弗知皆默然，承佛神力從座而起，一肩郁多羅僧伽作已，右膝著地合掌曲躬一心瞻仰，為令大眾安隱利益，心淨無障欲聞法門，如彼比丘所問佛義及佛放光，諸天人等來集因緣，白言：「世尊！非無因緣如來現笑及放光明，今者瑞相有何因緣？乃至諸大眾集默然而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時命者奢利弗知皆默然，承佛神力從座而起，一肩郁多羅僧伽作已，右膝著地合掌曲躬一心瞻仰，為令大眾安隱利益，心淨無障欲聞法門，如彼比丘所問佛義及佛放光，諸天人等來集因緣，白言：「世尊！非無因緣如來現笑及放光明，今者瑞相有何因緣？乃至諸大眾集默然而住？」

時奢利弗說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時奢利弗說此伽他：

「諸佛最勝非無因， 勝人何故現瑞相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛最勝非無因， 勝人何故現瑞相？

世尊今速說此義， 何緣作是大神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊今速說此義， 何緣作是大神通？

百千多眾生， 及那由多等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千多眾生， 及那由多等；

今來於此集， 以見神通故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今來於此集， 以見神通故。

世尊此何因？ 世尊此何緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊此何因？ 世尊此何緣？

何故大眾身， 今日來集此？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故大眾身， 今日來集此？

佛能知此義， 何緣故眾集？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛能知此義， 何緣故眾集？

世尊慈愍我， 為我說是義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊慈愍我， 為我說是義。

諸天及世人， 普皆起尊重； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及世人， 普皆起尊重；

合於十指掌， 瞻仰二足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合於十指掌， 瞻仰二足尊。

悉捨天宮殿， 天子等來此； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉捨天宮殿， 天子等來此；

尊重樂聽法， 瞻仰二足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重樂聽法， 瞻仰二足尊。

捨離於龍宮， 無量龍來集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離於龍宮， 無量龍來集；

世尊當說何， 如是神變義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊當說何， 如是神變義？

捨離夜叉宮， 無量夜叉集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離夜叉宮， 無量夜叉集；

佛今當說何， 如是神變義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛今當說何， 如是神變義？」

時奢利弗說此伽他已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時奢利弗說此伽他已，默然而住。

是梵音丈夫， 雷鼓聲大吼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是梵音丈夫， 雷鼓聲大吼；

為奢利弗說， 如是神變義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為奢利弗說， 如是神變義。

「其彼新比丘！ 今日受具戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其彼新比丘！ 今日受具戒；

奢利彼問我， 以為諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利彼問我， 以為諸菩薩。

『彼云何出家？ 彼業復何以； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『彼云何出家？ 彼業復何以；

受於聚落食？ 云何得淨施？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受於聚落食？ 云何得淨施？』

奢利是義故， 出眉間毫光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利是義故， 出眉間毫光；

此光大威力， 遍照於世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此光大威力， 遍照於世界。

奢利是義故， 諸天眾悉集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利是義故， 諸天眾悉集；

合於十指掌， 瞻仰二足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合於十指掌， 瞻仰二足尊。

奢利是義故， 龍、夜叉來集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利是義故， 龍、夜叉來集；

欲吼雲雷聲， 至於如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲吼雲雷聲， 至於如來所。

奢利是義故， 不思億眾集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利是義故， 不思億眾集；

皆得阿羅漢， 漏盡到涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得阿羅漢， 漏盡到涅槃。

奢利是義故， 不思億眾集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利是義故， 不思億眾集；

悉當發是意， 為獨覺因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉當發是意， 為獨覺因緣。

奢利是義故， 不思億眾集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利是義故， 不思億眾集；

鎧甲當自嚴， 為於佛智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎧甲當自嚴， 為於佛智故。

奢利是義故， 不思億眾集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利是義故， 不思億眾集；

於大乘不退， 得最勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於大乘不退， 得最勝菩提。

聞此句義已， 因是故佛記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此句義已， 因是故佛記；

剛志悔惡行， 億眾得如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剛志悔惡行， 億眾得如是。

聞此句義已， 於後末世時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此句義已， 於後末世時；

千億數眾生， 住於最勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千億數眾生， 住於最勝道。

除彼菩薩已， 於後末世時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除彼菩薩已， 於後末世時；

若能持此經， 終無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 終無有是處。

除彼菩薩已， 於後末世時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除彼菩薩已， 於後末世時；

若聞此經者， 無智者不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此經者， 無智者不信。

彼眾生少信， 不能發菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾生少信， 不能發菩提；

若聞此經時， 數數生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此經時， 數數生疑惑。

若不信此經， 常住於生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不信此經， 常住於生死，

泥黎為行處， 畜生是園林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泥黎為行處， 畜生是園林，

彼於天人道， 皆破無有分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於天人道， 皆破無有分。

不破此經者， 於後末世時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不破此經者， 於後末世時，

彼諸天人等， 皆得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天人等， 皆得阿羅漢。

若在彼前說， 彼亦生疑心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在彼前說， 彼亦生疑心；

若得獨覺道， 滿於十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得獨覺道， 滿於十方界，

若在彼前說， 彼心亦生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在彼前說， 彼心亦生疑。

無有不修善， 得聞如是說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有不修善， 得聞如是說；

若健成就義， 乃能聽此道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若健成就義， 乃能聽此道。

為於菩薩故， 我說此經法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為於菩薩故， 我說此經法；

於中修行已， 當成二足尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中修行已， 當成二足尊。」

爾時世尊說此伽他已，告奢利弗言：「彼新比丘出家未久今日受戒，彼來問我：『發大乘人，云何受聚落食而名善食？食已能淨施福？』奢利弗！以彼比丘問是義故，無量阿僧祇百千俱致那由多眾生來集，皆欲聞我解說是義。奢利弗！我今若欲解說顯示分別是義，令淺易解，彼無量眾得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此伽他已，告奢利弗言：「彼新比丘出家未久今日受戒，彼來問我：『發大乘人，云何受聚落食而名善食？食已能淨施福？』奢利弗！以彼比丘問是義故，無量阿僧祇百千俱致那由多眾生來集，皆欲聞我解說是義。奢利弗！我今若欲解說顯示分別是義，令淺易解，彼無量眾得大利益。」

如是語已，奢利弗白言：「世尊！今正是時，願為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，奢利弗白言：「世尊！今正是時，願為解說。」

佛言：「奢利弗！我今若說此句義時，或有眾生其心迷悶。何以故？此大施主不可思，施、戒、忍、精進、定、智、大師子吼皆不可思。此大眾生不可思法，其諸凡夫及二乘等，不能分別信入解知，唯除不退菩薩摩訶薩等。奢利弗！我見此故，彼雖三請猶默不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！我今若說此句義時，或有眾生其心迷悶。何以故？此大施主不可思，施、戒、忍、精進、定、智、大師子吼皆不可思。此大眾生不可思法，其諸凡夫及二乘等，不能分別信入解知，唯除不退菩薩摩訶薩等。奢利弗！我見此故，彼雖三請猶默不說。」

奢利弗復言：「婆伽婆、如來、應、正遍知，願為解說，乃至令多眾生當得正信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗復言：「婆伽婆、如來、應、正遍知，願為解說，乃至令多眾生當得正信。」

佛言：「奢利弗！我若解說此句義時，眾生迷悶。何以故？施等諸法皆不可思，乃至我見此故，彼雖三請猶默不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！我若解說此句義時，眾生迷悶。何以故？施等諸法皆不可思，乃至我見此故，彼雖三請猶默不說。」

奢利弗復言：「世尊！為多眾生利益安樂，慈憐彼等願為說之。於未來世，有菩薩摩訶薩發大乘者，聞此句義生愛重心，當得正信修種種業，以大鎧甲而自莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗復言：「世尊！為多眾生利益安樂，慈憐彼等願為說之。於未來世，有菩薩摩訶薩發大乘者，聞此句義生愛重心，當得正信修種種業，以大鎧甲而自莊嚴。」

爾時世尊見奢利弗三度請已，告奢利弗言：「菩薩摩訶薩不須淨施。何以故？菩薩摩訶薩從初發心乃至成道，畢竟常淨施故。何以故？菩薩摩訶薩於諸眾生是無上福田故，若諸眾生以諸樂具供養菩薩，猶不能報菩薩作恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見奢利弗三度請已，告奢利弗言：「菩薩摩訶薩不須淨施。何以故？菩薩摩訶薩從初發心乃至成道，畢竟常淨施故。何以故？菩薩摩訶薩於諸眾生是無上福田故，若諸眾生以諸樂具供養菩薩，猶不能報菩薩作恩。」

爾時世尊說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此伽他：

「若有發心者， 為佛智因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有發心者， 為佛智因緣；

從初發心來， 彼即淨於施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初發心來， 彼即淨於施。

若有發心者， 為佛道因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有發心者， 為佛道因緣；

彼不須淨施， 本來淨施訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不須淨施， 本來淨施訖。

諸天及世人， 常須精勤意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及世人， 常須精勤意；

承事彼健者， 大智慧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承事彼健者， 大智慧菩薩。

彼諸天人道， 皆由菩薩成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天人道， 皆由菩薩成；

智者一發心， 已能淨諸施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者一發心， 已能淨諸施。

不依欲、色界， 及於無色界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依欲、色界， 及於無色界；

以無依倚心， 諸施皆已淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無依倚心， 諸施皆已淨。」

爾時世尊說此伽他已，告奢利弗言：「奢利弗！為汝說喻令此義滿。何以故？我說喻者，令諸智人正知義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此伽他已，告奢利弗言：「奢利弗！為汝說喻令此義滿。何以故？我說喻者，令諸智人正知義故。

「奢利弗！假使菩薩受諸眾生所奉衣服，大如閻浮洲等，從初發心日日受用，如是衣服皆能淨施。何以故？菩薩於諸眾生是無上福田故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！假使菩薩受諸眾生所奉衣服，大如閻浮洲等，從初發心日日受用，如是衣服皆能淨施。何以故？菩薩於諸眾生是無上福田故。

「奢利弗！假使菩薩受諸眾生所奉飯食，大如須迷留山等，從初發心日日受用，如是飲食皆能淨施。何以故？菩薩於諸眾生是無上福田故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！假使菩薩受諸眾生所奉飯食，大如須迷留山等，從初發心日日受用，如是飲食皆能淨施。何以故？菩薩於諸眾生是無上福田故。

「奢利弗！假使菩薩受諸眾生所奉床座，廣四天下、高須迷留山，亦如彼山七寶莊飾，敷以天衣其衣細軟，從初發心日日受用如是妙座，皆能淨施。何以故？菩薩於諸眾生是無上福田故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！假使菩薩受諸眾生所奉床座，廣四天下、高須迷留山，亦如彼山七寶莊飾，敷以天衣其衣細軟，從初發心日日受用如是妙座，皆能淨施。何以故？菩薩於諸眾生是無上福田故。

「奢利弗！若有如是重閣寶殿，及以無量樓閣窓牖，幡蓋鈴網雜色莊嚴，七寶垣牆七重圍繞，譬如他化自在天宮，亦有無量諸劫波樹、諸音樂樹、香華果樹、瓔珞樹等，處處安置無量香瓶，滿諸華池具八分水，美而清冷無穢無泥，諸華覆上金沙布底，水色徹淨，猶如鞞琉璃夜，七寶欄楯七重周匝，四方正齊有四階道，諸華池中皆有寶殿。復有寶池七行圍繞，懸諸繒綵及安寶瓶，雜色莊嚴甚可愛樂，其中床座七寶所成，無量百千那由多數，東西南北隨方而敷，燒香散華覆以寶帳。奢利弗！假有斯等寶殿寶床，眾生悉以奉上菩薩，菩薩取之，從初發心日日受用，皆能淨施。何以故？菩薩於諸眾生是無上福田故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！若有如是重閣寶殿，及以無量樓閣窓牖，幡蓋鈴網雜色莊嚴，七寶垣牆七重圍繞，譬如他化自在天宮，亦有無量諸劫波樹、諸音樂樹、香華果樹、瓔珞樹等，處處安置無量香瓶，滿諸華池具八分水，美而清冷無穢無泥，諸華覆上金沙布底，水色徹淨，猶如鞞琉璃夜，七寶欄楯七重周匝，四方正齊有四階道，諸華池中皆有寶殿。復有寶池七行圍繞，懸諸繒綵及安寶瓶，雜色莊嚴甚可愛樂，其中床座七寶所成，無量百千那由多數，東西南北隨方而敷，燒香散華覆以寶帳。奢利弗！假有斯等寶殿寶床，眾生悉以奉上菩薩，菩薩取之，從初發心日日受用，皆能淨施。何以故？菩薩於諸眾生是無上福田故。

「奢利弗！汝今當知，世及出世所有善法，悉由菩薩而得出生。所謂：剎帝利大家、婆羅門大家、長者大家、若王、若轉輪王、若四天王天、三十三天、須夜摩天、刪兜率多天、善化天、他化自在天，及色界、無色界天，若住初果乃至四果；若趣獨覺及得獨覺；若得無上正遍知道，轉正法輪。若人聞彼所說正法，如聞能行，行已即住聲聞四果，乃至或發求獨覺意；或發無上正遍知心。若聞說施即修施業，修已得生剎帝利、婆羅門長者等家，乃至或得轉輪王位；若聞說戒即修戒業，修已得生四天王天乃至他化自在天；若聞演說四無量意，如聞能行，行已得生色、無色界。奢利弗！是故當知此等悉由菩薩出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！汝今當知，世及出世所有善法，悉由菩薩而得出生。所謂：剎帝利大家、婆羅門大家、長者大家、若王、若轉輪王、若四天王天、三十三天、須夜摩天、刪兜率多天、善化天、他化自在天，及色界、無色界天，若住初果乃至四果；若趣獨覺及得獨覺；若得無上正遍知道，轉正法輪。若人聞彼所說正法，如聞能行，行已即住聲聞四果，乃至或發求獨覺意；或發無上正遍知心。若聞說施即修施業，修已得生剎帝利、婆羅門長者等家，乃至或得轉輪王位；若聞說戒即修戒業，修已得生四天王天乃至他化自在天；若聞演說四無量意，如聞能行，行已得生色、無色界。奢利弗！是故當知此等悉由菩薩出生。

「奢利弗！譬如阿那婆怛簸多龍王，以其威力出四大河。何者為四？所謂：恒伽、辛豆、薄叉、私多，如是四河一一皆有五百小河以為眷屬。恒伽大河及其眷屬，流入東海令彼海滿；辛豆大河及其眷屬，流入南海令彼海滿；薄叉大河及其眷屬，流入西海令彼海滿；私多大河及其眷屬，流入北海令彼海滿。於意云何？此四大河及其眷屬次第入海，其所行處四方眾生有利益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！譬如阿那婆怛簸多龍王，以其威力出四大河。何者為四？所謂：恒伽、辛豆、薄叉、私多，如是四河一一皆有五百小河以為眷屬。恒伽大河及其眷屬，流入東海令彼海滿；辛豆大河及其眷屬，流入南海令彼海滿；薄叉大河及其眷屬，流入西海令彼海滿；私多大河及其眷屬，流入北海令彼海滿。於意云何？此四大河及其眷屬次第入海，其所行處四方眾生有利益不？」

奢利弗言：「世尊！於諸眾生作無邊益，若人、非人悉蒙大潤，所有近河稻、麻、豆、麥種種田苗皆得其潤。」佛言：「奢利弗！於意云何？彼四大海誰能滿之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「世尊！於諸眾生作無邊益，若人、非人悉蒙大潤，所有近河稻、麻、豆、麥種種田苗皆得其潤。」佛言：「奢利弗！於意云何？彼四大海誰能滿之？」

奢利弗言：「世尊！此四大河令彼海滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「世尊！此四大河令彼海滿。」

佛言：「奢利弗！於意云何？彼四大海於諸眾生有利益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！於意云何？彼四大海於諸眾生有利益不？」

奢利弗言：「與諸水陸所有眾生作大利益。所謂：龜、魚等類及捕魚人，復有夜叉、羅剎、阿修羅、畢奢遮、龍、蛇、摩睺羅伽等，并餘無量雜類眾生。若是眾生，宮舍住處種種寶滿。所謂：珊瑚、鞞琉璃夜、帝釋青寶、車𤦲、摩尼珠貝等珍，并餘無邊諸寶住處，皆出大海，與諸雜類而作利益，人得受用其益甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「與諸水陸所有眾生作大利益。所謂：龜、魚等類及捕魚人，復有夜叉、羅剎、阿修羅、畢奢遮、龍、蛇、摩睺羅伽等，并餘無量雜類眾生。若是眾生，宮舍住處種種寶滿。所謂：珊瑚、鞞琉璃夜、帝釋青寶、車𤦲、摩尼珠貝等珍，并餘無邊諸寶住處，皆出大海，與諸雜類而作利益，人得受用其益甚多。」

佛言：「奢利弗！於意云何？四大河水從何而出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！於意云何？四大河水從何而出？」

奢利弗言：「世尊！從阿那婆怛簸多池出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「世尊！從阿那婆怛簸多池出。」

佛言：「奢利弗！其阿那婆怛簸多龍王免於三怖。何者為三？所謂：金翅鳥怖、熱沙燒怖、行婬欲時作蛇形怖。如是三怖悉已免之。奢利弗！其阿那婆怛簸多龍王宮舍，唯是神通禪定者居，若有入者、若有見者，皆不被燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！其阿那婆怛簸多龍王免於三怖。何者為三？所謂：金翅鳥怖、熱沙燒怖、行婬欲時作蛇形怖。如是三怖悉已免之。奢利弗！其阿那婆怛簸多龍王宮舍，唯是神通禪定者居，若有入者、若有見者，皆不被燒。」

奢利弗言：「世尊！彼大龍宮具足希有奇特勝法。所謂諸龍怖者，彼大龍王悉無是事，彼處所生諸眾生等及入彼者亦無是怖，以是神通有威德者所居處故。世尊！阿那婆怛簸多大龍王乃有無量功德具足，出四大河趣四方海，利益眾生當得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「世尊！彼大龍宮具足希有奇特勝法。所謂諸龍怖者，彼大龍王悉無是事，彼處所生諸眾生等及入彼者亦無是怖，以是神通有威德者所居處故。世尊！阿那婆怛簸多大龍王乃有無量功德具足，出四大河趣四方海，利益眾生當得安樂。」

佛言：「如是如是。奢利弗！當知菩薩摩訶薩亦復如是。奢利弗！如阿那婆怛簸多大龍王得免三怖，菩薩摩訶薩亦免三怖。何者為三？所謂：泥犁耶怖、畜生怖、閻摩世怖。奢利弗！如阿那婆怛簸多大池出四大河四方流注，如是菩薩以四攝事攝取眾生。何者為四？所謂：布施、愛語、利行、同事。奢利弗！如彼大海從阿那婆怛簸多大池所出，如是諸佛遍智從菩薩生。奢利弗！如彼大海無量百千那由多俱致，諸眾生等之所依住具足安樂，當知如是三有諸所生類，皆依諸佛遍智而住，所謂：欲有、色有及無色有。奢利弗！以是義故，當知所有三千大千世界諸安樂具，悉由菩薩而得出生。何以故？菩薩發心便有修行；既修行已便有受記；既受記已便得阿耨多羅三藐三菩提；得菩提已便轉法輪。如是法輪於先未轉，若沙門、若婆羅門、若天、若魔、若梵，及以餘眾無能轉者。彼為眾生轉法輪時，其所說法，初中後善，義味具足，淳一清淨，說於梵行令四眾知。何者為四？所謂比丘、比丘尼、優婆塞、迦優波斯迦。以是因緣，無量無數諸眾生等，受天人樂無有斷時，永絕眾苦不離諸樂。奢利弗！於意云何？如是樂法從何處生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。奢利弗！當知菩薩摩訶薩亦復如是。奢利弗！如阿那婆怛簸多大龍王得免三怖，菩薩摩訶薩亦免三怖。何者為三？所謂：泥犁耶怖、畜生怖、閻摩世怖。奢利弗！如阿那婆怛簸多大池出四大河四方流注，如是菩薩以四攝事攝取眾生。何者為四？所謂：布施、愛語、利行、同事。奢利弗！如彼大海從阿那婆怛簸多大池所出，如是諸佛遍智從菩薩生。奢利弗！如彼大海無量百千那由多俱致，諸眾生等之所依住具足安樂，當知如是三有諸所生類，皆依諸佛遍智而住，所謂：欲有、色有及無色有。奢利弗！以是義故，當知所有三千大千世界諸安樂具，悉由菩薩而得出生。何以故？菩薩發心便有修行；既修行已便有受記；既受記已便得阿耨多羅三藐三菩提；得菩提已便轉法輪。如是法輪於先未轉，若沙門、若婆羅門、若天、若魔、若梵，及以餘眾無能轉者。彼為眾生轉法輪時，其所說法，初中後善，義味具足，淳一清淨，說於梵行令四眾知。何者為四？所謂比丘、比丘尼、優婆塞、迦優波斯迦。以是因緣，無量無數諸眾生等，受天人樂無有斷時，永絕眾苦不離諸樂。奢利弗！於意云何？如是樂法從何處生？」

奢利弗言：「世尊！從菩薩生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「世尊！從菩薩生。」

「奢利弗！於意云何？汝見三有所出諸法從誰而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！於意云何？汝見三有所出諸法從誰而生？」

奢利弗言：「世尊！從菩薩生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「世尊！從菩薩生。」

「奢利弗！於意云何？三有所出諸供養具，以此供具供養菩薩，能報菩薩於先所作利益恩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！於意云何？三有所出諸供養具，以此供具供養菩薩，能報菩薩於先所作利益恩不？」

奢利弗言：「不也。世尊！何以故？從彼生故。世尊！如有貧人貧無財物，更有富人發大慈悲，乃以百千無量無數諸財寶等與彼貧人，復有第二第三貧人亦如是與，乃至以諸財寶與彼百千無量無數諸眾生等皆使富足，若有驚怖、鬪諍、繫縛等苦悉令免脫；復免所有惡道眾苦，令具無量諸天人樂。其眾生中若有一人，以水精珠破為百分，於百分中取其一分，將至彼先得恩人所，語彼人言：『汝先與我作利益事，我今故來報汝此事。』世尊！彼於眾生作大利益，一人但以一分水精與彼丈夫，是為報不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「不也。世尊！何以故？從彼生故。世尊！如有貧人貧無財物，更有富人發大慈悲，乃以百千無量無數諸財寶等與彼貧人，復有第二第三貧人亦如是與，乃至以諸財寶與彼百千無量無數諸眾生等皆使富足，若有驚怖、鬪諍、繫縛等苦悉令免脫；復免所有惡道眾苦，令具無量諸天人樂。其眾生中若有一人，以水精珠破為百分，於百分中取其一分，將至彼先得恩人所，語彼人言：『汝先與我作利益事，我今故來報汝此事。』世尊！彼於眾生作大利益，一人但以一分水精與彼丈夫，是為報不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

奢利弗言：「如是。婆伽婆！如是。修伽多！當知彼菩薩者，如彼丈夫於諸眾生作大利益，一人但以一分水精不能報恩。如是。世尊！發大乘人，眾生若以隨意樂具乃至命盡常逐供養，雖作是事不能報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「如是。婆伽婆！如是。修伽多！當知彼菩薩者，如彼丈夫於諸眾生作大利益，一人但以一分水精不能報恩。如是。世尊！發大乘人，眾生若以隨意樂具乃至命盡常逐供養，雖作是事不能報恩。」

佛言：「甚善甚善！奢利弗！善順佛教，如佛弟子所為作事。奢利弗！若諸眾生，以己皮、肉、筋、血、骨髓，或捨其身乃至百千，欲報菩薩所為利益，於百分中不報一分，乃至俱致百千分、阿僧祇分、算數譬喻，亦不能報。何以故？奢利弗！若發阿耨多羅三藐三菩提心者，於諸眾生作大利益。奢利弗！譬如此閻浮洲有栴檀那樹，若牙生時，童男童女所有患者，與此樹牙悉差其患；若葉出時，丈夫、婦人、童男、童女所有患者，與此樹葉悉差其患；若樹大時，入其陰者，眾生諸患亦皆除愈；於後成果其光遍照十方世界，若有眾生念此光者，彼亦當得無老病死；若斫此樹取其木者不畏貧窮，彼木破已猶有此益；若取其木將作宅舍，入其內者諸怖悉除，亦皆無有寒熱飢渴。如是，奢利弗！其栴檀那樹牙、葉、華、果長大時，乃至斫取或積為舍，無不皆與諸眾生等作大利益。如是奢利弗！當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心時，以四攝法攝取眾生。何者為四？所謂：布施、愛語、利行、同事，令彼眾生悉得安樂。令彼樂已，便能順入三解脫門。何者為三？所謂：空、無相、無願。彼既增長便得具足無生法忍，乃至究竟得遍智果。既得果已，當於無餘大涅槃界而取滅度。於滅度時，自碎舍利如芥子許，亦作住持。奢利弗！如栴檀那樹，斫取其木諸方將去，入彼木舍諸欲熱惱後不復發。如來舍利亦復如是。奢利弗！以是義故，當知若善家子、善家女等發阿耨多羅三藐三菩提心者，乃得報彼先所作恩。何以故？奢利弗！若發阿耨多羅三藐三菩提心者，彼即不斷如來教行，不斷聲聞、獨覺等地，能斷眾生所有諸苦及人天苦。奢利弗！於意云何？更有餘人共彼人相似不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「甚善甚善！奢利弗！善順佛教，如佛弟子所為作事。奢利弗！若諸眾生，以己皮、肉、筋、血、骨髓，或捨其身乃至百千，欲報菩薩所為利益，於百分中不報一分，乃至俱致百千分、阿僧祇分、算數譬喻，亦不能報。何以故？奢利弗！若發阿耨多羅三藐三菩提心者，於諸眾生作大利益。奢利弗！譬如此閻浮洲有栴檀那樹，若牙生時，童男童女所有患者，與此樹牙悉差其患；若葉出時，丈夫、婦人、童男、童女所有患者，與此樹葉悉差其患；若樹大時，入其陰者，眾生諸患亦皆除愈；於後成果其光遍照十方世界，若有眾生念此光者，彼亦當得無老病死；若斫此樹取其木者不畏貧窮，彼木破已猶有此益；若取其木將作宅舍，入其內者諸怖悉除，亦皆無有寒熱飢渴。如是，奢利弗！其栴檀那樹牙、葉、華、果長大時，乃至斫取或積為舍，無不皆與諸眾生等作大利益。如是奢利弗！當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心時，以四攝法攝取眾生。何者為四？所謂：布施、愛語、利行、同事，令彼眾生悉得安樂。令彼樂已，便能順入三解脫門。何者為三？所謂：空、無相、無願。彼既增長便得具足無生法忍，乃至究竟得遍智果。既得果已，當於無餘大涅槃界而取滅度。於滅度時，自碎舍利如芥子許，亦作住持。奢利弗！如栴檀那樹，斫取其木諸方將去，入彼木舍諸欲熱惱後不復發。如來舍利亦復如是。奢利弗！以是義故，當知若善家子、善家女等發阿耨多羅三藐三菩提心者，乃得報彼先所作恩。何以故？奢利弗！若發阿耨多羅三藐三菩提心者，彼即不斷如來教行，不斷聲聞、獨覺等地，能斷眾生所有諸苦及人天苦。奢利弗！於意云何？更有餘人共彼人相似不？」

奢利弗言：「不也。世尊！彼人若人、若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門、若復餘眾，以諸樂具與彼菩薩，無能報彼先所作恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「不也。世尊！彼人若人、若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門、若復餘眾，以諸樂具與彼菩薩，無能報彼先所作恩。」

「奢利弗！若以一劫若減一劫、若百劫若千劫、若百千劫、若百千俱致那由多劫，與諸樂具能得報不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！若以一劫若減一劫、若百劫若千劫、若百千劫、若百千俱致那由多劫，與諸樂具能得報不？」

奢利弗言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「不也。世尊！」

佛言：「是故奢利弗！若善家子、善家女等欲得報彼所作恩者，當發阿耨多羅三藐三菩提心，然可共彼相似一等報其先恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是故奢利弗！若善家子、善家女等欲得報彼所作恩者，當發阿耨多羅三藐三菩提心，然可共彼相似一等報其先恩。」

奢利弗言：「如是。世尊！當知如彼所與，還須似彼所與而報。若於世間無等人所欲報恩者，還發無上無與等心；於未來佛欲作無上報者，彼善家子善家女等亦須發阿耨多羅三藐三菩提心，如是乃得名為報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「如是。世尊！當知如彼所與，還須似彼所與而報。若於世間無等人所欲報恩者，還發無上無與等心；於未來佛欲作無上報者，彼善家子善家女等亦須發阿耨多羅三藐三菩提心，如是乃得名為報恩。」

「奢利弗！有二種富伽羅，以無上供供養如來。何者為二？有富伽羅到諸漏盡、有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！有二種富伽羅，以無上供供養如來。何者為二？有富伽羅到諸漏盡、有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時世尊說伽他言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他言：

「二種富伽羅， 彼能供養佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二種富伽羅， 彼能供養佛；

漏盡、發覺心， 是名為二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏盡、發覺心， 是名為二種。

三有諸世間， 亦無有財施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有諸世間， 亦無有財施；

欲與彼大士， 而能報其恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲與彼大士， 而能報其恩。

諸色香味等， 所愛及稱心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色香味等， 所愛及稱心；

而施於彼人， 亦不名供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而施於彼人， 亦不名供養。

若發菩提心， 為於菩提果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發菩提心， 為於菩提果；

此乃無所求， 而名上供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃無所求， 而名上供養。

諸天及世人， 及以諸魔世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及世人， 及以諸魔世；

所須者皆與， 亦不名報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所須者皆與， 亦不名報恩。

彼無所乏少， 彼亦不生欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無所乏少， 彼亦不生欲；

故於大士所， 不名為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於大士所， 不名為供養。

若有人欲得， 供養於佛者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人欲得， 供養於佛者；

彼須發是欲， 當求於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼須發是欲， 當求於菩提。

若欲作功德， 數數無有量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲作功德， 數數無有量；

彼須發菩提， 當疾作尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼須發菩提， 當疾作尊重。

若欲求諸禪， 欲修無量念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求諸禪， 欲修無量念；

彼須生精進， 為佛智因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼須生精進， 為佛智因緣。

若欲得諸樂， 破壞於諸苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得諸樂， 破壞於諸苦；

彼須發是欲， 為於佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼須發是欲， 為於佛菩提。

若欲見無量， 阿僧祇諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見無量， 阿僧祇諸佛；

作尊重心已， 喜樂發菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作尊重心已， 喜樂發菩提。

若人欲詣彼， 無邊諸世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲詣彼， 無邊諸世界；

須發大精進， 喜樂發菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須發大精進， 喜樂發菩提。

若人心喜樂， 過去佛菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人心喜樂， 過去佛菩提；

須發菩提心， 當修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須發菩提心， 當修菩薩行。

若人疾欲見， 未來諸佛者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人疾欲見， 未來諸佛者；

須發菩提心， 當修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須發菩提心， 當修菩薩行。

若人欲得見， 現在諸佛者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得見， 現在諸佛者；

彼須常喜樂， 為修於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼須常喜樂， 為修於菩提。

若人起慈意， 欲遍諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人起慈意， 欲遍諸眾生；

須生是欲心， 為佛菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須生是欲心， 為佛菩提故。

若欲於眾生， 令脫諸苦者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲於眾生， 令脫諸苦者；

數數當須學， 彼無上智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數當須學， 彼無上智慧。

若欲與眾生， 無量無邊樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲與眾生， 無量無邊樂；

彼須發是欲， 求勝佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼須發是欲， 求勝佛菩提。

若人欲捨彼， 所有諸惡趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲捨彼， 所有諸惡趣；

彼須發是欲， 為求於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼須發是欲， 為求於菩提。

彼功德無邊， 不能具盡說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼功德無邊， 不能具盡說；

若發如是意， 當覺上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發如是意， 當覺上菩提。」

佛說伽他已，奢利弗白言：「世尊！說是法門，幾許眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說伽他已，奢利弗白言：「世尊！說是法門，幾許眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」

佛言：「奢利弗！汝今何須問如是義？何以故？奢利弗！如來大智若說是者，無邊眾生心皆迷惑。何以故？奢利弗！如來所有戒定智通悉無有量。奢利弗！於意云何？有人能知虛空邊不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！汝今何須問如是義？何以故？奢利弗！如來大智若說是者，無邊眾生心皆迷惑。何以故？奢利弗！如來所有戒定智通悉無有量。奢利弗！於意云何？有人能知虛空邊不？」

奢利弗言：「不也。世尊。何以故？虛空邊際過去世中無有知者，未來、現在亦無人知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「不也。世尊。何以故？虛空邊際過去世中無有知者，未來、現在亦無人知。」

佛言：「如是。奢利弗！如來大智，諸有眾生、聲聞、獨覺，去來、現在悉無知者。何以故？奢利弗！此是佛智，非諸聲聞、獨覺地境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。奢利弗！如來大智，諸有眾生、聲聞、獨覺，去來、現在悉無知者。何以故？奢利弗！此是佛智，非諸聲聞、獨覺地境。」

奢利弗白言：「世尊！未曾有也。彼諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提心者，當得如是善決了智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗白言：「世尊！未曾有也。彼諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提心者，當得如是善決了智。」

佛言：「奢利弗！如是如是！如汝所言，彼諸眾生菩薩摩訶薩當得如是善決了智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！如是如是！如汝所言，彼諸眾生菩薩摩訶薩當得如是善決了智。」

奢利弗白言：「世尊！彼菩薩摩訶薩云何當得善決了智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗白言：「世尊！彼菩薩摩訶薩云何當得善決了智？」

佛言：「奢利弗！於意云何？此閻浮洲所有眾生，若陸、若水、若空、若地，漸次修行悉得人身。若復有人教持五戒或住十善，奢利弗！是善家子、善家女以此因緣功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！於意云何？此閻浮洲所有眾生，若陸、若水、若空、若地，漸次修行悉得人身。若復有人教持五戒或住十善，奢利弗！是善家子、善家女以此因緣功德多不？」

奢利弗言：「甚多。婆伽婆！甚多。修伽多！乃至不可為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「甚多。婆伽婆！甚多。修伽多！乃至不可為喻。」

佛言：「奢利弗！我今更說令汝樂聞。其閻浮洲所有眾生，悉教五戒具十善道，其人於此所得功德；復有一人唯教一人住信行地，此善家子、善家女功德多彼。奢利弗！於意云何？若有教一閻浮洲中所有眾生住信行地，功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！我今更說令汝樂聞。其閻浮洲所有眾生，悉教五戒具十善道，其人於此所得功德；復有一人唯教一人住信行地，此善家子、善家女功德多彼。奢利弗！於意云何？若有教一閻浮洲中所有眾生住信行地，功德多不？」

奢利弗言：「甚多。婆伽婆！甚多。修伽多！彼人功德不可為喻，無量無邊多於前者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「甚多。婆伽婆！甚多。修伽多！彼人功德不可為喻，無量無邊多於前者。」

「又奢利弗！若有善家子、善家女！唯教一人住法行地，功德多彼；教諸眾生住法行地，若教一人住八人地，功德多彼；教諸眾生住八人地，若教一人住於初果，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住於初果，若教一人住第二果，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住第二果，若教一人住第三果，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住第三果，若教一人住第四果，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住第四果，若教一人住獨覺道，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住獨覺道，若教一人住阿耨多羅三藐三菩提心，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住阿耨多羅三藐三菩提心，若教一人住不退法，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住不退法，若教一人疾得遍智，功德多彼；教閻浮洲所有眾生疾得遍智，若復有人於此法門生菩薩智，破魔羅業，捨五聚不共界，離諸入壞煩惱，攝助白法滅助黑法，以此《諸法最上王經》為他廣說，所得功德多彼無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又奢利弗！若有善家子、善家女！唯教一人住法行地，功德多彼；教諸眾生住法行地，若教一人住八人地，功德多彼；教諸眾生住八人地，若教一人住於初果，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住於初果，若教一人住第二果，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住第二果，若教一人住第三果，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住第三果，若教一人住第四果，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住第四果，若教一人住獨覺道，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住獨覺道，若教一人住阿耨多羅三藐三菩提心，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住阿耨多羅三藐三菩提心，若教一人住不退法，功德多彼；教閻浮洲所有眾生住不退法，若教一人疾得遍智，功德多彼；教閻浮洲所有眾生疾得遍智，若復有人於此法門生菩薩智，破魔羅業，捨五聚不共界，離諸入壞煩惱，攝助白法滅助黑法，以此《諸法最上王經》為他廣說，所得功德多彼無量。

「奢利弗！置閻浮洲乃至四洲，如是若千世界、若二千世界、若三千大千世界，乃至東方恒伽河沙數等世界眾生，若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，若水若陸，卵生、胎生、濕生、化生。如是等類漸次修行悉得人身，乃至十方世界眾生亦漸次行悉得人身。若人盡教住於五戒具十善道，奢利弗！於意云何？彼人所得功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！置閻浮洲乃至四洲，如是若千世界、若二千世界、若三千大千世界，乃至東方恒伽河沙數等世界眾生，若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，若水若陸，卵生、胎生、濕生、化生。如是等類漸次修行悉得人身，乃至十方世界眾生亦漸次行悉得人身。若人盡教住於五戒具十善道，奢利弗！於意云何？彼人所得功德多不？」

奢利弗言：「甚多。婆伽婆！甚多。修伽多！無量無邊不可為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「甚多。婆伽婆！甚多。修伽多！無量無邊不可為喻。」

佛言：「奢利弗！若有善家子、善家女，於此《諸法最上王經》聞而不謗，若更增聽、若受、若持、若讀、若誦、若為他說，以先功德，於百分中不及一分，千分、百千分、俱致分，百千那由多俱致分，乃至算數譬喻所不能及。又奢利弗！若教十方世界諸眾生等，悉住信行法、行八人、四果、獨覺等地，乃至發心住不退法、無生法忍、疾得遍智。若有善家子、善家女，於此《諸法最上王經》受持、讀誦、為他廣說，此功德聚於前功德，為最勝、為最上、為最多、為最妙、為最微妙、為無比、為無上、為無上上、為無相似，於無似中得無似福。奢利弗！以是義故，應當知彼眾生有是善決了智，發阿耨多羅三藐三菩提心，聞此法門生信心者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！若有善家子、善家女，於此《諸法最上王經》聞而不謗，若更增聽、若受、若持、若讀、若誦、若為他說，以先功德，於百分中不及一分，千分、百千分、俱致分，百千那由多俱致分，乃至算數譬喻所不能及。又奢利弗！若教十方世界諸眾生等，悉住信行法、行八人、四果、獨覺等地，乃至發心住不退法、無生法忍、疾得遍智。若有善家子、善家女，於此《諸法最上王經》受持、讀誦、為他廣說，此功德聚於前功德，為最勝、為最上、為最多、為最妙、為最微妙、為無比、為無上、為無上上、為無相似，於無似中得無似福。奢利弗！以是義故，應當知彼眾生有是善決了智，發阿耨多羅三藐三菩提心，聞此法門生信心者。

「奢利弗！如是眾生當云不退轉、當云解脫、當云度、當云寂、當云大寂、當云澡浴、當云調伏、當云無上、當云無上上、當云到涅槃、當云已滅度、當云能說法、當云能說義、當云說實、當云說真、當云如語而作、當云捨重擔、當云離欲、當云離瞋、當云離癡、當云無垢、當云洗已清淨、當云到彼岸、當云聞者、當云吐欲、當云吐瞋、當云吐癡、當云盪諸惡、當云佛子、當云福田、當云猛健、當云健丈夫、當云勝色分、當云降伏他軍、當云師子、當云丈夫、當云大丈夫、當云勝丈夫、當云無畏丈夫、當云有志丈夫、當云大有志丈夫、當云調順丈夫、當云丈夫牛王、當云超越丈夫、當云能降健丈夫、當云人師子、當云人牛、當云龍、當云天、當云天中天、當云婆羅門、當云離惡、當云無礙、當云無縛、當云無慳、當云無毒、當云不愚、當云不共、當云不離、當云不雜言、當云正念言、當云無上言、當云無上上言、當云最勝言、當云不染言、當云不著言、當云不縛言、當云決了言、當云所言皆實、當云所言皆真、當云具諸功德、當云應作者作、當云作者已辦、當云諸作者達、當云具足慚愧、當云多作、當云多作利益、當云慈、當云具諸功德法、當云棄諸非功德、當云諸事具足、當云不染、當云普不染、當云不怯、當云不怖、當云不驚、當云不恐、當云不弱、當云不馳散、當云無量無邊功德法行具足、當云山、當云須迷留山、當云迷留山、當云輪山、當云大輪山、當云不可動、當云施者、當云施主、當云所有皆捨、當云善施、當云和顏悅色、當云具施、當云持戒、當云忍、當云精進、當云定、當云智、當云修神通、當云神通已達、當云到諸處、當云大勢至、當云力至、當云到安隱處、當云已度彼岸、當云學諸佛、當云不斷佛行、當云於諸佛法悉得願滿、當云破魔羅怨、當云摧諸毒刺、當云令魔羅力弱、當云散魔羅軍眾、當云令魔羅儻壞、當云坐佛道場、當云已却毒刺、當云除魔羅敵、當云隨順覺、當云令順流者逆流、當云岸、當云能度、當云已度、當云自得脫教、當云破暗、當云月、當云日、當云無邊光、當云無礙光、當云不可思光、當云難稱光、當云不可量光、當云至諸處光、當云普光、當云不著欲界、當云不著色界、當云不著無色界、當云泥犁耶解脫、當云畜生解脫、當云閻魔世解脫、當云令泥犁耶清涼、當云令畜生清涼、當云令閻魔世清涼、當云能與所須、當云棄捨諸衰、當云滅諸苦、當云示諸樂、當云轉輪王、當云世間父、當云出世間、當云世間解脫、當云免世間、當云示伏藏、當云建立菩薩、當云發起菩薩、當云開伏藏、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奢利弗！如是眾生當云不退轉、當云解脫、當云度、當云寂、當云大寂、當云澡浴、當云調伏、當云無上、當云無上上、當云到涅槃、當云已滅度、當云能說法、當云能說義、當云說實、當云說真、當云如語而作、當云捨重擔、當云離欲、當云離瞋、當云離癡、當云無垢、當云洗已清淨、當云到彼岸、當云聞者、當云吐欲、當云吐瞋、當云吐癡、當云盪諸惡、當云佛子、當云福田、當云猛健、當云健丈夫、當云勝色分、當云降伏他軍、當云師子、當云丈夫、當云大丈夫、當云勝丈夫、當云無畏丈夫、當云有志丈夫、當云大有志丈夫、當云調順丈夫、當云丈夫牛王、當云超越丈夫、當云能降健丈夫、當云人師子、當云人牛、當云龍、當云天、當云天中天、當云婆羅門、當云離惡、當云無礙、當云無縛、當云無慳、當云無毒、當云不愚、當云不共、當云不離、當云不雜言、當云正念言、當云無上言、當云無上上言、當云最勝言、當云不染言、當云不著言、當云不縛言、當云決了言、當云所言皆實、當云所言皆真、當云具諸功德、當云應作者作、當云作者已辦、當云諸作者達、當云具足慚愧、當云多作、當云多作利益、當云慈、當云具諸功德法、當云棄諸非功德、當云諸事具足、當云不染、當云普不染、當云不怯、當云不怖、當云不驚、當云不恐、當云不弱、當云不馳散、當云無量無邊功德法行具足、當云山、當云須迷留山、當云迷留山、當云輪山、當云大輪山、當云不可動、當云施者、當云施主、當云所有皆捨、當云善施、當云和顏悅色、當云具施、當云持戒、當云忍、當云精進、當云定、當云智、當云修神通、當云神通已達、當云到諸處、當云大勢至、當云力至、當云到安隱處、當云已度彼岸、當云學諸佛、當云不斷佛行、當云於諸佛法悉得願滿、當云破魔羅怨、當云摧諸毒刺、當云令魔羅力弱、當云散魔羅軍眾、當云令魔羅儻壞、當云坐佛道場、當云已却毒刺、當云除魔羅敵、當云隨順覺、當云令順流者逆流、當云岸、當云能度、當云已度、當云自得脫教、當云破暗、當云月、當云日、當云無邊光、當云無礙光、當云不可思光、當云難稱光、當云不可量光、當云至諸處光、當云普光、當云不著欲界、當云不著色界、當云不著無色界、當云泥犁耶解脫、當云畜生解脫、當云閻魔世解脫、當云令泥犁耶清涼、當云令畜生清涼、當云令閻魔世清涼、當云能與所須、當云棄捨諸衰、當云滅諸苦、當云示諸樂、當云轉輪王、當云世間父、當云出世間、當云世間解脫、當云免世間、當云示伏藏、當云建立菩薩、當云發起菩薩、當云開伏藏、

當云示昔諸佛祕藏、當云不可思處能思、當云無邊無際功德法具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當云示昔諸佛祕藏、當云不可思處能思、當云無邊無際功德法具足。」

爾時世尊以無數劫淨心莊嚴，所出言音具足功德。所謂：最上者、示教他者、順義者、甚深者、不可伏者、微妙者、可聞者喜者、清淨者、悅耳者、向心者、可愛者、滿足者、多人喜愛者、滑澤者、不澁者、善度前後際者、愛如己子者、善出者、善合者、可入者、文字相續決了者、善斷諸疑者、淳直行者、膏潤者、似梵天音者、雷聲妙者、真善決了者、似迦陵頻伽鳥聲者、淨直行者、能淨直友者、斷無量疑惑者、無依倚者、能安慰他者、可念者、能薄諸使者、諸入圓者、斷諸諍論者、前際已來不詐善者、非句真出者、多種百千相應者、智慧讚歎令世間愛及安樂者、與第一義門者、無過失者、共相應者、與善時相應者、能鳴者、善分別字句者、決了諸淨句者、滅多欲刺者、滅多瞋刺者、滅多癡刺者、能示多義者、證無邊義者、離六趣者、離說道者、離諸道言論者、說天句者、說龍句者、說夜叉句者、說犍闥婆句者、說阿修羅句者、說伽留茶句者、說緊那羅句者、說摩睺羅伽句者、說意慈忍令喜信教者、不諂者、無處不行者、無處著者、無顛倒者、自重不挑者、常實法定者、無曲者、無偏者、離暗顇者、成利善相應者、教授具足者、最勝信者、能破流轉暗者、離惡違失句者、能出分別諸句者、除諸外論句者、能決疑惑者、滅諸苦法沒處者、最上如如淨自然行者、與諸善法相應令喜者、說諸善法與寂相應者、離諸垢者、純淨第一義相應者、斷多疑相應者、淨如心淨相應者、所言不與非義相應者、諸言辯才能說相應者、隨其所欲而為廣引者、以諸世語令眾生喜者、多人愛敬者、相應者、解脫者、善解脫者、最勝者、聲王者、說安隱聲善相應者、攝諸白法相應者、善究竟者、無邊光者、作無邊光者、能釋所問無邊法智者、善能度者、說諸樂法相應者、說畢竟字句善究竟者、說義字句相應者、說字句無畢相應者、說知足字句相應者、說示樂具字句相應者、示無量善根者、說無量善根相應者、以佛莊嚴而莊嚴相應者、說無邊句相應者、說不去不來字句端正者、說無礙字句善究竟者、說諸天阿修羅言教不絕相應者、說字句相應不闕少者、說字句相應不雜亂者、說字句相應不緩者、示明者、作明者、示明及作明者、示超越者、過超越者、示超越及過超越者、說善持衣鉢行者、於阿遮梨夜尊重勤攝相應者、於優波弟耶夜尊重勤攝相應者、常淨法智淨已復能淨者、勤攝第一字句者、善說陀羅尼、修多羅王者、善說三輪修多羅、菩薩藏般若波羅蜜出生者、善說流轉摩尼藏華者、善說八萬四千法聚復示現百千者、發起菩薩令發菩提心者、如願得三世諸佛法不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以無數劫淨心莊嚴，所出言音具足功德。所謂：最上者、示教他者、順義者、甚深者、不可伏者、微妙者、可聞者喜者、清淨者、悅耳者、向心者、可愛者、滿足者、多人喜愛者、滑澤者、不澁者、善度前後際者、愛如己子者、善出者、善合者、可入者、文字相續決了者、善斷諸疑者、淳直行者、膏潤者、似梵天音者、雷聲妙者、真善決了者、似迦陵頻伽鳥聲者、淨直行者、能淨直友者、斷無量疑惑者、無依倚者、能安慰他者、可念者、能薄諸使者、諸入圓者、斷諸諍論者、前際已來不詐善者、非句真出者、多種百千相應者、智慧讚歎令世間愛及安樂者、與第一義門者、無過失者、共相應者、與善時相應者、能鳴者、善分別字句者、決了諸淨句者、滅多欲刺者、滅多瞋刺者、滅多癡刺者、能示多義者、證無邊義者、離六趣者、離說道者、離諸道言論者、說天句者、說龍句者、說夜叉句者、說犍闥婆句者、說阿修羅句者、說伽留茶句者、說緊那羅句者、說摩睺羅伽句者、說意慈忍令喜信教者、不諂者、無處不行者、無處著者、無顛倒者、自重不挑者、常實法定者、無曲者、無偏者、離暗顇者、成利善相應者、教授具足者、最勝信者、能破流轉暗者、離惡違失句者、能出分別諸句者、除諸外論句者、能決疑惑者、滅諸苦法沒處者、最上如如淨自然行者、與諸善法相應令喜者、說諸善法與寂相應者、離諸垢者、純淨第一義相應者、斷多疑相應者、淨如心淨相應者、所言不與非義相應者、諸言辯才能說相應者、隨其所欲而為廣引者、以諸世語令眾生喜者、多人愛敬者、相應者、解脫者、善解脫者、最勝者、聲王者、說安隱聲善相應者、攝諸白法相應者、善究竟者、無邊光者、作無邊光者、能釋所問無邊法智者、善能度者、說諸樂法相應者、說畢竟字句善究竟者、說義字句相應者、說字句無畢相應者、說知足字句相應者、說示樂具字句相應者、示無量善根者、說無量善根相應者、以佛莊嚴而莊嚴相應者、說無邊句相應者、說不去不來字句端正者、說無礙字句善究竟者、說諸天阿修羅言教不絕相應者、說字句相應不闕少者、說字句相應不雜亂者、說字句相應不緩者、示明者、作明者、示明及作明者、示超越者、過超越者、示超越及過超越者、說善持衣鉢行者、於阿遮梨夜尊重勤攝相應者、於優波弟耶夜尊重勤攝相應者、常淨法智淨已復能淨者、勤攝第一字句者、善說陀羅尼、修多羅王者、善說三輪修多羅、菩薩藏般若波羅蜜出生者、善說流轉摩尼藏華者、善說八萬四千法聚復示現百千者、發起菩薩令發菩提心者、如願得三世諸佛法不

著者、已脫畢竟脫者、聲至梵天者、梵音者、鳴音者、離欲聲者、離瞋者、離癡者、諸佛隨喜者、諸佛歎可者，如是等類所出言音。世尊持三十二相法王輪，如來具足八分最為第一，無量千種而以讚歎。當於爾時說此伽他： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著者、已脫畢竟脫者、聲至梵天者、梵音者、鳴音者、離欲聲者、離瞋者、離癡者、諸佛隨喜者、諸佛歎可者，如是等類所出言音。世尊持三十二相法王輪，如來具足八分最為第一，無量千種而以讚歎。當於爾時說此伽他：

「若發菩提心， 此人決定到； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若發菩提心， 此人決定到；

不須生疑惑， 我不得如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不須生疑惑， 我不得如來。

此人所有福， 不可譬喻比； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人所有福， 不可譬喻比；

此人所有福， 得出生菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人所有福， 得出生菩提。

無量無有邊， 所有眾生界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無有邊， 所有眾生界；

此人福勝彼， 如我前所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人福勝彼， 如我前所說。

此人所得福， 於彼最勝上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人所得福， 於彼最勝上；

發於菩提心， 無有福勝此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發於菩提心， 無有福勝此。

餘經決定說， 不上於此經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘經決定說， 不上於此經；

從此經學者， 是名為福利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此經學者， 是名為福利。

若聞此經者， 佛子隨順教； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此經者， 佛子隨順教；

福田及調伏， 我說是寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福田及調伏， 我說是寂靜。

若聞此經者， 是天龍師子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此經者， 是天龍師子；

健人無恐怖， 名解脫調柔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 健人無恐怖， 名解脫調柔。

信向是經時， 大經無有上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信向是經時， 大經無有上；

天中天上天， 眾生中無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中天上天， 眾生中無上。

何況得聞之、 能說及尊重； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況得聞之、 能說及尊重；

彼所有辯才， 不可得窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所有辯才， 不可得窮極。

得聞是經者， 如是彼辯才； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞是經者， 如是彼辯才；

亦如於虛空， 無有得其盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如於虛空， 無有得其盡。

若持此經者， 具忍無有瞋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持此經者， 具忍無有瞋；

戒行無怯弱， 大智慧明眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒行無怯弱， 大智慧明眼。

若信此經者， 是智彼邊得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若信此經者， 是智彼邊得；

愛重於教師， 亦如愛父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛重於教師， 亦如愛父母。

能持此經者， 菩薩大智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持此經者， 菩薩大智慧；

不倚於欲界、 色界及無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不倚於欲界、 色界及無色。

能持此經者， 菩薩摩訶薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持此經者， 菩薩摩訶薩；

疾得趣向彼， 無上菩提場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾得趣向彼， 無上菩提場。

能持此經者， 菩薩大智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持此經者， 菩薩大智慧；

已怖波卑眾， 證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已怖波卑眾， 證無上菩提。

能持此經者， 菩薩大智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持此經者， 菩薩大智慧；

當轉於法輪， 世所不能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當轉於法輪， 世所不能轉。

能持此經者， 菩薩大智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持此經者， 菩薩大智慧；

世尊與其記， 當見如三佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊與其記， 當見如三佛。

能持此經者， 菩薩大智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持此經者， 菩薩大智慧；

當云已滅度， 無餘如諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當云已滅度， 無餘如諸佛。」

佛說伽他已，奢利弗白言：「希有。婆伽婆！如來為諸菩薩略說教法，所謂：菩薩摩訶薩阿僧祇劫修菩薩行，而未覺無上正遍知道，亦未得無上正遍知智。世尊！於此經中說無有上，彼諸眾生極得善利，現於佛前得聞說此最上經名，所謂《諸法上王法門》。甚善世尊！如此法門今更說之。何以故？如我解佛所說義意，諸過去佛已滅度者，為諸眾生所說正法以此為上，所謂《諸法上王法門》；諸未來佛亦以此經為說法上，所謂《諸法上王法門》；我亦於世尊所聞說無量法門，於義文字決定得解，如我曾聞無勝此者。甚善。婆伽婆！數數為我廣說此勝法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說伽他已，奢利弗白言：「希有。婆伽婆！如來為諸菩薩略說教法，所謂：菩薩摩訶薩阿僧祇劫修菩薩行，而未覺無上正遍知道，亦未得無上正遍知智。世尊！於此經中說無有上，彼諸眾生極得善利，現於佛前得聞說此最上經名，所謂《諸法上王法門》。甚善世尊！如此法門今更說之。何以故？如我解佛所說義意，諸過去佛已滅度者，為諸眾生所說正法以此為上，所謂《諸法上王法門》；諸未來佛亦以此經為說法上，所謂《諸法上王法門》；我亦於世尊所聞說無量法門，於義文字決定得解，如我曾聞無勝此者。甚善。婆伽婆！數數為我廣說此勝法門。」

佛言：「奢利弗！隨彼時節、隨彼眾生心所信解、隨彼眾生心所思惟而攝受之。奢利弗！此是佛智，非諸聲聞、獨覺地境。說此法門時，八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心；六萬眾生發菩提心；七十俱致欲行天，未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者，今悉發心；三十俱致眾生得無生法忍；無量地居諸天龍等，未曾發菩提心者，今悉發心。奢利弗！以是義故，今更廣說此勝法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！隨彼時節、隨彼眾生心所信解、隨彼眾生心所思惟而攝受之。奢利弗！此是佛智，非諸聲聞、獨覺地境。說此法門時，八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心；六萬眾生發菩提心；七十俱致欲行天，未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者，今悉發心；三十俱致眾生得無生法忍；無量地居諸天龍等，未曾發菩提心者，今悉發心。奢利弗！以是義故，今更廣說此勝法門。」

復於此時，有無量千眾生，比丘、比丘尼、優婆塞迦、優波斯迦，向佛合掌，瞻仰尊顏默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於此時，有無量千眾生，比丘、比丘尼、優婆塞迦、優波斯迦，向佛合掌，瞻仰尊顏默然而住。

爾時世尊即便微笑，諸佛笑時，法從面門出雜色光，無量百千種色，所謂：青、黃、赤、白、紫色、頗梨色等，普照三千大千世界靡不周遍，蔽諸日月乃至梵世，還來到此，繞佛三匝從佛頂入。時奢利弗見佛神通即從坐起，一肩郁多羅僧伽作已，右膝著地合掌白言：「大德世尊！有何因緣而現此笑，諸佛非無因緣而笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便微笑，諸佛笑時，法從面門出雜色光，無量百千種色，所謂：青、黃、赤、白、紫色、頗梨色等，普照三千大千世界靡不周遍，蔽諸日月乃至梵世，還來到此，繞佛三匝從佛頂入。時奢利弗見佛神通即從坐起，一肩郁多羅僧伽作已，右膝著地合掌白言：「大德世尊！有何因緣而現此笑，諸佛非無因緣而笑？」

佛言：「奢利弗！汝見比丘、比丘尼、優婆塞迦、優波斯迦向我合掌目未曾瞬不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！汝見比丘、比丘尼、優婆塞迦、優波斯迦向我合掌目未曾瞬不？」

奢利弗言：「如是。婆伽婆！如是。修伽多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奢利弗言：「如是。婆伽婆！如是。修伽多！」

佛言：「奢利弗！彼四眾者，悉發大乘心欲聞菩薩行。奢利弗！於中如來心行智慧，若如來過去不可得、未來不可得、現在不可得，是名菩薩行。奢利弗！若不得菩提、若不得心，是名菩薩行。奢利弗！不得聚、不著界、不取入，是名菩薩行。當隨順行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奢利弗！彼四眾者，悉發大乘心欲聞菩薩行。奢利弗！於中如來心行智慧，若如來過去不可得、未來不可得、現在不可得，是名菩薩行。奢利弗！若不得菩提、若不得心，是名菩薩行。奢利弗！不得聚、不著界、不取入，是名菩薩行。當隨順行。」

說此菩薩行時，此三千大千世界六種震動。爾時魔羅波卑惶怖倒地，及魔羅眾天等亦皆倒地，以是因緣而說伽他言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此菩薩行時，此三千大千世界六種震動。爾時魔羅波卑惶怖倒地，及魔羅眾天等亦皆倒地，以是因緣而說伽他言：

「破我及軍眾， 走避不能脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「破我及軍眾， 走避不能脫；

如今最勝上， 世依之所言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今最勝上， 世依之所言。

云何魔煩惱， 諸力皆已失； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何魔煩惱， 諸力皆已失；

今到無力處？ 聞此空法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今到無力處？ 聞此空法故。

魔怖迷悶死， 聞此無作法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔怖迷悶死， 聞此無作法；

無將去無行， 何處有死者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無將去無行， 何處有死者？」

爾時魔羅天子等，從倒處起而作是言：「甚善婆伽婆！甚善大龍！甚善大慈！作悲益心於諸眾生。今日世尊令我穌息，世尊大悲，勿令我等非時橫死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時魔羅天子等，從倒處起而作是言：「甚善婆伽婆！甚善大龍！甚善大慈！作悲益心於諸眾生。今日世尊令我穌息，世尊大悲，勿令我等非時橫死。」

爾時世尊說伽他言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽他言：

「汝魔著大鎧， 如來所說是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝魔著大鎧， 如來所說是；

信我者甚少， 住此富伽羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信我者甚少， 住此富伽羅。」

爾時魔羅波卑得如來慰喻已，歡喜踊躍還得本心，身及眷屬皆隱不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時魔羅波卑得如來慰喻已，歡喜踊躍還得本心，身及眷屬皆隱不現。