佛說一切法高王經(一名《一切法義王經》) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切法高王經(一名《一切法義王經》)

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆遊王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘眾一千二百五十人俱，其先悉是編髮梵志，其名曰：優樓頻騾迦葉等。一切皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱心得自在，善得心解脫，善得慧解脫，人中大龍，應作者作所作已辦，離諸重擔逮得己利，盡諸有結善得正智心，解脫一切心得自在，到第一彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆遊王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘眾一千二百五十人俱，其先悉是編髮梵志，其名曰：優樓頻騾迦葉等。一切皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱心得自在，善得心解脫，善得慧解脫，人中大龍，應作者作所作已辦，離諸重擔逮得己利，盡諸有結善得正智心，解脫一切心得自在，到第一彼岸。

爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐，諸比丘眾之所圍遶供養恭敬。彼時復有一異比丘，初始出家即日受戒，詣世尊所。到佛所已，頭面禮足右繞三匝，繞三匝已，合掌向佛白言：「世尊！我新出家朝日受戒，唯願教我，我於僧中云何而食？僧中食已云何可消？既食食已云何消施？又善男子信何義故，捨家出家得彼饒益？」彼異比丘即以偈頌問如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐，諸比丘眾之所圍遶供養恭敬。彼時復有一異比丘，初始出家即日受戒，詣世尊所。到佛所已，頭面禮足右繞三匝，繞三匝已，合掌向佛白言：「世尊！我新出家朝日受戒，唯願教我，我於僧中云何而食？僧中食已云何可消？既食食已云何消施？又善男子信何義故，捨家出家得彼饒益？」彼異比丘即以偈頌問如來曰：

「我既新出家， 朝日始受戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我既新出家， 朝日始受戒；

唯願為我說， 云何消僧食？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願為我說， 云何消僧食？

何義故捨家？ 出家入佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何義故捨家？ 出家入佛法，

唯願說勝義， 云何消他施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願說勝義， 云何消他施？」

如是問已。如來即答彼比丘言：「比丘當知，若比丘成就三法，應食僧食，食已消施，彼善男子信何義故，捨家出家得彼饒益？何等為三？比丘當知，謂：入眾僧、作眾僧業、僧利相應。比丘當知，比丘成就此三法者，應食僧食，食已消施，彼善男子信何義故，捨家出家得彼饒益？」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是問已。如來即答彼比丘言：「比丘當知，若比丘成就三法，應食僧食，食已消施，彼善男子信何義故，捨家出家得彼饒益？何等為三？比丘當知，謂：入眾僧、作眾僧業、僧利相應。比丘當知，比丘成就此三法者，應食僧食，食已消施，彼善男子信何義故，捨家出家得彼饒益？」爾時世尊即說偈言：

「若人入眾僧， 造作眾僧業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人入眾僧， 造作眾僧業；

眾僧利相應， 彼人能消施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾僧利相應， 彼人能消施。」

如是說已。彼比丘言：「如是之義世尊略說，我不能解。世尊！云何比丘名入眾僧、作眾僧業？又復云何僧利相應？」時彼比丘！即以偈頌問如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已。彼比丘言：「如是之義世尊略說，我不能解。世尊！云何比丘名入眾僧、作眾僧業？又復云何僧利相應？」時彼比丘！即以偈頌問如來曰：

「云何入眾僧？ 云何眾僧業？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何入眾僧？ 云何眾僧業？

云何眾僧利？ 願說令得知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眾僧利？ 願說令得知。」

如是請已。佛言：「比丘！諦聽諦聽，善思念之！我今為汝廣說眾僧、說眾僧業、說眾僧利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是請已。佛言：「比丘！諦聽諦聽，善思念之！我今為汝廣說眾僧、說眾僧業、說眾僧利。」

彼比丘言：「如是世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘言：「如是世尊！願樂欲聞。」

佛言：「比丘！所言僧者：四行、四得、八富伽羅。比丘當知，此名為僧，應受世間天人供養，合掌恭敬，無上福田。」爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！所言僧者：四行、四得、八富伽羅。比丘當知，此名為僧，應受世間天人供養，合掌恭敬，無上福田。」爾時世尊重說偈言：

「有四行四得， 八種富伽羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有四行四得， 八種富伽羅；

此等名為僧， 無上勝福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等名為僧， 無上勝福田。」

如是說已。彼比丘言：「未知，世尊！何者僧業？」佛言：「比丘！謂：四念處及四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。比丘當知，此名僧業。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已。彼比丘言：「未知，世尊！何者僧業？」佛言：「比丘！謂：四念處及四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。比丘當知，此名僧業。」爾時世尊而說偈言：

「若常勤修習， 寂靜八聖道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若常勤修習， 寂靜八聖道；

如是修勝道， 是名為僧業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修勝道， 是名為僧業。」

如是說已。彼比丘言：「未知，世尊！何者僧利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已。彼比丘言：「未知，世尊！何者僧利？」

佛言：「比丘！謂僧利者，四沙門果。何等為四？四者所謂：須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。比丘當知，此名僧利。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！謂僧利者，四沙門果。何等為四？四者所謂：須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。比丘當知，此名僧利。」爾時世尊而說偈言：

「大人有大利， 僧中富伽羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大人有大利， 僧中富伽羅；

謂四沙門果， 彼人能消施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂四沙門果， 彼人能消施。」

如是說已。彼比丘言：「如世尊說，比丘入僧、作眾僧業、僧利相應，如是比丘能消他食，既食食已能消他施。彼善男子！信何義故捨家出家得彼饒益？世尊！若人悕望一切智智捨家出家，未知，世尊！彼富伽羅為入僧不？作僧業不？得僧利不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已。彼比丘言：「如世尊說，比丘入僧、作眾僧業、僧利相應，如是比丘能消他食，既食食已能消他施。彼善男子！信何義故捨家出家得彼饒益？世尊！若人悕望一切智智捨家出家，未知，世尊！彼富伽羅為入僧不？作僧業不？得僧利不？」

佛言：「比丘！善哉善哉！汝善思量、汝善能問、汝善辯才，能問如來如是之義，利益多人、安樂多人、饒益多人，憐愍世間利益安樂，憐愍天人故如是問。如汝所問：『若人悕望一切智智捨家出家，彼富伽羅為入僧不、作僧業不、得僧利不？』如是問者，我為汝說。比丘當知，彼富伽羅不入眾僧、非作僧業，與眾僧利則不相應。」爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！善哉善哉！汝善思量、汝善能問、汝善辯才，能問如來如是之義，利益多人、安樂多人、饒益多人，憐愍世間利益安樂，憐愍天人故如是問。如汝所問：『若人悕望一切智智捨家出家，彼富伽羅為入僧不、作僧業不、得僧利不？』如是問者，我為汝說。比丘當知，彼富伽羅不入眾僧、非作僧業，與眾僧利則不相應。」爾時世尊重說偈言：

「若人悕菩提， 彼不入眾僧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人悕菩提， 彼不入眾僧；

非修眾僧業， 非僧利相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非修眾僧業， 非僧利相應。」

如是說已，彼比丘言：「未知，世尊！彼富伽羅若不入僧、非作僧業、非利相應，云何世尊聽其出家、聽食僧食，云何消施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已，彼比丘言：「未知，世尊！彼富伽羅若不入僧、非作僧業、非利相應，云何世尊聽其出家、聽食僧食，云何消施？」

佛言：「比丘！汝且止止，勿作此語，此不須問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！汝且止止，勿作此語，此不須問。」

彼異比丘復言：「世尊！若此比丘不入眾僧、非作僧業、非利相應，云何消施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼異比丘復言：「世尊！若此比丘不入眾僧、非作僧業、非利相應，云何消施？」

爾時世尊復言：「比丘！此不須問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復言：「比丘！此不須問。」

彼異比丘更復第三問言：「世尊！若此比丘不入眾僧、非作僧業、非利相應，云何消施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼異比丘更復第三問言：「世尊！若此比丘不入眾僧、非作僧業、非利相應，云何消施？」

爾時世尊以彼比丘慇懃三問，即放眉間白毫相光，照此三千大千世界光明遍滿，山河石壁皆悉不現，唯見光明遍此三千大千世界。而此三千大千世界海中眾生，所謂：諸魚、摩伽羅魚、舒摩羅、龜等眾生昔未曾見，見光明已皆生驚怖。又此三千大千世界諸大海中，若龍、龍女；若阿修羅、阿修羅女；若迦樓羅、迦樓羅女昔未曾見，見光明已皆生驚怖。如是光明皆悉遍至四大王天、三十三天、炎摩、兜率、化樂、自在、梵身、梵輔、梵眾、大梵、光明、少光、無量光天、光音淨天及少淨天、無量淨天，遍淨、廣果、不煩、不熱、善見、善現、阿迦尼吒，乃至非想非非想處。多千天子覩佛光明一切皆來，乃至三千大千世界、四大王天，次第乃至淨處天眾，一切專心來詣佛所，到佛所已頭面禮足尊重恭敬，合掌向佛住虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以彼比丘慇懃三問，即放眉間白毫相光，照此三千大千世界光明遍滿，山河石壁皆悉不現，唯見光明遍此三千大千世界。而此三千大千世界海中眾生，所謂：諸魚、摩伽羅魚、舒摩羅、龜等眾生昔未曾見，見光明已皆生驚怖。又此三千大千世界諸大海中，若龍、龍女；若阿修羅、阿修羅女；若迦樓羅、迦樓羅女昔未曾見，見光明已皆生驚怖。如是光明皆悉遍至四大王天、三十三天、炎摩、兜率、化樂、自在、梵身、梵輔、梵眾、大梵、光明、少光、無量光天、光音淨天及少淨天、無量淨天，遍淨、廣果、不煩、不熱、善見、善現、阿迦尼吒，乃至非想非非想處。多千天子覩佛光明一切皆來，乃至三千大千世界、四大王天，次第乃至淨處天眾，一切專心來詣佛所，到佛所已頭面禮足尊重恭敬，合掌向佛住虛空中。

爾時復有眾多比丘遊行人中，既覩光明往詣佛所，到佛所已頭面禮足右遶三匝，一心正念却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有眾多比丘遊行人中，既覩光明往詣佛所，到佛所已頭面禮足右遶三匝，一心正念却坐一面。

爾時復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，既覩光明往詣佛所，到佛所已頭面禮足右遶三匝，專心正念却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，既覩光明往詣佛所，到佛所已頭面禮足右遶三匝，專心正念却坐一面。

爾時復有三千大千世界，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，覩佛光明往詣佛所，到佛所已頭面禮足右繞三匝，一心正念却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有三千大千世界，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，覩佛光明往詣佛所，到佛所已頭面禮足右繞三匝，一心正念却坐一面。

爾時慧命舍利弗從座而起，整服一廂，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！此多比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等皆來集會。世尊！此多天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，四大王天、三十三天、夜摩、兜率、化樂、自在，并梵身天，乃至無量淨處淨身多千天子，覩佛光明皆來集會。世尊！何故放眉間光，願為解說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗從座而起，整服一廂，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！此多比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等皆來集會。世尊！此多天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，四大王天、三十三天、夜摩、兜率、化樂、自在，并梵身天，乃至無量淨處淨身多千天子，覩佛光明皆來集會。世尊！何故放眉間光，願為解說？」

爾時慧命舍利弗即以偈頌問如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗即以偈頌問如來曰：

「多千數眾生， 復億那由他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多千數眾生， 復億那由他；

覩佛光明故， 皆來見世尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩佛光明故， 皆來見世尊！

世尊以何因？ 復以何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊以何因？ 復以何因緣？

此多千億眾， 今來集此處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此多千億眾， 今來集此處。

世尊知其義， 何故來至此？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知其義， 何故來至此？

願導師憐愍， 為我說其因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願導師憐愍， 為我說其因。」

如是問已，佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！此新出家朝日受戒比丘問言：『若有比丘行大乘行，專心悕求一切智智，彼人云何食眾僧食能消他施？』舍利弗！我今欲答彼比丘問。為是義故，如是無量億千眾生和集來此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是問已，佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！此新出家朝日受戒比丘問言：『若有比丘行大乘行，專心悕求一切智智，彼人云何食眾僧食能消他施？』舍利弗！我今欲答彼比丘問。為是義故，如是無量億千眾生和集來此。」

爾時慧命舍利弗言：「唯願世尊！惟願善逝！今答此問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗言：「唯願世尊！惟願善逝！今答此問。」

佛言：「舍利弗！若說此義，有人迷沒。何以故？舍利弗！一切大龍不可思議；有大神通大師子吼不可思議；師子之吼不可思議；大眾生法不可思議。此非一切愚癡凡夫、聲聞、緣覺所能信解，故汝三問，我皆默然不答此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！若說此義，有人迷沒。何以故？舍利弗！一切大龍不可思議；有大神通大師子吼不可思議；師子之吼不可思議；大眾生法不可思議。此非一切愚癡凡夫、聲聞、緣覺所能信解，故汝三問，我皆默然不答此義。」

慧命舍利弗白佛：「世尊！今此會中有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，能信此義，唯願世尊！利益彼人答我所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛：「世尊！今此會中有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，能信此義，唯願世尊！利益彼人答我所問。」

佛言：「舍利弗！若說此義，眾生迷沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！若說此義，眾生迷沒。」

爾時慧命舍利弗復以偈頌請如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗復以偈頌請如來曰：

「善哉願今說， 菩薩何功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉願今說， 菩薩何功德？

若行菩提心， 聞已勤精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行菩提心， 聞已勤精進。」

如是請已。佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！菩薩摩訶薩天人世間無上福田，舍利弗！非菩薩摩訶薩不消布施。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩畢竟消施。舍利弗！若菩薩摩訶薩日日常食一切眾生所施飲食摶如須彌，披其袈裟廣長之量如閻浮提，劫劫常爾，菩薩摩訶薩恒常如是，畢竟消施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是請已。佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！菩薩摩訶薩天人世間無上福田，舍利弗！非菩薩摩訶薩不消布施。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩畢竟消施。舍利弗！若菩薩摩訶薩日日常食一切眾生所施飲食摶如須彌，披其袈裟廣長之量如閻浮提，劫劫常爾，菩薩摩訶薩恒常如是，畢竟消施。

「舍利弗！若菩薩摩訶薩，三千大千世界眾生，一一眾生於日日中施其床座，廣長之量如四天下，高如須彌七寶間錯。何等七寶？所謂：金、銀及毗琉璃、私頗胝迦、赤色真珠、車𤦲、馬瑙，以用莊嚴師子之座，天衣覆上。舍利弗！若菩薩摩訶薩一一眾生於日日中如是布施，菩薩受取隨意受用，若坐臥等。舍利弗！菩薩摩訶薩常如是受、常如是用，畢竟消施。何以故？舍利弗！乃至初發菩提之心，菩薩摩訶薩即發心日已，是一切聲聞、緣覺、眾生福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若菩薩摩訶薩，三千大千世界眾生，一一眾生於日日中施其床座，廣長之量如四天下，高如須彌七寶間錯。何等七寶？所謂：金、銀及毗琉璃、私頗胝迦、赤色真珠、車𤦲、馬瑙，以用莊嚴師子之座，天衣覆上。舍利弗！若菩薩摩訶薩一一眾生於日日中如是布施，菩薩受取隨意受用，若坐臥等。舍利弗！菩薩摩訶薩常如是受、常如是用，畢竟消施。何以故？舍利弗！乃至初發菩提之心，菩薩摩訶薩即發心日已，是一切聲聞、緣覺、眾生福田。

「舍利弗！菩薩摩訶薩，一一眾生於日日中以如是色七處宮殿，其量廣長如四天下，謂：閻浮提、西瞿耶尼、東弗婆提、北欝單越，廣長如是，一一別處垂七寶簾；彼一一處，七寶網縵高幢幡蓋，種種天寶以為莊嚴，彼殿高大乃至他化自在天處；彼一一處種種寶樹處處遍有；彼一切樹隨意所須一切皆得，一一樹中皆出樂音；彼諸樹中有樹能出種種諸香，有樹能出種種妙華，有樹能出種種諸果；彼殿彼處多有池水，八分相應滿彼池中，底布金沙；彼池多有七寶蓮花充滿其中；彼一切池用毗琉璃以為階道，普池周匝七寶欄楯；彼池岸邊多有無量師子座處，億那由他百千敷具以敷其上，以天妙花遍散地處。舍利弗！若菩薩摩訶薩，如是色殿、如是色座、如是色處，若坐、若臥、若行、若住，若語、若默，皆悉隨意。舍利弗！若菩薩摩訶薩一切眾生於日日中，如是色殿、如是色座、如是色處，得已受用，舍利弗！如是菩薩摩訶薩於一切眾生畢竟消施，如是乃至初發心者。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩一切眾生無上福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩，一一眾生於日日中以如是色七處宮殿，其量廣長如四天下，謂：閻浮提、西瞿耶尼、東弗婆提、北欝單越，廣長如是，一一別處垂七寶簾；彼一一處，七寶網縵高幢幡蓋，種種天寶以為莊嚴，彼殿高大乃至他化自在天處；彼一一處種種寶樹處處遍有；彼一切樹隨意所須一切皆得，一一樹中皆出樂音；彼諸樹中有樹能出種種諸香，有樹能出種種妙華，有樹能出種種諸果；彼殿彼處多有池水，八分相應滿彼池中，底布金沙；彼池多有七寶蓮花充滿其中；彼一切池用毗琉璃以為階道，普池周匝七寶欄楯；彼池岸邊多有無量師子座處，億那由他百千敷具以敷其上，以天妙花遍散地處。舍利弗！若菩薩摩訶薩，如是色殿、如是色座、如是色處，若坐、若臥、若行、若住，若語、若默，皆悉隨意。舍利弗！若菩薩摩訶薩一切眾生於日日中，如是色殿、如是色座、如是色處，得已受用，舍利弗！如是菩薩摩訶薩於一切眾生畢竟消施，如是乃至初發心者。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩一切眾生無上福田。

「舍利弗！汝今見此種姓尊貴，大富饒財有大安樂，所謂：剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓、居士大姓，人中之王、轉輪聖王七寶成就，四天王天、三十三天釋提桓因、炎摩天子、兜率天子、化樂天子，如是他化自在天子，梵娑婆主，次第乃至色、無色中生處眾生。若人得住初果、二果、三果、四果，復有獲得辟支佛道，若人欲覺阿耨多羅三藐三菩提，舍利弗！此如是等一切皆於菩薩中生、菩薩所化，應如是知。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行菩薩已，次第獲得阿耨多羅三藐三菩提，覺轉于法輪，於菩薩所得聞法已，如是得入須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，次第乃至阿耨多羅三藐三菩提覺；聞布施已則能布施，以布施故，則得生於剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，得為人王、轉輪聖王；聞說戒已能受持戒，受持戒故，則得生於四天王天、三十三天、炎摩、兜率、化樂、自在；聞四無量故得修行，以修行故，生色界天。舍利弗！此門如是應當善知，此一切法皆依菩薩菩薩所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝今見此種姓尊貴，大富饒財有大安樂，所謂：剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓、居士大姓，人中之王、轉輪聖王七寶成就，四天王天、三十三天釋提桓因、炎摩天子、兜率天子、化樂天子，如是他化自在天子，梵娑婆主，次第乃至色、無色中生處眾生。若人得住初果、二果、三果、四果，復有獲得辟支佛道，若人欲覺阿耨多羅三藐三菩提，舍利弗！此如是等一切皆於菩薩中生、菩薩所化，應如是知。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行菩薩已，次第獲得阿耨多羅三藐三菩提，覺轉于法輪，於菩薩所得聞法已，如是得入須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，次第乃至阿耨多羅三藐三菩提覺；聞布施已則能布施，以布施故，則得生於剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，得為人王、轉輪聖王；聞說戒已能受持戒，受持戒故，則得生於四天王天、三十三天、炎摩、兜率、化樂、自在；聞四無量故得修行，以修行故，生色界天。舍利弗！此門如是應當善知，此一切法皆依菩薩菩薩所化。

「舍利弗！譬如阿那婆達多龍王池處出四大河。何等為四？所謂：強伽、辛頭、博叉、斯陀大河。彼四大河入四大海。何者為四？殑伽大河五百眷屬流滿東海；辛頭大河五百眷屬流滿南海；博叉大河五百眷屬流滿西海；斯陀大河五百眷屬流滿北海。舍利弗！於意云何？此四大河流向四方，如彼次第入四大海。舍利弗！彼四大河流向四方，頗有眾生隨須用不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如阿那婆達多龍王池處出四大河。何等為四？所謂：強伽、辛頭、博叉、斯陀大河。彼四大河入四大海。何者為四？殑伽大河五百眷屬流滿東海；辛頭大河五百眷屬流滿南海；博叉大河五百眷屬流滿西海；斯陀大河五百眷屬流滿北海。舍利弗！於意云何？此四大河流向四方，如彼次第入四大海。舍利弗！彼四大河流向四方，頗有眾生隨須用不？」

慧命舍利弗言：「無量眾生受用得力，所謂：沙門及婆羅門、人非人等。世尊！彼四大河悉能遍滿稻田、豆田，若摩沙田、大小麥田，異異種種諸穀、豆等，悉能充遍。彼穀、豆等多人受用，所謂：沙門及婆羅門、人非人等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「無量眾生受用得力，所謂：沙門及婆羅門、人非人等。世尊！彼四大河悉能遍滿稻田、豆田，若摩沙田、大小麥田，異異種種諸穀、豆等，悉能充遍。彼穀、豆等多人受用，所謂：沙門及婆羅門、人非人等。」

佛言：「舍利弗！於意云何？彼四大海，頗有眾生隨須用不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！於意云何？彼四大海，頗有眾生隨須用不？」

慧命舍利弗白佛言：「世尊！無量眾生受用得力，謂：勝眾生、陸地眾生、水中眾生，所謂：魚、龜、摩伽羅魚、坻𮬚宜羅、蝦蟇、鵝、鴨及魚師等。復是無量大眾生處，所謂：諸龍、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅等。無量眾生、人與非人受用得力，謂：珠、真珠及毘琉璃、珂與、珊瑚、因陀尼羅大青寶珠、牟娑羅寶、迦羅婆寶、馬瑙寶等。復有大價異大寶珠，在大海中為人受用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛言：「世尊！無量眾生受用得力，謂：勝眾生、陸地眾生、水中眾生，所謂：魚、龜、摩伽羅魚、坻𮬚宜羅、蝦蟇、鵝、鴨及魚師等。復是無量大眾生處，所謂：諸龍、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅等。無量眾生、人與非人受用得力，謂：珠、真珠及毘琉璃、珂與、珊瑚、因陀尼羅大青寶珠、牟娑羅寶、迦羅婆寶、馬瑙寶等。復有大價異大寶珠，在大海中為人受用。」

佛言：「舍利弗！於意云何，彼四大海以何因緣有如是力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！於意云何，彼四大海以何因緣有如是力？」

慧命舍利弗白佛言：「世尊！阿那婆達多龍王池水因緣如是勢力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛言：「世尊！阿那婆達多龍王池水因緣如是勢力。」

佛言：「善哉善哉！舍利弗！阿那婆達多龍王離三種畏。何等為三？所謂：得離迦樓羅畏；離熱沙畏；若餘龍王行欲法時蛇形色相，彼阿那婆達多龍王行欲之時無此形相。舍利弗！阿那婆達多龍王宮中，坐禪比丘住在彼處。舍利弗！阿那婆達多龍王宮中，神通比丘有威德者住在彼處。舍利弗！阿那婆達多龍王隨住何宮，若有入者無諸衰惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！舍利弗！阿那婆達多龍王離三種畏。何等為三？所謂：得離迦樓羅畏；離熱沙畏；若餘龍王行欲法時蛇形色相，彼阿那婆達多龍王行欲之時無此形相。舍利弗！阿那婆達多龍王宮中，坐禪比丘住在彼處。舍利弗！阿那婆達多龍王宮中，神通比丘有威德者住在彼處。舍利弗！阿那婆達多龍王隨住何宮，若有入者無諸衰惱。」

慧命舍利弗白佛言：「世尊！希有世尊！阿那婆達多龍王宮殿，成就如是未曾有法。希有世尊！如是龍宮彼三種過一切皆無。希有世尊！隨何眾生入彼宮者免三種過。希有世尊！彼龍王宮神通威德坐禪比丘入彼處住。希有世尊！彼龍池處出四大河多人受用。彼四大河生四大海大眾生處、無量百千諸眾生等受用之處，所謂：沙門及婆羅門，人非人等受用之處。世尊！阿那婆達多龍王成就如是無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛言：「世尊！希有世尊！阿那婆達多龍王宮殿，成就如是未曾有法。希有世尊！如是龍宮彼三種過一切皆無。希有世尊！隨何眾生入彼宮者免三種過。希有世尊！彼龍王宮神通威德坐禪比丘入彼處住。希有世尊！彼龍池處出四大河多人受用。彼四大河生四大海大眾生處、無量百千諸眾生等受用之處，所謂：沙門及婆羅門，人非人等受用之處。世尊！阿那婆達多龍王成就如是無量功德。」

佛言：「舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是。舍利弗！譬如阿那婆達多龍王離三種畏。舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，已得出過三惡道畏。何等三畏？一地獄畏、二餓鬼畏、三畜生畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是。舍利弗！譬如阿那婆達多龍王離三種畏。舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，已得出過三惡道畏。何等三畏？一地獄畏、二餓鬼畏、三畜生畏。

「舍利弗！譬如阿那婆達多龍王池水，出四大河多人受用。舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，有四攝法攝取眾生。何等為四？布施、愛語、利行、同事。此四攝法菩薩所行多人受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如阿那婆達多龍王池水，出四大河多人受用。舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，有四攝法攝取眾生。何等為四？布施、愛語、利行、同事。此四攝法菩薩所行多人受用。

「又舍利弗！譬如阿那婆達多龍王池處因緣有四大海。如是如是！舍利弗！菩薩出生薩婆若智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！譬如阿那婆達多龍王池處因緣有四大海。如是如是！舍利弗！菩薩出生薩婆若智。

「又舍利弗！譬如大海，無量眾生依住安樂。如是如是！舍利弗！三有眾生依薩婆若得安樂住。三者所謂：欲有、色有及無色有。舍利弗！此門如是！應當善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！譬如大海，無量眾生依住安樂。如是如是！舍利弗！三有眾生依薩婆若得安樂住。三者所謂：欲有、色有及無色有。舍利弗！此門如是！應當善知。

「舍利弗！所有三千大千世界眾生安樂，一切皆因菩薩而生、依菩薩有。何以故？舍利弗！發菩提心常行不斷，次第相續乃至受記；得受記已，阿耨多羅三藐三菩提覺；阿耨多羅三藐三菩提覺已，轉于法輪，若諸沙門、若婆羅門、若天、若魔、若梵、若餘，皆不能轉如是正法。以聞法故出生四眾，所謂：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，以彼因緣得無量樂、得天人樂、得解脫樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！所有三千大千世界眾生安樂，一切皆因菩薩而生、依菩薩有。何以故？舍利弗！發菩提心常行不斷，次第相續乃至受記；得受記已，阿耨多羅三藐三菩提覺；阿耨多羅三藐三菩提覺已，轉于法輪，若諸沙門、若婆羅門、若天、若魔、若梵、若餘，皆不能轉如是正法。以聞法故出生四眾，所謂：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，以彼因緣得無量樂、得天人樂、得解脫樂。

「舍利弗！汝意云何？此法何生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝意云何？此法何生？」

慧命舍利弗白佛言：「世尊！從菩薩生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛言：「世尊！從菩薩生。」

佛言：「舍利弗！汝意云何？三有所攝，若利若養，隨何等物一切皆是菩薩先時所作之恩，豈有人能報恩者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！汝意云何？三有所攝，若利若養，隨何等物一切皆是菩薩先時所作之恩，豈有人能報恩者不？」

慧命舍利弗言：「世尊！無能報也。何以故？菩薩出生一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「世尊！無能報也。何以故？菩薩出生一切法故。」

佛言：「舍利弗！譬如有人貧無財物，有大富者多有財物，以悲愍心捨而施之，多百多千無量無數，百千萬億皆能捨與。如是次第施第二人、施第三人、施第四人，乃至百千乃至無量百千眾生，如是乃至一切眾生。彼大富者所有財物一切捨與；又復施與一切無畏，令除怖畏，所有怨憎、繫縛、鬪諍，如是等畏皆令免脫；又復令離惡道怖畏；又與無量天人安樂。彼受施中有一眾生為報恩故，破己一物以為百分，以一分物與前施者，既與物已，作如是心：『我已報恩。』舍利弗！汝意云何？若此丈夫如是饒益一切眾生，如是利益一切眾生，彼一眾生所破之物百分中一與前施者，報恩盡不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！譬如有人貧無財物，有大富者多有財物，以悲愍心捨而施之，多百多千無量無數，百千萬億皆能捨與。如是次第施第二人、施第三人、施第四人，乃至百千乃至無量百千眾生，如是乃至一切眾生。彼大富者所有財物一切捨與；又復施與一切無畏，令除怖畏，所有怨憎、繫縛、鬪諍，如是等畏皆令免脫；又復令離惡道怖畏；又與無量天人安樂。彼受施中有一眾生為報恩故，破己一物以為百分，以一分物與前施者，既與物已，作如是心：『我已報恩。』舍利弗！汝意云何？若此丈夫如是饒益一切眾生，如是利益一切眾生，彼一眾生所破之物百分中一與前施者，報恩盡不？」

慧命舍利弗言：「世尊！不能盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「世尊！不能盡也。」

佛言：「如是如是，舍利弗！菩薩亦爾。舍利弗！如悲心者利益一切，而一眾生一物百分與悲心者一分之物。如是如是，舍利弗！有一施者，一切欲樂供養瞻視大乘行者，乃至命盡，彼人雖作如是供養，猶不報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是，舍利弗！菩薩亦爾。舍利弗！如悲心者利益一切，而一眾生一物百分與悲心者一分之物。如是如是，舍利弗！有一施者，一切欲樂供養瞻視大乘行者，乃至命盡，彼人雖作如是供養，猶不報恩。」

爾時世尊告慧命舍利弗言：「善哉善哉！舍利弗！汝今真是我之弟子！隨順我教、善解我語。舍利弗！一切眾生於菩薩所，若捨自肉，若皮、若筋、若骨、若身，如是乃至百千到捨，於菩薩恩百分之中不報其一；如是乃至千分、億分、百千億分，乃至數分不報其一，算數譬喻所不能及。何以故？舍利弗！菩薩之恩，世間天、人、阿修羅等所不能報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告慧命舍利弗言：「善哉善哉！舍利弗！汝今真是我之弟子！隨順我教、善解我語。舍利弗！一切眾生於菩薩所，若捨自肉，若皮、若筋、若骨、若身，如是乃至百千到捨，於菩薩恩百分之中不報其一；如是乃至千分、億分、百千億分，乃至數分不報其一，算數譬喻所不能及。何以故？舍利弗！菩薩之恩，世間天、人、阿修羅等所不能報。

「舍利弗！若善男子、若善女人發起如來一切智心，則能報恩。何以故？舍利弗！若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，一切眾生之所受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、若善女人發起如來一切智心，則能報恩。何以故？舍利弗！若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，一切眾生之所受用。

「舍利弗！譬如此處閻浮提中生栴檀樹，始生牙時已能除滅童男、童女藥相應病；及其葉生能除婦女、男子之病；又時增長成栴檀樹，若有人來住其蔭中彼人離病；彼栴檀樹若出華時能與天樂；彼栴檀樹若生果時，光明周遍十方世界，光明既出隨何眾生心憶念者，則得不老不病之法；彼栴檀樹若有斫伐分析破裂，取其材木而將去者不畏貧窮；彼栴檀樹若有人能取其材木用為屋舍，入其中者不寒不熱、不飢不渴。如是如是！舍利弗！彼栴檀樹皆悉有用無不用者，樹始生時已住受用，生已有用、增長有用、華出有用、果出有用、斫伐破裂材木有用、作屋有用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如此處閻浮提中生栴檀樹，始生牙時已能除滅童男、童女藥相應病；及其葉生能除婦女、男子之病；又時增長成栴檀樹，若有人來住其蔭中彼人離病；彼栴檀樹若出華時能與天樂；彼栴檀樹若生果時，光明周遍十方世界，光明既出隨何眾生心憶念者，則得不老不病之法；彼栴檀樹若有斫伐分析破裂，取其材木而將去者不畏貧窮；彼栴檀樹若有人能取其材木用為屋舍，入其中者不寒不熱、不飢不渴。如是如是！舍利弗！彼栴檀樹皆悉有用無不用者，樹始生時已住受用，生已有用、增長有用、華出有用、果出有用、斫伐破裂材木有用、作屋有用。

「舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，初發阿耨多羅三藐三菩提心，修四攝法與眾生樂如栴檀芽；既發心已三解脫門心得增長——何等為三？謂：空、無相、無願等門——如樹生葉；次後得住無生法忍如樹增長；次復成就一切智智如樹華出；次入無餘涅槃界中如樹有果；碎身舍利量如芥子，住持利益諸眾生界，如人斫伐彼栴檀樹將木而去，如來舍利利益眾生亦復如是；如栴檀樹取木作舍入者安樂，如是如來入涅槃已，諸修行人入如來寺除熱清涼。舍利弗！此門如是，應當善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是，初發阿耨多羅三藐三菩提心，修四攝法與眾生樂如栴檀芽；既發心已三解脫門心得增長——何等為三？謂：空、無相、無願等門——如樹生葉；次後得住無生法忍如樹增長；次復成就一切智智如樹華出；次入無餘涅槃界中如樹有果；碎身舍利量如芥子，住持利益諸眾生界，如人斫伐彼栴檀樹將木而去，如來舍利利益眾生亦復如是；如栴檀樹取木作舍入者安樂，如是如來入涅槃已，諸修行人入如來寺除熱清涼。舍利弗！此門如是，應當善知。

「舍利弗！若善男子若善女人！其有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，佛法不斷，一切眾生得天人樂及解脫樂，常行不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子若善女人！其有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，佛法不斷，一切眾生得天人樂及解脫樂，常行不斷。

「舍利弗！若天人樂及解脫樂常行不斷，舍利弗！豈有能說與其相似與等者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若天人樂及解脫樂常行不斷，舍利弗！豈有能說與其相似與等者不？」

慧命舍利弗白佛言：「世尊！無能與等，彼富伽羅、人天，并梵、修羅、世間，雖與善樂不能報恩，若於一劫、若於百劫、若於千劫、若於億劫、若億千劫不能報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛言：「世尊！無能與等，彼富伽羅、人天，并梵、修羅、世間，雖與善樂不能報恩，若於一劫、若於百劫、若於千劫、若於億劫、若億千劫不能報恩。」

佛言：「如是。舍利弗！若善男子、若善女人欲報無上一切恩者，彼人應發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！此發心者無上報恩，如恩相似相似報恩，無相似眾生、無譬喻眾生。欲報其恩者，生不相似心、生此無上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。舍利弗！若善男子、若善女人欲報無上一切恩者，彼人應發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！此發心者無上報恩，如恩相似相似報恩，無相似眾生、無譬喻眾生。欲報其恩者，生不相似心、生此無上心。

「舍利弗！欲報過去如來恩者，唯應發此阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！欲報未來如來恩者，亦惟發此阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！欲報今時十方世界諸佛世尊現在、現命、現住如來無上恩者，亦唯發此阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！欲報過去如來恩者，唯應發此阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！欲報未來如來恩者，亦惟發此阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！欲報今時十方世界諸佛世尊現在、現命、現住如來無上恩者，亦唯發此阿耨多羅三藐三菩提心。

「舍利弗！二富伽羅供養如來無上供養。何等為二？有富伽羅一切漏盡、有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！二富伽羅供養如來無上供養。何等為二？有富伽羅一切漏盡、有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「說二富伽羅， 供養於如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說二富伽羅， 供養於如來！

菩薩阿羅漢， 是二富伽羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩阿羅漢， 是二富伽羅。

非世間財物， 三有中資生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非世間財物， 三有中資生；

能作善供養， 供養彼大人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作善供養， 供養彼大人。

若以天人中， 勝色聲味觸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以天人中， 勝色聲味觸；

捨施彼大人， 不名善供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨施彼大人， 不名善供養。

若資生供養， 非無上供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若資生供養， 非無上供養；

若發菩提心， 是無上供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發菩提心， 是無上供養。

若天人世間， 及以魔世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若天人世間， 及以魔世間；

一切欲者與， 非是勝報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切欲者與， 非是勝報恩。

大人不乏少， 不生悕望心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人不乏少， 不生悕望心；

如是之大人， 更無勝供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之大人， 更無勝供養。

若人心悕望， 無上供養佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人心悕望， 無上供養佛；

彼發菩提心， 取未來成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼發菩提心， 取未來成佛。

若人常悕望， 欲作無量福； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人常悕望， 欲作無量福；

彼發菩提心， 堅固勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼發菩提心， 堅固勤精進。

若人欲悕望， 發心修無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲悕望， 發心修無量；

彼人發精進， 欲得佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人發精進， 欲得佛菩提。

若人悕天樂， 捨離一切苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人悕天樂， 捨離一切苦；

彼人則修習， 佛菩提因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人則修習， 佛菩提因緣。

若欲見無量， 阿僧祇諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見無量， 阿僧祇諸佛；

正信慇重心， 欲取佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正信慇重心， 欲取佛菩提。

若人欲行到， 無量異世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲行到， 無量異世界；

彼人勤精進， 欲取佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人勤精進， 欲取佛菩提。

若欲見過佛， 有如是憶念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見過佛， 有如是憶念；

彼發菩提心， 修行菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼發菩提心， 修行菩提行。

若人欲得見， 未來世諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得見， 未來世諸佛；

彼發菩提心， 修行菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼發菩提心， 修行菩提行。

若欲見供養， 現在世諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見供養， 現在世諸佛；

彼人心樂欲， 利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人心樂欲， 利益諸眾生。

若人悲心普， 愍一切眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人悲心普， 愍一切眾生；

彼人欲發起， 無上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人欲發起， 無上佛菩提。

若欲與眾生， 無上無量樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲與眾生， 無上無量樂；

彼人欲發起， 第一佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人欲發起， 第一佛菩提。

若見苦眾生， 而生於悲心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見苦眾生， 而生於悲心；

彼人欲發起， 佛菩提因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人欲發起， 佛菩提因緣。

若生如是心， 我覺無上道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生如是心， 我覺無上道；

彼無量功德， 一切不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無量功德， 一切不可說。」

如是說已。慧命舍利弗白佛言：「世尊！世尊向來說如是法，幾許眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已。慧命舍利弗白佛言：「世尊！世尊向來說如是法，幾許眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」

佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！汝且止止。舍利弗！汝今何用問如是義？何以故？舍利弗！若使如來一切智智說此義者，眾生迷惑。何以故？舍利弗！以佛如來有無量戒、無量三昧，有無量慧、無量神通，有無量智。舍利弗！譬如虛空不可量取，云何？虛空可思議不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！汝且止止。舍利弗！汝今何用問如是義？何以故？舍利弗！若使如來一切智智說此義者，眾生迷惑。何以故？舍利弗！以佛如來有無量戒、無量三昧，有無量慧、無量神通，有無量智。舍利弗！譬如虛空不可量取，云何？虛空可思議不？」

慧命舍利弗言：「世尊！不可思議。何以故？以彼虛空無人已知、今知、當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「世尊！不可思議。何以故？以彼虛空無人已知、今知、當知。」

佛言：「如是如是。舍利弗！如來所知，一切眾生、一切聲聞、一切緣覺，不能已知、今知、當知。何以故？佛之所知，非諸聲聞、緣覺境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。舍利弗！如來所知，一切眾生、一切聲聞、一切緣覺，不能已知、今知、當知。何以故？佛之所知，非諸聲聞、緣覺境界。」

慧命舍利弗白佛言：「世尊！希有世尊！彼諸眾生乃有如是善決定意發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛言：「世尊！希有世尊！彼諸眾生乃有如是善決定意發阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛言：「如是如是。舍利弗！當有菩薩善決定意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。舍利弗！當有菩薩善決定意。」

慧命舍利弗言：「世尊！菩薩云何善決定意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗言：「世尊！菩薩云何善決定意？」

佛言：「舍利弗！如閻浮提所有眾生，若在陸行、若在水行、若在空行、若在地行，彼如是等一切眾生，本身盡已皆得人身；若有一人教彼諸人令住五戒、十善業道。舍利弗！汝意云何？彼富伽羅以是因緣得多福不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！如閻浮提所有眾生，若在陸行、若在水行、若在空行、若在地行，彼如是等一切眾生，本身盡已皆得人身；若有一人教彼諸人令住五戒、十善業道。舍利弗！汝意云何？彼富伽羅以是因緣得多福不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可譬喻。」

佛言：「舍利弗！我復更說，汝今應知，如是之人教閻浮提一切眾生令住五戒、十善業道所有福德，若復有人令一眾生住信行法，其福勝彼。舍利弗！汝意云何？若復有人，令閻浮提一切眾生住信行法，彼富伽羅以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！我復更說，汝今應知，如是之人教閻浮提一切眾生令住五戒、十善業道所有福德，若復有人令一眾生住信行法，其福勝彼。舍利弗！汝意云何？若復有人，令閻浮提一切眾生住信行法，彼富伽羅以是因緣得福多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可少分譬喻而說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可少分譬喻而說。」

佛言：「舍利弗！如是之人令閻浮提一切眾生住信行道所有福德，若復有人令一眾生住法行道，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！如是之人令閻浮提一切眾生住信行道所有福德，若復有人令一眾生住法行道，其福勝彼。

「舍利弗！汝意云何？若復有人令閻浮提一切眾生住法行道，彼富伽羅以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝意云何？若復有人令閻浮提一切眾生住法行道，彼富伽羅以是因緣得福多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可譬喻。」

佛言：「舍利弗！如是之人令閻浮提一切眾生住法行道所有福德，若復有人令一眾生住於初果，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！如是之人令閻浮提一切眾生住法行道所有福德，若復有人令一眾生住於初果，其福勝彼。

「舍利弗！汝意云何？若復有人令閻浮提一切眾生住於初果，彼富伽羅以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝意云何？若復有人令閻浮提一切眾生住於初果，彼富伽羅以是因緣得福多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可譬喻。」

佛言：「舍利弗！如是之人令閻浮提一切眾生住於初果所有福德，若復有人令一眾生住第二果，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！如是之人令閻浮提一切眾生住於初果所有福德，若復有人令一眾生住第二果，其福勝彼。

「舍利弗！汝意云何？若復有人令閻浮提一切眾生住第二果，彼富伽羅以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝意云何？若復有人令閻浮提一切眾生住第二果，彼富伽羅以是因緣得福多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！彼人福德不可譬喻。」

佛言舍利弗：「如是之人令閻浮提一切眾生住第二果所有福德，若復有人令一眾生住第三果，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言舍利弗：「如是之人令閻浮提一切眾生住第二果所有福德，若復有人令一眾生住第三果，其福勝彼。

「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住第三果所有福德，若復有人令一眾生住羅漢果，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住第三果所有福德，若復有人令一眾生住羅漢果，其福勝彼。

「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住羅漢果所有福德，若復有人令一眾生得緣覺道，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住羅漢果所有福德，若復有人令一眾生得緣覺道，其福勝彼。

「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住緣覺道所有福德，若復有人令一眾生住阿耨多羅三藐三菩提，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住緣覺道所有福德，若復有人令一眾生住阿耨多羅三藐三菩提，其福勝彼。

「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住阿耨多羅三藐三菩提所有福德，若復有人令一眾生住不退法，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住阿耨多羅三藐三菩提所有福德，若復有人令一眾生住不退法，其福勝彼。

「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住不退法所有福德，若復有人令一眾生畢竟安住無生法忍，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生住不退法所有福德，若復有人令一眾生畢竟安住無生法忍，其福勝彼。

「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生畢竟安住無生法忍所有福德；若復有人令一眾生速疾安住一切智智，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生畢竟安住無生法忍所有福德；若復有人令一眾生速疾安住一切智智，其福勝彼。

「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生速疾安住一切智智所有福德；若復有人為他廣說能生菩提、能破壞魔，示陰無我能離諸界，破散諸入盡滅煩惱，淨分種子破壞染分，此一切法高王法門，其福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若復有人令閻浮提一切眾生速疾安住一切智智所有福德；若復有人為他廣說能生菩提、能破壞魔，示陰無我能離諸界，破散諸入盡滅煩惱，淨分種子破壞染分，此一切法高王法門，其福勝彼。

「舍利弗！置閻浮提一切眾生。舍利弗！譬如乃至遍四天下世界眾生，如是乃至一千世界、二千世界、三千世界，乃至無量百千世界，東西南北四維上下如是十方，於一一方恒河沙等世界眾生，有色、無色，陸行、水行，卵生、胎生、濕生、化生，如是乃至有想、無想，彼如是等一切眾生本身盡已皆得人身；若有一人教彼諸人令住五戒、十善業道。舍利弗！彼富伽羅以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！置閻浮提一切眾生。舍利弗！譬如乃至遍四天下世界眾生，如是乃至一千世界、二千世界、三千世界，乃至無量百千世界，東西南北四維上下如是十方，於一一方恒河沙等世界眾生，有色、無色，陸行、水行，卵生、胎生、濕生、化生，如是乃至有想、無想，彼如是等一切眾生本身盡已皆得人身；若有一人教彼諸人令住五戒、十善業道。舍利弗！彼富伽羅以是因緣得福多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！甚多。善逝！彼得無量阿僧祇福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！甚多。善逝！彼得無量阿僧祇福。」

佛言：「舍利弗！汝今應知如是譬喻。舍利弗！如是十方諸世界中一切眾生，若人令住信行、法行、須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，住阿耨多羅三藐三菩提，住不退法、不生法忍、一切智智所有福德；若復有人為他廣說此一切法高王法門所得福德，舍利弗！此福德聚勝前福德，第一清淨無上無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！汝今應知如是譬喻。舍利弗！如是十方諸世界中一切眾生，若人令住信行、法行、須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，住阿耨多羅三藐三菩提，住不退法、不生法忍、一切智智所有福德；若復有人為他廣說此一切法高王法門所得福德，舍利弗！此福德聚勝前福德，第一清淨無上無比。

「舍利弗！此勝法門，善決定意菩薩摩訶薩之所修行，菩薩之行如是應知。舍利弗！若人得聞此一切法高王法門，當知是人即是菩薩摩訶薩也，彼人不退阿耨多羅三藐三菩提，是福田者、無等等者、不相似者、是憶念者、是過度者、是寂靜者、是調御者、性寂靜者、是解脫者、是丈夫者、是師子者、第一男者、勝丈夫者、大丈夫者、龍者天者、天中天者、無障礙者、是不縛者、作所作者、所作辦者、一切所作皆悉辦者，即是無邊功德聚者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此勝法門，善決定意菩薩摩訶薩之所修行，菩薩之行如是應知。舍利弗！若人得聞此一切法高王法門，當知是人即是菩薩摩訶薩也，彼人不退阿耨多羅三藐三菩提，是福田者、無等等者、不相似者、是憶念者、是過度者、是寂靜者、是調御者、性寂靜者、是解脫者、是丈夫者、是師子者、第一男者、勝丈夫者、大丈夫者、龍者天者、天中天者、無障礙者、是不縛者、作所作者、所作辦者、一切所作皆悉辦者，即是無邊功德聚者。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「若人行菩提， 是決定眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人行菩提， 是決定眾生；

彼人無惡意， 有無明如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人無惡意， 有無明如來。

若發菩提心， 其福不可喻； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發菩提心， 其福不可喻；

一切世間福， 無如菩提福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間福， 無如菩提福。

無邊世界中， 所有諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊世界中， 所有諸眾生；

若人令勝上， 轉轉更增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人令勝上， 轉轉更增上。

彼人轉上上， 上上得福利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人轉上上， 上上得福利；

於此菩提心， 彼福如微塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此菩提心， 彼福如微塵。

若人廣說此， 無上修多羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人廣說此， 無上修多羅；

及學此經者， 彼人是福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及學此經者， 彼人是福田。

若人聞此經， 盡本性清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞此經， 盡本性清淨；

彼人名寂靜， 是佛之真子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人名寂靜， 是佛之真子。

若聞此經時， 勇健審丈夫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此經時， 勇健審丈夫；

名調御解脫， 天中天師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名調御解脫， 天中天師子。

若人說此經， 經中無上經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人說此經， 經中無上經；

天中天之天， 眾生中無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中天之天， 眾生中無上。」

如是說已。慧命舍利弗白佛言：「世尊！希有世尊！如來乃能於此經中，如是略說菩薩之行。菩薩乃於阿僧祇劫行菩薩行，猶故未得無上佛智。世尊！此經中說無上佛智，世尊！若有眾生從如來口聞此法門，如是眾生快得善利、第一善利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已。慧命舍利弗白佛言：「世尊！希有世尊！如來乃能於此經中，如是略說菩薩之行。菩薩乃於阿僧祇劫行菩薩行，猶故未得無上佛智。世尊！此經中說無上佛智，世尊！若有眾生從如來口聞此法門，如是眾生快得善利、第一善利。」

慧命舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說法義，乃至過去已入涅槃諸佛世尊，已為眾生說此法門，此法門者，彼過去佛所說法中最為第一。世尊！於未來世諸佛世尊當為眾生說此法門，此法門者，彼未來佛所說法中最為第一，謂一切法高王法門。世尊！於今現在、現命、現住諸佛世尊今為眾生說此法門，此法門者，彼現在佛所說法中最為第一。世尊！我從世尊先已曾聞多多法門，善哉世尊！今復為我說此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說法義，乃至過去已入涅槃諸佛世尊，已為眾生說此法門，此法門者，彼過去佛所說法中最為第一。世尊！於未來世諸佛世尊當為眾生說此法門，此法門者，彼未來佛所說法中最為第一，謂一切法高王法門。世尊！於今現在、現命、現住諸佛世尊今為眾生說此法門，此法門者，彼現在佛所說法中最為第一。世尊！我從世尊先已曾聞多多法門，善哉世尊！今復為我說此法門。」

佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！此修多羅，佛自知時，如眾生心信解之相知心而說。舍利弗！是佛所知，非諸聲聞、緣覺境界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！此修多羅，佛自知時，如眾生心信解之相知心而說。舍利弗！是佛所知，非諸聲聞、緣覺境界」。

「舍利弗！說此法時八萬四千人先未曾發菩提之心，今聞此經發菩提心，六十千眾生得無生法忍；有七十億欲界諸天先未曾發菩提之心，今聞此經發菩提心，三億眾生得柔順忍；無量地天、諸龍、夜叉，先未曾發菩提之心，今聞此經發菩提心。舍利弗！如來觀知如是義故，廣為眾生說此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！說此法時八萬四千人先未曾發菩提之心，今聞此經發菩提心，六十千眾生得無生法忍；有七十億欲界諸天先未曾發菩提之心，今聞此經發菩提心，三億眾生得柔順忍；無量地天、諸龍、夜叉，先未曾發菩提之心，今聞此經發菩提心。舍利弗！如來觀知如是義故，廣為眾生說此法門。」

爾時無量百千眾生，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，合掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無量百千眾生，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，合掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨。

爾時世尊怡然微笑，於面門中放無量色，種種色光遍照三千大千世界，此勝光明遍已，還入世尊面門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊怡然微笑，於面門中放無量色，種種色光遍照三千大千世界，此勝光明遍已，還入世尊面門。

爾時慧命舍利弗白佛言：「世尊！云何世尊何因何緣如是微笑？唯願世尊為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗白佛言：「世尊！云何世尊何因何緣如是微笑？唯願世尊為我解說。」

佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！此多比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，合掌觀佛目不暫捨，汝為見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慧命舍利弗言：「舍利弗！此多比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，合掌觀佛目不暫捨，汝為見不？」

舍利弗言：「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「已見。世尊！」

佛言：「舍利弗！此四部眾行大乘行、行菩薩行。舍利弗！如彼心行，我悉知之。舍利弗！若以如來過去不得、未來不得、現在不得。舍利弗！此眾生行，陰中不得、界中不得、入中不取。舍利弗！此菩薩行無上無等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！此四部眾行大乘行、行菩薩行。舍利弗！如彼心行，我悉知之。舍利弗！若以如來過去不得、未來不得、現在不得。舍利弗！此眾生行，陰中不得、界中不得、入中不取。舍利弗！此菩薩行無上無等。」

如來說此菩薩行時，於此三千大千世界皆悉大動，謂：動、遍動、等遍動；勇、遍勇、等遍勇；吼、遍吼、等遍吼；起、遍起、等遍起；覺、遍覺、等遍覺。魔王波旬退其宮殿，餘異魔身皆悉退墮。此有偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說此菩薩行時，於此三千大千世界皆悉大動，謂：動、遍動、等遍動；勇、遍勇、等遍勇；吼、遍吼、等遍吼；起、遍起、等遍起；覺、遍覺、等遍覺。魔王波旬退其宮殿，餘異魔身皆悉退墮。此有偈言：

「朝壞魔軍力， 不能更復起； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「朝壞魔軍力， 不能更復起；

以正覺所說， 一切無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以正覺所說， 一切無有餘。

陰魔煩惱魔， 瘦弱無勢力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰魔煩惱魔， 瘦弱無勢力；

以聞如來說， 一切法空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞如來說， 一切法空故。

見諸魔驚怖， 聞不戲論法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸魔驚怖， 聞不戲論法；

彼法既不生， 云何得有死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼法既不生， 云何得有死？」

彼魔波旬既墮地已，即向如來而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼魔波旬既墮地已，即向如來而說偈言：

「善哉獨大佛！ 願速安慰我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉獨大佛！ 願速安慰我；

我今恐命盡， 愁憂之所縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今恐命盡， 愁憂之所縛。」

時魔波旬得佛安慰，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬得佛安慰，忽然不現。

如來既說此法門已，慧命舍利弗心意歡喜，彼新出家無夏比丘，并諸天、人及阿修羅、乾闥婆等，聞世尊說皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來既說此法門已，慧命舍利弗心意歡喜，彼新出家無夏比丘，并諸天、人及阿修羅、乾闥婆等，聞世尊說皆大歡喜。

佛說一切法高王經(丹本一名：一切法義王經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切法高王經(丹本一名：一切法義王經)

一切法高王經翻譯之記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法高王經翻譯之記