佛說諸法勇王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說諸法勇王經

宋罽賓三藏曇摩密多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏曇摩密多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘僧千二百五十人俱。其先悉是結髮梵志，優樓頻螺迦葉、優婆提舍、憍律陀等而為上首，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心得解脫、慧得解脫，其心調柔自在無礙，摩訶那伽所作已辦，離於重擔逮得己利，盡諸有結得正解脫，通達諸法到於彼岸——唯除一人尊者阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城迦蘭陀竹林，與大比丘僧千二百五十人俱。其先悉是結髮梵志，優樓頻螺迦葉、優婆提舍、憍律陀等而為上首，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心得解脫、慧得解脫，其心調柔自在無礙，摩訶那伽所作已辦，離於重擔逮得己利，盡諸有結得正解脫，通達諸法到於彼岸——唯除一人尊者阿難。

爾時，世尊於十五日說禁戒時，在顯露處結加趺坐，大眾圍繞恭敬尊重。是時會中有一比丘，出家未久便受具戒，即於其日來至佛所，頂禮佛足右繞三匝，合掌瞻仰而白佛言：「世尊！我於今日出家未久已受具戒，於出家事遺疑未了，唯願如來哀愍解說。云何比丘受人信施無有愚癡？既受施已，云何復得畢報施恩？若善男子有生淨信發心出家，所期之法云何復得具足成就？」即於佛前，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於十五日說禁戒時，在顯露處結加趺坐，大眾圍繞恭敬尊重。是時會中有一比丘，出家未久便受具戒，即於其日來至佛所，頂禮佛足右繞三匝，合掌瞻仰而白佛言：「世尊！我於今日出家未久已受具戒，於出家事遺疑未了，唯願如來哀愍解說。云何比丘受人信施無有愚癡？既受施已，云何復得畢報施恩？若善男子有生淨信發心出家，所期之法云何復得具足成就？」即於佛前，重說偈言：

「我出家未久， 已受具足戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我出家未久， 已受具足戒，

於此事未了， 唯願哀愍說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此事未了， 唯願哀愍說。

云何受信施， 畢竟清淨報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受信施， 畢竟清淨報？

信心出家已， 具足諸所願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心出家已， 具足諸所願？」

爾時，如來告比丘言：「若有比丘成就三法，受諸信施無有愚癡；受已則能清淨畢報；諸善男子信心出家，所願之法悉得具足。何等為三？一者入於僧數；二者勤修僧業；三者得僧善利。比丘若能成就如是三法，受人信施無有愚癡；受已則能清淨畢報；信心出家所願具足。」爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來告比丘言：「若有比丘成就三法，受諸信施無有愚癡；受已則能清淨畢報；諸善男子信心出家，所願之法悉得具足。何等為三？一者入於僧數；二者勤修僧業；三者得僧善利。比丘若能成就如是三法，受人信施無有愚癡；受已則能清淨畢報；信心出家所願具足。」爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「若有入僧數， 僧業中勤進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有入僧數， 僧業中勤進，

獲得僧善利， 與心而相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得僧善利， 與心而相應。

如是之人等， 畢能報信施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人等， 畢能報信施，

出家所願法， 而悉得具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家所願法， 而悉得具足。」

爾時，比丘復白佛言：「世尊！如來今者略說此義，我猶未解。唯願世尊重垂廣說。云何比丘入於僧數？云何比丘勤修僧業？云何比丘獲僧善利？」復於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，比丘復白佛言：「世尊！如來今者略說此義，我猶未解。唯願世尊重垂廣說。云何比丘入於僧數？云何比丘勤修僧業？云何比丘獲僧善利？」復於佛前而說偈言：

「云何入僧數？ 僧業中勤進？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何入僧數？ 僧業中勤進？

獲得僧善利？ 唯垂分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得僧善利？ 唯垂分別說。」

爾時，世尊讚是比丘：「善哉，善哉！能問斯義。諦聽，諦聽！善思念之，當為汝說僧數、僧業及僧善利。」是時比丘即蒙許可，渴仰欲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚是比丘：「善哉，善哉！能問斯義。諦聽，諦聽！善思念之，當為汝說僧數、僧業及僧善利。」是時比丘即蒙許可，渴仰欲聞。

佛告比丘：「四向四得是名為僧，常為世間之所稱讚，世人、八部合掌恭敬，天人之中無上福田。」爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「四向四得是名為僧，常為世間之所稱讚，世人、八部合掌恭敬，天人之中無上福田。」爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「我今說四向， 及以四得等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說四向， 及以四得等，

是名為眾僧， 無上之福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為眾僧， 無上之福田。

「復次，比丘！云何僧業？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分——是名僧業。」爾時，世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！云何僧業？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分——是名僧業。」爾時，世尊復說偈言：

「常勤行精進， 最勝八聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常勤行精進， 最勝八聖道，

如是則得入， 如上四雙僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是則得入， 如上四雙僧。

「復次，比丘！云何名為僧善利也？所謂四沙門果。何等為四？須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果——是名僧利。」爾時，世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！云何名為僧善利也？所謂四沙門果。何等為四？須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果——是名僧利。」爾時，世尊復說偈言：

「大士之善利， 是則入僧數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大士之善利， 是則入僧數，

具四沙門果， 則能畢報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具四沙門果， 則能畢報恩。」

爾時，比丘聞是語已，即作是言：「如佛所說，若有比丘入於僧數、勤修僧業、獲僧善利，如是之人乃能堪受一切信施，無有愚癡；受已畢能報其施恩；信心出家所願具足。世尊！若有善男子發大乘心求一切智，淨信出家，如是之人得在僧數、勤修僧業、得僧利不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，比丘聞是語已，即作是言：「如佛所說，若有比丘入於僧數、勤修僧業、獲僧善利，如是之人乃能堪受一切信施，無有愚癡；受已畢能報其施恩；信心出家所願具足。世尊！若有善男子發大乘心求一切智，淨信出家，如是之人得在僧數、勤修僧業、得僧利不？」

佛言：「比丘！善哉，善哉！汝有大智，能作如是微妙善問。汝今以為多所利益安樂天人，能問如來如是深義。」復告比丘：「善持憶念！諦聽，諦聽！善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！善哉，善哉！汝有大智，能作如是微妙善問。汝今以為多所利益安樂天人，能問如來如是深義。」復告比丘：「善持憶念！諦聽，諦聽！善思念之，當為汝說。」

比丘白佛：「唯然，世尊！願樂欲聞。唯願如來分別善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘白佛：「唯然，世尊！願樂欲聞。唯願如來分別善說。」

佛言：「比丘！若有諸人發大乘心修行大乘，求一切智，信心捨家，如是之人不入僧數、不修僧業、不得僧利。」爾時，世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！若有諸人發大乘心修行大乘，求一切智，信心捨家，如是之人不入僧數、不修僧業、不得僧利。」爾時，世尊復說偈言：

「不入於僧數， 不勤修僧業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不入於僧數， 不勤修僧業，

不得僧善利， 是修於菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得僧善利， 是修於菩提。」

爾時，比丘復白佛言：「世尊！如來何緣聽如是人出家受具、受人信施？世尊！如是之人不入僧數、不勤僧業、不得僧利，云何而得畢報施恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，比丘復白佛言：「世尊！如來何緣聽如是人出家受具、受人信施？世尊！如是之人不入僧數、不勤僧業、不得僧利，云何而得畢報施恩？」

佛言：「比丘！汝今不應問如是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！汝今不應問如是事。」

比丘復言：「若如是人不入僧數、不勤僧業、不得僧利，云何而得畢報施恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘復言：「若如是人不入僧數、不勤僧業、不得僧利，云何而得畢報施恩？」

佛言：「止，止！不復須問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止，止！不復須問。」

如第一請，第二、第三亦復如是。佛告比丘：「汝已三請，豈得不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如第一請，第二、第三亦復如是。佛告比丘：「汝已三請，豈得不說。」

宣是語已，以神通力放于眉間白毫相光，其明焰熾有百千色，悉照三千大千世界，幽闇黑冥、未曾覩見諸色之處悉令大明，諸大海水其中眾生，所謂魚鼈、走獸、摩羅、龍王、龍女，諸阿修羅、阿修羅女，諸迦樓羅、迦樓羅女，如是等眾悉蒙其光，心驚毛竪怪未曾有。其光亦照四天王、忉利天、焰摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，梵天、梵眾天、梵輔天、大梵天、光天、光音天、少光天、無量光天、淨天、少淨天、遍淨天、無量淨天，果實天、少果天、廣果天、無量果天、無想天、無惱天、無熱天、善現天、妙見天、阿迦膩吒天。是眉間毫相悉皆遍照，乃至三千大千世界亦復如是，從四天王乃至阿迦膩吒諸天，莫不大明。如是諸天見如來光神通變化已，各來佛所，恭敬供養尊重讚歎，頂禮佛足却在一面，合掌而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣是語已，以神通力放于眉間白毫相光，其明焰熾有百千色，悉照三千大千世界，幽闇黑冥、未曾覩見諸色之處悉令大明，諸大海水其中眾生，所謂魚鼈、走獸、摩羅、龍王、龍女，諸阿修羅、阿修羅女，諸迦樓羅、迦樓羅女，如是等眾悉蒙其光，心驚毛竪怪未曾有。其光亦照四天王、忉利天、焰摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，梵天、梵眾天、梵輔天、大梵天、光天、光音天、少光天、無量光天、淨天、少淨天、遍淨天、無量淨天，果實天、少果天、廣果天、無量果天、無想天、無惱天、無熱天、善現天、妙見天、阿迦膩吒天。是眉間毫相悉皆遍照，乃至三千大千世界亦復如是，從四天王乃至阿迦膩吒諸天，莫不大明。如是諸天見如來光神通變化已，各來佛所，恭敬供養尊重讚歎，頂禮佛足却在一面，合掌而住。

爾時，復有無量比丘遊行諸國，遇斯光已，皆悉集來至於佛所，恭敬供養尊重讚歎，頂禮佛足却在一面，合掌而住。爾時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆見如是變化神通，見已於佛生清淨信，即至佛所，恭敬供養尊重讚歎，頂禮佛足却坐一面，合掌而住。乃至三千大千世界天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，如是大眾悉見如來神通變化，各各來到佛世尊所，恭敬供養尊重讚歎，頂禮佛足却坐一面，合掌而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有無量比丘遊行諸國，遇斯光已，皆悉集來至於佛所，恭敬供養尊重讚歎，頂禮佛足却在一面，合掌而住。爾時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆見如是變化神通，見已於佛生清淨信，即至佛所，恭敬供養尊重讚歎，頂禮佛足却坐一面，合掌而住。乃至三千大千世界天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，如是大眾悉見如來神通變化，各各來到佛世尊所，恭敬供養尊重讚歎，頂禮佛足却坐一面，合掌而住。

爾時，大德舍利弗即從坐起，偏袒右臂右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！今日無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切大眾悉共聚集；并及諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，從四天王乃至阿迦膩吒諸天，悉皆和合端坐佛前。如來何緣放此眉間白毫相光？唯願哀愍說其因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德舍利弗即從坐起，偏袒右臂右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！今日無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切大眾悉共聚集；并及諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，從四天王乃至阿迦膩吒諸天，悉皆和合端坐佛前。如來何緣放此眉間白毫相光？唯願哀愍說其因緣。」

爾時，舍利弗即於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗即於佛前而說偈言：

「多有諸眾生， 其數那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多有諸眾生， 其數那由他，

見是大神變， 悉能來聚集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見是大神變， 悉能來聚集。

何緣放光明， 集是諸大眾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣放光明， 集是諸大眾？

唯願垂哀愍， 分別說其因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願垂哀愍， 分別說其因。」

爾時，佛告舍利弗：「是一比丘出家未久，已受具戒來問我言：『世尊！若有人發大乘之心，求一切智，剃除鬚髮出家修道。云何善受一切信施，受已必能報其施福？若善男子發於信心出家學道，所願不久悉得成就？』舍利弗！以是因緣，有如是等無量大眾而來聚集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「是一比丘出家未久，已受具戒來問我言：『世尊！若有人發大乘之心，求一切智，剃除鬚髮出家修道。云何善受一切信施，受已必能報其施福？若善男子發於信心出家學道，所願不久悉得成就？』舍利弗！以是因緣，有如是等無量大眾而來聚集。」

舍利弗言：「今正是時，唯願如來分別演說如是之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「今正是時，唯願如來分別演說如是之義。」

佛告舍利弗：「我今若說如是義者，多有無量百千眾生心生疑惑。何以故？是諸大龍神通道力不可思議；是諸師子無所畏吼亦不可思議；是諸大人所有法界亦不可思議。舍利弗！諸佛世尊所有法界不可思議，一切凡夫、聲聞、緣覺不能信解。舍利弗！如來見是諸因緣故，默然不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「我今若說如是義者，多有無量百千眾生心生疑惑。何以故？是諸大龍神通道力不可思議；是諸師子無所畏吼亦不可思議；是諸大人所有法界亦不可思議。舍利弗！諸佛世尊所有法界不可思議，一切凡夫、聲聞、緣覺不能信解。舍利弗！如來見是諸因緣故，默然不說。」

時，舍利弗乃至三請，如來默然亦不許可。時，舍利弗復白佛言：「世尊！是大眾中，已有無量無邊比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，久於佛所心生淨信，唯願如來哀愍如是諸眾生等，分別演說如是之義。」復於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗乃至三請，如來默然亦不許可。時，舍利弗復白佛言：「世尊！是大眾中，已有無量無邊比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，久於佛所心生淨信，唯願如來哀愍如是諸眾生等，分別演說如是之義。」復於佛前而說偈言：

「善哉無上尊！ 惟願垂哀愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉無上尊！ 惟願垂哀愍，

廣為諸菩薩， 善說頂功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣為諸菩薩， 善說頂功德。

有諸眾生等， 深願求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸眾生等， 深願求菩提，

已於是法中， 生厚善欲心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已於是法中， 生厚善欲心。」

爾時，佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩應受一切諸天、世人、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等恭敬供養。舍利弗！菩薩摩訶薩不畢報施恩。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩本已清淨畢報施故。舍利弗！假使菩薩摩訶薩日日受取一切眾生所施衣食，一一眾生所施之食摶如須彌，一一衣服覆四天下，一日之中受一切眾生如是衣、食，亦能清淨畢報施恩。何以故？舍利弗！是諸菩薩於眾生中最是福田，應受世間之供養者。舍利弗！汝見世間大富之人，多有珍寶——金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、馬瑙，種種之物柔軟敷具——所謂剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、粟散小王、轉輪聖帝七寶成就，人中自在。若四天王、三十三天釋提桓因、焰摩天子、兜率天子、化樂天子、他化自在天子；梵自在天王及餘色、無色界諸天；若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果；若阿耨多羅三藐三菩提——舍利弗！——如是等眾，皆由菩薩教化因緣出現於世。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩發心行於菩提之道，次當得佛、成阿耨多羅三藐三菩提；成已，復當轉於法輪，一切世間若沙門、婆羅門及梵天王、魔王波旬所不能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩應受一切諸天、世人、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等恭敬供養。舍利弗！菩薩摩訶薩不畢報施恩。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩本已清淨畢報施故。舍利弗！假使菩薩摩訶薩日日受取一切眾生所施衣食，一一眾生所施之食摶如須彌，一一衣服覆四天下，一日之中受一切眾生如是衣、食，亦能清淨畢報施恩。何以故？舍利弗！是諸菩薩於眾生中最是福田，應受世間之供養者。舍利弗！汝見世間大富之人，多有珍寶——金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、馬瑙，種種之物柔軟敷具——所謂剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、粟散小王、轉輪聖帝七寶成就，人中自在。若四天王、三十三天釋提桓因、焰摩天子、兜率天子、化樂天子、他化自在天子；梵自在天王及餘色、無色界諸天；若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果；若阿耨多羅三藐三菩提——舍利弗！——如是等眾，皆由菩薩教化因緣出現於世。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩發心行於菩提之道，次當得佛、成阿耨多羅三藐三菩提；成已，復當轉於法輪，一切世間若沙門、婆羅門及梵天王、魔王波旬所不能轉。

「爾時，當有無量眾生聞是法已，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、發緣覺心；有發阿耨多羅三藐三菩提心，聞說布施則勤修行，以施因緣生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、若小王家、轉輪聖帝，七寶具足人中自在；聞說持戒則便堅持，以是因緣生四天王、三十三天、炎摩天、兜術天、化樂天、他化自在天；聞說四無量心隨順修行，以是因緣生於色界；聞四空定隨順行之，以是因緣生無色界。舍利弗！以是義故，當知皆由菩薩因緣，一切善法出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，當有無量眾生聞是法已，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、發緣覺心；有發阿耨多羅三藐三菩提心，聞說布施則勤修行，以施因緣生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、若小王家、轉輪聖帝，七寶具足人中自在；聞說持戒則便堅持，以是因緣生四天王、三十三天、炎摩天、兜術天、化樂天、他化自在天；聞說四無量心隨順修行，以是因緣生於色界；聞四空定隨順行之，以是因緣生無色界。舍利弗！以是義故，當知皆由菩薩因緣，一切善法出現於世。

「舍利弗！譬如阿耨達多龍王福德力故，其池流出四大河水——東方恒河、南方辛頭、西方博叉、北方私陀——此四大河流出四方，投四大海。恒河眷屬具五百河入于東海；辛頭眷屬具五百河入于南海；博叉眷屬具五百河入于西海；私陀眷屬具五百河入于北海。舍利弗！於意云何？此四大河流出四方，次第入于四大海中，於此四方為能利益諸眾生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如阿耨達多龍王福德力故，其池流出四大河水——東方恒河、南方辛頭、西方博叉、北方私陀——此四大河流出四方，投四大海。恒河眷屬具五百河入于東海；辛頭眷屬具五百河入于南海；博叉眷屬具五百河入于西海；私陀眷屬具五百河入于北海。舍利弗！於意云何？此四大河流出四方，次第入于四大海中，於此四方為能利益諸眾生不？」

舍利弗言：「世尊！實大利益無量眾生，所謂飛鳥走獸、人與非人。」舍利弗言：「世尊！近此河邊有諸稻、麥、粟、豆諸田亦得潤漬，如是諸田多獲穀麥，復能利益無量眾生，所謂飛鳥走獸、人非人等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！實大利益無量眾生，所謂飛鳥走獸、人與非人。」舍利弗言：「世尊！近此河邊有諸稻、麥、粟、豆諸田亦得潤漬，如是諸田多獲穀麥，復能利益無量眾生，所謂飛鳥走獸、人非人等。」

「舍利弗！於意云何？是四大海由何而有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於意云何？是四大海由何而有？」

舍利弗言：「世尊！是四大海皆由四河。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！是四大海皆由四河。」

佛復告舍利弗：「於意云何？是四大海於諸眾生有利益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「於意云何？是四大海於諸眾生有利益不？」

舍利弗言：「如是。世尊！是海實能利益無量無邊眾生，謂水陸性、水性眾生，謂大小魚、走獸、摩羅、龜鼈、蝦蟇、鵝鴈、鴛鴦，亦為其餘無量無邊水性之屬而作窟穴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是。世尊！是海實能利益無量無邊眾生，謂水陸性、水性眾生，謂大小魚、走獸、摩羅、龜鼈、蝦蟇、鵝鴈、鴛鴦，亦為其餘無量無邊水性之屬而作窟穴。」

「舍利弗！如是大海，復為餘眾而作住處，所謂諸龍、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅；亦出無量無邊珍寶利益一切人、非人等，所謂真珠、珂貝、璧玉、珊瑚、琉璃、青毘、琉璃，及出其餘種種珠寶，悉為眾生之所受用而作利益。舍利弗！於意云何？此四大海由何而有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是大海，復為餘眾而作住處，所謂諸龍、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅；亦出無量無邊珍寶利益一切人、非人等，所謂真珠、珂貝、璧玉、珊瑚、琉璃、青毘、琉璃，及出其餘種種珠寶，悉為眾生之所受用而作利益。舍利弗！於意云何？此四大海由何而有？」

舍利弗言：「世尊！是海皆由阿耨達池。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！是海皆由阿耨達池。」

爾時，佛讚舍利弗言：「善哉，善哉！阿耨達多龍王體離三怖。何等為三？一者金翅鳥；二者熱沙；三者諸龍若行欲時便為蛇身，阿耨達多龍王無如是事。舍利弗！阿耨達多龍王所居宮殿，乃是坐禪神通之人所居住處。舍利弗！若有人能住是處者，當知是等亦得無惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚舍利弗言：「善哉，善哉！阿耨達多龍王體離三怖。何等為三？一者金翅鳥；二者熱沙；三者諸龍若行欲時便為蛇身，阿耨達多龍王無如是事。舍利弗！阿耨達多龍王所居宮殿，乃是坐禪神通之人所居住處。舍利弗！若有人能住是處者，當知是等亦得無惱。」

舍利弗白佛言：「世尊！甚為希有。阿耨達多龍王宮殿，成就如是上善功德，於三怖畏尚無一事，況當具三？若有眾生在此宮殿，亦復具得無是三事。若是神通、善思惟仁所住處者，是處必能出四大河，於諸眾生多所利益。以是因緣，四大海水為諸眾生之所受用而作窟宅，所謂卵生、諸飛鳥等，及餘禽獸、人與非人。世尊！是阿耨達池成就如是無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！甚為希有。阿耨達多龍王宮殿，成就如是上善功德，於三怖畏尚無一事，況當具三？若有眾生在此宮殿，亦復具得無是三事。若是神通、善思惟仁所住處者，是處必能出四大河，於諸眾生多所利益。以是因緣，四大海水為諸眾生之所受用而作窟宅，所謂卵生、諸飛鳥等，及餘禽獸、人與非人。世尊！是阿耨達池成就如是無量功德。」

佛告舍利弗：「譬如阿耨達多龍王體離三怖，菩薩亦爾，體離三怖。何等為三？一、地獄怖；二、畜生怖；三、餓鬼怖。舍利弗！如因阿耨達池出四大河利益無邊無量眾生，菩薩亦爾，以四攝法攝取眾生：一者布施；二者愛語；三者利行；四者同事。舍利弗！菩薩摩訶薩以四攝法利益眾生。舍利弗！如因阿耨達池出四大海，菩薩亦爾，因菩提心出一切智海。舍利弗！如因大海為諸眾生而作安隱、快樂住處。舍利弗！一切種智亦復如是，為三界眾生而作安隱、快樂住處。何等三界？欲界、色界、無色界也。舍利弗！皆由菩薩周旋教化故，令三千大千世界所有眾生得受安樂。何以故？舍利弗！若有菩薩出現於世行菩薩道，因修行道則得授記；因得授記則便得成阿耨多羅三藐三菩提，轉于法輪，一切世間沙門、婆羅門及梵天王、魔王波旬所不能轉。眾生聞已則有四眾，所謂比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。是四眾等以是因緣，於天、人中而受種種微妙快樂及離欲樂。舍利弗！於意云何？如是之法因何而出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「譬如阿耨達多龍王體離三怖，菩薩亦爾，體離三怖。何等為三？一、地獄怖；二、畜生怖；三、餓鬼怖。舍利弗！如因阿耨達池出四大河利益無邊無量眾生，菩薩亦爾，以四攝法攝取眾生：一者布施；二者愛語；三者利行；四者同事。舍利弗！菩薩摩訶薩以四攝法利益眾生。舍利弗！如因阿耨達池出四大海，菩薩亦爾，因菩提心出一切智海。舍利弗！如因大海為諸眾生而作安隱、快樂住處。舍利弗！一切種智亦復如是，為三界眾生而作安隱、快樂住處。何等三界？欲界、色界、無色界也。舍利弗！皆由菩薩周旋教化故，令三千大千世界所有眾生得受安樂。何以故？舍利弗！若有菩薩出現於世行菩薩道，因修行道則得授記；因得授記則便得成阿耨多羅三藐三菩提，轉于法輪，一切世間沙門、婆羅門及梵天王、魔王波旬所不能轉。眾生聞已則有四眾，所謂比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。是四眾等以是因緣，於天、人中而受種種微妙快樂及離欲樂。舍利弗！於意云何？如是之法因何而出？」

舍利弗言：「皆由菩薩因緣而出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「皆由菩薩因緣而出。」

「舍利弗！於意云何？三界繫法復因誰出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於意云何？三界繫法復因誰出？」

舍利弗言：「亦由菩薩因緣而出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「亦由菩薩因緣而出。」

佛告舍利弗：「於意云何？於是繫法，頗有一法能報菩薩所作恩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於意云何？於是繫法，頗有一法能報菩薩所作恩不？」

舍利弗言：「無也，世尊！何以故？由於菩薩如是之法出於世故。世尊！譬如有人多饒珍寶，有慈心故，以己庫藏無量珍寶、百千萬億那由他物，施於貧人。如是展轉給二人、三人、四人、五人、十人、二十人、三十、四十、五十、百人、千人、百千萬人，如是乃至無量眾生及色、非色，悉捨一切所有財寶，給施如是無量眾生，亦為除其怖畏、繫縛、鞭杖、訶責、諸惡趣等，兼復安止於人、天樂。而是眾中有一士夫，析破一錢以為百分，以一分錢欲報是人所施之恩。世尊！於意云何？是大施主於諸眾生多所利益，是人方以一分之錢欲報其恩，寧得報不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無也，世尊！何以故？由於菩薩如是之法出於世故。世尊！譬如有人多饒珍寶，有慈心故，以己庫藏無量珍寶、百千萬億那由他物，施於貧人。如是展轉給二人、三人、四人、五人、十人、二十人、三十、四十、五十、百人、千人、百千萬人，如是乃至無量眾生及色、非色，悉捨一切所有財寶，給施如是無量眾生，亦為除其怖畏、繫縛、鞭杖、訶責、諸惡趣等，兼復安止於人、天樂。而是眾中有一士夫，析破一錢以為百分，以一分錢欲報是人所施之恩。世尊！於意云何？是大施主於諸眾生多所利益，是人方以一分之錢欲報其恩，寧得報不？」

「不也。舍利弗！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。舍利弗！」

舍利弗言：「菩薩摩訶薩亦復如是，如彼富人利益一切無量眾生及為斷滅一切諸惡，以一分錢而報其恩。世尊！行大乘者亦復如是，以如是等無量眾生所受種種隨意快樂，欲報菩薩發意之恩，亦如彼人以一分錢報施主恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「菩薩摩訶薩亦復如是，如彼富人利益一切無量眾生及為斷滅一切諸惡，以一分錢而報其恩。世尊！行大乘者亦復如是，以如是等無量眾生所受種種隨意快樂，欲報菩薩發意之恩，亦如彼人以一分錢報施主恩。」

爾時，佛讚舍利弗言：「善哉，善哉！汝今則為隨順我行。舍利弗！一切眾生若於百世、千世、萬世、百千萬世，一一世中盡其形壽，捨身皮肉、骨髓、筋脈奉上菩薩，尚不能報如是菩薩百分、千分、百千億分乃至算數所不能知分中一分之恩。何以故？舍利弗！我觀一切人、天大眾及阿修羅，無有能報是菩薩恩；唯除善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。舍利弗！若有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，則為一切無量眾生之所受用，多所利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚舍利弗言：「善哉，善哉！汝今則為隨順我行。舍利弗！一切眾生若於百世、千世、萬世、百千萬世，一一世中盡其形壽，捨身皮肉、骨髓、筋脈奉上菩薩，尚不能報如是菩薩百分、千分、百千億分乃至算數所不能知分中一分之恩。何以故？舍利弗！我觀一切人、天大眾及阿修羅，無有能報是菩薩恩；唯除善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。舍利弗！若有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，則為一切無量眾生之所受用，多所利益。

「舍利弗！如閻浮提出栴檀樹，其芽生時，能除一切嬰孩男、女所有病苦；其葉生時，復能療治童男、童女所有患苦；若樹增長枝葉扶踈能蔭涼時，眾生在中悉能除滅一切病苦；其花開敷，能令人天成就快樂；其果熟時，有大光明遍照十方，若有眾生見已生念，識其光明，即得除斷生老病死；及其壞時有諸眾生取其樹身，終不畏有貧窮之苦；若取枝葉還至家中，則無復有飢渴之患。舍利弗！是栴檀樹出現於世常益眾生，無有不作利益之時，從芽生時乃至取其枝葉還家，常為利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如閻浮提出栴檀樹，其芽生時，能除一切嬰孩男、女所有病苦；其葉生時，復能療治童男、童女所有患苦；若樹增長枝葉扶踈能蔭涼時，眾生在中悉能除滅一切病苦；其花開敷，能令人天成就快樂；其果熟時，有大光明遍照十方，若有眾生見已生念，識其光明，即得除斷生老病死；及其壞時有諸眾生取其樹身，終不畏有貧窮之苦；若取枝葉還至家中，則無復有飢渴之患。舍利弗！是栴檀樹出現於世常益眾生，無有不作利益之時，從芽生時乃至取其枝葉還家，常為利益。

「舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是。初發阿耨多羅三藐三菩提心時，以四攝法攝取眾生，既發心已，其心常緣於三解脫。何等為三？空，無相、願。樹增長者，謂無生忍法；花開發者，謂已成就一切種智；果實熟者，謂於如來入般涅槃；樹破壞者，謂涅槃已，以神通力碎身舍利，如葶藶子；取其枝葉而還家者，謂於如來既涅槃已，收取舍利起諸塔廟，眾生入中衰惡消除。舍利弗！是故當知善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，有諸眾生於中所種一切善根則得畢報。何以故？舍利弗！若有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，則為欲令行佛種者共相紹繼，亦欲令彼聲聞、緣覺無有斷絕，能與一切無量眾生人天快樂，及離煩惱無漏之樂。舍利弗！若有能與一切眾生人天快樂，及離煩惱無漏之樂，如是之人可得說喻明其比不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩亦復如是。初發阿耨多羅三藐三菩提心時，以四攝法攝取眾生，既發心已，其心常緣於三解脫。何等為三？空，無相、願。樹增長者，謂無生忍法；花開發者，謂已成就一切種智；果實熟者，謂於如來入般涅槃；樹破壞者，謂涅槃已，以神通力碎身舍利，如葶藶子；取其枝葉而還家者，謂於如來既涅槃已，收取舍利起諸塔廟，眾生入中衰惡消除。舍利弗！是故當知善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，有諸眾生於中所種一切善根則得畢報。何以故？舍利弗！若有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，則為欲令行佛種者共相紹繼，亦欲令彼聲聞、緣覺無有斷絕，能與一切無量眾生人天快樂，及離煩惱無漏之樂。舍利弗！若有能與一切眾生人天快樂，及離煩惱無漏之樂，如是之人可得說喻明其比不？」

舍利弗言：「不也，世尊。世尊！無有天人、沙門、婆羅門、若魔、若梵，及餘一切無量之眾，或於一劫、百劫、千劫、百千萬劫乃至無量阿僧祇劫，能報菩薩發心之恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也，世尊。世尊！無有天人、沙門、婆羅門、若魔、若梵，及餘一切無量之眾，或於一劫、百劫、千劫、百千萬劫乃至無量阿僧祇劫，能報菩薩發心之恩。」

「舍利弗！以是故，善男子、善女人欲得無上畢報施恩，應發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！若善男子、善女人欲報過去諸佛恩者，亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！若善男子、善女人欲報未來諸如來恩者，亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！若善男子、善女人欲報今現在十方諸佛恩者，亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！唯有二人能報佛恩。何等為二？一者盡漏；二者發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！是二種人善能供養諸佛如來，善報諸佛所有恩惠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！以是故，善男子、善女人欲得無上畢報施恩，應發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！若善男子、善女人欲報過去諸佛恩者，亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！若善男子、善女人欲報未來諸如來恩者，亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！若善男子、善女人欲報今現在十方諸佛恩者，亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！唯有二人能報佛恩。何等為二？一者盡漏；二者發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！是二種人善能供養諸佛如來，善報諸佛所有恩惠。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「所說二種人， 能供養諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所說二種人， 能供養諸佛，

所謂阿羅漢、 菩薩摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂阿羅漢、 菩薩摩訶薩，

是名曰二人， 供養諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名曰二人， 供養諸世尊，

而於三界中， 更無第三人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於三界中， 更無第三人。

若有能平等， 觀察一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能平等， 觀察一切法，

如是等人輩， 是則名智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等人輩， 是則名智者。

悉以妙五欲， 可愛諸所須， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以妙五欲， 可愛諸所須，

供養是菩薩， 猶不報其恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養是菩薩， 猶不報其恩。

若供養離愛， 後身阿羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若供養離愛， 後身阿羅漢，

及發無上心， 行於菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及發無上心， 行於菩提者，

是則為第一， 無上之福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則為第一， 無上之福田。

天人及諸梵， 各以已所愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人及諸梵， 各以已所愛，

供養是菩薩， 亦不報其恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養是菩薩， 亦不報其恩。

如是二種人， 其實無所須， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二種人， 其實無所須，

雖得上供養， 而心無貪著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖得上供養， 而心無貪著，

以是因緣故， 雖奉不能報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 雖奉不能報。

世間諸智者， 若欲供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸智者， 若欲供養佛，

應發菩提心， 修行於忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應發菩提心， 修行於忍辱。

若欲作功德， 數數無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲作功德， 數數無有量，

當為菩提故， 行於無上業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為菩提故， 行於無上業。

若欲得禪定， 修四無量心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得禪定， 修四無量心，

是人應精進， 為於佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人應精進， 為於佛智慧。

欲得一切樂， 消除諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得一切樂， 消除諸苦惱，

如是諸人等， 應於佛法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 應於佛法中，

而生厚重欲， 畢求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而生厚重欲， 畢求無上道。

若欲得覲見， 無量諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得覲見， 無量諸世尊，

應生恭敬心， 深求正真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生恭敬心， 深求正真道。

若欲從一界， 至於無量界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲從一界， 至於無量界，

應生勤精進， 深欲於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生勤精進， 深欲於菩提。

欲見過去佛， 應生欲精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲見過去佛， 應生欲精進，

為於菩提故， 善順而修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為於菩提故， 善順而修學。

若欲得疾見， 未來世諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得疾見， 未來世諸佛，

亦應為菩提， 至心專修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應為菩提， 至心專修道。

若復欲得見， 現在諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復欲得見， 現在諸世尊，

亦應為菩提， 生於善欲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應為菩提， 生於善欲心，

當知是等人， 最上非凡下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是等人， 最上非凡下。

若欲於眾生， 普行慈心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲於眾生， 普行慈心者，

是人應勤進， 速求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人應勤進， 速求無上道。

若欲令眾生， 悉除諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲令眾生， 悉除諸苦惱，

應學無上智， 中間莫廢捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應學無上智， 中間莫廢捨。

若欲與眾生， 一切諸快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲與眾生， 一切諸快樂，

智者為菩提， 應發深善欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者為菩提， 應發深善欲。

若欲滅眾生， 無量諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲滅眾生， 無量諸惡趣，

智者應攝取， 畢竟菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應攝取， 畢竟菩提心。

是人之所得， 無量諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人之所得， 無量諸功德，

一切無有人， 能說其譬喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無有人， 能說其譬喻，

謂發菩提心， 欲成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂發菩提心， 欲成無上道。」

爾時，世尊說是偈已，大德舍利弗白佛言：「世尊！今說此經得幾功德？幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是偈已，大德舍利弗白佛言：「世尊！今說此經得幾功德？幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心？」

佛告舍利弗：「汝今不應問如是義。何以故？舍利弗！如來若說一切智事，令多眾生生於疑惑。何以故？舍利弗！諸佛世尊有無量戒、禪定、智慧、無邊神力。舍利弗！於意云何？如來能說虛空邊際分界限齊可知、可計、可籌量不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝今不應問如是義。何以故？舍利弗！如來若說一切智事，令多眾生生於疑惑。何以故？舍利弗！諸佛世尊有無量戒、禪定、智慧、無邊神力。舍利弗！於意云何？如來能說虛空邊際分界限齊可知、可計、可籌量不？」

「不也，世尊！何以故？世尊！虛空邊際無有人能已知、今知、當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！何以故？世尊！虛空邊際無有人能已知、今知、當知。」

佛告舍利弗：「佛智亦爾，聲聞、緣覺已不知、今不知、當不知。何以故？舍利弗！如來所有無上智慧，非諸聲聞、緣覺境界所行處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「佛智亦爾，聲聞、緣覺已不知、今不知、當不知。何以故？舍利弗！如來所有無上智慧，非諸聲聞、緣覺境界所行處故。」

舍利弗言：「是諸眾生甚為希有，善能分別無上菩提，而能發於阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「是諸眾生甚為希有，善能分別無上菩提，而能發於阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛告舍利弗：「如是，如是！如汝所說，是諸眾生甚為希有，善能分別無上菩提，而能發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！於意云何？閻浮提中所有水、陸、空行眾生盡得人身，若有一人教是諸人，令其安住五戒十善，舍利弗！於意云何？是人以此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是，如是！如汝所說，是諸眾生甚為希有，善能分別無上菩提，而能發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！於意云何？閻浮提中所有水、陸、空行眾生盡得人身，若有一人教是諸人，令其安住五戒十善，舍利弗！於意云何？是人以此因緣得福多不？」

「甚多。世尊！是人得福不可以譬喻為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多。世尊！是人得福不可以譬喻為比。」

「我今當說，若善男子、善女人教一閻浮提所有眾生，令其安住五戒十善所得功德，不如有人教誨一人令得信行。舍利弗！且置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得信行，不如有人教誨一人令得法行。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得法行，不如有人教誨一人令得八人。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得八人，不如有人教誨一人令得須陀洹果。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得須陀洹果，不如有人教誨一人令得斯陀含果。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生得斯陀含果，不如有人教誨一人令得阿那含果。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生得阿那含果，不如有人教誨一人得阿羅漢果。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得阿羅漢果，不如有人教誨一人令得緣覺。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得緣覺，不如有人教誨一人令發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生發菩提心，不如有人教誨一人令得不退轉。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得不退轉，不如有人教誨一人令得無生法忍。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生得無生法忍，不如有人勸教一人令得速成無上智慧。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得速成無上智慧，不如有人精勤修集如是經典。何以故？是經能壞一切魔眾，能破諸陰不近諸界，分散諸入滅除煩惱，發白淨性除却累法。若能以是一切諸法勇王經典為他眾生廣分別說，所得功德無量無邊不可稱說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當說，若善男子、善女人教一閻浮提所有眾生，令其安住五戒十善所得功德，不如有人教誨一人令得信行。舍利弗！且置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得信行，不如有人教誨一人令得法行。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得法行，不如有人教誨一人令得八人。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得八人，不如有人教誨一人令得須陀洹果。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得須陀洹果，不如有人教誨一人令得斯陀含果。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生得斯陀含果，不如有人教誨一人令得阿那含果。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生得阿那含果，不如有人教誨一人得阿羅漢果。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得阿羅漢果，不如有人教誨一人令得緣覺。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得緣覺，不如有人教誨一人令發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生發菩提心，不如有人教誨一人令得不退轉。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得不退轉，不如有人教誨一人令得無生法忍。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生得無生法忍，不如有人勸教一人令得速成無上智慧。舍利弗！復置是事。若有善男子、善女人教一閻浮提所有眾生令得速成無上智慧，不如有人精勤修集如是經典。何以故？是經能壞一切魔眾，能破諸陰不近諸界，分散諸入滅除煩惱，發白淨性除却累法。若能以是一切諸法勇王經典為他眾生廣分別說，所得功德無量無邊不可稱說。

「舍利弗！置一閻浮提所有眾生，置四天下所有眾生，置小千世界所有眾生，置中千世界所有眾生，置三千大千世界所有眾生。舍利弗！若於東、南、西、北方，四維、上下，如恒河沙等所有世界，其中眾生若有色、若無色、有想、無想，水、陸、虛空，卵生、胎生、濕生、化生，是諸眾生漸漸次第得成人身，若有善男子、善女人悉教爾所無量眾生令得安住五戒十善，舍利弗！於意云何？是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！置一閻浮提所有眾生，置四天下所有眾生，置小千世界所有眾生，置中千世界所有眾生，置三千大千世界所有眾生。舍利弗！若於東、南、西、北方，四維、上下，如恒河沙等所有世界，其中眾生若有色、若無色、有想、無想，水、陸、虛空，卵生、胎生、濕生、化生，是諸眾生漸漸次第得成人身，若有善男子、善女人悉教爾所無量眾生令得安住五戒十善，舍利弗！於意云何？是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！是人所得功德不可以譬喻為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！是人所得功德不可以譬喻為比。」

「舍利弗！復置是事。若教十方如恒河沙世界眾生令得信行、法行、八人、須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、發阿耨多羅三藐三菩提心、不退轉、無生法忍、速成無上一切智慧，不如有人以是一切法勇王經典，為他眾生分別廣說所得功德，於前勸化眾生功德最為殊勝，最尊、無上、最妙、最善、最勝、無過、無有比類、無與等者。舍利弗！當知如是無上方便，能令菩薩畢定修行於菩提道。何以故？舍利弗！若有菩薩聞一切法勇王經典，聞已即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。當知是人能為眾生而作福田，無有等等、無有比類，已得解脫到于彼岸，清淨調柔寂滅涅槃，為佛真子，應受供養，是為勇健師子丈夫，過出人天，是人中龍、天中之天，是無所著、是不繫縛、是無罣礙，所作已辦成一切業，是無量功德成就具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復置是事。若教十方如恒河沙世界眾生令得信行、法行、八人、須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、發阿耨多羅三藐三菩提心、不退轉、無生法忍、速成無上一切智慧，不如有人以是一切法勇王經典，為他眾生分別廣說所得功德，於前勸化眾生功德最為殊勝，最尊、無上、最妙、最善、最勝、無過、無有比類、無與等者。舍利弗！當知如是無上方便，能令菩薩畢定修行於菩提道。何以故？舍利弗！若有菩薩聞一切法勇王經典，聞已即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。當知是人能為眾生而作福田，無有等等、無有比類，已得解脫到于彼岸，清淨調柔寂滅涅槃，為佛真子，應受供養，是為勇健師子丈夫，過出人天，是人中龍、天中之天，是無所著、是不繫縛、是無罣礙，所作已辦成一切業，是無量功德成就具足。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「若發菩提心， 畢竟到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若發菩提心， 畢竟到彼岸，

如是諸大人， 心無有疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸大人， 心無有疑惑。

若施是等人， 得福報無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若施是等人， 得福報無量，

欲得如是福， 當發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得如是福， 當發菩提心。

既發菩提心， 所得福德聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既發菩提心， 所得福德聚，

欲稱其少分， 不可得計量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲稱其少分， 不可得計量。

教無量世界， 所有諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教無量世界， 所有諸眾生，

悉令住五戒， 乃至轉增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令住五戒， 乃至轉增上，

雖作如是教， 不如發菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖作如是教， 不如發菩提，

其餘更無等， 唯除解是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘更無等， 唯除解是經。

若學是經典， 即是良福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若學是經典， 即是良福田，

應受人天供， 寂滅善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受人天供， 寂滅善調伏。

若聽是經典， 即是佛真子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聽是經典， 即是佛真子，

亦名勤精進， 寂靜到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名勤精進， 寂靜到彼岸。

是天龍師子， 故名為大人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是天龍師子， 故名為大人，

亦是天中天， 眾生之最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦是天中天， 眾生之最尊。

若有能宣說， 如是妙經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能宣說， 如是妙經典，

是則得名為， 人中之無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則得名為， 人中之無上。」

佛說偈已，大德舍利弗白佛言：「世尊！未曾有也。世尊於今一切法勇王經中，略說菩薩所有教誨。世尊！菩薩摩訶薩雖於無量阿僧祇劫奉修菩薩所應之行，猶難得成無上菩提；世尊而今於此經中說無上道則為不難。世尊！是諸眾生快得善利第一之利。世尊！若有眾生得聞是經，讀誦通利為他廣說，當知是人則為已向阿耨多羅三藐三菩提。世尊！善哉，善哉！是妙經典，惟願如來復垂重說。何以故？如我解佛所說義理，若過去諸佛所說經法，是經於中最為殊勝；未來諸佛所說經法，是經於中亦為最勝；若現在十方諸佛所轉無上法輪，是經於中亦為殊勝。世尊！我亦曾說無量經典及其文字，亦從如來聞無量經及其義味，未曾得聞如是經典。善哉，世尊！惟願哀愍數數廣說如是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，大德舍利弗白佛言：「世尊！未曾有也。世尊於今一切法勇王經中，略說菩薩所有教誨。世尊！菩薩摩訶薩雖於無量阿僧祇劫奉修菩薩所應之行，猶難得成無上菩提；世尊而今於此經中說無上道則為不難。世尊！是諸眾生快得善利第一之利。世尊！若有眾生得聞是經，讀誦通利為他廣說，當知是人則為已向阿耨多羅三藐三菩提。世尊！善哉，善哉！是妙經典，惟願如來復垂重說。何以故？如我解佛所說義理，若過去諸佛所說經法，是經於中最為殊勝；未來諸佛所說經法，是經於中亦為最勝；若現在十方諸佛所轉無上法輪，是經於中亦為殊勝。世尊！我亦曾說無量經典及其文字，亦從如來聞無量經及其義味，未曾得聞如是經典。善哉，世尊！惟願哀愍數數廣說如是經典。」

佛告舍利弗：「如是之義如來自知，隨有眾生生信解心，我於爾時當為廣說而攝取之。舍利弗！如此皆是如來所知，非是聲聞、辟支佛等所能及逮。舍利弗！我今說是微妙經典，八萬四千梵天與人、三十六億欲界諸天，未發阿耨多羅三藐三菩提心者，今悉發心；三十億諸天得無生忍法；因地諸天、諸龍、鬼神無量無數，未發阿耨多羅三藐三菩提心，今悉發心。舍利弗！我見如是利益義故，時時廣說如是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是之義如來自知，隨有眾生生信解心，我於爾時當為廣說而攝取之。舍利弗！如此皆是如來所知，非是聲聞、辟支佛等所能及逮。舍利弗！我今說是微妙經典，八萬四千梵天與人、三十六億欲界諸天，未發阿耨多羅三藐三菩提心者，今悉發心；三十億諸天得無生忍法；因地諸天、諸龍、鬼神無量無數，未發阿耨多羅三藐三菩提心，今悉發心。舍利弗！我見如是利益義故，時時廣說如是經典。」

爾時，會中有無量百千眾生，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，合掌長跪瞻仰如來目不曾眴。爾時，如來熙怡而笑——諸佛常法不以無緣而微笑也——既微笑已，從其面門放種種光，青、黃、赤、白、紫、頗梨色，照于無量無邊世界，上至梵天，繞身三匝從頂而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有無量百千眾生，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，合掌長跪瞻仰如來目不曾眴。爾時，如來熙怡而笑——諸佛常法不以無緣而微笑也——既微笑已，從其面門放種種光，青、黃、赤、白、紫、頗梨色，照于無量無邊世界，上至梵天，繞身三匝從頂而入。

爾時，大德舍利弗即從坐起，偏袒右肩右膝著地，長跪合掌白佛言：「世尊！諸佛不以無因緣笑。世尊！今者有何因緣而微笑也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德舍利弗即從坐起，偏袒右肩右膝著地，長跪合掌白佛言：「世尊！諸佛不以無因緣笑。世尊！今者有何因緣而微笑也？」

佛告舍利弗：「汝今見此無量無數百千眾生，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，向我合掌侍立瞻仰目不眴不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝今見此無量無數百千眾生，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，向我合掌侍立瞻仰目不眴不？」

「已見，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已見，世尊！」

佛告舍利弗：「是諸大眾願樂欲聞菩薩所修無上之行。舍利弗！如來隨知一切眾生所念、所行，是故我今當為說之。舍利弗！若人不見過去、現在、未來世心，是則名為菩薩之行。復次，舍利弗！若復不見諸陰性想，不貪諸界、不著諸入，舍利弗！是名菩薩所行之法。是則如來正覺所說。」說是菩薩所行法已，三千大千佛之世界六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「是諸大眾願樂欲聞菩薩所修無上之行。舍利弗！如來隨知一切眾生所念、所行，是故我今當為說之。舍利弗！若人不見過去、現在、未來世心，是則名為菩薩之行。復次，舍利弗！若復不見諸陰性想，不貪諸界、不著諸入，舍利弗！是名菩薩所行之法。是則如來正覺所說。」說是菩薩所行法已，三千大千佛之世界六種震動。

爾時，波旬及其眷屬處在魔宮，驚怖戰慄尋即落地，各於佛前而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬及其眷屬處在魔宮，驚怖戰慄尋即落地，各於佛前而說偈言：

「我及眷屬等， 今者悉破壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我及眷屬等， 今者悉破壞，

一切皆落地， 無有能還者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆落地， 無有能還者。

若佛演說此， 經典無遺餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛演說此， 經典無遺餘，

能破煩惱魔、 陰魔及死魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破煩惱魔、 陰魔及死魔，

令其勢力喪， 一切無有殘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其勢力喪， 一切無有殘。

以聞諸法空， 魔力遂羸損， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞諸法空， 魔力遂羸損，

得於無我智， 死魔則退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於無我智， 死魔則退散。

悟法性空故， 更不受後生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟法性空故， 更不受後生。」

爾時，波旬復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬復說偈言：

「善哉勤精進， 無上之大龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉勤精進， 無上之大龍，

我今與眷屬， 悉受無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今與眷屬， 悉受無量苦。

惟願慈哀顏， 矜愍見慰喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願慈哀顏， 矜愍見慰喻，

令我緣是因， 不入於死門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我緣是因， 不入於死門。」

爾時，如來即為波旬而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來即為波旬而說偈言：

「波旬汝眷屬， 若欲脫死門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波旬汝眷屬， 若欲脫死門，

應於此經典， 深生信淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應於此經典， 深生信淨心。

一切世間中， 少有能信者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間中， 少有能信者，

是故汝今應， 信受奉行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝今應， 信受奉行之。」

爾時，波旬聞是偈已，歡喜踊躍忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波旬聞是偈已，歡喜踊躍忽然不現。

佛說經已，大德舍利弗及所問比丘，并餘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷一切大眾，天、龍、鬼神、人非人等，聞佛所說莫不歡喜，讚言善哉，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，大德舍利弗及所問比丘，并餘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷一切大眾，天、龍、鬼神、人非人等，聞佛所說莫不歡喜，讚言善哉，作禮而去。