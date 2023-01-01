大方廣如來祕密藏經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣如來祕密藏經卷上

失譯人名附三秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附三秦錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城祇闍崛山，與大比丘僧八千人俱；菩薩摩訶薩三萬二千——眾所知識，得陀羅尼無礙辯才，得無生法忍，降伏魔怨，一切法中快得自在；善能種種神通變化；善知一切禪定三昧入出自在，為諸眾生作不請友，永離蓋纏；善能了知諸眾生根；善知依止於了義法，淨修六度到於彼岸，遊戲五通，教化眾生心無厭倦，無量無邊百千萬億那由他劫久修諸行，已曾供養無量諸佛；善為諸佛之所護持，護正法城不斷佛種，常以聖德悅樂一切，轉妙法輪；善能往來無邊佛土奉覲諸佛，大師子吼、治大法船、擊大法鼓、吹大法䗍；善集一切福德莊嚴，相好嚴身，念慧堅進；善知慚愧，法喜自娛，具足成就大慈大悲，隱蔽日月所有光明，利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，是世八法所不能污，不高不下；善斷愛恚，常與方便智慧相應，隨眾生根善開化之，救無救者，有所為作善觀察之，身口意業無諸過患；善能集於定慧莊嚴，其心調柔猶如大龍，如大師子降伏外道；善能進趣大丈夫行，離諸怖畏；善能決斷諸眾生疑；善能勸請無量諸佛轉於法輪；善住大願永離二見，常勤度脫一切眾生；善知垢淨所起因緣；善修正念，不起聲聞、緣覺之念，不捨一切智寶之心，其心清淨猶如虛空，其身柔軟，心無染污志意無壞，隨所至處心無染著，妙音和軟，有所言說顯露易解，其言清白說無染法句，常觀他德，勇猛無侶，志欲道場——其名曰：山剛菩薩、大山菩薩、持山巖菩薩、山積王菩薩、石山王菩薩、大進菩薩、信進菩薩、極進菩薩、喜手菩薩、寶印手菩薩、寶手菩薩、德手菩薩、燈手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常喜根菩薩、常思念菩薩、常勤菩薩、常觀菩薩、法勇王菩薩、淨寶光明威德王菩薩、摩尼光王菩薩、過諸蓋菩薩、總持自在王菩薩、發心轉法輪菩薩、法勇菩薩、淨眾生寶勇菩薩、道分味菩薩、捷辯菩薩、無礙辯菩薩、不動足進菩薩、金剛足進菩薩、金剛志菩薩、虛空藏菩薩、相好積嚴菩薩、壞魔網菩薩、勝志菩薩、導師菩薩、喜見菩薩、賢護等十六大士、彌勒等賢劫菩薩、兜率陀天曼陀羅華香等而為上首，他化自在天王等三萬二千。如是天子！及餘趣向於大乘者，三千大千世界之中，釋梵護世，欲界、色界、淨居諸天，一切來集，恭敬供養禮拜如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城祇闍崛山，與大比丘僧八千人俱；菩薩摩訶薩三萬二千——眾所知識，得陀羅尼無礙辯才，得無生法忍，降伏魔怨，一切法中快得自在；善能種種神通變化；善知一切禪定三昧入出自在，為諸眾生作不請友，永離蓋纏；善能了知諸眾生根；善知依止於了義法，淨修六度到於彼岸，遊戲五通，教化眾生心無厭倦，無量無邊百千萬億那由他劫久修諸行，已曾供養無量諸佛；善為諸佛之所護持，護正法城不斷佛種，常以聖德悅樂一切，轉妙法輪；善能往來無邊佛土奉覲諸佛，大師子吼、治大法船、擊大法鼓、吹大法䗍；善集一切福德莊嚴，相好嚴身，念慧堅進；善知慚愧，法喜自娛，具足成就大慈大悲，隱蔽日月所有光明，利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，是世八法所不能污，不高不下；善斷愛恚，常與方便智慧相應，隨眾生根善開化之，救無救者，有所為作善觀察之，身口意業無諸過患；善能集於定慧莊嚴，其心調柔猶如大龍，如大師子降伏外道；善能進趣大丈夫行，離諸怖畏；善能決斷諸眾生疑；善能勸請無量諸佛轉於法輪；善住大願永離二見，常勤度脫一切眾生；善知垢淨所起因緣；善修正念，不起聲聞、緣覺之念，不捨一切智寶之心，其心清淨猶如虛空，其身柔軟，心無染污志意無壞，隨所至處心無染著，妙音和軟，有所言說顯露易解，其言清白說無染法句，常觀他德，勇猛無侶，志欲道場——其名曰：山剛菩薩、大山菩薩、持山巖菩薩、山積王菩薩、石山王菩薩、大進菩薩、信進菩薩、極進菩薩、喜手菩薩、寶印手菩薩、寶手菩薩、德手菩薩、燈手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常喜根菩薩、常思念菩薩、常勤菩薩、常觀菩薩、法勇王菩薩、淨寶光明威德王菩薩、摩尼光王菩薩、過諸蓋菩薩、總持自在王菩薩、發心轉法輪菩薩、法勇菩薩、淨眾生寶勇菩薩、道分味菩薩、捷辯菩薩、無礙辯菩薩、不動足進菩薩、金剛足進菩薩、金剛志菩薩、虛空藏菩薩、相好積嚴菩薩、壞魔網菩薩、勝志菩薩、導師菩薩、喜見菩薩、賢護等十六大士、彌勒等賢劫菩薩、兜率陀天曼陀羅華香等而為上首，他化自在天王等三萬二千。如是天子！及餘趣向於大乘者，三千大千世界之中，釋梵護世，欲界、色界、淨居諸天，一切來集，恭敬供養禮拜如來！

爾時世尊為於無量百千大眾恭敬圍繞而演說法。是時東方去此佛土七十二億剎，彼有佛土，名曰常出大法之音，其國有佛，號曰寶杖如來、應供、正遍知覺，今者現在。如是常出大法音國，一切江河、池泉諸水、一切樹林、一切眾華、一切諸葉、一切華果、一切臺觀，常出法寶無上法音。彼土眾生常聞如是勝妙法音。是寶杖佛常出大法音國有菩薩，名無量志莊嚴王。是菩薩觀寶杖佛已，猶如壯士屈伸臂頃，沒是常出大法音國，一念之頃而來至此娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為於無量百千大眾恭敬圍繞而演說法。是時東方去此佛土七十二億剎，彼有佛土，名曰常出大法之音，其國有佛，號曰寶杖如來、應供、正遍知覺，今者現在。如是常出大法音國，一切江河、池泉諸水、一切樹林、一切眾華、一切諸葉、一切華果、一切臺觀，常出法寶無上法音。彼土眾生常聞如是勝妙法音。是寶杖佛常出大法音國有菩薩，名無量志莊嚴王。是菩薩觀寶杖佛已，猶如壯士屈伸臂頃，沒是常出大法音國，一念之頃而來至此娑婆世界。

時無量志莊嚴王菩薩化作八萬四千寶臺，妙寶所成，四方四柱縱廣正等莊嚴極妙，一一寶臺化作八萬四千寶樹，華果茂盛；一一樹下皆悉化作寶師子座，眾寶廁填，皆悉敷置百千妙衣。是諸座上皆見佛坐，形色相貌如釋迦牟尼！是無量志莊嚴王菩薩現是化已，於虛空中化作寶蓋，縱廣正等百千由旬，垂懸繒綵鈴網莊飾，風吹鈴網出柔和微妙可愛軟音，其音遍告三千大千佛之世界。時此三千大千世界，平坦如掌，生寶蓮華供養如來。時無量志莊嚴王菩薩以八萬四千寶臺而自圍繞來詣佛所。是時大眾，見是化已得未曾有，而作是言：「如今所見，此大士來莊嚴事相，必說大法，及此三千大千世界諸莊嚴事，又上空中垂懸寶蓋於如來上，一切天宮悉皆隱蔽。」是時大德摩訶迦葉承佛神力，從座而起整衣服，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無量志莊嚴王菩薩化作八萬四千寶臺，妙寶所成，四方四柱縱廣正等莊嚴極妙，一一寶臺化作八萬四千寶樹，華果茂盛；一一樹下皆悉化作寶師子座，眾寶廁填，皆悉敷置百千妙衣。是諸座上皆見佛坐，形色相貌如釋迦牟尼！是無量志莊嚴王菩薩現是化已，於虛空中化作寶蓋，縱廣正等百千由旬，垂懸繒綵鈴網莊飾，風吹鈴網出柔和微妙可愛軟音，其音遍告三千大千佛之世界。時此三千大千世界，平坦如掌，生寶蓮華供養如來。時無量志莊嚴王菩薩以八萬四千寶臺而自圍繞來詣佛所。是時大眾，見是化已得未曾有，而作是言：「如今所見，此大士來莊嚴事相，必說大法，及此三千大千世界諸莊嚴事，又上空中垂懸寶蓋於如來上，一切天宮悉皆隱蔽。」是時大德摩訶迦葉承佛神力，從座而起整衣服，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌而說偈言：

「無垢淨光從空出， 隱蔽釋梵諸光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無垢淨光從空出， 隱蔽釋梵諸光明；

及蔽日月珠火光， 唯願人尊說此相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及蔽日月珠火光， 唯願人尊說此相。

此空中現妙寶蓋， 遍覆百千由旬地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此空中現妙寶蓋， 遍覆百千由旬地；

幢幡鈴網以莊嚴， 世尊今將雨法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幢幡鈴網以莊嚴， 世尊今將雨法雨。

鈴網所出妙聲音， 其音遍告此佛界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鈴網所出妙聲音， 其音遍告此佛界；

有聞音者煩惱息， 為何利益說此事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有聞音者煩惱息， 為何利益說此事？

三千世界平等掌， 百千蓮華從地出； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界平等掌， 百千蓮華從地出；

華香適意悅身心， 是何威德之所為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華香適意悅身心， 是何威德之所為？

東方遍放金色光， 八萬四千妙寶臺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方遍放金色光， 八萬四千妙寶臺；

臺內寶樹師子座， 見如導師釋師子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臺內寶樹師子座， 見如導師釋師子！

導師此是何利事？ 見此事者何增益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師此是何利事？ 見此事者何增益？

此是何種欲佛知？ 現此無量諸神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是何種欲佛知？ 現此無量諸神變。」

爾時佛告摩訶迦葉：「東方去此七十二億佛土，有國名常出大法音，彼中有佛，號曰寶杖，今者現在。彼有菩薩名無量志莊嚴王，來至此土，見我禮拜諮受聽法，為諸菩薩，生大法欲、生大法力、集大法智，欲顯常出大法音國所有功德及寶杖佛所有功德。以此緣故，是無量志莊嚴王菩薩而來至此娑婆世界。一日一夜所利眾生，多於汝等滿此三千大千世界諸大聲聞，法利眾生。假令汝等數如稻、麻、竹葦、甘蔗、叢林，壽命一劫所利眾生，猶尚不等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告摩訶迦葉：「東方去此七十二億佛土，有國名常出大法音，彼中有佛，號曰寶杖，今者現在。彼有菩薩名無量志莊嚴王，來至此土，見我禮拜諮受聽法，為諸菩薩，生大法欲、生大法力、集大法智，欲顯常出大法音國所有功德及寶杖佛所有功德。以此緣故，是無量志莊嚴王菩薩而來至此娑婆世界。一日一夜所利眾生，多於汝等滿此三千大千世界諸大聲聞，法利眾生。假令汝等數如稻、麻、竹葦、甘蔗、叢林，壽命一劫所利眾生，猶尚不等。」

大德迦葉白言：「世尊！閻浮提人若得聞是善丈夫名尚得大利，況有信心復聞說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德迦葉白言：「世尊！閻浮提人若得聞是善丈夫名尚得大利，況有信心復聞說法？」

時無量志莊嚴王菩薩及諸寶臺，住如來前，頂禮佛足。當禮佛時，令是三千大千世界六種震動，百千伎樂不鼓自鳴，一切大眾禮如來足。爾時無量志莊嚴王菩薩，繞佛三匝，及與八萬四千寶臺亦繞三匝，繞三匝已向佛合掌，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無量志莊嚴王菩薩及諸寶臺，住如來前，頂禮佛足。當禮佛時，令是三千大千世界六種震動，百千伎樂不鼓自鳴，一切大眾禮如來足。爾時無量志莊嚴王菩薩，繞佛三匝，及與八萬四千寶臺亦繞三匝，繞三匝已向佛合掌，以偈讚佛：

「善能柔軟微妙語， 無錯無雜淨無垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善能柔軟微妙語， 無錯無雜淨無垢；

善名威德慧中勝， 我今稽首最勝仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善名威德慧中勝， 我今稽首最勝仙。

多百千億功德滿， 施安隱樂滅百苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多百千億功德滿， 施安隱樂滅百苦；

仁大悲喜等三界， 而演說法除塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁大悲喜等三界， 而演說法除塵垢。

十方諸佛歎仁德， 善逝惡時得菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛歎仁德， 善逝惡時得菩提；

度惡眾生無疲倦， 度一眾生尚為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度惡眾生無疲倦， 度一眾生尚為難。

一切諸佛悉平等、 智慧通等號人尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛悉平等、 智慧通等號人尊；

成佛無等白淨法， 示現卑劣調眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛無等白淨法， 示現卑劣調眾生。

尊若悉示佛境界， 一切眾生心迷亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊若悉示佛境界， 一切眾生心迷亂；

大悲為利是等故， 修彼所行演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲為利是等故， 修彼所行演說法。

人尊智勝眾所樂， 常先和顏柔軟語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊智勝眾所樂， 常先和顏柔軟語；

算數人天德無等， 是故歡喜頂禮尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 算數人天德無等， 是故歡喜頂禮尊！

一切智等諸眾生， 盡諸法降降外道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智等諸眾生， 盡諸法降降外道；

一切智見伏魔怨， 稽首百力降諸力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智見伏魔怨， 稽首百力降諸力。

常樂真實誠諦語， 善知如說如所行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂真實誠諦語， 善知如說如所行；

苦樂不動如山王， 我今稽首施世樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂不動如山王， 我今稽首施世樂。」

爾時無量志莊嚴王菩薩偈讚佛已，而白佛言：「世尊！寶杖如來問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利、安樂行不？』世尊！我今欲少請問如來、應供、正遍覺，若佛聽者，乃敢諮啟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無量志莊嚴王菩薩偈讚佛已，而白佛言：「世尊！寶杖如來問訊世尊：『少病、少惱，起居輕利、安樂行不？』世尊！我今欲少請問如來、應供、正遍覺，若佛聽者，乃敢諮啟？」

佛告無量志莊嚴王菩薩：「善男子！如來常聽，隨所有疑，恣汝所問，吾當隨汝所問，演說悅可汝心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無量志莊嚴王菩薩：「善男子！如來常聽，隨所有疑，恣汝所問，吾當隨汝所問，演說悅可汝心。」

「如是世尊！願樂欲聞。」時無量志莊嚴王菩薩白言：「世尊！我從先佛、如來、應供、正遍覺聞，有法名如來祕密藏。若有菩薩住是祕藏，得無盡法，得無盡辯，見佛無盡，善能獲得無盡神通，為諸眾生作實依止。善哉世尊！願為演說如來祕密藏法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是世尊！願樂欲聞。」時無量志莊嚴王菩薩白言：「世尊！我從先佛、如來、應供、正遍覺聞，有法名如來祕密藏。若有菩薩住是祕藏，得無盡法，得無盡辯，見佛無盡，善能獲得無盡神通，為諸眾生作實依止。善哉世尊！願為演說如來祕密藏法。」

爾時佛告無量志莊嚴王菩薩：「善哉善哉！善男子！乃能問佛如是之法。善男子！汝已曾於恒河沙佛所殖諸善根、諮受請問。善男子！汝今諦聽，善思念之！吾當少說如來密藏法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告無量志莊嚴王菩薩：「善哉善哉！善男子！乃能問佛如是之法。善男子！汝已曾於恒河沙佛所殖諸善根、諮受請問。善男子！汝今諦聽，善思念之！吾當少說如來密藏法。」

無量志莊嚴王菩薩即白佛言：「如是。世尊！」受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量志莊嚴王菩薩即白佛言：「如是。世尊！」受教而聽。

佛言：「善男子！如來密藏法，謂一切智心。發是心已堅固守護，不退不捨無有嬈亂，善好憶念，熾然勸導，顯示教誨，善根先首，喜樂守護，常恒堅造應作之業，為是布施、為是持戒、為是忍辱、為是精進、為是禪定、為是方便。是心為柱，不怯不弱，不羸不壞，無有懶惰，不背不捨，順向是心而覺了之。善業為首，質直無曲，正住端直，無幻無偽；作已無疑，未作者作，如所應作勤修行之，捨不正行勤修正行。善男子！是名如來祕密藏法所入法門。所謂堅固一切智心，好堅守護不棄捨之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如來密藏法，謂一切智心。發是心已堅固守護，不退不捨無有嬈亂，善好憶念，熾然勸導，顯示教誨，善根先首，喜樂守護，常恒堅造應作之業，為是布施、為是持戒、為是忍辱、為是精進、為是禪定、為是方便。是心為柱，不怯不弱，不羸不壞，無有懶惰，不背不捨，順向是心而覺了之。善業為首，質直無曲，正住端直，無幻無偽；作已無疑，未作者作，如所應作勤修行之，捨不正行勤修正行。善男子！是名如來祕密藏法所入法門。所謂堅固一切智心，好堅守護不棄捨之。

「善男子！何等一切智心堅固？善男子！一切智心堅固有四。何等四？不念餘乘、不禮餘天、不發餘心、志意無轉。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！何等一切智心堅固？善男子！一切智心堅固有四。何等四？不念餘乘、不禮餘天、不發餘心、志意無轉。是為四。」而說頌曰：

「不生念餘乘， 禮佛不禮天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生念餘乘， 禮佛不禮天；

不生餘欲心， 不禮外凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生餘欲心， 不禮外凡夫。

修行是法時， 一切智心堅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行是法時， 一切智心堅；

非魔及外道， 得便如毛髮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非魔及外道， 得便如毛髮。

「善男子！復有四法，護一切智心。何等四？不為色醉及財封醉，非眷屬醉及自在醉。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有四法，護一切智心。何等四？不為色醉及財封醉，非眷屬醉及自在醉。是為四。」而說頌曰：

「非色財封醉， 眷屬及自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非色財封醉， 眷屬及自在；

色財封自在， 眷屬不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色財封自在， 眷屬不放逸。

觀諸有為法， 皆悉是無常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸有為法， 皆悉是無常；

不放逸離慢， 守護菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不放逸離慢， 守護菩提心。

斯行法功德， 趣菩提不退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯行法功德， 趣菩提不退。」

(初偈是行半) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (初偈是行半)

「善男子！復有四法，不退菩提心。何等四？集諸波羅蜜、親近實菩薩、修集大悲心、以四攝法攝諸眾生。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有四法，不退菩提心。何等四？集諸波羅蜜、親近實菩薩、修集大悲心、以四攝法攝諸眾生。是為四。」而說頌曰：

「常修六度無滿足， 生聞聞已心柔軟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常修六度無滿足， 生聞聞已心柔軟；

生於大欲離惡友， 親近善友隨所欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於大欲離惡友， 親近善友隨所欲。

常修勝道近向者， 常修悲心住四攝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修勝道近向者， 常修悲心住四攝；

常好堅住菩提心， 佛功德聚不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常好堅住菩提心， 佛功德聚不難得。

「善男子！菩薩具足四法，不捨一切智心。何等四。信佛功德、修集佛智、見佛神通、不斷佛種。是名為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足四法，不捨一切智心。何等四。信佛功德、修集佛智、見佛神通、不斷佛種。是名為四。」而說頌曰：

「信解佛德已， 勤修集佛智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信解佛德已， 勤修集佛智；

見佛神通已， 勤守護佛種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛神通已， 勤守護佛種。

修行如是法， 不捨菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行如是法， 不捨菩提心；

隨所見諸佛， 倍生精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所見諸佛， 倍生精進力。

「善男子！菩薩具足四法，終不嬈亂菩提之心。何等四？給侍諸佛面前、從於如來聞法、常歎佛德、依止寂靜緣念於佛。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足四法，終不嬈亂菩提之心。何等四？給侍諸佛面前、從於如來聞法、常歎佛德、依止寂靜緣念於佛。是為四。」而說頌曰：

「給侍於如來！ 好尊重恭敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「給侍於如來！ 好尊重恭敬；

若有所聞法， 聞已如說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所聞法， 聞已如說行。

常讚歎如來！ 信敬愛樂之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常讚歎如來！ 信敬愛樂之；

面聞勝法已， 智者依於義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面聞勝法已， 智者依於義。

常讚歎功德， 調御世所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常讚歎功德， 調御世所有；

彼常勤依止， 正念於諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼常勤依止， 正念於諸佛。

數數讚佛德， 常勤觀己行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數讚佛德， 常勤觀己行；

常樂獨靜處， 思念於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂獨靜處， 思念於如來。

善攝如是法， 修行心不亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善攝如是法， 修行心不亂；

斯人有三昧， 不忘菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人有三昧， 不忘菩提心。

「善男子！菩薩具足四法，憶菩提心。何等四？我要當為一切眾生良福田、我當說道、我當隨趣如來所趣、我當實知諸眾生行。是為四。」而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足四法，憶菩提心。何等四？我要當為一切眾生良福田、我當說道、我當隨趣如來所趣、我當實知諸眾生行。是為四。」而說偈曰：

「我當為世勝福田， 趣邪道者示正路； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我當為世勝福田， 趣邪道者示正路；

善逝所趣我當趣， 我當常知眾生行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝所趣我當趣， 我當常知眾生行。

菩薩大士念此德， 常念菩提勝道心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大士念此德， 常念菩提勝道心；

彼當速疾成法王， 得神通智世無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當速疾成法王， 得神通智世無等。

「善男子！菩薩具足四法，念一切智心。何等四？專志念意是諸法本、當念法本、發一切智心是世寶塔、當念寶塔。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足四法，念一切智心。何等四？專志念意是諸法本、當念法本、發一切智心是世寶塔、當念寶塔。是為四。」而說頌曰：

「當專志念意， 極好專念意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當專志念意， 極好專念意；

此是諸法本， 一切世間塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是諸法本， 一切世間塔。

常念菩提心， 住意好善住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念菩提心， 住意好善住；

此是十力本， 當為天世塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是十力本， 當為天世塔。

「善男子！菩薩具足四法，然一切智心。何等四？勢力通集不失本行、滿五根力、身心精進而無有我、勤行精進為利益他。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足四法，然一切智心。何等四？勢力通集不失本行、滿五根力、身心精進而無有我、勤行精進為利益他。是為四。」而說頌曰：

「所演說四法， 熾然菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所演說四法， 熾然菩提心；

若熾然智慧， 得止息煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若熾然智慧， 得止息煩惱。

勢力及通達， 如是勤精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勢力及通達， 如是勤精進；

安住服是已， 莊嚴無懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住服是已， 莊嚴無懈怠。

斯不失本誓， 善安住根力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯不失本誓， 善安住根力；

身心無疲倦， 勤進求實身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心無疲倦， 勤進求實身。

住如是熾然， 增長菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住如是熾然， 增長菩提心；

彼智慧如是， 猶日月增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智慧如是， 猶日月增長。

「善男子！菩薩有四法，勸菩提心。何等四？在大眾中稱揚讚歎菩提之心、令其開解菩提之心、善受教誨隨順師長發清淨心、一切煩惱不得自在。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，勸菩提心。何等四？在大眾中稱揚讚歎菩提之心、令其開解菩提之心、善受教誨隨順師長發清淨心、一切煩惱不得自在。是為四。」而說頌曰：

「勸導唱道心， 先住此為本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勸導唱道心， 先住此為本；

當有一切智， 是名知因者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當有一切智， 是名知因者。

是一切智心， 清淨常照明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一切智心， 清淨常照明；

常住於是中， 世間所頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住於是中， 世間所頂禮。

常出柔軟語， 速疾受教誨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常出柔軟語， 速疾受教誨；

諮問諸師長， 一切智勝心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諮問諸師長， 一切智勝心。

本性常清淨， 守護菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性常清淨， 守護菩提心；

白淨離煩惱， 最勝不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白淨離煩惱， 最勝不相違。

「善男子！菩薩有四法，顯示菩提心。何等四？此是我住處、住是處已開示顯說、知於是心有無量德、亦為他說如是之事。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，顯示菩提心。何等四？此是我住處、住是處已開示顯說、知於是心有無量德、亦為他說如是之事。是為四。」而說頌曰：

「善住於所住， 菩薩住是已； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善住於所住， 菩薩住是已；

稱揚如是法， 菩提之妙心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚如是法， 菩提之妙心。

道心德無量， 發及稱揚等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道心德無量， 發及稱揚等；

稱揚已便行， 稱揚者所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚已便行， 稱揚者所得。

「善男子！菩薩有四法，教修菩提心。何等四？謂不麁獷、言說柔軟、無有麁澁、顏色和悅。是為四。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，教修菩提心。何等四？謂不麁獷、言說柔軟、無有麁澁、顏色和悅。是為四。」而說偈言：

「柔軟解說義， 常無有麁獷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「柔軟解說義， 常無有麁獷；

和顏住是法， 彼教菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和顏住是法， 彼教菩提心。

「善男子！菩薩有四法，菩提之心善根為首。何等四？成滿相好開門大施、修淨佛土行種種施、淨於智慧常伏憍慢、滿足智慧修集多聞。是名為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，菩提之心善根為首。何等四？成滿相好開門大施、修淨佛土行種種施、淨於智慧常伏憍慢、滿足智慧修集多聞。是名為四。」而說頌曰：

「常開門大施， 彼到相好岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常開門大施， 彼到相好岸；

善好種種施， 斯當有淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善好種種施， 斯當有淨土。

常無有憍慢， 恒求集佛智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無有憍慢， 恒求集佛智；

集聞無滿足， 斯有利智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集聞無滿足， 斯有利智慧。

如是勝妙相， 方便起道根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勝妙相， 方便起道根；

是巧心所轉， 集先諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是巧心所轉， 集先諸功德。

「善男子！菩薩有四法常喜樂。何等四？喜樂見佛。見餘菩薩勝精進者生於喜樂，作如是言：『我當何時滿足受記？』受於無上菩提道記：『我當何時諸眾生前作諸佛事？』於佛智慧生喜樂心。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法常喜樂。何等四？喜樂見佛。見餘菩薩勝精進者生於喜樂，作如是言：『我當何時滿足受記？』受於無上菩提道記：『我當何時諸眾生前作諸佛事？』於佛智慧生喜樂心。是為四。」而說頌曰：

「我當何時現見佛？ 彼生喜樂欲見佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我當何時現見佛？ 彼生喜樂欲見佛；

見餘菩薩勝進者， 生喜欲修是精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見餘菩薩勝進者， 生喜欲修是精進。

我當何時滿德聚？ 得授勝記證菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當何時滿德聚？ 得授勝記證菩提；

勝智某方作法王， 菩薩常生是喜欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝智某方作法王， 菩薩常生是喜欲。

我何時世作佛事？ 得神通智到彼岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我何時世作佛事？ 得神通智到彼岸；

名聞普遍十方供， 菩薩常生此喜欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞普遍十方供， 菩薩常生此喜欲。

「善男子！菩薩有四法不憙。何等四？不憙稱譽不實功德得諸利養；不憙得諸釋梵護世人天富樂；不憙一切聲聞、緣覺；不憙一切外道所得勝供養事。是為四法不憙。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法不憙。何等四？不憙稱譽不實功德得諸利養；不憙得諸釋梵護世人天富樂；不憙一切聲聞、緣覺；不憙一切外道所得勝供養事。是為四法不憙。」而說頌曰：

「不憙名稱大利養， 於身命財亦如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不憙名稱大利養， 於身命財亦如是！

不憙釋梵及護世， 是諸邪有悉無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不憙釋梵及護世， 是諸邪有悉無常。

不憙聲聞及緣覺， 唯除起何勝乘心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不憙聲聞及緣覺， 唯除起何勝乘心；

不憙世禪及外道， 不憙身見及邊見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不憙世禪及外道， 不憙身見及邊見。

「善男子！菩薩有四法，護一切智心。何等四？如說如住、如作而說、於諸眾生其心平等、生極欲心謂於善法。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，護一切智心。何等四？如說如住、如作而說、於諸眾生其心平等、生極欲心謂於善法。是為四。」而說頌曰：

「如說如住如作說， 等心眾生極欲道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如說如住如作說， 等心眾生極欲道；

善住於是四勝法， 常護道心不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住於是四勝法， 常護道心不忘失。

「善男子！菩薩有四法，是所應作。何等四？修集多聞、思念多聞、說於所聞、不退寂靜。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，是所應作。何等四？修集多聞、思念多聞、說於所聞、不退寂靜。是為四。」而說頌曰：

「斯常勤集於未聞， 是常修念思多聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯常勤集於未聞， 是常修念思多聞；

是常勤說於多聞， 是常勤修為得禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是常勤說於多聞， 是常勤修為得禪。

「善男子！菩薩有二法，定一切智心而行布施。何等二？專意念定；捨，不望果報。是為二。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有二法，定一切智心而行布施。何等二？專意念定；捨，不望果報。是為二。」而說頌曰：

「以歡喜心而施與， 施已生喜不望報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以歡喜心而施與， 施已生喜不望報；

一切悉捨向菩提， 定心施已證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉捨向菩提， 定心施已證菩提。

「善男子！菩薩有二法，一切智為首修持淨戒。何等二？於諸眾生無侵害心、毀戒者所生大悲心。是為二。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有二法，一切智為首修持淨戒。何等二？於諸眾生無侵害心、毀戒者所生大悲心。是為二。」而說頌曰：

「不生毀害心， 等施上中下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生毀害心， 等施上中下；

倍增生悲心， 於惡逆眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倍增生悲心， 於惡逆眾生。

「善男子！菩薩有二法，一切智為首修行忍辱。何等二？自捨己樂、施與他樂。是為二。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有二法，一切智為首修行忍辱。何等二？自捨己樂、施與他樂。是為二。」而說頌曰：

「不求於自樂， 常為利樂他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不求於自樂， 常為利樂他；

斯有如是忍， 佛菩提為道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯有如是忍， 佛菩提為道。

「善男子！菩薩有二法，一切智為首修行精進。何等二？菩提心為首、不捨諸眾生。是為二。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有二法，一切智為首修行精進。何等二？菩提心為首、不捨諸眾生。是為二。」而說頌曰：

「行一切白淨， 上道心為首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行一切白淨， 上道心為首；

不見我眾生， 精進無毀減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見我眾生， 精進無毀減。

「善男子！菩薩成就二法，一切智為首修行禪定。何等二？方便入禪、本願力出。是為二。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就二法，一切智為首修行禪定。何等二？方便入禪、本願力出。是為二。」而說頌曰：

「勇健者常起， 智者行禪定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勇健者常起， 智者行禪定；

降伏諸結使， 恒常欲得禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏諸結使， 恒常欲得禪。

本願力持出， 當為世導師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願力持出， 當為世導師；

斯有如是德， 獲得於禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯有如是德， 獲得於禪定。

「善男子！菩薩成就二法，一切智為首有於智慧。何等二？自離諸見、為斷一切眾生見故修行智慧。是為二。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就二法，一切智為首有於智慧。何等二？自離諸見、為斷一切眾生見故修行智慧。是為二。」而說頌曰：

「彼離於諸見， 修利為眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼離於諸見， 修利為眾生；

有勝智現前， 智安隱行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有勝智現前， 智安隱行道。

「善男子！菩薩成就四法，有於方便。何等四？慈愍眾生而為作救、大悲真實無有疲倦、喜樂於法生歡喜故、捨離煩惱無有怯弱。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就四法，有於方便。何等四？慈愍眾生而為作救、大悲真實無有疲倦、喜樂於法生歡喜故、捨離煩惱無有怯弱。是為四。」而說頌曰：

「修慈無瞋恚， 起悲無疲倦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修慈無瞋恚， 起悲無疲倦；

以法生歡喜， 捨煩惱無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法生歡喜， 捨煩惱無難。

「善男子！菩薩有四法無厭。何等四？多聞無厭、集德無滿、阿練兒處無滿、迴向無滿足。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法無厭。何等四？多聞無厭、集德無滿、阿練兒處無滿、迴向無滿足。是為四。」而說頌曰：

「求聞無滿集福爾， 阿練兒處無滿足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求聞無滿集福爾， 阿練兒處無滿足；

福德迴向無滿足， 菩薩如是四無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德迴向無滿足， 菩薩如是四無厭。

「善男子！菩薩有四法無足。何等四？是菩薩念過去佛作如是念：『是諸佛等皆悉修集最勝菩提，我今云何而不修集？』念未來佛：『我亦入在是等數中。』念現在佛，念是佛時而作是念：『此諸佛等現悉了知一切諸法。』是諸念中無有怯弱。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法無足。何等四？是菩薩念過去佛作如是念：『是諸佛等皆悉修集最勝菩提，我今云何而不修集？』念未來佛：『我亦入在是等數中。』念現在佛，念是佛時而作是念：『此諸佛等現悉了知一切諸法。』是諸念中無有怯弱。是為四。」而說頌曰：

「憶念過去佛， 無怯心增長； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憶念過去佛， 無怯心增長；

彼佛得勝道， 我云何不得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛得勝道， 我云何不得？

念未來善逝， 我在是數中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念未來善逝， 我在是數中；

無怯倍精進， 我定在是數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無怯倍精進， 我定在是數。

念現在導師， 本行菩薩時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念現在導師， 本行菩薩時；

我當除諸結， 證寂滅菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當除諸結， 證寂滅菩提。

解了一切法， 所住如所欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了一切法， 所住如所欲；

終不生怯心， 倍生好勝進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不生怯心， 倍生好勝進。

「善男子！菩薩有四法，不退大乘。何等四？其心如地、其心如水、其心如火、其心如風。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，不退大乘。何等四？其心如地、其心如水、其心如火、其心如風。是為四。」而說頌曰：

「其心如地水， 心亦如風火； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心如地水， 心亦如風火；

作不作同等， 不得道不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作不作同等， 不得道不退。

「善男子！菩薩有四法，解知無我。何等四？而是菩薩作如是念：『諸眾生界我當悉知是等心行。』『諸眾生界我當悉知是等諸根而為說法。』『諸眾生界我當除斷一切煩惱而為說法，無量佛智我等覺了，實非我身能覺此法，亦非我心。』『我諸善根能覺此法，無有我者名為菩薩！』是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，解知無我。何等四？而是菩薩作如是念：『諸眾生界我當悉知是等心行。』『諸眾生界我當悉知是等諸根而為說法。』『諸眾生界我當除斷一切煩惱而為說法，無量佛智我等覺了，實非我身能覺此法，亦非我心。』『我諸善根能覺此法，無有我者名為菩薩！』是為四。」而說頌曰：

「眾生界諸心， 所行叵思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生界諸心， 所行叵思議；

煩惱妄分別， 妄想生是非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱妄分別， 妄想生是非。

佛智亦如是， 無量叵思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 無量叵思議；

非我之所能， 解了於佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非我之所能， 解了於佛智。

諸結使相違， 無色不可見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸結使相違， 無色不可見；

我應悉除斷， 顯示解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我應悉除斷， 顯示解脫道。

「善男子！菩薩有四法，無有怯弱。何等四？願諸善根、修方便慧、修信進念力、信無上道。是為四。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法，無有怯弱。何等四？願諸善根、修方便慧、修信進念力、信無上道。是為四。」而說頌曰：

「善喜悅充潤， 慧方便眾香； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善喜悅充潤， 慧方便眾香；

信精進念力， 斯有解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信精進念力， 斯有解脫道。

如是四慧法， 持法無有厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四慧法， 持法無有厭；

為厭倦者依， 亦為世作救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為厭倦者依， 亦為世作救。