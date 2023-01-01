佛說法常住經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法常住經

僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園。佛告諸比丘：「法者常在，有佛、無佛，法住如故。如來至真，出現世間，因為宣解，分別深義，敷演至慧。志在小乘，為說四諦：苦、習、盡、道。生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦，舉要言之，有陰身苦；設無有身，當有何患？是曰苦諦。目貪於色，耳、鼻、身、口、意亦復如是，由此因緣，成其六衰。從來劫數，甚大久矣，既諦見斯已，知為惡習，悉無益身。因守身行，護其心、口十惡，以拔十二因緣，根本則滅。滅除三毒，空，無相、願，由成羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園。佛告諸比丘：「法者常在，有佛、無佛，法住如故。如來至真，出現世間，因為宣解，分別深義，敷演至慧。志在小乘，為說四諦：苦、習、盡、道。生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦，舉要言之，有陰身苦；設無有身，當有何患？是曰苦諦。目貪於色，耳、鼻、身、口、意亦復如是，由此因緣，成其六衰。從來劫數，甚大久矣，既諦見斯已，知為惡習，悉無益身。因守身行，護其心、口十惡，以拔十二因緣，根本則滅。滅除三毒，空，無相、願，由成羅漢。

「緣十二因，知其牽連，斷其根源，輒成緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緣十二因，知其牽連，斷其根源，輒成緣覺。

「解身本空，奉六度無極、四等、四恩。道品之法，三十有七，空，無相、願，無此三事，不為取證。六通善權，常濟危厄，等心一切，無所適莫，故曰菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解身本空，奉六度無極、四等、四恩。道品之法，三十有七，空，無相、願，無此三事，不為取證。六通善權，常濟危厄，等心一切，無所適莫，故曰菩薩。

「逮不退轉，當成無上正真之道，為最正覺，度脫十方，故號為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「逮不退轉，當成無上正真之道，為最正覺，度脫十方，故號為佛。

「道法常存，行者與合，無彼無此，猶如眾流，未到海時，各有本名；以合于海，無有異號。道德若茲，去來今佛，合一法身，行與道合；因為眾生，分別演說。陰、衰、諸入、十二牽連，皆為病疾；諸度無極、四等、四恩，為大法藥，療眾生病。淨如虛空，明踰日光，德超須彌，神聖巍巍，莫能譏謗，眾罪消滅，無復諸苦，以大慈悲，度脫十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道法常存，行者與合，無彼無此，猶如眾流，未到海時，各有本名；以合于海，無有異號。道德若茲，去來今佛，合一法身，行與道合；因為眾生，分別演說。陰、衰、諸入、十二牽連，皆為病疾；諸度無極、四等、四恩，為大法藥，療眾生病。淨如虛空，明踰日光，德超須彌，神聖巍巍，莫能譏謗，眾罪消滅，無復諸苦，以大慈悲，度脫十方。」

佛說是時，諸比丘眾漏盡意解，無數菩薩尋時逮得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，諸比丘眾漏盡意解，無數菩薩尋時逮得無所從生法忍。

佛說如是，諸比丘及諸菩薩、諸天龍神，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，諸比丘及諸菩薩、諸天龍神，聞佛所說，歡喜奉行。