佛說法常住經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說法常住經
佛說法常住經
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僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄
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聞如是：
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一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園。佛告諸比丘：「法者常在，有佛、無佛，法住如故。如來至真，出現世間，因為宣解，分別深義，敷演至慧。志在小乘，為說四諦：苦、習、盡、道。生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦，舉要言之，有陰身苦；設無有身，當有何患？是曰苦諦。目貪於色，耳、鼻、身、口、意亦復如是，由此因緣，成其六衰。從來劫數，甚大久矣，既諦見斯已，知為惡習，悉無益身。因守身行，護其心、口十惡，以拔十二因緣，根本則滅。滅除三毒，空，無相、願，由成羅漢。
一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園。佛告諸比丘：「法者常在，有佛、無佛，法住如故。如來至真，出現世間，因為宣解，分別深義，敷演至慧。志在小乘，為說四諦：苦、習、盡、道。生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦，舉要言之，有陰身苦；設無有身，當有何患？是曰苦諦。目貪於色，耳、鼻、身、口、意亦復如是，由此因緣，成其六衰。從來劫數，甚大久矣，既諦見斯已，知為惡習，悉無益身。因守身行，護其心、口十惡，以拔十二因緣，根本則滅。滅除三毒，空，無相、願，由成羅漢。
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「緣十二因，知其牽連，斷其根源，輒成緣覺。
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「解身本空，奉六度無極、四等、四恩。道品之法，三十有七，空，無相、願，無此三事，不為取證。六通善權，常濟危厄，等心一切，無所適莫，故曰菩薩。
「解身本空，奉六度無極、四等、四恩。道品之法，三十有七，空，無相、願，無此三事，不為取證。六通善權，常濟危厄，等心一切，無所適莫，故曰菩薩。
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「逮不退轉，當成無上正真之道，為最正覺，度脫十方，故號為佛。
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「道法常存，行者與合，無彼無此，猶如眾流，未到海時，各有本名；以合于海，無有異號。道德若茲，去來今佛，合一法身，行與道合；因為眾生，分別演說。陰、衰、諸入、十二牽連，皆為病疾；諸度無極、四等、四恩，為大法藥，療眾生病。淨如虛空，明踰日光，德超須彌，神聖巍巍，莫能譏謗，眾罪消滅，無復諸苦，以大慈悲，度脫十方。」
「道法常存，行者與合，無彼無此，猶如眾流，未到海時，各有本名；以合于海，無有異號。道德若茲，去來今佛，合一法身，行與道合；因為眾生，分別演說。陰、衰、諸入、十二牽連，皆為病疾；諸度無極、四等、四恩，為大法藥，療眾生病。淨如虛空，明踰日光，德超須彌，神聖巍巍，莫能譏謗，眾罪消滅，無復諸苦，以大慈悲，度脫十方。」
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佛說是時，諸比丘眾漏盡意解，無數菩薩尋時逮得無所從生法忍。
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佛說如是，諸比丘及諸菩薩、諸天龍神，聞佛所說，歡喜奉行。
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