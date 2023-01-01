大莊嚴法門經卷上(亦名文殊師利神通力經，亦名勝金色光明德女經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大莊嚴法門經卷上(亦名文殊師利神通力經，亦名勝金色光明德女經)

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾五百人，大菩薩眾八千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾五百人，大菩薩眾八千人俱。

爾時王舍城中有婬女，女名勝金色光明德，彼女宿世善根因緣，形貌端正眾相具足，身真金色光明照曜，容儀媚麗世所希有，神慧聰敏辯才無礙，音辭清妙深邃柔軟，言常含笑語無麁獷，顧眄進止容豫安詳，隨所在處，或行或住或坐或臥，地皆金色，光明照曜，所著衣服青黃赤白亦皆金色。時王舍城一切人眾、或是王子或大臣子、或長者子或豪富子，見者貪染繫心愛著，情無捨離。是金色女，或在聚落、或在街巷、或在市肆、或在河岸、或在園林，所遊之處，若男若女童男童女，皆悉隨從觀無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍城中有婬女，女名勝金色光明德，彼女宿世善根因緣，形貌端正眾相具足，身真金色光明照曜，容儀媚麗世所希有，神慧聰敏辯才無礙，音辭清妙深邃柔軟，言常含笑語無麁獷，顧眄進止容豫安詳，隨所在處，或行或住或坐或臥，地皆金色，光明照曜，所著衣服青黃赤白亦皆金色。時王舍城一切人眾、或是王子或大臣子、或長者子或豪富子，見者貪染繫心愛著，情無捨離。是金色女，或在聚落、或在街巷、或在市肆、或在河岸、或在園林，所遊之處，若男若女童男童女，皆悉隨從觀無厭足。

復於異日，有長者子名上威德，為欲樂故多與財寶，共相要契乘駟馬車——其車純以金銀琉璃、摩尼真珠、上妙眾寶嚴飾莊校，建立寶幢微妙幡蓋，寶座華鬘塗香末香，如是種種和合勝香以用塗薰，以瞻蔔華而為瓔珞，莊嚴其身同載寶車——於寶車前，種種伎樂歌舞作倡，於其車後，復持種種甘美飲食衣服臥具，次第隨從往詣園林。爾時大眾，若男若女童男童女，皆悉隨逐左右觀看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於異日，有長者子名上威德，為欲樂故多與財寶，共相要契乘駟馬車——其車純以金銀琉璃、摩尼真珠、上妙眾寶嚴飾莊校，建立寶幢微妙幡蓋，寶座華鬘塗香末香，如是種種和合勝香以用塗薰，以瞻蔔華而為瓔珞，莊嚴其身同載寶車——於寶車前，種種伎樂歌舞作倡，於其車後，復持種種甘美飲食衣服臥具，次第隨從往詣園林。爾時大眾，若男若女童男童女，皆悉隨逐左右觀看。

爾時文殊師利童子從禪定起，於一切眾生起大悲心，而作是念：「何等眾生於大乘中堪受教化？何等眾生應以神通而受教化？何等眾生應以過去業緣而受教化？何等眾生應聞正法而受教化？」作是念已，見金色女與長者子同載寶車欲詣園林，見已即觀根性差別，差別觀已作是念言：「此女過去善業因緣堪受教化，若聞我法即能信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子從禪定起，於一切眾生起大悲心，而作是念：「何等眾生於大乘中堪受教化？何等眾生應以神通而受教化？何等眾生應以過去業緣而受教化？何等眾生應聞正法而受教化？」作是念已，見金色女與長者子同載寶車欲詣園林，見已即觀根性差別，差別觀已作是念言：「此女過去善業因緣堪受教化，若聞我法即能信受。」

爾時文殊師利以神通力身放光明，映蔽日光悉不復現，何況餘光。時文殊師利所著衣服，面各光照滿一由旬，令彼多眾皆悉覩見，復以種種眾寶瓔珞天冠臂印，莊嚴其身，欲令見者心生貪樂。作是事已，往詣女所當路而住。光照女身及長者子、駟馬寶車所有光明皆悉闇蔽，猶如聚墨比於真金無有光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利以神通力身放光明，映蔽日光悉不復現，何況餘光。時文殊師利所著衣服，面各光照滿一由旬，令彼多眾皆悉覩見，復以種種眾寶瓔珞天冠臂印，莊嚴其身，欲令見者心生貪樂。作是事已，往詣女所當路而住。光照女身及長者子、駟馬寶車所有光明皆悉闇蔽，猶如聚墨比於真金無有光明。

彼金色女，見文殊師利眾寶莊嚴衣服淨潔光明遠照，謂是天童，自於己身及長者子而生鄙惡不復愛樂，於文殊身及以衣服起貪著心，默自念言：「我當就彼共為嬉戲，從心欲樂求索彼衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼金色女，見文殊師利眾寶莊嚴衣服淨潔光明遠照，謂是天童，自於己身及長者子而生鄙惡不復愛樂，於文殊身及以衣服起貪著心，默自念言：「我當就彼共為嬉戲，從心欲樂求索彼衣。」

作是念時，文殊師利威神力故，毘沙門王化為人像，從空而下立於女前而語之言：「汝今不應於彼人所生貪欲心。何以故？彼人清淨無貪欲故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念時，文殊師利威神力故，毘沙門王化為人像，從空而下立於女前而語之言：「汝今不應於彼人所生貪欲心。何以故？彼人清淨無貪欲故。」

金色女言：「此是何人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色女言：「此是何人？」

毘沙門言：「此是文殊師利童子菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門言：「此是文殊師利童子菩薩。」

金色女言：「云何名菩薩？願善說之。為是天耶？為是夜叉，為乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，為是帝釋、為是梵天、為是四天王天耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色女言：「云何名菩薩？願善說之。為是天耶？為是夜叉，為乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，為是帝釋、為是梵天、為是四天王天耶？」

毘沙門言：「非天、非夜叉、非乾闥婆、非阿修羅、非迦樓羅、非緊那羅、非摩睺羅伽，亦非帝釋、亦非梵天、亦非四天王天，如是等輩悉非菩薩。言菩薩者，一切眾生隨所願求悉能滿足，不生慳悋，是名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門言：「非天、非夜叉、非乾闥婆、非阿修羅、非迦樓羅、非緊那羅、非摩睺羅伽，亦非帝釋、亦非梵天、亦非四天王天，如是等輩悉非菩薩。言菩薩者，一切眾生隨所願求悉能滿足，不生慳悋，是名菩薩。」

時勝金色女即作是念：「如所說者，我今乞衣必定應得。」即便下車向文殊師利所，到已白言：「文殊師利！願能施我所著衣裳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝金色女即作是念：「如所說者，我今乞衣必定應得。」即便下車向文殊師利所，到已白言：「文殊師利！願能施我所著衣裳。」

文殊師利言：「妹汝若能發阿耨多羅三藐三菩提心者，當與汝衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「妹汝若能發阿耨多羅三藐三菩提心者，當與汝衣。」

女言：「文殊師利！何者名為菩提心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「文殊師利！何者名為菩提心耶？」

文殊師利言：「汝身即是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「汝身即是菩提。」

女言：「云何我身即是菩提？願重廣說令我得解。」於是女人說偈乞衣： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「云何我身即是菩提？願重廣說令我得解。」於是女人說偈乞衣：

「文殊久發菩提願， 今可施我身上衣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊久發菩提願， 今可施我身上衣；

若不能施非菩薩， 猶如枯河而無水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不能施非菩薩， 猶如枯河而無水。」

爾時文殊師利說偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利說偈答言：

「汝若能發菩提心， 我當隨願施汝衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝若能發菩提心， 我當隨願施汝衣，

若有堅固菩提者， 一切天人皆供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有堅固菩提者， 一切天人皆供養。」

爾時勝金色女復以偈問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝金色女復以偈問：

「菩提有何義？ 菩提從誰得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提有何義？ 菩提從誰得？

菩提誰能與？ 菩提何行成？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提誰能與？ 菩提何行成？」

爾時文殊師利語金色女言：「於今現在有佛，號釋迦牟尼多他阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。彼佛所說，身及菩提皆悉平等。於意云何？汝身有五陰、十二入、十八界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利語金色女言：「於今現在有佛，號釋迦牟尼多他阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。彼佛所說，身及菩提皆悉平等。於意云何？汝身有五陰、十二入、十八界不？」

是女過去善根因緣聞此語已，即得法光，得法光已白文殊言：「如是如是！我今此身有五陰、十二入、十八界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是女過去善根因緣聞此語已，即得法光，得法光已白文殊言：「如是如是！我今此身有五陰、十二入、十八界。」

文殊師利言：「於汝意云何？色可覺可知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「於汝意云何？色可覺可知不？」

女言：「不也。不可覺、不可知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「不也。不可覺、不可知。」

文殊師利言：「菩提亦如是，不可覺、不可知。如是，色平等故，菩提亦平等，是故我說汝身即是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「菩提亦如是，不可覺、不可知。如是，色平等故，菩提亦平等，是故我說汝身即是菩提。」

文殊師利言：「於汝意云何？受、想、行、識可覺可知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「於汝意云何？受、想、行、識可覺可知不？」

女言：「不也。不可覺、不可知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「不也。不可覺、不可知。」

文殊師利言：「菩提亦如是，不可覺知。如是，受、想、行、識平等故，菩提亦平等，是故我說汝身即是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「菩提亦如是，不可覺知。如是，受、想、行、識平等故，菩提亦平等，是故我說汝身即是菩提。」

文殊師利言：「於汝意云何？此色可說在此在彼、在內在外在中間不？可說青黃赤白頗梨雜色不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「於汝意云何？此色可說在此在彼、在內在外在中間不？可說青黃赤白頗梨雜色不？」

女言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「不也。」

文殊師利言：「菩提亦如是，不可得說。如是，色平等故菩提亦平等，是故我說汝身即是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「菩提亦如是，不可得說。如是，色平等故菩提亦平等，是故我說汝身即是菩提。」

文殊師利言：「受、想、行、識，可說在此在彼、在內在外在中間不？可說青黃赤白頗梨雜色不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「受、想、行、識，可說在此在彼、在內在外在中間不？可說青黃赤白頗梨雜色不？」

女言：「不也。如色不可說，乃至受、想、行、識亦不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「不也。如色不可說，乃至受、想、行、識亦不可說。」

文殊師利言：「菩提亦如是不可說。如是，受、想、行、識平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「菩提亦如是不可說。如是，受、想、行、識平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。」

「復次五陰如幻體性不實，顛倒故生；菩提亦如幻體性不實，以顛倒故，世俗說生。如是，幻平等故五陰平等，幻平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五陰如幻體性不實，顛倒故生；菩提亦如幻體性不實，以顛倒故，世俗說生。如是，幻平等故五陰平等，幻平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。

「復次五陰如夢體性不生，菩提亦如是體性不生。如是夢平等故五陰平等，夢平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五陰如夢體性不生，菩提亦如是體性不生。如是夢平等故五陰平等，夢平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。

「復次五陰如陽炎，以業緣故生；菩提亦如陽炎無業無報。如是陽炎平等故五陰平等，陽炎平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五陰如陽炎，以業緣故生；菩提亦如陽炎無業無報。如是陽炎平等故五陰平等，陽炎平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。

「復次五陰如鏡中像，體性空無、不去不來；菩提亦如是無去無來。如是鏡像平等故五陰平等，鏡像平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五陰如鏡中像，體性空無、不去不來；菩提亦如是無去無來。如是鏡像平等故五陰平等，鏡像平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。

「復次五陰但是假名，菩提亦如是但是假名。如是五陰平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五陰但是假名，菩提亦如是但是假名。如是五陰平等故菩提平等，是故我說汝身即是菩提。

「復次五陰無有作者，離作者義；是菩提五陰無體性離體性義，是菩提五陰不生離生義，是菩提五陰無常離常義，是菩提五陰無樂離樂義，是菩提五陰無清淨離清淨義，是菩提五陰無我離我義，是菩提五陰不清淨離清淨義，是菩提五陰無取離取義，是菩提五陰無家離家義，是菩提五陰無去來無去來義，是菩提五陰聖人法論，菩提亦聖人法論，如是論非論法五陰體性，如來一切覺故，是名菩提。如是五陰體性即是菩提體性，菩提體性即是一切諸佛體性；如汝身中五陰體性即是一切諸佛體性，諸佛體性即是一切眾生五陰體性，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五陰無有作者，離作者義；是菩提五陰無體性離體性義，是菩提五陰不生離生義，是菩提五陰無常離常義，是菩提五陰無樂離樂義，是菩提五陰無清淨離清淨義，是菩提五陰無我離我義，是菩提五陰不清淨離清淨義，是菩提五陰無取離取義，是菩提五陰無家離家義，是菩提五陰無去來無去來義，是菩提五陰聖人法論，菩提亦聖人法論，如是論非論法五陰體性，如來一切覺故，是名菩提。如是五陰體性即是菩提體性，菩提體性即是一切諸佛體性；如汝身中五陰體性即是一切諸佛體性，諸佛體性即是一切眾生五陰體性，是故我說汝身即是菩提。

「復次覺五陰者，名覺菩提。何以故？非離五陰佛得菩提，非離菩提佛覺五陰。此方便知，一切眾生悉同菩提，菩提亦同一切眾生，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次覺五陰者，名覺菩提。何以故？非離五陰佛得菩提，非離菩提佛覺五陰。此方便知，一切眾生悉同菩提，菩提亦同一切眾生，是故我說汝身即是菩提。

「復次四大法生，所謂地界、水界、火界、風界。而此地界非我、非眾生、非壽命、非晡沙、非富伽羅，地界平等是菩提，過去無取故；水界平等是菩提，體性不生故；火界平等是菩提，體性不可覺故；風界平等是菩提，體性不可見故。地界體性如來覺故得菩提，如是水界、火界、風界如來覺故得菩提。覺地性者是名菩提，如是能覺水、火、風等是名菩提；是故我說汝身即是菩提。復次地界不知水，水界不知火，火界不知風，如是諸界無名、不可說者，是名菩提，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次四大法生，所謂地界、水界、火界、風界。而此地界非我、非眾生、非壽命、非晡沙、非富伽羅，地界平等是菩提，過去無取故；水界平等是菩提，體性不生故；火界平等是菩提，體性不可覺故；風界平等是菩提，體性不可見故。地界體性如來覺故得菩提，如是水界、火界、風界如來覺故得菩提。覺地性者是名菩提，如是能覺水、火、風等是名菩提；是故我說汝身即是菩提。復次地界不知水，水界不知火，火界不知風，如是諸界無名、不可說者，是名菩提，是故我說汝身即是菩提。

「復次汝身眼法生不？如是耳鼻舌身意生不？妹此中眼空，眼空體性即是菩提。如是耳、鼻、舌、身、意空，意空體性即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次汝身眼法生不？如是耳鼻舌身意生不？妹此中眼空，眼空體性即是菩提。如是耳、鼻、舌、身、意空，意空體性即是菩提。

「復次若眼體性空，色不可說，色空體性即是菩提；如是耳、鼻、舌、身、意體性空，一切法不可說法空體性即是菩提。復次眼不取色，菩提亦如眼不取色；如是耳、鼻、舌、身、意，不取聲、香、味、觸、法，菩提亦如是不取一切法。如是眼識界色界中不住，眼識色界菩提中亦不住；耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意識界法界中不住，如是意識法界菩提中不住。眼識界菩提界無二無別，乃至意識界菩提界無二無別，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若眼體性空，色不可說，色空體性即是菩提；如是耳、鼻、舌、身、意體性空，一切法不可說法空體性即是菩提。復次眼不取色，菩提亦如眼不取色；如是耳、鼻、舌、身、意，不取聲、香、味、觸、法，菩提亦如是不取一切法。如是眼識界色界中不住，眼識色界菩提中亦不住；耳識界、鼻識界、舌識界、身識界、意識界法界中不住，如是意識法界菩提中不住。眼識界菩提界無二無別，乃至意識界菩提界無二無別，是故我說汝身即是菩提。

「復次覺眼者是名菩提，如是覺耳、鼻、舌、身、意者是名菩提。眼體性空，能覺如是體性空者即是菩提；耳、鼻、舌、身、意體性空，能覺知者即是菩提。復次眼體性不貪不瞋不癡，離貪瞋癡即是菩提；如是耳、鼻、舌、身、意體性不貪不瞋不癡，離貪瞋癡即是菩提。眼無主者、無取者，菩提亦無主者、無取者；如是耳、鼻、舌、身、意亦無主者、無取者，菩提亦無主者、無取者。眼中無男法、女法亦非男非女，如是菩提中無男法、女法亦非男非女；耳、鼻、舌、身、意中無男法、女法，耳、鼻、舌、身、意亦非男非女；如是菩提中無男法、女法，菩提亦非男非女。復次眼色如，如來覺此如故名為菩提；如是意法如，如來覺此如故名為菩提，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次覺眼者是名菩提，如是覺耳、鼻、舌、身、意者是名菩提。眼體性空，能覺如是體性空者即是菩提；耳、鼻、舌、身、意體性空，能覺知者即是菩提。復次眼體性不貪不瞋不癡，離貪瞋癡即是菩提；如是耳、鼻、舌、身、意體性不貪不瞋不癡，離貪瞋癡即是菩提。眼無主者、無取者，菩提亦無主者、無取者；如是耳、鼻、舌、身、意亦無主者、無取者，菩提亦無主者、無取者。眼中無男法、女法亦非男非女，如是菩提中無男法、女法亦非男非女；耳、鼻、舌、身、意中無男法、女法，耳、鼻、舌、身、意亦非男非女；如是菩提中無男法、女法，菩提亦非男非女。復次眼色如，如來覺此如故名為菩提；如是意法如，如來覺此如故名為菩提，是故我說汝身即是菩提。

「復次汝身無我、無眾生、無壽命、無晡沙、無富伽羅、無人、無摩那摩、無作者、無受者、無見者、無聞者、無嗅者、無味者、無觸者、無知者，彼菩提亦無我、無眾生、無壽命、無晡沙、無富伽羅、無人、無摩那摩、無作者、無受者、無見者、無聞者、無嗅者、無味者、無觸者、無知者，是故說一切法不可知即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次汝身無我、無眾生、無壽命、無晡沙、無富伽羅、無人、無摩那摩、無作者、無受者、無見者、無聞者、無嗅者、無味者、無觸者、無知者，彼菩提亦無我、無眾生、無壽命、無晡沙、無富伽羅、無人、無摩那摩、無作者、無受者、無見者、無聞者、無嗅者、無味者、無觸者、無知者，是故說一切法不可知即是菩提。

「復次此身無知無覺無作，猶如草木石壁，若內地界、若外地界名地體性，此地界性，如來般若智力覺已，是故我說汝身即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次此身無知無覺無作，猶如草木石壁，若內地界、若外地界名地體性，此地界性，如來般若智力覺已，是故我說汝身即是菩提。

「復次妹！如汝心意和合思量分別，而此心意思量分別無覺無知，不在皮膚、不在筋血、不在骨髓、不在髮毛、不在指爪、不在內外、不在眼耳鼻舌身意，非住非不住，不定住非不定住，非此住非彼住，非色不可見不可捉，無障礙無分別，不可執不和合，非家離家，清淨最清淨，光明照曜。彼心意思量分別，不與煩惱和合亦非清淨。何以故？體性淨故不與煩惱和合，不和合故清淨光明。又彼光明無身，無身故不與煩惱和合亦非清淨。如是陰、界、入體性即是菩提，菩提體性即是陰、界、入，是故汝身陰、界、入性是名菩提。何以故？非離彼故名為菩提，離陰、界、入事中菩提不可得，覺陰、界、入即是菩提，是故我說一切法平等覺此名菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次妹！如汝心意和合思量分別，而此心意思量分別無覺無知，不在皮膚、不在筋血、不在骨髓、不在髮毛、不在指爪、不在內外、不在眼耳鼻舌身意，非住非不住，不定住非不定住，非此住非彼住，非色不可見不可捉，無障礙無分別，不可執不和合，非家離家，清淨最清淨，光明照曜。彼心意思量分別，不與煩惱和合亦非清淨。何以故？體性淨故不與煩惱和合，不和合故清淨光明。又彼光明無身，無身故不與煩惱和合亦非清淨。如是陰、界、入體性即是菩提，菩提體性即是陰、界、入，是故汝身陰、界、入性是名菩提。何以故？非離彼故名為菩提，離陰、界、入事中菩提不可得，覺陰、界、入即是菩提，是故我說一切法平等覺此名菩提。」

爾時文殊師利童子說此法已，時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心；復有隨從勝金色光明德女，若男若女童男童女二百人，發阿耨多羅三藐三菩提心；六十天人於諸法中得法眼淨。時勝金色女踊躍歡喜心得清淨，五體投地禮文殊師利足，作如是言：「歸依佛！歸依法！歸依僧！」歸三寶已，受梵行五戒，受戒法已，至心發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已白文殊言：「我今得聞如是法教，為一切眾生得安隱故起慈悲心，為不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心。如文殊師利為我說此菩提之法，我當順行，亦當廣為一切眾生說如是法。文殊師利！如是佛法寂滅大寂滅，我不知故隨惡覺觀起顛倒心執於身見，自貪著身復令他貪。我今至心清淨懺悔一切罪業。如文殊師利所說貪寂滅法，一切和合法亦如是寂滅。若有眾生不知此法起貪著者，我能令彼遠離貪著，安住阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切煩惱猶如死人，但以顛倒妄想故生；若無顛倒諸妄想者，煩惱則滅。我今得聞文殊師利所說法要，知一切煩惱猶如雲霧體性不實：煩惱如電，一念不住；煩惱如風，體性不生；煩惱如空中畫，不可見故；煩惱如畫水，隨畫隨滅故；煩惱如夜叉鬼，生惡覺故；煩惱如熱病，狂妄語故；煩惱體性無，惡覺生故；煩惱難捨，我我所執故；無物妄取客塵，煩惱妄生故；煩惱隨想現，惡覺觀取故；煩惱如眼，見種種境起故；煩惱體無盡，猶心濁生故；煩惱體性無，和合緣生故；煩惱如團聚，陰入界合故；煩惱不可識，無名色故；煩惱不可知，無善覺故；煩惱如種子，能生菩提故。何以故？要因煩惱能滿菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子說此法已，時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心；復有隨從勝金色光明德女，若男若女童男童女二百人，發阿耨多羅三藐三菩提心；六十天人於諸法中得法眼淨。時勝金色女踊躍歡喜心得清淨，五體投地禮文殊師利足，作如是言：「歸依佛！歸依法！歸依僧！」歸三寶已，受梵行五戒，受戒法已，至心發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已白文殊言：「我今得聞如是法教，為一切眾生得安隱故起慈悲心，為不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心。如文殊師利為我說此菩提之法，我當順行，亦當廣為一切眾生說如是法。文殊師利！如是佛法寂滅大寂滅，我不知故隨惡覺觀起顛倒心執於身見，自貪著身復令他貪。我今至心清淨懺悔一切罪業。如文殊師利所說貪寂滅法，一切和合法亦如是寂滅。若有眾生不知此法起貪著者，我能令彼遠離貪著，安住阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切煩惱猶如死人，但以顛倒妄想故生；若無顛倒諸妄想者，煩惱則滅。我今得聞文殊師利所說法要，知一切煩惱猶如雲霧體性不實：煩惱如電，一念不住；煩惱如風，體性不生；煩惱如空中畫，不可見故；煩惱如畫水，隨畫隨滅故；煩惱如夜叉鬼，生惡覺故；煩惱如熱病，狂妄語故；煩惱體性無，惡覺生故；煩惱難捨，我我所執故；無物妄取客塵，煩惱妄生故；煩惱隨想現，惡覺觀取故；煩惱如眼，見種種境起故；煩惱體無盡，猶心濁生故；煩惱體性無，和合緣生故；煩惱如團聚，陰入界合故；煩惱不可識，無名色故；煩惱不可知，無善覺故；煩惱如種子，能生菩提故。何以故？要因煩惱能滿菩提故。

「文殊師利！菩提者如金剛撅，眾生煩惱不能動故。又菩提者如金剛跡，一切煩惱不能破故。何以故？法界方便不可壞故。文殊師利！見煩惱者名為菩提。何以故？一切境界順菩提故。如是菩提無有住處，一切煩惱亦無住處。何以故？生即滅故。文殊師利！如心體性不可說示，亦不可說在此在彼，貪瞋癡體性亦復如是；菩薩如是知煩惱故，於多貪眾生、多瞋眾生、多癡眾生善能教化，然不為彼眾生惱亂，乃至教化等分眾生亦不惱亂。文殊師利！如我貪瞋癡，一切眾生貪瞋癡亦復如是，如我煩惱，當知一切眾生煩惱亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！菩提者如金剛撅，眾生煩惱不能動故。又菩提者如金剛跡，一切煩惱不能破故。何以故？法界方便不可壞故。文殊師利！見煩惱者名為菩提。何以故？一切境界順菩提故。如是菩提無有住處，一切煩惱亦無住處。何以故？生即滅故。文殊師利！如心體性不可說示，亦不可說在此在彼，貪瞋癡體性亦復如是；菩薩如是知煩惱故，於多貪眾生、多瞋眾生、多癡眾生善能教化，然不為彼眾生惱亂，乃至教化等分眾生亦不惱亂。文殊師利！如我貪瞋癡，一切眾生貪瞋癡亦復如是，如我煩惱，當知一切眾生煩惱亦復如是。

「復次文殊師利！譬如猛火於一切草木不生恐怖，如是智慧行菩薩於諸煩惱不生恐怖。譬如日輪不與闇住，如是智慧行菩薩不與惑住。譬如大風諸山樹木無能障礙，如是智慧行菩薩一切世間煩惱境界無能障礙。譬如虛空劫火不燒，如是智慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒。譬如有寶名曰鐵愛，不住不淨，隨所止處一切清淨；如是智慧行菩薩，於一切煩惱亦復不住。譬如虛空不與地合，如是智慧行菩薩不與煩惱諸結和合。如鐵圍山風不能動，如是智慧行菩薩一切煩惱所不能動。譬如倉鵠，水乳和合，惟啑於乳而不取水；如是智慧行菩薩，雖與一切煩惱和合，而但取智不取煩惱。如欝單越國男女和合悉詣樹下，若非親者樹枝垂下陰覆其身；菩薩如是，於根未熟眾生智不垂化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！譬如猛火於一切草木不生恐怖，如是智慧行菩薩於諸煩惱不生恐怖。譬如日輪不與闇住，如是智慧行菩薩不與惑住。譬如大風諸山樹木無能障礙，如是智慧行菩薩一切世間煩惱境界無能障礙。譬如虛空劫火不燒，如是智慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒。譬如有寶名曰鐵愛，不住不淨，隨所止處一切清淨；如是智慧行菩薩，於一切煩惱亦復不住。譬如虛空不與地合，如是智慧行菩薩不與煩惱諸結和合。如鐵圍山風不能動，如是智慧行菩薩一切煩惱所不能動。譬如倉鵠，水乳和合，惟啑於乳而不取水；如是智慧行菩薩，雖與一切煩惱和合，而但取智不取煩惱。如欝單越國男女和合悉詣樹下，若非親者樹枝垂下陰覆其身；菩薩如是，於根未熟眾生智不垂化。

「復次文殊師利！我今於此一切煩惱不生驚怖。何以故？以知一切煩惱性故、善披菩薩無畏鎧故。譬如健人臨陣不怖，若生恐懼則非健人；菩薩亦爾，於諸煩惱而生恐怖則非菩薩。又如有人入陣相擊，不能勝他反為他害，不名健兒；若諸菩薩而為煩惱之所害者，不名菩薩。文殊師利！如淨水珠投之濁水，水則清淨，而不為彼濁水所污；菩薩雖與煩惱和合，不為煩惱之所染污。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！我今於此一切煩惱不生驚怖。何以故？以知一切煩惱性故、善披菩薩無畏鎧故。譬如健人臨陣不怖，若生恐懼則非健人；菩薩亦爾，於諸煩惱而生恐怖則非菩薩。又如有人入陣相擊，不能勝他反為他害，不名健兒；若諸菩薩而為煩惱之所害者，不名菩薩。文殊師利！如淨水珠投之濁水，水則清淨，而不為彼濁水所污；菩薩雖與煩惱和合，不為煩惱之所染污。」

爾時勝金色女說是語已，問文殊師利言：「云何菩薩能離煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝金色女說是語已，問文殊師利言：「云何菩薩能離煩惱？」

文殊答言：「若有菩薩知煩惱生、知煩惱滅，是則不名離煩惱者。譬如明燈能滅諸闇，若與闇俱不名為燈；如是菩薩見煩惱生、見煩惱滅，則不得名離煩惱菩薩。復次離煩惱菩薩，不見煩惱、不見清淨，非見非不見，離心意識者名離煩惱；於彼彼處心有分別，乃至念涅槃者，是名不離煩惱。何以故？或心或心數生，攀緣罪福故。此攀緣者名一切作行，若作行已是為流轉，若流轉法名實流轉，一切流轉名為煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答言：「若有菩薩知煩惱生、知煩惱滅，是則不名離煩惱者。譬如明燈能滅諸闇，若與闇俱不名為燈；如是菩薩見煩惱生、見煩惱滅，則不得名離煩惱菩薩。復次離煩惱菩薩，不見煩惱、不見清淨，非見非不見，離心意識者名離煩惱；於彼彼處心有分別，乃至念涅槃者，是名不離煩惱。何以故？或心或心數生，攀緣罪福故。此攀緣者名一切作行，若作行已是為流轉，若流轉法名實流轉，一切流轉名為煩惱。

「復次和合者名為煩惱。何者和合？眼與色和合、耳與聲和合、鼻與香和合、舌與味和合、身與觸和合、意與法和合，三昧與煩惱和合。何以故？見得三昧出沒相者名為煩惱。離惡覺者名離煩惱、離心行者名離煩惱、無功用者名離煩惱、離數量者名離煩惱。若有菩薩，自離煩惱復令他離，為解一切眾生縛故勤行精進，如來說此名離煩惱精進菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次和合者名為煩惱。何者和合？眼與色和合、耳與聲和合、鼻與香和合、舌與味和合、身與觸和合、意與法和合，三昧與煩惱和合。何以故？見得三昧出沒相者名為煩惱。離惡覺者名離煩惱、離心行者名離煩惱、無功用者名離煩惱、離數量者名離煩惱。若有菩薩，自離煩惱復令他離，為解一切眾生縛故勤行精進，如來說此名離煩惱精進菩薩。」

時勝金色女問文殊師利言：「何者名為最勝精進菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝金色女問文殊師利言：「何者名為最勝精進菩薩？」

文殊師利言：「若有菩薩不證空法，於身見眾生悲心不捨，不證無相；於惡見眾生悲心不捨，不證無願；於願行眾生悲心不捨，不證無作法；於作行眾生悲心不捨，不證無生法；於生老死眾生悲心不捨，不證無出法；於生滅眾生悲心不捨，不證聲聞、辟支佛果；住菩薩位，於一切眾生悲心不捨，是名最勝精進菩薩。譬如大海易入難出。何以故？無善方便故。如是聲聞、緣覺入空、無相、無作法中，無方便故不能自出；最勝精進菩薩有方便故能入能出。譬如有人入陣鬪戰，身無傷損而能免出，是最為難。如是菩薩入空、無相、無願三解脫門，有方便故則能免出，是則名為菩薩方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若有菩薩不證空法，於身見眾生悲心不捨，不證無相；於惡見眾生悲心不捨，不證無願；於願行眾生悲心不捨，不證無作法；於作行眾生悲心不捨，不證無生法；於生老死眾生悲心不捨，不證無出法；於生滅眾生悲心不捨，不證聲聞、辟支佛果；住菩薩位，於一切眾生悲心不捨，是名最勝精進菩薩。譬如大海易入難出。何以故？無善方便故。如是聲聞、緣覺入空、無相、無作法中，無方便故不能自出；最勝精進菩薩有方便故能入能出。譬如有人入陣鬪戰，身無傷損而能免出，是最為難。如是菩薩入空、無相、無願三解脫門，有方便故則能免出，是則名為菩薩方便。」

勝金色女問文殊師利言：「云何名為菩薩方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝金色女問文殊師利言：「云何名為菩薩方便？」

文殊師利言：「方便有二種：一者不捨生死，二者不住涅槃。復有二種：一者空門，二者惡見門。復有二種：一者無相門，二者相覺觀門。復有二種：一者無願門，二者願生門。復有二種：一者無作門，二者種善根行門。復有二種：一者無生門，二者示生門。復有二種：一者無出門，二者陰入界門。復有二種：一者寂滅門，二者出生門。復有二種：一者定門，二者教化門。復有二種：一者法界門，二者護正法門。復有二種：一者聲聞門，二者深心菩提行門。復有二種：一者辟支佛門，二者四無礙門。若有菩薩於如是等二種法門，為他示現無所執著，於一切法門亦復如是，是名方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「方便有二種：一者不捨生死，二者不住涅槃。復有二種：一者空門，二者惡見門。復有二種：一者無相門，二者相覺觀門。復有二種：一者無願門，二者願生門。復有二種：一者無作門，二者種善根行門。復有二種：一者無生門，二者示生門。復有二種：一者無出門，二者陰入界門。復有二種：一者寂滅門，二者出生門。復有二種：一者定門，二者教化門。復有二種：一者法界門，二者護正法門。復有二種：一者聲聞門，二者深心菩提行門。復有二種：一者辟支佛門，二者四無礙門。若有菩薩於如是等二種法門，為他示現無所執著，於一切法門亦復如是，是名方便。

「復有二種門：一者貪門，二者離貪門。復有二種：一者瞋門，二者離瞋門。復有二門：一者癡門，二者離癡門。復有二門：一者煩惱門，二者離煩惱門。復有二種：一者一切生門，二者離生門。此名菩薩方便門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種門：一者貪門，二者離貪門。復有二種：一者瞋門，二者離瞋門。復有二門：一者癡門，二者離癡門。復有二門：一者煩惱門，二者離煩惱門。復有二種：一者一切生門，二者離生門。此名菩薩方便門。

「復有二種：一者一切凡夫行門，二者一切學無學聲聞、辟支佛、菩薩、如來門。若能知此二種門者，是名菩薩最勝方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種：一者一切凡夫行門，二者一切學無學聲聞、辟支佛、菩薩、如來門。若能知此二種門者，是名菩薩最勝方便。」