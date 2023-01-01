佛說道神足無極變化經

佛說道神足無極變化經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說道神足無極變化經卷第四

西晉安息三藏安法欽譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉安息三藏安法欽譯

「復次目連！於是三千大千剎土東南方，去是剎八萬四千四天下國土，名三幔陀質(晉言：遍等)，其佛名質多拘冲怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛(晉言：幻華如來、無所著、等正覺)，現在說法。彼四天下世界盡甚好，東西南北十八街巷珍寶滿地，柔軟譬如天衣，地生柔軟之草，高四寸，其地所有，各各異種眾色，如是皆悉遍。行步若下足蹈地，草皆柔軟可意，足舉則生如故，其地皆平如掌。目連！是遍等世界皆如此。有城名颰陀欝沈(晉言：善尊)。其城中人，安隱豐饒熾盛大樂，東西長三十二俞旬，南北廣十二俞旬，如是目連！彼善尊城人皆共居其中。其國人民繁裔，多於鴦迦、摩竭、拘留諸人民數。如是目連！其幻華如來世尊於善尊城中遊行止頓其中，一會說法為師子吼，令三十那術人皆得阿羅漢；復有三十那術人得阿那含；復有三十那術人得斯陀含；復有三十那術人得須陀洹；復有三十那術人發辟支佛行；復倍不可計數發阿耨多羅三耶三菩提心；復異不可計數人皆悉作功德。目連！是彼四天下世界，有樹名末頭三被(晉言：此樹)譬如蜜，其華果實常有不乏，其華果實味譬如百味飲食。彼若男子、母人，欲得一華一果，得以食之安隱飽滿，七日不飢不羸，色貌不減，身體康強輕便有氣力，食是已訖如服甘露，亦無小便、亦不大行、亦無涕唾。彼無田種殖者，無舉賈償債者，其國中皆共食是華果，彼國初不知有貧富，俱等無異。彼世界如來，目連！有九十六億那術百千弟子眾，其菩薩眾復倍於弟子。有園名三曼陀拘冲(晉言：法園)，有雜果。諸弟子眾食飲，常在是園中坐。其弟子眾、菩薩眾皆坐樹下，若欲食時樹自然動，搖華果落，墮皆在鉢中。食飲飽訖，樹不動搖，華果不墮，還如本故。如是目連！彼世界所有事物，過倍於是不可計。目連！彼世界如來則我身是！我於彼世界以法而教導。如是目連！名為如來道神足無極之變化也，一切諸弟子、緣一覺所不及知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次目連！於是三千大千剎土東南方，去是剎八萬四千四天下國土，名三幔陀質(晉言：遍等)，其佛名質多拘冲怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛(晉言：幻華如來、無所著、等正覺)，現在說法。彼四天下世界盡甚好，東西南北十八街巷珍寶滿地，柔軟譬如天衣，地生柔軟之草，高四寸，其地所有，各各異種眾色，如是皆悉遍。行步若下足蹈地，草皆柔軟可意，足舉則生如故，其地皆平如掌。目連！是遍等世界皆如此。有城名颰陀欝沈(晉言：善尊)。其城中人，安隱豐饒熾盛大樂，東西長三十二俞旬，南北廣十二俞旬，如是目連！彼善尊城人皆共居其中。其國人民繁裔，多於鴦迦、摩竭、拘留諸人民數。如是目連！其幻華如來世尊於善尊城中遊行止頓其中，一會說法為師子吼，令三十那術人皆得阿羅漢；復有三十那術人得阿那含；復有三十那術人得斯陀含；復有三十那術人得須陀洹；復有三十那術人發辟支佛行；復倍不可計數發阿耨多羅三耶三菩提心；復異不可計數人皆悉作功德。目連！是彼四天下世界，有樹名末頭三被(晉言：此樹)譬如蜜，其華果實常有不乏，其華果實味譬如百味飲食。彼若男子、母人，欲得一華一果，得以食之安隱飽滿，七日不飢不羸，色貌不減，身體康強輕便有氣力，食是已訖如服甘露，亦無小便、亦不大行、亦無涕唾。彼無田種殖者，無舉賈償債者，其國中皆共食是華果，彼國初不知有貧富，俱等無異。彼世界如來，目連！有九十六億那術百千弟子眾，其菩薩眾復倍於弟子。有園名三曼陀拘冲(晉言：法園)，有雜果。諸弟子眾食飲，常在是園中坐。其弟子眾、菩薩眾皆坐樹下，若欲食時樹自然動，搖華果落，墮皆在鉢中。食飲飽訖，樹不動搖，華果不墮，還如本故。如是目連！彼世界所有事物，過倍於是不可計。目連！彼世界如來則我身是！我於彼世界以法而教導。如是目連！名為如來道神足無極之變化也，一切諸弟子、緣一覺所不及知。

「復次目連！於是三千大千剎土西南方，去是四天下世界七萬四天下世界，其世界名比實颰填(晉言：容受)。有八萬國王，一一天下有八萬城，城外有八萬聚落。八萬王所治處八萬城，八萬四千小城。一一處城聚落處城小城拘利百千，皆滿其中，彼諸王皆奉行法，非法之事皆悉除盡。是諸王各有八萬四千夫人、婇女。爾時婇女端正，世之最上。一一諸王各有五百太子，一一諸王各有萬二千女。是萬二千女皆端正，於世最上。是諸王法無鞭杖亦無兵器，是諸王各各自治在其國。目連！彼容受世界佛號波勿多羅陀那賴比怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛(晉言：寶放光明如來、無所着、等正覺)，現在說法。彼如來，目連！得阿耨多羅三耶三菩時，於彼四天下踊在虛空中，去地七刃結加趺坐，一加趺坐放大光明。彼時四天下世界皆悉相見，雨於天華，諸音樂器不鼓自鳴，一一樂器出百千音聲，地為六反震動，諸伎樂音譬如梵音聲，不可計百千所作功德所致。轉於法輪，一切諸欲垢皆悉盡，無餘泥洹，持菩薩所知為眾說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次目連！於是三千大千剎土西南方，去是四天下世界七萬四天下世界，其世界名比實颰填(晉言：容受)。有八萬國王，一一天下有八萬城，城外有八萬聚落。八萬王所治處八萬城，八萬四千小城。一一處城聚落處城小城拘利百千，皆滿其中，彼諸王皆奉行法，非法之事皆悉除盡。是諸王各有八萬四千夫人、婇女。爾時婇女端正，世之最上。一一諸王各有五百太子，一一諸王各有萬二千女。是萬二千女皆端正，於世最上。是諸王法無鞭杖亦無兵器，是諸王各各自治在其國。目連！彼容受世界佛號波勿多羅陀那賴比怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛(晉言：寶放光明如來、無所着、等正覺)，現在說法。彼如來，目連！得阿耨多羅三耶三菩時，於彼四天下踊在虛空中，去地七刃結加趺坐，一加趺坐放大光明。彼時四天下世界皆悉相見，雨於天華，諸音樂器不鼓自鳴，一一樂器出百千音聲，地為六反震動，諸伎樂音譬如梵音聲，不可計百千所作功德所致。轉於法輪，一切諸欲垢皆悉盡，無餘泥洹，持菩薩所知為眾說法。

「彼如來說法，以是四天下世界，八萬諸王及夫人、婇女、諸子、諸女見佛變化已，乃皆發阿耨多羅三耶三菩心。彼國中一切人民男子、女人、男兒、女兒，皆遠塵離垢，諸法法眼生。是諸王及夫人、婇女、諸兒、諸女，從佛求作沙門。是時如來皆悉聽為沙門。為沙門已，在在所處，在所處及城郭，縣邑、聚落，其所至到處，皆步行不乘車馬，臥起飲食常於寺舍，不復田作種殖，皆食自然，天人來下而悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼如來說法，以是四天下世界，八萬諸王及夫人、婇女、諸子、諸女見佛變化已，乃皆發阿耨多羅三耶三菩心。彼國中一切人民男子、女人、男兒、女兒，皆遠塵離垢，諸法法眼生。是諸王及夫人、婇女、諸兒、諸女，從佛求作沙門。是時如來皆悉聽為沙門。為沙門已，在在所處，在所處及城郭，縣邑、聚落，其所至到處，皆步行不乘車馬，臥起飲食常於寺舍，不復田作種殖，皆食自然，天人來下而悉供養。

「是時如來再會說法時，一切諸弟子行者皆得斯陀含，菩薩行者皆得歡喜忍。三會說法時，一切人皆得阿那含，菩薩行者皆逮得五通。四會說法時，一切皆得阿羅漢，菩薩行者皆得不起法忍，夫人、婇女、男女皆得不起法忍。爾時夫人、婇女及諸女皆轉女人身悉得男子，不復見女像。時彼如來皆授決為阿耨多羅三耶三菩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時如來再會說法時，一切諸弟子行者皆得斯陀含，菩薩行者皆得歡喜忍。三會說法時，一切人皆得阿那含，菩薩行者皆逮得五通。四會說法時，一切皆得阿羅漢，菩薩行者皆得不起法忍，夫人、婇女、男女皆得不起法忍。爾時夫人、婇女及諸女皆轉女人身悉得男子，不復見女像。時彼如來皆授決為阿耨多羅三耶三菩。

「於目連意云何？乃知彼土寶放光明如來、無所著、等正覺不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於目連意云何？乃知彼土寶放光明如來、無所著、等正覺不？」

目連言：「不及。天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連言：「不及。天中天！」

佛言：「則我身是！名為如來道神足無極之變化也。是故目連！一切弟子、緣一覺所不能及知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「則我身是！名為如來道神足無極之變化也。是故目連！一切弟子、緣一覺所不能及知也。

「復次目連！於是三千大千剎土西北方，去是五萬五千四天下世界，其世界名揵沓提(晉言：香氣)，世界純以污勒迦挱羅栴檀，其栴檀大如一錢者，價當是世。彼世界有樹三曼陀揵陀(晉言：其香普熏)。彼世界一一樹其香四百里，其土皆生蓮華大如車輪，一華者有不可計百千葉、無央數色，其華柔軟如天綩綖。華生高二丈華，其香遍四天下，香甚香。彼世界四天下栴檀為交露，經行處亦皆栴檀，波曇華來在兩邊。彼世界無城郭、縣邑、聚落，但有交露帳覆蓋其上。其世界人民食飲，譬如第五尼曼羅天上。復次彼放香普熏世界，佛號揵陀勿賴比(晉言：香氣放光明)如來、無所著、等正覺，現在說法。彼如來世界純是菩薩行，無有弟子、緣一覺行者，其彼世界四天下悉遍滿皆得神足，其菩薩皆得不可思議忍。彼菩薩輩中，有菩薩名薩惒曇無惟屈羅遊(晉言：一切法無極積聚)，得不可思議願事，已得三忍，神通為達，其所報答皆悉過上，供養甚多不可計諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次目連！於是三千大千剎土西北方，去是五萬五千四天下世界，其世界名揵沓提(晉言：香氣)，世界純以污勒迦挱羅栴檀，其栴檀大如一錢者，價當是世。彼世界有樹三曼陀揵陀(晉言：其香普熏)。彼世界一一樹其香四百里，其土皆生蓮華大如車輪，一華者有不可計百千葉、無央數色，其華柔軟如天綩綖。華生高二丈華，其香遍四天下，香甚香。彼世界四天下栴檀為交露，經行處亦皆栴檀，波曇華來在兩邊。彼世界無城郭、縣邑、聚落，但有交露帳覆蓋其上。其世界人民食飲，譬如第五尼曼羅天上。復次彼放香普熏世界，佛號揵陀勿賴比(晉言：香氣放光明)如來、無所著、等正覺，現在說法。彼如來世界純是菩薩行，無有弟子、緣一覺行者，其彼世界四天下悉遍滿皆得神足，其菩薩皆得不可思議忍。彼菩薩輩中，有菩薩名薩惒曇無惟屈羅遊(晉言：一切法無極積聚)，得不可思議願事，已得三忍，神通為達，其所報答皆悉過上，供養甚多不可計諸佛。

「復次目連！彼一切法無極積聚菩薩自念：『今欲問佛，儻肯說者而欲問之。』作是念已便從坐起，放身一一毛之光明照四百里，放身光明遍境界，若干百千種華無央數色色甚鮮好，是華在於虛空去地七刃，心念欲持是供養。應時虛空中聞柔軟音樂之聲，譬如天樂，是音樂聲皆出八種法印之聲，一一法印之聲，出八萬四千拘利經卷，出七萬二千偈。是時菩薩，便踊在虛空中結加趺坐，會九十六拘利那術百千人，皆住阿惟越致地，皆得無所從生法忍，當為阿耨多羅三耶三菩。如是像色貌菩薩，目連！滿彼世界。一切人無有盲者，亦無瘂者；亦無跛者亦無聾者、無貧者、無醜惡者。彼一切人民皆是菩薩，有三十二大人相，其世界無有他餘異雜行，彼國中亦無飲食者，但以禪歡喜為飲食。其國中無有羗、虜、夷、狄雜類之人；亦無三惡道；亦無邊地；亦不於彼間沒而致他方國土生，若有沒滅者便逮得如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次目連！彼一切法無極積聚菩薩自念：『今欲問佛，儻肯說者而欲問之。』作是念已便從坐起，放身一一毛之光明照四百里，放身光明遍境界，若干百千種華無央數色色甚鮮好，是華在於虛空去地七刃，心念欲持是供養。應時虛空中聞柔軟音樂之聲，譬如天樂，是音樂聲皆出八種法印之聲，一一法印之聲，出八萬四千拘利經卷，出七萬二千偈。是時菩薩，便踊在虛空中結加趺坐，會九十六拘利那術百千人，皆住阿惟越致地，皆得無所從生法忍，當為阿耨多羅三耶三菩。如是像色貌菩薩，目連！滿彼世界。一切人無有盲者，亦無瘂者；亦無跛者亦無聾者、無貧者、無醜惡者。彼一切人民皆是菩薩，有三十二大人相，其世界無有他餘異雜行，彼國中亦無飲食者，但以禪歡喜為飲食。其國中無有羗、虜、夷、狄雜類之人；亦無三惡道；亦無邊地；亦不於彼間沒而致他方國土生，若有沒滅者便逮得如來。」

佛言：「如是目連！彼世界如來則我身是！我於彼土以法而教導，是名道神足無極之變化也，一切弟子、緣一覺所不能及知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是目連！彼世界如來則我身是！我於彼土以法而教導，是名道神足無極之變化也，一切弟子、緣一覺所不能及知。

「復次目連！於是三千大千剎土東北，去是四萬二千四天下世界，其世界名榆末陀那(晉言：應時)。彼世界人民婬欲甚多，貪婬、瞋恚、愚癡、慳貪、閙憒強額，諸根習邪，無信、嫉妬、犯惡、多疑、弊惡、急性、嬾惰、懈怠，憙忘憨無所畏，有吾我人壽命，無黠智，譬如野禽畜獸不知慚羞，無有禮節心意癡狂。彼世界醜惡面目無色無所省錄，其處土地但有污泥及諸不淨，生活勤苦衣食不充，憙鬪更相罵詈。六月一雨，一歲再雨，五穀不豐。惡行所致，其世界地堅如鐵石𡻬嶽不平，譬如蒺蔾蹈傷人脚，毒惡止上及地但生荊棘。彼世界所出水，人民飲之，濁惡醎苦臭穢不淨，衣被皆用草蒭，貧窮困厄更相看視轉相作使。彼世界國王急性常喜瞋恚，其中人民役使作務甚大，勤苦治生田作，穀粟、錢財王皆𡙸取，鞭杖暴瘧無不被殃。如是目連！其國界中現世受殃甚劇乃爾！如是比類彼復倍過此。其世界中人命盡，皆墮地獄、餓鬼、畜生三惡道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次目連！於是三千大千剎土東北，去是四萬二千四天下世界，其世界名榆末陀那(晉言：應時)。彼世界人民婬欲甚多，貪婬、瞋恚、愚癡、慳貪、閙憒強額，諸根習邪，無信、嫉妬、犯惡、多疑、弊惡、急性、嬾惰、懈怠，憙忘憨無所畏，有吾我人壽命，無黠智，譬如野禽畜獸不知慚羞，無有禮節心意癡狂。彼世界醜惡面目無色無所省錄，其處土地但有污泥及諸不淨，生活勤苦衣食不充，憙鬪更相罵詈。六月一雨，一歲再雨，五穀不豐。惡行所致，其世界地堅如鐵石𡻬嶽不平，譬如蒺蔾蹈傷人脚，毒惡止上及地但生荊棘。彼世界所出水，人民飲之，濁惡醎苦臭穢不淨，衣被皆用草蒭，貧窮困厄更相看視轉相作使。彼世界國王急性常喜瞋恚，其中人民役使作務甚大，勤苦治生田作，穀粟、錢財王皆𡙸取，鞭杖暴瘧無不被殃。如是目連！其國界中現世受殃甚劇乃爾！如是比類彼復倍過此。其世界中人命盡，皆墮地獄、餓鬼、畜生三惡道中。

「復次目連！彼四天下世界，如來名振波迦論真陀摩那迦樓(晉言：傷悲憐念)如來、無所著、等正覺，而為說法。彼佛如來，目連！現十八大變化而為說法，七百歲說法竟，七百歲無有一人解法者。是時世尊亦不厭惓，說法如故，常持大悲而為解說。如是目連！彼佛世尊若至聚落、郡國、縣邑，若散居恒遊，行無一處，所到其國人民罵詈，輕易挽滅唾言持怒作等，其世尊悉忍誘恤養護，欲使度脫得至泥洹。目連！是時如來於爾所歲中說法常養護之，說法時有八萬四千那術人皆得阿羅漢；復八萬四千那術人得阿那含；復八萬四千那術人得斯陀含；復八萬四千那術人得須陀洹。諸大眾一日之中皆除鬚髮，作沙門悉受大戒，是時學者不學者，於三月中前所諸惡，從佛受誨皆得離之，一時俱般泥洹。彼佛恒常在，復養護緣一覺及菩薩行者，其所作罪惡故而生彼國，彼受苦痛乃爾！一時皆得畢離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次目連！彼四天下世界，如來名振波迦論真陀摩那迦樓(晉言：傷悲憐念)如來、無所著、等正覺，而為說法。彼佛如來，目連！現十八大變化而為說法，七百歲說法竟，七百歲無有一人解法者。是時世尊亦不厭惓，說法如故，常持大悲而為解說。如是目連！彼佛世尊若至聚落、郡國、縣邑，若散居恒遊，行無一處，所到其國人民罵詈，輕易挽滅唾言持怒作等，其世尊悉忍誘恤養護，欲使度脫得至泥洹。目連！是時如來於爾所歲中說法常養護之，說法時有八萬四千那術人皆得阿羅漢；復八萬四千那術人得阿那含；復八萬四千那術人得斯陀含；復八萬四千那術人得須陀洹。諸大眾一日之中皆除鬚髮，作沙門悉受大戒，是時學者不學者，於三月中前所諸惡，從佛受誨皆得離之，一時俱般泥洹。彼佛恒常在，復養護緣一覺及菩薩行者，其所作罪惡故而生彼國，彼受苦痛乃爾！一時皆得畢離。」

於是目連復白佛言：「惟，世尊！是輩菩薩作何等罪，生於彼國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是目連復白佛言：「惟，世尊！是輩菩薩作何等罪，生於彼國土？」

佛告目連：「菩薩有四事法往生彼國。何等為四？一者、倚菩薩名而求供養，不學菩薩事。二者、目連！於菩薩事不能行而懈怠，雖見亦復不能持。三者、目連！菩薩見餘菩薩得供養，便妬嫉之言：『何以供養？』是斷截他人功德而輕易之。四者、目連！菩薩不能護身、口、意，以是故得是。用是事，目連！得生彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「菩薩有四事法往生彼國。何等為四？一者、倚菩薩名而求供養，不學菩薩事。二者、目連！於菩薩事不能行而懈怠，雖見亦復不能持。三者、目連！菩薩見餘菩薩得供養，便妬嫉之言：『何以供養？』是斷截他人功德而輕易之。四者、目連！菩薩不能護身、口、意，以是故得是。用是事，目連！得生彼國。」

佛言：「目連！彼佛則我身是！我於彼國以法教導人，名為如來權道神足無極之變化也，弟子、緣一覺所不能及知。其如是。目連！如來於是三千大千世界作佛事如是。目連！如汝輩不盡悉現。所以者何？弟子不能及持，以是故不能悉現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！彼佛則我身是！我於彼國以法教導人，名為如來權道神足無極之變化也，弟子、緣一覺所不能及知。其如是。目連！如來於是三千大千世界作佛事如是。目連！如汝輩不盡悉現。所以者何？弟子不能及持，以是故不能悉現。

「復次目連！於是三千大千世界百拘利四天下世界，彼如來隨一切意而為說法。復次有四天下世界，如梵天形像被服而為說法，彼世界如來不出家除鬚髮。復次有如釋提桓因形體被服而為說法；或如日天王形體被服而為說法；或復如遮迦越王形體被服而為說法。如是比，目連！於是三千大千世界中，如一切人之所願而為說法，如是比無央數。復有異無央數，不可計數佛剎土，所為一切弟子、緣一覺所不能及知。譬如目連！月宮殿、日宮殿，日月天各坐其殿，亦復不出亦復不入，坐照見天下。如是目連！佛世尊亦不從是起，亦不到彼坐，悉見不可計佛剎悉皆示現，隨一切人上中下之所願，皆養護之而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次目連！於是三千大千世界百拘利四天下世界，彼如來隨一切意而為說法。復次有四天下世界，如梵天形像被服而為說法，彼世界如來不出家除鬚髮。復次有如釋提桓因形體被服而為說法；或如日天王形體被服而為說法；或復如遮迦越王形體被服而為說法。如是比，目連！於是三千大千世界中，如一切人之所願而為說法，如是比無央數。復有異無央數，不可計數佛剎土，所為一切弟子、緣一覺所不能及知。譬如目連！月宮殿、日宮殿，日月天各坐其殿，亦復不出亦復不入，坐照見天下。如是目連！佛世尊亦不從是起，亦不到彼坐，悉見不可計佛剎悉皆示現，隨一切人上中下之所願，皆養護之而為說法。」

是賢者大目揵連白佛言：「何所審是佛世尊者？若忉利天、若閻浮利、若天宮、若三千世界？此彼四天下世界，復異世界說法，乃爾所世界，何所審是佛者？我曹當云何知無極大嚫之議、大界之服？云何得知？目連所問如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是賢者大目揵連白佛言：「何所審是佛世尊者？若忉利天、若閻浮利、若天宮、若三千世界？此彼四天下世界，復異世界說法，乃爾所世界，何所審是佛者？我曹當云何知無極大嚫之議、大界之服？云何得知？目連所問如是。世尊！」

佛告大目揵連言：「如汝所問，能受持不？今為汝說之。目連！譬如幻師化作人，若男子若女人，何所審是男女者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大目揵連言：「如汝所問，能受持不？今為汝說之。目連！譬如幻師化作人，若男子若女人，何所審是男女者？」

目連白佛言：「無有審是者。何以故？是幻呪術力之所成，於是無有持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「無有審是者。何以故？是幻呪術力之所成，於是無有持。」

佛語目連：「是幻誰之所化？是幻能所作耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語目連：「是幻誰之所化？是幻能所作耶？」

目連白佛言：「可作。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「可作。世尊！」

佛語目連：「如是一切諸法如幻化而無持，在所作為。如是目連！幻師所化術力所成化幻，多有所作為，是幻皆等無有持。如是目連！如來以智慧，一切諸剎而等示現，如是皆悉無持，為一切所作而常等，如是為佛事，以是故為大無極達嚫。如是等所為之大報，如，目連！諸佛世尊皆一等無若干。如是比，目連！諸法常等住；如諸法等住，成道亦爾！法界而無持亦不若干。目連！汝熟思惟，如來於廣遠諦尋跡求佛，能化作恒邊沙如來三十二相一等無異，亦能令說法六十眾事所說同聲，是諸如來悉皆知一切人心之所行；是諸如來皆悉知一切人當得解脫者，如解脫印印六情根而為說法，令稍稍得滿智；是諸如來為一切現說法，以一切聞之皆奉行，等知諸苦皆盡；是諸如來有三事變化說法為四面等說法；是諸如來悉現諸佛事。於目連意云何？乃爾所諸佛何所審是最持者？如來幻幻，如來何者為持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語目連：「如是一切諸法如幻化而無持，在所作為。如是目連！幻師所化術力所成化幻，多有所作為，是幻皆等無有持。如是目連！如來以智慧，一切諸剎而等示現，如是皆悉無持，為一切所作而常等，如是為佛事，以是故為大無極達嚫。如是等所為之大報，如，目連！諸佛世尊皆一等無若干。如是比，目連！諸法常等住；如諸法等住，成道亦爾！法界而無持亦不若干。目連！汝熟思惟，如來於廣遠諦尋跡求佛，能化作恒邊沙如來三十二相一等無異，亦能令說法六十眾事所說同聲，是諸如來悉皆知一切人心之所行；是諸如來皆悉知一切人當得解脫者，如解脫印印六情根而為說法，令稍稍得滿智；是諸如來為一切現說法，以一切聞之皆奉行，等知諸苦皆盡；是諸如來有三事變化說法為四面等說法；是諸如來悉現諸佛事。於目連意云何？乃爾所諸佛何所審是最持者？如來幻幻，如來何者為持？」

目連白佛言：「於是中如來無有能得知持者。何以故？如怛薩。如怛薩所作而無增減，於怛薩無若干作，若色、若像、若報答、若慧、若神足、若說法、若脫一切人。如是如來！於是眾事不能若干說。如是目連！所作如是！作如是見，如化幻分諸法亦爾！是故諸法無有持無若干。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「於是中如來無有能得知持者。何以故？如怛薩。如怛薩所作而無增減，於怛薩無若干作，若色、若像、若報答、若慧、若神足、若說法、若脫一切人。如是如來！於是眾事不能若干說。如是目連！所作如是！作如是見，如化幻分諸法亦爾！是故諸法無有持無若干。」

「如此，目連！化幻分，知諸法亦爾！凡人於此不能作若干，乃況諸佛世尊！何以故？目連！一切諸法習於空故，念厭，不用欲不欲、若有若無，即住其中，能所作如所得，於法界亦不起亦不滅。目連！如法界，如來皆見、皆知、皆覺。如是目連！如令閻浮利地人滿其中，如來示現，示現變化，若作如來、若作比丘僧！其人展轉不自知為如來、若比丘僧。置是閻浮利中人。目連！滿是四天下若天、若人及蜎蜚蠕動之類，諸可所生者。目連！爾所人皆住佛前，乃爾久遠前世是一切皆住於佛前，皆現如來、若比丘，展轉不相知。復置是四天下。目連！於是三千大千剎土中，一切蜎蜚蠕動之類滿其中，皆令得人身，得人身已皆令一等。如是，目連！得人身，得人身已皆一種類，皆現如來、比丘僧，展轉不相知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此，目連！化幻分，知諸法亦爾！凡人於此不能作若干，乃況諸佛世尊！何以故？目連！一切諸法習於空故，念厭，不用欲不欲、若有若無，即住其中，能所作如所得，於法界亦不起亦不滅。目連！如法界，如來皆見、皆知、皆覺。如是目連！如令閻浮利地人滿其中，如來示現，示現變化，若作如來、若作比丘僧！其人展轉不自知為如來、若比丘僧。置是閻浮利中人。目連！滿是四天下若天、若人及蜎蜚蠕動之類，諸可所生者。目連！爾所人皆住佛前，乃爾久遠前世是一切皆住於佛前，皆現如來、若比丘，展轉不相知。復置是四天下。目連！於是三千大千剎土中，一切蜎蜚蠕動之類滿其中，皆令得人身，得人身已皆令一等。如是，目連！得人身，得人身已皆一種類，皆現如來、比丘僧，展轉不相知。

「目連！復置是三千大千剎土人民。如是目連！東方恒邊沙剎土，東方、南方、西方、北方、四維、上方下方，如是十方一切諸世界，是為甚多不可計界，都普一切皆令得作人身。得作人身已，如是人輩，目連！如來一種類，一一皆使如如來，皆復作比丘僧！如是輩展轉復不能自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！復置是三千大千剎土人民。如是目連！東方恒邊沙剎土，東方、南方、西方、北方、四維、上方下方，如是十方一切諸世界，是為甚多不可計界，都普一切皆令得作人身。得作人身已，如是人輩，目連！如來一種類，一一皆使如如來，皆復作比丘僧！如是輩展轉復不能自知。

「復置，目連！十方十恒邊沙佛剎中，目連！如如來今坐，於是持佛眼，視諸佛剎中，持佛所知，譬如是數於百千劫說不能究竟。如是不可計佛剎，於是間坐見，乃爾所佛剎如怛薩阿竭慧譬喻所說，令一切皆如辟支佛，索不能知、不能數、不能稱、不能視。辟支佛常皆不能知，何況弟子？以是故，如來皆見知，如是百、如是千、如是百千、如是拘利百千、如是恒迦羅、如是頻颰、如是阿壽、如是阿僧祇、如是不可計數、如是恒邊沙、如是三千大千不可計數國，皆悉遍滿中。如是目連！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復置，目連！十方十恒邊沙佛剎中，目連！如如來今坐，於是持佛眼，視諸佛剎中，持佛所知，譬如是數於百千劫說不能究竟。如是不可計佛剎，於是間坐見，乃爾所佛剎如怛薩阿竭慧譬喻所說，令一切皆如辟支佛，索不能知、不能數、不能稱、不能視。辟支佛常皆不能知，何況弟子？以是故，如來皆見知，如是百、如是千、如是百千、如是拘利百千、如是恒迦羅、如是頻颰、如是阿壽、如是阿僧祇、如是不可計數、如是恒邊沙、如是三千大千不可計數國，皆悉遍滿中。如是目連！」

佛言：「如是數無所罣礙，眼所見直一而視，而不睥睨視，亦不延頸視，持佛眼一而視，遍悉見十方不可計無央數難思議無邊無際剎土中。如是比論佛剎土，其中人民及蜎蜚蠕動之類，如是。如是比一切薩惒薩之界，多於地土之分。如是薩惒薩前世初未曾有行，皆令得人身已，皆使作遮迦越王。一一遮迦越王，各各坐有官屬。一遮迦越王者，其官屬都盧皆如爾所，遮迦越王展轉如是！如是目連！都盧爾所遮迦越王官屬，為一遮迦越王官屬。如此數如是比，皆為如來，其像色貌皆一種類。如是因緣一切皆住前，一一遮迦越王及其官屬在前，皆各自見有如來、諸比丘僧，諸遮迦越王各自呼：『獨有如來！』謂其餘皆無，各各皆悉各各自見一如來，謂餘為無，各各皆悉爾！如是諸遮迦越王及其官屬，身一一諸毛皆各一如來；一如來皆各有比丘僧。如是，非是如來道神足無極之變化？其聞是者，不敢微意言非是如來無極示現之變化也。若有起念，是真為如來無極示現變化之所為。如是為不可計慧所為事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是數無所罣礙，眼所見直一而視，而不睥睨視，亦不延頸視，持佛眼一而視，遍悉見十方不可計無央數難思議無邊無際剎土中。如是比論佛剎土，其中人民及蜎蜚蠕動之類，如是。如是比一切薩惒薩之界，多於地土之分。如是薩惒薩前世初未曾有行，皆令得人身已，皆使作遮迦越王。一一遮迦越王，各各坐有官屬。一遮迦越王者，其官屬都盧皆如爾所，遮迦越王展轉如是！如是目連！都盧爾所遮迦越王官屬，為一遮迦越王官屬。如此數如是比，皆為如來，其像色貌皆一種類。如是因緣一切皆住前，一一遮迦越王及其官屬在前，皆各自見有如來、諸比丘僧，諸遮迦越王各自呼：『獨有如來！』謂其餘皆無，各各皆悉各各自見一如來，謂餘為無，各各皆悉爾！如是諸遮迦越王及其官屬，身一一諸毛皆各一如來；一如來皆各有比丘僧。如是，非是如來道神足無極之變化？其聞是者，不敢微意言非是如來無極示現之變化也。若有起念，是真為如來無極示現變化之所為。如是為不可計慧所為事。

「目連！如是於目連意云何？如我令乃爾所人，皆立之於遮迦越王處如是品福分。如是品福分，皆使得作遮迦越王，七寶皆具，如是福分寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！如是於目連意云何？如我令乃爾所人，皆立之於遮迦越王處如是品福分。如是品福分，皆使得作遮迦越王，七寶皆具，如是福分寧多不？」

目連白佛言：「甚多甚多。天中天！使一人得者，其福無能計量，乃爾所人不可計、不可限，其多安過之安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「甚多甚多。天中天！使一人得者，其福無能計量，乃爾所人不可計、不可限，其多安過之安。」

佛言：「目連！如是所說當受持，熟思惟之！如是諸薩惒薩作遮迦越王所福分，如是福分甚多，不如如來一毛之福，出過是上無央數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！如是所說當受持，熟思惟之！如是諸薩惒薩作遮迦越王所福分，如是福分甚多，不如如來一毛之福，出過是上無央數。」

於是目連白佛言：「如是為是如來之德，是為如來、為大神足、為大分、為大能。如是世界我悔無所及。何以故？於諸法神通達而自損。」目連復白佛言：「彼諸一切，聞是如來道神足無極之大變化，皆逮得大德，其有聞已，發一心念其中事，欲求解脫、欲學逮滿、欲得是道神足無極之變化者，為發阿耨多羅三耶三菩心。世尊！如此輩人當頭面禮之。所以者何？如是人得不久，是輩終不復畏墮三惡道，亦不復疑，如是如是議；亦不願天、龍、鬼神揵沓惒；亦不願作梵天。如是世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是目連白佛言：「如是為是如來之德，是為如來、為大神足、為大分、為大能。如是世界我悔無所及。何以故？於諸法神通達而自損。」目連復白佛言：「彼諸一切，聞是如來道神足無極之大變化，皆逮得大德，其有聞已，發一心念其中事，欲求解脫、欲學逮滿、欲得是道神足無極之變化者，為發阿耨多羅三耶三菩心。世尊！如此輩人當頭面禮之。所以者何？如是人得不久，是輩終不復畏墮三惡道，亦不復疑，如是如是議；亦不願天、龍、鬼神揵沓惒；亦不願作梵天。如是世尊！」

目連於是聞道神足無極變化，起住叉手發聲言：「南無佛世尊！當為聞是輩人作禮，令是人疾逮所願。欲發者、已發者，皆令是輩人逮得無極如佛無極，令心於是不復轉、不猶豫、不復疑信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連於是聞道神足無極變化，起住叉手發聲言：「南無佛世尊！當為聞是輩人作禮，令是人疾逮所願。欲發者、已發者，皆令是輩人逮得無極如佛無極，令心於是不復轉、不猶豫、不復疑信。」

爾時諸天、龍、閱叉、揵沓惒、釋梵護持世者，供養於佛，以及於法言皆悉願樂。是時百千種諸音樂器不鼓而自鳴，天優鉢羅、波曇、拘文、芬陀利華，滿於忉利天上。聞是法言品所說時，七萬二千那術諸天，從本來作功德，皆發阿耨多羅三耶三菩心，皆說是言：「我曹於後當來世，當在諸天及世間人前作大師子吼，如今日佛世尊師子之吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天、龍、閱叉、揵沓惒、釋梵護持世者，供養於佛，以及於法言皆悉願樂。是時百千種諸音樂器不鼓而自鳴，天優鉢羅、波曇、拘文、芬陀利華，滿於忉利天上。聞是法言品所說時，七萬二千那術諸天，從本來作功德，皆發阿耨多羅三耶三菩心，皆說是言：「我曹於後當來世，當在諸天及世間人前作大師子吼，如今日佛世尊師子之吼。」

爾時月天子、月星天子前白佛言：「世尊！是族姓子、族姓女，於是法言品所說，若受、若持、若念、若說，於大眾中普廣說之，當得幾所福祐功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月天子、月星天子前白佛言：「世尊！是族姓子、族姓女，於是法言品所說，若受、若持、若念、若說，於大眾中普廣說之，當得幾所福祐功德？」

佛語天子：「於是三寶，若族姓子、族姓女，不斷不忘求逮以於是法言，若自持、為他人說。何以故？如天子聞是法，亦不於弟子心有所求；亦不於辟支佛心有所求，心常在阿耨多羅三耶三菩。何以故？持淨解脫。天子！得利諸根，於是法言為逮為起道起歡喜心，於解脫而不疑。天子！當持是法言而廣說之，不斷三寶而得住。於是法言若持、若諷誦、若為人說，於天子意云何？不斷三寶而常住。若有於是法若持、若說，於天子云何？不斷於三寶而住。供養於千佛衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥所當得於百千劫中，寧有能計是人所得功德者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語天子：「於是三寶，若族姓子、族姓女，不斷不忘求逮以於是法言，若自持、為他人說。何以故？如天子聞是法，亦不於弟子心有所求；亦不於辟支佛心有所求，心常在阿耨多羅三耶三菩。何以故？持淨解脫。天子！得利諸根，於是法言為逮為起道起歡喜心，於解脫而不疑。天子！當持是法言而廣說之，不斷三寶而得住。於是法言若持、若諷誦、若為人說，於天子意云何？不斷三寶而常住。若有於是法若持、若說，於天子云何？不斷於三寶而住。供養於千佛衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥所當得於百千劫中，寧有能計是人所得功德者？」

「不，無有能知者。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不，無有能知者。世尊！」

佛言：「如是天子！於是所說法言，有智黠者知是福不可計無有限量。若有於是法言若持、於眾中說，其福過是，無能計者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是天子！於是所說法言，有智黠者知是福不可計無有限量。若有於是法言若持、於眾中說，其福過是，無能計者。」

於是彌勒白佛言：「世尊！是法言名為何等？當云何持奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是彌勒白佛言：「世尊！是法言名為何等？當云何持奉行？」

佛語彌勒：「卿彌勒！是法言名為『於忉利天所說』持，一名為『道神足無極變化』持。是屬累以相寄。卿彌勒當審諦持，於大會中審諦具足說之。彌勒！如是像經，於閻浮利天下甚難得聞。如是彌勒！如我所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語彌勒：「卿彌勒！是法言名為『於忉利天所說』持，一名為『道神足無極變化』持。是屬累以相寄。卿彌勒當審諦持，於大會中審諦具足說之。彌勒！如是像經，於閻浮利天下甚難得聞。如是彌勒！如我所說。」

佛說已，皆歡喜，月天子、月星天子、彌勒菩薩、賢者大目揵連，諸天、龍、閱叉、揵陀羅、阿須倫、阿須倫民，莫不樂聞歡喜，前為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說已，皆歡喜，月天子、月星天子、彌勒菩薩、賢者大目揵連，諸天、龍、閱叉、揵陀羅、阿須倫、阿須倫民，莫不樂聞歡喜，前為佛作禮。