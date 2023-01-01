佛昇忉利天為母說法經

佛昇忉利天為母說法經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昇忉利天為母說法經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

於是賢者大目揵連，咸請勸發於無央數億百千姟諸天子眾、欲行天人、色行天人，各各疾取華香、擣香、雜香、繒幡，各往詣佛供養世尊，前禮足下却住一面。時，目揵連還詣大聖，稽首于地遷住佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者大目揵連，咸請勸發於無央數億百千姟諸天子眾、欲行天人、色行天人，各各疾取華香、擣香、雜香、繒幡，各往詣佛供養世尊，前禮足下却住一面。時，目揵連還詣大聖，稽首于地遷住佛前。

佛告目連：「汝聽如來所現神足正覺變化，有經名曰如來感動威變，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「汝聽如來所現神足正覺變化，有經名曰如來感動威變，善思念之。」

目連應曰：「受教而聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連應曰：「受教而聽。」

佛告目連：「斯三千大千世界，百億日月、百億四大海、百億須彌山王、百億四天下，是則名曰三千大千世界一佛國土。於意云何？佛為獨在一閻浮提成正覺乎！莫作斯觀。所以者何？吾普悉遍諸四方面佛之世界，順如所應，為眾生類講說經法。或以成佛；或復自現從在胞胎；或復示現在兜術天；或復現身已，滅度矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「斯三千大千世界，百億日月、百億四大海、百億須彌山王、百億四天下，是則名曰三千大千世界一佛國土。於意云何？佛為獨在一閻浮提成正覺乎！莫作斯觀。所以者何？吾普悉遍諸四方面佛之世界，順如所應，為眾生類講說經法。或以成佛；或復自現從在胞胎；或復示現在兜術天；或復現身已，滅度矣。」

佛告目連：「於此三千大千世界，在于東方去此萬二千四大天下四大之域，則有世界名曰無垢。其佛號曰離垢意如來、至真、等正覺，現在說法。斯四大域佛之世界，所與眾生婬、怒、癡薄，易可開化。少菩薩學及辟支佛乘，多諸聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「於此三千大千世界，在于東方去此萬二千四大天下四大之域，則有世界名曰無垢。其佛號曰離垢意如來、至真、等正覺，現在說法。斯四大域佛之世界，所與眾生婬、怒、癡薄，易可開化。少菩薩學及辟支佛乘，多諸聲聞。

「又目揵連！離垢意如來，一一集會說經法時，導九十九億諸聲聞等，其土所化不別四證如此國土，不說須陀洹、斯陀含、阿那含。其彼世界一坐聽經，證六神通至八脫門。逮獲神足踊在虛空四丈九尺，身中出火還耶維已而般泥洹，忽即㸌滅無有烟炭。其土如來常說經法未曾休廢，救濟群生亦無懈息，諸聲聞等日日滅度。亦不販賣估作治產，欲得飲食從意應至，不傳口教。衣食、屋宅悉為化生，如忉利天皆自然生，不由胞胎。紫金為地。離垢意如來壽五百歲，其土人民亦復如是，亦有中夭。目連！欲知彼界如來講說法者，豈異人乎！勿造斯觀。所以者何？則吾身是也！佛之神足威變所為，則非一切聲聞、緣覺之所能及也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又目揵連！離垢意如來，一一集會說經法時，導九十九億諸聲聞等，其土所化不別四證如此國土，不說須陀洹、斯陀含、阿那含。其彼世界一坐聽經，證六神通至八脫門。逮獲神足踊在虛空四丈九尺，身中出火還耶維已而般泥洹，忽即㸌滅無有烟炭。其土如來常說經法未曾休廢，救濟群生亦無懈息，諸聲聞等日日滅度。亦不販賣估作治產，欲得飲食從意應至，不傳口教。衣食、屋宅悉為化生，如忉利天皆自然生，不由胞胎。紫金為地。離垢意如來壽五百歲，其土人民亦復如是，亦有中夭。目連！欲知彼界如來講說法者，豈異人乎！勿造斯觀。所以者何？則吾身是也！佛之神足威變所為，則非一切聲聞、緣覺之所能及也。」

佛告目連：「於斯三千大千世界南方，去此十八四大域，其四大域名曰寶成，而以三寶——金、銀、琉璃——為地、為樹。有佛號曰寶體品如來、至真、等正覺，現在說法。但演宣示緣覺之法，少聲聞乘，諸菩薩學亦復薄尠，及緣覺乘。若使彼國土忽終沒者，則生他方空佛境界成緣覺道。於目連心所憶云何？寶體品如來講說經者，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是。如來於彼現威神變講說經法，則非一切聲聞、緣覺之所及知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「於斯三千大千世界南方，去此十八四大域，其四大域名曰寶成，而以三寶——金、銀、琉璃——為地、為樹。有佛號曰寶體品如來、至真、等正覺，現在說法。但演宣示緣覺之法，少聲聞乘，諸菩薩學亦復薄尠，及緣覺乘。若使彼國土忽終沒者，則生他方空佛境界成緣覺道。於目連心所憶云何？寶體品如來講說經者，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是。如來於彼現威神變講說經法，則非一切聲聞、緣覺之所及知也。」

佛告目連：「於斯三千大千世界西方，去此二十二四大域，其四域界名寶錦。悉以七寶，金、銀、琉璃、水精、珊瑚、琥珀、車𤦲、瑪瑙合成土地，其境樹木眾寶化成，經行棚閣、欄楯、苑囿皆以七寶。其浴池中滿八味水清澄且美。猶如兜術天上諸天宮殿飲食、被服，彼界人民亦復如是等無差特。又其土地無女人名，亦復不從女人生矣。人民之類不興穢濁，化生蓮華結加趺坐。其土眾生無婬、怒、癡，無貪欲想、無瞋恚想、無危害想亦無胞胎。彼佛號曰寶成如來、至真、等正覺，現在說法。其佛所說不講異義，但演菩薩法典之藏，總持金剛分別三場，奉修六度無極之行。彼無央數不可思議眾生之類，皆發無上正真道意。不可計人得不起法忍；授無量人無上正真道慧。其界無有二乘之名，聲聞、緣覺之言行，純有大乘，無諸情欲，一切鮮潔而無穢濁諸菩薩眾充滿世界。其佛壽命八萬四千載。世人終後不趣地獄、餓鬼、畜生，不墮八難。斯諸菩薩若遷神命，即便往生清淨佛土現在佛所。天、龍、鬼神、阿須輪、揵陀羅、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，心皆同一志一切智諸通之慧，不樂異義唯樂佛法。天龍鬼神形體被服，舉動進止不可分別，唯名異耳。天龍鬼神及世人民，皆同一源無有異流。於目連心意之云何？寶成如來豈異人乎！於彼境界講說經道，開發教化一切群黎。勿造斯觀也。所以者何？則吾身是。斯即如來神足變化，則非聲聞、緣覺之所及知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「於斯三千大千世界西方，去此二十二四大域，其四域界名寶錦。悉以七寶，金、銀、琉璃、水精、珊瑚、琥珀、車𤦲、瑪瑙合成土地，其境樹木眾寶化成，經行棚閣、欄楯、苑囿皆以七寶。其浴池中滿八味水清澄且美。猶如兜術天上諸天宮殿飲食、被服，彼界人民亦復如是等無差特。又其土地無女人名，亦復不從女人生矣。人民之類不興穢濁，化生蓮華結加趺坐。其土眾生無婬、怒、癡，無貪欲想、無瞋恚想、無危害想亦無胞胎。彼佛號曰寶成如來、至真、等正覺，現在說法。其佛所說不講異義，但演菩薩法典之藏，總持金剛分別三場，奉修六度無極之行。彼無央數不可思議眾生之類，皆發無上正真道意。不可計人得不起法忍；授無量人無上正真道慧。其界無有二乘之名，聲聞、緣覺之言行，純有大乘，無諸情欲，一切鮮潔而無穢濁諸菩薩眾充滿世界。其佛壽命八萬四千載。世人終後不趣地獄、餓鬼、畜生，不墮八難。斯諸菩薩若遷神命，即便往生清淨佛土現在佛所。天、龍、鬼神、阿須輪、揵陀羅、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，心皆同一志一切智諸通之慧，不樂異義唯樂佛法。天龍鬼神形體被服，舉動進止不可分別，唯名異耳。天龍鬼神及世人民，皆同一源無有異流。於目連心意之云何？寶成如來豈異人乎！於彼境界講說經道，開發教化一切群黎。勿造斯觀也。所以者何？則吾身是。斯即如來神足變化，則非聲聞、緣覺之所及知也。」

佛告目連：「於此三千大千世界北方去，是計三十六四大諸域，其四大域名無恐懼，黃金、白銀交成其界。彼土無有地獄、餓鬼、畜生之患難也，亦無八處之恐懼也。人民所行無犯禁戒及與邪見，志性禮節調順，無卒暴者，亦無外道眾、邪異學之名聲也。佛號無畏如來、至真、等正覺，現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「於此三千大千世界北方去，是計三十六四大諸域，其四大域名無恐懼，黃金、白銀交成其界。彼土無有地獄、餓鬼、畜生之患難也，亦無八處之恐懼也。人民所行無犯禁戒及與邪見，志性禮節調順，無卒暴者，亦無外道眾、邪異學之名聲也。佛號無畏如來、至真、等正覺，現在說法。

「其佛始往詣樹下時，須摩提等七十二姟諸魔往，欲與佛戰。又彼如來為菩薩時，行無放逸成諸通慧，魔便遮往。應時如來隨諸魔數化諸佛樹，變諸菩薩其數亦爾，各各別坐於佛樹下。時，諸魔怪未曾有：『何所為審菩薩身者？吾等當往，妨廢所興壞其道意。』諸化菩薩告眾魔曰：『一切諸法皆如幻化，於今仁者欲何所亂？假使卿等能分別了，發於無上正真之道，福德慶者；若復勸助，使發道意。遮發道意，又來壞亂之罪釁者。卿等未曾乃復懷害。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其佛始往詣樹下時，須摩提等七十二姟諸魔往，欲與佛戰。又彼如來為菩薩時，行無放逸成諸通慧，魔便遮往。應時如來隨諸魔數化諸佛樹，變諸菩薩其數亦爾，各各別坐於佛樹下。時，諸魔怪未曾有：『何所為審菩薩身者？吾等當往，妨廢所興壞其道意。』諸化菩薩告眾魔曰：『一切諸法皆如幻化，於今仁者欲何所亂？假使卿等能分別了，發於無上正真之道，福德慶者；若復勸助，使發道意。遮發道意，又來壞亂之罪釁者。卿等未曾乃復懷害。』

「諸魔又問：『發無上正真道意，及勸化人發大道者，其福云何？』菩薩答曰：『正使江河沙等，諸佛世界滿中七寶，以用布施發道意者，福德超彼。又復正使江河沙等，諸佛國土所有眾生，悉共供養一切施、安奉眾學者，恣其所欲。設復有人勸發道意，德超于彼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸魔又問：『發無上正真道意，及勸化人發大道者，其福云何？』菩薩答曰：『正使江河沙等，諸佛世界滿中七寶，以用布施發道意者，福德超彼。又復正使江河沙等，諸佛國土所有眾生，悉共供養一切施、安奉眾學者，恣其所欲。設復有人勸發道意，德超于彼。』

「又復問曰：『假使有人亂壞道意，其罪如何？』諸菩薩曰：『設復有人普取眾生挑其瞳子，罪寧多不？』答曰：『甚多。』報曰：『壞道意者，罪過於彼。』時，無數億諸魔之眾，聞此言說覩大變化，皆發無上正真道意。皆以天華、天香、雜香、散華、燒香奉諸菩薩，鼓諸音樂百千之數。各歎頌曰：『願令聖眾疾得無上正真之道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復問曰：『假使有人亂壞道意，其罪如何？』諸菩薩曰：『設復有人普取眾生挑其瞳子，罪寧多不？』答曰：『甚多。』報曰：『壞道意者，罪過於彼。』時，無數億諸魔之眾，聞此言說覩大變化，皆發無上正真道意。皆以天華、天香、雜香、散華、燒香奉諸菩薩，鼓諸音樂百千之數。各歎頌曰：『願令聖眾疾得無上正真之道。』

「時，彼菩薩成最正覺，尋有異天而舉聲曰：『斯諸魔眾皆脫惡趣，乃發道意。如來為施無恐懼義。』以是之故，如來名曰為無所畏。無所畏如來豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！」佛言：「目連！佛變斯名，于彼世界示現說法，是為如來威神之感，則非一切聲聞、緣覺之所能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼菩薩成最正覺，尋有異天而舉聲曰：『斯諸魔眾皆脫惡趣，乃發道意。如來為施無恐懼義。』以是之故，如來名曰為無所畏。無所畏如來豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！」佛言：「目連！佛變斯名，于彼世界示現說法，是為如來威神之感，則非一切聲聞、緣覺之所能及。」

佛告目連：「於此三千大千世界東南，去斯八萬四千諸四大域，其域名曰普錦綵色，佛號眾華如來、至真、等正覺，現在說法。彼四大域種種妙好，八品珍寶以成為地，交露寶幔。其地柔軟如上妙衣，以珍為草，自然四寸遍布于地；足蹈其上則便陷偃，舉足還復。其地平正猶若如掌。普錦世界有大城郭名曰上賢，人民熾盛安隱無患，米穀平賤快樂不倫，人民繁滋。其城東西長千二百八十里，南北廣六百四十里。上賢大城人民所居，眾多難計，復多於此安迦摩竭拘婁沙國。眾華如來常遊在於上賢大城，若一說法化三垓人得羅漢證；有三垓人至阿那含；有三垓人至斯陀含寂寞之行；有三垓人得道迹證；有三垓人化緣覺乘；又兩倍人皆發無上正真道意；有無數人皆殖眾德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「於此三千大千世界東南，去斯八萬四千諸四大域，其域名曰普錦綵色，佛號眾華如來、至真、等正覺，現在說法。彼四大域種種妙好，八品珍寶以成為地，交露寶幔。其地柔軟如上妙衣，以珍為草，自然四寸遍布于地；足蹈其上則便陷偃，舉足還復。其地平正猶若如掌。普錦世界有大城郭名曰上賢，人民熾盛安隱無患，米穀平賤快樂不倫，人民繁滋。其城東西長千二百八十里，南北廣六百四十里。上賢大城人民所居，眾多難計，復多於此安迦摩竭拘婁沙國。眾華如來常遊在於上賢大城，若一說法化三垓人得羅漢證；有三垓人至阿那含；有三垓人至斯陀含寂寞之行；有三垓人得道迹證；有三垓人化緣覺乘；又兩倍人皆發無上正真道意；有無數人皆殖眾德本。

「彼四大域其境界中，而有一樹名蜜合成，常有華實其味甚美如百味饌。男子、女人若取華實當食之者，晝夜七日飽不飢渴，顏容姝好色中改變，精氣充滿、勢力強盛、形體輕便。食是已後亦不大行、亦不小便、無有涕唾。土不耕種賈販求利。服是華實自然安隱。亦無貧富，飲食、居宅等無差特。又彼如來諸聲聞等，六十四億百千諸姟諸菩薩眾復倍此數。而彼如來所遊觀園名曰普華，佛所食處。佛與聲聞、諸菩薩眾，適坐飯頃。尋時諸樹曲躬作禮，有此華實自然來入比丘鉢中。飯食已竟，有諸樹木復重作禮復住如故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼四大域其境界中，而有一樹名蜜合成，常有華實其味甚美如百味饌。男子、女人若取華實當食之者，晝夜七日飽不飢渴，顏容姝好色中改變，精氣充滿、勢力強盛、形體輕便。食是已後亦不大行、亦不小便、無有涕唾。土不耕種賈販求利。服是華實自然安隱。亦無貧富，飲食、居宅等無差特。又彼如來諸聲聞等，六十四億百千諸姟諸菩薩眾復倍此數。而彼如來所遊觀園名曰普華，佛所食處。佛與聲聞、諸菩薩眾，適坐飯頃。尋時諸樹曲躬作禮，有此華實自然來入比丘鉢中。飯食已竟，有諸樹木復重作禮復住如故。」

佛言：「目連！彼之世界功德巍巍乃如是矣。眾華如來則吾身是。今續現在，以此名號講說經義，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！彼之世界功德巍巍乃如是矣。眾華如來則吾身是。今續現在，以此名號講說經義，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」

佛告目連：「斯三千大千世界西南方，去此七大四域，有四方界名曰選擇。一一方域有八萬四千國，一一國有八萬四千王，一一王有八萬四千城。其州域大邦郡國縣邑、村落，人民之眾億百千垓具足備滿，斯一切王棄去非法。一一王者有八萬四千夫人婇女，一切婇女國中第一為真玉女。一一國王有五百子，或有千二百子者。一一諸王以正治國，不加鞭杖刀刃不設，各各教化不令而從。佛名釋寶光明如來、至真、等正覺，現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「斯三千大千世界西南方，去此七大四域，有四方界名曰選擇。一一方域有八萬四千國，一一國有八萬四千王，一一王有八萬四千城。其州域大邦郡國縣邑、村落，人民之眾億百千垓具足備滿，斯一切王棄去非法。一一王者有八萬四千夫人婇女，一切婇女國中第一為真玉女。一一國王有五百子，或有千二百子者。一一諸王以正治國，不加鞭杖刀刃不設，各各教化不令而從。佛名釋寶光明如來、至真、等正覺，現在說法。

「彼佛所遊厥四方域精舍，香座高四丈九尺，一一座床香氣流布。於四天下而雨天華，散於釋寶光明如來上，百千伎樂自然和鳴，天地忽然為大震動音聲如梵，積累功德不可稱計。百千之福為轉法輪，斷諸塵勞泥洹無垢，名曰將護。諸菩薩容如來說法為四大。八萬四千王住在宮中，及諸婇女，男女大小聞了道義，悉得遠塵離垢諸法，法眼生。諸王妻子、中宮眷屬悉發無上正真道意，皆同一音各自宣言：『志願出家。』如來勸讚，悉使一時同作沙門。若遊郡國縣邑、丘聚、村落，造行亦不種作，自然生粳米，諸天悉來供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛所遊厥四方域精舍，香座高四丈九尺，一一座床香氣流布。於四天下而雨天華，散於釋寶光明如來上，百千伎樂自然和鳴，天地忽然為大震動音聲如梵，積累功德不可稱計。百千之福為轉法輪，斷諸塵勞泥洹無垢，名曰將護。諸菩薩容如來說法為四大。八萬四千王住在宮中，及諸婇女，男女大小聞了道義，悉得遠塵離垢諸法，法眼生。諸王妻子、中宮眷屬悉發無上正真道意，皆同一音各自宣言：『志願出家。』如來勸讚，悉使一時同作沙門。若遊郡國縣邑、丘聚、村落，造行亦不種作，自然生粳米，諸天悉來供養之。

「其佛第一講法，諸聲聞眾皆得立于須陀洹果，諸菩薩乘皆逮信忍。第二說法得斯陀含果，諸菩薩乘皆悉逮得柔順法忍。第三法會講說經典住阿那含，諸菩薩學獲致五通。第四說法立於羅漢，諸菩薩學得不起法忍。諸王中宮女子官屬，皆轉女身得為男子。斯諸如來悉授其決，皆當逮得無上正真之道。於意云何？彼界如來名釋寶光明，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！以此名號于彼世界示現說法。如來變動，則非一切聲聞緣覺之所能知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其佛第一講法，諸聲聞眾皆得立于須陀洹果，諸菩薩乘皆逮信忍。第二說法得斯陀含果，諸菩薩乘皆悉逮得柔順法忍。第三法會講說經典住阿那含，諸菩薩學獲致五通。第四說法立於羅漢，諸菩薩學得不起法忍。諸王中宮女子官屬，皆轉女身得為男子。斯諸如來悉授其決，皆當逮得無上正真之道。於意云何？彼界如來名釋寶光明，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！以此名號于彼世界示現說法。如來變動，則非一切聲聞緣覺之所能知也。」

佛告目連：「於是三千大千世界西北方，去此五十五四大方域，有四方域號名香土。以上妙好栴檀、雜香為閻浮提土地，有樹名曰普香。一一樹者香聞四十里，自然蓮華大如車輪，有無數葉香氣普流，極柔軟好絕細綵衣，色不可計，光燿煒煒生高二丈。一一蓮華其香之氣，遍四天下香周無量。香為重閣，香為經行。池生蓮華。無有郡縣國邑、丘聚村落，惟有高臺無央數千滿其境界。猶如第六無憍樂天，自然之物人民之安，飲食遊居等無差特。彼土如來說經法時，惟演清淨諸大人教，捨於聲聞、緣覺之事。神通菩薩周遍四方，不可思議諸菩薩眾，逮得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「於是三千大千世界西北方，去此五十五四大方域，有四方域號名香土。以上妙好栴檀、雜香為閻浮提土地，有樹名曰普香。一一樹者香聞四十里，自然蓮華大如車輪，有無數葉香氣普流，極柔軟好絕細綵衣，色不可計，光燿煒煒生高二丈。一一蓮華其香之氣，遍四天下香周無量。香為重閣，香為經行。池生蓮華。無有郡縣國邑、丘聚村落，惟有高臺無央數千滿其境界。猶如第六無憍樂天，自然之物人民之安，飲食遊居等無差特。彼土如來說經法時，惟演清淨諸大人教，捨於聲聞、緣覺之事。神通菩薩周遍四方，不可思議諸菩薩眾，逮得法忍。

「諸菩薩中有菩薩名曰變眾法王，志願高妙獲威成三，忍明神通辯才巍巍，供養、稽首、歸命無央數億百千諸佛。變眾法王菩薩大士勸請世尊演說經典，佛即聽之宣揚道義。即於佛前從座而興高四百里，因從毛孔悉放光明普照世界，自然化生微妙蓮華，其色像貌生無央數億百千葉，遍布境界積四丈九尺。諸天伎樂不鼓自鳴，出八部音法印之聲。一一法印總八十四億經典之訓，一一經典攝二萬二千香氣之敏言，從虛空中自然而建。九十六百千億人立不退轉，當成無上正真之道，皆逮得至不起法忍。諸菩薩眾如是比像周遍彼土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩中有菩薩名曰變眾法王，志願高妙獲威成三，忍明神通辯才巍巍，供養、稽首、歸命無央數億百千諸佛。變眾法王菩薩大士勸請世尊演說經典，佛即聽之宣揚道義。即於佛前從座而興高四百里，因從毛孔悉放光明普照世界，自然化生微妙蓮華，其色像貌生無央數億百千葉，遍布境界積四丈九尺。諸天伎樂不鼓自鳴，出八部音法印之聲。一一法印總八十四億經典之訓，一一經典攝二萬二千香氣之敏言，從虛空中自然而建。九十六百千億人立不退轉，當成無上正真之道，皆逮得至不起法忍。諸菩薩眾如是比像周遍彼土。

「其境人民無有盲聾亦無跛蹇，亦無惡色瑕穢之難，無貧匱者。斯眾菩薩三十二相莊嚴其身，無有異樂以法為樂，亦不食飲，服志禪定以為供養。彼無八處及與惡趣，假使壽終無有別趣，惟歸佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其境人民無有盲聾亦無跛蹇，亦無惡色瑕穢之難，無貧匱者。斯眾菩薩三十二相莊嚴其身，無有異樂以法為樂，亦不食飲，服志禪定以為供養。彼無八處及與惡趣，假使壽終無有別趣，惟歸佛道。」

佛言：「目連！於意云何？釋賢光明如來，則吾身是也！如來于彼變化感動，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！於意云何？釋賢光明如來，則吾身是也！如來于彼變化感動，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」

佛告目連：「於是三千大千世界東北方，去此四十二四方大域，有別大界名曰志危。其土人民婬、怒、癡盛，弊惡慳貪手執刀杖，無信、嫉妬、犯戒、瞋恚，多為徙倚懈怠慢突，放心恣意而不安詳。計有吾我，貪人壽命，復無智慧，不知時節、不曉羞慚，志性卒暴而無恭敬。彼土眾生顏貌變惡下劣卑賤，相求長短欲相危害，憙相罵詈誹謗相言。風雨不時，邪辭相教。其地堅鞕麁惡之瑕，荊棘污穢周布土境。斯諸人民形體顏貌似氷麻油草木藍色，衣服醜陋、飲食麁惡、貧窮困厄。土石七凶，人民憍念。是天宮殿人民之黨，若得財寶悉沒王藏。彼土人民遭眾罰厄，加之杖痛一類無差也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「於是三千大千世界東北方，去此四十二四方大域，有別大界名曰志危。其土人民婬、怒、癡盛，弊惡慳貪手執刀杖，無信、嫉妬、犯戒、瞋恚，多為徙倚懈怠慢突，放心恣意而不安詳。計有吾我，貪人壽命，復無智慧，不知時節、不曉羞慚，志性卒暴而無恭敬。彼土眾生顏貌變惡下劣卑賤，相求長短欲相危害，憙相罵詈誹謗相言。風雨不時，邪辭相教。其地堅鞕麁惡之瑕，荊棘污穢周布土境。斯諸人民形體顏貌似氷麻油草木藍色，衣服醜陋、飲食麁惡、貧窮困厄。土石七凶，人民憍念。是天宮殿人民之黨，若得財寶悉沒王藏。彼土人民遭眾罰厄，加之杖痛一類無差也。」

佛言：「目連！彼土人民勤苦之患現在如是。假使命過終沒之後，悉墮地獄、餓鬼、畜生。其佛名曰心念愍哀如來、至真、等正覺。講說經法現十八變而演典籍，七百歲中無有一人受法教者。其佛世尊不以懈厭，興發大哀益加演經。其佛若入郡國縣邑、邦域村落，人民見之皆共罵詈誹謗毀辱唾賤，瓦石打之。彼如來尊欲開化故，亦不退止。時，佛復於七百歲中說經，八十四姟人皆得羅漢，得阿那含、斯陀含、須陀洹；各各亦復八十四姟，悉於一日出作沙門受成就戒。一切學者及不學者，於三月竟不樂餘談，一日之中皆般泥洹。又其如來續存處世，復有五人學菩薩乘，宿有餘釁生彼佛土，遭勤苦惱佛為說經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！彼土人民勤苦之患現在如是。假使命過終沒之後，悉墮地獄、餓鬼、畜生。其佛名曰心念愍哀如來、至真、等正覺。講說經法現十八變而演典籍，七百歲中無有一人受法教者。其佛世尊不以懈厭，興發大哀益加演經。其佛若入郡國縣邑、邦域村落，人民見之皆共罵詈誹謗毀辱唾賤，瓦石打之。彼如來尊欲開化故，亦不退止。時，佛復於七百歲中說經，八十四姟人皆得羅漢，得阿那含、斯陀含、須陀洹；各各亦復八十四姟，悉於一日出作沙門受成就戒。一切學者及不學者，於三月竟不樂餘談，一日之中皆般泥洹。又其如來續存處世，復有五人學菩薩乘，宿有餘釁生彼佛土，遭勤苦惱佛為說經。」

目連白佛言：「其土菩薩以何罪殃，生彼土弊惡之處耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「其土菩薩以何罪殃，生彼土弊惡之處耶？」

佛告目連：「菩薩以四事法，生於惡處受于惱患也。何等四？假使菩薩慕供養利，不學道法即生惡處。復次，目連！菩薩又喜誹謗正法，既自不學又止他人令不受持。復次，目連！菩薩呵折他人，斷不得共行誹謗之。復次，目連！菩薩不護身口意者。以是四法，生於惡趣而受惱患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「菩薩以四事法，生於惡處受于惱患也。何等四？假使菩薩慕供養利，不學道法即生惡處。復次，目連！菩薩又喜誹謗正法，既自不學又止他人令不受持。復次，目連！菩薩呵折他人，斷不得共行誹謗之。復次，目連！菩薩不護身口意者。以是四法，生於惡趣而受惱患。」

佛言：「在彼世界講說經者，則吾身是也。如來現變感動威神，則非一切聲聞、緣覺之所能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「在彼世界講說經者，則吾身是也。如來現變感動威神，則非一切聲聞、緣覺之所能知。」

目連白佛：「如來至真惟於此三千大千世界現作佛事，復於餘國異佛土乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛：「如來至真惟於此三千大千世界現作佛事，復於餘國異佛土乎？」

佛告目連：「今爾所見世尊示現與聲聞俱。吾又復於斯三千大千世界百億四大域，隨人所樂察其本志各為說法。又佛於斯三千世界四方大域，以梵天色像說法、或如來像而現教化、或現白衣不著袈裟、或如帝釋示現說法、或如四王轉輪聖王，如是一切行權方便為說經典。如來于斯三千大千世界，各各隨心之所憙樂，所應度者眾生之類，而為說法開化之也。及在他方無量佛土，一切聲聞、緣覺之乘所不能知也。如日月宮而不動移，普悉現于郡國縣邑、村落丘聚、州域大邦。如來若斯自於佛土而不動搖，則便皆現於無央數諸佛國土，隨從群黎本志所應，為說經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「今爾所見世尊示現與聲聞俱。吾又復於斯三千大千世界百億四大域，隨人所樂察其本志各為說法。又佛於斯三千世界四方大域，以梵天色像說法、或如來像而現教化、或現白衣不著袈裟、或如帝釋示現說法、或如四王轉輪聖王，如是一切行權方便為說經典。如來于斯三千大千世界，各各隨心之所憙樂，所應度者眾生之類，而為說法開化之也。及在他方無量佛土，一切聲聞、緣覺之乘所不能知也。如日月宮而不動移，普悉現于郡國縣邑、村落丘聚、州域大邦。如來若斯自於佛土而不動搖，則便皆現於無央數諸佛國土，隨從群黎本志所應，為說經典。」

目連白佛言：「今所現佛，何所審實？忉利天上閻浮提者？諸天宮中三千大千域者？在他方異佛世界說法者乎？惟天中天當何因知審真佛者？施何所佛，福祐大巨不可稱限？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「今所現佛，何所審實？忉利天上閻浮提者？諸天宮中三千大千域者？在他方異佛世界說法者乎？惟天中天當何因知審真佛者？施何所佛，福祐大巨不可稱限？」

佛告目連：「吾今問爾，從意報之。卿意云何？猶如幻師化造化人，為男、為女何所審實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「吾今問爾，從意報之。卿意云何？猶如幻師化造化人，為男、為女何所審實？」

目連答曰：「無有實者。天中天！所以者何？幻祝術力化有所變，悉無所有不可別知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答曰：「無有實者。天中天！所以者何？幻祝術力化有所變，悉無所有不可別知。」

又問：「目連！所可故化，寧有所辯不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「目連！所可故化，寧有所辯不乎？」

曰：「辯之。天中之天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「辯之。天中之天！」

佛言：「如是一切諸法亦如幻化，不可別知等無差特，亦不作。猶如幻師，任力祝術多所化變，所可化者等無差特。佛亦如是，以智慧聖而普示現諸佛國土，所造平等而無差特，悉為佛事。其有供養斯諸佛者，建立福祐德量一等，諸佛世尊無有差別。是一切法悉無所生亦無有實，猶如幻化。法異，亦無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是一切諸法亦如幻化，不可別知等無差特，亦不作。猶如幻師，任力祝術多所化變，所可化者等無差特。佛亦如是，以智慧聖而普示現諸佛國土，所造平等而無差特，悉為佛事。其有供養斯諸佛者，建立福祐德量一等，諸佛世尊無有差別。是一切法悉無所生亦無有實，猶如幻化。法異，亦無差別。」

佛言：「目連！如來發意之頃，以一毛孔現江河沙等，如來至真三十二相，具足微妙自然顏貌，隨形而化普為說法，而口宣示以六十音。一切如來曉了眾生心之所行，眾生群黎心之所好，悉知根源。順諸群黎而為說法，有所演說眾生悉受，則除苦患。斯諸如來皆以三品，感動變化說眾經法，悉以四辯分別之慧，皆現佛德。於目連意所趣云何？何所如來為第一尊形像威容初最勝耶？化佛者乎？佛所化如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！如來發意之頃，以一毛孔現江河沙等，如來至真三十二相，具足微妙自然顏貌，隨形而化普為說法，而口宣示以六十音。一切如來曉了眾生心之所行，眾生群黎心之所好，悉知根源。順諸群黎而為說法，有所演說眾生悉受，則除苦患。斯諸如來皆以三品，感動變化說眾經法，悉以四辯分別之慧，皆現佛德。於目連意所趣云何？何所如來為第一尊形像威容初最勝耶？化佛者乎？佛所化如來耶？」

目連答曰：「無有尊卑。天中之天！所以者何？有所變動等無差別故也，是故無異。顏貌威容辯才聖達，神足說法有所度脫，不可分別言有差特也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連答曰：「無有尊卑。天中之天！所以者何？有所變動等無差別故也，是故無異。顏貌威容辯才聖達，神足說法有所度脫，不可分別言有差特也。」

佛言：「是故，目連！當造斯觀：其有自然化現法者，無有差特不可別知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是故，目連！當造斯觀：其有自然化現法者，無有差特不可別知。」

佛言：「目連！設了諸法自然化者，則不分別言凡夫有異，況佛法乎！所以者何？目連！一切諸法悉本清淨，諸法皆空。人迷惑者，反住眾想為應不應，從其所喜而為馳騁。其法界者亦無所起、亦無所滅。法界平等如來善解。其有解斯，悉於閻浮提眾生之類前，化現諸佛形像相好及諸比丘，而令人民無覺知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！設了諸法自然化者，則不分別言凡夫有異，況佛法乎！所以者何？目連！一切諸法悉本清淨，諸法皆空。人迷惑者，反住眾想為應不應，從其所喜而為馳騁。其法界者亦無所起、亦無所滅。法界平等如來善解。其有解斯，悉於閻浮提眾生之類前，化現諸佛形像相好及諸比丘，而令人民無覺知者。

「置是，目連！閻浮提人也。正使四方大須彌方域，諸天人民及餘所生，群萌伴黨。如來現入一毛孔，於諸人中變化示現，及與聖眾，諸人各各不能相見，不知所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「置是，目連！閻浮提人也。正使四方大須彌方域，諸天人民及餘所生，群萌伴黨。如來現入一毛孔，於諸人中變化示現，及與聖眾，諸人各各不能相見，不知所入。

「置是，目連！假使三千大千世界眾生之類，復令稍漸悉得人身，一切群生、比丘、聖眾、人民之黨。如來普現於一毛孔，不能相知為何所入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「置是，目連！假使三千大千世界眾生之類，復令稍漸悉得人身，一切群生、比丘、聖眾、人民之黨。如來普現於一毛孔，不能相知為何所入也。

「置是，目連！正所東方江河沙等諸佛國土，及於十方諸佛世界眾生之類，無量世界一切悉變逮得人身。如來遍令一切人民及與聖眾入一毛孔，不使眾生知為所入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「置是，目連！正所東方江河沙等諸佛國土，及於十方諸佛世界眾生之類，無量世界一切悉變逮得人身。如來遍令一切人民及與聖眾入一毛孔，不使眾生知為所入也。

「置是，十方江河沙等諸佛國土群萌之類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「置是，十方江河沙等諸佛國土群萌之類。」

佛言：「目連！今佛現在無罣礙眼，見諸佛國，能以具足聖達佛眼，引若干變而為譬喻，於百千劫說諸佛土，不能究竟；諸佛國土不可限量。又斯一切群萌之黨，悉令得道，猶如緣覺，不能計數稱量知限，何況聲聞！惟有如來能知多少，國土所有廣狹大小、遠近深淺、毫毛分寸分了微塵。正使無量無限不可計會江河沙等，三千大千世界滿其中塵，佛眼無極，以無罣礙聖達皆見。此諸佛國復過于彼。斯諸佛土所有群萌不可限量，人界若斯，眾生甚多，多於地土。斯諸眾生稍稍漸得為人身。一切悉為轉輪聖王，一一聖王如彼眾生眷屬之數，亦復如斯。一切聖王及與官屬，如來悉能各各現入於一毛孔。及與聖眾各不覺知，不知所入也。各見如來一切毛孔，普現佛身及與聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！今佛現在無罣礙眼，見諸佛國，能以具足聖達佛眼，引若干變而為譬喻，於百千劫說諸佛土，不能究竟；諸佛國土不可限量。又斯一切群萌之黨，悉令得道，猶如緣覺，不能計數稱量知限，何況聲聞！惟有如來能知多少，國土所有廣狹大小、遠近深淺、毫毛分寸分了微塵。正使無量無限不可計會江河沙等，三千大千世界滿其中塵，佛眼無極，以無罣礙聖達皆見。此諸佛國復過于彼。斯諸佛土所有群萌不可限量，人界若斯，眾生甚多，多於地土。斯諸眾生稍稍漸得為人身。一切悉為轉輪聖王，一一聖王如彼眾生眷屬之數，亦復如斯。一切聖王及與官屬，如來悉能各各現入於一毛孔。及與聖眾各不覺知，不知所入也。各見如來一切毛孔，普現佛身及與聖眾。

「如來所現威神之變，終不損耗。正使一劫、不可計劫、無量無限劫中現變，如來威聖道德之光不可稱盡，巍巍神妙乃如是也。於意云何？諸轉輪王及與七寶，所獲功德寧增多不乎？」答曰：「甚多，甚多！天中天！無量安住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來所現威神之變，終不損耗。正使一劫、不可計劫、無量無限劫中現變，如來威聖道德之光不可稱盡，巍巍神妙乃如是也。於意云何？諸轉輪王及與七寶，所獲功德寧增多不乎？」答曰：「甚多，甚多！天中天！無量安住。」

佛言：「目連！今吾告汝。如彼一切眾生之類，皆為轉輪聖王，與七寶福悉合集之。不及如來所造成滿一毛之福。德善之慶超出于彼，無以為喻也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目連！今吾告汝。如彼一切眾生之類，皆為轉輪聖王，與七寶福悉合集之。不及如來所造成滿一毛之福。德善之慶超出于彼，無以為喻也。」

爾時，賢者目連白佛言：「惟然。世尊！我得善利慧及餘福。佛為法師聖尊，無限神妙乃爾。威豪無極明達，浩浩堂堂，光輝無邊不可窮底。又天中天有所興造無所損耗，於一切法靡不暢達。我以違失如是之像、無礙之慧，其有眾生得聞若斯——佛之所為威聖之變——一心能聞一句義者，則得善利無極之慶。何況信持諷誦讀者，便當具足如斯神足，發興無上正真之道。如是等人，當為歸命天中之天，無有恐畏，不當復疑有向惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者目連白佛言：「惟然。世尊！我得善利慧及餘福。佛為法師聖尊，無限神妙乃爾。威豪無極明達，浩浩堂堂，光輝無邊不可窮底。又天中天有所興造無所損耗，於一切法靡不暢達。我以違失如是之像、無礙之慧，其有眾生得聞若斯——佛之所為威聖之變——一心能聞一句義者，則得善利無極之慶。何況信持諷誦讀者，便當具足如斯神足，發興無上正真之道。如是等人，當為歸命天中之天，無有恐畏，不當復疑有向惡趣。」

爾時，諸天龍神、釋梵、四天王，從世尊聞佛所示現感動變化，異口同音而諮嗟曰：「南無諸佛！歸命世尊！假使有人能發斯心清淨意者，吾亦歸命為之作禮。興隆大道亦當逮獲。若茲變化猶若如來之所感動也。吾等不疑、無猶豫結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天龍神、釋梵、四天王，從世尊聞佛所示現感動變化，異口同音而諮嗟曰：「南無諸佛！歸命世尊！假使有人能發斯心清淨意者，吾亦歸命為之作禮。興隆大道亦當逮獲。若茲變化猶若如來之所感動也。吾等不疑、無猶豫結。」

時，天、龍、神、揵陀羅、釋梵、四王，五體投地歸命斯經，則以恭敬稽首禮佛，百千伎樂自然為鳴，散天青蓮芙蓉莖華遍忉利天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天、龍、神、揵陀羅、釋梵、四王，五體投地歸命斯經，則以恭敬稽首禮佛，百千伎樂自然為鳴，散天青蓮芙蓉莖華遍忉利天。

佛說經時，七十二垓天人，昔者以來未起道心，今皆發無上正真道意。各自說言：「吾於來世，於天上、世間人民之前，當暢宣顯大師子吼，亦如今日如來所為，興發師子大吼之導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經時，七十二垓天人，昔者以來未起道心，今皆發無上正真道意。各自說言：「吾於來世，於天上、世間人民之前，當暢宣顯大師子吼，亦如今日如來所為，興發師子大吼之導。」

於斯月氏天白佛言：「若有族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀廣為人說，得何福祐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯月氏天白佛言：「若有族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀廣為人說，得何福祐？」

佛言：「假令族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀為他人說，當值三寶而不斷絕。所以者何？其聞經者，不發聲聞、緣覺之心，惟志無上正真道意。所以者何？有學是經，其人則好微妙之義，諸根明達靡不信樂。是故，天子！當造斯觀：能受奉持諷誦讀其經典者，為護三寶令不斷絕。於天子意所察云何？其護三寶使不斷者，設令千佛各壽一劫，寧能歎盡其功德乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假令族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀為他人說，當值三寶而不斷絕。所以者何？其聞經者，不發聲聞、緣覺之心，惟志無上正真道意。所以者何？有學是經，其人則好微妙之義，諸根明達靡不信樂。是故，天子！當造斯觀：能受奉持諷誦讀其經典者，為護三寶令不斷絕。於天子意所察云何？其護三寶使不斷者，設令千佛各壽一劫，寧能歎盡其功德乎？」

答曰：「不能。天中之天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不能。天中之天！」

佛言：「以故天子當了知之，若有受持斯經典者，德不可量也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以故天子當了知之，若有受持斯經典者，德不可量也。」

於斯慈氏菩薩白佛言：「是經名曰何等？何因持名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯慈氏菩薩白佛言：「是經名曰何等？何因持名？」

佛告彌勒：「是經名曰『忉利天品佛現感動威神之變』，奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「是經名曰『忉利天品佛現感動威神之變』，奉持之。」

佛言：「慈氏！慇懃受持諷誦說者，若為他人分別解義，多所成就。於眾人民若斯像經，流布天下甚難得值。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慈氏！慇懃受持諷誦說者，若為他人分別解義，多所成就。於眾人民若斯像經，流布天下甚難得值。」

佛說如是。月氏天子、月上天子、慈氏菩薩、賢者目連，諸天、龍、神、阿須輪、世間人民，莫不歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。月氏天子、月上天子、慈氏菩薩、賢者目連，諸天、龍、神、阿須輪、世間人民，莫不歡喜，作禮而退。