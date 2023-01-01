佛昇忉利天為母說法經
西晉 竺法護譯3卷CBETA T0815大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
佛昇忉利天為母說法經卷下
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西晉月氏三藏竺法護譯
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於是賢者大目揵連，咸請勸發於無央數億百千姟諸天子眾、欲行天人、色行天人，各各疾取華香、擣香、雜香、繒幡，各往詣佛供養世尊，前禮足下却住一面。時，目揵連還詣大聖，稽首于地遷住佛前。
於是賢者大目揵連，咸請勸發於無央數億百千姟諸天子眾、欲行天人、色行天人，各各疾取華香、擣香、雜香、繒幡，各往詣佛供養世尊，前禮足下却住一面。時，目揵連還詣大聖，稽首于地遷住佛前。
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佛告目連：「汝聽如來所現神足正覺變化，有經名曰如來感動威變，善思念之。」
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目連應曰：「受教而聽。」
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佛告目連：「斯三千大千世界，百億日月、百億四大海、百億須彌山王、百億四天下，是則名曰三千大千世界一佛國土。於意云何？佛為獨在一閻浮提成正覺乎！莫作斯觀。所以者何？吾普悉遍諸四方面佛之世界，順如所應，為眾生類講說經法。或以成佛；或復自現從在胞胎；或復示現在兜術天；或復現身已，滅度矣。」
佛告目連：「斯三千大千世界，百億日月、百億四大海、百億須彌山王、百億四天下，是則名曰三千大千世界一佛國土。於意云何？佛為獨在一閻浮提成正覺乎！莫作斯觀。所以者何？吾普悉遍諸四方面佛之世界，順如所應，為眾生類講說經法。或以成佛；或復自現從在胞胎；或復示現在兜術天；或復現身已，滅度矣。」
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佛告目連：「於此三千大千世界，在于東方去此萬二千四大天下四大之域，則有世界名曰無垢。其佛號曰離垢意如來、至真、等正覺，現在說法。斯四大域佛之世界，所與眾生婬、怒、癡薄，易可開化。少菩薩學及辟支佛乘，多諸聲聞。
佛告目連：「於此三千大千世界，在于東方去此萬二千四大天下四大之域，則有世界名曰無垢。其佛號曰離垢意如來、至真、等正覺，現在說法。斯四大域佛之世界，所與眾生婬、怒、癡薄，易可開化。少菩薩學及辟支佛乘，多諸聲聞。
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「又目揵連！離垢意如來，一一集會說經法時，導九十九億諸聲聞等，其土所化不別四證如此國土，不說須陀洹、斯陀含、阿那含。其彼世界一坐聽經，證六神通至八脫門。逮獲神足踊在虛空四丈九尺，身中出火還耶維已而般泥洹，忽即㸌滅無有烟炭。其土如來常說經法未曾休廢，救濟群生亦無懈息，諸聲聞等日日滅度。亦不販賣估作治產，欲得飲食從意應至，不傳口教。衣食、屋宅悉為化生，如忉利天皆自然生，不由胞胎。紫金為地。離垢意如來壽五百歲，其土人民亦復如是，亦有中夭。目連！欲知彼界如來講說法者，豈異人乎！勿造斯觀。所以者何？則吾身是也！佛之神足威變所為，則非一切聲聞、緣覺之所能及也。」
「又目揵連！離垢意如來，一一集會說經法時，導九十九億諸聲聞等，其土所化不別四證如此國土，不說須陀洹、斯陀含、阿那含。其彼世界一坐聽經，證六神通至八脫門。逮獲神足踊在虛空四丈九尺，身中出火還耶維已而般泥洹，忽即㸌滅無有烟炭。其土如來常說經法未曾休廢，救濟群生亦無懈息，諸聲聞等日日滅度。亦不販賣估作治產，欲得飲食從意應至，不傳口教。衣食、屋宅悉為化生，如忉利天皆自然生，不由胞胎。紫金為地。離垢意如來壽五百歲，其土人民亦復如是，亦有中夭。目連！欲知彼界如來講說法者，豈異人乎！勿造斯觀。所以者何？則吾身是也！佛之神足威變所為，則非一切聲聞、緣覺之所能及也。」
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佛告目連：「於斯三千大千世界南方，去此十八四大域，其四大域名曰寶成，而以三寶——金、銀、琉璃——為地、為樹。有佛號曰寶體品如來、至真、等正覺，現在說法。但演宣示緣覺之法，少聲聞乘，諸菩薩學亦復薄尠，及緣覺乘。若使彼國土忽終沒者，則生他方空佛境界成緣覺道。於目連心所憶云何？寶體品如來講說經者，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是。如來於彼現威神變講說經法，則非一切聲聞、緣覺之所及知也。」
佛告目連：「於斯三千大千世界南方，去此十八四大域，其四大域名曰寶成，而以三寶——金、銀、琉璃——為地、為樹。有佛號曰寶體品如來、至真、等正覺，現在說法。但演宣示緣覺之法，少聲聞乘，諸菩薩學亦復薄尠，及緣覺乘。若使彼國土忽終沒者，則生他方空佛境界成緣覺道。於目連心所憶云何？寶體品如來講說經者，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是。如來於彼現威神變講說經法，則非一切聲聞、緣覺之所及知也。」
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佛告目連：「於斯三千大千世界西方，去此二十二四大域，其四域界名寶錦。悉以七寶，金、銀、琉璃、水精、珊瑚、琥珀、車𤦲、瑪瑙合成土地，其境樹木眾寶化成，經行棚閣、欄楯、苑囿皆以七寶。其浴池中滿八味水清澄且美。猶如兜術天上諸天宮殿飲食、被服，彼界人民亦復如是等無差特。又其土地無女人名，亦復不從女人生矣。人民之類不興穢濁，化生蓮華結加趺坐。其土眾生無婬、怒、癡，無貪欲想、無瞋恚想、無危害想亦無胞胎。彼佛號曰寶成如來、至真、等正覺，現在說法。其佛所說不講異義，但演菩薩法典之藏，總持金剛分別三場，奉修六度無極之行。彼無央數不可思議眾生之類，皆發無上正真道意。不可計人得不起法忍；授無量人無上正真道慧。其界無有二乘之名，聲聞、緣覺之言行，純有大乘，無諸情欲，一切鮮潔而無穢濁諸菩薩眾充滿世界。其佛壽命八萬四千載。世人終後不趣地獄、餓鬼、畜生，不墮八難。斯諸菩薩若遷神命，即便往生清淨佛土現在佛所。天、龍、鬼神、阿須輪、揵陀羅、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，心皆同一志一切智諸通之慧，不樂異義唯樂佛法。天龍鬼神形體被服，舉動進止不可分別，唯名異耳。天龍鬼神及世人民，皆同一源無有異流。於目連心意之云何？寶成如來豈異人乎！於彼境界講說經道，開發教化一切群黎。勿造斯觀也。所以者何？則吾身是。斯即如來神足變化，則非聲聞、緣覺之所及知也。」
佛告目連：「於斯三千大千世界西方，去此二十二四大域，其四域界名寶錦。悉以七寶，金、銀、琉璃、水精、珊瑚、琥珀、車𤦲、瑪瑙合成土地，其境樹木眾寶化成，經行棚閣、欄楯、苑囿皆以七寶。其浴池中滿八味水清澄且美。猶如兜術天上諸天宮殿飲食、被服，彼界人民亦復如是等無差特。又其土地無女人名，亦復不從女人生矣。人民之類不興穢濁，化生蓮華結加趺坐。其土眾生無婬、怒、癡，無貪欲想、無瞋恚想、無危害想亦無胞胎。彼佛號曰寶成如來、至真、等正覺，現在說法。其佛所說不講異義，但演菩薩法典之藏，總持金剛分別三場，奉修六度無極之行。彼無央數不可思議眾生之類，皆發無上正真道意。不可計人得不起法忍；授無量人無上正真道慧。其界無有二乘之名，聲聞、緣覺之言行，純有大乘，無諸情欲，一切鮮潔而無穢濁諸菩薩眾充滿世界。其佛壽命八萬四千載。世人終後不趣地獄、餓鬼、畜生，不墮八難。斯諸菩薩若遷神命，即便往生清淨佛土現在佛所。天、龍、鬼神、阿須輪、揵陀羅、迦留羅、真陀羅、摩睺勒，心皆同一志一切智諸通之慧，不樂異義唯樂佛法。天龍鬼神形體被服，舉動進止不可分別，唯名異耳。天龍鬼神及世人民，皆同一源無有異流。於目連心意之云何？寶成如來豈異人乎！於彼境界講說經道，開發教化一切群黎。勿造斯觀也。所以者何？則吾身是。斯即如來神足變化，則非聲聞、緣覺之所及知也。」
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佛告目連：「於此三千大千世界北方去，是計三十六四大諸域，其四大域名無恐懼，黃金、白銀交成其界。彼土無有地獄、餓鬼、畜生之患難也，亦無八處之恐懼也。人民所行無犯禁戒及與邪見，志性禮節調順，無卒暴者，亦無外道眾、邪異學之名聲也。佛號無畏如來、至真、等正覺，現在說法。
佛告目連：「於此三千大千世界北方去，是計三十六四大諸域，其四大域名無恐懼，黃金、白銀交成其界。彼土無有地獄、餓鬼、畜生之患難也，亦無八處之恐懼也。人民所行無犯禁戒及與邪見，志性禮節調順，無卒暴者，亦無外道眾、邪異學之名聲也。佛號無畏如來、至真、等正覺，現在說法。
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「其佛始往詣樹下時，須摩提等七十二姟諸魔往，欲與佛戰。又彼如來為菩薩時，行無放逸成諸通慧，魔便遮往。應時如來隨諸魔數化諸佛樹，變諸菩薩其數亦爾，各各別坐於佛樹下。時，諸魔怪未曾有：『何所為審菩薩身者？吾等當往，妨廢所興壞其道意。』諸化菩薩告眾魔曰：『一切諸法皆如幻化，於今仁者欲何所亂？假使卿等能分別了，發於無上正真之道，福德慶者；若復勸助，使發道意。遮發道意，又來壞亂之罪釁者。卿等未曾乃復懷害。』
「其佛始往詣樹下時，須摩提等七十二姟諸魔往，欲與佛戰。又彼如來為菩薩時，行無放逸成諸通慧，魔便遮往。應時如來隨諸魔數化諸佛樹，變諸菩薩其數亦爾，各各別坐於佛樹下。時，諸魔怪未曾有：『何所為審菩薩身者？吾等當往，妨廢所興壞其道意。』諸化菩薩告眾魔曰：『一切諸法皆如幻化，於今仁者欲何所亂？假使卿等能分別了，發於無上正真之道，福德慶者；若復勸助，使發道意。遮發道意，又來壞亂之罪釁者。卿等未曾乃復懷害。』
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「諸魔又問：『發無上正真道意，及勸化人發大道者，其福云何？』菩薩答曰：『正使江河沙等，諸佛世界滿中七寶，以用布施發道意者，福德超彼。又復正使江河沙等，諸佛國土所有眾生，悉共供養一切施、安奉眾學者，恣其所欲。設復有人勸發道意，德超于彼。』
「諸魔又問：『發無上正真道意，及勸化人發大道者，其福云何？』菩薩答曰：『正使江河沙等，諸佛世界滿中七寶，以用布施發道意者，福德超彼。又復正使江河沙等，諸佛國土所有眾生，悉共供養一切施、安奉眾學者，恣其所欲。設復有人勸發道意，德超于彼。』
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「又復問曰：『假使有人亂壞道意，其罪如何？』諸菩薩曰：『設復有人普取眾生挑其瞳子，罪寧多不？』答曰：『甚多。』報曰：『壞道意者，罪過於彼。』時，無數億諸魔之眾，聞此言說覩大變化，皆發無上正真道意。皆以天華、天香、雜香、散華、燒香奉諸菩薩，鼓諸音樂百千之數。各歎頌曰：『願令聖眾疾得無上正真之道。』
「又復問曰：『假使有人亂壞道意，其罪如何？』諸菩薩曰：『設復有人普取眾生挑其瞳子，罪寧多不？』答曰：『甚多。』報曰：『壞道意者，罪過於彼。』時，無數億諸魔之眾，聞此言說覩大變化，皆發無上正真道意。皆以天華、天香、雜香、散華、燒香奉諸菩薩，鼓諸音樂百千之數。各歎頌曰：『願令聖眾疾得無上正真之道。』
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「時，彼菩薩成最正覺，尋有異天而舉聲曰：『斯諸魔眾皆脫惡趣，乃發道意。如來為施無恐懼義。』以是之故，如來名曰為無所畏。無所畏如來豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！」佛言：「目連！佛變斯名，于彼世界示現說法，是為如來威神之感，則非一切聲聞、緣覺之所能及。」
「時，彼菩薩成最正覺，尋有異天而舉聲曰：『斯諸魔眾皆脫惡趣，乃發道意。如來為施無恐懼義。』以是之故，如來名曰為無所畏。無所畏如來豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！」佛言：「目連！佛變斯名，于彼世界示現說法，是為如來威神之感，則非一切聲聞、緣覺之所能及。」
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佛告目連：「於此三千大千世界東南，去斯八萬四千諸四大域，其域名曰普錦綵色，佛號眾華如來、至真、等正覺，現在說法。彼四大域種種妙好，八品珍寶以成為地，交露寶幔。其地柔軟如上妙衣，以珍為草，自然四寸遍布于地；足蹈其上則便陷偃，舉足還復。其地平正猶若如掌。普錦世界有大城郭名曰上賢，人民熾盛安隱無患，米穀平賤快樂不倫，人民繁滋。其城東西長千二百八十里，南北廣六百四十里。上賢大城人民所居，眾多難計，復多於此安迦摩竭拘婁沙國。眾華如來常遊在於上賢大城，若一說法化三垓人得羅漢證；有三垓人至阿那含；有三垓人至斯陀含寂寞之行；有三垓人得道迹證；有三垓人化緣覺乘；又兩倍人皆發無上正真道意；有無數人皆殖眾德本。
佛告目連：「於此三千大千世界東南，去斯八萬四千諸四大域，其域名曰普錦綵色，佛號眾華如來、至真、等正覺，現在說法。彼四大域種種妙好，八品珍寶以成為地，交露寶幔。其地柔軟如上妙衣，以珍為草，自然四寸遍布于地；足蹈其上則便陷偃，舉足還復。其地平正猶若如掌。普錦世界有大城郭名曰上賢，人民熾盛安隱無患，米穀平賤快樂不倫，人民繁滋。其城東西長千二百八十里，南北廣六百四十里。上賢大城人民所居，眾多難計，復多於此安迦摩竭拘婁沙國。眾華如來常遊在於上賢大城，若一說法化三垓人得羅漢證；有三垓人至阿那含；有三垓人至斯陀含寂寞之行；有三垓人得道迹證；有三垓人化緣覺乘；又兩倍人皆發無上正真道意；有無數人皆殖眾德本。
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「彼四大域其境界中，而有一樹名蜜合成，常有華實其味甚美如百味饌。男子、女人若取華實當食之者，晝夜七日飽不飢渴，顏容姝好色中改變，精氣充滿、勢力強盛、形體輕便。食是已後亦不大行、亦不小便、無有涕唾。土不耕種賈販求利。服是華實自然安隱。亦無貧富，飲食、居宅等無差特。又彼如來諸聲聞等，六十四億百千諸姟諸菩薩眾復倍此數。而彼如來所遊觀園名曰普華，佛所食處。佛與聲聞、諸菩薩眾，適坐飯頃。尋時諸樹曲躬作禮，有此華實自然來入比丘鉢中。飯食已竟，有諸樹木復重作禮復住如故。」
「彼四大域其境界中，而有一樹名蜜合成，常有華實其味甚美如百味饌。男子、女人若取華實當食之者，晝夜七日飽不飢渴，顏容姝好色中改變，精氣充滿、勢力強盛、形體輕便。食是已後亦不大行、亦不小便、無有涕唾。土不耕種賈販求利。服是華實自然安隱。亦無貧富，飲食、居宅等無差特。又彼如來諸聲聞等，六十四億百千諸姟諸菩薩眾復倍此數。而彼如來所遊觀園名曰普華，佛所食處。佛與聲聞、諸菩薩眾，適坐飯頃。尋時諸樹曲躬作禮，有此華實自然來入比丘鉢中。飯食已竟，有諸樹木復重作禮復住如故。」
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佛言：「目連！彼之世界功德巍巍乃如是矣。眾華如來則吾身是。今續現在，以此名號講說經義，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」
佛言：「目連！彼之世界功德巍巍乃如是矣。眾華如來則吾身是。今續現在，以此名號講說經義，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」
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佛告目連：「斯三千大千世界西南方，去此七大四域，有四方界名曰選擇。一一方域有八萬四千國，一一國有八萬四千王，一一王有八萬四千城。其州域大邦郡國縣邑、村落，人民之眾億百千垓具足備滿，斯一切王棄去非法。一一王者有八萬四千夫人婇女，一切婇女國中第一為真玉女。一一國王有五百子，或有千二百子者。一一諸王以正治國，不加鞭杖刀刃不設，各各教化不令而從。佛名釋寶光明如來、至真、等正覺，現在說法。
佛告目連：「斯三千大千世界西南方，去此七大四域，有四方界名曰選擇。一一方域有八萬四千國，一一國有八萬四千王，一一王有八萬四千城。其州域大邦郡國縣邑、村落，人民之眾億百千垓具足備滿，斯一切王棄去非法。一一王者有八萬四千夫人婇女，一切婇女國中第一為真玉女。一一國王有五百子，或有千二百子者。一一諸王以正治國，不加鞭杖刀刃不設，各各教化不令而從。佛名釋寶光明如來、至真、等正覺，現在說法。
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「彼佛所遊厥四方域精舍，香座高四丈九尺，一一座床香氣流布。於四天下而雨天華，散於釋寶光明如來上，百千伎樂自然和鳴，天地忽然為大震動音聲如梵，積累功德不可稱計。百千之福為轉法輪，斷諸塵勞泥洹無垢，名曰將護。諸菩薩容如來說法為四大。八萬四千王住在宮中，及諸婇女，男女大小聞了道義，悉得遠塵離垢諸法，法眼生。諸王妻子、中宮眷屬悉發無上正真道意，皆同一音各自宣言：『志願出家。』如來勸讚，悉使一時同作沙門。若遊郡國縣邑、丘聚、村落，造行亦不種作，自然生粳米，諸天悉來供養之。
「彼佛所遊厥四方域精舍，香座高四丈九尺，一一座床香氣流布。於四天下而雨天華，散於釋寶光明如來上，百千伎樂自然和鳴，天地忽然為大震動音聲如梵，積累功德不可稱計。百千之福為轉法輪，斷諸塵勞泥洹無垢，名曰將護。諸菩薩容如來說法為四大。八萬四千王住在宮中，及諸婇女，男女大小聞了道義，悉得遠塵離垢諸法，法眼生。諸王妻子、中宮眷屬悉發無上正真道意，皆同一音各自宣言：『志願出家。』如來勸讚，悉使一時同作沙門。若遊郡國縣邑、丘聚、村落，造行亦不種作，自然生粳米，諸天悉來供養之。
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「其佛第一講法，諸聲聞眾皆得立于須陀洹果，諸菩薩乘皆逮信忍。第二說法得斯陀含果，諸菩薩乘皆悉逮得柔順法忍。第三法會講說經典住阿那含，諸菩薩學獲致五通。第四說法立於羅漢，諸菩薩學得不起法忍。諸王中宮女子官屬，皆轉女身得為男子。斯諸如來悉授其決，皆當逮得無上正真之道。於意云何？彼界如來名釋寶光明，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！以此名號于彼世界示現說法。如來變動，則非一切聲聞緣覺之所能知也。」
「其佛第一講法，諸聲聞眾皆得立于須陀洹果，諸菩薩乘皆逮信忍。第二說法得斯陀含果，諸菩薩乘皆悉逮得柔順法忍。第三法會講說經典住阿那含，諸菩薩學獲致五通。第四說法立於羅漢，諸菩薩學得不起法忍。諸王中宮女子官屬，皆轉女身得為男子。斯諸如來悉授其決，皆當逮得無上正真之道。於意云何？彼界如來名釋寶光明，豈異人乎！莫造斯觀。所以者何？則吾身是也！以此名號于彼世界示現說法。如來變動，則非一切聲聞緣覺之所能知也。」
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佛告目連：「於是三千大千世界西北方，去此五十五四大方域，有四方域號名香土。以上妙好栴檀、雜香為閻浮提土地，有樹名曰普香。一一樹者香聞四十里，自然蓮華大如車輪，有無數葉香氣普流，極柔軟好絕細綵衣，色不可計，光燿煒煒生高二丈。一一蓮華其香之氣，遍四天下香周無量。香為重閣，香為經行。池生蓮華。無有郡縣國邑、丘聚村落，惟有高臺無央數千滿其境界。猶如第六無憍樂天，自然之物人民之安，飲食遊居等無差特。彼土如來說經法時，惟演清淨諸大人教，捨於聲聞、緣覺之事。神通菩薩周遍四方，不可思議諸菩薩眾，逮得法忍。
佛告目連：「於是三千大千世界西北方，去此五十五四大方域，有四方域號名香土。以上妙好栴檀、雜香為閻浮提土地，有樹名曰普香。一一樹者香聞四十里，自然蓮華大如車輪，有無數葉香氣普流，極柔軟好絕細綵衣，色不可計，光燿煒煒生高二丈。一一蓮華其香之氣，遍四天下香周無量。香為重閣，香為經行。池生蓮華。無有郡縣國邑、丘聚村落，惟有高臺無央數千滿其境界。猶如第六無憍樂天，自然之物人民之安，飲食遊居等無差特。彼土如來說經法時，惟演清淨諸大人教，捨於聲聞、緣覺之事。神通菩薩周遍四方，不可思議諸菩薩眾，逮得法忍。
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「諸菩薩中有菩薩名曰變眾法王，志願高妙獲威成三，忍明神通辯才巍巍，供養、稽首、歸命無央數億百千諸佛。變眾法王菩薩大士勸請世尊演說經典，佛即聽之宣揚道義。即於佛前從座而興高四百里，因從毛孔悉放光明普照世界，自然化生微妙蓮華，其色像貌生無央數億百千葉，遍布境界積四丈九尺。諸天伎樂不鼓自鳴，出八部音法印之聲。一一法印總八十四億經典之訓，一一經典攝二萬二千香氣之敏言，從虛空中自然而建。九十六百千億人立不退轉，當成無上正真之道，皆逮得至不起法忍。諸菩薩眾如是比像周遍彼土。
「諸菩薩中有菩薩名曰變眾法王，志願高妙獲威成三，忍明神通辯才巍巍，供養、稽首、歸命無央數億百千諸佛。變眾法王菩薩大士勸請世尊演說經典，佛即聽之宣揚道義。即於佛前從座而興高四百里，因從毛孔悉放光明普照世界，自然化生微妙蓮華，其色像貌生無央數億百千葉，遍布境界積四丈九尺。諸天伎樂不鼓自鳴，出八部音法印之聲。一一法印總八十四億經典之訓，一一經典攝二萬二千香氣之敏言，從虛空中自然而建。九十六百千億人立不退轉，當成無上正真之道，皆逮得至不起法忍。諸菩薩眾如是比像周遍彼土。
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「其境人民無有盲聾亦無跛蹇，亦無惡色瑕穢之難，無貧匱者。斯眾菩薩三十二相莊嚴其身，無有異樂以法為樂，亦不食飲，服志禪定以為供養。彼無八處及與惡趣，假使壽終無有別趣，惟歸佛道。」
「其境人民無有盲聾亦無跛蹇，亦無惡色瑕穢之難，無貧匱者。斯眾菩薩三十二相莊嚴其身，無有異樂以法為樂，亦不食飲，服志禪定以為供養。彼無八處及與惡趣，假使壽終無有別趣，惟歸佛道。」
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佛言：「目連！於意云何？釋賢光明如來，則吾身是也！如來于彼變化感動，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」
佛言：「目連！於意云何？釋賢光明如來，則吾身是也！如來于彼變化感動，則非一切聲聞、緣覺之所能知也。」
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佛告目連：「於是三千大千世界東北方，去此四十二四方大域，有別大界名曰志危。其土人民婬、怒、癡盛，弊惡慳貪手執刀杖，無信、嫉妬、犯戒、瞋恚，多為徙倚懈怠慢突，放心恣意而不安詳。計有吾我，貪人壽命，復無智慧，不知時節、不曉羞慚，志性卒暴而無恭敬。彼土眾生顏貌變惡下劣卑賤，相求長短欲相危害，憙相罵詈誹謗相言。風雨不時，邪辭相教。其地堅鞕麁惡之瑕，荊棘污穢周布土境。斯諸人民形體顏貌似氷麻油草木藍色，衣服醜陋、飲食麁惡、貧窮困厄。土石七凶，人民憍念。是天宮殿人民之黨，若得財寶悉沒王藏。彼土人民遭眾罰厄，加之杖痛一類無差也。」
佛告目連：「於是三千大千世界東北方，去此四十二四方大域，有別大界名曰志危。其土人民婬、怒、癡盛，弊惡慳貪手執刀杖，無信、嫉妬、犯戒、瞋恚，多為徙倚懈怠慢突，放心恣意而不安詳。計有吾我，貪人壽命，復無智慧，不知時節、不曉羞慚，志性卒暴而無恭敬。彼土眾生顏貌變惡下劣卑賤，相求長短欲相危害，憙相罵詈誹謗相言。風雨不時，邪辭相教。其地堅鞕麁惡之瑕，荊棘污穢周布土境。斯諸人民形體顏貌似氷麻油草木藍色，衣服醜陋、飲食麁惡、貧窮困厄。土石七凶，人民憍念。是天宮殿人民之黨，若得財寶悉沒王藏。彼土人民遭眾罰厄，加之杖痛一類無差也。」
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佛言：「目連！彼土人民勤苦之患現在如是。假使命過終沒之後，悉墮地獄、餓鬼、畜生。其佛名曰心念愍哀如來、至真、等正覺。講說經法現十八變而演典籍，七百歲中無有一人受法教者。其佛世尊不以懈厭，興發大哀益加演經。其佛若入郡國縣邑、邦域村落，人民見之皆共罵詈誹謗毀辱唾賤，瓦石打之。彼如來尊欲開化故，亦不退止。時，佛復於七百歲中說經，八十四姟人皆得羅漢，得阿那含、斯陀含、須陀洹；各各亦復八十四姟，悉於一日出作沙門受成就戒。一切學者及不學者，於三月竟不樂餘談，一日之中皆般泥洹。又其如來續存處世，復有五人學菩薩乘，宿有餘釁生彼佛土，遭勤苦惱佛為說經。」
佛言：「目連！彼土人民勤苦之患現在如是。假使命過終沒之後，悉墮地獄、餓鬼、畜生。其佛名曰心念愍哀如來、至真、等正覺。講說經法現十八變而演典籍，七百歲中無有一人受法教者。其佛世尊不以懈厭，興發大哀益加演經。其佛若入郡國縣邑、邦域村落，人民見之皆共罵詈誹謗毀辱唾賤，瓦石打之。彼如來尊欲開化故，亦不退止。時，佛復於七百歲中說經，八十四姟人皆得羅漢，得阿那含、斯陀含、須陀洹；各各亦復八十四姟，悉於一日出作沙門受成就戒。一切學者及不學者，於三月竟不樂餘談，一日之中皆般泥洹。又其如來續存處世，復有五人學菩薩乘，宿有餘釁生彼佛土，遭勤苦惱佛為說經。」
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目連白佛言：「其土菩薩以何罪殃，生彼土弊惡之處耶？」
目連白佛言：「其土菩薩以何罪殃，生彼土弊惡之處耶？」
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佛告目連：「菩薩以四事法，生於惡處受于惱患也。何等四？假使菩薩慕供養利，不學道法即生惡處。復次，目連！菩薩又喜誹謗正法，既自不學又止他人令不受持。復次，目連！菩薩呵折他人，斷不得共行誹謗之。復次，目連！菩薩不護身口意者。以是四法，生於惡趣而受惱患。」
佛告目連：「菩薩以四事法，生於惡處受于惱患也。何等四？假使菩薩慕供養利，不學道法即生惡處。復次，目連！菩薩又喜誹謗正法，既自不學又止他人令不受持。復次，目連！菩薩呵折他人，斷不得共行誹謗之。復次，目連！菩薩不護身口意者。以是四法，生於惡趣而受惱患。」
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佛言：「在彼世界講說經者，則吾身是也。如來現變感動威神，則非一切聲聞、緣覺之所能知。」
佛言：「在彼世界講說經者，則吾身是也。如來現變感動威神，則非一切聲聞、緣覺之所能知。」
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目連白佛：「如來至真惟於此三千大千世界現作佛事，復於餘國異佛土乎？」
目連白佛：「如來至真惟於此三千大千世界現作佛事，復於餘國異佛土乎？」
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佛告目連：「今爾所見世尊示現與聲聞俱。吾又復於斯三千大千世界百億四大域，隨人所樂察其本志各為說法。又佛於斯三千世界四方大域，以梵天色像說法、或如來像而現教化、或現白衣不著袈裟、或如帝釋示現說法、或如四王轉輪聖王，如是一切行權方便為說經典。如來于斯三千大千世界，各各隨心之所憙樂，所應度者眾生之類，而為說法開化之也。及在他方無量佛土，一切聲聞、緣覺之乘所不能知也。如日月宮而不動移，普悉現于郡國縣邑、村落丘聚、州域大邦。如來若斯自於佛土而不動搖，則便皆現於無央數諸佛國土，隨從群黎本志所應，為說經典。」
佛告目連：「今爾所見世尊示現與聲聞俱。吾又復於斯三千大千世界百億四大域，隨人所樂察其本志各為說法。又佛於斯三千世界四方大域，以梵天色像說法、或如來像而現教化、或現白衣不著袈裟、或如帝釋示現說法、或如四王轉輪聖王，如是一切行權方便為說經典。如來于斯三千大千世界，各各隨心之所憙樂，所應度者眾生之類，而為說法開化之也。及在他方無量佛土，一切聲聞、緣覺之乘所不能知也。如日月宮而不動移，普悉現于郡國縣邑、村落丘聚、州域大邦。如來若斯自於佛土而不動搖，則便皆現於無央數諸佛國土，隨從群黎本志所應，為說經典。」
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目連白佛言：「今所現佛，何所審實？忉利天上閻浮提者？諸天宮中三千大千域者？在他方異佛世界說法者乎？惟天中天當何因知審真佛者？施何所佛，福祐大巨不可稱限？」
目連白佛言：「今所現佛，何所審實？忉利天上閻浮提者？諸天宮中三千大千域者？在他方異佛世界說法者乎？惟天中天當何因知審真佛者？施何所佛，福祐大巨不可稱限？」
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佛告目連：「吾今問爾，從意報之。卿意云何？猶如幻師化造化人，為男、為女何所審實？」
佛告目連：「吾今問爾，從意報之。卿意云何？猶如幻師化造化人，為男、為女何所審實？」
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目連答曰：「無有實者。天中天！所以者何？幻祝術力化有所變，悉無所有不可別知。」
目連答曰：「無有實者。天中天！所以者何？幻祝術力化有所變，悉無所有不可別知。」
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又問：「目連！所可故化，寧有所辯不乎？」
又問：「目連！所可故化，寧有所辯不乎？」
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曰：「辯之。天中之天！」
曰：「辯之。天中之天！」
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佛言：「如是一切諸法亦如幻化，不可別知等無差特，亦不作。猶如幻師，任力祝術多所化變，所可化者等無差特。佛亦如是，以智慧聖而普示現諸佛國土，所造平等而無差特，悉為佛事。其有供養斯諸佛者，建立福祐德量一等，諸佛世尊無有差別。是一切法悉無所生亦無有實，猶如幻化。法異，亦無差別。」
佛言：「如是一切諸法亦如幻化，不可別知等無差特，亦不作。猶如幻師，任力祝術多所化變，所可化者等無差特。佛亦如是，以智慧聖而普示現諸佛國土，所造平等而無差特，悉為佛事。其有供養斯諸佛者，建立福祐德量一等，諸佛世尊無有差別。是一切法悉無所生亦無有實，猶如幻化。法異，亦無差別。」
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佛言：「目連！如來發意之頃，以一毛孔現江河沙等，如來至真三十二相，具足微妙自然顏貌，隨形而化普為說法，而口宣示以六十音。一切如來曉了眾生心之所行，眾生群黎心之所好，悉知根源。順諸群黎而為說法，有所演說眾生悉受，則除苦患。斯諸如來皆以三品，感動變化說眾經法，悉以四辯分別之慧，皆現佛德。於目連意所趣云何？何所如來為第一尊形像威容初最勝耶？化佛者乎？佛所化如來耶？」
佛言：「目連！如來發意之頃，以一毛孔現江河沙等，如來至真三十二相，具足微妙自然顏貌，隨形而化普為說法，而口宣示以六十音。一切如來曉了眾生心之所行，眾生群黎心之所好，悉知根源。順諸群黎而為說法，有所演說眾生悉受，則除苦患。斯諸如來皆以三品，感動變化說眾經法，悉以四辯分別之慧，皆現佛德。於目連意所趣云何？何所如來為第一尊形像威容初最勝耶？化佛者乎？佛所化如來耶？」
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目連答曰：「無有尊卑。天中之天！所以者何？有所變動等無差別故也，是故無異。顏貌威容辯才聖達，神足說法有所度脫，不可分別言有差特也。」
目連答曰：「無有尊卑。天中之天！所以者何？有所變動等無差別故也，是故無異。顏貌威容辯才聖達，神足說法有所度脫，不可分別言有差特也。」
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佛言：「是故，目連！當造斯觀：其有自然化現法者，無有差特不可別知。」
佛言：「是故，目連！當造斯觀：其有自然化現法者，無有差特不可別知。」
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佛言：「目連！設了諸法自然化者，則不分別言凡夫有異，況佛法乎！所以者何？目連！一切諸法悉本清淨，諸法皆空。人迷惑者，反住眾想為應不應，從其所喜而為馳騁。其法界者亦無所起、亦無所滅。法界平等如來善解。其有解斯，悉於閻浮提眾生之類前，化現諸佛形像相好及諸比丘，而令人民無覺知者。
佛言：「目連！設了諸法自然化者，則不分別言凡夫有異，況佛法乎！所以者何？目連！一切諸法悉本清淨，諸法皆空。人迷惑者，反住眾想為應不應，從其所喜而為馳騁。其法界者亦無所起、亦無所滅。法界平等如來善解。其有解斯，悉於閻浮提眾生之類前，化現諸佛形像相好及諸比丘，而令人民無覺知者。
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「置是，目連！閻浮提人也。正使四方大須彌方域，諸天人民及餘所生，群萌伴黨。如來現入一毛孔，於諸人中變化示現，及與聖眾，諸人各各不能相見，不知所入。
「置是，目連！閻浮提人也。正使四方大須彌方域，諸天人民及餘所生，群萌伴黨。如來現入一毛孔，於諸人中變化示現，及與聖眾，諸人各各不能相見，不知所入。
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「置是，目連！假使三千大千世界眾生之類，復令稍漸悉得人身，一切群生、比丘、聖眾、人民之黨。如來普現於一毛孔，不能相知為何所入也。
「置是，目連！假使三千大千世界眾生之類，復令稍漸悉得人身，一切群生、比丘、聖眾、人民之黨。如來普現於一毛孔，不能相知為何所入也。
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「置是，目連！正所東方江河沙等諸佛國土，及於十方諸佛世界眾生之類，無量世界一切悉變逮得人身。如來遍令一切人民及與聖眾入一毛孔，不使眾生知為所入也。
「置是，目連！正所東方江河沙等諸佛國土，及於十方諸佛世界眾生之類，無量世界一切悉變逮得人身。如來遍令一切人民及與聖眾入一毛孔，不使眾生知為所入也。
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「置是，十方江河沙等諸佛國土群萌之類。」
「置是，十方江河沙等諸佛國土群萌之類。」
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佛言：「目連！今佛現在無罣礙眼，見諸佛國，能以具足聖達佛眼，引若干變而為譬喻，於百千劫說諸佛土，不能究竟；諸佛國土不可限量。又斯一切群萌之黨，悉令得道，猶如緣覺，不能計數稱量知限，何況聲聞！惟有如來能知多少，國土所有廣狹大小、遠近深淺、毫毛分寸分了微塵。正使無量無限不可計會江河沙等，三千大千世界滿其中塵，佛眼無極，以無罣礙聖達皆見。此諸佛國復過于彼。斯諸佛土所有群萌不可限量，人界若斯，眾生甚多，多於地土。斯諸眾生稍稍漸得為人身。一切悉為轉輪聖王，一一聖王如彼眾生眷屬之數，亦復如斯。一切聖王及與官屬，如來悉能各各現入於一毛孔。及與聖眾各不覺知，不知所入也。各見如來一切毛孔，普現佛身及與聖眾。
佛言：「目連！今佛現在無罣礙眼，見諸佛國，能以具足聖達佛眼，引若干變而為譬喻，於百千劫說諸佛土，不能究竟；諸佛國土不可限量。又斯一切群萌之黨，悉令得道，猶如緣覺，不能計數稱量知限，何況聲聞！惟有如來能知多少，國土所有廣狹大小、遠近深淺、毫毛分寸分了微塵。正使無量無限不可計會江河沙等，三千大千世界滿其中塵，佛眼無極，以無罣礙聖達皆見。此諸佛國復過于彼。斯諸佛土所有群萌不可限量，人界若斯，眾生甚多，多於地土。斯諸眾生稍稍漸得為人身。一切悉為轉輪聖王，一一聖王如彼眾生眷屬之數，亦復如斯。一切聖王及與官屬，如來悉能各各現入於一毛孔。及與聖眾各不覺知，不知所入也。各見如來一切毛孔，普現佛身及與聖眾。
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「如來所現威神之變，終不損耗。正使一劫、不可計劫、無量無限劫中現變，如來威聖道德之光不可稱盡，巍巍神妙乃如是也。於意云何？諸轉輪王及與七寶，所獲功德寧增多不乎？」答曰：「甚多，甚多！天中天！無量安住。」
「如來所現威神之變，終不損耗。正使一劫、不可計劫、無量無限劫中現變，如來威聖道德之光不可稱盡，巍巍神妙乃如是也。於意云何？諸轉輪王及與七寶，所獲功德寧增多不乎？」答曰：「甚多，甚多！天中天！無量安住。」
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佛言：「目連！今吾告汝。如彼一切眾生之類，皆為轉輪聖王，與七寶福悉合集之。不及如來所造成滿一毛之福。德善之慶超出于彼，無以為喻也。」
佛言：「目連！今吾告汝。如彼一切眾生之類，皆為轉輪聖王，與七寶福悉合集之。不及如來所造成滿一毛之福。德善之慶超出于彼，無以為喻也。」
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爾時，賢者目連白佛言：「惟然。世尊！我得善利慧及餘福。佛為法師聖尊，無限神妙乃爾。威豪無極明達，浩浩堂堂，光輝無邊不可窮底。又天中天有所興造無所損耗，於一切法靡不暢達。我以違失如是之像、無礙之慧，其有眾生得聞若斯——佛之所為威聖之變——一心能聞一句義者，則得善利無極之慶。何況信持諷誦讀者，便當具足如斯神足，發興無上正真之道。如是等人，當為歸命天中之天，無有恐畏，不當復疑有向惡趣。」
爾時，賢者目連白佛言：「惟然。世尊！我得善利慧及餘福。佛為法師聖尊，無限神妙乃爾。威豪無極明達，浩浩堂堂，光輝無邊不可窮底。又天中天有所興造無所損耗，於一切法靡不暢達。我以違失如是之像、無礙之慧，其有眾生得聞若斯——佛之所為威聖之變——一心能聞一句義者，則得善利無極之慶。何況信持諷誦讀者，便當具足如斯神足，發興無上正真之道。如是等人，當為歸命天中之天，無有恐畏，不當復疑有向惡趣。」
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爾時，諸天龍神、釋梵、四天王，從世尊聞佛所示現感動變化，異口同音而諮嗟曰：「南無諸佛！歸命世尊！假使有人能發斯心清淨意者，吾亦歸命為之作禮。興隆大道亦當逮獲。若茲變化猶若如來之所感動也。吾等不疑、無猶豫結。」
爾時，諸天龍神、釋梵、四天王，從世尊聞佛所示現感動變化，異口同音而諮嗟曰：「南無諸佛！歸命世尊！假使有人能發斯心清淨意者，吾亦歸命為之作禮。興隆大道亦當逮獲。若茲變化猶若如來之所感動也。吾等不疑、無猶豫結。」
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時，天、龍、神、揵陀羅、釋梵、四王，五體投地歸命斯經，則以恭敬稽首禮佛，百千伎樂自然為鳴，散天青蓮芙蓉莖華遍忉利天。
時，天、龍、神、揵陀羅、釋梵、四王，五體投地歸命斯經，則以恭敬稽首禮佛，百千伎樂自然為鳴，散天青蓮芙蓉莖華遍忉利天。
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佛說經時，七十二垓天人，昔者以來未起道心，今皆發無上正真道意。各自說言：「吾於來世，於天上、世間人民之前，當暢宣顯大師子吼，亦如今日如來所為，興發師子大吼之導。」
佛說經時，七十二垓天人，昔者以來未起道心，今皆發無上正真道意。各自說言：「吾於來世，於天上、世間人民之前，當暢宣顯大師子吼，亦如今日如來所為，興發師子大吼之導。」
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於斯月氏天白佛言：「若有族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀廣為人說，得何福祐？」
於斯月氏天白佛言：「若有族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀廣為人說，得何福祐？」
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佛言：「假令族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀為他人說，當值三寶而不斷絕。所以者何？其聞經者，不發聲聞、緣覺之心，惟志無上正真道意。所以者何？有學是經，其人則好微妙之義，諸根明達靡不信樂。是故，天子！當造斯觀：能受奉持諷誦讀其經典者，為護三寶令不斷絕。於天子意所察云何？其護三寶使不斷者，設令千佛各壽一劫，寧能歎盡其功德乎？」
佛言：「假令族姓子、族姓女受斯經典，持諷誦讀為他人說，當值三寶而不斷絕。所以者何？其聞經者，不發聲聞、緣覺之心，惟志無上正真道意。所以者何？有學是經，其人則好微妙之義，諸根明達靡不信樂。是故，天子！當造斯觀：能受奉持諷誦讀其經典者，為護三寶令不斷絕。於天子意所察云何？其護三寶使不斷者，設令千佛各壽一劫，寧能歎盡其功德乎？」
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答曰：「不能。天中之天！」
答曰：「不能。天中之天！」
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佛言：「以故天子當了知之，若有受持斯經典者，德不可量也。」
佛言：「以故天子當了知之，若有受持斯經典者，德不可量也。」
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於斯慈氏菩薩白佛言：「是經名曰何等？何因持名？」
於斯慈氏菩薩白佛言：「是經名曰何等？何因持名？」
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佛告彌勒：「是經名曰『忉利天品佛現感動威神之變』，奉持之。」
佛告彌勒：「是經名曰『忉利天品佛現感動威神之變』，奉持之。」
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佛言：「慈氏！慇懃受持諷誦說者，若為他人分別解義，多所成就。於眾人民若斯像經，流布天下甚難得值。」
佛言：「慈氏！慇懃受持諷誦說者，若為他人分別解義，多所成就。於眾人民若斯像經，流布天下甚難得值。」
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佛說如是。月氏天子、月上天子、慈氏菩薩、賢者目連，諸天、龍、神、阿須輪、世間人民，莫不歡喜，作禮而退。
佛說如是。月氏天子、月上天子、慈氏菩薩、賢者目連，諸天、龍、神、阿須輪、世間人民，莫不歡喜，作禮而退。
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佛昇忉利天為母說法經卷下
佛昇忉利天為母說法經卷下
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