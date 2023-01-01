佛昇忉利天為母說法經

佛昇忉利天為母說法經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昇忉利天為母說法經卷中

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

月氏天子便白佛言：「唯然，世尊！至未曾有。菩薩大士所行難及，如是像類觀察諸法，志於所趣終始、沒生、坐起、語言亦無想念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月氏天子便白佛言：「唯然，世尊！至未曾有。菩薩大士所行難及，如是像類觀察諸法，志於所趣終始、沒生、坐起、語言亦無想念。」

佛言：「譬如，天子！幻師所化來往周旋，坐起經行而出言教，彼無想念。如是，天子！其有曉了諸法如幻，普現五趣不有所生，彼則無想。其菩薩者，不念於生亦無所起，用本願故，有所建立現有所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如，天子！幻師所化來往周旋，坐起經行而出言教，彼無想念。如是，天子！其有曉了諸法如幻，普現五趣不有所生，彼則無想。其菩薩者，不念於生亦無所起，用本願故，有所建立現有所生。」

天子復問：「如尊所教而言：『菩薩不念所生亦不往生。』云何大聖如來至真，愍哀垂念所生之親，上忉利天一時三月，如來不為從王后摩耶而由生乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復問：「如尊所教而言：『菩薩不念所生亦不往生。』云何大聖如來至真，愍哀垂念所生之親，上忉利天一時三月，如來不為從王后摩耶而由生乎？」

佛告天子：「菩薩不從王后摩耶所生，常應如法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「菩薩不從王后摩耶所生，常應如法。」

天子又問：「如來至真！云何生乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問：「如來至真！云何生乎？」

佛言：「天子！如來則從智慧度無極生。設人觀察推其本末，過去、當來、現在諸佛，誰為母者？則當了之，智慧度無極是其母也！所以者何？天子！其三十二大人相，非從摩耶而所生。學大智慧真諦之誼，乃能致此，自然成就如來之身。其十力者，不從王后摩耶而生。本時奉行智度無極，得十種力；四無所畏、十八不共諸佛之法，亦復不從王后摩耶而生。大慈大悲，無見頂及不虛見，佛眼、佛慧、佛之辯才，知人心念所從來生，神足、善權如是比類不可限量，皆因智慧所度無極。所以如來名曰為佛，斯諸功德悉為不從王后摩耶而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！如來則從智慧度無極生。設人觀察推其本末，過去、當來、現在諸佛，誰為母者？則當了之，智慧度無極是其母也！所以者何？天子！其三十二大人相，非從摩耶而所生。學大智慧真諦之誼，乃能致此，自然成就如來之身。其十力者，不從王后摩耶而生。本時奉行智度無極，得十種力；四無所畏、十八不共諸佛之法，亦復不從王后摩耶而生。大慈大悲，無見頂及不虛見，佛眼、佛慧、佛之辯才，知人心念所從來生，神足、善權如是比類不可限量，皆因智慧所度無極。所以如來名曰為佛，斯諸功德悉為不從王后摩耶而生。

「天子！當知悉從大智度無極行學此道品，如來因斯致如是像、無量佛法、如來弘德，緣是之故名曰如來。是故，天子！當作斯觀：如來則從智慧度無極生，不因王后摩耶所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！當知悉從大智度無極行學此道品，如來因斯致如是像、無量佛法、如來弘德，緣是之故名曰如來。是故，天子！當作斯觀：如來則從智慧度無極生，不因王后摩耶所生。」

天子又問：「唯然，世尊！智度無極法無有母，亦無所生亦無所滅。云何，世尊！智度無極而生如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問：「唯然，世尊！智度無極法無有母，亦無所生亦無所滅。云何，世尊！智度無極而生如來？」

佛言：「天子！因其法故號曰如來。其彼法者則無有生亦無有終，不生不滅。其無有生、無終沒者，不起不滅。斯無色法則為智度無極所生，以故名曰智度無極生於如來。其所生者都無所生亦不終沒，亦無所起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！因其法故號曰如來。其彼法者則無有生亦無有終，不生不滅。其無有生、無終沒者，不起不滅。斯無色法則為智度無極所生，以故名曰智度無極生於如來。其所生者都無所生亦不終沒，亦無所起。」

佛言：「天子！其不生不沒、不起不滅，是則名曰智度無極之處所也。智度無極者如有所生如有所行，而智度無極者未曾有生亦無所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！其不生不沒、不起不滅，是則名曰智度無極之處所也。智度無極者如有所生如有所行，而智度無極者未曾有生亦無所行。」

天子又問：「唯然，世尊！智慧有想、有分別。而依智慧，如有所生如有所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問：「唯然，世尊！智慧有想、有分別。而依智慧，如有所生如有所行。」

佛言：「天子！智慧無想亦無分別。假使智慧而有所想、有分別者，則為不行智慧之事。所以者何？有所想念、有所見者，則不應行也。設於智慧無所思想、無所分別，彼能名曰奉行智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子！智慧無想亦無分別。假使智慧而有所想、有分別者，則為不行智慧之事。所以者何？有所想念、有所見者，則不應行也。設於智慧無所思想、無所分別，彼能名曰奉行智慧。」

又問：「世尊！何謂依行？」答曰：「天子！其依行者無所言取，何所依乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「世尊！何謂依行？」答曰：「天子！其依行者無所言取，何所依乎？」

佛語天子：「無言取者，則以放捨三界所生。其取言者，則便不離三界所生。是故，天子！演此教耳。其無言取何所依行，而生三界令有所依？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語天子：「無言取者，則以放捨三界所生。其取言者，則便不離三界所生。是故，天子！演此教耳。其無言取何所依行，而生三界令有所依？」

天子又問：「云何世尊為諸聲聞講說經法度三界乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問：「云何世尊為諸聲聞講說經法度三界乎？」

佛告天子：「吾為聲聞、欲界因緣而說經法。又如來身不得欲界，於色、無色界為諸聲聞而演經典。如來不得色、無色界之所處，亦無所度，而聲聞眾度於欲界。佛亦不得色、無色界，而聲聞眾超度過出色、無色界。又復，天子！不得三界、不倚三界，計於空無柔順之法，不順欲界，於三界中而無所慕。生於三界亦無所生，不知所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「吾為聲聞、欲界因緣而說經法。又如來身不得欲界，於色、無色界為諸聲聞而演經典。如來不得色、無色界之所處，亦無所度，而聲聞眾度於欲界。佛亦不得色、無色界，而聲聞眾超度過出色、無色界。又復，天子！不得三界、不倚三界，計於空無柔順之法，不順欲界，於三界中而無所慕。生於三界亦無所生，不知所趣。

「天子！欲知何謂度者？賢聖之教，但假言耳！推於正義無有度者，無往、無反。所以者何？觀一切法無有度者。譬如虛空究竟自然，無有生者亦無所著；無有作者亦無所有，亦無不有。觀一切法亦當如斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！欲知何謂度者？賢聖之教，但假言耳！推於正義無有度者，無往、無反。所以者何？觀一切法無有度者。譬如虛空究竟自然，無有生者亦無所著；無有作者亦無所有，亦無不有。觀一切法亦當如斯。」

於是世尊說是語時，彼諸天眾七萬二千天，遠塵離垢諸法法眼生。萬六千天子宿殖德本，悉發無上正真道意。千菩薩德本普具，得不起法忍。佛之威神令其裓上自然有華，自昔未有。各取此華供養如來，應時彼華普悉遍布忉利天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊說是語時，彼諸天眾七萬二千天，遠塵離垢諸法法眼生。萬六千天子宿殖德本，悉發無上正真道意。千菩薩德本普具，得不起法忍。佛之威神令其裓上自然有華，自昔未有。各取此華供養如來，應時彼華普悉遍布忉利天上。

爾時，天帝前白佛言：「吾未曾見如此輩華族姓子等，奉如來者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝前白佛言：「吾未曾見如此輩華族姓子等，奉如來者。」

月氏天子報天帝釋：「拘翼！且聽。今所散華如來上者，眾人未曾見斯聖尊。所以者何？所因心見如來者，彼心忽然已過去滅，而不可見。是故，拘翼！有所見者，一切諸法皆為本空，本所不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月氏天子報天帝釋：「拘翼！且聽。今所散華如來上者，眾人未曾見斯聖尊。所以者何？所因心見如來者，彼心忽然已過去滅，而不可見。是故，拘翼！有所見者，一切諸法皆為本空，本所不見。」

拘翼又問：「天子！今為見如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘翼又問：「天子！今為見如來乎？」

答曰：「見矣。拘翼察之！假使如來有色、有為乃當見耳。設使如來有痛痒、思想、生死、識者，吾當見之。如來無色、痛、想、行、識，亦無合會，亦無所有。五陰法想則無有想，不可色觀。又復向者拘翼所云：『若見如來乎？』如令如來見於我身，吾覩如來，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「見矣。拘翼察之！假使如來有色、有為乃當見耳。設使如來有痛痒、思想、生死、識者，吾當見之。如來無色、痛、想、行、識，亦無合會，亦無所有。五陰法想則無有想，不可色觀。又復向者拘翼所云：『若見如來乎？』如令如來見於我身，吾覩如來，亦復如是。」

又問：「天子！云何如來見爾身乎？」天子答曰：「如來在前便可啟問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「天子！云何如來見爾身乎？」天子答曰：「如來在前便可啟問。」

時，天帝釋前白佛言：「云何世尊見於天子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋前白佛言：「云何世尊見於天子？」

世尊告曰：「不以色見，不以痛痒、思想、生死、識見；不見過去、當來、現在，亦不以見凡夫之法，亦復不離凡夫之法；不見所學及與不學，亦不學成究竟諸法；不見羅漢法、不見聲聞，亦不以見緣覺之地，無緣覺地。佛之所見為如此也。其作斯觀，則為正觀；其正觀者則無所見；其無所見則平等觀，不為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「不以色見，不以痛痒、思想、生死、識見；不見過去、當來、現在，亦不以見凡夫之法，亦復不離凡夫之法；不見所學及與不學，亦不學成究竟諸法；不見羅漢法、不見聲聞，亦不以見緣覺之地，無緣覺地。佛之所見為如此也。其作斯觀，則為正觀；其正觀者則無所見；其無所見則平等觀，不為邪觀。

「拘翼！欲知如來所觀，如斯無異。如是觀者普見一切，名曰一切審觀。是故如來名曰為佛，如來所興不壞法界。於意云何？如來所見如是法者，為見何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拘翼！欲知如來所觀，如斯無異。如是觀者普見一切，名曰一切審觀。是故如來名曰為佛，如來所興不壞法界。於意云何？如來所見如是法者，為見何等？」

答曰：「世尊！如是如來不見名號亦無有色。於此所察，則無法數、無所興造。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「世尊！如是如來不見名號亦無有色。於此所察，則無法數、無所興造。」

又復問曰：「唯然，世尊！如佛所見，月氏天子見如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問曰：「唯然，世尊！如佛所見，月氏天子見如是乎？」

答曰：「拘翼！其有逮得不起法忍菩薩行者、於諸法界隨順住者，法不見法，則無所有，為自然法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「拘翼！其有逮得不起法忍菩薩行者、於諸法界隨順住者，法不見法，則無所有，為自然法。」

又問：「世尊！月氏天子得法忍乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「世尊！月氏天子得法忍乎？」

佛告拘翼：「汝以自問月氏天子，當為發遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告拘翼：「汝以自問月氏天子，當為發遣。」

於是天帝問月氏曰：「仁者！為得不起法忍乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是天帝問月氏曰：「仁者！為得不起法忍乎？」

天子答曰：「於拘翼意，無所從生，有發起乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答曰：「於拘翼意，無所從生，有發起乎？」

答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！」

報曰：「設無從生，不有發起。云何逮得不起法忍？一切法界悉無所起，此之謂也。其法界者，不起不滅亦無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「設無從生，不有發起。云何逮得不起法忍？一切法界悉無所起，此之謂也。其法界者，不起不滅亦無所得。」

時，天帝釋心自念言：「如今天子有所講說，以為逮得不起法忍，以為親近無上正真之道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋心自念言：「如今天子有所講說，以為逮得不起法忍，以為親近無上正真之道？」

月氏天子即知帝釋心之所念，報天帝曰：「拘翼！欲得法忍者，不為親近無上正真道。其不有起法忍，乃能親近無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月氏天子即知帝釋心之所念，報天帝曰：「拘翼！欲得法忍者，不為親近無上正真道。其不有起法忍，乃能親近無上正真之道。」

又問：「天子！何故說此？」答曰：「有所得者，則墮顛倒亦無所得。其道心者，無有成覺不起忍者，是曰無所從生。其無所起乃成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「天子！何故說此？」答曰：「有所得者，則墮顛倒亦無所得。其道心者，無有成覺不起忍者，是曰無所從生。其無所起乃成正覺。」

又問：「天子！道當何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「天子！道當何求？」

答曰：「拘翼！其道心者，當於己身自然求之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「拘翼！其道心者，當於己身自然求之。」

又問：「其己身自然之者，當於何求？」答曰：「其法不生，亦無生者亦無所生，當於彼求。當造斯求，求如求意，不求名稱而無所求；則無所求則無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「其己身自然之者，當於何求？」答曰：「其法不生，亦無生者亦無所生，當於彼求。當造斯求，求如求意，不求名稱而無所求；則無所求則無所住。」

時，天帝釋前白佛言：「至未曾有，天中之天！月氏天子深入智慧巍巍難限，於何終沒而來生此？於斯沒已，當於何生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋前白佛言：「至未曾有，天中之天！月氏天子深入智慧巍巍難限，於何終沒而來生此？於斯沒已，當於何生？」

月氏天子答天帝曰：「假使幻士有所變化，為男、為女？為於何沒而來生此？於是沒已，當復所趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月氏天子答天帝曰：「假使幻士有所變化，為男、為女？為於何沒而來生此？於是沒已，當復所趣？」

答曰：「化者無所至趣。又其化者無有、沒生。所以者何？化者無想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「化者無所至趣。又其化者無有、沒生。所以者何？化者無想。」

答曰：「拘翼！設使無想，云何如是斯幻化人往至于彼，沒來生斯？於此沒已，當生某處。設有斯念，則非明智，人所蚩笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「拘翼！設使無想，云何如是斯幻化人往至于彼，沒來生斯？於此沒已，當生某處。設有斯念，則非明智，人所蚩笑。」

答曰：「如是，天子！誠如所云。今者拘翼所發問者，亦復如是。一切諸法悉為如幻，而問如來：『今此天子於何所沒而來生此？沒斯何趣？』於意云何？如幻所化寧有去來，豈可得見沒所生乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是，天子！誠如所云。今者拘翼所發問者，亦復如是。一切諸法悉為如幻，而問如來：『今此天子於何所沒而來生此？沒斯何趣？』於意云何？如幻所化寧有去來，豈可得見沒所生乎？」

答曰：「不也！所因化者，欲有所興、有所造乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！所因化者，欲有所興、有所造乎？」

答曰：「無有所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無有所作。」

報曰：「如是！其曉了一切諸法皆如幻化，則能示現去來、沒生。彼雖現此，亦無想念、亦無所作。於意云何？其於夢中覩色，若聞聲者，鼻所嗅香，口所嗜味，身遭細滑，心所識法，寧可謂之實有所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「如是！其曉了一切諸法皆如幻化，則能示現去來、沒生。彼雖現此，亦無想念、亦無所作。於意云何？其於夢中覩色，若聞聲者，鼻所嗅香，口所嗜味，身遭細滑，心所識法，寧可謂之實有所有？」

答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！」

天子報曰：「如是，拘翼！其有曉了諸法如夢、如自然者，有所見聞，心於諸法無所染污，亦不離塵、亦無所求、亦不憂慼。如所聞法悉分別之，為他人說；於諸言聲亦無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子報曰：「如是，拘翼！其有曉了諸法如夢、如自然者，有所見聞，心於諸法無所染污，亦不離塵、亦無所求、亦不憂慼。如所聞法悉分別之，為他人說；於諸言聲亦無所著。」

時，天帝釋前白佛言：「唯然，世尊！月氏天子不得所生，不沒不生，當以何義開化眾生？群黎有生而有終沒，於聲聞之地不生不沒。不生不沒非菩薩地，云何菩薩之行當在生死，遊無央數億百千劫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋前白佛言：「唯然，世尊！月氏天子不得所生，不沒不生，當以何義開化眾生？群黎有生而有終沒，於聲聞之地不生不沒。不生不沒非菩薩地，云何菩薩之行當在生死，遊無央數億百千劫？」

佛告天帝：「其有菩薩逮得成就不起法忍，不念於生亦無終沒，猶如羅漢滅度已來，積於百年。所以者何？觀察菩薩亦復如是。菩薩者無吾我想、無他人想。菩薩所行又復過彼，不念於生無終沒想，無有吾我、他人之想，皆悉滅度。一切諸法無有本末。假使不了於是法者，則無所覺。大悲菩薩設無數劫億百千姟，遊於終始不以懈倦。譬如男子於四徼道燒大屋宅，無所復慕。行大慈者亦復如是，不惜身命。在於五樂棄捐之，去於所樂欲，如遠大火；在於火中悉能忍之，其身不燒。於意云何？其人所作為難不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「其有菩薩逮得成就不起法忍，不念於生亦無終沒，猶如羅漢滅度已來，積於百年。所以者何？觀察菩薩亦復如是。菩薩者無吾我想、無他人想。菩薩所行又復過彼，不念於生無終沒想，無有吾我、他人之想，皆悉滅度。一切諸法無有本末。假使不了於是法者，則無所覺。大悲菩薩設無數劫億百千姟，遊於終始不以懈倦。譬如男子於四徼道燒大屋宅，無所復慕。行大慈者亦復如是，不惜身命。在於五樂棄捐之，去於所樂欲，如遠大火；在於火中悉能忍之，其身不燒。於意云何？其人所作為難不乎？」

答曰：「甚難。天中之天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「甚難。天中之天！」

佛言：「拘翼！菩薩所行復過於此。度脫一切諸欲塵垢，而現於生，教化群黎。是故當觀：菩薩大士超越一切聲聞、緣覺，逮得無上正真之道，為最正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「拘翼！菩薩所行復過於此。度脫一切諸欲塵垢，而現於生，教化群黎。是故當觀：菩薩大士超越一切聲聞、緣覺，逮得無上正真之道，為最正覺。」

爾時，佛告天帝：「向者仁問：『於何所沒而得生此？』聽佛所說。東方去斯九十二億百千佛土，而有世界名曰積寶。其國有無央數眾寶樹木，枝葉華實，各各別異。經行遊觀棚閣、講堂悉用七寶。彼國土地悉紺琉璃，以無央數百千眾寶合成。積寶世界，佛號寶場威神超王如來、至真、等正覺，現在說法。其佛國土無有二乘聲聞、緣覺之所教業，純諸菩薩具足弘普周滿佛土。其佛說法一會時，三十六億菩薩逮得不起法忍。眾適得忍，尋則踊身在於虛空四丈九尺，動於三千大千世界，則無央數七寶百千蓮華，自然布地無不周接。即從虛空詣他佛土，奉覲異國如來正覺，稽首歸命諮問經法，聽所說誼。其佛興來以十二劫，晝夜各三講說經法。以故拘翼！當作斯觀。其佛之界諸菩薩眾不可計億，無有損耗眾寶積聚。佛之國土無異聚名，無有山林、谿谷、諸淵；無談語者，無有眾患、羅漢、緣覺，無食飲者。所以者何？斯諸菩薩昔以樂法悅豫為食。今此天子從積寶世界沒，來詣此處忉利天。故來見佛稽首歸命諮問經典，為無數人演斯經法廣解其誼。又復欲令諸餘菩薩，具足興發於斯法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝：「向者仁問：『於何所沒而得生此？』聽佛所說。東方去斯九十二億百千佛土，而有世界名曰積寶。其國有無央數眾寶樹木，枝葉華實，各各別異。經行遊觀棚閣、講堂悉用七寶。彼國土地悉紺琉璃，以無央數百千眾寶合成。積寶世界，佛號寶場威神超王如來、至真、等正覺，現在說法。其佛國土無有二乘聲聞、緣覺之所教業，純諸菩薩具足弘普周滿佛土。其佛說法一會時，三十六億菩薩逮得不起法忍。眾適得忍，尋則踊身在於虛空四丈九尺，動於三千大千世界，則無央數七寶百千蓮華，自然布地無不周接。即從虛空詣他佛土，奉覲異國如來正覺，稽首歸命諮問經法，聽所說誼。其佛興來以十二劫，晝夜各三講說經法。以故拘翼！當作斯觀。其佛之界諸菩薩眾不可計億，無有損耗眾寶積聚。佛之國土無異聚名，無有山林、谿谷、諸淵；無談語者，無有眾患、羅漢、緣覺，無食飲者。所以者何？斯諸菩薩昔以樂法悅豫為食。今此天子從積寶世界沒，來詣此處忉利天。故來見佛稽首歸命諮問經典，為無數人演斯經法廣解其誼。又復欲令諸餘菩薩，具足興發於斯法忍。」

佛言：「天帝！月氏天子，佛欲釋命：當護正法，受持奉行。如來滅度之後，最於末世法欲盡時，當住此閻浮提。於彼世時，當授人民如是比像深妙之法，優奧無量精進將養，化不可計億百千人住斯法忍。法沒盡後人間終沒，生兜術天彌勒菩薩所，啟受於此諸佛世尊微妙之道化，於無量百千天子立無從生，或發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天帝！月氏天子，佛欲釋命：當護正法，受持奉行。如來滅度之後，最於末世法欲盡時，當住此閻浮提。於彼世時，當授人民如是比像深妙之法，優奧無量精進將養，化不可計億百千人住斯法忍。法沒盡後人間終沒，生兜術天彌勒菩薩所，啟受於此諸佛世尊微妙之道化，於無量百千天子立無從生，或發無上正真道意。

「彌勒菩薩成正覺時，住閻浮提十歲供養。彌勒如來及諸弟子與二萬人俱，捨家之地離家為道，行作沙門啟受經法，盡其形壽常持正法。佛滅度後，而以此法將濟群生，悉當復值於斯賢劫千佛興者，次第供養九百九十六佛世尊。悉於大聖淨修梵行，過七十五江河沙劫，尋得無上正真之道，為最正覺。號曰日曜如來、至真、等正覺，其佛土名一切具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒菩薩成正覺時，住閻浮提十歲供養。彌勒如來及諸弟子與二萬人俱，捨家之地離家為道，行作沙門啟受經法，盡其形壽常持正法。佛滅度後，而以此法將濟群生，悉當復值於斯賢劫千佛興者，次第供養九百九十六佛世尊。悉於大聖淨修梵行，過七十五江河沙劫，尋得無上正真之道，為最正覺。號曰日曜如來、至真、等正覺，其佛土名一切具足。」

於是月上天子謂月氏曰：「於斯世尊授仁者決，當成無上正真之道。而今如來獨與歡豫，偏見愍念而授決乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是月上天子謂月氏曰：「於斯世尊授仁者決，當成無上正真之道。而今如來獨與歡豫，偏見愍念而授決乎？」

月氏天子答月上曰：「如來至真永無所欲，亦無所難亦無疑結；假使授決無所悕望。若有菩薩學開士行，以故如來而授決耳。何因如來獨當歡豫，偏見愍念而授決乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月氏天子答月上曰：「如來至真永無所欲，亦無所難亦無疑結；假使授決無所悕望。若有菩薩學開士行，以故如來而授決耳。何因如來獨當歡豫，偏見愍念而授決乎！」

又問：「天子！當何以歡豫之信，當於信求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「天子！當何以歡豫之信，當於信求？」

又曰：「假使於心而想心者，計於彼人無歡信者，無所受取，無受取者第一歡豫。計於彼信其無瑕穢，無歡豫者乃為信樂。若於言辭無所言者，乃為信樂。彼則未曾無歡豫信也，亦無結恨。是故，天子！假使有人求歡豫信，便當修行無言辭法。所精進行如無所行亦無不行，無憂無喜。所以者何？其法界者亦無有行亦不不行，不進不怠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰：「假使於心而想心者，計於彼人無歡信者，無所受取，無受取者第一歡豫。計於彼信其無瑕穢，無歡豫者乃為信樂。若於言辭無所言者，乃為信樂。彼則未曾無歡豫信也，亦無結恨。是故，天子！假使有人求歡豫信，便當修行無言辭法。所精進行如無所行亦無不行，無憂無喜。所以者何？其法界者亦無有行亦不不行，不進不怠。」

月上天子謂月氏曰：「所可名曰菩薩學者，為何謂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月上天子謂月氏曰：「所可名曰菩薩學者，為何謂乎？」

月氏答曰：「所謂菩薩學者，則無有身亦不護體，又無有舌亦不護口，又無有心亦不護意，是為菩薩第一之學也。所謂學者，其無所受亦無所行，若無所起亦無不起，是為菩薩學也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月氏答曰：「所謂菩薩學者，則無有身亦不護體，又無有舌亦不護口，又無有心亦不護意，是為菩薩第一之學也。所謂學者，其無所受亦無所行，若無所起亦無不起，是為菩薩學也。」

又復問曰：「仁者！學斯，如來授決乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問曰：「仁者！學斯，如來授決乎？」

答曰：「天子！吾不學此而見授決。所以者何？學如此者，不得吾我及我所耶！其不念知有所學，斯名曰學也。天上世間不能得短，亦無有失。若有念言：『我有所學。』則不為趣於正業也。不逮平等，用自謂言：『我所學。』故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「天子！吾不學此而見授決。所以者何？學如此者，不得吾我及我所耶！其不念知有所學，斯名曰學也。天上世間不能得短，亦無有失。若有念言：『我有所學。』則不為趣於正業也。不逮平等，用自謂言：『我所學。』故。」

又問曰：「以何等事謂逮平等也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「以何等事謂逮平等也？」

答曰：「天子！假使行者不上不下、不處中間，不著所行、不有所作；有所行者而無所造，是菩薩行。不作斯念：『是為尊法、此卑賤法。』於斯諸法，曉了平等，不為二念。如是行者謂逮平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「天子！假使行者不上不下、不處中間，不著所行、不有所作；有所行者而無所造，是菩薩行。不作斯念：『是為尊法、此卑賤法。』於斯諸法，曉了平等，不為二念。如是行者謂逮平等。」

又問曰：「於今仁者逮何等法？乃為如來所見授決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「於今仁者逮何等法？乃為如來所見授決。」

月氏答曰：「亦不蠲除凡夫之法，亦不逮成諸佛之法，如來以此授吾之決。吾於是法無所斷除，又於諸法亦無所得，故見授決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月氏答曰：「亦不蠲除凡夫之法，亦不逮成諸佛之法，如來以此授吾之決。吾於是法無所斷除，又於諸法亦無所得，故見授決。」

又問曰：「計如是者，愚冥凡夫悉當得決。所以者何？亦不蠲除凡夫之法，斯則名曰為凡夫矣，焉致佛法？」又重問曰：「何故解凡夫法乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問曰：「計如是者，愚冥凡夫悉當得決。所以者何？亦不蠲除凡夫之法，斯則名曰為凡夫矣，焉致佛法？」又重問曰：「何故解凡夫法乎？」

月氏答曰：「吾以空義，為諸法界解佛法耳。其本際者實無有本也。謂空法界可滅乎？」答曰：「不能也。本際無本豈可獲乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月氏答曰：「吾以空義，為諸法界解佛法耳。其本際者實無有本也。謂空法界可滅乎？」答曰：「不能也。本際無本豈可獲乎！」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

「是故，天子！吾說此言：『亦不滅除凡夫之法，亦不逮成諸佛之法，如來以此授於吾決。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，天子！吾說此言：『亦不滅除凡夫之法，亦不逮成諸佛之法，如來以此授於吾決。』」

又復問曰：「空與法界本際無本，有言辭乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問曰：「空與法界本際無本，有言辭乎？」

答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。」

「假使空與法界本際無本，無有言辭道無言說。於今云何授仁者決？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使空與法界本際無本，無有言辭道無言說。於今云何授仁者決？」

答曰：「天子！今授吾決猶如空義，諸法之界本際無本，是為諸法之所歸誼。如法無法，受決亦如，授別亦如，授別竟者亦復如是，等覺亦如；逮成無上正真之道亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「天子！今授吾決猶如空義，諸法之界本際無本，是為諸法之所歸誼。如法無法，受決亦如，授別亦如，授別竟者亦復如是，等覺亦如；逮成無上正真之道亦復如是。」

於是月上天子前白佛言：「唯然，世尊！月氏天子入深智慧巍巍難及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是月上天子前白佛言：「唯然，世尊！月氏天子入深智慧巍巍難及。」

佛告天子：「菩薩以逮成法忍者，其法如是有所分別，若發道誼演經典者，解脫一切法界之事。又其法界所可講說，亦無言辭宣暢示眾。所以者何？理於法界無有言辭亦無所說。計如法界，人界亦如；如眾生界，佛界亦如；佛界、法界亦如。假使菩薩入此誼者，則能獨立不從他受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「菩薩以逮成法忍者，其法如是有所分別，若發道誼演經典者，解脫一切法界之事。又其法界所可講說，亦無言辭宣暢示眾。所以者何？理於法界無有言辭亦無所說。計如法界，人界亦如；如眾生界，佛界亦如；佛界、法界亦如。假使菩薩入此誼者，則能獨立不從他受。」