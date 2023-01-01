佛說象腋經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說象腋經

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾五百人俱，菩薩六萬——眾所知識，得陀羅尼，樂說無礙，說法無二，成就不可思議神通——其名曰：無減進意菩薩、過名聲威德藏菩薩、寶月花菩薩、大雲雷燈菩薩、無量觀出一切世菩薩、山勇菩薩、樂喜生菩薩、淨臂無礙光明菩薩、解度眾生心菩薩、金剛得堅菩薩、解一切眾生語離菩薩、梵音勇威德菩薩、名稱面威無礙覺菩薩、一切善根寶聚菩薩。文殊師利童子與如是上首六萬菩薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾五百人俱，菩薩六萬——眾所知識，得陀羅尼，樂說無礙，說法無二，成就不可思議神通——其名曰：無減進意菩薩、過名聲威德藏菩薩、寶月花菩薩、大雲雷燈菩薩、無量觀出一切世菩薩、山勇菩薩、樂喜生菩薩、淨臂無礙光明菩薩、解度眾生心菩薩、金剛得堅菩薩、解一切眾生語離菩薩、梵音勇威德菩薩、名稱面威無礙覺菩薩、一切善根寶聚菩薩。文殊師利童子與如是上首六萬菩薩俱。

爾時，大德舍利弗於日晡時從禪定起，來詣佛所。爾時世尊坐異樹下，入寂靜三昧。爾時大德舍利弗遙見世尊威儀寂靜，疾疾取草，敷以為座，加趺而坐，正身坐頃。爾時大德舍利弗，即於坐處生是思惟：「未曾有也！如來如是寂靜之行，安樂之本，安樂眾生，亦知一切法性三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德舍利弗於日晡時從禪定起，來詣佛所。爾時世尊坐異樹下，入寂靜三昧。爾時大德舍利弗遙見世尊威儀寂靜，疾疾取草，敷以為座，加趺而坐，正身坐頃。爾時大德舍利弗，即於坐處生是思惟：「未曾有也！如來如是寂靜之行，安樂之本，安樂眾生，亦知一切法性三昧。」

爾時世尊從於三昧安詳而起，發謦欬聲。爾時舍利弗聞於如來謦欬之聲，受歡喜樂亦得悲心，即往佛所。到已，住立佛前，敬禮佛已，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從於三昧安詳而起，發謦欬聲。爾時舍利弗聞於如來謦欬之聲，受歡喜樂亦得悲心，即往佛所。到已，住立佛前，敬禮佛已，而說偈言：

「若有眾生無分別， 乃至於法不憶想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生無分別， 乃至於法不憶想，

入於三昧常行世， 常忍樂於如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於三昧常行世， 常忍樂於如是法。

不見眾生有差別， 同於幻性解脫者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見眾生有差別， 同於幻性解脫者，

分別諸法虛空體， 彼無我想受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸法虛空體， 彼無我想受安樂。

於和合中無想著， 無有愚癡物所想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於和合中無想著， 無有愚癡物所想，

亦非有起非不起， 彼不見命受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非有起非不起， 彼不見命受安樂。

於諸眾生無憶想， 是諸眾生非眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生無憶想， 是諸眾生非眾生，

於諸眾生相無聲， 無我見者彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生相無聲， 無我見者彼安樂。

智不分別於眾生， 是得無諍之法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智不分別於眾生， 是得無諍之法界，

分別丈夫一切想， 無異覺者彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別丈夫一切想， 無異覺者彼安樂。

當善住於施持戒， 常行覺了無慳垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當善住於施持戒， 常行覺了無慳垢，

住於無染污法中， 無高下見彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於無染污法中， 無高下見彼安樂。

彼忍得者甚勇猛， 無有憎愛二見者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼忍得者甚勇猛， 無有憎愛二見者，

不得精進及懈怠， 無思想者彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得精進及懈怠， 無思想者彼安樂。

修行禪定住堅固， 亦不思惟是散亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行禪定住堅固， 亦不思惟是散亂，

是善知於禪定法， 無禪想者彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是善知於禪定法， 無禪想者彼安樂。

無有憶想無智慧， 亦非無智得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有憶想無智慧， 亦非無智得自在，

亦非聰慧非愚癡， 無異想者彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非聰慧非愚癡， 無異想者彼安樂。

若在空野聚亦然， 彼一切處平等行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在空野聚亦然， 彼一切處平等行，

於村聚中無厭惡， 空處無憍彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於村聚中無厭惡， 空處無憍彼安樂。

於乞食事悉具足， 亦終無有乞食想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於乞食事悉具足， 亦終無有乞食想，

亦未曾想我乞食， 無乞想者彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦未曾想我乞食， 無乞想者彼安樂。

若有棄之糞掃衣， 收取聚集以覆身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有棄之糞掃衣， 收取聚集以覆身，

亦無受畜弊衣想， 不輕慢他彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無受畜弊衣想， 不輕慢他彼安樂。

善逝所讚佛聽許， 善受持用三法衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝所讚佛聽許， 善受持用三法衣，

無有憶想我正行， 無異想者是安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有憶想我正行， 無異想者是安樂。

若說法者勝美妙， 亦無有我及眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說法者勝美妙， 亦無有我及眾生，

亦無有心我說法， 不著不實者安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有心我說法， 不著不實者安樂。

於諸善根無實想， 非有物想無愛想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸善根無實想， 非有物想無愛想，

不思分別諸結使， 無二行者彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思分別諸結使， 無二行者彼安樂。

於生起中無起想， 見所住處過患想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於生起中無起想， 見所住處過患想，

晝夜常勤行精進， 無戲論者彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常勤行精進， 無戲論者彼安樂。

亦無妄想住非處， 亦不分別增上智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無妄想住非處， 亦不分別增上智，

如來外道無差別， 無貢高妙彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來外道無差別， 無貢高妙彼安樂。

無量無數無有限， 亦不捨離等虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數無有限， 亦不捨離等虛空，

我及眾生無異想， 無增減見彼安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及眾生無異想， 無增減見彼安樂。

若有得於或夢行， 得於辯才化愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得於或夢行， 得於辯才化愚癡，

行於世間如水月， 無進行者一切樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於世間如水月， 無進行者一切樂。

種種方便第一義， 不著生死堅牢想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便第一義， 不著生死堅牢想，

覺於微細寂靜法， 無想行者彼安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺於微細寂靜法， 無想行者彼安樂。」

爾時世尊讚舍利弗：「善哉，善哉！汝深慧行，能轉法輪。汝舍利弗！是祇闍崛山所有比丘、諸菩薩等、入禪定者，勅令集會！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚舍利弗：「善哉，善哉！汝深慧行，能轉法輪。汝舍利弗！是祇闍崛山所有比丘、諸菩薩等、入禪定者，勅令集會！」

舍利弗白佛言：「世尊！我不堪任。何以故？如是等者皆是威德大龍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！我不堪任。何以故？如是等者皆是威德大龍。」

爾時世尊即放身光，所放光明遍照無量無邊諸佛世界，諸菩薩悉皆來詣祇闍崛山。到已，皆住於虛空中。此諸比丘及諸菩薩從禪定起，來詣佛所。王舍城中無量千眾來詣佛所。爾時世尊知於一切眾會已集，觀文殊師利童子面已，即便微笑。爾時文殊師利即從座起，正於衣服，偏袒右臂，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！何因何緣而微笑耶？諸佛、如來、應供、正遍知非無緣笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即放身光，所放光明遍照無量無邊諸佛世界，諸菩薩悉皆來詣祇闍崛山。到已，皆住於虛空中。此諸比丘及諸菩薩從禪定起，來詣佛所。王舍城中無量千眾來詣佛所。爾時世尊知於一切眾會已集，觀文殊師利童子面已，即便微笑。爾時文殊師利即從座起，正於衣服，偏袒右臂，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！何因何緣而微笑耶？諸佛、如來、應供、正遍知非無緣笑。」

佛告文殊師利：「過去於此祇闍崛山中，有十千佛說《象腋經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「過去於此祇闍崛山中，有十千佛說《象腋經》。」

爾時大德阿難聞佛所說，疾從座起，正於衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「善哉，世尊！善哉，善逝！今當演說此《象腋經》，是經難聞。若如來說者，令無有疑。此深妙典，有深光明。世尊！何故觀文殊面已而微笑也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德阿難聞佛所說，疾從座起，正於衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「善哉，世尊！善哉，善逝！今當演說此《象腋經》，是經難聞。若如來說者，令無有疑。此深妙典，有深光明。世尊！何故觀文殊面已而微笑也？」

爾時世尊讚阿難言：「善哉，善哉！阿難！善慧分別。汝今阿難！諦聽，諦聽，善思念之！我今當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚阿難言：「善哉，善哉！阿難！善慧分別。汝今阿難！諦聽，諦聽，善思念之！我今當說。」

阿難從佛受教勅已，佛告阿難：「若有眾生解此經者，如大象力、如大龍力，是諸眾生解此經者，亦復如是。阿難！諸眾生等解此經者，如師子遊步，進趣勝道。阿難！此經典者，當來菩薩能愛樂之。阿難！此經能令菩薩勇猛，我去世後，當來菩薩手得此經，手書此經。此經床座非旃陀羅菩薩手所執持，亦非戲論菩薩手得，亦非假名菩薩手得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難從佛受教勅已，佛告阿難：「若有眾生解此經者，如大象力、如大龍力，是諸眾生解此經者，亦復如是。阿難！諸眾生等解此經者，如師子遊步，進趣勝道。阿難！此經典者，當來菩薩能愛樂之。阿難！此經能令菩薩勇猛，我去世後，當來菩薩手得此經，手書此經。此經床座非旃陀羅菩薩手所執持，亦非戲論菩薩手得，亦非假名菩薩手得。」

爾時世尊現如文殊師利之像。作是像已，文殊師利亦如是解：「我今當請問於世尊甚深之法，非是聲聞、緣覺之地，是菩薩地。」爾時文殊師利童子即白佛言：「世尊！我今欲少問於如來、應供、正遍知，若佛聽許乃敢諮請！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊現如文殊師利之像。作是像已，文殊師利亦如是解：「我今當請問於世尊甚深之法，非是聲聞、緣覺之地，是菩薩地。」爾時文殊師利童子即白佛言：「世尊！我今欲少問於如來、應供、正遍知，若佛聽許乃敢諮請！」

文殊師利如是請已，佛告文殊師利：「恣汝所問，隨意所喜，一切眾集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利如是請已，佛告文殊師利：「恣汝所問，隨意所喜，一切眾集。」

爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！何謂菩薩善能安住諸功德法，示現一切諸菩薩行，教化無量阿僧祇眾生，現諸佛形如水月影？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！何謂菩薩善能安住諸功德法，示現一切諸菩薩行，教化無量阿僧祇眾生，現諸佛形如水月影？」

文殊師利如是問已，佛即讚言：「善哉，善哉！文殊師利！能總略問如來是義，我今當為廣分別說。文殊師利！諦聽，諦聽！善思念之，吾今當說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利如是問已，佛即讚言：「善哉，善哉！文殊師利！能總略問如來是義，我今當為廣分別說。文殊師利！諦聽，諦聽！善思念之，吾今當說！」

文殊師利白言：「如是受教而聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白言：「如是受教而聽！」

佛告文殊師利：「菩薩成就六法者，得具安住諸功德法。何等為六？文殊師利！是菩薩施能一切捨，不見自己離慳垢行；安住於戒，不見我能離破戒業；成就忍辱，不見我能離瞋恚行；有於精進，非身心進；知入一切禪定、解脫、三昧、方便，亦不自念成就一心；有慧行，明了自見解脫一切諸道。文殊師利！菩薩成就如是六法，善能安住一切功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「菩薩成就六法者，得具安住諸功德法。何等為六？文殊師利！是菩薩施能一切捨，不見自己離慳垢行；安住於戒，不見我能離破戒業；成就忍辱，不見我能離瞋恚行；有於精進，非身心進；知入一切禪定、解脫、三昧、方便，亦不自念成就一心；有慧行，明了自見解脫一切諸道。文殊師利！菩薩成就如是六法，善能安住一切功德。

「復次，文殊師利！復有六法，善能安止一切功德。何等為六？文殊師利！是菩薩住於地獄中，攝取眾生受於天樂；生畜生身，攝取畜生受人妙樂；生卑賤家，受轉輪王樂；現入諸道，受勝道樂；善知往返一切佛剎，如水月影；出一切語，無所言說，各不親近。文殊師利！菩薩成就此六法者，能安止一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！復有六法，善能安止一切功德。何等為六？文殊師利！是菩薩住於地獄中，攝取眾生受於天樂；生畜生身，攝取畜生受人妙樂；生卑賤家，受轉輪王樂；現入諸道，受勝道樂；善知往返一切佛剎，如水月影；出一切語，無所言說，各不親近。文殊師利！菩薩成就此六法者，能安止一切功德。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何菩薩住地獄中，受於天樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何菩薩住地獄中，受於天樂？」

作是問已，佛告文殊師利：「若是菩薩入於三昧，名大蓮華，住地獄中，攝取眾生，受於天樂。見諸眾生受種種苦，各現其形而為說法，令無量眾生悉得解脫。文殊師利！菩薩如是住地獄中，受於天樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是問已，佛告文殊師利：「若是菩薩入於三昧，名大蓮華，住地獄中，攝取眾生，受於天樂。見諸眾生受種種苦，各現其形而為說法，令無量眾生悉得解脫。文殊師利！菩薩如是住地獄中，受於天樂。」

文殊師利復白佛言：「云何菩薩生畜生中，攝取畜生，受人天妙樂？」佛言：「文殊師利！而是菩薩入於三昧，名曰寂靜，現生畜生而不失心，受人天妙樂，各隨其形而為說法。菩薩安止無量千眾，令住於法。文殊師利！菩薩如是受畜生身，受人妙樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復白佛言：「云何菩薩生畜生中，攝取畜生，受人天妙樂？」佛言：「文殊師利！而是菩薩入於三昧，名曰寂靜，現生畜生而不失心，受人天妙樂，各隨其形而為說法。菩薩安止無量千眾，令住於法。文殊師利！菩薩如是受畜生身，受人妙樂。」

文殊師利復白佛言：「世尊！云何菩薩生卑賤家，受轉輪王樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復白佛言：「世尊！云何菩薩生卑賤家，受轉輪王樂？」

佛言：「文殊師利！而是菩薩入於三昧，名曰靜過。是三昧力故生卑賤家，受轉輪王樂。文殊師利！菩薩如是生卑賤家，受轉輪王樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！而是菩薩入於三昧，名曰靜過。是三昧力故生卑賤家，受轉輪王樂。文殊師利！菩薩如是生卑賤家，受轉輪王樂。」

文殊師利白佛言：「世尊！云何菩薩現入諸道，受勝道樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何菩薩現入諸道，受勝道樂？」

佛言：「文殊師利！而是菩薩入於三昧，名見一切行無作光明。菩薩住是三昧，示入諸道，受勝道樂。文殊師利！菩薩如是現入諸道，受勝道樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！而是菩薩入於三昧，名見一切行無作光明。菩薩住是三昧，示入諸道，受勝道樂。文殊師利！菩薩如是現入諸道，受勝道樂。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何菩薩善知往返一切佛剎，不動本處亦無去來，現諸佛剎，如水月影？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何菩薩善知往返一切佛剎，不動本處亦無去來，現諸佛剎，如水月影？」

佛言：「文殊師利！而是菩薩入於三昧，名曰過於一切言說。是菩薩住此三昧時，東西南北、四維上下、一切十方世界之中，示現其身，不動本處亦無去來；住是三昧，得見諸佛亦聞說法。文殊師利！菩薩如是善知往返一切佛剎，不動本處亦無去來，現諸佛剎，如水月影。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！而是菩薩入於三昧，名曰過於一切言說。是菩薩住此三昧時，東西南北、四維上下、一切十方世界之中，示現其身，不動本處亦無去來；住是三昧，得見諸佛亦聞說法。文殊師利！菩薩如是善知往返一切佛剎，不動本處亦無去來，現諸佛剎，如水月影。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何菩薩出一切語，無所言說，各不親近？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！云何菩薩出一切語，無所言說，各不親近？」

佛言：「文殊師利！而是菩薩得陀羅尼，名曰無量。得是持已，入無量心，知無量語。是菩薩得旋陀羅尼力故，出一切語，各不親近。文殊師利！菩薩如是出一切語，無所言說，各不親近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！而是菩薩得陀羅尼，名曰無量。得是持已，入無量心，知無量語。是菩薩得旋陀羅尼力故，出一切語，各不親近。文殊師利！菩薩如是出一切語，無所言說，各不親近。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！是菩薩方便甚難。世尊！若有菩薩入此經時，入何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！是菩薩方便甚難。世尊！若有菩薩入此經時，入何等法？」

佛言：「文殊師利！若有菩薩欲入此經，如解虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！若有菩薩欲入此經，如解虛空。」

文殊師利言：「虛空何也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「虛空何也？」

佛言：「文殊師利！是虛空者，不染於欲，不瞋不癡。文殊師利！一切諸法亦復如是，無染、瞋、癡。文殊師利！是虛空者，非施成就、非戒成就、非忍成就、非進成就、非禪成就、非慧成就。如是，文殊師利！一切諸法亦復如是，非施成就，非戒、忍、進、禪、慧成就。文殊師利！猶如虛空非智、非斷。文殊師利！一切諸法亦復如是，非智、非斷。文殊師利！猶如虛空非修、非證。文殊師利！一切諸法亦復如是，非修、非證。文殊師利！猶如虛空非闇、非明。文殊師利！一切諸法亦復如是，非闇、非明。文殊師利！猶如虛空遍一切處而不可捉。文殊師利！一切諸法亦復如是，遍一切處而不可捉。文殊師利！猶如虛空非進正道、非進邪道。文殊師利！一切諸法亦復如是，非進正道、非進邪道。文殊師利！猶如虛空非聲聞乘、非緣覺乘、亦非佛乘。文殊師利！一切諸法亦復如是，非聲聞乘、非緣覺乘、亦非佛乘。文殊師利！猶如虛空非思、非智。文殊師利！一切諸法亦復如是，非思、非智。文殊師利！猶如虛空非動非發、非不動發。文殊師利！一切諸法亦復如是，非動發、非不動發。文殊師利！猶如虛空非動發、非不動發。文殊師利！菩薩亦爾，於一切法非動發、非不動發。文殊師利！猶如虛空無有眾生能污染者。文殊師利！一切諸法亦復如是，是涅槃分，究竟無染，非寂靜、非不寂靜。文殊師利！猶如虛空住無住處，不動不搖，不住處故。文殊師利！諸菩薩等亦復如是，見諸眾生住無住處，得實不動、不搖、不住。文殊師利！是實相法，欲見如來是名邪見；如是邪見即是正行；若是正行，是中布施無有大果，亦無大報；若其施中無大果報，是世福田；若世福田，是中所施無有果報；若施無果報，是則滿足不實之智；若其滿足不實之智，是等疾得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！是虛空者，不染於欲，不瞋不癡。文殊師利！一切諸法亦復如是，無染、瞋、癡。文殊師利！是虛空者，非施成就、非戒成就、非忍成就、非進成就、非禪成就、非慧成就。如是，文殊師利！一切諸法亦復如是，非施成就，非戒、忍、進、禪、慧成就。文殊師利！猶如虛空非智、非斷。文殊師利！一切諸法亦復如是，非智、非斷。文殊師利！猶如虛空非修、非證。文殊師利！一切諸法亦復如是，非修、非證。文殊師利！猶如虛空非闇、非明。文殊師利！一切諸法亦復如是，非闇、非明。文殊師利！猶如虛空遍一切處而不可捉。文殊師利！一切諸法亦復如是，遍一切處而不可捉。文殊師利！猶如虛空非進正道、非進邪道。文殊師利！一切諸法亦復如是，非進正道、非進邪道。文殊師利！猶如虛空非聲聞乘、非緣覺乘、亦非佛乘。文殊師利！一切諸法亦復如是，非聲聞乘、非緣覺乘、亦非佛乘。文殊師利！猶如虛空非思、非智。文殊師利！一切諸法亦復如是，非思、非智。文殊師利！猶如虛空非動非發、非不動發。文殊師利！一切諸法亦復如是，非動發、非不動發。文殊師利！猶如虛空非動發、非不動發。文殊師利！菩薩亦爾，於一切法非動發、非不動發。文殊師利！猶如虛空無有眾生能污染者。文殊師利！一切諸法亦復如是，是涅槃分，究竟無染，非寂靜、非不寂靜。文殊師利！猶如虛空住無住處，不動不搖，不住處故。文殊師利！諸菩薩等亦復如是，見諸眾生住無住處，得實不動、不搖、不住。文殊師利！是實相法，欲見如來是名邪見；如是邪見即是正行；若是正行，是中布施無有大果，亦無大報；若其施中無大果報，是世福田；若世福田，是中所施無有果報；若施無果報，是則滿足不實之智；若其滿足不實之智，是等疾得無生法忍。」

爾時眾中六十比丘增上慢者，聞如是法，作是思惟：「是道闇昧，如如來說，同外道說。是外道等富蘭那迦葉、末伽梨憍舍耶、阿耆多翅舍、欽婆羅珊闍耶、毘羅坻子、波復多迦旃延、尼犍陀若提子等所說如是，佛亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中六十比丘增上慢者，聞如是法，作是思惟：「是道闇昧，如如來說，同外道說。是外道等富蘭那迦葉、末伽梨憍舍耶、阿耆多翅舍、欽婆羅珊闍耶、毘羅坻子、波復多迦旃延、尼犍陀若提子等所說如是，佛亦如是。」

爾時世尊知是六十增上慢比丘心之所念，即告文殊師利童子曰：「文殊師利！如是，如是！我如來說法同於外道，然是外道不解佛說法。」爾時六十增上慢比丘，聞是說已，增益受苦，憂惱不悅，其心不樂，不知如是所說法故，從座而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知是六十增上慢比丘心之所念，即告文殊師利童子曰：「文殊師利！如是，如是！我如來說法同於外道，然是外道不解佛說法。」爾時六十增上慢比丘，聞是說已，增益受苦，憂惱不悅，其心不樂，不知如是所說法故，從座而去。

爾時大德舍利弗，問諸比丘：「大德！汝等今欲何去？當解如來如是說法何因何緣故，如來爾時說？大德且住！我問如來，以何因緣如是說也？」爾時諸比丘聞於大德舍利弗語，即還各各，復於本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德舍利弗，問諸比丘：「大德！汝等今欲何去？當解如來如是說法何因何緣故，如來爾時說？大德且住！我問如來，以何因緣如是說也？」爾時諸比丘聞於大德舍利弗語，即還各各，復於本座。

爾時大德舍利弗白佛言：「世尊！如來何緣說如是事，願當演說斷比丘疑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德舍利弗白佛言：「世尊！如來何緣說如是事，願當演說斷比丘疑？」

佛告舍利弗：「於意云何，若有比丘諸漏已盡，心得解脫，是比丘等聞此言說生驚畏不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於意云何，若有比丘諸漏已盡，心得解脫，是比丘等聞此言說生驚畏不？」

舍利弗言：「不也，世尊！若有比丘見聖諦者，聞一切聲不驚怖畏，何況諸漏已盡心得解脫者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也，世尊！若有比丘見聖諦者，聞一切聲不驚怖畏，何況諸漏已盡心得解脫者？」

佛告舍利弗：「或有癡人妄想分別，於不實法得虛空行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「或有癡人妄想分別，於不實法得虛空行。」

舍利弗言：「願世尊說是法句義，令斷眾疑！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「願世尊說是法句義，令斷眾疑！」

佛告舍利弗：「若見如來如夢、如幻是名正見；若正見者，於如來所不作實想、不作堅想、不作物想、不作名想、不作聚想；若於如來不作實想、不作堅想、不作物想、不作名想、不作聚想如是等行，一切諸行悉是妄見；若一切行悉是妄見，是知一切諸法是邪見；若知一切諸法是邪見，佛說是等滿足邪見；又知一切諸見是邪，是亦邪見。如是，舍利弗！以是緣故，欲見如來名為邪見。舍利弗！是等不見如來密身，是取分別，於如來身為舍利如來之想。舍利弗！若有如是見於如來，名為邪知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若見如來如夢、如幻是名正見；若正見者，於如來所不作實想、不作堅想、不作物想、不作名想、不作聚想；若於如來不作實想、不作堅想、不作物想、不作名想、不作聚想如是等行，一切諸行悉是妄見；若一切行悉是妄見，是知一切諸法是邪見；若知一切諸法是邪見，佛說是等滿足邪見；又知一切諸見是邪，是亦邪見。如是，舍利弗！以是緣故，欲見如來名為邪見。舍利弗！是等不見如來密身，是取分別，於如來身為舍利如來之想。舍利弗！若有如是見於如來，名為邪知。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何邪見名為正行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何邪見名為正行？」

佛言：「舍利弗！一切凡夫正起覺觀，妄想分別，起依止動發、不動發，起我見、眾生見、命見、人見，著我勝、我所勝。知是諸事，小凡夫等動搖總務，生於戲論，知如是等悉皆不實。舍利弗！無者，名為不實。舍利弗！不實者，名妄語。舍利弗！妄語者，名曰為邪。舍利弗！如是等事攝取不實，是等邪見名為正行。舍利弗！以是緣故，所謂邪見名為正行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！一切凡夫正起覺觀，妄想分別，起依止動發、不動發，起我見、眾生見、命見、人見，著我勝、我所勝。知是諸事，小凡夫等動搖總務，生於戲論，知如是等悉皆不實。舍利弗！無者，名為不實。舍利弗！不實者，名妄語。舍利弗！妄語者，名曰為邪。舍利弗！如是等事攝取不實，是等邪見名為正行。舍利弗！以是緣故，所謂邪見名為正行。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！頗有正行，所有布施無小果、大果也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！頗有正行，所有布施無小果、大果也？」

佛言：「舍利弗！若如是等正行成就，有所施與趣向涅槃，受於涅槃，齊分涅槃。舍利弗！而是涅槃無小果、大果，非小功德。何以故？是涅槃者，離一切果，無有齊分，不可齊分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！若如是等正行成就，有所施與趣向涅槃，受於涅槃，齊分涅槃。舍利弗！而是涅槃無小果、大果，非小功德。何以故？是涅槃者，離一切果，無有齊分，不可齊分。」

舍利弗言：「世尊！若其涅槃無齊分者，云何如來說增益無量無邊功德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！若其涅槃無齊分者，云何如來說增益無量無邊功德！」

佛告舍利弗：「諸凡夫具煩惱行——我論、眾生論、命論、丈夫論——為如是等諸眾生故，說言涅槃無有分齊，涅槃增益無量功德，乃至令生於欲樂心。舍利弗！假聖福田，非入涅槃。又舍利弗！離欲聖人名見福田。舍利弗！譬如農夫種下穀種，因生稗莠亦生餘草。舍利弗！於汝意云何，而是農夫所得稗草是果報不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「諸凡夫具煩惱行——我論、眾生論、命論、丈夫論——為如是等諸眾生故，說言涅槃無有分齊，涅槃增益無量功德，乃至令生於欲樂心。舍利弗！假聖福田，非入涅槃。又舍利弗！離欲聖人名見福田。舍利弗！譬如農夫種下穀種，因生稗莠亦生餘草。舍利弗！於汝意云何，而是農夫所得稗草是果報不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛言：「舍利弗！譬如農夫依因穀種，生稗餘草，生相似穀。如是，舍利弗！施聖福田，自然大報，後斷諸漏、乾焦愛果。舍利弗！而是農夫本期為穀，見餘稗草心不生喜，非果故、非所利故。如是，舍利弗！非有為田，安於上施聖得大果報。舍利弗！以是因緣施正行者，無大果、大報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！譬如農夫依因穀種，生稗餘草，生相似穀。如是，舍利弗！施聖福田，自然大報，後斷諸漏、乾焦愛果。舍利弗！而是農夫本期為穀，見餘稗草心不生喜，非果故、非所利故。如是，舍利弗！非有為田，安於上施聖得大果報。舍利弗！以是因緣施正行者，無大果、大報。」

舍利弗言：「世尊！若其布施無大果、大報，云何名為世福田也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！若其布施無大果、大報，云何名為世福田也？」

佛言：「舍利弗！非小果想，非大果想，是施不生。若施不生，是能受於世間天、人、阿修羅供。舍利弗！於無盡田不取果報，不與果報。是故舍利弗！非大報、非小果是世福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！非小果想，非大果想，是施不生。若施不生，是能受於世間天、人、阿修羅供。舍利弗！於無盡田不取果報，不與果報。是故舍利弗！非大報、非小果是世福田。」

舍利弗言：「世尊！云何是世福田不得果報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！云何是世福田不得果報？」

佛言舍利弗：「汝意云何，若為涅槃有果報不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言舍利弗：「汝意云何，若為涅槃有果報不？」

舍利弗言：「無也，世尊！若施為涅槃，得果報者，一切聖人不名無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無也，世尊！若施為涅槃，得果報者，一切聖人不名無為。」

佛即讚言：「善哉，善哉！舍利弗！以是事故，施世福田無有果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即讚言：「善哉，善哉！舍利弗！以是事故，施世福田無有果報。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！若施無果報，云何具足於妄想智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！若施無果報，云何具足於妄想智？」

佛言：「舍利弗！於意云何，若知於一切法性是實不也？」舍利弗言：「世尊！知一切法猶如幻性。世尊！若知幻性是不實知。何以故？如來演說一切諸法猶如幻性。如幻性者，即是不實。世尊！若知一切法性如此，是不實智。所以者何？無有一法而是實者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！於意云何，若知於一切法性是實不也？」舍利弗言：「世尊！知一切法猶如幻性。世尊！若知幻性是不實知。何以故？如來演說一切諸法猶如幻性。如幻性者，即是不實。世尊！若知一切法性如此，是不實智。所以者何？無有一法而是實者。」

爾時佛復讚舍利弗：「善哉，善哉！舍利弗！如是，如是！舍利弗！若法有實、有物、有真，則無眾生入於涅槃。舍利弗！一切諸法亦非是實，非物、非真。是故舍利弗！恒沙眾生入於涅槃，永不復生，亦不知盡，眾生不實故。舍利弗！若一切眾生無有實想，是名具足於不實智。是故舍利弗！施無果報，能得具足滿於不實智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛復讚舍利弗：「善哉，善哉！舍利弗！如是，如是！舍利弗！若法有實、有物、有真，則無眾生入於涅槃。舍利弗！一切諸法亦非是實，非物、非真。是故舍利弗！恒沙眾生入於涅槃，永不復生，亦不知盡，眾生不實故。舍利弗！若一切眾生無有實想，是名具足於不實智。是故舍利弗！施無果報，能得具足滿於不實智。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何智滿於不實智，而疾獲得無生法忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何智滿於不實智，而疾獲得無生法忍？」

佛言：「舍利弗！若知不實而亦不證。舍利弗！何等是不實者？我見、眾生見、命見、人見、斷見、常見。有不實者，佛想、法想、僧想、涅槃想。舍利弗！若心動搖，戲論總務皆是不實。舍利弗！如是執不實中而得解脫。舍利弗！以是事故具不實智，而疾得於無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！若知不實而亦不證。舍利弗！何等是不實者？我見、眾生見、命見、人見、斷見、常見。有不實者，佛想、法想、僧想、涅槃想。舍利弗！若心動搖，戲論總務皆是不實。舍利弗！如是執不實中而得解脫。舍利弗！以是事故具不實智，而疾得於無生法忍。」

說是法時，四萬二千人得無生法忍，六萬優婆塞發於無上正真道心，三萬六千天子得向智證。是六十增上慢比丘，斷於諸漏，心得解脫。心解脫已，俱共同聲說如是言：「世尊！我今始於六師出家。從今日往，佛非我尊，亦非念法，又非念僧。世尊！我從今日說於無作、說無因緣、說無有業、說無調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，四萬二千人得無生法忍，六萬優婆塞發於無上正真道心，三萬六千天子得向智證。是六十增上慢比丘，斷於諸漏，心得解脫。心解脫已，俱共同聲說如是言：「世尊！我今始於六師出家。從今日往，佛非我尊，亦非念法，又非念僧。世尊！我從今日說於無作、說無因緣、說無有業、說無調伏。」

爾時眾中若干眾生各作是言：「是諸比丘！或捨佛戒，受外道服，所說顛倒。」爾時大德舍利弗覺知眾心，語諸比丘言：「大德！何緣說如是語耶『我今始於六師出家』？」諸比丘言：「大德舍利弗！從今已往，六師諸師等同一相，無增無減。大德舍利弗！我等今知諸師不異，於出家中無所分別，故言出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中若干眾生各作是言：「是諸比丘！或捨佛戒，受外道服，所說顛倒。」爾時大德舍利弗覺知眾心，語諸比丘言：「大德！何緣說如是語耶『我今始於六師出家』？」諸比丘言：「大德舍利弗！從今已往，六師諸師等同一相，無增無減。大德舍利弗！我等今知諸師不異，於出家中無所分別，故言出家。」

舍利弗言：「大德！何緣說言『從今佛非我尊』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「大德！何緣說言『從今佛非我尊』？」

諸比丘言：「大德舍利弗！我從今往，自然明了，熾然明熾，不假餘明；我自歸依，非餘歸依，自歸自尊，是故說言『佛非我尊』。何以故？我不離佛，佛不離我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德舍利弗！我從今往，自然明了，熾然明熾，不假餘明；我自歸依，非餘歸依，自歸自尊，是故說言『佛非我尊』。何以故？我不離佛，佛不離我。」

舍利弗言：「大德！何緣說如是言『不念於法，不念於僧』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「大德！何緣說如是言『不念於法，不念於僧』？」

諸比丘言：「大德舍利弗！我從今日，無法可得若念、若攝，是故我言『從今日往不念於僧』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德舍利弗！我從今日，無法可得若念、若攝，是故我言『從今日往不念於僧』。」

舍利弗言：「大德！何言『我從今往說於無作』？」諸比丘言：「大德舍利弗！我從今往，知於一切諸法無作，是中非作、非不作，以是故言『我從今日說於無作』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「大德！何言『我從今往說於無作』？」諸比丘言：「大德舍利弗！我從今往，知於一切諸法無作，是中非作、非不作，以是故言『我從今日說於無作』。」

舍利弗言：「大德！何緣說言『從今說無因緣』？」諸比丘言：「大德舍利弗！我從今日，一切有道生因緣盡，是中無因，是故說言『我從今說無因無緣』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「大德！何緣說言『從今說無因緣』？」諸比丘言：「大德舍利弗！我從今日，一切有道生因緣盡，是中無因，是故說言『我從今說無因無緣』。」

舍利弗言：「大德！何故說言『我從今往說無有業』？」諸比丘言：「大德舍利弗！我從今往，知一切法究竟涅槃，是中無有調伏、無非調伏，以是故言『我說無業』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「大德！何故說言『我從今往說無有業』？」諸比丘言：「大德舍利弗！我從今往，知一切法究竟涅槃，是中無有調伏、無非調伏，以是故言『我說無業』。」

是增上慢諸比丘等說是法時，有三千六百比丘悉斷諸漏，心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是增上慢諸比丘等說是法時，有三千六百比丘悉斷諸漏，心得解脫。

爾時世尊讚諸比丘：「善哉，善哉！是實希望中無法可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚諸比丘：「善哉，善哉！是實希望中無法可得。」

爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！所言得者，何法名得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！所言得者，何法名得？」

佛言：「文殊師利！得者，名曰無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！得者，名曰無生法忍。」

文殊師利言：「世尊！菩薩欲得無生法忍，當云何學？云何行？云何住？云何修集？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！菩薩欲得無生法忍，當云何學？云何行？云何住？云何修集？」

爾時，世尊答於文殊師利童子所問無生法忍義故，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊答於文殊師利童子所問無生法忍義故，即說偈言：

「若有求佛智、 一切諸智上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有求佛智、 一切諸智上，

無有法可取， 亦無法可捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有法可取， 亦無法可捨。

無有法可得。 若生是有者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有法可得。 若生是有者，

無有和合法， 凡夫欲和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有和合法， 凡夫欲和合。

若可知可斷， 說法為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若可知可斷， 說法為眾生，

凡夫生諸行， 不信無生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫生諸行， 不信無生法。

捨離於魔法， 菩提道最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離於魔法， 菩提道最上，

凡夫著二法， 不知無二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫著二法， 不知無二法。

種種幻無實， 凡夫人見異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種幻無實， 凡夫人見異，

是中無有異， 一切同一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無有異， 一切同一相。

若有凡夫說： 『無二無二作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有凡夫說： 『無二無二作，

同幻化平等。』 凡夫人或說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同幻化平等。』 凡夫人或說：

『我不時盡欲， 斷瞋及愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我不時盡欲， 斷瞋及愚癡，

我當善思惟。』 非物生物想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當善思惟。』 非物生物想，

計斷為涅槃， 壞貪欲瞋癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計斷為涅槃， 壞貪欲瞋癡，

說示於空法。 無盡亦無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說示於空法。 無盡亦無生，

是說名涅槃， 精進者進生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說名涅槃， 精進者進生，

是去我法遠。 布施持戒想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是去我法遠。 布施持戒想，

樂於菩提想， 是不入菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂於菩提想， 是不入菩提，

是等行想行。 凡夫虛妄覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等行想行。 凡夫虛妄覆，

不知於空法， 諸法等一相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知於空法， 諸法等一相，

當各各異說。 若解知此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當各各異說。 若解知此法，

其體性無異， 如五指名手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其體性無異， 如五指名手，

得菩提不難。 無遠菩提者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得菩提不難。 無遠菩提者，

無近菩提者， 別無分別者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無近菩提者， 別無分別者，

是去菩提遠。 凡夫各異行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是去菩提遠。 凡夫各異行，

各各相是非， 此持戒成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各相是非， 此持戒成就，

此是破戒惡。 諸法猶如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是破戒惡。 諸法猶如夢，

諸有為無實， 慧不取牢固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有為無實， 慧不取牢固，

知之如幻化。 是中戒不實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知之如幻化。 是中戒不實，

破戒亦不實， 諸法因緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒亦不實， 諸法因緣生，

是中無有我。 於千億劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無有我。 於千億劫中，

布施與受者， 護持無上戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施與受者， 護持無上戒，

諸佛不記我。 我時離於想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛不記我。 我時離於想，

布施想無餘， 離一切顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施想無餘， 離一切顛倒，

爾時我得記。 說施得大富， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時我得記。 說施得大富，

持淨戒生天， 是中無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持淨戒生天， 是中無所得，

是無上菩提。 凡夫依止有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無上菩提。 凡夫依止有，

愚癡妄憶想， 我等得於忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡妄憶想， 我等得於忍，

無為無有生。 是無生法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為無有生。 是無生法中，

不思惟生者， 於千億劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思惟生者， 於千億劫中，

是得忍不難。 假名為說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是得忍不難。 假名為說法，

法無有作者， 無根本住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無有作者， 無根本住處，

悉如空閑相。 多億數諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉如空閑相。 多億數諸佛，

斷貪瞋癡故， 演說無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷貪瞋癡故， 演說無上法，

是法不可盡。 實法無虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法不可盡。 實法無虛妄，

速疾歸於盡， 如是不實法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾歸於盡， 如是不實法，

是實際叵得。 婬欲瞋無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是實際叵得。 婬欲瞋無邊，

愚癡亦無邊， 若不得實者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡亦無邊， 若不得實者，

亦復不得中。 種子中無芽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不得中。 種子中無芽，

何處有果葉？ 若其不得葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處有果葉？ 若其不得葉，

花亦不可得。 無生法如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花亦不可得。 無生法如是，

眾生當生子， 不生亦不出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生當生子， 不生亦不出，

此見於如實。 猶之如石女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此見於如實。 猶之如石女，

是終無有子， 以其無子故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是終無有子， 以其無子故，

亦無有子憂。 慧如是分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有子憂。 慧如是分別，

一切法無生， 是無有恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無生， 是無有恐怖，

受於生死苦。 憂妄覆凡夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受於生死苦。 憂妄覆凡夫，

不知法如幻， 重荷擔虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知法如幻， 重荷擔虛空，

非智慧者癡。 若知於此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非智慧者癡。 若知於此法，

無實無有邊， 無量阿僧祇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無實無有邊， 無量阿僧祇，

於此無有癡。 如所言本際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無有癡。 如所言本際，

我說是無際， 後際亦復爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說是無際， 後際亦復爾，

眾生際叵思， 無際憶想際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生際叵思， 無際憶想際，

空無有邊際， 以知此義故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無有邊際， 以知此義故，

其智無有二。 如虛空際相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其智無有二。 如虛空際相，

眾生際叵思， 本際如鏡像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生際叵思， 本際如鏡像，

是智無所知。 是分別行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是智無所知。 是分別行者，

其心如是思： 『我何時盡惡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心如是思： 『我何時盡惡？

我何時成佛？』 諸佛無有生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我何時成佛？』 諸佛無有生，

是中無和合， 法無和合者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無和合， 法無和合者，

凡夫欲和合。 無能空造合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫欲和合。 無能空造合，

亦無止住處， 虛空無住故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無止住處， 虛空無住故，

無礙無有物。 如是說虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙無有物。 如是說虛空，

如是知菩提； 如是知菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知菩提； 如是知菩提，

知眾生亦爾。 菩提虛空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生亦爾。 菩提虛空界，

眾生界同等， 若知如是等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生界同等， 若知如是等，

得菩提不難。 若人不進慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得菩提不難。 若人不進慈，

不思惟作善， 於法無所來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思惟作善， 於法無所來，

得菩提不難。 是菩提難求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得菩提不難。 是菩提難求，

斷於一切求， 無有心能得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷於一切求， 無有心能得，

覺無上菩提。 思惟布施者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺無上菩提。 思惟布施者，

布施得菩提， 終不得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施得菩提， 終不得菩提，

不得成菩提。 思惟著戒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得成菩提。 思惟著戒者，

憶想精進實， 非佛法妙進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶想精進實， 非佛法妙進，

如是憶想著。 一切法顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是憶想著。 一切法顛倒，

我非不顛倒， 未始有動發， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我非不顛倒， 未始有動發，

是善無有上。 若有憶想者—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是善無有上。 若有憶想者——

此法是無漏， 此法是有漏—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法是無漏， 此法是有漏——

此人心不善。 不思惟法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人心不善。 不思惟法者，

是同如虛空， 無縛亦無解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是同如虛空， 無縛亦無解，

是慧無有上。 想此是持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是慧無有上。 想此是持戒，

想此破戒惡， 說二俱破戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想此破戒惡， 說二俱破戒，

無上戒無二。 諸法無有異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上戒無二。 諸法無有異，

戒無增減相， 是見於性者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒無增減相， 是見於性者，

是護持佛法。 若心無著者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是護持佛法。 若心無著者，

猶如空中鳥， 如是知具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如空中鳥， 如是知具足，

是實沙門法。 若無思憶想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是實沙門法。 若無思憶想，

不思惟一切， 無心無我命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思惟一切， 無心無我命，

得菩提不難。 欲出貪欲者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得菩提不難。 欲出貪欲者，

不為欲所牽， 亦不捨婬欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為欲所牽， 亦不捨婬欲，

是菩提不難。 不厭往想著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩提不難。 不厭往想著，

於無怖畏際， 生死無驚怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無怖畏際， 生死無驚怖，

得菩提不難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得菩提不難。」

爾時世尊說是偈已，告文殊師利童子言：「文殊師利！若有菩薩信解此經，無有疑惑，受持讀誦，令通利己，為他廣說，是人得於二十功德。何等二十？諸天愛護；諸龍當護；夜叉守護；常無亂心；命終生處自識宿命；命終生處得於五通；命終生處見彌勒菩薩；念此經法其心不亂，唯除眠時夢中；見佛亦見菩薩；信解此經者，得於順忍；念此經者，現世斷瞋；持此經者，處毒蛇中得無所畏；念此經者，得降惡象；念此經者，得遍照三昧；學此經者，得盡一切諸惡業障；說此經時，得於無量百千法門，是得不失菩提之心，是得無量旋陀羅尼；念此經者，一切魔事未曾得起；亦得生於現在佛前，得具一切善吉諸願；念此經者，無足、二足、三足、四足諸毒蟲中，皆得愛護；念此經者，無非人怖，王瞋得護。文殊師利！此是說法比丘二十功德。以持此經心無疑惑，讀誦通利，為他廣說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是偈已，告文殊師利童子言：「文殊師利！若有菩薩信解此經，無有疑惑，受持讀誦，令通利己，為他廣說，是人得於二十功德。何等二十？諸天愛護；諸龍當護；夜叉守護；常無亂心；命終生處自識宿命；命終生處得於五通；命終生處見彌勒菩薩；念此經法其心不亂，唯除眠時夢中；見佛亦見菩薩；信解此經者，得於順忍；念此經者，現世斷瞋；持此經者，處毒蛇中得無所畏；念此經者，得降惡象；念此經者，得遍照三昧；學此經者，得盡一切諸惡業障；說此經時，得於無量百千法門，是得不失菩提之心，是得無量旋陀羅尼；念此經者，一切魔事未曾得起；亦得生於現在佛前，得具一切善吉諸願；念此經者，無足、二足、三足、四足諸毒蟲中，皆得愛護；念此經者，無非人怖，王瞋得護。文殊師利！此是說法比丘二十功德。以持此經心無疑惑，讀誦通利，為他廣說故。」

爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！喻諸藥樹，除一切病。世尊！此經亦爾，斷一切病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！喻諸藥樹，除一切病。世尊！此經亦爾，斷一切病。」

佛言：「如是，如是！文殊師利！善說此語。此經能斷於一切病。何以故？文殊師利！本過去世阿僧祇劫，復過阿僧祇劫，爾時有佛，號師子遊步如來、應供、正遍知，出現于世，於無量百千大眾之前，演說此經。文殊師利！爾時眾中有一菩薩，名金剛幢。從是師子遊步如來、應供、正遍知聞此經法，心無疑惑，受持於是妙功德經，通利解入得勢力故，在於村落、城邑、王宮而自唱言：『我是良醫。』時有無量百千眾生種種病逼，悉來詣是金剛幢菩薩所。是時金剛幢菩薩慈心善解，以此經法陀羅尼章句，攝取護持諸眾生等。文殊師利！何等是陀羅尼章句？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！文殊師利！善說此語。此經能斷於一切病。何以故？文殊師利！本過去世阿僧祇劫，復過阿僧祇劫，爾時有佛，號師子遊步如來、應供、正遍知，出現于世，於無量百千大眾之前，演說此經。文殊師利！爾時眾中有一菩薩，名金剛幢。從是師子遊步如來、應供、正遍知聞此經法，心無疑惑，受持於是妙功德經，通利解入得勢力故，在於村落、城邑、王宮而自唱言：『我是良醫。』時有無量百千眾生種種病逼，悉來詣是金剛幢菩薩所。是時金剛幢菩薩慈心善解，以此經法陀羅尼章句，攝取護持諸眾生等。文殊師利！何等是陀羅尼章句？

「阿蘭(一) 波嗏羅(二) 毘尼那(三) 修怛咃(四) 修復多(五) 阿㝹嗏(六) 毘畔那醯(七) 呿伽留他(八) 摩移宿伽(九) 阿㝹那折陀(十) 那賴陀(十一) 蜜囉修蜜囉(十二) 素囉醯陀(十三) 薩婆多羅(十四) 𥌋伽𥌋伽(十五) 暍吔猶呵(十六) 摩仇摩伊呵(十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿蘭(一) 波嗏羅(二) 毘尼那(三) 修怛咃(四) 修復多(五) 阿㝹嗏(六) 毘畔那醯(七) 呿伽留他(八) 摩移宿伽(九) 阿㝹那折陀(十) 那賴陀(十一) 蜜囉修蜜囉(十二) 素囉醯陀(十三) 薩婆多羅(十四) 𥌋伽𥌋伽(十五) 暍吔猶呵(十六) 摩仇摩伊呵(十七)

「以是陀羅尼章句，守護攝取彼諸眾生，除種種病，若毒蛇螫、若癩病、若風病。文殊師利！是金剛幢菩薩以此經法，安止眾生除去諸病。文殊師利！汝謂爾時金剛幢菩薩豈異人乎？莫作異觀！何以故？我是爾時金剛幢菩薩也，我解此經多利眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是陀羅尼章句，守護攝取彼諸眾生，除種種病，若毒蛇螫、若癩病、若風病。文殊師利！是金剛幢菩薩以此經法，安止眾生除去諸病。文殊師利！汝謂爾時金剛幢菩薩豈異人乎？莫作異觀！何以故？我是爾時金剛幢菩薩也，我解此經多利眾生。」

爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！菩薩受持此陀羅尼章句，讀誦通利，當行何宜何法則也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！菩薩受持此陀羅尼章句，讀誦通利，當行何宜何法則也？」

佛言：「文殊師利！若有菩薩欲通達此陀羅尼章句，當好淨行，不食於肉，不油塗足，不往多眾，常於眾生起於慈心，莫作非法不淨之人而讀此經，亦莫在於不淨處讀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！若有菩薩欲通達此陀羅尼章句，當好淨行，不食於肉，不油塗足，不往多眾，常於眾生起於慈心，莫作非法不淨之人而讀此經，亦莫在於不淨處讀。」

爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！若有菩薩讀此經時不惜身命。」佛言：「如是，如是！文殊師利！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！若有菩薩讀此經時不惜身命。」佛言：「如是，如是！文殊師利！如汝所說。」

爾時佛告阿難：「阿難！汝受持此經，此經當來多利眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「阿難！汝受持此經，此經當來多利眾生。」

阿難白佛言：「世尊！如佛所說，我已受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如佛所說，我已受持。」

爾時世尊讚阿難言：「善哉，善哉！阿難！汝於來世為眾尊導。彼時眾生讀說此經，如從我受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚阿難言：「善哉，善哉！阿難！汝於來世為眾尊導。彼時眾生讀說此經，如從我受。」

爾時大德阿難、大德舍利弗、文殊師利童子，及諸天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德阿難、大德舍利弗、文殊師利童子，及諸天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜。