佛說無希望經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無希望經

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾五百人俱，菩薩六萬。一切大聖神通已達，逮得總持，所成辯才而無罣礙，頒宣經道常無二言，神足變化不可思議，眾行備悉普無不入。其名曰：無損進菩薩、度響雷震威菩薩、若夜月華菩薩、大雨電言辭菩薩、觀無底度境界菩薩、起山頂菩薩、欣樂令悅菩薩、多離垢莫能當光菩薩、決眾生性誼度菩薩、得堅強如金剛菩薩、於諸音響最妙菩薩、越梵威聲菩薩、稱自在可畏莫能犯菩薩、積諸德本如壘寶菩薩、文殊師利童真菩薩，如是上首，六萬開士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊王舍城靈鷲山，與大比丘眾五百人俱，菩薩六萬。一切大聖神通已達，逮得總持，所成辯才而無罣礙，頒宣經道常無二言，神足變化不可思議，眾行備悉普無不入。其名曰：無損進菩薩、度響雷震威菩薩、若夜月華菩薩、大雨電言辭菩薩、觀無底度境界菩薩、起山頂菩薩、欣樂令悅菩薩、多離垢莫能當光菩薩、決眾生性誼度菩薩、得堅強如金剛菩薩、於諸音響最妙菩薩、越梵威聲菩薩、稱自在可畏莫能犯菩薩、積諸德本如壘寶菩薩、文殊師利童真菩薩，如是上首，六萬開士。

於時賢者舍利弗在於獨處一心禪思，從燕坐起往詣佛所。彼時世尊坐於樹下，逮寂隨響三昧正定。時舍利弗住遠世尊，遙見大聖威儀禮節寂然和雅，尋即求草敷一面座，而結加趺，直正其身而不傾，猗適坐已竟，心自念言：「至未曾有！如來至真威神光儀不可稱載，安隱道本。由是之故，群生得安，所可逮致無上正慧諮嗟功勳，皆了諸法無不通達。」於時，大聖靜然安和從三昧起，聲揚發音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時賢者舍利弗在於獨處一心禪思，從燕坐起往詣佛所。彼時世尊坐於樹下，逮寂隨響三昧正定。時舍利弗住遠世尊，遙見大聖威儀禮節寂然和雅，尋即求草敷一面座，而結加趺，直正其身而不傾，猗適坐已竟，心自念言：「至未曾有！如來至真威神光儀不可稱載，安隱道本。由是之故，群生得安，所可逮致無上正慧諮嗟功勳，皆了諸法無不通達。」於時，大聖靜然安和從三昧起，聲揚發音。

時，舍利弗聞佛世尊聲揚發音，善心生焉，得其本願，前進佛所一心而住，稽首歸命志懷踊躍，尋歎此偈，而讚頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗聞佛世尊聲揚發音，善心生焉，得其本願，前進佛所一心而住，稽首歸命志懷踊躍，尋歎此偈，而讚頌曰：

「若有眾生， 不懷希望， 未曾著念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生， 不懷希望， 未曾著念，

於諸經典， 遊步世間， 平等獨歡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸經典， 遊步世間， 平等獨歡，

則能常忍， 於斯經法。 眾生無能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能常忍， 於斯經法。 眾生無能，

見其瑕短， 斯等信解， 如幻自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見其瑕短， 斯等信解， 如幻自然，

選擇諸法， 了如虛空， 不見吾我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 選擇諸法， 了如虛空， 不見吾我，

爾乃大安。 其不思想， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃大安。 其不思想， 一切眾生，

不念眾生， 若無眾生， 未曾逮得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念眾生， 若無眾生， 未曾逮得，

一切思想， 不見吾我， 爾乃大安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切思想， 不見吾我， 爾乃大安。

從始已來， 不相合會， 不為有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從始已來， 不相合會， 不為有相，

之所迷惑， 不令興立， 亦無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所迷惑， 不令興立， 亦無所住，

不見壽命， 爾乃安隱。 若有明智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見壽命， 爾乃安隱。 若有明智，

不猗眾生， 則於法界， 而無鬪諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不猗眾生， 則於法界， 而無鬪諍，

棄捐一切。 眾人之想， 無若干念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐一切。 眾人之想， 無若干念，

乃為安隱。 其常建立， 於禁戒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃為安隱。 其常建立， 於禁戒者，

能仁一切， 不懷慳嫉， 而住於法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁一切， 不懷慳嫉， 而住於法，

無有計數， 不見怯弱， 爾乃為安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有計數， 不見怯弱， 爾乃為安。

若以忍辱， 安和超眾， 彼未曾覩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以忍辱， 安和超眾， 彼未曾覩，

諍訟之貪， 不得精進， 亦不懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諍訟之貪， 不得精進， 亦不懈怠，

不想忍辱， 爾乃為安。 諦住堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不想忍辱， 爾乃為安。 諦住堅固，

一心禪思， 心無所念， 除其煩亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心禪思， 心無所念， 除其煩亂，

曉了諸法， 而在等定， 其不想禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了諸法， 而在等定， 其不想禪，

爾乃為安。 若無明達， 亦無智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃為安。 若無明達， 亦無智慧，

亦復不從， 無智之教， 不懷了了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不從， 無智之教， 不懷了了，

亦無愚冥， 無智慧想， 爾乃為安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無愚冥， 無智慧想， 爾乃為安。

如處閑居， 聚落亦然， 於斯二事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如處閑居， 聚落亦然， 於斯二事，

而修平等， 亦不惟惡， 是為聚落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而修平等， 亦不惟惡， 是為聚落，

不思閑居， 是乃為安。 假使行索， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思閑居， 是乃為安。 假使行索，

具足分衛， 亦不念言， 吾身求食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足分衛， 亦不念言， 吾身求食，

不自諮嗟， 我行乞食， 無分衛想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自諮嗟， 我行乞食， 無分衛想，

是乃為安。 其從久遠， 著弊壞衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是乃為安。 其從久遠， 著弊壞衣，

受取執持， 於斯身形， 不自歎言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受取執持， 於斯身形， 不自歎言，

我著麁服， 不憍慢人， 爾乃為安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我著麁服， 不憍慢人， 爾乃為安。

諸佛所教， 安住勅示， 三品之衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所教， 安住勅示， 三品之衣，

不離其身， 不自想念， 我不違禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離其身， 不自想念， 我不違禮，

不自欣豫， 爾乃為安。 其能頒宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自欣豫， 爾乃為安。 其能頒宣，

微妙之法， 不計吾我， 不著眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙之法， 不計吾我， 不著眾生，

不自譽言， 我為講法， 不猗音響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自譽言， 我為講法， 不猗音響，

爾乃為安。 於諸德本， 不懷妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃為安。 於諸德本， 不懷妄想，

無堅固想， 不念居業， 心中所懷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無堅固想， 不念居業， 心中所懷，

不思清濁， 身不造行， 是乃為安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思清濁， 身不造行， 是乃為安。

若以興起， 無興起想， 有所住立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以興起， 無興起想， 有所住立，

不想其處， 夙夜精進， 經行應節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不想其處， 夙夜精進， 經行應節，

其無言辭， 是乃為安。 設不思念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無言辭， 是乃為安。 設不思念，

作與不作， 常無妄想， 奇特之念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作與不作， 常無妄想， 奇特之念，

如來外學， 不以殊別， 不懷勝相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來外學， 不以殊別， 不懷勝相，

是乃為安。 其不計數， 安隱之想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是乃為安。 其不計數， 安隱之想，

等如虛空， 無所踰越， 心不懷念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等如虛空， 無所踰越， 心不懷念，

吾我眾生， 不見殊特， 爾乃為安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾我眾生， 不見殊特， 爾乃為安。

若了幻化， 如夜所夢， 逮得辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若了幻化， 如夜所夢， 逮得辯才，

志不忽忘， 遊於世間， 如水中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志不忽忘， 遊於世間， 如水中月，

無有進退， 爾乃為安。 若了善權， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有進退， 爾乃為安。 若了善權，

明見真諦， 其言有身， 無一堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明見真諦， 其言有身， 無一堅固，

則能覺了， 寂然之法， 不行妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能覺了， 寂然之法， 不行妄想，

爾乃為安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃為安。」

於是，世尊讚舍利弗曰：「善哉，善哉！所知深遠，奉行慧義，極究竟矣！以法談言，應道妙歸，何其快乎！今，舍利弗！諸所遊止耆闍崛山，周旋學者比丘菩薩，普令會此啟受道教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊讚舍利弗曰：「善哉，善哉！所知深遠，奉行慧義，極究竟矣！以法談言，應道妙歸，何其快乎！今，舍利弗！諸所遊止耆闍崛山，周旋學者比丘菩薩，普令會此啟受道教。」

時，舍利弗尋即白佛：「我不堪任請令集會。所以者何？諸大士等，威德過龍、道智無盡，非吾所及。」於時世尊從身放光、照於三千大千世界。尋時佛界諸菩薩眾蒙此明曜，如一念頃皆來集會於靈鷲山，行詣佛所稽首足下，遶佛三匝還住空中。閑居比丘及諸菩薩，來詣佛所稽首于地，還坐一面。王舍大城無數人民百千之眾，行詣佛所稽首足下，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗尋即白佛：「我不堪任請令集會。所以者何？諸大士等，威德過龍、道智無盡，非吾所及。」於時世尊從身放光、照於三千大千世界。尋時佛界諸菩薩眾蒙此明曜，如一念頃皆來集會於靈鷲山，行詣佛所稽首足下，遶佛三匝還住空中。閑居比丘及諸菩薩，來詣佛所稽首于地，還坐一面。王舍大城無數人民百千之眾，行詣佛所稽首足下，退坐一面。

於時，世尊見無數眾皆來集會，舉其尊顏瞻文殊面，尋復即笑。文殊師利便從座起，偏袒右肩，右膝著地，叉手問佛：「向者所笑，為何變應？如來至真未曾虛欣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊見無數眾皆來集會，舉其尊顏瞻文殊面，尋復即笑。文殊師利便從座起，偏袒右肩，右膝著地，叉手問佛：「向者所笑，為何變應？如來至真未曾虛欣。」

佛告文殊：「今靈鷲山有萬菩薩，俱講經典，經名喻象；於往古昔亦曾所論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「今靈鷲山有萬菩薩，俱講經典，經名喻象；於往古昔亦曾所論。」

賢者阿難聞佛所說，即從座起，更整衣服，長跪叉手，稽首自歸：「善哉！世尊！愍傷眾生令致永安，唯當頒宣此喻象經，斯法難值眾所希聞，願欲時說。一切諸部皆來雲集聽此經典，必當逮得深入光明幽奧玄妙。所以者何？如來至真尊無雙比、三界無侶。向者尊顏觀文殊面，應時即笑，此不虛妄，會當有意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難聞佛所說，即從座起，更整衣服，長跪叉手，稽首自歸：「善哉！世尊！愍傷眾生令致永安，唯當頒宣此喻象經，斯法難值眾所希聞，願欲時說。一切諸部皆來雲集聽此經典，必當逮得深入光明幽奧玄妙。所以者何？如來至真尊無雙比、三界無侶。向者尊顏觀文殊面，應時即笑，此不虛妄，會當有意。」

佛言：「善哉，善哉！阿難！汝乃覩察殊異德本，所可識者慧不可限。阿難！諦聽，善思念之。當為汝說向者笑意。」於是，阿難與諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！阿難！汝乃覩察殊異德本，所可識者慧不可限。阿難！諦聽，善思念之。當為汝說向者笑意。」於是，阿難與諸大眾受教而聽。

佛告阿難：「若有眾生信樂斯法，舉動進止如象遊步。信此法者，彼等之類如大象遊，亦如龍步。愛喜此法真諦義者，為師子步，舉動進止尊無儔匹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有眾生信樂斯法，舉動進止如象遊步。信此法者，彼等之類如大象遊，亦如龍步。愛喜此法真諦義者，為師子步，舉動進止尊無儔匹。」

佛告阿難：「此經典要悅諸菩薩，是經法教順菩薩眾，應當諮受，本宿功德現於目前。我逝之後，此經典者歸諸菩薩，令手執持，志靜意定所以歸空，口誦心思。是菩薩藏，不歸薄德闇塞菩薩，不歸懷毒諂偽菩薩之身也，亦復不歸多願妄想菩薩之手也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經典要悅諸菩薩，是經法教順菩薩眾，應當諮受，本宿功德現於目前。我逝之後，此經典者歸諸菩薩，令手執持，志靜意定所以歸空，口誦心思。是菩薩藏，不歸薄德闇塞菩薩，不歸懷毒諂偽菩薩之身也，亦復不歸多願妄想菩薩之手也。」

爾時，世尊即顯瑞應感動文殊。文殊師利應時知之，即自念言：「我欲啟問如來至真深遠之法，一切聲聞及與緣覺所不能逮，諸菩薩眾履迹瑞應以為等類。」文殊師利前白佛言：「唯然，世尊！今欲啟問如來、至真、等正覺，設見聽者，乃敢自陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即顯瑞應感動文殊。文殊師利應時知之，即自念言：「我欲啟問如來至真深遠之法，一切聲聞及與緣覺所不能逮，諸菩薩眾履迹瑞應以為等類。」文殊師利前白佛言：「唯然，世尊！今欲啟問如來、至真、等正覺，設見聽者，乃敢自陳。」

佛告文殊：「恣汝所問。諸大眾會悉來集此，并當蒙恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「恣汝所問。諸大眾會悉來集此，并當蒙恩。」

文殊師利即白佛言：「何謂菩薩而得建立諸功勳法，普現一切諸菩薩行，開化無數不可計會眾生之類，現諸佛國如水中月？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利即白佛言：「何謂菩薩而得建立諸功勳法，普現一切諸菩薩行，開化無數不可計會眾生之類，現諸佛國如水中月？」

佛言：「善哉，善哉！文殊師利！向所問者但舉其要，如來當為具足分別，令致建立功勳之德。諦聽，諦聽！善思念之。」文殊師利與諸大眾，受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！文殊師利！向所問者但舉其要，如來當為具足分別，令致建立功勳之德。諦聽，諦聽！善思念之。」文殊師利與諸大眾，受教而聽。

佛告文殊：「若有菩薩當行六法，亦能具足道義之教，立於一切功勳之德。何謂為六？若有菩薩，奉行施度無極，一切所有施而不悋無所貪惜；具足順行不自見身，建立禁戒不犯眾惡；不見吾我而曉了義，成就忍辱柔和安雅，心不懷恨；覩已解脫不在結滯，慇懃精進身無所行；心無所懷分別一切，一心正志於解脫門；曉了便宜定意正受，心常永安不慕一意，解暢智慧以為道業，自覩其身不離五趣，諸所生處皆令蒙度。是為六法。菩薩所行備悉此法，具足一切功德之勳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「若有菩薩當行六法，亦能具足道義之教，立於一切功勳之德。何謂為六？若有菩薩，奉行施度無極，一切所有施而不悋無所貪惜；具足順行不自見身，建立禁戒不犯眾惡；不見吾我而曉了義，成就忍辱柔和安雅，心不懷恨；覩已解脫不在結滯，慇懃精進身無所行；心無所懷分別一切，一心正志於解脫門；曉了便宜定意正受，心常永安不慕一意，解暢智慧以為道業，自覩其身不離五趣，諸所生處皆令蒙度。是為六法。菩薩所行備悉此法，具足一切功德之勳。」

佛告文殊師利：「復有六法，具足此事建立一切功勳之法。何等為六？一曰、菩薩往詣地獄，攝護拔濟燒炙之患使生天上；其在畜生擾攘不安，或憤憒閙不識義理，攝取其性，顯以柔和微妙之法；其在下賤庶民小姓，則以開示轉輪聖王豪貴之位；皆以普現諸生五趣而等開度；所生之處與眾超異，明曉隨時入諸佛國土，而於法身無所動移，無來無去而悉遍現諸佛國土；演萬億音暢出言教各令得聞，其心常定不偏不黨志性蕩蕩。是為六法，菩薩建立一切功勳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「復有六法，具足此事建立一切功勳之法。何等為六？一曰、菩薩往詣地獄，攝護拔濟燒炙之患使生天上；其在畜生擾攘不安，或憤憒閙不識義理，攝取其性，顯以柔和微妙之法；其在下賤庶民小姓，則以開示轉輪聖王豪貴之位；皆以普現諸生五趣而等開度；所生之處與眾超異，明曉隨時入諸佛國土，而於法身無所動移，無來無去而悉遍現諸佛國土；演萬億音暢出言教各令得聞，其心常定不偏不黨志性蕩蕩。是為六法，菩薩建立一切功勳。」

文殊師利復問佛言：「何謂菩薩攝護地獄使生天上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復問佛言：「何謂菩薩攝護地獄使生天上？」

佛告文殊：「菩薩大士以大蓮華三昧正受，將護地獄就往拔濟，則令于彼一切得昇天祚之安，用以眾生被苦惱故，顯示忉利最選之宮，見此厄難因則患厭，而得度脫諸所受惱；為地獄人而說經典，令無央數百千之眾度地獄痛，是為菩薩攝護地獄令得拔濟燒炙之患，已常順法無所違失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「菩薩大士以大蓮華三昧正受，將護地獄就往拔濟，則令于彼一切得昇天祚之安，用以眾生被苦惱故，顯示忉利最選之宮，見此厄難因則患厭，而得度脫諸所受惱；為地獄人而說經典，令無央數百千之眾度地獄痛，是為菩薩攝護地獄令得拔濟燒炙之患，已常順法無所違失。」

文殊復問佛言：「何謂菩薩攝護擾攘拔濟畜生迷憒之厄，生於人間安樂之處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊復問佛言：「何謂菩薩攝護擾攘拔濟畜生迷憒之厄，生於人間安樂之處？」

佛告文殊：「菩薩大士有三昧定，名曰寂滅。以是三昧正受之時，因能攝護在畜生者，令心不亂志性和悅，則得安隱生於人間，守護三事為說經法，令無央數眾生之類建立道法，是為菩薩攝護畜生迷憒之厄，令生人間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「菩薩大士有三昧定，名曰寂滅。以是三昧正受之時，因能攝護在畜生者，令心不亂志性和悅，則得安隱生於人間，守護三事為說經法，令無央數眾生之類建立道法，是為菩薩攝護畜生迷憒之厄，令生人間。」

文殊師利復問佛言：「何謂菩薩生於下賤庶民小姓，則得更受轉輪聖王安隱之德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復問佛言：「何謂菩薩生於下賤庶民小姓，則得更受轉輪聖王安隱之德？」

佛告文殊：「有三昧，名入於清澄定意正受。因其三昧越諸衰種，使皆清淨，雖生小姓，則得更受轉輪聖王安隱之德，是為菩薩生於下賤庶民小姓，而受轉輪聖王安隱之德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「有三昧，名入於清澄定意正受。因其三昧越諸衰種，使皆清淨，雖生小姓，則得更受轉輪聖王安隱之德，是為菩薩生於下賤庶民小姓，而受轉輪聖王安隱之德。」

文殊又問：「何謂，世尊！菩薩普顯生諸五趣與眾生超異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「何謂，世尊！菩薩普顯生諸五趣與眾生超異？」

佛告文殊師利：「有三昧，名遣諸行照明殊特。以此定意正受，菩薩住斯定時，普現五趣導御眾生，令得超異殊特之行，皆發無上正真道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「有三昧，名遣諸行照明殊特。以此定意正受，菩薩住斯定時，普現五趣導御眾生，令得超異殊特之行，皆發無上正真道也。」

文殊師利復問佛言：「何謂菩薩隨時方便，普入一切諸佛國土，於本法身不動移處不來不去，普顯一切諸佛國土，如月現水？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復問佛言：「何謂菩薩隨時方便，普入一切諸佛國土，於本法身不動移處不來不去，普顯一切諸佛國土，如月現水？」

佛告文殊師利：「有三昧，名咸入諸音菩薩。以是定意正受，立時能現己身在於十方，東西南北四維上下，不動移處不來不去，住彼定意，覩見十方諸佛世尊，聞所說經，是為菩薩不動移處隨時方便，普現一切諸佛國土，如月現水不來不去，菩薩如是所周旋化亦無往來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「有三昧，名咸入諸音菩薩。以是定意正受，立時能現己身在於十方，東西南北四維上下，不動移處不來不去，住彼定意，覩見十方諸佛世尊，聞所說經，是為菩薩不動移處隨時方便，普現一切諸佛國土，如月現水不來不去，菩薩如是所周旋化亦無往來。」

文殊師利復白佛言：「何謂菩薩演萬億音暢出言教各令得聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復白佛言：「何謂菩薩演萬億音暢出言教各令得聞？」

佛告文殊：「於是菩薩逮得無量迴轉總持，達知無限眾生志性，隨其言語各暢辭聲，分別無數諸響言教，而稱其意達其所趣。逮此總持，演一切音普令得聞，各各開演辭不錯謬，是為菩薩演萬億音暢出言教各令得所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「於是菩薩逮得無量迴轉總持，達知無限眾生志性，隨其言語各暢辭聲，分別無數諸響言教，而稱其意達其所趣。逮此總持，演一切音普令得聞，各各開演辭不錯謬，是為菩薩演萬億音暢出言教各令得所。」

於是，文殊師利前白佛言：「唯然，世尊！諸菩薩等善權方便，難及難及超絕無侶。是經典要，諸菩薩學常所啟受。當以何業至信脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，文殊師利前白佛言：「唯然，世尊！諸菩薩等善權方便，難及難及超絕無侶。是經典要，諸菩薩學常所啟受。當以何業至信脫門？」

佛告文殊：「菩薩欲學斯經典者，則當信解虛空之門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「菩薩欲學斯經典者，則當信解虛空之門。」

又問世尊：「何謂虛空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問世尊：「何謂虛空？」

佛告文殊：「其虛空者則謂虛無，無有塵污無恚害心，亦不忽忘。一切諸法亦復如是，無污、無害，亦無忽忘。猶如虛空，不成布施，不具持戒、忍辱、精進、一心、智慧，永無所及。如是，文殊！一切諸法不成施、戒、忍、進、寂、慧。猶如虛空，以是之故無解無除，一切諸法亦復如是，無解無除。猶如虛空，有所行者無所造證，一切諸法亦復如是，則無所行亦無造證。猶如虛空，無有闇冥亦無明耀，諸法如是，無闇無明。猶如虛空，曠然無際不可捉持，諸法如是，普無齊限不可捉持。猶如虛空，無有正路，亦無邪徑，諸法如是，無路無徑，亦無邪正。猶如虛空，不建立身離諸漏行，不學聲聞、不志緣覺、不著諸佛無上大乘，諸法如是，不學聲聞、緣覺、大乘。猶如虛空，無有思想無所分別，諸法如是，無有妄想亦無分別。猶如虛空。無舉、無下、無進、無怠，諸法如是，無進、無怠。猶如虛空，無應、不應、無雙、無隻，諸法如是，無應、不應亦無雙隻。猶如虛空，普照眾生無能塵污令不淨者，諸法如是，至於滅度永無塵污。以是之故，不可滅除，無能移去，猶如虛空，無所建立亦無所住，不動不搖無處所故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「其虛空者則謂虛無，無有塵污無恚害心，亦不忽忘。一切諸法亦復如是，無污、無害，亦無忽忘。猶如虛空，不成布施，不具持戒、忍辱、精進、一心、智慧，永無所及。如是，文殊！一切諸法不成施、戒、忍、進、寂、慧。猶如虛空，以是之故無解無除，一切諸法亦復如是，無解無除。猶如虛空，有所行者無所造證，一切諸法亦復如是，則無所行亦無造證。猶如虛空，無有闇冥亦無明耀，諸法如是，無闇無明。猶如虛空，曠然無際不可捉持，諸法如是，普無齊限不可捉持。猶如虛空，無有正路，亦無邪徑，諸法如是，無路無徑，亦無邪正。猶如虛空，不建立身離諸漏行，不學聲聞、不志緣覺、不著諸佛無上大乘，諸法如是，不學聲聞、緣覺、大乘。猶如虛空，無有思想無所分別，諸法如是，無有妄想亦無分別。猶如虛空。無舉、無下、無進、無怠，諸法如是，無進、無怠。猶如虛空，無應、不應、無雙、無隻，諸法如是，無應、不應亦無雙隻。猶如虛空，普照眾生無能塵污令不淨者，諸法如是，至於滅度永無塵污。以是之故，不可滅除，無能移去，猶如虛空，無所建立亦無所住，不動不搖無處所故。」

佛告文殊：「菩薩大士解諸眾生無有住處，不當觀察見有處所，逮致本際，不動、不搖、無住、無不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「菩薩大士解諸眾生無有住處，不當觀察見有處所，逮致本際，不動、不搖、無住、無不住。」

佛言：「如是，文殊師利！彼法自然，其欲得見如來至真，則為邪見；其邪見者，求入正見；其正見者是為泥洹，非大德果無大功勳；其至泥洹非大德果、無功勳已，則世眾祐；其世眾祐，則於眾祐無所希望；其於眾祐無希望已，即能具足虛靜之慧；已具靜慧則能速成無所從生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，文殊師利！彼法自然，其欲得見如來至真，則為邪見；其邪見者，求入正見；其正見者是為泥洹，非大德果無大功勳；其至泥洹非大德果、無功勳已，則世眾祐；其世眾祐，則於眾祐無所希望；其於眾祐無希望已，即能具足虛靜之慧；已具靜慧則能速成無所從生法忍。」

時彼眾會六十比丘，皆懷甚慢各心念言：「今者如來頒宣冥路迷惑之訓，諸外邪學悉有是辭，何以為行？向者世尊復演此教，亦如弗蘭迦葉、摩訶離瞿耶樓、阿夷帝基耶！今離披休迦旃先、比盧持、尼揵子等，悉說此言。何因如來亦演斯辭，有何殊別？云何則之？所當遵修以何為業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾會六十比丘，皆懷甚慢各心念言：「今者如來頒宣冥路迷惑之訓，諸外邪學悉有是辭，何以為行？向者世尊復演此教，亦如弗蘭迦葉、摩訶離瞿耶樓、阿夷帝基耶！今離披休迦旃先、比盧持、尼揵子等，悉說此言。何因如來亦演斯辭，有何殊別？云何則之？所當遵修以何為業？」

爾時，世尊知諸比丘六十人等懷甚慢者心之所念，尋時即告文殊師利：「佛為如來、至真、正覺，頒宣經典，亦與外道異學俱同等，無差特。又外異學不能分別如來說法義之所歸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸比丘六十人等懷甚慢者心之所念，尋時即告文殊師利：「佛為如來、至真、正覺，頒宣經典，亦與外道異學俱同等，無差特。又外異學不能分別如來說法義之所歸。」

六十比丘適聞此言，益懷憂慼意不歡悅，甚不欽樂講是經義，即從座起，無何而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十比丘適聞此言，益懷憂慼意不歡悅，甚不欽樂講是經義，即從座起，無何而去。

文殊師利告諸比丘：「諸賢者等！欲何所湊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利告諸比丘：「諸賢者等！欲何所湊？」

時諸比丘報文殊曰：「吾等不解是法所說，為何所歸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘報文殊曰：「吾等不解是法所說，為何所歸？」

時舍利弗告諸比丘：「諸賢者等！斯義善哉！當以此事重白其意。且待須臾，我當啟問如來至真，何故說此。」時諸比丘聞舍利弗宣如是教，還復故座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗告諸比丘：「諸賢者等！斯義善哉！當以此事重白其意。且待須臾，我當啟問如來至真，何故說此。」時諸比丘聞舍利弗宣如是教，還復故座。

時舍利弗則前問佛：「何故如來頒宣此言，令諸比丘皆懷猶豫？唯願世尊，加哀垂恩為決結網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗則前問佛：「何故如來頒宣此言，令諸比丘皆懷猶豫？唯願世尊，加哀垂恩為決結網。」

彼時，世尊告舍利弗：「於意云何？其有比丘漏盡意解無餘結縛，聞此言教，寧懷狐疑心怖懅乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時，世尊告舍利弗：「於意云何？其有比丘漏盡意解無餘結縛，聞此言教，寧懷狐疑心怖懅乎？」

答曰：「不也。世尊！已見諦者奉比丘行，於一切音諸所言辭，不恐不怖亦不懷懅，何況比丘漏盡意解無餘結縛懷疑恐也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。世尊！已見諦者奉比丘行，於一切音諸所言辭，不恐不怖亦不懷懅，何況比丘漏盡意解無餘結縛懷疑恐也。」

佛告舍利弗：「或有愚人意塞沈冥，於未曾有法，而懷妄想逮虛空行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「或有愚人意塞沈冥，於未曾有法，而懷妄想逮虛空行。」

時舍利弗復問佛言：「唯願大聖！發遣斯教章句所趣，令諸會者蠲除沈吟，心中坦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問佛言：「唯願大聖！發遣斯教章句所趣，令諸會者蠲除沈吟，心中坦然。」

佛告舍利弗：「其有夢中見如來者，為寧審見真人形乎？如來謂此夢中所覩則非真實，不為堅要，皆因思想、計所思想、審無有想。無合會想，無所有已，則解如來無所分別想、無審諦想、不懷想想。無合會想，無所有，則解一切眾生萬物皆為虛妄，不見真實，便能曉了諸法迷惑顛倒放逸。已能曉了諸法迷惑，是故如來具足宣暢迷惑邪見。已能分別一切諸法，皆為邪見，則不復隨迷惑邪疑六十二見。是為，舍利弗！若有欲觀如來至真則墮邪見。是故，舍利弗！如來說此。若有欲觀如來身者則墮邪見；除見聞想為觀如來，乃無邪見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「其有夢中見如來者，為寧審見真人形乎？如來謂此夢中所覩則非真實，不為堅要，皆因思想、計所思想、審無有想。無合會想，無所有已，則解如來無所分別想、無審諦想、不懷想想。無合會想，無所有，則解一切眾生萬物皆為虛妄，不見真實，便能曉了諸法迷惑顛倒放逸。已能曉了諸法迷惑，是故如來具足宣暢迷惑邪見。已能分別一切諸法，皆為邪見，則不復隨迷惑邪疑六十二見。是為，舍利弗！若有欲觀如來至真則墮邪見。是故，舍利弗！如來說此。若有欲觀如來身者則墮邪見；除見聞想為觀如來，乃無邪見。」

時舍利弗復問佛言：「何謂，世尊！其邪見者令入正見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問佛言：「何謂，世尊！其邪見者令入正見？」

佛告舍利弗：「一切愚戇凡夫之士，諸所妄想念應不應，所可發起立在處所，則於此事而不信之，無所建立精進懈怠無雙無隻，起自見身我人壽命，依猗計吾而貪著我，曉了分別。如此色像見聞念知，喜樂所說悉無所有，如是所有審無所有，是為所生、是為無所生，是為虛妄、是真實，言皆無所有。其虛妄者則當知之，為無疇匹無像之謂，以無疇匹則成邪見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「一切愚戇凡夫之士，諸所妄想念應不應，所可發起立在處所，則於此事而不信之，無所建立精進懈怠無雙無隻，起自見身我人壽命，依猗計吾而貪著我，曉了分別。如此色像見聞念知，喜樂所說悉無所有，如是所有審無所有，是為所生、是為無所生，是為虛妄、是真實，言皆無所有。其虛妄者則當知之，為無疇匹無像之謂，以無疇匹則成邪見。」

佛為舍利弗：「其如是像，見諸虛妄了不以惑，是謂邪見，則與外道邪見俱同。以是之故。舍利弗！知其墮邪見，緣致正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為舍利弗：「其如是像，見諸虛妄了不以惑，是謂邪見，則與外道邪見俱同。以是之故。舍利弗！知其墮邪見，緣致正見。」

舍利弗復問佛言：「何謂正見施與彼者，其福不大功勳不遠？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問佛言：「何謂正見施與彼者，其福不大功勳不遠？」

佛告舍利弗：「假使有人如是像施，施彼眾祐則成無為親近無為。其無為者，無有少福無大功勳，無小名稱亦不大稱。所以者何？其無為者皆離一切功勳之報，無有處所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「假使有人如是像施，施彼眾祐則成無為親近無為。其無為者，無有少福無大功勳，無小名稱亦不大稱。所以者何？其無為者皆離一切功勳之報，無有處所。」

時舍利弗復問佛言：「如來至真云何講說無為而無處所？本歎無為，最為奇特功勳無限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問佛言：「如來至真云何講說無為而無處所？本歎無為，最為奇特功勳無限。」

佛告舍利弗：「愚騃凡夫眾行茂盛，計有吾我及人壽命，如來故為諮嗟無為功勳無量顯其處所；欲令眾人斷終始患，故歎殊特。又，舍利弗！當察賢聖，非賢非聖亦非眾祐，當作斯觀成就賢聖。離欲眾祐猶如農夫，隨其所種各得其類，反依穀苗，或生荊棘草穢之瑕。於舍利弗所志云何？為是農夫所報實乎？本種荊棘草穢瑕耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「愚騃凡夫眾行茂盛，計有吾我及人壽命，如來故為諮嗟無為功勳無量顯其處所；欲令眾人斷終始患，故歎殊特。又，舍利弗！當察賢聖，非賢非聖亦非眾祐，當作斯觀成就賢聖。離欲眾祐猶如農夫，隨其所種各得其類，反依穀苗，或生荊棘草穢之瑕。於舍利弗所志云何？為是農夫所報實乎？本種荊棘草穢瑕耶？」

舍利弗答曰：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗答曰：「不也。世尊！」

佛言：「如是。舍利弗！設如農夫下種于地，依猗於此誕生荊棘，地之荒穢𮎽變為䓗。如是，舍利弗！施於賢聖欲立功德不能歡悅，此非好種不成為果將無所獲。若不建立無為之田，則當知之生死果報。是故，舍利弗！欲致平等，是等無為則非大福、非大功勳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。舍利弗！設如農夫下種于地，依猗於此誕生荊棘，地之荒穢𮎽變為䓗。如是，舍利弗！施於賢聖欲立功德不能歡悅，此非好種不成為果將無所獲。若不建立無為之田，則當知之生死果報。是故，舍利弗！欲致平等，是等無為則非大福、非大功勳。」

時舍利弗復問佛言：「唯然。世尊！何修無為，非有大福、非大功勳？布施斯等其福，云何在世眾祐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問佛言：「唯然。世尊！何修無為，非有大福、非大功勳？布施斯等其福，云何在世眾祐？」

佛告舍利弗：「假使不懷小福之想、無大福想，是為種殖眾祐之德。已能種殖眾祐之德，明靡不曜不受果報，是則無上世間諸類之大眾祐。若，舍利弗！建此施者無盡德田，不受其華不獲其實。以是之故，如此施者，非有大福非大功勳，是世眾祐不受果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「假使不懷小福之想、無大福想，是為種殖眾祐之德。已能種殖眾祐之德，明靡不曜不受果報，是則無上世間諸類之大眾祐。若，舍利弗！建此施者無盡德田，不受其華不獲其實。以是之故，如此施者，非有大福非大功勳，是世眾祐不受果報。」

舍利弗復問佛言：「云何？世尊！為施眾祐入於眾祐，無受果報乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問佛言：「云何？世尊！為施眾祐入於眾祐，無受果報乎？」

佛言：「於舍利弗所志云何？所施眾祐依於無為，又計其法有報應乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於舍利弗所志云何？所施眾祐依於無為，又計其法有報應乎？」

舍利弗白佛：「無也。世尊！其以無為施於眾祐，不受報應則無果證，其無為者則無所求，賢聖之士亦無所望。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛：「無也。世尊！其以無為施於眾祐，不受報應則無果證，其無為者則無所求，賢聖之士亦無所望。」

時佛讚曰：「善哉，善哉！舍利弗！誠如所云在世眾祐也。假使有人施此眾祐，則無希望。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛讚曰：「善哉，善哉！舍利弗！誠如所云在世眾祐也。假使有人施此眾祐，則無希望。」

時舍利弗復問佛言：「云何？世尊！有所施者而無報應，具足空慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問佛言：「云何？世尊！有所施者而無報應，具足空慧。」

佛告舍利弗：「其能曉了一切諸法悉自然者，彼義為實？為是虛耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「其能曉了一切諸法悉自然者，彼義為實？為是虛耶！」

白世尊曰：「其能曉了諸法自然，則能分別自然如幻；其能曉了諸法如幻，彼應虛無了虛無慧。所以者何？一切諸法自然如幻，是佛所說其如幻者，彼謂虛無虛無之慧。是故，世尊！曉了諸法自然如幻。所以者何？計於彼法不有所成，亦無所獲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白世尊曰：「其能曉了諸法自然，則能分別自然如幻；其能曉了諸法如幻，彼應虛無了虛無慧。所以者何？一切諸法自然如幻，是佛所說其如幻者，彼謂虛無虛無之慧。是故，世尊！曉了諸法自然如幻。所以者何？計於彼法不有所成，亦無所獲。」

佛言：「善哉，善哉！舍利弗！如汝所云。假使有法實有處所，有所有者念行真諦，則不復知眾生滅度無為之義，用一切法虛無無諦而無真實。以是之故，開化度脫如江沙等五趣眾生令得滅度，眾生之類而無損減，悉由眾生因虛無出也。如是，舍利弗！何以故，眾生所想虛無？其所思想無所逮得，是故名曰具虛無慧。因此所學用施眾祐，無報應果，具虛無慧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！舍利弗！如汝所云。假使有法實有處所，有所有者念行真諦，則不復知眾生滅度無為之義，用一切法虛無無諦而無真實。以是之故，開化度脫如江沙等五趣眾生令得滅度，眾生之類而無損減，悉由眾生因虛無出也。如是，舍利弗！何以故，眾生所想虛無？其所思想無所逮得，是故名曰具虛無慧。因此所學用施眾祐，無報應果，具虛無慧也。」

時舍利弗復問佛言：「云何具足虛無之慧？以是之故，能疾逮成無所從生法忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問佛言：「云何具足虛無之慧？以是之故，能疾逮成無所從生法忍？」

佛言：「其於虛無而不造證，是則名曰具虛無慧。又，舍利弗！何謂虛無？知身虛無，我人壽命亦復虛無；見於斷滅而計有常，眾事牽連亦復虛無；佛法聖眾無為之想，療治心意諸念思想，心所遊逸皆悉虛無故。舍利弗！其能諮受如是像比，當了斯慧以至解脫。此，舍利弗！具虛無慧分別若斯，則能疾逮無所從生法忍。」說是語時，四萬菩薩尋時皆逮無所從生法忍。時六千人發大道意，三萬六千天子值遇慧時當近道迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其於虛無而不造證，是則名曰具虛無慧。又，舍利弗！何謂虛無？知身虛無，我人壽命亦復虛無；見於斷滅而計有常，眾事牽連亦復虛無；佛法聖眾無為之想，療治心意諸念思想，心所遊逸皆悉虛無故。舍利弗！其能諮受如是像比，當了斯慧以至解脫。此，舍利弗！具虛無慧分別若斯，則能疾逮無所從生法忍。」說是語時，四萬菩薩尋時皆逮無所從生法忍。時六千人發大道意，三萬六千天子值遇慧時當近道迹。

其六十比丘懷甚慢者，漏盡意解至無起餘，異口同音而俱舉聲，白佛言：「我等，世尊！從今以往，奉六師教而因出家，佛非我師、不奉受法、不歸聖眾；從今以往，悉無所作亦無報應，不興重釁亦無惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其六十比丘懷甚慢者，漏盡意解至無起餘，異口同音而俱舉聲，白佛言：「我等，世尊！從今以往，奉六師教而因出家，佛非我師、不奉受法、不歸聖眾；從今以往，悉無所作亦無報應，不興重釁亦無惡趣。」

一切眾會聞說斯義，無央數人皆悉驚愕，不知云何？各心念言：「斯等比丘將求迷惑，遠佛違法，捨於禁戒就外異學，所以如是今演此辭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾會聞說斯義，無央數人皆悉驚愕，不知云何？各心念言：「斯等比丘將求迷惑，遠佛違法，捨於禁戒就外異學，所以如是今演此辭。」

時舍利弗知諸眾會心之所念，即時告此諸比丘言：「仁等何故發於斯言：『吾等之身從今以往無佛世尊，因從異學出為沙門。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗知諸眾會心之所念，即時告此諸比丘言：「仁等何故發於斯言：『吾等之身從今以往無佛世尊，因從異學出為沙門。』」

時諸比丘報舍利弗：「吾從今始敬事六師，一切所歸為一相耳，不猗六入，是以不見若干種佛，不想出家為沙門也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘報舍利弗：「吾從今始敬事六師，一切所歸為一相耳，不猗六入，是以不見若干種佛，不想出家為沙門也。」

舍利弗復問：「何故諸賢復發此言：『從今日始不以佛為聖師。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問：「何故諸賢復發此言：『從今日始不以佛為聖師。』」

諸比丘報曰：「從今日始，自在其地不在他鄉，自歸於己不歸他人，己為師主不用他師，是以故往不以佛為聖師。所以者何？其佛正覺不離吾我，其吾我者不離於佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘報曰：「從今日始，自在其地不在他鄉，自歸於己不歸他人，己為師主不用他師，是以故往不以佛為聖師。所以者何？其佛正覺不離吾我，其吾我者不離於佛。」

時舍利弗又復更問諸比丘：「眾賢者等！何故復言：『從今以往不啟受法、不歸聖眾。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗又復更問諸比丘：「眾賢者等！何故復言：『從今以往不啟受法、不歸聖眾。』」

比丘答曰：「不得諸法所可歸念，亦無合集，故不歸法眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘答曰：「不得諸法所可歸念，亦無合集，故不歸法眾。」

舍利弗復問諸比丘：「何故發言：『從今日往，無所造業亦無所作。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復問諸比丘：「何故發言：『從今日往，無所造業亦無所作。』」

諸比丘曰：「從今日始曉了諸法一切無作，其無作者亦非不作。以是之故，從今以往無所造業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘曰：「從今日始曉了諸法一切無作，其無作者亦非不作。以是之故，從今以往無所造業。」

舍利弗應時復問：「仁等！何故向者說言：『從今以往無有果報。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗應時復問：「仁等！何故向者說言：『從今以往無有果報。』」

諸比丘答曰：「朋愚不解，故趣生死纏綿終始；吾等愚盡無緣無報，以是之故，從今以往無有果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘答曰：「朋愚不解，故趣生死纏綿終始；吾等愚盡無緣無報，以是之故，從今以往無有果報。」

時舍利弗復問之曰：「仁等！何故復發此言：『從今以往無有殃釁。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問之曰：「仁等！何故復發此言：『從今以往無有殃釁。』」

諸比丘曰：「吾等曉了一切諸法皆寂滅度，吾等解了一切諸法無法無報，所以諸法無有果報，因是之故而發斯言：『從今已往無有殃釁。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘曰：「吾等曉了一切諸法皆寂滅度，吾等解了一切諸法無法無報，所以諸法無有果報，因是之故而發斯言：『從今已往無有殃釁。』」

時舍利弗復問言曰：「諸仁何故復發此言：『從今已往無有惡趣。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗復問言曰：「諸仁何故復發此言：『從今已往無有惡趣。』」

諸比丘曰：「吾等從今曉了一切諸法所趣，永無惡趣，其無開化無不開化，無律不律。以是之故，從今已往無有惡趣，亦無不趣無律不律。」時諸比丘說如是比棄自大義，時彼聞者三千六百比丘，漏盡意解至無起餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘曰：「吾等從今曉了一切諸法所趣，永無惡趣，其無開化無不開化，無律不律。以是之故，從今已往無有惡趣，亦無不趣無律不律。」時諸比丘說如是比棄自大義，時彼聞者三千六百比丘，漏盡意解至無起餘。

於是，世尊讚諸比丘曰：「善哉，善哉！其於諸法無所得者乃為真得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊讚諸比丘曰：「善哉，善哉！其於諸法無所得者乃為真得。」

又問：「世尊！何謂於法有所逮得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「世尊！何謂於法有所逮得？」

佛告文殊：「所謂得者，謂逮無所從生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「所謂得者，謂逮無所從生法忍。」

文殊又問：「若有菩薩，欲樂逮得無所從生法忍，當云何學？如何建立？何謂奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「若有菩薩，欲樂逮得無所從生法忍，當云何學？如何建立？何謂奉行？」

佛時欲解：「文殊師利！學法無上，遊一切智，諸通慧義，常當遵習無所從生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時欲解：「文殊師利！學法無上，遊一切智，諸通慧義，常當遵習無所從生法忍。」

佛爾時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛爾時頌曰：

「欲慕學佛慧， 一切學中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲慕學佛慧， 一切學中尊，

不受於諸法， 亦復無所捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受於諸法， 亦復無所捨，

法者無所得， 亦不越成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法者無所得， 亦不越成就。

諸法無所有， 愚者欲令有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無所有， 愚者欲令有，

欲為除此行， 故為眾說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲為除此行， 故為眾說法。

反志樂所生， 不信無所起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 反志樂所生， 不信無所起，

若能棄魔事， 佛道尊無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能棄魔事， 佛道尊無上。

若以生愚冥， 故不了此義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以生愚冥， 故不了此義，

以興若干種， 愚者見各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以興若干種， 愚者見各異。

其生無若干， 一切為一相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其生無若干， 一切為一相，

佛者世明慧， 為凡夫說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛者世明慧， 為凡夫說之。

用計吾我故， 不能奉修道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用計吾我故， 不能奉修道，

念言當久如， 滅盡於貪婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念言當久如， 滅盡於貪婬。

遠離瞋愚冥， 念吾無塵勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離瞋愚冥， 念吾無塵勞，

無有而想有， 斷滅於滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有而想有， 斷滅於滅度。

開化貪欲恚， 故說寂然空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化貪欲恚， 故說寂然空，

冥盡無所生， 故歎於泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冥盡無所生， 故歎於泥洹。

方便讚滅盡， 離佛法甚遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便讚滅盡， 離佛法甚遠，

想施奉禁戒， 若希望樂道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想施奉禁戒， 若希望樂道，

是不修佛教， 為慕學思想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是不修佛教， 為慕學思想。

愚者或虛妄， 不解虛無法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者或虛妄， 不解虛無法，

諸法一等想， 及懷若干念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法一等想， 及懷若干念。

若曉了此法， 諸法自然想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若曉了此法， 諸法自然想，

如人觀五指， 得道然不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人觀五指， 得道然不難。

道不離人遠， 亦復不在近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道不離人遠， 亦復不在近，

精勤求妄相， 以故離人遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤求妄相， 以故離人遠。

愚者行各異， 展轉相求短， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者行各異， 展轉相求短，

是人奉禁戒， 此者凶犯惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人奉禁戒， 此者凶犯惡，

善施行正法， 有為悉虛無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善施行正法， 有為悉虛無。

不復受神識， 如幻無所見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復受神識， 如幻無所見，

無有奉戒相， 亦復無犯惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有奉戒相， 亦復無犯惡，

諸法因緣合， 彼亦無吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法因緣合， 彼亦無吾我。

若於億千劫， 布施無等雙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於億千劫， 布施無等雙，

將養上禁戒， 導師不受決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將養上禁戒， 導師不受決。

若以去思想， 所施無所望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以去思想， 所施無所望，

棄捐諸希求， 然後見授別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐諸希求， 然後見授別。

說布施得福， 持戒生天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說布施得福， 持戒生天上，

其無所逮得， 此乃無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無所逮得， 此乃無上道。

愚者猗顛倒， 妄想有所求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者猗顛倒， 妄想有所求，

吾當致法忍， 無起無為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾當致法忍， 無起無為業。

無所從生法， 心不念所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所從生法， 心不念所生，

逮法忍不難， 不更億千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮法忍不難， 不更億千劫。

假宣有法名， 諸法無所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假宣有法名， 諸法無所作，

無本無所住， 想皆如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無本無所住， 想皆如虛空。

無數億諸佛， 頒宣上妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數億諸佛， 頒宣上妙法，

令除婬怒癡， 諸法亦無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令除婬怒癡， 諸法亦無盡。

諸法假使實， 則當歸盡賜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法假使實， 則當歸盡賜，

以無所有故， 是以不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無所有故， 是以不可得。

婬怒癡無量， 計之無崖底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬怒癡無量， 計之無崖底，

設無有崖底， 彼則無根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設無有崖底， 彼則無根本。

所種無有芽， 何因生華實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所種無有芽， 何因生華實？

設不得葉者， 何緣當有花？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設不得葉者， 何緣當有花？

無所從生法， 則無有人種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所從生法， 則無有人種，

眾生無眾生， 不生亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無眾生， 不生亦不滅。

猶如婬女人， 彼則無有子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如婬女人， 彼則無有子，

以無有子者， 則無有子憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無有子者， 則無有子憂。

明智觀如是， 諸法無所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明智觀如是， 諸法無所生，

彼便無恐懼， 周旋生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼便無恐懼， 周旋生死苦。

愚為虛偽惑， 不解法如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚為虛偽惑， 不解法如幻，

受取虛空擔， 患厭聖善教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受取虛空擔， 患厭聖善教。

若分別此教， 無量無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若分別此教， 無量無邊際，

無數不可限， 爾乃不患厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數不可限， 爾乃不患厭。

如佛說本際， 宣暢無崖底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛說本際， 宣暢無崖底，

當來際亦然， 中際為一相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來際亦然， 中際為一相，

無際想有際， 無底際虛無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無際想有際， 無底際虛無，

吾已了此義， 則解無二分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾已了此義， 則解無二分。

本際虛空相， 人際不可議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本際虛空相， 人際不可議，

其際譬如影， 斯慧不可了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其際譬如影， 斯慧不可了。

因以行妄想， 由是退轉心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因以行妄想， 由是退轉心，

當盡斯羅網， 何緣當成佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當盡斯羅網， 何緣當成佛？

正覺無所想， 彼則無所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺無所想， 彼則無所成，

諸法無所生， 愚者欲令成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無所生， 愚者欲令成。

虛空不可捉， 及宿諸處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空不可捉， 及宿諸處所，

虛空無所住， 無為無形像； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無所住， 無為無形像；

如諮嗟虛空， 解道亦當然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諮嗟虛空， 解道亦當然；

如分別了道， 曉眾生亦如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如分別了道， 曉眾生亦如。

眾生界悉等， 平等虛空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生界悉等， 平等虛空界，

其能了此等， 成佛道不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其能了此等， 成佛道不難。

不精進求度， 不思念隨順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不精進求度， 不思念隨順，

不求願諸法， 成佛道無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求願諸法， 成佛道無難。

道離諸所願， 一切斷要誓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道離諸所願， 一切斷要誓，

心不抱求願， 諸佛道最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不抱求願， 諸佛道最上。

布施心自念， 所施用得道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施心自念， 所施用得道，

道者無所得， 上道無所獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道者無所得， 上道無所獲。

志常懷禁戒， 想精進有實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志常懷禁戒， 想精進有實，

彼不承佛教， 欲求望報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不承佛教， 欲求望報故。

諸法無勤修， 而反現精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無勤修， 而反現精進，

其無所行者， 此上度精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無所行者， 此上度精進。

其發如是想， 斯法無諸漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其發如是想， 斯法無諸漏，

斯法為有漏， 彼心不隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯法為有漏， 彼心不隨順。

所講無念法， 讚之如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所講無念法， 讚之如虛空，

不縛亦無脫， 是慧為無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不縛亦無脫， 是慧為無上。

其希望奉戒， 亦想犯禁者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其希望奉戒， 亦想犯禁者，

此二俱犯禁， 無二為上禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二俱犯禁， 無二為上禁。

諸法無有異， 無想無殊特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無有異， 無想無殊特，

若解達無見， 此乃奉佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若解達無見， 此乃奉佛教。

其心無所生， 譬之如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無所生， 譬之如虛空，

等受如是決， 乃為真寂志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等受如是決， 乃為真寂志。

其無所想者， 一切無所念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無所想者， 一切無所念，

無心無所生， 佛道不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心無所生， 佛道不難得。

其不受貪欲， 不為欲所使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其不受貪欲， 不為欲所使，

貪則無所生， 佛道不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪則無所生， 佛道不難得。

若不厭劫數， 不畏億本際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不厭劫數， 不畏億本際，

不懼生死難， 佛道不難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不懼生死難， 佛道不難得。」

於是世尊說此頌竟，告文殊師利：「若有菩薩、凡人篤信斯經典者，聞之不疑不懷猶豫，受持諷誦為他人說，具足解義，則當現致二十事功德之勳。何謂二十事？一曰、諸天神明悉宿左右；二曰、諸大蛟龍而來護之；三曰、諸大鬼神咸共衛之；四曰、心常安隱未曾見亂；五曰、所生之處為眾尊長；六曰、世世在處常識宿命；七曰、生生所處常得五通；八曰、速得法忍，加當復見彌勒菩薩；九曰、專精修此經典之要，心捐睡寐疲極之意；十曰、若以寐時常於夢中得見諸佛，亦復當得見諸菩薩；十一曰、用以篤信此經典故，當疾逮得柔順法忍；十二曰、若有受此經典本者，現世得致滅除諍訟；十三曰、若行蛇蚖毒害之蟲，念是經典終無恐懼；十四曰、思此經卷，則能降伏怨讎嫌隙；十五曰、若能專惟斯經典者，便即逮得普光三昧；十六曰、若能曉了斯經典者，則當知之除一切罪；十七曰、若講斯經，便能獲致不可稱計百千法門；十八曰、世世所在不失道心；十九曰、所生之處面見諸佛，致無量轉總持之要，彼若思惟斯經典時，諸魔波旬未曾得便，所至受身常見諸佛；二十曰、思此經者所願必成，二足、三足、四足毒蟲悉共護之，若有非人欲來恐之，王者群臣飛屍惡鬼欲來恐之，自然有護無能犯者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊說此頌竟，告文殊師利：「若有菩薩、凡人篤信斯經典者，聞之不疑不懷猶豫，受持諷誦為他人說，具足解義，則當現致二十事功德之勳。何謂二十事？一曰、諸天神明悉宿左右；二曰、諸大蛟龍而來護之；三曰、諸大鬼神咸共衛之；四曰、心常安隱未曾見亂；五曰、所生之處為眾尊長；六曰、世世在處常識宿命；七曰、生生所處常得五通；八曰、速得法忍，加當復見彌勒菩薩；九曰、專精修此經典之要，心捐睡寐疲極之意；十曰、若以寐時常於夢中得見諸佛，亦復當得見諸菩薩；十一曰、用以篤信此經典故，當疾逮得柔順法忍；十二曰、若有受此經典本者，現世得致滅除諍訟；十三曰、若行蛇蚖毒害之蟲，念是經典終無恐懼；十四曰、思此經卷，則能降伏怨讎嫌隙；十五曰、若能專惟斯經典者，便即逮得普光三昧；十六曰、若能曉了斯經典者，則當知之除一切罪；十七曰、若講斯經，便能獲致不可稱計百千法門；十八曰、世世所在不失道心；十九曰、所生之處面見諸佛，致無量轉總持之要，彼若思惟斯經典時，諸魔波旬未曾得便，所至受身常見諸佛；二十曰、思此經者所願必成，二足、三足、四足毒蟲悉共護之，若有非人欲來恐之，王者群臣飛屍惡鬼欲來恐之，自然有護無能犯者。」

佛語文殊：「是為二十功德之勳。法師比丘聞此經典，欣然篤信而不以疑不懷猶豫，受持諷誦抱在心懷，具足分別為他人說，功德如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊：「是為二十功德之勳。法師比丘聞此經典，欣然篤信而不以疑不懷猶豫，受持諷誦抱在心懷，具足分別為他人說，功德如是。」

文殊師利復白佛言：「譬如藥樹名曰普療，皆能除愈一切疾病。斯經如是，療治一切婬怒癡疾眾想之患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復白佛言：「譬如藥樹名曰普療，皆能除愈一切疾病。斯經如是，療治一切婬怒癡疾眾想之患。」

佛言文殊：「如仁所言誠無有異。斯經典者，實為消除一切眾生五陰、六衰、三毒、五蓋、十二因緣、九十六徑、六十二疑邪見之礙。所以者何？乃往過去久遠世時，其劫無限不可計會，其數過此。時世有佛，號樂師子步，會無央數無限人民，大眾之中講說經典。時樂師子步如來、至真、等正覺有一菩薩，名金剛幢，於其佛所聞是經典，其心不疑不懷猶豫，即時啟受於斯經典功德之勳，持諷誦讀篤信執翫不離其心。行入郡國、縣邑、聚落、州、城大邦，見之歡欣，皆言：『良醫當來治我眾患之疾。』一心相信豫懷欣然。時百千人共相聚會，皆俱往詣於金剛幢菩薩之所，各欲求護。時金剛幢則以篤信悲哀之心，用斯經典呪於眾人，取此經中神呪諸句，將護眾人以德勞之，而以宿衛。文殊師利！彼為何謂神呪句耶？以辭呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言文殊：「如仁所言誠無有異。斯經典者，實為消除一切眾生五陰、六衰、三毒、五蓋、十二因緣、九十六徑、六十二疑邪見之礙。所以者何？乃往過去久遠世時，其劫無限不可計會，其數過此。時世有佛，號樂師子步，會無央數無限人民，大眾之中講說經典。時樂師子步如來、至真、等正覺有一菩薩，名金剛幢，於其佛所聞是經典，其心不疑不懷猶豫，即時啟受於斯經典功德之勳，持諷誦讀篤信執翫不離其心。行入郡國、縣邑、聚落、州、城大邦，見之歡欣，皆言：『良醫當來治我眾患之疾。』一心相信豫懷欣然。時百千人共相聚會，皆俱往詣於金剛幢菩薩之所，各欲求護。時金剛幢則以篤信悲哀之心，用斯經典呪於眾人，取此經中神呪諸句，將護眾人以德勞之，而以宿衛。文殊師利！彼為何謂神呪句耶？以辭呪曰：

「『無捶(一) 離為(二) 以律捨(三) 善度(四) 不有實(五) 無有處(六) 離迷惑(七) 尊虛空(八) 荒如幻(九) 無所生(十) 不可得(十一) 慈善慈(十二) 愍眾生(十三) 一切下(十四) 求徑路(十五) 義精進(十六) 斯無楚(十七) 此神呪(十八)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無捶(一) 離為(二) 以律捨(三) 善度(四) 不有實(五) 無有處(六) 離迷惑(七) 尊虛空(八) 荒如幻(九) 無所生(十) 不可得(十一) 慈善慈(十二) 愍眾生(十三) 一切下(十四) 求徑路(十五) 義精進(十六) 斯無楚(十七) 此神呪(十八)』

「是神呪章句，將護眾生。若得惱病至於困病，眾患之苦痛不可言，若干諸疾悉得除愈；諸天龍神及與非人所見嬈者，并餘毒蟲蟒蛇、虎狼、蚊虻、蚑蜂，慈念此經無能觸者；病瘡痛癩若得水疾，悉得除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是神呪章句，將護眾生。若得惱病至於困病，眾患之苦痛不可言，若干諸疾悉得除愈；諸天龍神及與非人所見嬈者，并餘毒蟲蟒蛇、虎狼、蚊虻、蚑蜂，慈念此經無能觸者；病瘡痛癩若得水疾，悉得除愈。」

佛語文殊：「時金剛幢菩薩大士住此經典，為眾生類皆療眾疾，莫不安隱。於文殊意志云何？時金剛幢菩薩大士為異人乎？莫作斯觀。所以者何？則吾身是。吾於彼世受斯經典，篤信愛樂持諷讀誦，開化饒益一切眾生。是故，文殊！當觀此經如普藥樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊：「時金剛幢菩薩大士住此經典，為眾生類皆療眾疾，莫不安隱。於文殊意志云何？時金剛幢菩薩大士為異人乎？莫作斯觀。所以者何？則吾身是。吾於彼世受斯經典，篤信愛樂持諷讀誦，開化饒益一切眾生。是故，文殊！當觀此經如普藥樹。」

文殊師利復問佛言：「其有菩薩，受此神呪章句義者，持諷讀誦當云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復問佛言：「其有菩薩，受此神呪章句義者，持諷讀誦當云何行？」

佛告文殊：「若有菩薩受斯神呪章句義者，持諷讀誦，其人發意奉行是經，不服食肉，不以香油、塗薰其身。常懷慈心愍於眾生，饒益一切如普藥樹；常當親近於一切智諸通普慧，令無惱害得其便者。若誦此經，常當清淨柔和其心無穢濁行。諷是經時，淨掃除地令無塵埃，見者悅豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「若有菩薩受斯神呪章句義者，持諷讀誦，其人發意奉行是經，不服食肉，不以香油、塗薰其身。常懷慈心愍於眾生，饒益一切如普藥樹；常當親近於一切智諸通普慧，令無惱害得其便者。若誦此經，常當清淨柔和其心無穢濁行。諷是經時，淨掃除地令無塵埃，見者悅豫。」

文殊師利復白佛言：「若有菩薩讀是經時，棄捐貪愛不惜身命忽如無形，爾乃隨教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復白佛言：「若有菩薩讀是經時，棄捐貪愛不惜身命忽如無形，爾乃隨教。」

佛告文殊：「誠如所云一無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「誠如所云一無有異。」

彼時世尊告賢者阿難：「受此經典持諷誦讀，以用加益無數眾生，斯經典者所益無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時世尊告賢者阿難：「受此經典持諷誦讀，以用加益無數眾生，斯經典者所益無量。」

阿難白佛：「唯諾！當受如聖尊教，宣如佛說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「唯諾！當受如聖尊教，宣如佛說。」

佛言：「善哉，善哉！賢者阿難！若受此經奉持諷誦，為諸眾生施作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！賢者阿難！若受此經奉持諷誦，為諸眾生施作佛事。」

佛說如是，賢者舍利弗、賢者阿難、文殊師利，諸天、世人、阿須倫、鬼神、龍，聞佛所說莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，賢者舍利弗、賢者阿難、文殊師利，諸天、世人、阿須倫、鬼神、龍，聞佛所說莫不歡喜，作禮而去。