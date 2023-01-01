菩薩行五十緣身經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行五十緣身經

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中，時與比丘僧千二百五十人、比丘尼、優婆塞、優婆夷、諸天龍鬼神無央數，十方諸來菩薩十萬人，皆自然師子七寶蓮華上坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇耆闍崛山中，時與比丘僧千二百五十人、比丘尼、優婆塞、優婆夷、諸天龍鬼神無央數，十方諸來菩薩十萬人，皆自然師子七寶蓮華上坐。

十方諸菩薩見佛端正無比，身有三十二相、八十種好。座中有一菩薩，名若那尸利，語文殊師利菩薩言：「仁者！知深經，能自知佛何因緣莊嚴其身，得功德如是乎？」十方諸菩薩聞是言，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸菩薩見佛端正無比，身有三十二相、八十種好。座中有一菩薩，名若那尸利，語文殊師利菩薩言：「仁者！知深經，能自知佛何因緣莊嚴其身，得功德如是乎？」十方諸菩薩聞是言，莫不歡喜。

文殊師利即起，前長跪白佛言：「座中諸菩薩中，有已得阿惟越致者，中有未得阿惟越致者，皆見佛身有三十二相、八十種好，莊嚴其身端正無比。何因緣得是乎？願佛為諸菩薩說前世所作功德，諸菩薩聞之當益增功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利即起，前長跪白佛言：「座中諸菩薩中，有已得阿惟越致者，中有未得阿惟越致者，皆見佛身有三十二相、八十種好，莊嚴其身端正無比。何因緣得是乎？願佛為諸菩薩說前世所作功德，諸菩薩聞之當益增功德。」

佛言：「善哉，善哉！文殊師利！發意問乃爾乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！文殊師利！發意問乃爾乎！」

佛言：「聽我說前世作功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聽我說前世作功德。

「菩薩世世所重愛珍奇好物持施與人，常持好眼善意施與，用是故，佛悉得智慧知諸經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世所重愛珍奇好物持施與人，常持好眼善意施與，用是故，佛悉得智慧知諸經法。

「菩薩世世持婇女、珍寶、莊飾，持善意以施與人，用是故，得佛聲萬種聲出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持婇女、珍寶、莊飾，持善意以施與人，用是故，得佛聲萬種聲出。

「菩薩世世常以好願善意視世間人，用是故，人民見佛視無厭極，譬如月十五日盛滿姝好，視之無有厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世常以好願善意視世間人，用是故，人民見佛視無厭極，譬如月十五日盛滿姝好，視之無有厭。

「菩薩世世為人說經法，不從有所希望，趣使得安隱而已，用是故，佛說經時，人聞無有厭飽者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世為人說經法，不從有所希望，趣使得安隱而已，用是故，佛說經時，人聞無有厭飽者。

「菩薩世世不說人惡，有惡者亦不為他人說，用是故，塵垢不著佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世不說人惡，有惡者亦不為他人說，用是故，塵垢不著佛身。

「菩薩世世常受毀辱，雖有筋力皆悉忍之，用是故，佛行，地高者為下、卑者為高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世常受毀辱，雖有筋力皆悉忍之，用是故，佛行，地高者為下、卑者為高。

「菩薩世世見人窮厄給足與之，見人破壞，安隱令在職，用是故，佛行道時，地為現威神如喜狀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見人窮厄給足與之，見人破壞，安隱令在職，用是故，佛行道時，地為現威神如喜狀。

「菩薩世世不作弓弩刀兵使人相害，用是故，佛行時，荊棘、瓦石、丘墟皆自辟除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世不作弓弩刀兵使人相害，用是故，佛行時，荊棘、瓦石、丘墟皆自辟除。

「菩薩世世從師所聞法不敢犯缺，用是故，佛所行事悉具足如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世從師所聞法不敢犯缺，用是故，佛所行事悉具足如是。

「菩薩世世憙然燈於佛寺及師、父母前，人有狐疑輒用解之，用是故，佛身光明焰出，殊好無有比，威神巍巍迺如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世憙然燈於佛寺及師、父母前，人有狐疑輒用解之，用是故，佛身光明焰出，殊好無有比，威神巍巍迺如是。

「菩薩世世若見奴婢說經，不呵止令斷，身復聽之，用是故，佛說經無有躓誤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世若見奴婢說經，不呵止令斷，身復聽之，用是故，佛說經無有躓誤。

「菩薩世世不持惡目視人，設有瞋恚稍稍忍之，用是故，佛眼不大不小引長好，人有見佛無不歡喜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世不持惡目視人，設有瞋恚稍稍忍之，用是故，佛眼不大不小引長好，人有見佛無不歡喜者。

「菩薩世世見他人端正婦女，不持婬意向之，用是故，佛身顏色姝好無比，人有見者莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見他人端正婦女，不持婬意向之，用是故，佛身顏色姝好無比，人有見者莫不歡喜。

「菩薩世世隨時熟果及好香華，持上佛、比丘僧、師、父母，用是故，果樹、華見佛無不曲傾向佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世隨時熟果及好香華，持上佛、比丘僧、師、父母，用是故，果樹、華見佛無不曲傾向佛。

「菩薩世世見丘墟惡道正令平正，見無橋梁為作橋梁，不以錢財故恐迫人，用是故，佛所入卑門為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見丘墟惡道正令平正，見無橋梁為作橋梁，不以錢財故恐迫人，用是故，佛所入卑門為大。

「菩薩世世見閑空無井、樹之處，為種樹作井，及諸飲食令人得食，用是故，佛所行處，地為出泉，水出於八味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見閑空無井、樹之處，為種樹作井，及諸飲食令人得食，用是故，佛所行處，地為出泉，水出於八味。

「菩薩世世見人行步出入不說其惡，用是故，佛身悉姝好無瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見人行步出入不說其惡，用是故，佛身悉姝好無瑕穢。

「菩薩世世持雜香塗佛身，持善意施佛及上塔，用是故，諸天人作香風之香持供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持雜香塗佛身，持善意施佛及上塔，用是故，諸天人作香風之香持供養佛。

「菩薩世世持雜香水與佛及諸菩薩澡面，及楊枝梳齒，用是故，佛面口中皆香，譬若發藏之緘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持雜香水與佛及諸菩薩澡面，及楊枝梳齒，用是故，佛面口中皆香，譬若發藏之緘。

「菩薩世世見人有瞋恚意向菩薩，常以善意待之，用是故，佛行道時足下有蟲蟻，無不得安隱者，佛威神巍巍迺如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見人有瞋恚意向菩薩，常以善意待之，用是故，佛行道時足下有蟲蟻，無不得安隱者，佛威神巍巍迺如是。

「菩薩世世所有國土及好香花、衣被持施與佛，用是故，有人散花著佛上便成花蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世所有國土及好香花、衣被持施與佛，用是故，有人散花著佛上便成花蓋。

「菩薩世世不壞人宅舍、常喜作舍，用是故，佛鞈金剛之力四方如山，無能害佛身者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世不壞人宅舍、常喜作舍，用是故，佛鞈金剛之力四方如山，無能害佛身者。

「菩薩世世見人有飢渴者，先飯食之，却為說經，用是故，佛所止前皆有香花流水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見人有飢渴者，先飯食之，却為說經，用是故，佛所止前皆有香花流水。

「菩薩世世人從有所求索，有者即與無所愛惜，用是故，佛說經時人聞之無有唐苦者，皆有所益，用是故，佛降伏諸魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世人從有所求索，有者即與無所愛惜，用是故，佛說經時人聞之無有唐苦者，皆有所益，用是故，佛降伏諸魔。

「菩薩世世持好音樂樂於佛及塔，用是故，佛為諸弟子說經，滿一佛界中人悉遍聞之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持好音樂樂於佛及塔，用是故，佛為諸弟子說經，滿一佛界中人悉遍聞之。

「菩薩世世作金銀雜寶樹上佛，用是故，諸天龍鬼神無有能見佛頂上者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世作金銀雜寶樹上佛，用是故，諸天龍鬼神無有能見佛頂上者。

「菩薩世世作佛塔持雜香塗之，用是故，佛所行處珍寶香華為散佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世作佛塔持雜香塗之，用是故，佛所行處珍寶香華為散佛上。

「菩薩世世見人有中毒，輒持慈心往愈，用是故，佛所行處若人若樹中毒悉為治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見人有中毒，輒持慈心往愈，用是故，佛所行處若人若樹中毒悉為治之。

「菩薩世世常隨經法不犯，心常柔軟忍辱於人，用是故，有人狂亂來至佛所，莫不得安隱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世常隨經法不犯，心常柔軟忍辱於人，用是故，有人狂亂來至佛所，莫不得安隱者。

「菩薩世世常持若干種香供養佛舍利及塗塔，用是故，佛身無有臭處、瑕穢之惡，殃禍不能及佛身，佛威神巍巍乃如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世常持若干種香供養佛舍利及塗塔，用是故，佛身無有臭處、瑕穢之惡，殃禍不能及佛身，佛威神巍巍乃如是。

「菩薩世世人有疑亂若為鬼神所持，輒往救之使得度脫，用是故，佛所向處若地有蟲蟻悉為除去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世人有疑亂若為鬼神所持，輒往救之使得度脫，用是故，佛所向處若地有蟲蟻悉為除去。

「菩薩世世事師、父母，若見臥睡不數驚覺，若欲使覺，當持音樂若持好語，誦經往覺之，用是故，佛在內默聲，諸天梵釋持音樂、香往覺之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世事師、父母，若見臥睡不數驚覺，若欲使覺，當持音樂若持好語，誦經往覺之，用是故，佛在內默聲，諸天梵釋持音樂、香往覺之。

「菩薩世世為佛作精舍，好治床臥具什物，用是故，蚊虻、蜂蛇、蚤虱之屬不敢近佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世為佛作精舍，好治床臥具什物，用是故，蚊虻、蜂蛇、蚤虱之屬不敢近佛身。

「菩薩世世寒冬之時，為佛諸菩薩作細美之衣，用是故，隨嵐風起在佛前，不寒不熱亦不動衣毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世寒冬之時，為佛諸菩薩作細美之衣，用是故，隨嵐風起在佛前，不寒不熱亦不動衣毛。

「菩薩世世有奇異美飯食終不獨食，若師、父母有飯食，不減損而食之，用是故，佛捨置威神力，雖無所食，佛亦不飢渴身亦不羸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世有奇異美飯食終不獨食，若師、父母有飯食，不減損而食之，用是故，佛捨置威神力，雖無所食，佛亦不飢渴身亦不羸。

「菩薩世世不放火於山野，并除他人三毒，用是故，佛般泥洹後，火雖盛熾不能令佛變色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世不放火於山野，并除他人三毒，用是故，佛般泥洹後，火雖盛熾不能令佛變色。

「菩薩世世常上師、父母及有道德人，上貴舍宅、衣被、飲食，有從乞者給與之，用是故，諸天及鬼神、諸長者，持世間所有珍寶什物以上佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世常上師、父母及有道德人，上貴舍宅、衣被、飲食，有從乞者給與之，用是故，諸天及鬼神、諸長者，持世間所有珍寶什物以上佛。

「菩薩世世為佛治道徑，持澤香塗地，用是故，佛行道時，諸好雜華行列散地上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世為佛治道徑，持澤香塗地，用是故，佛行道時，諸好雜華行列散地上。

「菩薩世世持戒未曾有犯時，亦不教他人犯，用是故，隨嵐風四面起，不能動佛一毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持戒未曾有犯時，亦不教他人犯，用是故，隨嵐風四面起，不能動佛一毛。

「菩薩世世為佛於佛道中施五色幔，於下請飯佛及比丘僧，用是故，佛所行處，諸天張五色幔隨佛而行，佛威神巍巍乃如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世為佛於佛道中施五色幔，於下請飯佛及比丘僧，用是故，佛所行處，諸天張五色幔隨佛而行，佛威神巍巍乃如是。

「菩薩世世持珍寶履屣以善意與佛，用是故，佛經行時足去地四寸不蹈地，其相文為現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持珍寶履屣以善意與佛，用是故，佛經行時足去地四寸不蹈地，其相文為現。

「菩薩世世持幢幡華蓋雜種五色，持用上佛塔，用是故，自然生雜色幢幡蓋隨佛而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持幢幡華蓋雜種五色，持用上佛塔，用是故，自然生雜色幢幡蓋隨佛而行。

「菩薩世世為佛治道，以雜香汁用灑地，是故，佛所行處，諸龍持雜香汁灑地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世為佛治道，以雜香汁用灑地，是故，佛所行處，諸龍持雜香汁灑地。

「菩薩世世不曾說不淨、人所諱語，設有是語當意制不作，用是故，諸天、龍、神、飛鳥不過佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世不曾說不淨、人所諱語，設有是語當意制不作，用是故，諸天、龍、神、飛鳥不過佛上。

「菩薩世世見佛、若比丘僧來至，扶迎為佛作禮，用是故，佛所行處，諸天、梵，釋、阿須倫、鬼神、世間人民莫不迎佛，持頭面著佛足者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世見佛、若比丘僧來至，扶迎為佛作禮，用是故，佛所行處，諸天、梵，釋、阿須倫、鬼神、世間人民莫不迎佛，持頭面著佛足者。

「菩薩世世常護身、口、意不犯眾惡，不但用身，故為十方天下人施，用是故，菩薩在母腹中時，臭處污露不著身，常安隱不恐怖，亦無有嬈者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世常護身、口、意不犯眾惡，不但用身，故為十方天下人施，用是故，菩薩在母腹中時，臭處污露不著身，常安隱不恐怖，亦無有嬈者。

「菩薩世世持善意視佛，見怨家、見父母，心正等無有異相，用是故，佛智慧悉具足，但為眾善無有惡，人有疑難問佛無不解者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持善意視佛，見怨家、見父母，心正等無有異相，用是故，佛智慧悉具足，但為眾善無有惡，人有疑難問佛無不解者。

「菩薩世世持諸音樂、雜香華，供養佛及塔，用是故，佛入城時，城中諸音樂不鼓而自鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持諸音樂、雜香華，供養佛及塔，用是故，佛入城時，城中諸音樂不鼓而自鳴。

「菩薩世世持無梨、弊、結金銀珍寶，附憚持用上佛及塔，諸菩薩、比丘僧及世間人，悉布施與之，常持和顏悅意與共語。用是故，佛行分越時卑戶為高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世持無梨、弊、結金銀珍寶，附憚持用上佛及塔，諸菩薩、比丘僧及世間人，悉布施與之，常持和顏悅意與共語。用是故，佛行分越時卑戶為高。

「菩薩世世為佛施軒交露，令佛住行其下，持善意視佛，復讚歎佛之功德，用是故，佛放光焰日月星辰皆冥，無能當佛光明者，佛威神巍巍乃如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世為佛施軒交露，令佛住行其下，持善意視佛，復讚歎佛之功德，用是故，佛放光焰日月星辰皆冥，無能當佛光明者，佛威神巍巍乃如是。」

佛言：「我前世為菩薩時，世世所行如是無數世，用人故粗說少少功德耳。我從無數世以來所有財產知非常，是故持施與人。我世世所作功德如是，釋梵天人所不能作，是皆前世所行功德所致。虛空尚可度，須彌山尚可稱，海水尚可量，佛所作功德行、累功德世，說之不可稱不可量。若有人至意念佛功德者，其福無量，況為作禮嗟歎者哉？人有欲求佛者，作功德行亦當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我前世為菩薩時，世世所行如是無數世，用人故粗說少少功德耳。我從無數世以來所有財產知非常，是故持施與人。我世世所作功德如是，釋梵天人所不能作，是皆前世所行功德所致。虛空尚可度，須彌山尚可稱，海水尚可量，佛所作功德行、累功德世，說之不可稱不可量。若有人至意念佛功德者，其福無量，況為作禮嗟歎者哉？人有欲求佛者，作功德行亦當如是。」

佛說經已，諸菩薩及諸天皆歡喜，前以頭面禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，諸菩薩及諸天皆歡喜，前以頭面禮佛而去。