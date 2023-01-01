佛說決定總持經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說決定總持經

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘俱，比丘千二百五十，菩薩八萬。一切大聖神通已達，皆不退轉究竟諸法，已逮總持辯才微妙，曉了善權方便之宜。善學無數菩薩禁誡，入于深要，體解十二緣起合會，行無所造，空無想願不起不生。一切諸法使入一道，諸通慧海攬攝法藏，其意廣普聖覺無際，明識眾義分別美辭章句之趣。所問則答靡不通暢，得眾生意解諸結縛，心等如空無有憎愛，離於眾垢寂然永安，達無瑕疵成大乘場。演智慧光降伏外學，猶如日明消螢火耀，及摩尼珠火電之暉，絕去放逸，棄諸顛倒所計有常斷滅之觀。了知無我、無壽、無命、無人、無養，寂然觀察諸所興起。無央數劫行菩薩道，被正德鎧，開化一切六度無極，修四恩。從權方便出生死道，以斯開導迷惑之眾，示于禍福救拔苦惱，令不復造生死根栽，皆得進趣至三昧門。其名曰：無憂首菩薩、師子樂菩薩、光英王菩薩、梵音響如雷雨菩薩、無量德寶菩薩、雜花菩薩、若干瓔珞莊嚴菩薩、石磨王菩薩、法雨菩薩、蓮華首藏王菩薩、壞虛厭意見菩薩、大智光明菩薩、辯演若干種王菩薩，如是等類菩薩八萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘俱，比丘千二百五十，菩薩八萬。一切大聖神通已達，皆不退轉究竟諸法，已逮總持辯才微妙，曉了善權方便之宜。善學無數菩薩禁誡，入于深要，體解十二緣起合會，行無所造，空無想願不起不生。一切諸法使入一道，諸通慧海攬攝法藏，其意廣普聖覺無際，明識眾義分別美辭章句之趣。所問則答靡不通暢，得眾生意解諸結縛，心等如空無有憎愛，離於眾垢寂然永安，達無瑕疵成大乘場。演智慧光降伏外學，猶如日明消螢火耀，及摩尼珠火電之暉，絕去放逸，棄諸顛倒所計有常斷滅之觀。了知無我、無壽、無命、無人、無養，寂然觀察諸所興起。無央數劫行菩薩道，被正德鎧，開化一切六度無極，修四恩。從權方便出生死道，以斯開導迷惑之眾，示于禍福救拔苦惱，令不復造生死根栽，皆得進趣至三昧門。其名曰：無憂首菩薩、師子樂菩薩、光英王菩薩、梵音響如雷雨菩薩、無量德寶菩薩、雜花菩薩、若干瓔珞莊嚴菩薩、石磨王菩薩、法雨菩薩、蓮華首藏王菩薩、壞虛厭意見菩薩、大智光明菩薩、辯演若干種王菩薩，如是等類菩薩八萬。

爾時，世尊與無央數百千之眾眷屬圍遶而為說經，其法名曰決總持門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與無央數百千之眾眷屬圍遶而為說經，其法名曰決總持門。

彼時會中有族姓子等輩十人，咸共聽受，聞如來宣決總持門，欣然踊躍善心生焉，棄捐睡眠樂處閑居，修止足德專志經行，夙夜精進無敢懈怠，離於放逸貪欲之想，如是慇懃不廢精誦至于七年，終竟七載其心馳騁，不得須臾定息一時，何況乃當逮總持門！不得所願，其意患厭節德閑居，樂於睡眠廢於精進，不復經行捨欲之事，不復修學總持之門。釋沙門服捨戒就賤，迷惑志性求聖教短，皆歸居家還習五業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時會中有族姓子等輩十人，咸共聽受，聞如來宣決總持門，欣然踊躍善心生焉，棄捐睡眠樂處閑居，修止足德專志經行，夙夜精進無敢懈怠，離於放逸貪欲之想，如是慇懃不廢精誦至于七年，終竟七載其心馳騁，不得須臾定息一時，何況乃當逮總持門！不得所願，其意患厭節德閑居，樂於睡眠廢於精進，不復經行捨欲之事，不復修學總持之門。釋沙門服捨戒就賤，迷惑志性求聖教短，皆歸居家還習五業。

於時，世尊為王阿闍貰決虛妄疑已除猶豫，七日寂然則演聖威。因令其王不為放逸心懷諍訟，解散王結一切調戲諸所見縛。竟七日已，與七億人往詣佛所，欲啟受法；十族姓子求聖短者，亦侍從王在於大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊為王阿闍貰決虛妄疑已除猶豫，七日寂然則演聖威。因令其王不為放逸心懷諍訟，解散王結一切調戲諸所見縛。竟七日已，與七億人往詣佛所，欲啟受法；十族姓子求聖短者，亦侍從王在於大眾。

是時座中，有一菩薩名無怯行，致得總持，從無數劫成就法忍，逮無從生無有顛倒，辯才無量入一切智，正慧道力分別隨順，度無極行，曉無思議總持門品，普見一切眾生志性根無所趣，應可化者而為說法不失其本。即從座起偏露右肩，右膝著地，叉手白佛：「惟，天中天！此族姓子等類十人出家修道，夙夜精進七歲不懈，欲求總持所願不獲，失其本志捨沙門服，還家居業察聖教短。惟願世尊，演說法義，以權方便如應開化，令族姓子改往修來，當自歸命無上大道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時座中，有一菩薩名無怯行，致得總持，從無數劫成就法忍，逮無從生無有顛倒，辯才無量入一切智，正慧道力分別隨順，度無極行，曉無思議總持門品，普見一切眾生志性根無所趣，應可化者而為說法不失其本。即從座起偏露右肩，右膝著地，叉手白佛：「惟，天中天！此族姓子等類十人出家修道，夙夜精進七歲不懈，欲求總持所願不獲，失其本志捨沙門服，還家居業察聖教短。惟願世尊，演說法義，以權方便如應開化，令族姓子改往修來，當自歸命無上大道。」

佛告無怯行菩薩：「斯族姓子，乃往過去久遠世時，謗毀佛法不肯聽受，以用謗毀越佛法故，由是所致，不得疾獲無上大道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無怯行菩薩：「斯族姓子，乃往過去久遠世時，謗毀佛法不肯聽受，以用謗毀越佛法故，由是所致，不得疾獲無上大道。」

無怯行菩薩，則以頌問佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無怯行菩薩，則以頌問佛曰：

「我聞人中尊， 法王演光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我聞人中尊， 法王演光明，

諸菩薩所行， 得消除央罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩所行， 得消除央罪，

功勳慧遠布， 無能越度者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功勳慧遠布， 無能越度者。

十力無等倫， 聖智無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無等倫， 聖智無罣礙，

已脫於三處， 則不為放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已脫於三處， 則不為放逸，

惟為說其行， 使淨斯道業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟為說其行， 使淨斯道業。

今啟於無量， 執懷甘露慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今啟於無量， 執懷甘露慧，

當為分別說， 猶豫意結網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為分別說， 猶豫意結網，

今質於如來， 世尊惟為決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今質於如來， 世尊惟為決。

何謂諸菩薩， 修行於大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂諸菩薩， 修行於大乘，

日日常精進， 最勝行無懈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日日常精進， 最勝行無懈，

降伏魔官屬， 燒盡眾塵穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏魔官屬， 燒盡眾塵穢，

曉了一切行， 顯示於眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了一切行， 顯示於眾生？

惟為分別說， 道行之本業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟為分別說， 道行之本業，

言辭甚微妙， 和顏為人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭甚微妙， 和顏為人說，

在於生死處， 樂度終始患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於生死處， 樂度終始患。

諦聽所歎訓， 解決眾狐疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦聽所歎訓， 解決眾狐疑，

最稱願為演， 如應修道行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最稱願為演， 如應修道行，

善修德清淨， 本行滅生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修德清淨， 本行滅生死，

愍哀施安隱， 以濟眾生意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍哀施安隱， 以濟眾生意。

捐棄用捨處， 惠寶及車乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捐棄用捨處， 惠寶及車乘，

頭目施與人， 妻子亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目施與人， 妻子亦如是，

欽敬行忍辱， 好於禁戒德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欽敬行忍辱， 好於禁戒德。

精進修寂願， 曉了堅固志， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進修寂願， 曉了堅固志，

眾會以此德， 能忍百千患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會以此德， 能忍百千患。

仁尊所遊步， 勝通便無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁尊所遊步， 勝通便無礙，

明識所當行， 如節無猶豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明識所當行， 如節無猶豫，

滅除三垢穢， 所致無能極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除三垢穢， 所致無能極。

分別出家業， 開化於五趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別出家業， 開化於五趣，

安住惟為說， 如應當行道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住惟為說， 如應當行道。」

佛告無怯行菩薩：「此族姓子等類十人，過去世時，違犯諸佛、誹謗經典。何謂違犯諸佛之法？乃往過去久遠世時，更歷三十二劫焰棄世界，有佛名曰光世音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊。是族姓子等類十人，在於彼世為大豪貴長者作子。佛滅度後處於末學，為其世尊興立功德，五百塔寺講堂精舍，以若干種供養之具，而用給足諸比丘僧，一一塔寺所有精舍，百千比丘遊居其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無怯行菩薩：「此族姓子等類十人，過去世時，違犯諸佛、誹謗經典。何謂違犯諸佛之法？乃往過去久遠世時，更歷三十二劫焰棄世界，有佛名曰光世音如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊。是族姓子等類十人，在於彼世為大豪貴長者作子。佛滅度後處於末學，為其世尊興立功德，五百塔寺講堂精舍，以若干種供養之具，而用給足諸比丘僧，一一塔寺所有精舍，百千比丘遊居其中。

「於彼世時有一菩薩，名曰辯積，逮得總持執權方便，進退隨宜開化一切，而為說法適處高座。五百諸佛教授辯才，八十億天子在於虛空，淨除眾穢莊嚴校飾，化作講堂竪諸幢幡供養法師，愍逮一切而為說經，七萬人眾逮不退轉，當成無上正真之道，又一萬人得須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼世時有一菩薩，名曰辯積，逮得總持執權方便，進退隨宜開化一切，而為說法適處高座。五百諸佛教授辯才，八十億天子在於虛空，淨除眾穢莊嚴校飾，化作講堂竪諸幢幡供養法師，愍逮一切而為說經，七萬人眾逮不退轉，當成無上正真之道，又一萬人得須陀洹果。

「時彼世界有國王，名曰月施，愛樂道法渴仰經義以法自娛。于時國王供養法師辯積菩薩，與其中宮貴人婇女五百之眾，大作伎樂以寶為華而散其上，和栴檀香用塗其體，以五百蓋而覆其上，五百細妙衣服供養，晝夜七日住不敢坐，奉以所安隨其所宜不失時節，其敬法師最為無上，巍巍之尊福無過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼世界有國王，名曰月施，愛樂道法渴仰經義以法自娛。于時國王供養法師辯積菩薩，與其中宮貴人婇女五百之眾，大作伎樂以寶為華而散其上，和栴檀香用塗其體，以五百蓋而覆其上，五百細妙衣服供養，晝夜七日住不敢坐，奉以所安隨其所宜不失時節，其敬法師最為無上，巍巍之尊福無過者。

「時大豪貴長者之子，誹謗橫枉辯積菩薩法師，言毀法戒不隨禁業。以是罪故墮於地獄滿九萬歲；生於人間，五萬世中墮在邊地夷狄之中，迷惑邪見罪蓋覆蔽；六百世中常當生盲，喑啞無舌不能言語；出家為道作沙門來，七百世慇懃精修，不惜身命不得總持。今復來生於我之世，意數數亂不能專定。以是之故，宿命餘殃罪蓋所蔽，而今此輩諸族姓子不得總持。是故賢者囑累汝等，鄭重告勅，聞是經典面見法師，為人班宣咸共供養，不當愁憂心懷毒害，況復遙聞生惡心耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時大豪貴長者之子，誹謗橫枉辯積菩薩法師，言毀法戒不隨禁業。以是罪故墮於地獄滿九萬歲；生於人間，五萬世中墮在邊地夷狄之中，迷惑邪見罪蓋覆蔽；六百世中常當生盲，喑啞無舌不能言語；出家為道作沙門來，七百世慇懃精修，不惜身命不得總持。今復來生於我之世，意數數亂不能專定。以是之故，宿命餘殃罪蓋所蔽，而今此輩諸族姓子不得總持。是故賢者囑累汝等，鄭重告勅，聞是經典面見法師，為人班宣咸共供養，不當愁憂心懷毒害，況復遙聞生惡心耶！」

佛言：「族姓子！假使有人皆取眾生挑其兩眼，斯罪雖重尚可堪任劫數盡竟。若有害意向於法師，罪之劫數復過於彼。假使有人皆取眾生好鬪諍者，和諧別離廣令安隱；若見法師一心住前，是諸功德過於和合眾生鬪諍令得安隱，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，不及悅顏住菩薩前。所以者何？其有誹謗法師者，則謗如來。欲得供養於如來者當奉法師，欲敬如來當順法師，欲禮如來當禮法師。所以者何？諸菩薩等皆從法生，從諸菩薩成一切智，因一切智成佛世尊。菩薩所起因興道心，不以住欲在於塵勞得稽首禮，由無所生則無所住，淨修梵行見稽首禮，不以無色三昧正受禮於無色也。不以餘殃而就所生，所願自在，因其所願而往生矣。已得解脫一切愚冥凡夫之行，欲令菩薩有餘殃者，猶使虛空有其色像。譬如，族姓子！阿耨達龍王欲見諸龍遊戲之時，教告一切諸龍眷屬，皆依龍王而得安隱，常脫三痛能為無患。菩薩如是，捨一切樂、斷三處罪，滅蓋塵勞壞眾苦惱，爾乃為安度脫眾生。譬如蛟龍遊於水中而無所畏；菩薩如是，遊於三界亦無所懼。譬如蛟龍行於深水，見中所有恣意所欲，而不為水之所惱害；菩薩如是，遊於盲冥凡夫之眾，住其所行，惟覩慧議不違道行，不與愚人而俱同塵，不為三處所見沒溺。是故行者，常當將護奉法安詳，此為菩薩之所修業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！假使有人皆取眾生挑其兩眼，斯罪雖重尚可堪任劫數盡竟。若有害意向於法師，罪之劫數復過於彼。假使有人皆取眾生好鬪諍者，和諧別離廣令安隱；若見法師一心住前，是諸功德過於和合眾生鬪諍令得安隱，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，不及悅顏住菩薩前。所以者何？其有誹謗法師者，則謗如來。欲得供養於如來者當奉法師，欲敬如來當順法師，欲禮如來當禮法師。所以者何？諸菩薩等皆從法生，從諸菩薩成一切智，因一切智成佛世尊。菩薩所起因興道心，不以住欲在於塵勞得稽首禮，由無所生則無所住，淨修梵行見稽首禮，不以無色三昧正受禮於無色也。不以餘殃而就所生，所願自在，因其所願而往生矣。已得解脫一切愚冥凡夫之行，欲令菩薩有餘殃者，猶使虛空有其色像。譬如，族姓子！阿耨達龍王欲見諸龍遊戲之時，教告一切諸龍眷屬，皆依龍王而得安隱，常脫三痛能為無患。菩薩如是，捨一切樂、斷三處罪，滅蓋塵勞壞眾苦惱，爾乃為安度脫眾生。譬如蛟龍遊於水中而無所畏；菩薩如是，遊於三界亦無所懼。譬如蛟龍行於深水，見中所有恣意所欲，而不為水之所惱害；菩薩如是，遊於盲冥凡夫之眾，住其所行，惟覩慧議不違道行，不與愚人而俱同塵，不為三處所見沒溺。是故行者，常當將護奉法安詳，此為菩薩之所修業。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「其欲歸命佛， 敬承無量聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其欲歸命佛， 敬承無量聖，

常供養菩薩， 欽奉於導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常供養菩薩， 欽奉於導師。

吾今所衣鉢， 床榻諸坐具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾今所衣鉢， 床榻諸坐具，

佛皆以此供， 聽施志道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛皆以此供， 聽施志道者。

所上佛燈火， 以是燈給之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所上佛燈火， 以是燈給之，

如是成正覺， 諸聖中最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是成正覺， 諸聖中最上。

飲食車乘施， 斯等諸慧士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食車乘施， 斯等諸慧士，

為愚之導者， 將至甘露方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為愚之導者， 將至甘露方。

一切眾生類， 施天人間安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 施天人間安，

以順初發意， 不能報其恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以順初發意， 不能報其恩。」

無怯行菩薩復白佛言：「惟天中天！寧有方便，使此十人族姓子等，消除罪殃得至道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無怯行菩薩復白佛言：「惟天中天！寧有方便，使此十人族姓子等，消除罪殃得至道乎？」

佛言：「設此十人一心受學佛所頒宣，修是法律復為沙門，勤諷誦斯總持章句，可成道耳。何謂總持章句？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「設此十人一心受學佛所頒宣，修是法律復為沙門，勤諷誦斯總持章句，可成道耳。何謂總持章句？

「『修清澄， 鮮潔句， 清且涼， 無所授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『修清澄， 鮮潔句， 清且涼， 無所授，

亦無造， 無所得， 遵速疾， 取新生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無造， 無所得， 遵速疾， 取新生。

奉精進， 禮行步， 勤修行， 智曉了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉精進， 禮行步， 勤修行， 智曉了，

主觀察， 無所起， 去患難， 遊慕便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主觀察， 無所起， 去患難， 遊慕便。

舉輕便， 普清淨， 無不淨。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉輕便， 普清淨， 無不淨。』」

佛告無怯行菩薩：「此等十人以諷誦是總持章句，而於七日修恩德無所下使無色，不懷瞋恚，安詳不久遊無所作，無瑕穢心平等捨所有，離五陰釋不淨意念佛。諸族姓子！設能如是奉遵道教，十方世界各有千佛，示現其前令自見之，剋心自責歸命聖尊，罪殃可除逮成道慧。諸族姓子！時聞佛教等順法律，即捨家業出為沙門，諷誦此總持章句，如聖所誨，晝夜七日精進奉行，竟七日已，輒見十方各有千佛，分別為說消罪之業。應時皆得修普智行總持之門，超三十六劫生死之難，逮不退轉，當成無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無怯行菩薩：「此等十人以諷誦是總持章句，而於七日修恩德無所下使無色，不懷瞋恚，安詳不久遊無所作，無瑕穢心平等捨所有，離五陰釋不淨意念佛。諸族姓子！設能如是奉遵道教，十方世界各有千佛，示現其前令自見之，剋心自責歸命聖尊，罪殃可除逮成道慧。諸族姓子！時聞佛教等順法律，即捨家業出為沙門，諷誦此總持章句，如聖所誨，晝夜七日精進奉行，竟七日已，輒見十方各有千佛，分別為說消罪之業。應時皆得修普智行總持之門，超三十六劫生死之難，逮不退轉，當成無上正真之道。」

佛告無怯行菩薩：「爾時，月施國王者，今現阿彌陀是；其辯積者，阿閦如來是；十長者子，今此十人族姓子是也。故，無怯行！其有志學菩薩乘者，慇懃奉修如佛所教，住于正法捨其無明，慎無伺求他人之短也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無怯行菩薩：「爾時，月施國王者，今現阿彌陀是；其辯積者，阿閦如來是；十長者子，今此十人族姓子是也。故，無怯行！其有志學菩薩乘者，慇懃奉修如佛所教，住于正法捨其無明，慎無伺求他人之短也。」

佛告無怯行菩薩：「有四事行，能遵修者，嚴淨佛道。何等為四？一曰、奉行空事，常有慈心，無害眾生；二曰、菩薩愍敬同學，不為輕慢；三曰、為人說法以輕惠施，無所悕望；四曰、志常專一，不懷供養衣食之心。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無怯行菩薩：「有四事行，能遵修者，嚴淨佛道。何等為四？一曰、奉行空事，常有慈心，無害眾生；二曰、菩薩愍敬同學，不為輕慢；三曰、為人說法以輕惠施，無所悕望；四曰、志常專一，不懷供養衣食之心。是為四。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「其志常樂篤信空無， 修治清淨最勝之道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其志常樂篤信空無， 修治清淨最勝之道，

猶如日光隨時宣明， 已得佛道所照過彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如日光隨時宣明， 已得佛道所照過彼。

未曾有人知其瑕闕， 為人聖德普忍一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾有人知其瑕闕， 為人聖德普忍一切，

如是清淨柔順之場， 棄捐貢高堪任無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是清淨柔順之場， 棄捐貢高堪任無量。

一切所有上妙衣服， 常當以施志佛道者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所有上妙衣服， 常當以施志佛道者，

亦不從人悕望供養， 是為佛道清淨之品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不從人悕望供養， 是為佛道清淨之品。

以不悕冀施無量法， 恒修愍哀念於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不悕冀施無量法， 恒修愍哀念於眾生，

志性常懷恩德之義， 是為嚴淨諸佛之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志性常懷恩德之義， 是為嚴淨諸佛之道。

假使樂奉一切諸聖， 若欲供養無欲經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使樂奉一切諸聖， 若欲供養無欲經典，

常當承事無極佛道， 斯三寶者皆由中生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當承事無極佛道， 斯三寶者皆由中生。」

佛告無怯行菩薩：「復有四事疾得佛道。何謂為四：一曰、愛樂明經好於大乘；二曰、遠離愛欲不習放逸；三曰、常修濟貧匱供以所乏；四曰、能興法財七業施人。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無怯行菩薩：「復有四事疾得佛道。何謂為四：一曰、愛樂明經好於大乘；二曰、遠離愛欲不習放逸；三曰、常修濟貧匱供以所乏；四曰、能興法財七業施人。是為四。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「愛樂法師， 志慕大乘， 遠離愛欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛樂法師， 志慕大乘， 遠離愛欲，

修清淨行， 愍傷厄貧， 濟諸危難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修清淨行， 愍傷厄貧， 濟諸危難，

常以七財， 施不懈道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以七財， 施不懈道。」

佛告無怯行菩薩：「復有四事疾得佛道。何謂為四：一曰、常行大慈，哀諸群生；二曰、常行大哀，為之雨淚；三曰、常行大喜，和顏悅人視於眾生；四曰、常行大護，救度三界生死之患。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無怯行菩薩：「復有四事疾得佛道。何謂為四：一曰、常行大慈，哀諸群生；二曰、常行大哀，為之雨淚；三曰、常行大喜，和顏悅人視於眾生；四曰、常行大護，救度三界生死之患。是為四。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「常行於大慈， 愍傷眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常行於大慈， 愍傷眾生類，

念欲成就之， 如母育其子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念欲成就之， 如母育其子。

大哀遊終始， 不畏諸患難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀遊終始， 不畏諸患難。

五趣如泡沫， 愍之為雨淚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五趣如泡沫， 愍之為雨淚。

和顏察眾生， 以法而樂之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和顏察眾生， 以法而樂之，

示以離眾苦， 無痛長安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示以離眾苦， 無痛長安隱。

委靡隨五趣， 方便示所宜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 委靡隨五趣， 方便示所宜，

使度三界惱， 獲致無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使度三界惱， 獲致無上道。」

佛告無怯行菩薩：「若有勤求此總持者，當習閑居數詣法會，等行清淨著淨衣服，復遵修四事威儀禮節之正，志不懈廢，以若干種諸所供具，奉養法師篤信三寶。常懷恭敬謙遜卑順，未曾懈厭常行精進，無有諛諂邪行之業，心之所念常不離佛。意所遵修解無所有，已無所有無所想念，皆能曉了眾生性行，勤自謹勅心口相應，愛樂諸佛請問諮受，誨過守節勸助德本，威儀禮節不違道教。無應不應，聞非人聲不以恐怖，不畏蛇蚖毒螫之蟲，奉敬師長修此經典未曾懈惓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無怯行菩薩：「若有勤求此總持者，當習閑居數詣法會，等行清淨著淨衣服，復遵修四事威儀禮節之正，志不懈廢，以若干種諸所供具，奉養法師篤信三寶。常懷恭敬謙遜卑順，未曾懈厭常行精進，無有諛諂邪行之業，心之所念常不離佛。意所遵修解無所有，已無所有無所想念，皆能曉了眾生性行，勤自謹勅心口相應，愛樂諸佛請問諮受，誨過守節勸助德本，威儀禮節不違道教。無應不應，聞非人聲不以恐怖，不畏蛇蚖毒螫之蟲，奉敬師長修此經典未曾懈惓。」

佛說是經時，三萬人從本已來未興道心，今皆發起無上正真道意；五千人遠塵離垢諸法眼淨；三萬菩薩逮得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，三萬人從本已來未興道心，今皆發起無上正真道意；五千人遠塵離垢諸法眼淨；三萬菩薩逮得無所從生法忍。

佛言：「若有菩薩，聞說是經法，皆得具足一切功勳無量辯才。若族姓子、族姓女學菩薩道，皆以七寶滿于三千大千世界，恒邊沙劫奉進三寶。有人聞此經典，福尊過彼。若菩薩於百千劫奉五度無極，而無大智無善權者，不如聞此經典之要，福尊過彼。是故，族姓子！囑累汝等此經相付，慇懃勸助，隨時將護令不忘失，莫使增減長存在世，持諷誦讀廣分別義為他人說。假使遭厄殞歿身命故，當將慎於此經典，勿使忘失。是佛之教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有菩薩，聞說是經法，皆得具足一切功勳無量辯才。若族姓子、族姓女學菩薩道，皆以七寶滿于三千大千世界，恒邊沙劫奉進三寶。有人聞此經典，福尊過彼。若菩薩於百千劫奉五度無極，而無大智無善權者，不如聞此經典之要，福尊過彼。是故，族姓子！囑累汝等此經相付，慇懃勸助，隨時將護令不忘失，莫使增減長存在世，持諷誦讀廣分別義為他人說。假使遭厄殞歿身命故，當將慎於此經典，勿使忘失。是佛之教。」

佛說如是，無怯行菩薩、十族姓子、諸大聲聞，一切眾會天、龍、鬼神、阿須倫、世間人，聞經歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，無怯行菩薩、十族姓子、諸大聲聞，一切眾會天、龍、鬼神、阿須倫、世間人，聞經歡喜，作禮而去。