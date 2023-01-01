諸佛要集經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛要集經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

於是文殊師利，飢虛於法而無厭倦，獨己無侶佛神所制，使彼眾會無一從者。文殊師利如伸臂頃須臾之間，從忍世界忽然不現，至普光土天王佛所。於時，文殊皆繞三千大千世界至于七匝，稽首諸佛却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是文殊師利，飢虛於法而無厭倦，獨己無侶佛神所制，使彼眾會無一從者。文殊師利如伸臂頃須臾之間，從忍世界忽然不現，至普光土天王佛所。於時，文殊皆繞三千大千世界至于七匝，稽首諸佛却住一面。

爾時天王如來右面，有一女人名曰離意，結跏趺坐，以普月離垢光明三昧正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天王如來右面，有一女人名曰離意，結跏趺坐，以普月離垢光明三昧正受。

時天王佛心自念言：「文殊師利諸佛所歎，深奧忍辱行於空慧，無能逮者，虛靜寂寞以為功勳。今從忍界興心念來，墮大顛倒，極受吾我而有所趣，當退立之鐵圍山頂。由是之故，令講無極深妙之法，當為將來諸菩薩眾顯大光明。所以者何？諸佛之法不可思議，巍巍無量深不可逮。文殊師利博聞第一道慧超殊，如十方空尚令住於鐵圍山頂，爾乃能發起一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天王佛心自念言：「文殊師利諸佛所歎，深奧忍辱行於空慧，無能逮者，虛靜寂寞以為功勳。今從忍界興心念來，墮大顛倒，極受吾我而有所趣，當退立之鐵圍山頂。由是之故，令講無極深妙之法，當為將來諸菩薩眾顯大光明。所以者何？諸佛之法不可思議，巍巍無量深不可逮。文殊師利博聞第一道慧超殊，如十方空尚令住於鐵圍山頂，爾乃能發起一切眾生。」

天王如來告文殊曰：「來至於此欲何所觀？」文殊白曰：「唯然，世尊！我在忍界心自念言：『諸佛興世甚難得值，講說經典亦復難遇，十方諸佛不可稱數億百千載，悉來集會普光世界宣要集法。吾當往詣見諸如來聽所說法，以法故舉詣此佛土。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來告文殊曰：「來至於此欲何所觀？」文殊白曰：「唯然，世尊！我在忍界心自念言：『諸佛興世甚難得值，講說經典亦復難遇，十方諸佛不可稱數億百千載，悉來集會普光世界宣要集法。吾當往詣見諸如來聽所說法，以法故舉詣此佛土。』」

天王如來即如其像，三昧正受而現神足，移文殊師利，自然立於鐵圍山頂。不自覺知誰為舉著於此山頂，於彼自念：「今何變怪？吾在大眾巍巍難量威神殊絕，處諸大聖嚴淨道場，忽至于此住鐵圍頂，誰之所為？」尋即知之，天王如來之所興變。文殊師利復自念言：「此何瑞應而有此變？於大眾會自然住斯，離意女人坐於天王如來之右，不徙彼女獨移吾身。又彼女人，將無德本純淑無侶，深入法忍總持無底，踰於我乎。所以者何？不遣彼女反遷我矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來即如其像，三昧正受而現神足，移文殊師利，自然立於鐵圍山頂。不自覺知誰為舉著於此山頂，於彼自念：「今何變怪？吾在大眾巍巍難量威神殊絕，處諸大聖嚴淨道場，忽至于此住鐵圍頂，誰之所為？」尋即知之，天王如來之所興變。文殊師利復自念言：「此何瑞應而有此變？於大眾會自然住斯，離意女人坐於天王如來之右，不徙彼女獨移吾身。又彼女人，將無德本純淑無侶，深入法忍總持無底，踰於我乎。所以者何？不遣彼女反遷我矣。」

文殊復言：「今顯神足威神變化，無極聖慧示其道力，還於眾會。」即如其像，三昧正受而現神足。發意之頃，越于東方恒沙佛土，不能捨遠。「彼佛世界大如毛氂，況入佛會未之有也。」於時文殊復至十方無量世界，作其威勢道力之變，不能還復入諸佛會。所以者何？諸佛威神之所建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊復言：「今顯神足威神變化，無極聖慧示其道力，還於眾會。」即如其像，三昧正受而現神足。發意之頃，越于東方恒沙佛土，不能捨遠。「彼佛世界大如毛氂，況入佛會未之有也。」於時文殊復至十方無量世界，作其威勢道力之變，不能還復入諸佛會。所以者何？諸佛威神之所建立。

文殊師利普至十方無央數億百千姟土，尋復還住鐵圍山頂，自思惟言：「諸佛世尊所立聖旨，威神無量道慧高遠，不可攀喻，吾之神足所不能及，不可作力與講神足。所以者何？諸佛說法終不虛妄，獨步十方而無儔匹，悉是我身之不及耳，至使不得聽受說法。諸如來法，未曾相枉，諸佛等心向於眾生，寧可於此鐵圍山頂，修四意止定意正受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利普至十方無央數億百千姟土，尋復還住鐵圍山頂，自思惟言：「諸佛世尊所立聖旨，威神無量道慧高遠，不可攀喻，吾之神足所不能及，不可作力與講神足。所以者何？諸佛說法終不虛妄，獨步十方而無儔匹，悉是我身之不及耳，至使不得聽受說法。諸如來法，未曾相枉，諸佛等心向於眾生，寧可於此鐵圍山頂，修四意止定意正受。」

文殊師利又心念言：「何謂意止？謂無有意不念諸法，諸法無處亦非無住。以何無住？無處所故。是誰為究暢本末遣諸法乎？所可住處亦無所住，是為住處。是四意止住無所住，所謂無意亦無所念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利又心念言：「何謂意止？謂無有意不念諸法，諸法無處亦非無住。以何無住？無處所故。是誰為究暢本末遣諸法乎？所可住處亦無所住，是為住處。是四意止住無所住，所謂無意亦無所念。」

文殊師利遵修於是四意止時，四萬二千諸天子等，往到其所稽首足下，雨諸天華香供養文殊，遷住一面。時有天子名光明幢，問文殊曰：「向者何定修何道行，這興起乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利遵修於是四意止時，四萬二千諸天子等，往到其所稽首足下，雨諸天華香供養文殊，遷住一面。時有天子名光明幢，問文殊曰：「向者何定修何道行，這興起乎？」

文殊答曰：「天子！於今反問我言：『以何等定，而遵修行今乃興起？』所行定者，諸佛大聖所不得處，聲聞亦然，以是定意而遵修行，因斯所行，使諸眾生婬怒癡俱，吾奉此行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「天子！於今反問我言：『以何等定，而遵修行今乃興起？』所行定者，諸佛大聖所不得處，聲聞亦然，以是定意而遵修行，因斯所行，使諸眾生婬怒癡俱，吾奉此行。」

時光明幢天子問曰：「其行何類？諸佛大聖所不得處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明幢天子問曰：「其行何類？諸佛大聖所不得處。」

答曰：「行空無相無願，諸佛大聖所不得處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「行空無相無願，諸佛大聖所不得處。」

天子又問：「諸佛大聖所不得處，於今仁者修此行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問：「諸佛大聖所不得處，於今仁者修此行乎？」

文殊答曰：「假使有行，吾當行之。向者所行，永無所行。何者然乎？一切諸法悉澹泊故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「假使有行，吾當行之。向者所行，永無所行。何者然乎？一切諸法悉澹泊故。」

向天子問：「以何等定，而遵修行修四意止？」天子又問：「何謂意止，一切諸法無意無念？」天子又問：「假使無意無有念者，何有行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向天子問：「以何等定，而遵修行修四意止？」天子又問：「何謂意止，一切諸法無意無念？」天子又問：「假使無意無有念者，何有行乎？」

文殊答曰：「無意無念為第一行，其惟此行為平等行。其行平等則無偏黨，其無偏黨則無五趣，其無五趣不見癡本，其無癡本不生慧明，不生明者則無所起，其無所起則無所壞，其無所壞則無律儀，其無律儀則無所成，其無所成則無所壞，其無所壞是則名曰本末清淨，是賢聖行永離塵勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「無意無念為第一行，其惟此行為平等行。其行平等則無偏黨，其無偏黨則無五趣，其無五趣不見癡本，其無癡本不生慧明，不生明者則無所起，其無所起則無所壞，其無所壞則無律儀，其無律儀則無所成，其無所成則無所壞，其無所壞是則名曰本末清淨，是賢聖行永離塵勞。」

又問文殊：「所謂塵勞，為何謂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問文殊：「所謂塵勞，為何謂乎？」

文殊答曰：「其識退轉樂于佛慧，是謂塵勞。受于思想而計有身，有所依猗而興思惟，憍慢自大，有所依慕希望誓願，校計稱量圖度遠近，思惟觀察念應不應。除去貢高而計斷滅，心念有常，於無所受受止宿處而歸所見，取於所有受無所有，乃至放逸思惟調戲，稱量其心欲至平等，計如是行、賢聖法律，皆為塵勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「其識退轉樂于佛慧，是謂塵勞。受于思想而計有身，有所依猗而興思惟，憍慢自大，有所依慕希望誓願，校計稱量圖度遠近，思惟觀察念應不應。除去貢高而計斷滅，心念有常，於無所受受止宿處而歸所見，取於所有受無所有，乃至放逸思惟調戲，稱量其心欲至平等，計如是行、賢聖法律，皆為塵勞。」

時光明幢天子讚曰：「善哉，善哉！文殊師利！快說斯言，乃能以此四意止行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明幢天子讚曰：「善哉，善哉！文殊師利！快說斯言，乃能以此四意止行。」

文殊師利尋告之曰：「無得妄想，於諸名色悉無所生亦無所成，復無現在亦無言辭，假隨時說，諸法無住亦無不住，反稱善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利尋告之曰：「無得妄想，於諸名色悉無所生亦無所成，復無現在亦無言辭，假隨時說，諸法無住亦無不住，反稱善哉！」

又問天子：「不說意止則不可說，亦無能講令辭所趣。所以者何？一切諸法悉無所說，欲宣諸法不可分別，未曾有教，各各隨時而開化之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問天子：「不說意止則不可說，亦無能講令辭所趣。所以者何？一切諸法悉無所說，欲宣諸法不可分別，未曾有教，各各隨時而開化之。」

時光明幢問文殊曰：「向者所說，順從一切愚癡凡夫，所住處所行婬怒癡，住於此行而復興起。愚癡凡夫為住何所行婬怒癡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明幢問文殊曰：「向者所說，順從一切愚癡凡夫，所住處所行婬怒癡，住於此行而復興起。愚癡凡夫為住何所行婬怒癡？」

文殊答曰：「愚癡凡夫住無所有，行婬怒癡立在法界，處於本際而住無本。所以者何？天子當知，法界所在，不可分別亦不可說，無本本際亦復若茲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「愚癡凡夫住無所有，行婬怒癡立在法界，處於本際而住無本。所以者何？天子當知，法界所在，不可分別亦不可說，無本本際亦復若茲。」

天子又問：「所言本際，為何謂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問：「所言本際，為何謂乎？」

文殊答曰：「眾生之原名曰本際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「眾生之原名曰本際。」

天子又問：「眾生之原，為何謂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問：「眾生之原，為何謂乎？」

文殊答曰：「生死之本，為眾生原。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「生死之本，為眾生原。」

天子又問：「於彼何謂為生死本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問：「於彼何謂為生死本？」

文殊答曰：「虛空之本為生死原，由如，天子！虛空之界，本際無斷無有邊岸，不長不短，不麁不細，不廣不狹，無遠無近，無方無圓，其虛空者假有號耳，亦復無名。一切諸法亦復若斯，猶如虛空，但假有名。亦如虛空不生不壽，不病不老，亦復不死，亦無往生，無有妄想，不懷瞋恨，亦無所失，亦無不失悉無所著，不懷憂慼，一切諸法皆為歸趣，此一本際亦無所歸，無有計數。天子當知，一切諸法無進無退，無合無散，不可恕當，無處所故。是故，天子！一切諸法悉無處所，無所志願，無將不將，無有科律，是為一切諸法悉等而無偏黨，故曰無本，本無如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「虛空之本為生死原，由如，天子！虛空之界，本際無斷無有邊岸，不長不短，不麁不細，不廣不狹，無遠無近，無方無圓，其虛空者假有號耳，亦復無名。一切諸法亦復若斯，猶如虛空，但假有名。亦如虛空不生不壽，不病不老，亦復不死，亦無往生，無有妄想，不懷瞋恨，亦無所失，亦無不失悉無所著，不懷憂慼，一切諸法皆為歸趣，此一本際亦無所歸，無有計數。天子當知，一切諸法無進無退，無合無散，不可恕當，無處所故。是故，天子！一切諸法悉無處所，無所志願，無將不將，無有科律，是為一切諸法悉等而無偏黨，故曰無本，本無如是。」

說是語時，諸天子眾皆悉逮得無所從生法忍。時諸天子住於法空，則行恭恪，便雨天華，供養散於文殊師利。文殊師利威神所感，諸華皆住於虛空中無執持者，猶如根生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，諸天子眾皆悉逮得無所從生法忍。時諸天子住於法空，則行恭恪，便雨天華，供養散於文殊師利。文殊師利威神所感，諸華皆住於虛空中無執持者，猶如根生。

文殊師利告光明幢：「於天子意所志云何？今此諸華依因何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利告光明幢：「於天子意所志云何？今此諸華依因何住？」

天子答曰：「無所依住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答曰：「無所依住。」

文殊告曰：「是故，天子！當知諸法住無所住，如虛空住，如空無動，不墮不搖，無念無想。所以者何？一切諸法等如虛空，是故無動不墮不搖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊告曰：「是故，天子！當知諸法住無所住，如虛空住，如空無動，不墮不搖，無念無想。所以者何？一切諸法等如虛空，是故無動不墮不搖。」

時光明幢白文殊曰：「仁者！神足巍巍乃爾，不可稱限，發意之頃，至於十方無央數億百千載土，尋即復還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光明幢白文殊曰：「仁者！神足巍巍乃爾，不可稱限，發意之頃，至於十方無央數億百千載土，尋即復還。」

文殊答曰：「諸佛不得神足變化威神無量，諸聲聞等亦不能及。所以者何？道慧無際尚不得聞，安能逮耶！一切愚癡凡夫之士，所逮神足，一切諸佛、諸菩薩眾及諸聲聞，於無央數阿僧祇劫所不能得，亦無逮者，亦無當得。一切愚癡凡夫之士，獨能得耳。為何所得？得我人壽及命意識、斷滅計常、得婬怒癡，諸佛世尊所不得者。所謂得者道所不興，無所生者而反使生。是故，天子！一切愚癡凡夫之士所可得者，諸佛菩薩弟子緣覺所不能逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「諸佛不得神足變化威神無量，諸聲聞等亦不能及。所以者何？道慧無際尚不得聞，安能逮耶！一切愚癡凡夫之士，所逮神足，一切諸佛、諸菩薩眾及諸聲聞，於無央數阿僧祇劫所不能得，亦無逮者，亦無當得。一切愚癡凡夫之士，獨能得耳。為何所得？得我人壽及命意識、斷滅計常、得婬怒癡，諸佛世尊所不得者。所謂得者道所不興，無所生者而反使生。是故，天子！一切愚癡凡夫之士所可得者，諸佛菩薩弟子緣覺所不能逮。」

諸佛說是諸佛要集時，各還本處。於是天王如來心自念言：「吾可現應，使文殊師利還詣此乎！」時天王佛則捨神足，從其右掌演紫金光，其明照於文殊師利繞之七匝，於文殊師利頂上不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛說是諸佛要集時，各還本處。於是天王如來心自念言：「吾可現應，使文殊師利還詣此乎！」時天王佛則捨神足，從其右掌演紫金光，其明照於文殊師利繞之七匝，於文殊師利頂上不現。

文殊師利尋即知之，天王如來念欲相見。文殊因告光明幢曰：「當往俱至天王如來，稽首作禮諮受所問深妙之義，今說法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利尋即知之，天王如來念欲相見。文殊因告光明幢曰：「當往俱至天王如來，稽首作禮諮受所問深妙之義，今說法門。」

天子答曰：「善哉！行矣，宜知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子答曰：「善哉！行矣，宜知是時。」

文殊師利發意之頃，光明幢俱，鐵圍山頂忽然不見，尋住天王如來之前，稽首足下右繞三匝，退住一面叉手恭立；十方世界諸天子等，亦復如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利發意之頃，光明幢俱，鐵圍山頂忽然不見，尋住天王如來之前，稽首足下右繞三匝，退住一面叉手恭立；十方世界諸天子等，亦復如是也。

文殊師利白天王佛：「若善男子及善女人，俱殖德本修深妙法，不當懷疑，成已法器一切蒙恩。所以者何？見諸大聖踰於龍象，又諸大聖既共會焉！吾在於外不得預數，離於如是輩深妙法義，其離意女身續獨存，專坐於斯而不動移，不見退去；如我見遣諮嗟如此，無極微妙經典之要，我反徙住鐵圍山頂。吾自憶念，一旦食頃遍至東方不可計會恒沙佛土，稽首諸佛聽所演法執持在心，啟問諸佛解決所疑，未曾識念而見發遣處他佛土。諸佛世尊察我志操，尚復相勸頒宣經道，於今大聖反徙我著鐵圍山頂，因此興發無極法教，多所歡悅咸共渴仰，飢虛道化若干法教，其心兀兀欲覩如來，而發念言：『以何等故獨徙吾身捨於眾會，其離意女安然不出？』復更念言：『如來至真所演經教不見侵枉，心非不受是我不及，彼所說法非其器故，以故相移住於此耳，獨不徙女。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白天王佛：「若善男子及善女人，俱殖德本修深妙法，不當懷疑，成已法器一切蒙恩。所以者何？見諸大聖踰於龍象，又諸大聖既共會焉！吾在於外不得預數，離於如是輩深妙法義，其離意女身續獨存，專坐於斯而不動移，不見退去；如我見遣諮嗟如此，無極微妙經典之要，我反徙住鐵圍山頂。吾自憶念，一旦食頃遍至東方不可計會恒沙佛土，稽首諸佛聽所演法執持在心，啟問諸佛解決所疑，未曾識念而見發遣處他佛土。諸佛世尊察我志操，尚復相勸頒宣經道，於今大聖反徙我著鐵圍山頂，因此興發無極法教，多所歡悅咸共渴仰，飢虛道化若干法教，其心兀兀欲覩如來，而發念言：『以何等故獨徙吾身捨於眾會，其離意女安然不出？』復更念言：『如來至真所演經教不見侵枉，心非不受是我不及，彼所說法非其器故，以故相移住於此耳，獨不徙女。』」

天王如來報文殊曰：「諸佛世尊所宣經道，仁者於彼靡不應受。又諸佛世尊道慧玄殊不可攀逮，以是之故不可如常，一等如意演諸佛要集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來報文殊曰：「諸佛世尊所宣經道，仁者於彼靡不應受。又諸佛世尊道慧玄殊不可攀逮，以是之故不可如常，一等如意演諸佛要集。

「又，文殊師利！向者從忍世界發起來時，心自念言：『今普光界講佛要集經典之義，我當往至稽首諸佛聽所演法。』當爾之時墮大艱難，在無極倒不順思想。從彼剎來欲得見佛聽所說法，則以三事自著罣礙，懷抱此意至斯佛土。何謂為三？一、得己身；二、得諸佛；三、逮諸法。文殊當知，不可倒行致諸菩薩無礙慧行。於文殊意所趣云何？從古以來，頗有能覩見如來乎？如來寧可復觀察耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，文殊師利！向者從忍世界發起來時，心自念言：『今普光界講佛要集經典之義，我當往至稽首諸佛聽所演法。』當爾之時墮大艱難，在無極倒不順思想。從彼剎來欲得見佛聽所說法，則以三事自著罣礙，懷抱此意至斯佛土。何謂為三？一、得己身；二、得諸佛；三、逮諸法。文殊當知，不可倒行致諸菩薩無礙慧行。於文殊意所趣云何？從古以來，頗有能覩見如來乎？如來寧可復觀察耶？」

文殊白佛：「唯然，世尊！真諦觀法無有諸佛及與諸法，一切諸法悉無所生，如來無見不可覩佛。所以者何？一切諸法悉無所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊白佛：「唯然，世尊！真諦觀法無有諸佛及與諸法，一切諸法悉無所生，如來無見不可覩佛。所以者何？一切諸法悉無所見。」

時佛復問文殊師利：「以何等眼通暢之行欲見如來？以何等耳清徹諸義欲聽如來所說經典？」文殊師利默然無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛復問文殊師利：「以何等眼通暢之行欲見如來？以何等耳清徹諸義欲聽如來所說經典？」文殊師利默然無言。

於時彼會餘菩薩眾，各心念言：「文殊師利實不堪任答報如來所問法義。所以者何？如來向者有所難問，默而無言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時彼會餘菩薩眾，各心念言：「文殊師利實不堪任答報如來所問法義。所以者何？如來向者有所難問，默而無言。」

天王如來知諸菩薩心之所念，告諸菩薩：「止族姓子！莫觀文殊想言不及。所以者何？解深法忍權慧悉備，靡不通達智踰虛空，默然不言以報如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來知諸菩薩心之所念，告諸菩薩：「止族姓子！莫觀文殊想言不及。所以者何？解深法忍權慧悉備，靡不通達智踰虛空，默然不言以報如來。」

諸菩薩問：「唯諾，世尊！以何等意究暢慧義發遣此問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩問：「唯諾，世尊！以何等意究暢慧義發遣此問？」

世尊告曰：「是，族姓子！文殊師利心自念言：『設我報說有此眼耳有所見聞，則計有常；若復說言無眼無耳，則墮斷滅。其行斷滅及計有常，不曉了法。其如法者，彼無斷滅、不計常矣。其不斷滅、不計有常，則無所生，其無所生則無言辭。』以故，文殊見所難問，默然無言則為答佛。」說是語時，六百菩薩逮得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「是，族姓子！文殊師利心自念言：『設我報說有此眼耳有所見聞，則計有常；若復說言無眼無耳，則墮斷滅。其行斷滅及計有常，不曉了法。其如法者，彼無斷滅、不計常矣。其不斷滅、不計有常，則無所生，其無所生則無言辭。』以故，文殊見所難問，默然無言則為答佛。」說是語時，六百菩薩逮得無所從生法忍。

爾時，世尊告文殊師利：「仁以三事著於罣礙，以故相遣住鐵圍山頂。又仁復問：『以何因緣，離意女身獨存不出？』是離意女，普月離垢光明三昧而正受矣。心永無念，諸佛來至、若不來耶，為說經法、若不說乎，永無佛想亦不想法，無彼我想，蠲除一切諸念妄想。女住此定，普聞十方無央數姟百千億載現在佛土諸佛說法，而無所著。所可聽受為他人說。有此女身不從此剎到他佛土，在諸剎土無剎土想，處於諸佛無諸佛想，聞所說法無經典想，無吾我想、無他人想，猶月宮殿未曾動移下於人間，光明普照靡不見者。月之所照不念遠近，亦無想念：『我當照某，若不照也。』此女如是，住三昧定，現於無量無際世界，度脫開化無數眾生，所可顯現諸佛國土，不想眾生等說經典。佛於一劫復過一劫，諮嗟嘆此離意女德，不能盡暢得其邊際。其女功勳不可思議，巍巍若斯！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告文殊師利：「仁以三事著於罣礙，以故相遣住鐵圍山頂。又仁復問：『以何因緣，離意女身獨存不出？』是離意女，普月離垢光明三昧而正受矣。心永無念，諸佛來至、若不來耶，為說經法、若不說乎，永無佛想亦不想法，無彼我想，蠲除一切諸念妄想。女住此定，普聞十方無央數姟百千億載現在佛土諸佛說法，而無所著。所可聽受為他人說。有此女身不從此剎到他佛土，在諸剎土無剎土想，處於諸佛無諸佛想，聞所說法無經典想，無吾我想、無他人想，猶月宮殿未曾動移下於人間，光明普照靡不見者。月之所照不念遠近，亦無想念：『我當照某，若不照也。』此女如是，住三昧定，現於無量無際世界，度脫開化無數眾生，所可顯現諸佛國土，不想眾生等說經典。佛於一劫復過一劫，諮嗟嘆此離意女德，不能盡暢得其邊際。其女功勳不可思議，巍巍若斯！」

文殊白佛：「其此佛土諸菩薩眾億百千姟，諸佛會時，徙諸菩薩著他界乎？如我見遣耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊白佛：「其此佛土諸菩薩眾億百千姟，諸佛會時，徙諸菩薩著他界乎？如我見遣耶！」

佛言：「且默，文殊師利！無得稱限如來聖慧，亦勿平相如來變化之所建立。所以者何？此，文殊師利！三千大千世界充備諸佛，猶如甘蔗竹蘆稻麻叢林，諸如來集其數若斯。於此剎土，諸菩薩眾，天、龍、鬼神、犍沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，無一見者，唯見於吾一如來身，亦復不聞諸佛說法，但見吾身頒宣道化。文殊且觀，如來至真之所建立，神足變化不可稱限，其身微妙諸佛充滿，三千大千世界靡不周遍，諸菩薩眾則以道眼見一如來，豈況餘人，欲得見乎未之有也？諸天、龍、神、犍沓惒等及人非人，遊此三千大千世界，周旋往來立坐臥寐，寂寞澹泊威儀禮節，所行齊整亦不妨礙，諸如來身無有限蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「且默，文殊師利！無得稱限如來聖慧，亦勿平相如來變化之所建立。所以者何？此，文殊師利！三千大千世界充備諸佛，猶如甘蔗竹蘆稻麻叢林，諸如來集其數若斯。於此剎土，諸菩薩眾，天、龍、鬼神、犍沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，無一見者，唯見於吾一如來身，亦復不聞諸佛說法，但見吾身頒宣道化。文殊且觀，如來至真之所建立，神足變化不可稱限，其身微妙諸佛充滿，三千大千世界靡不周遍，諸菩薩眾則以道眼見一如來，豈況餘人，欲得見乎未之有也？諸天、龍、神、犍沓惒等及人非人，遊此三千大千世界，周旋往來立坐臥寐，寂寞澹泊威儀禮節，所行齊整亦不妨礙，諸如來身無有限蔽。

「是故，文殊當造斯觀，諸如來等則為法身，無有色像，佛身無漏，諸漏已盡亦無有身，觀之無類，無生無起，無見無聞，無意無處，亦如虛空，無有諸漏，無因緣根，無像無見不可捉持，欲覩虛空而不可見，無有五眼。何謂五眼？一曰、天眼；二曰、肉眼；三曰、慧眼；四曰、法眼；五曰、佛眼。其虛空者假有名耳，其如來身亦復如是，無漏無色亦無見者，無有根也。無見如來，佛無五眼，如來至真假有名矣，則無所應。文殊！觀此諸如來眾，神足變化，身如虛空，而反隨時示現色身三十二相八十種好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，文殊當造斯觀，諸如來等則為法身，無有色像，佛身無漏，諸漏已盡亦無有身，觀之無類，無生無起，無見無聞，無意無處，亦如虛空，無有諸漏，無因緣根，無像無見不可捉持，欲覩虛空而不可見，無有五眼。何謂五眼？一曰、天眼；二曰、肉眼；三曰、慧眼；四曰、法眼；五曰、佛眼。其虛空者假有名耳，其如來身亦復如是，無漏無色亦無見者，無有根也。無見如來，佛無五眼，如來至真假有名矣，則無所應。文殊！觀此諸如來眾，神足變化，身如虛空，而反隨時示現色身三十二相八十種好。

「文殊師利！向者所見諸如來身，悉是諸佛威神建立之所感動。所以者何？用仁者故，當顯無極深妙法教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！向者所見諸如來身，悉是諸佛威神建立之所感動。所以者何？用仁者故，當顯無極深妙法教。」

時彼佛土諸會菩薩，異口同音舉聲讚曰：「至未曾有驚憙悅豫，諸佛世尊，威神變化巍巍若此。十方如來皆來會斯，充滿佛土。吾等菩薩，不見一佛，不憶形響，誰來誰去，何所解說分別經誼？但共見此一如來尊。唯願大聖！今覩大乘無極聖慧，一一人故，恒邊沙劫地獄見煮，行菩薩道宜忍此患，不當違捨如是比慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼佛土諸會菩薩，異口同音舉聲讚曰：「至未曾有驚憙悅豫，諸佛世尊，威神變化巍巍若此。十方如來皆來會斯，充滿佛土。吾等菩薩，不見一佛，不憶形響，誰來誰去，何所解說分別經誼？但共見此一如來尊。唯願大聖！今覩大乘無極聖慧，一一人故，恒邊沙劫地獄見煮，行菩薩道宜忍此患，不當違捨如是比慧。」

文殊師利問天王佛：「今此女子，發無上正真道心以來久如？所行寂寞誓願高遠，定意若斯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問天王佛：「今此女子，發無上正真道心以來久如？所行寂寞誓願高遠，定意若斯？」

佛言：「發無上正真道意以來，不可計也，勤力懷信常無放逸，施戒忍精進一心智慧，具足佛道，所行已備，隨諸佛教。於過去佛殖眾德本，供養無數億百千姟諸大聖尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「發無上正真道意以來，不可計也，勤力懷信常無放逸，施戒忍精進一心智慧，具足佛道，所行已備，隨諸佛教。於過去佛殖眾德本，供養無數億百千姟諸大聖尊。

「文殊師利！今此女子從三昧起，仁可問之，發道意來，為能久如？當見發遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！今此女子從三昧起，仁可問之，發道意來，為能久如？當見發遣。」

於是，文殊師利聞佛教詔，即從坐起，到其女所，至心彈指，謦揚大音，欲令女起，其女寂靜三昧不興。文殊師利即如其像，變無限身益高彈指，其彈指聲，聞於十方無數世界，女亦寂靜不從定起。於時文殊即如色像，三昧正受現大神足，三千大千世界所有眾生，世間人民、諸天、龍、鬼神、犍沓惒等，億百千姟，一切妓樂不鼓自鳴，及復亦化琴瑟箏笛萬種之妓，俱時同作演柔軟音，清明和雅悲哀之聲，其樂各各宣無數響，徹聞十方無量世界，不能令女從三昧起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，文殊師利聞佛教詔，即從坐起，到其女所，至心彈指，謦揚大音，欲令女起，其女寂靜三昧不興。文殊師利即如其像，變無限身益高彈指，其彈指聲，聞於十方無數世界，女亦寂靜不從定起。於時文殊即如色像，三昧正受現大神足，三千大千世界所有眾生，世間人民、諸天、龍、鬼神、犍沓惒等，億百千姟，一切妓樂不鼓自鳴，及復亦化琴瑟箏笛萬種之妓，俱時同作演柔軟音，清明和雅悲哀之聲，其樂各各宣無數響，徹聞十方無量世界，不能令女從三昧起。

時於十方今現在佛邊，諸侍者各各問佛：「今日何故，諸大樂音無數無量，清和之聲聞諸佛土？其音柔軟，悲哀之曲，莫不歡然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時於十方今現在佛邊，諸侍者各各問佛：「今日何故，諸大樂音無數無量，清和之聲聞諸佛土？其音柔軟，悲哀之曲，莫不歡然。」

於時諸佛各謂侍者：「有族姓子！普光世界天王如來，其土有女名曰離意，在佛右面，普月離垢光明三昧而正受矣。有菩薩名文殊師利，被大德鎧過不退轉，欲令此女從三昧覺故，感動如此。諸世間人、天、龍、鬼神、犍沓惒等，若干妓樂億百千姟，俱自然作諸化妓樂，亦復如是不鼓自鳴，欲令斯女從三昧起，不能使興。以是之故，諸大音樂普遍世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時諸佛各謂侍者：「有族姓子！普光世界天王如來，其土有女名曰離意，在佛右面，普月離垢光明三昧而正受矣。有菩薩名文殊師利，被大德鎧過不退轉，欲令此女從三昧覺故，感動如此。諸世間人、天、龍、鬼神、犍沓惒等，若干妓樂億百千姟，俱自然作諸化妓樂，亦復如是不鼓自鳴，欲令斯女從三昧起，不能使興。以是之故，諸大音樂普遍世間。」

侍者白佛：「至未曾有不可逮及，此女三昧寂然巍巍不可稱限，如是比像，若干種樂清和之曲，女續三昧而不興焉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者白佛：「至未曾有不可逮及，此女三昧寂然巍巍不可稱限，如是比像，若干種樂清和之曲，女續三昧而不興焉。」

諸佛告曰：「如諸族姓子之所言也，此女三昧不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛告曰：「如諸族姓子之所言也，此女三昧不可思議。」

說是語時，十方無量不可計會眾生之類，皆發無上正真道意，各歌頌言：「願令我等逮得如是寂定三昧，如今此女，獲致神足無極變化聖通徹暢，如文殊師利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，十方無量不可計會眾生之類，皆發無上正真道意，各歌頌言：「願令我等逮得如是寂定三昧，如今此女，獲致神足無極變化聖通徹暢，如文殊師利。」

時，文殊師利復如其像三昧正受，變三千大千世界，須彌山王、雪山、黑山、目鄰山、大目鄰山、鐵圍、大鐵圍山，展轉相搏不能自安。譬如勇士以大勢力兩掌相拍，亦如大雷其音暢逸無不聞者。須彌、鐵圍諸山，如是展轉相掁各各崩落，諸山躄地其形可畏，斯聲甚悲，又彼大聲，聞於無量無際世界，其女三昧亦不移興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，文殊師利復如其像三昧正受，變三千大千世界，須彌山王、雪山、黑山、目鄰山、大目鄰山、鐵圍、大鐵圍山，展轉相搏不能自安。譬如勇士以大勢力兩掌相拍，亦如大雷其音暢逸無不聞者。須彌、鐵圍諸山，如是展轉相掁各各崩落，諸山躄地其形可畏，斯聲甚悲，又彼大聲，聞於無量無際世界，其女三昧亦不移興。

時文殊師利，不近彼女，以權方便兩手牽女，欲令起坐，乃動下方恒河沙等諸佛剎土，不能移女大如毛髮，亦不能令從三昧興。加復興顯一切勢力，欲舉彼女，恒河沙等諸佛剎土皆拔反仰，不能令女從三昧興。文殊師利截斷其女所坐地處，舉著右掌掉擲梵天，復在梵天天上地坐，不能令女從三昧起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利，不近彼女，以權方便兩手牽女，欲令起坐，乃動下方恒河沙等諸佛剎土，不能移女大如毛髮，亦不能令從三昧興。加復興顯一切勢力，欲舉彼女，恒河沙等諸佛剎土皆拔反仰，不能令女從三昧興。文殊師利截斷其女所坐地處，舉著右掌掉擲梵天，復在梵天天上地坐，不能令女從三昧起。

於時文殊復從梵天，舉其女身著其右掌，過於東方恒河沙佛土，南方、西方、北方、四維、上下各恒河沙等諸佛剎土，亦復如是。十方剎土眾音妓樂悉鳴，諸山崩落音聲可畏，雨諸天華，其響暢逸無可為喻，不能令女從三昧興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時文殊復從梵天，舉其女身著其右掌，過於東方恒河沙佛土，南方、西方、北方、四維、上下各恒河沙等諸佛剎土，亦復如是。十方剎土眾音妓樂悉鳴，諸山崩落音聲可畏，雨諸天華，其響暢逸無可為喻，不能令女從三昧興。

於時文殊，舉女投擲遍於十方不能令覺，還安故處，叉手前白天王如來：「唯然，大聖！諸菩薩行至未曾有，不可逮及思惟稱量，吾能令變處虛空諸器，起立周旋行來談語，於今顯現無極神足，變化感動諸大聲音，崩毀須彌鐵圍諸山，拔諸佛土移十方界，永不能使從三昧起。吾當謙恭為女作禮，及復餘學大士之眾，諸族姓子、若族姓女、初發無上正真道意者，以成未成甫欲學者，慕樂如斯無極大慧，亦當歸之。所以者何？菩薩所行不可攀喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時文殊，舉女投擲遍於十方不能令覺，還安故處，叉手前白天王如來：「唯然，大聖！諸菩薩行至未曾有，不可逮及思惟稱量，吾能令變處虛空諸器，起立周旋行來談語，於今顯現無極神足，變化感動諸大聲音，崩毀須彌鐵圍諸山，拔諸佛土移十方界，永不能使從三昧起。吾當謙恭為女作禮，及復餘學大士之眾，諸族姓子、若族姓女、初發無上正真道意者，以成未成甫欲學者，慕樂如斯無極大慧，亦當歸之。所以者何？菩薩所行不可攀喻。」

文殊師利舉離意女，至於十方諸佛剎土，周旋往來所感動聲，不能令女從三昧興。當爾之時，開化十方無數眾生令發道意，不可限人成眾德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利舉離意女，至於十方諸佛剎土，周旋往來所感動聲，不能令女從三昧興。當爾之時，開化十方無數眾生令發道意，不可限人成眾德本。

天王如來報文殊曰：「誠如所云，菩薩大士所被德鎧不可思議，一切聲聞若與緣覺所不及知，況復凡庶所能逮乎？猶如三千大千世界成為大鼓，別異世界鼓大，亦如其鼓乃爾，廣長無量。時彼忽有大丈夫現，其身高大，如三千世界，舉一大桴如千世界，於是女前撾此大鼓，具足一劫若復過劫，不能令女耳聞音聲，況復欲使從三昧興，未之有也。文殊！欲知此女三昧，寂定靜安終不興移，道慧如是威德無限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來報文殊曰：「誠如所云，菩薩大士所被德鎧不可思議，一切聲聞若與緣覺所不及知，況復凡庶所能逮乎？猶如三千大千世界成為大鼓，別異世界鼓大，亦如其鼓乃爾，廣長無量。時彼忽有大丈夫現，其身高大，如三千世界，舉一大桴如千世界，於是女前撾此大鼓，具足一劫若復過劫，不能令女耳聞音聲，況復欲使從三昧興，未之有也。文殊！欲知此女三昧，寂定靜安終不興移，道慧如是威德無限。」

文殊問佛：「誰能堪任感動此女從三昧興？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊問佛：「誰能堪任感動此女從三昧興？」

佛報文殊：「唯有如來能令興起，復有菩薩名棄諸陰蓋，亦能使興。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報文殊：「唯有如來能令興起，復有菩薩名棄諸陰蓋，亦能使興。」

佛這發意，此族姓子名德之勳，三千大千世界六反震動。天王佛邊有一菩薩，名曰燈明王，為佛侍者，前問佛言：「今何因緣地大震動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛這發意，此族姓子名德之勳，三千大千世界六反震動。天王佛邊有一菩薩，名曰燈明王，為佛侍者，前問佛言：「今何因緣地大震動？」

佛告侍者：「向者這歎棄諸陰蓋菩薩名故，三千大千世界為大震動，又及他方諸佛剎土諸如來等，所在方面歎斯名者，其地亦復六反震動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告侍者：「向者這歎棄諸陰蓋菩薩名故，三千大千世界為大震動，又及他方諸佛剎土諸如來等，所在方面歎斯名者，其地亦復六反震動。」

時會菩薩皆懷飢虛，欲得見棄諸陰蓋菩薩所在，文殊師利亦復俱然。文殊師利見諸菩薩心之所念，亦自敬樂欲令女興，白天王佛：「善哉！世尊！願垂威光，一切會者悉懷渴仰，咸欲得見棄諸陰蓋菩薩大士。如來普愍，唯顯神足無極道聖，使族姓子詣斯佛土，講演深法，諸菩薩聞，因當習學至真之誼，并使女從三昧興，開示不及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會菩薩皆懷飢虛，欲得見棄諸陰蓋菩薩所在，文殊師利亦復俱然。文殊師利見諸菩薩心之所念，亦自敬樂欲令女興，白天王佛：「善哉！世尊！願垂威光，一切會者悉懷渴仰，咸欲得見棄諸陰蓋菩薩大士。如來普愍，唯顯神足無極道聖，使族姓子詣斯佛土，講演深法，諸菩薩聞，因當習學至真之誼，并使女從三昧興，開示不及。」

爾時燈明王菩薩大士，問天王佛：「其族姓子，為在何方何佛剎土？其土如來所號為何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時燈明王菩薩大士，問天王佛：「其族姓子，為在何方何佛剎土？其土如來所號為何？」

其佛報曰：「下方過此恒河沙等諸佛剎土，界名錦幢，其佛名曰師子鷹象頂吼如來、至真、等正覺，現在說法。彼之佛土純諸菩薩，被大德鎧不可思議，具足充滿於其佛土，如來恒宣不退轉輪。棄諸陰蓋菩薩大士，遊於彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛報曰：「下方過此恒河沙等諸佛剎土，界名錦幢，其佛名曰師子鷹象頂吼如來、至真、等正覺，現在說法。彼之佛土純諸菩薩，被大德鎧不可思議，具足充滿於其佛土，如來恒宣不退轉輪。棄諸陰蓋菩薩大士，遊於彼國。」

天王如來自在其座，右足大指演金色光，其光名曰請諸菩薩，這放此明，照下方恒河沙等諸佛剎土。其明則曜棄諸陰蓋菩薩之身，繞之七匝於頂上沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來自在其座，右足大指演金色光，其光名曰請諸菩薩，這放此明，照下方恒河沙等諸佛剎土。其明則曜棄諸陰蓋菩薩之身，繞之七匝於頂上沒。

棄諸陰蓋菩薩自念：「今何以故，柔軟清和無極光明，繞吾七匝沒其頂乎？」尋即知之，天王如來快欲相見。時便往詣師子鷹象頂吼如來所，稽首足下，白其佛言：「欲詣上方普光世界天王佛所，今彼如來欲得相見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄諸陰蓋菩薩自念：「今何以故，柔軟清和無極光明，繞吾七匝沒其頂乎？」尋即知之，天王如來快欲相見。時便往詣師子鷹象頂吼如來所，稽首足下，白其佛言：「欲詣上方普光世界天王佛所，今彼如來欲得相見。」

佛言：「往。族姓子！宜知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「往。族姓子！宜知是時。」

師子鷹象頂吼如來邊，有菩薩名眾告義，為佛侍者，前白佛言：「我等欲見普光世界及天王如來。」師子鷹象頂吼至真正覺悅可之。尋時演出眉間相光，照於上方恒河沙等諸佛剎土，通普光界，悉共遙見天王如來諸菩薩眾眷屬圍繞，而為說經。佛身獨顯如紫金山，其佛光明踰日月明，猶明眼者對觀人面，悉了了分明，一切眾會見天王佛，亦復若斯，及諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子鷹象頂吼如來邊，有菩薩名眾告義，為佛侍者，前白佛言：「我等欲見普光世界及天王如來。」師子鷹象頂吼至真正覺悅可之。尋時演出眉間相光，照於上方恒河沙等諸佛剎土，通普光界，悉共遙見天王如來諸菩薩眾眷屬圍繞，而為說經。佛身獨顯如紫金山，其佛光明踰日月明，猶明眼者對觀人面，悉了了分明，一切眾會見天王佛，亦復若斯，及諸菩薩。

時棄諸陰蓋菩薩，與五十萬菩薩，沒彼佛土，發意之頃，至普光界天王佛所。棄諸陰蓋與諸菩薩，偏出右肩禮天王佛，頭面自歸繞之三匝退住虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時棄諸陰蓋菩薩，與五十萬菩薩，沒彼佛土，發意之頃，至普光界天王佛所。棄諸陰蓋與諸菩薩，偏出右肩禮天王佛，頭面自歸繞之三匝退住虛空。

時諸菩薩解了諸身三昧正受，棄諸陰蓋即如其像而見瑞應，顯示神足空中散花其墮如雨，其華皆散天王如來前後左右，此華暢音說微妙義：「師子鷹象頂吼如來至真，敬問無量：聖體康寧，進止輕利，勢力安耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩解了諸身三昧正受，棄諸陰蓋即如其像而見瑞應，顯示神足空中散花其墮如雨，其華皆散天王如來前後左右，此華暢音說微妙義：「師子鷹象頂吼如來至真，敬問無量：聖體康寧，進止輕利，勢力安耶？」

時彼眾會怪未曾有：「誰之威神，令此眾華出柔軟音宣傳意敬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾會怪未曾有：「誰之威神，令此眾華出柔軟音宣傳意敬？」

文殊師利問天王佛：「唯然，世尊！誰之聖旨，雨此眾花演微妙音？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問天王佛：「唯然，世尊！誰之聖旨，雨此眾花演微妙音？」

佛報文殊：「棄諸陰蓋菩薩威變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報文殊：「棄諸陰蓋菩薩威變。」

又問世尊：「今為所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問世尊：「今為所在？」

佛言：「在上空中，解了諸身三昧正受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「在上空中，解了諸身三昧正受。」

又問：「諸菩薩眾何以不現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「諸菩薩眾何以不現？」

佛言：「棄諸陰蓋菩薩威神，使不得現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「棄諸陰蓋菩薩威神，使不得現。」

文殊師利心自念言：「吾當以是三昧正受，求諸菩薩為在何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利心自念言：「吾當以是三昧正受，求諸菩薩為在何所？」

棄諸陰蓋菩薩即知，便沒形而謂文殊：「於意云何？唯有是一解了諸身三昧定乎？莫造斯觀，解了諸身三昧定數不可稱限。向者三昧，如大海中別一渧耳。我身諸定三昧坐興不可稱載，仁者造來所未聞名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄諸陰蓋菩薩即知，便沒形而謂文殊：「於意云何？唯有是一解了諸身三昧定乎？莫造斯觀，解了諸身三昧定數不可稱限。向者三昧，如大海中別一渧耳。我身諸定三昧坐興不可稱載，仁者造來所未聞名。」

文殊師利復自念言：「寧可思察吾本往世所修妙行，緣是必得成此三昧。」尋如所念即如其像，一彈指頃具諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復自念言：「寧可思察吾本往世所修妙行，緣是必得成此三昧。」尋如所念即如其像，一彈指頃具諸三昧。

時天王佛告眾菩薩：「諸族姓子！皆共觀斯精進之業，而致超踰殊特之義，諸餘菩薩億百千劫，勤行積德乃逮此定。今者文殊，一彈指頃輙悉具之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天王佛告眾菩薩：「諸族姓子！皆共觀斯精進之業，而致超踰殊特之義，諸餘菩薩億百千劫，勤行積德乃逮此定。今者文殊，一彈指頃輙悉具之。」

文殊師利白天王佛：「唯垂當現，此諸菩薩眾會族姓，咸欲見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白天王佛：「唯垂當現，此諸菩薩眾會族姓，咸欲見之。」

棄諸陰蓋與諸菩薩，稽首佛足尋沒其身，問文殊曰：「寧相見乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄諸陰蓋與諸菩薩，稽首佛足尋沒其身，問文殊曰：「寧相見乎？」

答曰：「不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不見。」

天王如來告棄諸陰蓋菩薩：「敢來眾會咸欲相見，當自現身。」及諸菩薩尋即受教，與諸正士菩薩之等從三昧興，稽首佛足，繞之三匝，退在一面，如本所誓化作蓮華而坐其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來告棄諸陰蓋菩薩：「敢來眾會咸欲相見，當自現身。」及諸菩薩尋即受教，與諸正士菩薩之等從三昧興，稽首佛足，繞之三匝，退在一面，如本所誓化作蓮華而坐其上。

於是，文殊師利謂棄諸陰蓋菩薩：「感此女子令三昧起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，文殊師利謂棄諸陰蓋菩薩：「感此女子令三昧起。」

答曰：「且止！虛空界者無有三昧，亦不興起，又虛空者不可動搖。向者文殊而發此言，感令是女從三昧起，當以其名從定起耶？若以色乎？為以識也？計色自然，不為三昧，亦不正受亦不興起。其識自然，不為正受，亦不興起。一切諸法亦無本淨，亦不正受無所興起。今我當起何所法乎？假使，文殊！諸法三昧吾當令興，永無正受當何所興？所以者何？一切諸法悉無興立亦無存亡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「且止！虛空界者無有三昧，亦不興起，又虛空者不可動搖。向者文殊而發此言，感令是女從三昧起，當以其名從定起耶？若以色乎？為以識也？計色自然，不為三昧，亦不正受亦不興起。其識自然，不為正受，亦不興起。一切諸法亦無本淨，亦不正受無所興起。今我當起何所法乎？假使，文殊！諸法三昧吾當令興，永無正受當何所興？所以者何？一切諸法悉無興立亦無存亡。」

天王如來告棄諸陰蓋：「汝族姓子，感此女人從三昧起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來告棄諸陰蓋：「汝族姓子，感此女人從三昧起。」

白佛：「我不堪任於如來前興顯己功，我身宜當覆感，至真如來應當感此女人從三昧興，正使我任能令此女從三昧起，如來至真普了諸法慧無罣礙，隨時說法靡不通暢，應當令女從三昧起，見佛道神莫不欣悅皆發大意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛：「我不堪任於如來前興顯己功，我身宜當覆感，至真如來應當感此女人從三昧興，正使我任能令此女從三昧起，如來至真普了諸法慧無罣礙，隨時說法靡不通暢，應當令女從三昧起，見佛道神莫不欣悅皆發大意。」

時天王佛，以興定意三昧正受。這定意已，應時於彼三千大千世界，諸天、龍、神及世間人，諸菩薩眾三昧正受者，及與彼女，皆從定起。這從坐起，十方尋時六反震動，咸皆踊上住虛空中。當爾之時，無數百千諸天來會。女住虛空，僉雨青蓮紅黃白蓮華供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天王佛，以興定意三昧正受。這定意已，應時於彼三千大千世界，諸天、龍、神及世間人，諸菩薩眾三昧正受者，及與彼女，皆從定起。這從坐起，十方尋時六反震動，咸皆踊上住虛空中。當爾之時，無數百千諸天來會。女住虛空，僉雨青蓮紅黃白蓮華供養如來。

於時，文殊問離意女：「至未曾有寂然之行，所得三昧不可及逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，文殊問離意女：「至未曾有寂然之行，所得三昧不可及逮。」

其女報曰：「文殊！且止！勿懷妄想，寂三昧定永無逮得。所以者何？諸佛世尊所修道慧無所得也，其有得者則有所失，諸法澹泊默然寂靜，其寂靜者無所復寂，又其寂靜亦不三昧，無有正受亦不興起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女報曰：「文殊！且止！勿懷妄想，寂三昧定永無逮得。所以者何？諸佛世尊所修道慧無所得也，其有得者則有所失，諸法澹泊默然寂靜，其寂靜者無所復寂，又其寂靜亦不三昧，無有正受亦不興起。」

文殊答曰：「誠如女辭，女之永定甚為殊特，設無微妙不逮三昧則有所得，興發曠大無極音聲而不起耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「誠如女辭，女之永定甚為殊特，設無微妙不逮三昧則有所得，興發曠大無極音聲而不起耶！」

女又問曰：「其法界者，寧有三昧復興起耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「其法界者，寧有三昧復興起耶！」

文殊答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「不也。」

女又問曰：「其不三昧可令起耶！寧有色像比類貌耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問曰：「其不三昧可令起耶！寧有色像比類貌耶？」

文殊報曰：「設無形像比類貌者，誰三昧乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊報曰：「設無形像比類貌者，誰三昧乎？」

其女答曰：「諸法本淨為三昧也，不復定意亦無所興，是故諸法悉如呼響。譬如諸天及世間人若干種樂，寧能演出各妙音不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「諸法本淨為三昧也，不復定意亦無所興，是故諸法悉如呼響。譬如諸天及世間人若干種樂，寧能演出各妙音不？」

曰：「如姊言。」又問：「其虛空界豈有此念？念是妓樂暢若干種悲和音耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如姊言。」又問：「其虛空界豈有此念？念是妓樂暢若干種悲和音耶？」

答曰：「不也。是故，文殊！一切諸法等如虛空，誰聞彼音？若有耳識乃得聞聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。是故，文殊！一切諸法等如虛空，誰聞彼音？若有耳識乃得聞聲。」

文殊問曰：「女無耳耶？何不聞乎？」女默無言。文殊復問，如是至三，女默不報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊問曰：「女無耳耶？何不聞乎？」女默無言。文殊復問，如是至三，女默不報。

女又答曰：「不為不聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又答曰：「不為不聞。」

又問：「何故默然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何故默然？」

其女答曰：「常無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「常無所得。」

離意女子復問文殊：「猶如，文殊！大亂風起而普流布入大樹裏，無能見者為何像類，風無想念樹無所思，風不念：『是我入大樹而動搖之。』樹亦不念：『風入我體。』菩薩如是，恒常奉行摩訶般若波羅蜜慧，悉除諸想，不自念言：『我三昧定。』亦復不念：『從三昧起。』所以者何？一切諸法悉本淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離意女子復問文殊：「猶如，文殊！大亂風起而普流布入大樹裏，無能見者為何像類，風無想念樹無所思，風不念：『是我入大樹而動搖之。』樹亦不念：『風入我體。』菩薩如是，恒常奉行摩訶般若波羅蜜慧，悉除諸想，不自念言：『我三昧定。』亦復不念：『從三昧起。』所以者何？一切諸法悉本淨故。」

文殊師利曰：「姊！宜當從虛空來下，住如來前乃說此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利曰：「姊！宜當從虛空來下，住如來前乃說此事。」

其女答曰：「我立己行，不用他行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「我立己行，不用他行。」

文殊又問：「何謂己行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「何謂己行？」

其女答曰：「一切眾生皆因虛空。所以者何？眾生之類，悉依虛空周旋往來，眾生居業衣被飲食，諸所興造不離虛空。是故眾生，自然遊空，一切諸法，虛空見印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「一切眾生皆因虛空。所以者何？眾生之類，悉依虛空周旋往來，眾生居業衣被飲食，諸所興造不離虛空。是故眾生，自然遊空，一切諸法，虛空見印。」

時女即從虛空來下，退在一面蓮華上坐，不禮如來，亦不占謝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女即從虛空來下，退在一面蓮華上坐，不禮如來，亦不占謝。

文殊師利問：「於離意女甚憍慢不懷恭恪，不禮如來默然坐乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問：「於離意女甚憍慢不懷恭恪，不禮如來默然坐乎？」

其女答曰：「審如來言實無恭恪。所以者何？不有所作亦不無作。於意云何？其本無者寧可禮乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「審如來言實無恭恪。所以者何？不有所作亦不無作。於意云何？其本無者寧可禮乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

其女報曰：「以是之故，佛不可禮。所以者何？計於本無及如來尊，無有二也，當等觀之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女報曰：「以是之故，佛不可禮。所以者何？計於本無及如來尊，無有二也，當等觀之。」

又問文殊：「見如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問文殊：「見如來乎？」

文殊答曰：「等觀之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「等觀之耳。」

又問：「以何等觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「以何等觀？」

文殊答曰：「無本等故，以是等觀；以無形像，是故等觀。吾之正觀，平等如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「無本等故，以是等觀；以無形像，是故等觀。吾之正觀，平等如是。」

其女又問：「如是等觀為見何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女又問：「如是等觀為見何等？」

答曰：「如是觀者為無所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是觀者為無所見。」

女又問：「為以肉眼無所見乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女又問：「為以肉眼無所見乎？」

答曰：「不以肉眼，亦不天眼。所以者何？眼無所生亦無所起，猶如幻化，不有不無，亦不當說有無之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不以肉眼，亦不天眼。所以者何？眼無所生亦無所起，猶如幻化，不有不無，亦不當說有無之行。」

文殊師利問其女曰：「於今何故不轉女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問其女曰：「於今何故不轉女身？」

其女答曰：「文殊且止！勿懷妄想，仁有意觀，達諸法者有男女乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「文殊且止！勿懷妄想，仁有意觀，達諸法者有男女乎？」

答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。」

又問：「計於色者有男女乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「計於色者有男女乎？」

答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。」

「痛想行識有男女乎？」答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「痛想行識有男女乎？」答曰：「無也。」

「地水火風有男女乎？」答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地水火風有男女乎？」答曰：「無也。」

「虛空曠然無有邊際，不見處所，有男女乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空曠然無有邊際，不見處所，有男女乎？」

答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。」

又問文殊：「所說文字本末有處所，得男女乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問文殊：「所說文字本末有處所，得男女乎？」

答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。」

其女報曰：「向者何故而發此言：『於今何故不轉女身？』假使我已自得女處見於男女，則捨女像當受男形？我不得女不見男子，何因捨女成男子形？計於諸法無合無散，無本本際，空靜虛空無合無散，一切諸法悉如虛空，當以何因轉於女像成男子乎？所以者何？是為如來之所頒宣第一法教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女報曰：「向者何故而發此言：『於今何故不轉女身？』假使我已自得女處見於男女，則捨女像當受男形？我不得女不見男子，何因捨女成男子形？計於諸法無合無散，無本本際，空靜虛空無合無散，一切諸法悉如虛空，當以何因轉於女像成男子乎？所以者何？是為如來之所頒宣第一法教。」

又問女曰：「眼無男女，耳鼻口身意亦無男女，假使諸法無男女者，無合無散則無男女。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問女曰：「眼無男女，耳鼻口身意亦無男女，假使諸法無男女者，無合無散則無男女。」

文殊師利又問女曰：「汝發道意為幾何乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利又問女曰：「汝發道意為幾何乎？」

其女答曰：「如幻師化，神識所存。吾發道意遠近亦然。所以者何？一切諸法悉如幻化。向者文殊發此問言：『女發道意為幾何乎？』如是所悟非問之理。所以者何？無所生者不可令生，亦不可恕心之處所，其無處所，彼無所生亦無所滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「如幻師化，神識所存。吾發道意遠近亦然。所以者何？一切諸法悉如幻化。向者文殊發此問言：『女發道意為幾何乎？』如是所悟非問之理。所以者何？無所生者不可令生，亦不可恕心之處所，其無處所，彼無所生亦無所滅。」

文殊又問：「設以此者，所遵何所應順智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「設以此者，所遵何所應順智慧？」

其女答曰：「無聞無言是應智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「無聞無言是應智慧。」

又復問曰：「何謂應順？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問曰：「何謂應順？」

其女答曰：「其無所生則為應順。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「其無所生則為應順。」

又復問女：「得法忍來為幾何乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復問女：「得法忍來為幾何乎？」

答曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無也。」

又問：「女為逮得無所從生法忍乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「女為逮得無所從生法忍乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

又問：「何故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何故？」

答曰：「其無所生則無所得，以是之故不得法忍，亦不逮成無所從生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其無所生則無所得，以是之故不得法忍，亦不逮成無所從生法忍。」

文殊又問：「女覩何義被弘誓鎧、發道心乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「女覩何義被弘誓鎧、發道心乎？」

其女答曰：「一切眾生無滅度故，是故菩薩發於道心，修弘誓鎧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「一切眾生無滅度故，是故菩薩發於道心，修弘誓鎧。」

又問：「何故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何故？」

答曰：「一切眾生及與諸法極滅度故。云何？文殊！諸過去佛平等正覺，不度眾生，當來現在亦無所度。所以者何？一切眾生從虛無出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切眾生及與諸法極滅度故。云何？文殊！諸過去佛平等正覺，不度眾生，當來現在亦無所度。所以者何？一切眾生從虛無出。」

文殊又問：「佛以何因興現世間乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「佛以何因興現世間乎？」

答曰：「欲使無造無所作故，故興於世。所以者何？遵修斯者無作不作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「欲使無造無所作故，故興於世。所以者何？遵修斯者無作不作。」

文殊又問：「何故出家受具足戒為比丘乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「何故出家受具足戒為比丘乎？」

其女答曰：「欲得具足五逆業故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「欲得具足五逆業故。」

又問：「誰當信汝如是言辭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰當信汝如是言辭？」

答曰：「其不生令無所起無所懷者，乃信此耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其不生令無所起無所懷者，乃信此耳。」

又問：「以何信樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「以何信樂？」

答曰：「以無所說謂之信樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以無所說謂之信樂。」

又問：「其不樂脫，有何結礙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「其不樂脫，有何結礙？」

答曰：「其不樂脫，脫為結礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其不樂脫，脫為結礙。」

文殊答曰：「至未曾有難及難及，所演辯才而無罣礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「至未曾有難及難及，所演辯才而無罣礙。」

其女答曰：「且止！文殊！勿造反行。今處諸礙闇蔽眾前，何因諮嗟無礙之義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「且止！文殊！勿造反行。今處諸礙闇蔽眾前，何因諮嗟無礙之義？」

又問：「無說乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「無說乎？」

答曰：「無說，是故我身無罣礙說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無說，是故我身無罣礙說。」

又問：「虛空逈然有辯才乎？」文殊又問：「所言辯才為何謂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「虛空逈然有辯才乎？」文殊又問：「所言辯才為何謂乎？」

其女答曰：「無所生者乃謂辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「無所生者乃謂辯才。」

又問：「何謂無生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂無生？」

答曰：「無生者謂遵修行，順奉法界，本際無本，是謂修行。」又問文殊：「其不修行是遵修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無生者謂遵修行，順奉法界，本際無本，是謂修行。」又問文殊：「其不修行是遵修行。」

又問：「何謂不修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂不修行？」

答曰：「於三界行而無所行，存於三界而無所處，是所行者悉無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於三界行而無所行，存於三界而無所處，是所行者悉無所著。」

文殊又問：「女當久如成最正覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「女當久如成最正覺？」

其女答曰：「如天王佛成最正覺，吾亦如斯。於仁者意所趣云何？道可成乎？得處所耶？」文殊師利則時默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女答曰：「如天王佛成最正覺，吾亦如斯。於仁者意所趣云何？道可成乎？得處所耶？」文殊師利則時默然。

其女重謂文殊師利：「宜當時說，不應然耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女重謂文殊師利：「宜當時說，不應然耶！」

文殊答曰：「道無言說，以是之故，不知云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「道無言說，以是之故，不知云何？」

於時，文殊白天王佛：「至未曾有。天中之天！此女惠明不可思議，殊異之德無以為喻，今所宣暢巍巍如是，發道意來其以久如，後當亦如成最正覺。剎土云何？佛號何類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，文殊白天王佛：「至未曾有。天中之天！此女惠明不可思議，殊異之德無以為喻，今所宣暢巍巍如是，發道意來其以久如，後當亦如成最正覺。剎土云何？佛號何類？」

佛言：「在仁之前，九十六億百千姟阿僧祇劫，遵修道行過若干劫，文殊於後乃發道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「在仁之前，九十六億百千姟阿僧祇劫，遵修道行過若干劫，文殊於後乃發道意。」

文殊又問：「此女本從於何佛所發道意乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊又問：「此女本從於何佛所發道意乎？」

佛言：「從寶成如來興發道意，寶成如來國土德淨不可稱限，假使諮嗟恒邊沙劫，不能究盡剎土之善功勳之快，因從彼佛而發道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從寶成如來興發道意，寶成如來國土德淨不可稱限，假使諮嗟恒邊沙劫，不能究盡剎土之善功勳之快，因從彼佛而發道意。」

又問：「是女彼世之時，為女人耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「是女彼世之時，為女人耶？」

答曰：「不也。爾時此女作轉輪王，名曰無數。文殊當知，此非女人亦非男子。所以者何？已逮曉了如幻三昧，所欲能現隨時顯化。又，文殊師利！此女當更如三千大千世界地塵，花實上塵，更若干數百千阿僧祇劫，當得無上正真之道成最正覺，號曰普光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊，在大功勳佛土之中，亦如寶成如來至真土地所有嚴淨功勳，此女亦然等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。爾時此女作轉輪王，名曰無數。文殊當知，此非女人亦非男子。所以者何？已逮曉了如幻三昧，所欲能現隨時顯化。又，文殊師利！此女當更如三千大千世界地塵，花實上塵，更若干數百千阿僧祇劫，當得無上正真之道成最正覺，號曰普光如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊，在大功勳佛土之中，亦如寶成如來至真土地所有嚴淨功勳，此女亦然等無有異。」

於時，棄諸陰蓋菩薩白天王佛：「文殊師利多所饒益，乃念過去當來諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，棄諸陰蓋菩薩白天王佛：「文殊師利多所饒益，乃念過去當來諸法。」

文殊答曰：「誠如仁言，所可饒益不可窮盡，由以法界不可盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「誠如仁言，所可饒益不可窮盡，由以法界不可盡故。」

天王如來謂文殊師利：「仁者！莫與棄諸陰蓋菩薩大士俱講辯才。所以者何？此族姓子所得辯才不可思議。棄諸陰蓋所逮三昧正受，若所興立，仁者不及。其三昧名號字云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來謂文殊師利：「仁者！莫與棄諸陰蓋菩薩大士俱講辯才。所以者何？此族姓子所得辯才不可思議。棄諸陰蓋所逮三昧正受，若所興立，仁者不及。其三昧名號字云何？」

時彼會中，新學菩薩各心念言：「棄諸陰蓋不可逮及，普無等侶，行如來慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼會中，新學菩薩各心念言：「棄諸陰蓋不可逮及，普無等侶，行如來慧。」

天王如來知諸新學心之所念，告善調菩薩：「族姓子！合三千大千世界人民，為一勇猛，令如文殊，計此眾生亦如斯，不能逮及三昧，百倍千倍萬倍億倍，於百千劫，不逮此女所獲三昧定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王如來知諸新學心之所念，告善調菩薩：「族姓子！合三千大千世界人民，為一勇猛，令如文殊，計此眾生亦如斯，不能逮及三昧，百倍千倍萬倍億倍，於百千劫，不逮此女所獲三昧定者。

「文殊師利不及知其名號，假使三千大千世界遊居眾生，令得定慧如離意女，皆不能逮棄諸陰蓋菩薩大士，所得三昧定力聖慧，百千億倍無以為喻。不能察知棄諸陰蓋菩薩之力之所興發，正使十方一切眾生悉得定慧，如棄諸陰蓋菩薩聖慧，不及如來舉足下足舉動進止之所開化，如來聖慧不可思議，巍巍如是不可攀喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利不及知其名號，假使三千大千世界遊居眾生，令得定慧如離意女，皆不能逮棄諸陰蓋菩薩大士，所得三昧定力聖慧，百千億倍無以為喻。不能察知棄諸陰蓋菩薩之力之所興發，正使十方一切眾生悉得定慧，如棄諸陰蓋菩薩聖慧，不及如來舉足下足舉動進止之所開化，如來聖慧不可思議，巍巍如是不可攀喻。」

時佛歎此諸佛慧德，七萬二千人，悉發無上正真道意，異口同音各舉歎曰：「令我等身逮得聖慧，亦當如斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛歎此諸佛慧德，七萬二千人，悉發無上正真道意，異口同音各舉歎曰：「令我等身逮得聖慧，亦當如斯。」

彼時世尊告善調菩薩：「是離意女，本勸文殊令發道意，如文殊等，東方世界如恒沙等，南方、西方、北方、四維、上下，亦復如是，悉女所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時世尊告善調菩薩：「是離意女，本勸文殊令發道意，如文殊等，東方世界如恒沙等，南方、西方、北方、四維、上下，亦復如是，悉女所化。

「又，族姓子！棄諸陰蓋菩薩大士，勸離意女使發道意，八維上下各恒沙等，亦復如是。所開化者，如離意女等無差特。今我於此得成佛道，亦轉法輪，本因族姓子亦勸化吾使發道意。乃至往久遠過去世時，須彌幡等佛，在世教化如我等類，在於十方各恒沙等如來現在，其滅度者不可稱限，皆見開化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！棄諸陰蓋菩薩大士，勸離意女使發道意，八維上下各恒沙等，亦復如是。所開化者，如離意女等無差特。今我於此得成佛道，亦轉法輪，本因族姓子亦勸化吾使發道意。乃至往久遠過去世時，須彌幡等佛，在世教化如我等類，在於十方各恒沙等如來現在，其滅度者不可稱限，皆見開化。」

這說此語，三千大千世界六反震動，箜篌樂器不鼓自鳴，飛鳥禽獸相向悲鳴，自慶鳥獸得值佛聖，地獄餓鬼悉得解脫，心中悅豫如冥覩明，婦女珠環相掁作聲。當爾之時，莫不欣慶。說是法時，普光世界九十二載諸天及人，皆得無所從生法忍。於是世界承佛威神，悉聞斯法咸共勸助，代其悅豫欣慶無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 這說此語，三千大千世界六反震動，箜篌樂器不鼓自鳴，飛鳥禽獸相向悲鳴，自慶鳥獸得值佛聖，地獄餓鬼悉得解脫，心中悅豫如冥覩明，婦女珠環相掁作聲。當爾之時，莫不欣慶。說是法時，普光世界九十二載諸天及人，皆得無所從生法忍。於是世界承佛威神，悉聞斯法咸共勸助，代其悅豫欣慶無量。

彌勒菩薩亦受此法，益加恭敬，於斯佛土聞是法者，六十四億諸天及人，皆發無上正真道意。又七萬人，僉復逮得無所從生法忍。萬四千比丘意解漏盡，五百比丘尼心亦解脫，二十六載世間人民，遠塵離垢諸法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩亦受此法，益加恭敬，於斯佛土聞是法者，六十四億諸天及人，皆發無上正真道意。又七萬人，僉復逮得無所從生法忍。萬四千比丘意解漏盡，五百比丘尼心亦解脫，二十六載世間人民，遠塵離垢諸法眼淨。

於是，釋迦文佛告彌勒菩薩：「仁當受此經典之要，於後末世少有信者，唯以相付使得廣布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，釋迦文佛告彌勒菩薩：「仁當受此經典之要，於後末世少有信者，唯以相付使得廣布。」

彌勒白佛：「唯當受之，如聖所教，不敢違命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛：「唯當受之，如聖所教，不敢違命。」

「此經典者，若於後世所流布處，若受持者，德不可量。若有菩薩，供養過去諸滅度佛，又現十方無極聖尊，及諸發意建志學道，方當學者悉令長存。一切聲聞并與緣覺及其菩薩，若有一人，於當來世，悉供養此諸如來眾，一切施安過去當來今現在佛，等奉無異，福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此經典者，若於後世所流布處，若受持者，德不可量。若有菩薩，供養過去諸滅度佛，又現十方無極聖尊，及諸發意建志學道，方當學者悉令長存。一切聲聞并與緣覺及其菩薩，若有一人，於當來世，悉供養此諸如來眾，一切施安過去當來今現在佛，等奉無異，福寧多不？」

彌勒白佛：「多矣，世尊！吾聞此喻，其心惘然不識所趣，其數浩浩不可稱載，福無限量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛：「多矣，世尊！吾聞此喻，其心惘然不識所趣，其數浩浩不可稱載，福無限量。」

佛言：「若有菩薩，受是經典，持諷誦讀，為他人說，得一反聞而悅信者，福多於彼供養諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有菩薩，受是經典，持諷誦讀，為他人說，得一反聞而悅信者，福多於彼供養諸佛。」

佛語彌勒：「我今現在、若滅度後，假使女人，聞離意女名德之稱、棄諸陰蓋菩薩之號、天王如來并此經典，因聞斯經名德變化，竟是一世轉女人身得為男子，疾成無上正真之道，為最正覺。未成佛頃，世世所生，常值佛世，棄捐八難諸懅不閑，常識宿命，逮得總持，三十二相莊嚴其身，所在遊居不更胞胎，常得化生。所以者何？諸大正士威神廣大不可稱計，若有女人得聞其名，然後亦當逮得如此功勳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語彌勒：「我今現在、若滅度後，假使女人，聞離意女名德之稱、棄諸陰蓋菩薩之號、天王如來并此經典，因聞斯經名德變化，竟是一世轉女人身得為男子，疾成無上正真之道，為最正覺。未成佛頃，世世所生，常值佛世，棄捐八難諸懅不閑，常識宿命，逮得總持，三十二相莊嚴其身，所在遊居不更胞胎，常得化生。所以者何？諸大正士威神廣大不可稱計，若有女人得聞其名，然後亦當逮得如此功勳。」

佛說如是，彌勒菩薩，諸天、人民、阿須倫聞佛所說，莫不歡喜，稽首禮佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，彌勒菩薩，諸天、人民、阿須倫聞佛所說，莫不歡喜，稽首禮佛。