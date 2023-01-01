佛說乳光佛經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說乳光佛經

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊維耶離梵志摩調音樂樹下，與八百比丘眾，千菩薩俱，國王，大臣，人民及諸天，龍，鬼神共會說經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊維耶離梵志摩調音樂樹下，與八百比丘眾，千菩薩俱，國王，大臣，人民及諸天，龍，鬼神共會說經。

時佛世尊適小中風，當須牛乳。爾時維耶離國有梵志，名摩耶利，為五萬弟子作師，復為國王，大臣，人民所敬遇；豪富貪嫉，不信佛法，不喜布施，但好異道，常持羅網覆蓋屋上及其中庭，欲令飛鳥不侵家中穀食之故；所居處去音樂園不近不遠。於是佛告賢者阿難：「持如來名，往到梵志摩耶利家，從其求索牛乳湩來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛世尊適小中風，當須牛乳。爾時維耶離國有梵志，名摩耶利，為五萬弟子作師，復為國王，大臣，人民所敬遇；豪富貪嫉，不信佛法，不喜布施，但好異道，常持羅網覆蓋屋上及其中庭，欲令飛鳥不侵家中穀食之故；所居處去音樂園不近不遠。於是佛告賢者阿難：「持如來名，往到梵志摩耶利家，從其求索牛乳湩來。」

阿難受教，著衣持鉢，到其門下。梵志摩耶利適與五百上足弟子欲行入宮與王相見，時即出舍，值遇阿難，因問言：「汝朝來何其早，欲何所求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難受教，著衣持鉢，到其門下。梵志摩耶利適與五百上足弟子欲行入宮與王相見，時即出舍，值遇阿難，因問言：「汝朝來何其早，欲何所求？」

阿難答曰：「佛世尊身小不安隱，使我晨來索牛乳湩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答曰：「佛世尊身小不安隱，使我晨來索牛乳湩。」

梵志摩耶利默然不報，自思惟：「我若不持乳湩與阿難者，諸人便當謂我慳惜；這持乳與，諸餘梵志便復謂我事瞿曇道。進退惟宜。雖爾，續當指授與弊惡牛，自令阿難𤚲取其乳。又是瞿曇，喜與我等共諍功德，常欲得其勝，當使是弊惡牸牛觝殺其弟子，即可折辱其道，便見捐棄，我可還為眾人所敬。阿難得乳，若不得乳，趣使諸人明我不惜；為牛所殺不能得乳，我意已達，於我無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志摩耶利默然不報，自思惟：「我若不持乳湩與阿難者，諸人便當謂我慳惜；這持乳與，諸餘梵志便復謂我事瞿曇道。進退惟宜。雖爾，續當指授與弊惡牛，自令阿難𤚲取其乳。又是瞿曇，喜與我等共諍功德，常欲得其勝，當使是弊惡牸牛觝殺其弟子，即可折辱其道，便見捐棄，我可還為眾人所敬。阿難得乳，若不得乳，趣使諸人明我不惜；為牛所殺不能得乳，我意已達，於我無過。」

梵志摩耶利時謀議是事已，即告阿難：「牛朝已放在彼壍裏，汝自往𤚲，取其乳湩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志摩耶利時謀議是事已，即告阿難：「牛朝已放在彼壍裏，汝自往𤚲，取其乳湩。」

摩耶利勅其兒使言：「汝將阿難示此牛處，慎莫為捉取牛乳湩，試知阿難能得乳不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩耶利勅其兒使言：「汝將阿難示此牛處，慎莫為捉取牛乳湩，試知阿難能得乳不？」

時五百弟子聞師說是，悉大歡喜，即復共疑怪阿難向者所說事，則相謂言：「寂志瞿曇常自稱譽：『我於天上天下最尊，悉度十方老、病、死。』佛何因緣自身復病也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時五百弟子聞師說是，悉大歡喜，即復共疑怪阿難向者所說事，則相謂言：「寂志瞿曇常自稱譽：『我於天上天下最尊，悉度十方老、病、死。』佛何因緣自身復病也？」

五百梵志共說此已，爾時維摩詰來，欲至佛所，道徑當過摩耶利梵志門前，因見阿難，即謂言：「何為晨朝持鉢住此？欲何求索？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百梵志共說此已，爾時維摩詰來，欲至佛所，道徑當過摩耶利梵志門前，因見阿難，即謂言：「何為晨朝持鉢住此？欲何求索？」

阿難答曰：「如來身小中風，當須牛乳，故使我來到是間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答曰：「如來身小中風，當須牛乳，故使我來到是間。」

維摩詰則告阿難：「莫作是語！如來、至真、等正覺身若如金剛，眾惡悉已斷，但有諸善功德共會，當有何病？默然行，勿得効外道誹謗如來。復慎莫復語，無使諸天，龍，神得聞是聲，十方菩薩，阿羅漢皆得聞此言。轉輪聖王以輪在前，用無數德故，常得自在；何況從無央數劫布施於一切人，如來、至真、等正覺無量福合會成如來身？阿難！莫復使外道、異學、梵志得聞是不順之言！何況世尊身自有病，不能療愈，何能救諸老、病、死者？如來、至真、等正覺是法身，非是未脫之身；佛為天上天下最尊，無有病，佛病已盡滅；如來身者有無數功德，眾患已除。其病有因緣，不徒爾也。阿難！勿為羞慚索乳。疾行，慎莫多言！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩詰則告阿難：「莫作是語！如來、至真、等正覺身若如金剛，眾惡悉已斷，但有諸善功德共會，當有何病？默然行，勿得効外道誹謗如來。復慎莫復語，無使諸天，龍，神得聞是聲，十方菩薩，阿羅漢皆得聞此言。轉輪聖王以輪在前，用無數德故，常得自在；何況從無央數劫布施於一切人，如來、至真、等正覺無量福合會成如來身？阿難！莫復使外道、異學、梵志得聞是不順之言！何況世尊身自有病，不能療愈，何能救諸老、病、死者？如來、至真、等正覺是法身，非是未脫之身；佛為天上天下最尊，無有病，佛病已盡滅；如來身者有無數功德，眾患已除。其病有因緣，不徒爾也。阿難！勿為羞慚索乳。疾行，慎莫多言！」

阿難聞此，大自慚懼，聞空中有聲言：「是阿難！如長者維摩詰所言。但為如來、至真、等正覺出於世間，在於五濁弊惡之世故，以是緣示現，度脫一切十方貪婬、瞋恚、愚癡之行故。時往取乳，向者維摩詰雖有是語，莫得羞慚！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞此，大自慚懼，聞空中有聲言：「是阿難！如長者維摩詰所言。但為如來、至真、等正覺出於世間，在於五濁弊惡之世故，以是緣示現，度脫一切十方貪婬、瞋恚、愚癡之行故。時往取乳，向者維摩詰雖有是語，莫得羞慚！」

阿難爾時大自驚怪，謂為妄聽，即還自惟言：「得無是如來威神感動所為也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難爾時大自驚怪，謂為妄聽，即還自惟言：「得無是如來威神感動所為也？」

於是五百梵志，聞空中聲所說如是，即無狐疑心，皆踊躍，悉發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是五百梵志，聞空中聲所說如是，即無狐疑心，皆踊躍，悉發無上正真道意。

爾時梵志摩耶利內外親屬及聚邑中合數千人，皆隨阿難往觀牛。阿難到，即住牛傍自念言：「今我所事師作寂志者法，不得手自𤚲取牛乳也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時梵志摩耶利內外親屬及聚邑中合數千人，皆隨阿難往觀牛。阿難到，即住牛傍自念言：「今我所事師作寂志者法，不得手自𤚲取牛乳也。」

語適竟，第二忉利天帝座即為動，便從天來，下化作年少梵志被服，因住牛傍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語適竟，第二忉利天帝座即為動，便從天來，下化作年少梵志被服，因住牛傍。

阿難見之，心用歡喜，謂言：「年少梵志！請取牛乳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難見之，心用歡喜，謂言：「年少梵志！請取牛乳。」

即答阿難：「我非梵志，是第二忉利天帝釋也。我聞如來欲得牛乳，故捨處所來到此間，欲立本德故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即答阿難：「我非梵志，是第二忉利天帝釋也。我聞如來欲得牛乳，故捨處所來到此間，欲立本德故。」

阿難言：「天帝位尊，何能近此腥穢之牛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「天帝位尊，何能近此腥穢之牛？」

帝釋答曰：「雖我之豪，何如如來？尊尚不厭倦建立功德，何況小天？我處無常，皆當過去。今不立德，食福將盡，後無所怙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋答曰：「雖我之豪，何如如來？尊尚不厭倦建立功德，何況小天？我處無常，皆當過去。今不立德，食福將盡，後無所怙。」

阿難報釋：「設欲為我取牛乳者，惟願用時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難報釋：「設欲為我取牛乳者，惟願用時。」

釋應曰：「諾。」尋即持器前至牛所。時牛靜住，不敢復動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋應曰：「諾。」尋即持器前至牛所。時牛靜住，不敢復動。

其來觀者皆驚怪之：「年少梵志有何等急，來為瞿曇弟子而取牛乳？若儻為是弊惡牛所觝踏死，奈何不自令寂志前取牛乳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其來觀者皆驚怪之：「年少梵志有何等急，來為瞿曇弟子而取牛乳？若儻為是弊惡牛所觝踏死，奈何不自令寂志前取牛乳。」

帝釋爾時即為阿難𤚲取牛乳，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋爾時即為阿難𤚲取牛乳，而說偈言：

「今佛小中風， 汝與我乳湩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今佛小中風， 汝與我乳湩，

令佛服之差， 得福無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令佛服之差， 得福無有量。

佛尊天人師， 常慈心憂念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛尊天人師， 常慈心憂念，

蜎飛蠕動類， 皆欲令度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜎飛蠕動類， 皆欲令度脫。」

爾時犢母即為天帝釋說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時犢母即為天帝釋說偈言：

「此手捫摸我， 何一快乃爾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此手捫摸我， 何一快乃爾！

取我兩乳湩， 置於後餘者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取我兩乳湩， 置於後餘者。

當持遺我子， 朝來未得飲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當持遺我子， 朝來未得飲，

雖知有福多， 作意當平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知有福多， 作意當平等。」

於是犢子便為母說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是犢子便為母說偈言：

「我從無數劫， 今得聞佛聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我從無數劫， 今得聞佛聲，

即言持我分， 盡用奉上佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即言持我分， 盡用奉上佛。

世尊一切師， 甚難得再見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊一切師， 甚難得再見，

我食草飲水， 可自足今日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我食草飲水， 可自足今日。

我作人已來， 飲乳甚多久， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作人已來， 飲乳甚多久，

及在六畜中， 亦爾不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及在六畜中， 亦爾不可數。

世間愚癡者， 亦甚大眾多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間愚癡者， 亦甚大眾多，

不知佛布施， 後困悔無益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知佛布施， 後困悔無益。

我乃前世時， 慳貪坐抵突， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我乃前世時， 慳貪坐抵突，

復隨惡知友， 不信佛經戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復隨惡知友， 不信佛經戒，

使我作牛馬， 至于十六劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使我作牛馬， 至于十六劫，

今乃值有佛， 如病得醫藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今乃值有佛， 如病得醫藥。

持我所飲乳， 盡與滿鉢去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持我所飲乳， 盡與滿鉢去，

令我後智慧， 得道願如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我後智慧， 得道願如佛。」

時天帝釋即為阿難取牛乳湩，得滿鉢去。阿難得乳，意甚歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋即為阿難取牛乳湩，得滿鉢去。阿難得乳，意甚歡喜。

於是梵志從聚邑中來出觀者，悉聞此牛子母所說，皆共驚怪，展轉相謂言：「此牛麁，常時弊惡，人不得近。今日何故柔善乃爾？想是阿難所感發耳。瞿曇弟子尚能如此，何況佛功德、威神變化？然而我等不信其教。」即時歡喜，信解佛法。梵志摩耶利門室大小，聚邑男女合萬餘人，皆悉踊躍，遠塵離垢，逮得法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是梵志從聚邑中來出觀者，悉聞此牛子母所說，皆共驚怪，展轉相謂言：「此牛麁，常時弊惡，人不得近。今日何故柔善乃爾？想是阿難所感發耳。瞿曇弟子尚能如此，何況佛功德、威神變化？然而我等不信其教。」即時歡喜，信解佛法。梵志摩耶利門室大小，聚邑男女合萬餘人，皆悉踊躍，遠塵離垢，逮得法眼。

阿難持乳還至佛所，是時世尊適為無數千人說法。阿難即前，更整衣服，長跪叉手，而白佛言：「向者奉使詣梵志摩耶利家索乳，牛之子母便作人語。我聞其言，大驚怪之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難持乳還至佛所，是時世尊適為無數千人說法。阿難即前，更整衣服，長跪叉手，而白佛言：「向者奉使詣梵志摩耶利家索乳，牛之子母便作人語。我聞其言，大驚怪之。」

佛告阿難：「是牛子母悉說何等，而汝意疑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是牛子母悉說何等，而汝意疑？」

阿難白佛：「此摩耶利有一牛，大弊惡，喜觝踏人。家中人使初不敢近。主雖不得𤚲取乳者，但令產乳。是牛自產犢大且好，勝於餘犢百千倍也。梵志密勅兒使，制不得令而我取乳。我自念言：『沙門法不應手自取。』言適竟，第二忉利天帝即來，下化作年少梵志被服，因住牛邊。我言：『倩卿𤚲取牛乳。』帝釋言：『諾。』便前取乳，即告牛言：『今世尊小中風，當用乳。汝與如來乳者，得福無量。』於是牛語答帝釋言：『取我兩乳，置兩乳湩以遺我子。』犢在母邊，聞世尊名，心大歡喜，便語母言：『持我乳分盡用上佛。如來世尊天人所師，甚難得值。我作人時飲乳大久，作畜生時亦復如是。世間愚癡者甚大，多不知布施後世當得其福。我乃前世坐隨惡友，不信經道，憙行觝突。是故使我墮牛馬中十六劫，乃得聞佛聲。悉持餘乳用上如來，願後智慧得道如佛。』牛母，犢子說事如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「此摩耶利有一牛，大弊惡，喜觝踏人。家中人使初不敢近。主雖不得𤚲取乳者，但令產乳。是牛自產犢大且好，勝於餘犢百千倍也。梵志密勅兒使，制不得令而我取乳。我自念言：『沙門法不應手自取。』言適竟，第二忉利天帝即來，下化作年少梵志被服，因住牛邊。我言：『倩卿𤚲取牛乳。』帝釋言：『諾。』便前取乳，即告牛言：『今世尊小中風，當用乳。汝與如來乳者，得福無量。』於是牛語答帝釋言：『取我兩乳，置兩乳湩以遺我子。』犢在母邊，聞世尊名，心大歡喜，便語母言：『持我乳分盡用上佛。如來世尊天人所師，甚難得值。我作人時飲乳大久，作畜生時亦復如是。世間愚癡者甚大，多不知布施後世當得其福。我乃前世坐隨惡友，不信經道，憙行觝突。是故使我墮牛馬中十六劫，乃得聞佛聲。悉持餘乳用上如來，願後智慧得道如佛。』牛母，犢子說事如是。」

佛告阿難：「實如牛子母所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「實如牛子母所說。」

佛言：「諦聽我之所言。此牛子母乃昔宿命時曾為長者，大富樂，饒財寶，復慳貪，不肯布施，不信佛經戒，不知生死本。常憙出錢財，外人來從舉息錢，日月適至，憙多債息。無有道理，既償錢畢，復謾抵人，言其未畢。但坐是故，墮畜生中十六劫。今聞我名歡喜者何？畜生之罪亦當畢，是故聞佛聲，便有慈心，以乳與佛。用此因緣，當得解脫。」佛爾時笑，五色光從口出，天地為大震動，光照十方，還繞身三匝，分為兩分：一分入臍中，一分從頂入便不復現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽我之所言。此牛子母乃昔宿命時曾為長者，大富樂，饒財寶，復慳貪，不肯布施，不信佛經戒，不知生死本。常憙出錢財，外人來從舉息錢，日月適至，憙多債息。無有道理，既償錢畢，復謾抵人，言其未畢。但坐是故，墮畜生中十六劫。今聞我名歡喜者何？畜生之罪亦當畢，是故聞佛聲，便有慈心，以乳與佛。用此因緣，當得解脫。」佛爾時笑，五色光從口出，天地為大震動，光照十方，還繞身三匝，分為兩分：一分入臍中，一分從頂入便不復現。

於是阿難即前，長跪叉手，白佛言：「佛不妄笑，會當有緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿難即前，長跪叉手，白佛言：「佛不妄笑，會當有緣。」

佛告阿難：「汝所問者大善！何以故？此牛子母却後命盡，七反生兜術天及梵天上，七反生世間，當為豪富家作子，終不生三惡道。所在常當通識宿命，當供養諸佛，為懸繒、幡、蓋，散華燒香，受持經法。牛母從是因緣，最後當值見彌勒佛，作沙門，精進不久，當得羅漢道；犢子亦當如是，上下二十劫竟，當得作佛，號曰乳光，國土當名幢幡光明。乳光如來得作佛時，當度天上、天下萬民及蜎飛蠕動之類，其數當如恒沙數。爾時國中人民皆壽七千歲，被服、飲食譬如北方尊上天下。佛在世間教授四萬歲，般泥洹後經法住止萬歲乃盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝所問者大善！何以故？此牛子母却後命盡，七反生兜術天及梵天上，七反生世間，當為豪富家作子，終不生三惡道。所在常當通識宿命，當供養諸佛，為懸繒、幡、蓋，散華燒香，受持經法。牛母從是因緣，最後當值見彌勒佛，作沙門，精進不久，當得羅漢道；犢子亦當如是，上下二十劫竟，當得作佛，號曰乳光，國土當名幢幡光明。乳光如來得作佛時，當度天上、天下萬民及蜎飛蠕動之類，其數當如恒沙數。爾時國中人民皆壽七千歲，被服、飲食譬如北方尊上天下。佛在世間教授四萬歲，般泥洹後經法住止萬歲乃盡。」

佛告阿難：「牛之子母以好心，善意布施與如來乳湩，俱得度脫。如畜生尚有善心，何況作人？六情完具，能別知好，醜，而不信明生所從來，死所趣向，復不知佛經戒，不信布施後世當得其福。人但坐慳貪故，還自欺身，心念惡，口言惡，身行惡。愚癡之人，皆由是不得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「牛之子母以好心，善意布施與如來乳湩，俱得度脫。如畜生尚有善心，何況作人？六情完具，能別知好，醜，而不信明生所從來，死所趣向，復不知佛經戒，不信布施後世當得其福。人但坐慳貪故，還自欺身，心念惡，口言惡，身行惡。愚癡之人，皆由是不得解脫。」

說經已，會中五百長者子悉發無上正真道意；三千八百梵志本不信佛法，聞經踊躍歡喜，應時得須陀洹道；五百人本不信生死罪福，見佛變化，悉受五戒為清信士。佛說經已，比丘，眾長者，梵志，人民，皆大歡喜，稽首佛足而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說經已，會中五百長者子悉發無上正真道意；三千八百梵志本不信佛法，聞經踊躍歡喜，應時得須陀洹道；五百人本不信生死罪福，見佛變化，悉受五戒為清信士。佛說經已，比丘，眾長者，梵志，人民，皆大歡喜，稽首佛足而退。