佛說犢子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說犢子經

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇洹阿那邠遲阿藍精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇洹阿那邠遲阿藍精舍。

爾時佛遇風患，當須牛乳。時有婆羅門大富，去城不遠。時佛遣阿難言：「汝往到婆羅門家從乞牛乳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛遇風患，當須牛乳。時有婆羅門大富，去城不遠。時佛遣阿難言：「汝往到婆羅門家從乞牛乳。」

阿難受教而往，便至婆羅門家。婆羅門問阿難言：「來何所求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難受教而往，便至婆羅門家。婆羅門問阿難言：「來何所求？」

阿難言：「如來向者小遇風患，故遣我乞牛乳耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如來向者小遇風患，故遣我乞牛乳耳。」

婆羅門言：「牛在彼間，自𤚲取之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「牛在彼間，自𤚲取之。」

阿難即往到牛群所。有一牸牛，性常弊惡，無人能近。阿難即自思惟：「我法不應自𤚲取牛乳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即往到牛群所。有一牸牛，性常弊惡，無人能近。阿難即自思惟：「我法不應自𤚲取牛乳。」

爾時帝釋知阿難所念，即來，化作婆羅門像，在牛邊立。阿難往倩言：「婆羅門！為我𤚲取牛乳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋知阿難所念，即來，化作婆羅門像，在牛邊立。阿難往倩言：「婆羅門！為我𤚲取牛乳。」

語牛言：「如來遇小風患。汝與乳湩，令如來服之。差者，汝得福無量，不可稱計。如來者，是天上、天下之大師也。當以慈心憂念一切蠕動之類，欲令度脫一切苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語牛言：「如來遇小風患。汝與乳湩，令如來服之。差者，汝得福無量，不可稱計。如來者，是天上、天下之大師也。當以慈心憂念一切蠕動之類，欲令度脫一切苦惱。」

牛言：「此手捫摸我乳，一何快耶！前兩乳取去，置後兩乳用遺我子。我子朝來未有所食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛言：「此手捫摸我乳，一何快耶！前兩乳取去，置後兩乳用遺我子。我子朝來未有所食。」

爾時犢子在邊立住，聞有佛名，即語母言：「持我乳分盡用與佛。佛者，天上、天下之大師也。甚難得值。我自食草，飲水，足得活耳。何以故？我先身以來常飲乳食，今當生牛身亦復飲乳。世間愚癡者甚多無量。我先世時坐隨惡知識教，不信佛經，使我作牛、作馬經十六劫，而今乃得聞有佛名。持我所食分，盡用與佛，滿器而去，令我後世智慧聰明，得道如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時犢子在邊立住，聞有佛名，即語母言：「持我乳分盡用與佛。佛者，天上、天下之大師也。甚難得值。我自食草，飲水，足得活耳。何以故？我先身以來常飲乳食，今當生牛身亦復飲乳。世間愚癡者甚多無量。我先世時坐隨惡知識教，不信佛經，使我作牛、作馬經十六劫，而今乃得聞有佛名。持我所食分，盡用與佛，滿器而去，令我後世智慧聰明，得道如佛。」

阿難持乳還至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難持乳還至佛所。

佛問阿難：「彼牛母子有何言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問阿難：「彼牛母子有何言說？」

阿難言：「大可怪也。牛先甚大弊惡，不可得近。有一婆羅門為我𤚲乳，牛即調善。母子共說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「大可怪也。牛先甚大弊惡，不可得近。有一婆羅門為我𤚲乳，牛即調善。母子共說。」

佛言：「此牛子母先世時不信佛經故，墮牛、馬中經十六劫。今乃得悟，聞有佛名，便有慈心，以乳施佛。彼牛母子後世，當為彌勒佛沙門弟子，得大羅漢。犢子死後，當為我懸繒、幡、蓋，散華，燒香，受持經戒。過二十劫後當作佛，名乳光如來，度脫一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此牛子母先世時不信佛經故，墮牛、馬中經十六劫。今乃得悟，聞有佛名，便有慈心，以乳施佛。彼牛母子後世，當為彌勒佛沙門弟子，得大羅漢。犢子死後，當為我懸繒、幡、蓋，散華，燒香，受持經戒。過二十劫後當作佛，名乳光如來，度脫一切。」

佛言：「牛以好善心意與佛乳故，度諸苦難，後得無量福報。以是因緣，佛不可不信，經不可不讀，道不可不學。普告天上、天下，皆悉令知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「牛以好善心意與佛乳故，度諸苦難，後得無量福報。以是因緣，佛不可不信，經不可不讀，道不可不學。普告天上、天下，皆悉令知。」