佛說內藏百寶經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說內藏百寶經

後漢月氏三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月氏三藏支婁迦讖譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中。時有萬二千比丘僧、菩薩七萬二千人共坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇耆闍崛山中。時有萬二千比丘僧、菩薩七萬二千人共坐。

文殊師利菩薩從坐起，前白佛：「今菩薩大會，欲從佛聞漚和拘舍羅所入事。菩薩何因緣分別知內外事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩從坐起，前白佛：「今菩薩大會，欲從佛聞漚和拘舍羅所入事。菩薩何因緣分別知內外事？」

佛語文殊師利菩薩：「聽我所說，隨世間習俗而入教，佛智不可量、經法不計，諸阿羅漢、辟支佛所不能知，何況世間人當所聞知？世間人所行皆著，佛所行無所著，獨佛佛能相知，如佛經法所言，如佛身內外心智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利菩薩：「聽我所說，隨世間習俗而入教，佛智不可量、經法不計，諸阿羅漢、辟支佛所不能知，何況世間人當所聞知？世間人所行皆著，佛所行無所著，獨佛佛能相知，如佛經法所言，如佛身內外心智慧。

「佛何緣現世間？何因當別知？雖在世間皆不著，悉為世間作明。身所行、口所言、心所念，隨世間習俗而入，行內事、行諸佛法，所行無能過者，佛所行無有能逮者，隨世間習俗而入，無有能知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛何緣現世間？何因當別知？雖在世間皆不著，悉為世間作明。身所行、口所言、心所念，隨世間習俗而入，行內事、行諸佛法，所行無能過者，佛所行無有能逮者，隨世間習俗而入，無有能知者。

「佛用哀十方人故悉現明，隨世間所喜為說經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛用哀十方人故悉現明，隨世間所喜為說經法。

「菩薩不從父母遘精而生，其身化作，譬如幻示現父母，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不從父母遘精而生，其身化作，譬如幻示現父母，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛光焰不可計，照明十方，隨世間習俗而入，示現七尺光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛光焰不可計，照明十方，隨世間習俗而入，示現七尺光明。

「佛未嘗持足蹈地，文相反現地，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛未嘗持足蹈地，文相反現地，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛從數千萬億阿僧祇劫以來，成就般若波羅蜜，隨世間習俗而入，示現小兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛從數千萬億阿僧祇劫以來，成就般若波羅蜜，隨世間習俗而入，示現小兒。

「佛照明十方人於婬瞑中，隨世間習俗而入，亦復現妻子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛照明十方人於婬瞑中，隨世間習俗而入，亦復現妻子。

「菩薩生墮地時，自說言：『天上天下無過我者，我當過度十方人。』隨世間習俗而入，亦復問太子，閻浮提坐樹下時。從是起去勤苦六年，隨世間習俗而入，示現人勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩生墮地時，自說言：『天上天下無過我者，我當過度十方人。』隨世間習俗而入，亦復問太子，閻浮提坐樹下時。從是起去勤苦六年，隨世間習俗而入，示現人勤苦如是。

「佛道欲成時，於樹下獨坐，隨世間習俗而入，放光使魔知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛道欲成時，於樹下獨坐，隨世間習俗而入，放光使魔知之。

「佛智慧以成，悉等無有能過者，隨世間習俗而入，得佛坐安隱，示現世間如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智慧以成，悉等無有能過者，隨世間習俗而入，得佛坐安隱，示現世間如是。

「雖得佛，用哀十方人故，當為說經度脫之。釋梵從佛求哀，為人故使佛說經，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖得佛，用哀十方人故，當為說經度脫之。釋梵從佛求哀，為人故使佛說經，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛智慧無有能增減者，隨世間習俗而入，示現智慧多少如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智慧無有能增減者，隨世間習俗而入，示現智慧多少如是。

「佛亦無所從來，去亦無所至，住如本無，隨世間習俗而入，呼佛為出入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛亦無所從來，去亦無所至，住如本無，隨世間習俗而入，呼佛為出入，示現如是。

「佛無入所適住，譬如空亦無所適住，隨世間習俗而入，呼佛為住，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛無入所適住，譬如空亦無所適住，隨世間習俗而入，呼佛為住，示現如是。

「佛足譬如蓮花，不受塵垢，佛洗足，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛足譬如蓮花，不受塵垢，佛洗足，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛身如金不受塵垢，佛現入浴，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身如金不受塵垢，佛現入浴，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛口中本淨潔，譬如欝金之香，佛反以楊枝漱口，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛口中本淨潔，譬如欝金之香，佛反以楊枝漱口，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛未嘗有飢時，用哀十方人故，為現飢，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛未嘗有飢時，用哀十方人故，為現飢，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛身如金剛，淨潔無瑕穢、無清便，現人大小清便，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身如金剛，淨潔無瑕穢、無清便，現人大小清便，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛身無有衰老時，但有眾德，而現身衰老，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身無有衰老時，但有眾德，而現身衰老，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛身未嘗有病，而現病呼醫服藥，與藥者得福無量，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身未嘗有病，而現病呼醫服藥，與藥者得福無量，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛力不可當，持一指動十方佛剎，現人羸瘦疲極，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛力不可當，持一指動十方佛剎，現人羸瘦疲極，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛一念頃能飛至無央數佛剎，而現疲極，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛一念頃能飛至無央數佛剎，而現疲極，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛身如幻，以經法名為身，現人惡露身，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身如幻，以經法名為身，現人惡露身，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛本無所有，隨世間所喜樂現所有，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛本無所有，隨世間所喜樂現所有，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛身力不可計，終無坐起、行步、臥出，現人坐起、行步、臥出，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身力不可計，終無坐起、行步、臥出，現人坐起、行步、臥出，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛身終不以寒溫動，隨得寒溫陰涼，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身終不以寒溫動，隨得寒溫陰涼，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛如空，現人常著衣無有解時，譬如梵天人常著衣，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛如空，現人常著衣無有解時，譬如梵天人常著衣，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛頭未嘗墮髮，法但示人，亦無有見持剃刀去者，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛頭未嘗墮髮，法但示人，亦無有見持剃刀去者，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛無坐時，現人勤苦於石上坐，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛無坐時，現人勤苦於石上坐，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛咽喉有滋味之相，未嘗有飢時，用哀十方人故，有人施與麁惡悉為受，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛咽喉有滋味之相，未嘗有飢時，用哀十方人故，有人施與麁惡悉為受，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛功德之福不可盡，亦無有能過者，佛入城分衛得空鉢出，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛功德之福不可盡，亦無有能過者，佛入城分衛得空鉢出，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛功德福不可盡，欲得天上天下名好衣，悉可得，故著補納之衣，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛功德福不可盡，欲得天上天下名好衣，悉可得，故著補納之衣，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛欲得舍宅、床、臥具、天上天下珍寶、殿舍，悉可得，現世間人，暴露精思草蓐上坐，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛欲得舍宅、床、臥具、天上天下珍寶、殿舍，悉可得，現世間人，暴露精思草蓐上坐，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛持威神，吹海水悉令枯竭，見天雨持傘蓋，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛持威神，吹海水悉令枯竭，見天雨持傘蓋，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛一念頃能使數千萬億魔不知佛處，現人為魔所嬈，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛一念頃能使數千萬億魔不知佛處，現人為魔所嬈，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛悉曉了十方不可計諸佛所有經法，示現人反覆問，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛悉曉了十方不可計諸佛所有經法，示現人反覆問，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛用哀十方故，出現世間欲教度，復現人供養得福無量，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛用哀十方故，出現世間欲教度，復現人供養得福無量，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛無本，隨世間所喜色，現身如是本一，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛無本，隨世間所喜色，現身如是本一，隨世間習俗而入，示現如是。

「合聚十方雷電之聲共作一聲，不能動佛一毛，現入禪三昧當於無聲處，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合聚十方雷電之聲共作一聲，不能動佛一毛，現入禪三昧當於無聲處，隨世間習俗而入，示現如是。

「諸經法本無名，佛示人諸經法無央數，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸經法本無名，佛示人諸經法無央數，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛想計本悉斷、常不離三昧，現人為說若干種經法，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛想計本悉斷、常不離三昧，現人為說若干種經法，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛前身所作，善惡不可前身得，會當後身得，佛示人自作自得，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛前身所作，善惡不可前身得，會當後身得，佛示人自作自得，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛知世間本無，人諸所有本無形，佛現度脫無央數人，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知世間本無，人諸所有本無形，佛現度脫無央數人，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛知諸經法本空，本亦無所有，現人有更死生，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知諸經法本空，本亦無所有，現人有更死生，隨世間習俗而入，示現如是。

「本無今世後世之事，佛現人有今世後世之事，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本無今世後世之事，佛現人有今世後世之事，隨世間習俗而入，示現如是。

「五陰、六衰、四大合為一，本無有，佛示現人、欲界、色界、無思想界，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五陰、六衰、四大合為一，本無有，佛示現人、欲界、色界、無思想界，隨世間習俗而入，示現如是。

「本無過去、當來、今現在人，佛現死生五道中人，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本無過去、當來、今現在人，佛現死生五道中人，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛為悉示愚癡皆盡，現人本布施，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛為悉示愚癡皆盡，現人本布施，隨世間習俗而入，示現如是。

「過去、當來、今現在經法，佛悉知其本，佛示人可說、有不可說，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去、當來、今現在經法，佛悉知其本，佛示人可說、有不可說，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛知諸經本末一切皆深，佛分別各自說其事，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知諸經本末一切皆深，佛分別各自說其事，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛所語無有異說，四諦法隨人所解而說，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛所語無有異說，四諦法隨人所解而說，隨世間習俗而入，示現如是。

「諸比丘僧難可敗壞，正使數千億萬魔來及諸惡，不能破壞比丘僧，佛現人破壞比丘僧，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘僧難可敗壞，正使數千億萬魔來及諸惡，不能破壞比丘僧，佛現人破壞比丘僧，隨世間習俗而入，示現如是。

「經法本無從誰學，亦莫不學者，佛現人經法，是受戒、是不受戒，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經法本無從誰學，亦莫不學者，佛現人經法，是受戒、是不受戒，隨世間習俗而入，示現如是。

「空空亦無繫，亦無脫世間，佛示人度脫，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空空亦無繫，亦無脫世間，佛示人度脫，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛般泥洹無所向，阿羅漢般泥洹無所向，佛說法示人，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛般泥洹無所向，阿羅漢般泥洹無所向，佛說法示人，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛說無所生無所滅，是為要，亦無所得亦無所失，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說無所生無所滅，是為要，亦無所得亦無所失，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛說泥洹，譬如燈滅無形，但有字耳。經法無有能壞者，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說泥洹，譬如燈滅無形，但有字耳。經法無有能壞者，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛悉知諸經法本無形，佛現人說經法甚眾多，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛悉知諸經法本無形，佛現人說經法甚眾多，隨世間習俗而入，示現如是。

「諸佛心皆無所罣礙，未嘗離三昧時，現人生念，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛心皆無所罣礙，未嘗離三昧時，現人生念，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛諸惡悉盡，但有諸功德具足，佛現人諸惡未盡，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛諸惡悉盡，但有諸功德具足，佛現人諸惡未盡，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛身行、口言、心念當與智慧俱，是為本，佛現人使比丘說經，自復欲聞，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身行、口言、心念當與智慧俱，是為本，佛現人使比丘說經，自復欲聞，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛智慧所解無有竭底，過去、當來、今現在本空，佛現人說經法，隨其所喜各各為說，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智慧所解無有竭底，過去、當來、今現在本空，佛現人說經法，隨其所喜各各為說，隨世間習俗而入，示現如是。

「諸佛合一身以經法為身，佛現為人說經法，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛合一身以經法為身，佛現為人說經法，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛、辟支佛、阿羅漢、未得道人，現死生得泥洹，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛、辟支佛、阿羅漢、未得道人，現死生得泥洹，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛現為羅漢說經法悉具足，雖知其具足，不及薩云若，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛現為羅漢說經法悉具足，雖知其具足，不及薩云若，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛智慧無有能過者，悉知無有過去、當來、今現在，佛現所因緣說經法，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智慧無有能過者，悉知無有過去、當來、今現在，佛現所因緣說經法，隨世間習俗而入，示現如是。

「中有欲知佛及了佛法者，經本端界悉入，是人為曉了佛，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中有欲知佛及了佛法者，經本端界悉入，是人為曉了佛，隨世間習俗而入，示現如是。

「菩薩亦不入母腹中，亦不從母腹中出。何以故？經法本界無所不入。菩薩現人入母腹中，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩亦不入母腹中，亦不從母腹中出。何以故？經法本界無所不入。菩薩現人入母腹中，隨世間習俗而入，示現如是。

「無所從生法樂，諸經法亦無所從生，菩薩現人初生時，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無所從生法樂，諸經法亦無所從生，菩薩現人初生時，隨世間習俗而入，示現如是。

「菩薩母腹空定，含受一佛境界，菩薩各各現人因緣生，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩母腹空定，含受一佛境界，菩薩各各現人因緣生，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛化分身在無央數，不可復計佛剎悉遍至，佛身亦不增亦不減，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛化分身在無央數，不可復計佛剎悉遍至，佛身亦不增亦不減，隨世間習俗而入，示現如是。

「菩薩常現生無有絕時，常本無而住不勤苦，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩常現生無有絕時，常本無而住不勤苦，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛智慧功德威神不可復計，佛現人限長短使人知之，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智慧功德威神不可復計，佛現人限長短使人知之，隨世間習俗而入，示現如是。

「經法本界無有能過者，過去、當來、今現在皆空故。佛現人尊經法，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經法本界無有能過者，過去、當來、今現在皆空故。佛現人尊經法，隨世間習俗而入，示現如是。

「本無所生無所滅，經本界悉入，佛現人境界壞敗時，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本無所生無所滅，經本界悉入，佛現人境界壞敗時，隨世間習俗而入，示現如是。

「經法本無所從生，無形而住，佛現經法，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經法本無所從生，無形而住，佛現經法，隨世間習俗而入，示現如是。

「觀本無，亦無所見、亦無所視，佛視人悉見悉了悉知，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀本無，亦無所見、亦無所視，佛視人悉見悉了悉知，隨世間習俗而入，示現如是。

「諸經法無有作者，亦無所出生，佛現人經法本無所出生，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸經法無有作者，亦無所出生，佛現人經法本無所出生，隨世間習俗而入，示現如是。

「泥洹及空無有形聲，亦無有名，佛現四大及形聲，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「泥洹及空無有形聲，亦無有名，佛現四大及形聲，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛力無有雙比，不可復計，亦無減盡時，現人衰老求人給使，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛力無有雙比，不可復計，亦無減盡時，現人衰老求人給使，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛慈哀悉遍等，終無有厄難窮極時，佛現癡人不當與從事，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛慈哀悉遍等，終無有厄難窮極時，佛現癡人不當與從事，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛諸功德成就悉具足，佛現功德少所，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛諸功德成就悉具足，佛現功德少所，隨世間習俗而入，示現如是。

「無所從生本，從中亦無所出生，佛現三門者，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無所從生本，從中亦無所出生，佛現三門者，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛現本末無所罣礙，功德福無有能過者，佛現人有施與者，不斯受趣足而已，示不貪，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛現本末無所罣礙，功德福無有能過者，佛現人有施與者，不斯受趣足而已，示不貪，隨世間習俗而入，示現如是。

「人有至誠善意念佛者，佛即為現，佛亦無處所，佛現身行菩薩道者，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人有至誠善意念佛者，佛即為現，佛亦無處所，佛現身行菩薩道者，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛度脫不可復計阿僧祇人，為不度一人。何以故？本無故，隨世間習俗而入，示現如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛度脫不可復計阿僧祇人，為不度一人。何以故？本無故，隨世間習俗而入，示現如是。

「佛珍寶內藏經，人有聞者，無有不得安隱，度數千萬億劫無數，如是菩薩世世所行，用十方人故。菩薩世世行經戒，未曾有犯時，用是得佛智慧，有應是行得佛疾。菩薩行慈哀，有益十方無極，有作是行者，得佛疾。何人聞是不奉行者？佛威神巍巍，其有聞經法，莫不過度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛珍寶內藏經，人有聞者，無有不得安隱，度數千萬億劫無數，如是菩薩世世所行，用十方人故。菩薩世世行經戒，未曾有犯時，用是得佛智慧，有應是行得佛疾。菩薩行慈哀，有益十方無極，有作是行者，得佛疾。何人聞是不奉行者？佛威神巍巍，其有聞經法，莫不過度。」

佛說經已，文殊師利菩薩及諸菩薩等，皆歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，文殊師利菩薩及諸菩薩等，皆歡喜，前為佛作禮而去。