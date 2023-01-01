佛說枯樹經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說枯樹經一卷
佛說枯樹經一卷
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僧伽尼城北，迦葉佛時偷婆，陷在下方金剛際。佛從天上為母說法，還於此城下。
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阿難問佛：「佛從天下，以何為幟？」
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佛言：「今當現證。」即申手下方，執迦葉佛偷婆出。此偷婆以雜色玉石作，偷婆名僧伽尸，迦葉佛父名，說立婆留言慈造，高三百肘、方三里半，本真七寶合，故有七種色，現城即以此偷婆為稱也。
佛言：「今當現證。」即申手下方，執迦葉佛偷婆出。此偷婆以雜色玉石作，偷婆名僧伽尸，迦葉佛父名，說立婆留言慈造，高三百肘、方三里半，本真七寶合，故有七種色，現城即以此偷婆為稱也。
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迦葉、阿難等所以於此地集經者，有二事不得涅槃處出：一者、不在人中；二者、天人四輩來者，皆當悲感心亂，不靖聽故也。
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集訖，諸王於其處，造僧伽藍，名諸王寺，在偷婆北。後群茶王，慊偷婆當城門，王欲壞之，勅城內嚴銚䤺，明當除之。夜半偷婆便移，從城上過，音聲振國，去城南二十里，在林樹間止。所勸王破寺臣者，即誅五族。王覩變知改，為清信士。自移來，可四十年許。諸王寺朽壞，後有橫王出，更修飾之，今日現在。
集訖，諸王於其處，造僧伽藍，名諸王寺，在偷婆北。後群茶王，慊偷婆當城門，王欲壞之，勅城內嚴銚䤺，明當除之。夜半偷婆便移，從城上過，音聲振國，去城南二十里，在林樹間止。所勸王破寺臣者，即誅五族。王覩變知改，為清信士。自移來，可四十年許。諸王寺朽壞，後有橫王出，更修飾之，今日現在。
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