佛言：「今當現證。」即申手下方，執迦葉佛偷婆出。此偷婆以雜色玉石作，偷婆名僧伽尸，迦葉佛父名，說立婆留言慈造，高三百肘、方三里半，本真七寶合，故有七種色，現城即以此偷婆為稱也。

佛言：「今當現證。」即申手下方，執迦葉佛偷婆出。此偷婆以雜色玉石作，偷婆名僧伽尸，迦葉佛父名，說立婆留言慈造，高三百肘、方三里半，本真七寶合，故有七種色，現城即以此偷婆為稱也。

集訖，諸王於其處，造僧伽藍，名諸王寺，在偷婆北。後群茶王，慊偷婆當城門，王欲壞之，勅城內嚴銚䤺，明當除之。夜半偷婆便移，從城上過，音聲振國，去城南二十里，在林樹間止。所勸王破寺臣者，即誅五族。王覩變知改，為清信士。自移來，可四十年許。諸王寺朽壞，後有橫王出，更修飾之，今日現在。