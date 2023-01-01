佛說栴檀樹經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說栴檀樹經

失譯人名今附漢錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附漢錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛從比丘在維耶梨國，有迦羅越奉佛明法，請佛供養。佛呪願畢，迦羅越於佛前肅然，願聞法義。佛便笑，五色光從口而出，繞身三匝，還從頂入。阿難整衣服，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑必說法，有所濟度。願為說之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛從比丘在維耶梨國，有迦羅越奉佛明法，請佛供養。佛呪願畢，迦羅越於佛前肅然，願聞法義。佛便笑，五色光從口而出，繞身三匝，還從頂入。阿難整衣服，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑必說法，有所濟度。願為說之！」

天尊曰：「善哉，阿難！弘慈欲為一切開通法橋。沙門之儀，汝應其式；今者演之，諦聽執受。彼國有五百人入海採寶，置船步還，經歷深山，日暮止宿。預嚴早發，四百九十九人皆引行去，一人臥熟失輩，仍遇天雨雪，失去徑路，窮厄山中，啼哭呼天。有大栴檀香樹，樹神謂窮人言：『可止留此，自相給衣食，到春可去。』窮人便留，至于三月，啟樹神言：『受恩得全身命，未有微報，顧有二親，今在本土，實思得還，願乞發遣！』樹神言：『善！』便自從意，以金一餅賜之：『去此不遠，當得國邑，可得還汝鄉里。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天尊曰：「善哉，阿難！弘慈欲為一切開通法橋。沙門之儀，汝應其式；今者演之，諦聽執受。彼國有五百人入海採寶，置船步還，經歷深山，日暮止宿。預嚴早發，四百九十九人皆引行去，一人臥熟失輩，仍遇天雨雪，失去徑路，窮厄山中，啼哭呼天。有大栴檀香樹，樹神謂窮人言：『可止留此，自相給衣食，到春可去。』窮人便留，至于三月，啟樹神言：『受恩得全身命，未有微報，顧有二親，今在本土，實思得還，願乞發遣！』樹神言：『善！』便自從意，以金一餅賜之：『去此不遠，當得國邑，可得還汝鄉里。』

「窮人臨去，問神言：『此樹香潔，世所希有，今當委還，願知其名！』神言：『不須問也！』窮人復言：『依陰此樹，積歷三月，今當委還，情懷恨恨。若到本國，當宣揚樹恩！』神便言：『樹名栴檀，根莖枝葉，治人百病，其香遠聞，世之奇異。人所貪求，不須道也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「窮人臨去，問神言：『此樹香潔，世所希有，今當委還，願知其名！』神言：『不須問也！』窮人復言：『依陰此樹，積歷三月，今當委還，情懷恨恨。若到本國，當宣揚樹恩！』神便言：『樹名栴檀，根莖枝葉，治人百病，其香遠聞，世之奇異。人所貪求，不須道也！』

「窮人還至故國，中外親親歡喜相樂。後無幾間，國王病頭痛，禱祝天地、山水諸神，病不消差。名醫省視，惟當得栴檀香以護，病便得愈。王即募求民間，無有，便宣令國中得栴檀香者，拜為封侯，妻以小女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「窮人還至故國，中外親親歡喜相樂。後無幾間，國王病頭痛，禱祝天地、山水諸神，病不消差。名醫省視，惟當得栴檀香以護，病便得愈。王即募求民間，無有，便宣令國中得栴檀香者，拜為封侯，妻以小女。

「時窮人聞償祿重，便詣王所白言：『我知栴檀香處！』王便令近臣將窮人往伐取香樹。至到樹所，使者見樹洪直，枝條茂盛，華果煌煌，人所希見，心不忍伐。不伐者，則違王命，病不消愈；伐之者，中心隱隱。踟躕徘徊，不知云何？樹神便於空中言：『便伐之，但置其根耳！伐已，以人血塗之，肝腸覆其上，樹自當生，還復如故。』使者聞神言如此，便令人伐之。窮人住在樹邊，樹跢地，枝摽殺窮人。使者便與左右議言：『向者樹神言：「當得人血、肝腸以祠樹。」心為憮然，不知當以誰塞此？此人今死，便以當之。』則屠割取其肝血。如神所勅，樹即更生。車載所伐樹，以還國中，醫即進藥，王病得愈，舉國歡喜。王命國中人民，其有病者皆詣宮門，王出香藥給之，病皆得愈。王身康寧，黎民無病，舉國忻忻，遂致太平。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時窮人聞償祿重，便詣王所白言：『我知栴檀香處！』王便令近臣將窮人往伐取香樹。至到樹所，使者見樹洪直，枝條茂盛，華果煌煌，人所希見，心不忍伐。不伐者，則違王命，病不消愈；伐之者，中心隱隱。踟躕徘徊，不知云何？樹神便於空中言：『便伐之，但置其根耳！伐已，以人血塗之，肝腸覆其上，樹自當生，還復如故。』使者聞神言如此，便令人伐之。窮人住在樹邊，樹跢地，枝摽殺窮人。使者便與左右議言：『向者樹神言：「當得人血、肝腸以祠樹。」心為憮然，不知當以誰塞此？此人今死，便以當之。』則屠割取其肝血。如神所勅，樹即更生。車載所伐樹，以還國中，醫即進藥，王病得愈，舉國歡喜。王命國中人民，其有病者皆詣宮門，王出香藥給之，病皆得愈。王身康寧，黎民無病，舉國忻忻，遂致太平。」

阿難退坐，稽首質言：「是窮人何無反復，違樹神重言誓？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難退坐，稽首質言：「是窮人何無反復，違樹神重言誓？」

佛報曰：「乃往昔惟衛佛時，有父子三人。其父奉五戒，行十善，持八關齋，未曾懈怠；大兒常於中庭，空中燒香，供養十方諸佛；小弟愚癡，不知三尊，輒以衣覆香上。兄謂言：『此大重，何以犯之？』弟起惡意，誓言斷兄兩足；兄復起念，當拍殺弟。父言：『汝二子諍，使我頭痛。』大兒報言：『願破我身為藥，令父疾損。』口不可妄言，故世世受罪。弟興惡意，欲斷兄足，後果將人往斷樹。兄欲拍殺弟，今作樹神，果因樹為體拍殺弟。時國王頭痛者，其父也，奉齋精進，故得尊貴。時言『使我頭痛』，後果頭痛，各受其殃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報曰：「乃往昔惟衛佛時，有父子三人。其父奉五戒，行十善，持八關齋，未曾懈怠；大兒常於中庭，空中燒香，供養十方諸佛；小弟愚癡，不知三尊，輒以衣覆香上。兄謂言：『此大重，何以犯之？』弟起惡意，誓言斷兄兩足；兄復起念，當拍殺弟。父言：『汝二子諍，使我頭痛。』大兒報言：『願破我身為藥，令父疾損。』口不可妄言，故世世受罪。弟興惡意，欲斷兄足，後果將人往斷樹。兄欲拍殺弟，今作樹神，果因樹為體拍殺弟。時國王頭痛者，其父也，奉齋精進，故得尊貴。時言『使我頭痛』，後果頭痛，各受其殃。」

佛言：「罪福報應，如影隨形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「罪福報應，如影隨形。」

佛廣為說身、口、意戒，迦羅越則向須陀洹迹，率將妻子以家資上佛，各發道願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛廣為說身、口、意戒，迦羅越則向須陀洹迹，率將妻子以家資上佛，各發道願。

佛說經竟，迦羅越歡喜作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，迦羅越歡喜作禮。