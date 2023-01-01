佛說解憂經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說解憂經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

稽首歸依正等覺， 能度無邊大苦海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歸依正等覺， 能度無邊大苦海。

恒以甘露潤群生， 令得涅槃我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以甘露潤群生， 令得涅槃我頂禮。

稽首歸依正法藏， 能止無邊苦惱因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歸依正法藏， 能止無邊苦惱因，

顯示過失利眾生， 令獲寂靜我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示過失利眾生， 令獲寂靜我頂禮。

稽首歸依大苾芻， 能與世間為福聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歸依大苾芻， 能與世間為福聚，

發行勤修安樂因， 善斷輪迴我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發行勤修安樂因， 善斷輪迴我頂禮。

愛別離最苦， 憂火鎮燒然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛別離最苦， 憂火鎮燒然，

若欲自安心， 端居作觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲自安心， 端居作觀想。

譬如群鳥獸， 暫聚各分飛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如群鳥獸， 暫聚各分飛，

生死人亦然， 云何懷憂苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死人亦然， 云何懷憂苦？

只自一有死， 眾人皆長生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只自一有死， 眾人皆長生，

別離痛不任， 親姻須啼泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別離痛不任， 親姻須啼泣。

三界大輪迴， 無有免斯者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界大輪迴， 無有免斯者，

平等受無常， 云何懷憂苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等受無常， 云何懷憂苦？

若人生貪愛， 孰知貪火燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人生貪愛， 孰知貪火燒，

如彼犛牛身， 愛尾遭人殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼犛牛身， 愛尾遭人殺。

世人多迷醉， 欲逃嶮惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人多迷醉， 欲逃嶮惡道，

設盡方便心， 不能免離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設盡方便心， 不能免離苦。

如彼野麞鹿， 常被師子逐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼野麞鹿， 常被師子逐，

究竟不能逃， 云何懷憂苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟不能逃， 云何懷憂苦？

大地及天上， 三界與四生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地及天上， 三界與四生，

未曾得見聞， 不受無常者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾得見聞， 不受無常者。

亦如山野火， 焚燒草木時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如山野火， 焚燒草木時，

不擇花果林， 俱時成灰燼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不擇花果林， 俱時成灰燼。

愚癡諸眾生， 顛倒生妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡諸眾生， 顛倒生妄想，

身繫無常繩， 無人能可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身繫無常繩， 無人能可解。

色界梵世中， 禪味為安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界梵世中， 禪味為安樂，

亦如樹臨河， 不久風水壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如樹臨河， 不久風水壞。

百億轉輪王， 千萬天帝釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百億轉輪王， 千萬天帝釋，

念念即無常， 如風吹燈焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念即無常， 如風吹燈焰。

過去大神仙， 五通心自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去大神仙， 五通心自在，

往復騰空行， 猶被無常取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往復騰空行， 猶被無常取。

金剛堅固身， 尚自示寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛堅固身， 尚自示寂滅，

凡識如芭蕉， 云何欲久住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡識如芭蕉， 云何欲久住？

大地妙高山， 及以四大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地妙高山， 及以四大海，

劫壞亦歸空， 何況眾生趣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫壞亦歸空， 何況眾生趣！

龍居深海裏， 眷屬常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍居深海裏， 眷屬常圍繞，

金翅鳥能食， 別離苦亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金翅鳥能食， 別離苦亦爾。

或人往他界， 欲避於無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或人往他界， 欲避於無常，

如入摩竭魚， 口中求安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如入摩竭魚， 口中求安隱。

如是欲色界， 及彼非非想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是欲色界， 及彼非非想，

未有於一物， 不被無常吞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未有於一物， 不被無常吞。

唯有正等覺， 是真依仗處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有正等覺， 是真依仗處，

信受汝諦聽， 能解諸憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信受汝諦聽， 能解諸憂惱。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時世尊告苾芻言：「眾生無數，輪迴無邊，如蟻循環，無有窮盡。眾生貪愛，無明障閉，如陷泥中，而不能出。過去有情，輪迴往復，數不能知。苾芻！所有大地之土都聚一處，和為泥丸，大小如豆，數彼眾生無始劫來所生父母子孫，每一人下一泥丸，如是泥丸下盡，父母子孫數不能盡。苾芻！如是無邊輪迴眾生，貪愛無明，顛倒陷愛欲泥中，生死輪迴，不知其數，是故令汝學斷輪迴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告苾芻言：「眾生無數，輪迴無邊，如蟻循環，無有窮盡。眾生貪愛，無明障閉，如陷泥中，而不能出。過去有情，輪迴往復，數不能知。苾芻！所有大地之土都聚一處，和為泥丸，大小如豆，數彼眾生無始劫來所生父母子孫，每一人下一泥丸，如是泥丸下盡，父母子孫數不能盡。苾芻！如是無邊輪迴眾生，貪愛無明，顛倒陷愛欲泥中，生死輪迴，不知其數，是故令汝學斷輪迴。」

佛言：「苾芻！如是補特伽羅輪迴眾生以骨作聚，如妙高山，不壞不爛。如是無學聲聞，證四聖諦，了知此苦，真實為苦、苦滅，證苦聖諦。彼補特伽羅見此屍骨不知是苦，亦不能滅三界煩惱。若滅三界煩惱，證須陀洹不空法，決定得菩提。由於七生天、人之中，作斷輪迴，除滅煩惱。七生滿已，聖諦現前，正見智慧，滅盡餘惑，到涅槃寂靜，彼補特伽羅方得解脫輪迴之苦！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！如是補特伽羅輪迴眾生以骨作聚，如妙高山，不壞不爛。如是無學聲聞，證四聖諦，了知此苦，真實為苦、苦滅，證苦聖諦。彼補特伽羅見此屍骨不知是苦，亦不能滅三界煩惱。若滅三界煩惱，證須陀洹不空法，決定得菩提。由於七生天、人之中，作斷輪迴，除滅煩惱。七生滿已，聖諦現前，正見智慧，滅盡餘惑，到涅槃寂靜，彼補特伽羅方得解脫輪迴之苦！」

佛言：「苾芻！如人眷屬，互相愛樂。以貪愛故，廣造諸業，生死輪迴。譬如野象陷泥坑中，無有出期。又彼眷屬，如恒河沙，父母養育，皆如親子。至後世中，隨其報應，各各不同——或為僕從，或為冤家，互相瞋恨，欺辱打罵；或為傍類，互相食噉，或被殺害——如是種種，諸趣輪迴，如七仙眾，或聚或散；亦如天雨，生其水漚，或生或滅。如是眾生，愚癡大力，迷惑顛倒，不了輪迴；於其眷屬，妄生樂想，造種種業，未有須臾得清淨住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！如人眷屬，互相愛樂。以貪愛故，廣造諸業，生死輪迴。譬如野象陷泥坑中，無有出期。又彼眷屬，如恒河沙，父母養育，皆如親子。至後世中，隨其報應，各各不同——或為僕從，或為冤家，互相瞋恨，欺辱打罵；或為傍類，互相食噉，或被殺害——如是種種，諸趣輪迴，如七仙眾，或聚或散；亦如天雨，生其水漚，或生或滅。如是眾生，愚癡大力，迷惑顛倒，不了輪迴；於其眷屬，妄生樂想，造種種業，未有須臾得清淨住。

「又彼有情，無始輪迴，入地獄中，所飲銅汁，過大海水；如彼猪狗，食不淨物，如妙高山。又彼有情，生死別離，愛戀泣淚，亦如海水。又彼有情，更相殺害，積聚彼頭，過梵天界，虫食膿血，亦如海水。又餓鬼趣，以宿慳貪，受飢渴苦，如遇飲食即成煙焰。鬼報滿已，設生人中，貧窮飢困，種種苦惱，說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼有情，無始輪迴，入地獄中，所飲銅汁，過大海水；如彼猪狗，食不淨物，如妙高山。又彼有情，生死別離，愛戀泣淚，亦如海水。又彼有情，更相殺害，積聚彼頭，過梵天界，虫食膿血，亦如海水。又餓鬼趣，以宿慳貪，受飢渴苦，如遇飲食即成煙焰。鬼報滿已，設生人中，貧窮飢困，種種苦惱，說不能盡。

「又彼有情，以修福善，生忉利天等境界殊勝，恒受快樂；貪愛熾盛，如火燒乾草，報壽盡時，即墮惡趣。譬如飛禽折其兩翼，剎那落地，受種種苦。是故汝等，學斷輪迴，速求解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼有情，以修福善，生忉利天等境界殊勝，恒受快樂；貪愛熾盛，如火燒乾草，報壽盡時，即墮惡趣。譬如飛禽折其兩翼，剎那落地，受種種苦。是故汝等，學斷輪迴，速求解脫。」

佛言：「苾芻！譬如江河、大地、日月、星辰、須彌盧山及諸聚落世界，未壞而得久住，常在世間。今此經典亦復如是，世界未壞，法亦久住。於意云何？為與一切有情止息輪迴故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！譬如江河、大地、日月、星辰、須彌盧山及諸聚落世界，未壞而得久住，常在世間。今此經典亦復如是，世界未壞，法亦久住。於意云何？為與一切有情止息輪迴故。」

苾芻聞已，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻聞已，信受奉行。