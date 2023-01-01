佛說清淨心經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說清淨心經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。

佛告諸苾芻言：「汝等諦聽！若諸聲聞修習正行欲得清淨心者，當斷五法、修習七法而令圓滿。何等五法？一、貪欲；二、瞋恚；三、昏沈睡眠；四、掉悔；五、疑。此五蓋障應當除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻言：「汝等諦聽！若諸聲聞修習正行欲得清淨心者，當斷五法、修習七法而令圓滿。何等五法？一、貪欲；二、瞋恚；三、昏沈睡眠；四、掉悔；五、疑。此五蓋障應當除斷。

「何等七法？一、擇法覺支；二、念覺支；三、精進覺支；四、喜覺支；五、輕安覺支；六、定覺支；七、捨覺支。如是七法應當修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等七法？一、擇法覺支；二、念覺支；三、精進覺支；四、喜覺支；五、輕安覺支；六、定覺支；七、捨覺支。如是七法應當修習。

「諸苾芻！所言清淨心者，當知即是心解脫增語、慧解脫增語，由貪染污，心不清淨；由無明染污，慧不清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！所言清淨心者，當知即是心解脫增語、慧解脫增語，由貪染污，心不清淨；由無明染污，慧不清淨。

「若諸苾芻斷除貪染，即得心解脫；斷除無明，即得慧解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸苾芻斷除貪染，即得心解脫；斷除無明，即得慧解脫。

「又諸苾芻離貪染污得心解脫者，是名身作證；斷除無明得慧解脫者，是名無學。永離貪愛，了知真實，正智現前，取證自果，盡苦邊際。諸苾芻！如是所說，汝等應學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸苾芻離貪染污得心解脫者，是名身作證；斷除無明得慧解脫者，是名無學。永離貪愛，了知真實，正智現前，取證自果，盡苦邊際。諸苾芻！如是所說，汝等應學。」