佛說信解智力經
宋 法賢譯1卷CBETA T0802少于一万字 24 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說信解智力經
佛說信解智力經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是我聞：
如是我聞：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾俱。
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾俱。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，佛告諸苾芻言：「苾芻！汝等當知所有信解力法，此法能證真實之理，即是如來無所畏法，唯佛能知。苾芻或有聲聞，作如是言：『我於此信解力法，如實了知，精進不虛，離諸塵垢。』又復而言：『我能善說，我善調伏，我當說法，今正是時，是為最勝。令他依止，如是真實，應當修學，應當勤行。』又復而言：『當如是知，如是之法，最尊最上，無有等等。當如是見，如是聞，如是覺，如是知。』」
爾時，佛告諸苾芻言：「苾芻！汝等當知所有信解力法，此法能證真實之理，即是如來無所畏法，唯佛能知。苾芻或有聲聞，作如是言：『我於此信解力法，如實了知，精進不虛，離諸塵垢。』又復而言：『我能善說，我善調伏，我當說法，今正是時，是為最勝。令他依止，如是真實，應當修學，應當勤行。』又復而言：『當如是知，如是之法，最尊最上，無有等等。當如是見，如是聞，如是覺，如是知。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告苾芻：「汝等當知，所有聲聞，作是言者，是即虛妄，非如是見，非如是聞，非如是覺，非如是知。何以故？此法即是諸佛真理，唯佛能解，不共聲聞之法。」
佛告苾芻：「汝等當知，所有聲聞，作是言者，是即虛妄，非如是見，非如是聞，非如是覺，非如是知。何以故？此法即是諸佛真理，唯佛能解，不共聲聞之法。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告苾芻：「信解法者，所謂如來五力、十力。何等為五？一者、信力；二者、進力；三者、念力；四者、定力；五者、慧力。信解之法，具此五力。又復如來、應供、正等正覺，具足如來十力，是能了知佛無上處，又復於大眾中作師子吼，善為眾生轉妙法輪。云何名為如來十力？所謂於處非處，如實了知。而處非處，若如實知，是為如來第一智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
佛告苾芻：「信解法者，所謂如來五力、十力。何等為五？一者、信力；二者、進力；三者、念力；四者、定力；五者、慧力。信解之法，具此五力。又復如來、應供、正等正覺，具足如來十力，是能了知佛無上處，又復於大眾中作師子吼，善為眾生轉妙法輪。云何名為如來十力？所謂於處非處，如實了知。而處非處，若如實知，是為如來第一智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，如來智力於過現未來諸法行業因緣果報，皆如實知。如是如來，於過現未來諸法行業因緣果報，如實知已，是為如來第二智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
「又復，如來智力於過現未來諸法行業因緣果報，皆如實知。如是如來，於過現未來諸法行業因緣果報，如實知已，是為如來第二智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦，皆悉清淨，如實了知。如是如來，於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦，皆悉清淨，如實知已，是為如來第三智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
「復次，如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦，皆悉清淨，如實了知。如是如來，於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦，皆悉清淨，如實知已，是為如來第三智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，如來於諸眾生，種種根行，皆如實知。如是如來，於諸眾生種種根行，如實知已，是為如來第四智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
「復次，如來於諸眾生，種種根行，皆如實知。如是如來，於諸眾生種種根行，如實知已，是為如來第四智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，如來於諸眾生種種信解，皆如實知。如是如來，於諸眾生種種信解，如實知已，是為如來第五智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
「復次，如來於諸眾生種種信解，皆如實知。如是如來，於諸眾生種種信解，如實知已，是為如來第五智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，如來於種種界趣，皆如實知。如是如來，於種種界趣，如實知已，是為如來第六智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
「復次，如來於種種界趣，皆如實知。如是如來，於種種界趣，如實知已，是為如來第六智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，如來於諸眾生所樂欲性，皆如實知。如是如來，於諸眾生所樂欲性，如實知已，是為如來第七智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
「復次，如來於諸眾生所樂欲性，皆如實知。如是如來，於諸眾生所樂欲性，如實知已，是為如來第七智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，如來思念過去無邊行法，所謂一生、十生、百生、千生及百千生，乃至無量無邊增劫減劫，如是生數劫數，所有眾生名字族姓，飲食苦樂，壽量長短，或復久住，死此生彼，死彼生此，如是體相業用，無量無邊過去等事，悉能思念。如是如來，於彼過去無邊行法，所謂一生、十生、百生、千生及百千生，乃至無量無邊增劫減劫，如是生數劫數，所有眾生名字族姓，飲食苦樂，壽量長短，或復久住，死此生彼，死彼生此，如是體相業用，無量無邊過去等事，如實知已，是為如來第八智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
「復次，如來思念過去無邊行法，所謂一生、十生、百生、千生及百千生，乃至無量無邊增劫減劫，如是生數劫數，所有眾生名字族姓，飲食苦樂，壽量長短，或復久住，死此生彼，死彼生此，如是體相業用，無量無邊過去等事，悉能思念。如是如來，於彼過去無邊行法，所謂一生、十生、百生、千生及百千生，乃至無量無邊增劫減劫，如是生數劫數，所有眾生名字族姓，飲食苦樂，壽量長短，或復久住，死此生彼，死彼生此，如是體相業用，無量無邊過去等事，如實知已，是為如來第八智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，如來以清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生滅好醜貴賤上下、善趣惡趣所作之業，乃至眾生具身口意諸不善業，毀謗賢聖，而復邪見，作不善業，行不善法，皆是邪因所起。由此邪因緣故，命終之後，墮於惡趣，受地獄苦。又復眾生，以身口意行十善業，不謗賢聖，起於正見，作諸善業，行諸善法，皆是正因所起。由此正見因緣故，命終之後，生於天界，而為天人。如是等法，皆如實知。如是如來，以清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生滅好醜貴賤上下、善趣惡趣及所作業，乃至眾生具身口意諸不善業，謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法。由此邪見因緣故，命終之後，墮於惡趣，受地獄苦。又復眾生，以身口意行十善業，不謗賢聖，起於正見，作諸善業，行諸善法。由此正見因緣故，命終之後，生於天界，而為天人。是為如來第九智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具此智力，乃能了知佛無上處，於大眾中作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
「復次，如來以清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生滅好醜貴賤上下、善趣惡趣所作之業，乃至眾生具身口意諸不善業，毀謗賢聖，而復邪見，作不善業，行不善法，皆是邪因所起。由此邪因緣故，命終之後，墮於惡趣，受地獄苦。又復眾生，以身口意行十善業，不謗賢聖，起於正見，作諸善業，行諸善法，皆是正因所起。由此正見因緣故，命終之後，生於天界，而為天人。如是等法，皆如實知。如是如來，以清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生滅好醜貴賤上下、善趣惡趣及所作業，乃至眾生具身口意諸不善業，謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法。由此邪見因緣故，命終之後，墮於惡趣，受地獄苦。又復眾生，以身口意行十善業，不謗賢聖，起於正見，作諸善業，行諸善法。由此正見因緣故，命終之後，生於天界，而為天人。是為如來第九智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具此智力，乃能了知佛無上處，於大眾中作師子吼，善為眾生轉妙法輪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，如來盡諸漏法，無漏解脫，智慧解脫，以自神通，了一切法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，如是等事，皆如實知。如是如來，盡諸漏法，無漏解脫，智慧解脫，以自神通，了一切法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，如實知已，是為如來第十智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具此智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。」
「復次，如來盡諸漏法，無漏解脫，智慧解脫，以自神通，了一切法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，如是等事，皆如實知。如是如來，盡諸漏法，無漏解脫，智慧解脫，以自神通，了一切法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，如實知已，是為如來第十智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具此智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，佛告諸苾芻：「是彼如來處非處力，若有問言：『於處非處，云何如來所有智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』如是問者，當為實答。
爾時，佛告諸苾芻：「是彼如來處非處力，若有問言：『於處非處，云何如來所有智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』如是問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有一切眾生自業智力，云何如來以業智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
「又復，『所有一切眾生自業智力，云何如來以業智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有禪定解脫三摩地三摩鉢底，云何如來以禪定智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
「又復，『所有禪定解脫三摩地三摩鉢底，云何如來以禪定智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有一切眾生，種種根性智力，云何如來以根性智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
「又復，『所有一切眾生，種種根性智力，云何如來以根性智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有一切眾生，種種信解智力，云何如來以信解智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
「又復，『所有一切眾生，種種信解智力，云何如來以信解智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有一切眾生，種種界智力，云何如來以界智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
「又復，『所有一切眾生，種種界智力，云何如來以界智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有一切眾生，樂欲智力，云何如來以樂欲智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
「又復，『所有一切眾生，樂欲智力，云何如來以樂欲智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有過去思念智力，云何如來以思念智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
「又復，『所有過去思念智力，云何如來以思念智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有一切眾生生滅等法，云何如來以天眼智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
「又復，『所有一切眾生生滅等法，云何如來以天眼智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又復，『所有漏盡智力，云何如來以漏盡智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。」
「又復，『所有漏盡智力，云何如來以漏盡智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復告諸苾芻：「此處非處智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此業智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此禪定解脫三摩地三摩鉢底智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種根智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種信解智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種界智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生樂欲智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此宿命智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此天眼智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此漏盡智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。」
復告諸苾芻：「此處非處智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此業智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此禪定解脫三摩地三摩鉢底智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種根智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種信解智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種界智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生樂欲智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此宿命智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此天眼智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此漏盡智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告苾芻：「等持者是正道，非等持者是非道。是故，汝等咸應當知。」
佛告苾芻：「等持者是正道，非等持者是非道。是故，汝等咸應當知。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說此經已，彼諸苾芻聞佛所說，信受奉行。
佛說此經已，彼諸苾芻聞佛所說，信受奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說信解智力經
佛說信解智力經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话