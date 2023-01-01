佛說信解智力經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說信解智力經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾俱。

爾時，佛告諸苾芻言：「苾芻！汝等當知所有信解力法，此法能證真實之理，即是如來無所畏法，唯佛能知。苾芻或有聲聞，作如是言：『我於此信解力法，如實了知，精進不虛，離諸塵垢。』又復而言：『我能善說，我善調伏，我當說法，今正是時，是為最勝。令他依止，如是真實，應當修學，應當勤行。』又復而言：『當如是知，如是之法，最尊最上，無有等等。當如是見，如是聞，如是覺，如是知。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻言：「苾芻！汝等當知所有信解力法，此法能證真實之理，即是如來無所畏法，唯佛能知。苾芻或有聲聞，作如是言：『我於此信解力法，如實了知，精進不虛，離諸塵垢。』又復而言：『我能善說，我善調伏，我當說法，今正是時，是為最勝。令他依止，如是真實，應當修學，應當勤行。』又復而言：『當如是知，如是之法，最尊最上，無有等等。當如是見，如是聞，如是覺，如是知。』」

佛告苾芻：「汝等當知，所有聲聞，作是言者，是即虛妄，非如是見，非如是聞，非如是覺，非如是知。何以故？此法即是諸佛真理，唯佛能解，不共聲聞之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告苾芻：「汝等當知，所有聲聞，作是言者，是即虛妄，非如是見，非如是聞，非如是覺，非如是知。何以故？此法即是諸佛真理，唯佛能解，不共聲聞之法。」

佛告苾芻：「信解法者，所謂如來五力、十力。何等為五？一者、信力；二者、進力；三者、念力；四者、定力；五者、慧力。信解之法，具此五力。又復如來、應供、正等正覺，具足如來十力，是能了知佛無上處，又復於大眾中作師子吼，善為眾生轉妙法輪。云何名為如來十力？所謂於處非處，如實了知。而處非處，若如實知，是為如來第一智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告苾芻：「信解法者，所謂如來五力、十力。何等為五？一者、信力；二者、進力；三者、念力；四者、定力；五者、慧力。信解之法，具此五力。又復如來、應供、正等正覺，具足如來十力，是能了知佛無上處，又復於大眾中作師子吼，善為眾生轉妙法輪。云何名為如來十力？所謂於處非處，如實了知。而處非處，若如實知，是為如來第一智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「又復，如來智力於過現未來諸法行業因緣果報，皆如實知。如是如來，於過現未來諸法行業因緣果報，如實知已，是為如來第二智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，如來智力於過現未來諸法行業因緣果報，皆如實知。如是如來，於過現未來諸法行業因緣果報，如實知已，是為如來第二智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「復次，如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦，皆悉清淨，如實了知。如是如來，於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦，皆悉清淨，如實知已，是為如來第三智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦，皆悉清淨，如實了知。如是如來，於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦，皆悉清淨，如實知已，是為如來第三智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「復次，如來於諸眾生，種種根行，皆如實知。如是如來，於諸眾生種種根行，如實知已，是為如來第四智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於諸眾生，種種根行，皆如實知。如是如來，於諸眾生種種根行，如實知已，是為如來第四智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「復次，如來於諸眾生種種信解，皆如實知。如是如來，於諸眾生種種信解，如實知已，是為如來第五智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於諸眾生種種信解，皆如實知。如是如來，於諸眾生種種信解，如實知已，是為如來第五智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「復次，如來於種種界趣，皆如實知。如是如來，於種種界趣，如實知已，是為如來第六智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於種種界趣，皆如實知。如是如來，於種種界趣，如實知已，是為如來第六智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「復次，如來於諸眾生所樂欲性，皆如實知。如是如來，於諸眾生所樂欲性，如實知已，是為如來第七智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來於諸眾生所樂欲性，皆如實知。如是如來，於諸眾生所樂欲性，如實知已，是為如來第七智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「復次，如來思念過去無邊行法，所謂一生、十生、百生、千生及百千生，乃至無量無邊增劫減劫，如是生數劫數，所有眾生名字族姓，飲食苦樂，壽量長短，或復久住，死此生彼，死彼生此，如是體相業用，無量無邊過去等事，悉能思念。如是如來，於彼過去無邊行法，所謂一生、十生、百生、千生及百千生，乃至無量無邊增劫減劫，如是生數劫數，所有眾生名字族姓，飲食苦樂，壽量長短，或復久住，死此生彼，死彼生此，如是體相業用，無量無邊過去等事，如實知已，是為如來第八智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來思念過去無邊行法，所謂一生、十生、百生、千生及百千生，乃至無量無邊增劫減劫，如是生數劫數，所有眾生名字族姓，飲食苦樂，壽量長短，或復久住，死此生彼，死彼生此，如是體相業用，無量無邊過去等事，悉能思念。如是如來，於彼過去無邊行法，所謂一生、十生、百生、千生及百千生，乃至無量無邊增劫減劫，如是生數劫數，所有眾生名字族姓，飲食苦樂，壽量長短，或復久住，死此生彼，死彼生此，如是體相業用，無量無邊過去等事，如實知已，是為如來第八智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具足智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「復次，如來以清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生滅好醜貴賤上下、善趣惡趣所作之業，乃至眾生具身口意諸不善業，毀謗賢聖，而復邪見，作不善業，行不善法，皆是邪因所起。由此邪因緣故，命終之後，墮於惡趣，受地獄苦。又復眾生，以身口意行十善業，不謗賢聖，起於正見，作諸善業，行諸善法，皆是正因所起。由此正見因緣故，命終之後，生於天界，而為天人。如是等法，皆如實知。如是如來，以清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生滅好醜貴賤上下、善趣惡趣及所作業，乃至眾生具身口意諸不善業，謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法。由此邪見因緣故，命終之後，墮於惡趣，受地獄苦。又復眾生，以身口意行十善業，不謗賢聖，起於正見，作諸善業，行諸善法。由此正見因緣故，命終之後，生於天界，而為天人。是為如來第九智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具此智力，乃能了知佛無上處，於大眾中作師子吼，善為眾生轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來以清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生滅好醜貴賤上下、善趣惡趣所作之業，乃至眾生具身口意諸不善業，毀謗賢聖，而復邪見，作不善業，行不善法，皆是邪因所起。由此邪因緣故，命終之後，墮於惡趣，受地獄苦。又復眾生，以身口意行十善業，不謗賢聖，起於正見，作諸善業，行諸善法，皆是正因所起。由此正見因緣故，命終之後，生於天界，而為天人。如是等法，皆如實知。如是如來，以清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生滅好醜貴賤上下、善趣惡趣及所作業，乃至眾生具身口意諸不善業，謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法。由此邪見因緣故，命終之後，墮於惡趣，受地獄苦。又復眾生，以身口意行十善業，不謗賢聖，起於正見，作諸善業，行諸善法。由此正見因緣故，命終之後，生於天界，而為天人。是為如來第九智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具此智力，乃能了知佛無上處，於大眾中作師子吼，善為眾生轉妙法輪。

「復次，如來盡諸漏法，無漏解脫，智慧解脫，以自神通，了一切法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，如是等事，皆如實知。如是如來，盡諸漏法，無漏解脫，智慧解脫，以自神通，了一切法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，如實知已，是為如來第十智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具此智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來盡諸漏法，無漏解脫，智慧解脫，以自神通，了一切法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，如是等事，皆如實知。如是如來，盡諸漏法，無漏解脫，智慧解脫，以自神通，了一切法，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，如實知已，是為如來第十智力。而此智力，若諸如來、應供、正等正覺，具此智力，乃能了知佛無上處，於大眾中，作師子吼，善為眾生轉妙法輪。」

爾時，佛告諸苾芻：「是彼如來處非處力，若有問言：『於處非處，云何如來所有智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』如是問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸苾芻：「是彼如來處非處力，若有問言：『於處非處，云何如來所有智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』如是問者，當為實答。

「又復，『所有一切眾生自業智力，云何如來以業智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有一切眾生自業智力，云何如來以業智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。

「又復，『所有禪定解脫三摩地三摩鉢底，云何如來以禪定智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有禪定解脫三摩地三摩鉢底，云何如來以禪定智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。

「又復，『所有一切眾生，種種根性智力，云何如來以根性智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有一切眾生，種種根性智力，云何如來以根性智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。

「又復，『所有一切眾生，種種信解智力，云何如來以信解智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有一切眾生，種種信解智力，云何如來以信解智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。

「又復，『所有一切眾生，種種界智力，云何如來以界智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有一切眾生，種種界智力，云何如來以界智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。

「又復，『所有一切眾生，樂欲智力，云何如來以樂欲智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有一切眾生，樂欲智力，云何如來以樂欲智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。

「又復，『所有過去思念智力，云何如來以思念智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有過去思念智力，云何如來以思念智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。

「又復，『所有一切眾生生滅等法，云何如來以天眼智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有一切眾生生滅等法，云何如來以天眼智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。

「又復，『所有漏盡智力，云何如來以漏盡智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，『所有漏盡智力，云何如來以漏盡智力，皆悉見聞覺知，乃至成等正覺？』若有問者，當為實答。」

復告諸苾芻：「此處非處智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此業智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此禪定解脫三摩地三摩鉢底智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種根智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種信解智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種界智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生樂欲智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此宿命智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此天眼智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此漏盡智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告諸苾芻：「此處非處智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此業智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此禪定解脫三摩地三摩鉢底智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種根智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種信解智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生種種界智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此一切眾生樂欲智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此宿命智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此天眼智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。又此漏盡智力，我但為彼等持者說，而不為彼非等持者之所宣說。」

佛告苾芻：「等持者是正道，非等持者是非道。是故，汝等咸應當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告苾芻：「等持者是正道，非等持者是非道。是故，汝等咸應當知。」

佛說此經已，彼諸苾芻聞佛所說，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，彼諸苾芻聞佛所說，信受奉行。