佛說無上處經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無上處經

失譯人今，附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人今，附東晉錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：「有三無上處，汝等諦聽，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「有三無上處，汝等諦聽，當為汝說。」

諸比丘白佛：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘白佛：「唯然受教。」

佛告比丘：「三無上處者：一、佛無上處；二、法無上處；三、僧無上處。若諸眾生，兩足、四足、無足、多足，若色、無色，想、無想、非想非無想，如來於中說無上處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「三無上處者：一、佛無上處；二、法無上處；三、僧無上處。若諸眾生，兩足、四足、無足、多足，若色、無色，想、無想、非想非無想，如來於中說無上處。

「諸比丘！若有眾生，能於佛無上處起信向心者，於天人中得無上果報。諸比丘！是名初無上處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！若有眾生，能於佛無上處起信向心者，於天人中得無上果報。諸比丘！是名初無上處。

「復次，諸比丘！於有為無為、色無色法，離欲法為無上處。諸比丘！若有眾生，能於此法無上處，起信向心者，於天人中得無上果報。諸比丘！是名第二無上處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！於有為無為、色無色法，離欲法為無上處。諸比丘！若有眾生，能於此法無上處，起信向心者，於天人中得無上果報。諸比丘！是名第二無上處。

「復次，諸比丘！僧無上處者，若僧若群、若叢聚、若徒眾中，如來弟子僧為無上處。諸比丘！若有眾生，能於此僧無上處，起信向心者，於天人中得無上果報。是名三無上處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸比丘！僧無上處者，若僧若群、若叢聚、若徒眾中，如來弟子僧為無上處。諸比丘！若有眾生，能於此僧無上處，起信向心者，於天人中得無上果報。是名三無上處。」

時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。