「汝等苾芻！如有一類罪惡苾芻，雖復出家，性多貪染，於五欲境，深生戀著，或起瞋恚，生惡尋思，心恒放逸，不勤策勵，常多妄念，不習定門，攀緣諸境，樂下劣事，不希勝行，終無所獲。此之惡人猶如何等？汝諸苾芻聽說譬喻。如野田中，焚死屍木，兩頭俱燒，中間穢污，此木不堪聚落中人及野田人之所受用。我今以此喻彼一類出家懈怠愚癡之人，棄捨俗間諸快樂事。沙門義利復不修習，恒生三種不善思惟，所謂思惟五欲、思惟瞋害、思惟欺誑。此之三種不善思惟因何而起？當知皆以無明為因而得生起，身壞命終，墮三惡趣。是故汝等，應勤修習，除斷無明。我是大師，汝是弟子，於我教中要略之事，今為汝說。由大悲故、由哀愍故、為利益故、為勝樂故，如我所說，汝等應修。若在山林蘭若樹下、或露地，汝可善思，不應放逸，勿於後時心生悔恨！如說修行，當得解脫。」

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