佛說略教誡經
唐 義淨譯1卷CBETA T0799少于一千字 5 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說略教誡經
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大唐三藏義淨奉 制譯
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如是我聞：
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一時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園，與無量苾芻眾俱。
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爾時佛告諸苾芻：「汝等當知！於我法中，有少欲知足活命之事，謂我弟子，剃髮染衣，持鉢巡家，乞食自濟；世間愚人之所輕慢。若有淨信善男子，離俗出家，修行此事，不為王難所逼迫故，不為賊怖、負債、驚恐、不存活故，但為發心，於生老病死、憂悲苦惱生厭離故，欲斷苦蘊、煩惱纏縛，盡其邊際，求解脫故。汝等豈非為此事故而求出家？」
爾時佛告諸苾芻：「汝等當知！於我法中，有少欲知足活命之事，謂我弟子，剃髮染衣，持鉢巡家，乞食自濟；世間愚人之所輕慢。若有淨信善男子，離俗出家，修行此事，不為王難所逼迫故，不為賊怖、負債、驚恐、不存活故，但為發心，於生老病死、憂悲苦惱生厭離故，欲斷苦蘊、煩惱纏縛，盡其邊際，求解脫故。汝等豈非為此事故而求出家？」
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時諸苾芻白佛言：「世尊！如是，如是！為解脫故而求出家。」
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「汝等苾芻！如有一類罪惡苾芻，雖復出家，性多貪染，於五欲境，深生戀著，或起瞋恚，生惡尋思，心恒放逸，不勤策勵，常多妄念，不習定門，攀緣諸境，樂下劣事，不希勝行，終無所獲。此之惡人猶如何等？汝諸苾芻聽說譬喻。如野田中，焚死屍木，兩頭俱燒，中間穢污，此木不堪聚落中人及野田人之所受用。我今以此喻彼一類出家懈怠愚癡之人，棄捨俗間諸快樂事。沙門義利復不修習，恒生三種不善思惟，所謂思惟五欲、思惟瞋害、思惟欺誑。此之三種不善思惟因何而起？當知皆以無明為因而得生起，身壞命終，墮三惡趣。是故汝等，應勤修習，除斷無明。我是大師，汝是弟子，於我教中要略之事，今為汝說。由大悲故、由哀愍故、為利益故、為勝樂故，如我所說，汝等應修。若在山林蘭若樹下、或露地，汝可善思，不應放逸，勿於後時心生悔恨！如說修行，當得解脫。」
「汝等苾芻！如有一類罪惡苾芻，雖復出家，性多貪染，於五欲境，深生戀著，或起瞋恚，生惡尋思，心恒放逸，不勤策勵，常多妄念，不習定門，攀緣諸境，樂下劣事，不希勝行，終無所獲。此之惡人猶如何等？汝諸苾芻聽說譬喻。如野田中，焚死屍木，兩頭俱燒，中間穢污，此木不堪聚落中人及野田人之所受用。我今以此喻彼一類出家懈怠愚癡之人，棄捨俗間諸快樂事。沙門義利復不修習，恒生三種不善思惟，所謂思惟五欲、思惟瞋害、思惟欺誑。此之三種不善思惟因何而起？當知皆以無明為因而得生起，身壞命終，墮三惡趣。是故汝等，應勤修習，除斷無明。我是大師，汝是弟子，於我教中要略之事，今為汝說。由大悲故、由哀愍故、為利益故、為勝樂故，如我所說，汝等應修。若在山林蘭若樹下、或露地，汝可善思，不應放逸，勿於後時心生悔恨！如說修行，當得解脫。」
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爾時世尊說是語已，諸苾芻眾歡喜奉行。
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